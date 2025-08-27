Les 10 meilleurs outils de vente basés sur l'IA pour accélérer les conversions

La réussite commerciale dépend désormais de la rapidité, de la personnalisation et du timing, et l'IA est en train de transformer la manière dont les meilleures équipes parviennent à concilier ces trois éléments.

Les bons outils de vente basés sur l'IA peuvent identifier vos meilleurs prospects avant que vos concurrents ne les contactent, créer des communications personnalisées en quelques secondes et réaliser l'automatisation des tâches administratives répétitives qui ralentissent le cycle de vente.

Mais avec l'apparition de nouvelles plateformes chaque mois, il est difficile de trouver les outils qui font vraiment la différence. Ce guide fait le tri parmi toutes ces options en vous présentant les meilleurs outils de vente basés sur l'IA qui ont fait leurs preuves pour booster les conversions et raccourcir les délais de conclusion des ventes.

👀 Le saviez-vous ? La prospection moderne, basée sur des scripts, a été codifiée chez NCR à la fin des années 1880 dans le NCR Primer de Joseph H. Crane, et la vente par téléphone apparaît dans la littérature spécialisée dès le début des années 1900 ; le terme « cold call » (démarchage téléphonique) est attesté dans la presse écrite dès 1925.

Voici les critères à prendre en compte pour choisir un outil de vente basé sur l'IA qui donne réellement des résultats :

Notation des prospects et analyse prédictive : identifiez et concentrez-vous sur les prospects les plus motivés sans avoir à deviner

Intégration CRM : assurez une synchronisation fluide avec des outils tels que Salesforce ou HubSpot pour maintenir la connexion assurez une synchronisation fluide avec des outils tels que Salesforce ou HubSpot pour maintenir la connexion des processus CRM

Fonctionnalités de personnalisation : générez des e-mails, des messages et des argumentaires sur mesure en fonction du comportement des acheteurs

Informations et accompagnement en temps réel : aidez l’équipe commerciale à améliorer ses performances grâce à des retours et des conseils instantanés

Facilité d'utilisation : optez pour des outils dotés de tableaux de bord intuitifs et nécessitant un temps d'apprentissage minimal pour une adoption plus rapide

Automatisation des tâches : automatisez les relances, la planification des réunions et la saisie des données pour gagner du temps

Personnalisation : Adaptez les flux de travail, les déclencheurs et les règles à votre Adaptez les flux de travail, les déclencheurs et les règles à votre processus de vente spécifique

Service client et mises à jour : recherchez un service client réactif et des améliorations régulières des fonctionnalitésTarification évolutive : assurez-vous que l'outil correspond à votre budget actuel et qu'il peut évoluer avec votre équipe

💡 Conseil de pro : Testez toujours un outil de vente basé sur l'IA à l'aide d'un essai gratuit ou d'une démo avant de vous engager. Les essais vous permettent de voir dans quelle mesure la plateforme s'intègre à votre CRM, si ses recommandations basées sur l'IA sont pertinentes et si vos commerciaux la trouvent réellement facile à utiliser. Les performances peuvent varier considérablement en fonction de votre secteur d'activité, de la durée de votre cycle de vente et de la taille de votre équipe. Il est donc préférable de mener un projet pilote de courte durée avec de vrais prospects pour valider le retour sur investissement avant de passer à l'échelle.

Outil Meilleure fonctionnalité Cas d'utilisation principal Tarifs ClickUp CRM basé sur l'IA, automatisation des tâches et environnement de travail commercial Les équipes commerciales qui souhaitent disposer d'un CRM, d'une automatisation IA et d'outils d'exécution en un seul endroit Gratuit à vie ; personnalisation disponible pour les entreprises HubSpot Agents IA Breeze + automatisation du marketing et des ventes Équipes commerciales et marketing utilisant un CRM intégré doté d'une IA pour la prospection et la gestion des tâches Free ; Starter : 25 $, Pro : 100 $ et plus Salesforce Einstein IA de niveau entreprise avec fonctionnalités de prévision Grandes entreprises ayant besoin d'un CRM personnalisable avec des informations prédictives sur les ventes Tarification personnalisée Prospection Ventes sortantes et analyses basées sur l'IA Équipes SDR et de prospection sortante ayant besoin de séquences multicanales et d'analyses basées sur l'IA Tarification personnalisée Conversica Assistants IA pour la maturation des prospects Les équipes qui souhaitent réaliser l'automatisation des relances, de la réactivation et de la gestion des discussions Tarification personnalisée Reply. io Séquences multicanales avec des agents SDR basés sur l'IA Les équipes commerciales de petite et moyenne taille effectuent l'automatisation de leurs communications par e-mail, LinkedIn et téléphone Multicanal : 99 $/utilisateur, IA : 500 $ Gong Coaching commercial basé sur l'IA + intelligence conversationnelle Les équipes RevOps et d'accompagnement améliorent les performances des commerciaux grâce à l'analyse des appels et des e-mails Tarification personnalisée Avoma Informations en temps réel sur les réunions et notes commerciales Équipes commerciales à distance ayant besoin de transcriptions, de résumés et d'informations sur les transactions À partir de 29 $/mois Clay Générateur de flux de travail de vente basé sur l'IA et utilisant des données publiques Équipes commerciales souhaitant créer des flux sortants sans code avec enrichissement et déclencheurs Free ; payant à partir de 149 $/mois ColdIQ Communication personnalisée via des déclencheurs sociaux/d'actualité Des fondateurs et des commerciaux effectuent l'automatisation de l'envoi d'e-mails à froid en s'appuyant sur des signaux publics en temps réel Tarification personnalisée

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être assuré que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Prêt à découvrir quels outils d'IA aident les équipes commerciales à conclure plus rapidement ? Voici quelques plateformes exceptionnelles conçues pour transformer les prospects en clients :

1. ClickUp (Idéal pour optimiser l'efficacité de l'équipe commerciale grâce à l'IA)

Utilisez ClickUp for Teams commerciales pour suivre les transactions, surveiller les performances et collaborer en un seul endroit

Les équipes commerciales doivent souvent jongler entre diverses tâches, de la génération de prospects à la gestion des relations clients. ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, simplifie ces processus en regroupant toutes les activités commerciales sur une seule plateforme.

En effet, des entreprises telles que G-Loot ont considérablement amélioré la mise en œuvre de leurs OKR grâce à ClickUp. Votre entreprise peut, elle aussi, optimiser ses performances en centralisant les flux de travail de l’équipe commerciale sur une seule plateforme.

Créez un CRM pour l’équipe commerciale entièrement personnalisable

Que ce soit pour conclure des ventes, configurer des rappels ou attribuer des tâches, ClickUp for Sales Teams vous permet de garder le contrôle de votre processus de vente. Automatisez les relances et bénéficiez d'une visibilité totale sur votre pipeline, afin de ne manquer aucune opportunité.

Créez et adaptez l'ensemble de votre processus de vente grâce à la solution CRM ClickUp entièrement personnalisable

Le CRM ClickUp est un outil personnalisable permettant de suivre et de gérer les interactions avec les clients. Il stocke toutes les données clients en un seul endroit et peut automatiser les rappels, la création de tâches et les mises à jour de statut. ClickUp s'intègre à des outils tels que Gmail, Outlook et Google Agenda pour des actions telles que l'envoi d'e-mails ou la planification d'appels. Multipliez votre efficacité par 2 ou 3 et assurez-vous de ne jamais manquer une occasion d'entrer en contact avec un client.

Utilisez l'IA avec ClickUp Brain

Tirez parti de l'IA avec ClickUp Brain pour rédiger des e-mails, résumer des réunions et générer des informations en quelques secondes

L'une des fonctionnalités les plus puissantes de ClickUp est ClickUp Brain, votre assistant IA qui rédige du contenu, génère des résumés, répond à vos questions sur vos données commerciales et effectue l'automatisation des tâches administratives répétitives dans les sections Tâches, Documents, Chat et Tableaux blancs.

Débloquez l'IA avancée avec ClickUp Brain Max pour accélérer vos ventes

ClickUp Brain Max repousse encore plus loin les limites de la productivité commerciale. Au lieu de se contenter de vous aider à rédiger des e-mails ou à résumer des réunions, il intervient à tous les niveaux de votre flux de travail commercial grâce à la saisie vocale , à la recherche d'entreprise et aux agents IA.

Transcription vocale pour l'équipe commerciale : enregistrez instantanément vos notes d'appel, les mises à jour de votre pipeline ou vos rappels de suivi en parlant dans ClickUp. Vos entrées vocales sont automatiquement converties en tâches, mises à jour ou entrées CRM.

Recherche d'entreprise pour les données commerciales : vous avez du mal à vous souvenir d'une clause contractuelle, d'un détail tarifaire ou de votre dernière discussion avec un client ? Brain Max peut faire remonter n'importe quel détail issu de ClickUp Docs, des tâches et des outils connectés tels que Gmail ou Slack en quelques secondes

Agents IA pour l'automatisation : configurez des flux de travail basés sur des déclencheurs (comme l'attribution automatique d'une tâche lorsqu'une opportunité passe à une nouvelle étape, la planification d'un suivi après 7 jours sans réponse ou l'intégration des données de réussite/échec dans un tableau de bord) sans toucher au code.

💡 Conseil de pro : Utilisez Brain Max pour poser des questions en langage naturel telles que « Quelles sont les transactions bloquées en négociation depuis plus de 14 jours ? » ou « Montre-moi les taux de réussite par commercial pour ce trimestre. » Vous obtiendrez des réponses instantanées et exploitables sans avoir à créer un rapport à partir de zéro.

Enregistrez et résumez vos réunions avec ClickUp AI Notetaker

Au lieu de saisir manuellement les comptes-rendus de réunion ou de rédiger des e-mails de suivi, vous pouvez laisser ClickUp AI Notetaker se charger de ces tâches fastidieuses. ClickUp AI Notetaker transcrit et résume automatiquement les réunions lorsqu'il est invité sur des plateformes prises en charge telles que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams.

🎥 Découvrez ClickUp AI Notetaker en action:

💡 Conseil de pro : utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour suivre les étapes de vente, la valeur des transactions et les points de contact, sans avoir besoin d'un CRM.

Modèles pour l'équipe commerciale pour rationaliser votre processus

Obtenez un modèle gratuit Visualisez votre entonnoir de conversion et faites avancer vos transactions plus rapidement grâce au modèle de pipeline de vente ClickUp

ClickUp propose également des modèles, tels que le modèle de pipeline de vente ClickUp, qui vous aident à gérer et à suivre chaque étape de votre processus de vente. Entièrement personnalisable, vous pouvez l'adapter à vos besoins. De la prospection à la conclusion de la vente, ce modèle vous garantit de ne rien oublier et de faire avancer vos transactions.

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos contacts, effectuez l'automatisation de vos tâches et développez votre prospection grâce au modèle CRM ClickUp prêt à l'emploi.

De même, le modèle CRM ClickUp vous aide à organiser vos données clients, vous offrant ainsi une vue d'ensemble claire du parcours de chaque client.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Visualisez votre entonnoir de vente à l'aide de tableaux Kanban, de calendriers et de diagrammes de Gantt

Collaborez en temps réel avec les équipes commerciales et les équipes interfonctionnelles grâce à ClickUp Chat et aux commentaires attribués

Documentez vos processus de vente, vos notes d'appel et vos présentations commerciales grâce à Docs intégré

Intégrez-les à des outils tels que Salesforce, HubSpot, Slack, Gmail et Zoom pour des flux de travail plus fluides

Créez des flux de travail CRM entièrement personnalisables grâce à des champs personnalisés, des vues et des automatisations adaptées à votre processus de vente

Effectuez la prévision de la croissance de votre chiffre d'affaires et de vos performances à l'aide des tableaux de bord ClickUp personnalisables, dotés de diagrammes et de widgets

Créez des tableaux de bord personnalisés pour les indicateurs clés de performance (KPI) de l’équipe commerciale, le suivi du pipeline et les prévisions, en exploitant des données provenant de multiples sources de données

Gérez vos campagnes sortantes et vos pipelines à l'aide de tâches, de sous-tâches et de champs personnalisés

Analysez la productivité de votre équipe commerciale et les données relatives aux gains et aux pertes à l'aide d'outils de rapports

Automatisez les tâches commerciales répétitives grâce à des automatisations robustes (par exemple, attribution automatique des tâches, transfert des opportunités d'une étape à l'autre, envoi de notifications)

Sécurité de niveau entreprise, autorisations basées sur les rôles et certifications de conformité (SOC 2, RGPD, etc.) pour protéger vos données de l’équipe commerciale

Limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités et d'options de personnalisation, les équipes peuvent mettre un certain temps à débloquer pleinement le potentiel de ClickUp, mais le jeu en vaut la chandelle.

Adapter ClickUp à votre flux de travail spécifique de vente peut demander un effort initial, mais cela aboutit à une solution plus personnalisée et durable.

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

Un critique de G2 déclare :

Bien que j'apprécie vraiment ClickUp pour m'aider au suivi des tâches en cours à titre personnel, je pense que c'est lorsqu'il est utilisé en collaboration au sein d'une équipe qu'il révèle tout son potentiel. La possibilité de laisser des commentaires visibles par tous les membres d'un environnement de travail, de joindre des pièces jointes, de modifier le statut d'une tâche, etc. a changé la donne pour mon équipe commerciale. Nous travaillions souvent sur plus de 20 grands projets à la fois, c'est pourquoi la possibilité de disposer d'une archive des communications et de l'avancement de chaque projet a rendu ClickUp si utile pour nous. Je recommanderais sans hésiter cette application à quiconque cherche à organiser ses projets au sein d'un groupe, ou même simplement à titre personnel.

Bien que j'apprécie vraiment ClickUp pour m'aider au suivi des tâches en cours à titre personnel, je pense que c'est lorsqu'il est utilisé en collaboration au sein d'une équipe qu'il révèle tout son potentiel. La possibilité de laisser des commentaires avec une visibilité pour tous les membres d'un environnement de travail, de joindre des éléments, de modifier le statut d'une tâche, etc. a changé la donne pour mon équipe commerciale. Nous travaillions souvent sur plus de 20 grands projets à la fois, c'est pourquoi la possibilité de disposer d'une archive des communications et de l'avancement de chaque projet a rendu ClickUp si utile pour nous. Je recommanderais sans hésiter cette application à quiconque cherche à organiser ses projets au sein d'un groupe, ou même simplement à titre personnel.

2. HubSpot Sales Hub (Idéal pour une solution tout-en-un combinant équipe commerciale, marketing et analyses basées sur l'IA)

via HubSpot Sales Hub

Plateforme conviviale et étroitement intégrée qui combine CRM, gestion du pipeline et automatisation basée sur l'IA, HubSpot Sales Hub est la solution incontournable pour les équipes qui souhaitent tout regrouper au même endroit. Elle est particulièrement adaptée aux entreprises en pleine croissance qui ont besoin d'une visibilité sur l'ensemble du parcours client.

En 2025, HubSpot a lancé Breeze Agents, des assistants IA dédiés à la prospection, au contenu, à la gestion de la relation client et à la base de connaissances. Ces agents peuvent rechercher des prospects, élaborer des communications personnalisées et même traiter les requêtes des clients directement sur la plateforme.

Une intégration marketing poussée permet aux équipes de mener des campagnes coordonnées, tandis que les tableaux de bord de rapports permettent de suivre chaque point de contact sans avoir à changer d'outil.

👀 Le saviez-vous ? Les outils d'IA peuvent analyser le ton des appels et former automatiquement votre équipe commerciale, vous faisant ainsi gagner des heures de travail manuel.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot Sales Hub

Automatisez les relances par e-mail et la planification des réunions

Générez des informations et des prévisions commerciales basées sur l'IA

Utilisez les fonctionnalités intégrées de suivi des e-mails et de partage de documents

Intégrez-les nativement aux hubs Marketing, gestion de projet pour l’équipe commerciale et Service client de HubSpot

Breeze Agents pour la prospection, la création de contenu et le service client

Limites de HubSpot Sales Hub

Le forfait Free offre des fonctionnalités d'IA et d'automatisation limitées

Légèrement moins flexibles que les plateformes ouvertes basées sur l'IA telles que ClickUp

Tarifs de HubSpot Sales Hub

Free

Starter Suite : 25 $/mois par utilisateur

Pro Suite : 100 $/mois par utilisateur

Enterprise : 175 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur HubSpot Sales Hub

G2 : 4,4/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 480 avis)

Que disent les utilisateurs de HubSpot Sales Hub ?

Un critique de Capterra déclare :

HubSpot a été d'une aide précieuse pour notre équipe commerciale. Nous n'avons généralement que deux ou trois cents contacts par mois, et cet outil fonctionne très bien et son prix est raisonnable pour une telle échelle…

HubSpot a été d'une aide précieuse pour notre équipe commerciale. Nous n'avons généralement que deux ou trois cents contacts par mois, et cet outil fonctionne très bien et son prix est raisonnable pour une telle échelle…

3. Salesforce Einstein (Idéal pour l'intelligence commerciale de l'entreprise basée sur l'IA)

via Salesforce Einstein

Conçu pour les équipes qui utilisent déjà Salesforce, Salesforce Einstein est idéal pour celles qui souhaitent améliorer leur CRM grâce à l'IA prédictive. De la notation des prospects à la prévision du pipeline, Einstein travaille en arrière-plan pour fournir des informations plus pertinentes et aider les commerciaux à mieux établir leurs priorités.

Le déploiement d'Agentforce ajoute des agents IA autonomes qui exécutent des tâches telles que la rédaction de propositions, l'enregistrement des mises à jour CRM et la résumation des appels avec analyse des sentiments et recommandations sur les prochaines étapes.

L'intégration étroite d'Einstein avec Salesforce garantit que chaque information est directement liée aux fiches clients.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Einstein

Surveillez les mentions de vos concurrents dans les discussions

Segmentez vos audiences de manière dynamique à l'aide d'informations prédictives

Optimisez l'engagement par e-mail grâce à l'IA de gestion des heures d'envoi

Accompagnez vos commerciaux à l'aide de données issues de l'analyse IA des appels et des e-mails

Identifiez les opportunités de vente incitative et de vente croisée

Personnalisez les modèles d'IA avec les données de votre entreprise

Les agents Agentforce pour les actions CRM d'automatisation

Limites de Salesforce Einstein

Idéal pour les utilisateurs actuels de Salesforce

Les fonctionnalités avancées d'IA ne sont accessibles qu'avec des forfaits plus onéreux

Tarifs de Salesforce Einstein

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Salesforce Sales Cloud

G2 : 4,4/5 (plus de 23 000 avis)

Capterra : 4,4 (plus de 18 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Salesforce Einstein ?

Un critique de G2 déclare :

Je pense que le principal atout de Salesforce Sales Cloud réside dans les fonctionnalités Einstein. Grâce à elles, les communications sont automatiquement synchronisées sur la plateforme depuis votre fournisseur d'e-mail, sans nécessiter beaucoup d'intervention manuelle. La configuration a été très simple et permet de synchroniser nos communications quotidiennes en temps réel. J'apprécie particulièrement de pouvoir ouvrir un compte et de voir toutes nos interactions avec ces clients regroupées au même endroit.

Je pense que le principal atout de Salesforce Sales Cloud réside dans les fonctionnalités Einstein. Grâce à elles, les communications sont automatiquement synchronisées sur la plateforme depuis votre fournisseur d'e-mail, sans nécessiter beaucoup d'intervention manuelle. La configuration a été très simple et permet de synchroniser nos communications quotidiennes en temps réel. J'apprécie particulièrement de pouvoir ouvrir un compte et de voir toutes nos interactions avec ces clients regroupées au même endroit.

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? L'absence d'intégration transparente, le manque de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et était déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, fait de cette vision une réalité. Il comprend les instructions en langage naturel, répondant ainsi aux trois principales préoccupations liées à l'adoption de l'IA, tout en effectuant la connexion entre votre chat, vos tâches, vos documents et vos connaissances à travers l'ensemble de l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

4. Outreach (Idéal pour les ventes sortantes basées sur l'IA et les séquences multi-touch)

via Outreach

Très apprécié des équipes commerciales qui s'appuient sur des stratégies de prospection sortante, Outreach aide les commerciaux à optimiser leurs séquences d'e-mails, à suivre l'engagement et à automatiser les relances, ce qui leur permet de gagner du temps et d'améliorer les taux de réponse.

Sa fonctionnalité phare est la personnalisation des séquences à grande échelle. Outreach utilise l'apprentissage automatique pour suggérer quel message envoyer ensuite, et à quel moment, en fonction du comportement des prospects. Il effectue également le suivi des performances des commerciaux grâce à des analyses détaillées afin d'améliorer l'exécution au sein de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de prospection

Créez et optimisez des séquences de vente multicanal pour l'équipe commerciale

Suivez l'engagement à travers les e-mails, les appels commerciaux et les tâches

Intégrez-les à des CRM gratuits tels que Salesforce et HubSpot

Limites de la prospection

Destiné davantage aux équipes de prospection

Courbe d'apprentissage pour les utilisateurs moins familiarisés avec la technologie

Tarifs de prospection

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les outils de prospection

G2 : 4,3/5 (plus de 3 460 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs d'Outreach dans la vie réelle ?

Un utilisateur de Reddit déclare :

La création de rapports et l'exécution des tâches se font en toute fluidité. Le simple fait d'achever les tâches apporte déjà une valeur considérable.

La création de rapports et l'exécution des tâches se font en toute fluidité. Le simple fait d'achever les tâches apporte déjà une valeur considérable.

📚 À lire également : Une journée dans la vie d'un responsable de l'équipe commerciale

5. Conversica (Idéal pour l'engagement et le suivi des prospects grâce à l'IA)

via Conversica

Conversica déploie des assistants numériques alimentés par l'IA qui agissent comme de véritables membres de l'équipe commerciale : ils contactent les prospects, assurent le suivi et les accompagnent jusqu'à ce qu'ils soient prêts à parler à un humain. La fonctionnalité « Répondre en tant qu'assistant » permet aux commerciaux humains de prendre le relais de manière transparente tout en conservant le contexte créé par l'IA, ce qui est idéal pour les transactions complexes nécessitant à la fois automatisation et touche personnelle.

Ces assistants virtuels envoient des e-mails personnalisés et interactifs et sont capables de détecter les signaux d'intention réels. Ils sont particulièrement efficaces pour qualifier les prospects et organiser des réunions commerciales sans intervention humaine.

Les meilleures fonctionnalités de Conversica

Nourrissez vos prospects froids ou peu réactifs sans suivi manuel

Transférez les prospects qualifiés à l'équipe commerciale en temps réel

Personnalisez vos communications par e-mail, SMS et chat en ligne

Réactivez les opportunités en sommeil pour relancer les transactions en cours

Intégrez-les facilement aux CRM d'entreprise et aux outils d'automatisation du marketing

Fournissez une assistance multilingue pour une communication à l'échelle mondiale

Limites de Conversica

Sans personnalisation, le ton des e-mails peut sembler trop robotique.

Nécessite un solide entonnoir de prospects pour maximiser le retour sur investissement

Transfert avec intervention humaine grâce à la fonction « Répondre en tant qu'assistant »

Tarifs de Conversica

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Conversica

G2 : 4,5/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs de Conversica dans la vie réelle ?

Un critique de G2 déclare :

Conversica peut être personnalisé pour s'adapter à votre marque, votre voix, votre produit et votre ton, et est plus attentif qu'un vendeur humain.

Conversica peut être personnalisé pour s'adapter à votre marque, votre voix, votre produit et votre ton, et est plus attentif qu'un vendeur humain.

6. Reply.io (Idéal pour la prospection à froid et l'engagement de l'équipe commerciale multicanal)

Reply.io est conçu pour les équipes qui souhaitent personnaliser leurs communications à froid à grande échelle via e-mail, LinkedIn, appels téléphoniques et SMS, le tout grâce à des suggestions générées par l'IA. Les agents SDR IA se chargent de la prospection, de la personnalisation et de l'exécution des campagnes, avec une validation humaine possible avant l'envoi.

La plateforme propose un générateur de séquences basé sur l'IA, une évaluation de la qualité des e-mails et la recherche automatique de prospects sur LinkedIn. Son IA aide également les commerciaux à améliorer les objets et le ton de leurs messages, ce qui améliore les taux de délivrabilité et de réponse.

Les meilleures fonctionnalités de Reply.io

Utilisez un numéroteur intégré pour accélérer vos communications téléphoniques

Consultez l'activité des commerciaux et les journaux de communication depuis un seul tableau de bord

Mettez en place des flux de travail de prospection évolutifs et multicanaux

Assurez la cohérence de vos messages grâce à des modèles approuvés

Personnalisez les permissions et les accès en fonction du rôle de chaque membre de l'équipe

Limites de Reply.io

Fonctionnalités CRM limitées par rapport aux plateformes plus importantes

Les outils de « warm-up » des e-mails sont des modules complémentaires distincts

Tarifs de Reply.io

E-mail Blast : 179 $ par mois, quel que soit le nombre d'utilisateurs

Multicanal : 99 $/mois par utilisateur

Engagez Jason IA SDR : 500 $/mois

Évaluations et avis sur Reply.io

G2 : 4,6/5 (plus de 1 410 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs de Reply.io ?

Un critique de Capterra déclare :

Cela m'a facilité l'envoi d'e-mails à froid, car il m'a suffi de configurer mes modèles et de mettre en place la campagne (ce qui n'a pris que quelques minutes, puisque j'avais déjà rédigé le texte des e-mails), et le système a fonctionné tout seul. Le logiciel fournit également des modèles, vous n'avez donc même pas besoin d'être rédacteur !

Cela m'a facilité l'envoi d'e-mails à froid, car il m'a suffi de configurer mes modèles et de mettre en place la campagne (ce qui n'a pris que quelques minutes, puisque j'avais déjà rédigé le texte des e-mails), et le système a fonctionné tout seul. Le logiciel fournit également des modèles, vous n'avez donc même pas besoin d'être rédacteur !

7. Gong (Idéal pour le coaching commercial basé sur l'IA et l'analyse des appels)

via Gong

Conçu pour transformer les discussions commerciales en une mine d'informations, Gong aide les équipes à comprendre ce qui fait avancer les transactions — ou ce qui les freine. L'IA analyse les appels, les e-mails et les réunions pour aider les responsables à encadrer leurs commerciaux, à identifier les risques liés aux transactions et à comprendre ce que font différemment les meilleurs vendeurs.

Revenue Orchestration assure la connexion des informations issues des appels et des e-mails aux prévisions de pipeline, permettant ainsi aux dirigeants d'identifier rapidement les risques liés aux transactions et d'apporter des ajustements fondés sur les données.

Son IA analyse les appels, les e-mails et les réunions pour aider les responsables à encadrer leurs commerciaux, à identifier les mentions des concurrents et à comprendre ce qui distingue les meilleurs vendeurs.

Les meilleures fonctionnalités de Gong

Analysez les transcriptions d'appels à l'aide de l'IA pour identifier les tendances clés

Évaluez les opportunités de vente en fonction des signaux d'engagement et de l'activité

Générez des recommandations de coaching concrètes pour les responsables

Synchronisez les données d'appel avec votre CRM pour une visibilité totale

Visualisez les performances de votre équipe commerciale grâce à des tableaux de bord basés sur l'IA

Intégrez l'intelligence de discussion à la prévision du pipeline

Limites de Gong

Il faut un certain volume d'appels pour débloquer la valeur complète de ces outils

Moins axés sur les flux de travail sortants ou CRM

Tarifs de Gong

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Gong

G2 : 4,8/5 (plus de 6 150 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 550 avis)

Que disent les utilisateurs de Gong dans la vie réelle ?

Un utilisateur de Reddit déclare :

Gong est sans aucun doute le meilleur outil et, d'un point de vue commercial, il vaut vraiment son prix : il m'aide énormément à mieux faire mon travail.

Gong est sans aucun doute le meilleur outil et, d'un point de vue commercial, il vaut vraiment son prix : il m'aide énormément à mieux faire mon travail.

8. Avoma (Idéal pour la prise de notes assistée par l'IA et l'analyse des réunions)

via Avoma

Avoma est un assistant de réunion basé sur l'IA qui ne se contente pas de prendre des notes : il résume les points clés, assure le suivi des actions à mener et fournit des conseils de coaching. Il est idéal pour les équipes commerciales qui passent beaucoup de temps sur Zoom, Google Meet ou Teams.

Les tableaux de bord Deal Intelligence surveillent l'état du pipeline et prédisent les chances de conclusion des ventes, fournissant ainsi aux responsables de l'équipe commerciale des avertissements précoces.

Sa transcription en temps réel et ses notes consultables facilitent le suivi. Avoma contribue également à améliorer les performances de l'équipe commerciale grâce à l'analyse des discussions et à des tableaux de bord de coaching.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Intégrez-les à un logiciel CRM basé sur le cloud pour synchroniser vos notes et vos éléments.

Personnalisez des modèles de réunion pour guider les commerciaux pendant leurs appels

Collaborez sur les dossiers commerciaux grâce à des notes et des commentaires partagés

Organisez automatiquement vos notes par thèmes tels que les points faibles, les objections et les prochaines étapes

Limites d'Avoma

Une excellente qualité audio est requise pour obtenir la meilleure transcription possible.

Assistance principale pour l'anglais (autres langues en version bêta)

Tarifs d'Avoma

Startup : 29 $/mois par utilisateur

Organisation : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $/mois par utilisateur (facturation annuelle uniquement)

Évaluations et avis sur Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 330 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Avoma ?

Un critique de G2 déclare :

J'apprécie particulièrement la façon dont les résumés générés par l'IA d'Avoma reprennent tous les points importants, ce qui me permet de me concentrer sur la discussion plutôt que de prendre des notes…

J'apprécie particulièrement la façon dont les résumés générés par l'IA d'Avoma reprennent tous les points importants, ce qui me permet de me concentrer sur la discussion plutôt que de prendre des notes…

👀 Le saviez-vous ? L'IA générative aide déjà les membres de l'équipe commerciale en rédigeant des e-mails personnalisés à l'intention des clients et en générant des recommandations, ce qui permet d'augmenter la productivité de 50 % ou plus.

9. Clay (Idéal pour créer des flux de travail de vente basés sur l'IA à partir de données publiques)

via Clay

Clay vous permet de créer des flux de travail qui identifient, enrichissent et contactent des prospects à l'aide de données Web en temps réel, le tout sans aucune ligne de code. C'est la solution idéale pour les équipes axées sur les données qui cherchent à réaliser l'automatisation et la personnalisation de leurs processus à grande échelle.

Il s'intègre à plus de 50 sources de données et CRM pour déclencher des actions de prospection hyper-personnalisées lorsque les informations d'un prospect changent, par exemple en cas de changement de titre ou d'annonce de financement.

Les meilleures fonctionnalités de Clay

Automatisez l'enrichissement des leads grâce à plus de 50 sources de données

Intégrez-les à vos composants CRM et à vos outils de prospection

Utilisez des modèles prédéfinis pour démarrer plus rapidement

Évaluez les prospects en fonction de leur titre, de leur comportement et de leur pile technologique

Générez des présentations, des biographies et des extraits personnalisés rédigés par l'IA

Déclenchez des campagnes de prospection en fonction des changements en temps réel des données sur les prospects

Limites de Clay

Nécessite une stratégie claire en matière de flux de travail pour débloquer la valeur

Idéal pour les utilisateurs férus de technologie ou les équipes chargées de la croissance

Tarifs de Clay

Free

Formule Starter : 149 $/mois

Explorer : 349 $/mois

Pro : 800 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Clay

G2 : 4,9/5 (plus de 150 avis)

Capterra : Aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs de Clay dans la vie réelle ?

Un critique de G2 déclare :

Clay est un excellent outil conçu pour aider l'équipe commerciale à optimiser son temps et à améliorer son efficacité dans le processus de prospection. Ce que j'apprécie le plus chez Clay, c'est qu'il s'agit d'un outil rapide, doté d'une base de données fiable et précise, et capable de s'intégrer à d'autres outils.

Clay est un excellent outil conçu pour aider l'équipe commerciale à optimiser son temps et à améliorer son efficacité dans le processus de prospection. Ce que j'apprécie le plus chez Clay, c'est qu'il s'agit d'un outil rapide, doté d'une base de données fiable et précise, et capable de s'intégrer à d'autres outils.

10. ColdIQ (Idéal pour des campagnes de prospection hyper-personnalisées à grande échelle)

via ColdIQ

ColdIQ repousse les limites de la personnalisation en utilisant l'IA pour rédiger des e-mails riches en contexte, basés sur l'actualité, l'activité sur les réseaux sociaux et d'autres signaux publics. Il s'adresse aux fondateurs, aux freelances et aux équipes commerciales qui privilégient la qualité à la quantité.

Il vous suffit de fournir une liste de prospects à ColdIQ pour qu'il effectue des recherches sur chacun d'entre eux. Il génère ensuite des e-mails faisant référence à leurs récentes réalisations, à des podcasts ou à des changements au sein de leur entreprise. ColdIQ est idéal pour approcher des comptes difficiles à atteindre sans donner l'impression d'être générique.

L'intégration CRM et l'analyse des déclencheurs en temps réel permettent de lancer la prospection dès l'apparition de nouveaux signaux concernant les prospects.

Les meilleures fonctionnalités de ColdIQ

Générez des e-mails de prospection hyper-personnalisés à grande échelle

Parcourez les réseaux sociaux, les actualités et les sites d'offres d'emploi pour trouver des accroches de prospection

Créez et gérez vos campagnes de prospection grâce à l'analyse des données

Intégrez-les à des logiciels CRM et des plateformes d'e-mail personnalisables

Personnalisez le ton et le style grâce aux paramètres d'IA

Lancez une campagne de prospection dès l'apparition de nouveaux signaux provenant de données publiques

Limites de ColdIQ

La recherche de prospects peut prendre quelques minutes par prospect

Une base d'utilisateurs et des intégrations plus restreintes par rapport aux outils plus importants

Tarifs de ColdIQ

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ColdIQ

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Mentions spéciales

Ces nouveaux outils de vente basés sur l'IA ne figurent pas dans le top 10, mais ils innovent rapidement et méritent d'être suivis.

Alta – Plateforme IA pour les équipes commerciales

Alta intègre une équipe d'agents IA à votre processus de vente, chacun ayant un rôle bien défini, des SDR chargés de la prospection aux RevOps gérant les opérations commerciales. L'automatisation de la prospection, de la planification et du suivi permet aux commerciaux de se concentrer sur les discussions à forte valeur ajoutée.

Idéal pour : les équipes commerciales qui souhaitent que des agents IA autonomes gèrent la prospection, la planification et les opérations à grande échelle. Déploie des agents SDR, d'appels et RevOps pour la prospection, le suivi et les opérations de l'équipe commerciale

S'intègre à plus de 50 outils, dont Salesforce et HubSpot

Automatisation de l'enrichissement des prospects, du ciblage et de la prise de réunion

Docket – Ingénieur commercial IA et vendeur virtuel

Docket propose deux profils IA : un ingénieur commercial IA qui répond instantanément aux requêtes techniques et prépare les réponses aux appels d'offres, et un vendeur IA qui interagit avec les prospects en temps réel. Ensemble, ils accélèrent les cycles de vente complexes et réduisent le travail de préparation manuel.

Idéal pour : les entreprises B2B dont les cycles de vente sont complexes et qui ont besoin de réponses techniques rapides et précises. L'ingénieur commercial IA gère les propositions, les appels d'offres et les requêtes techniques

IA Seller interagit avec les visiteurs du site, qualifie les prospects et organise des réunions

Extrait des réponses vérifiées d'un « lac de connaissances commerciales » en connexion

Salesloft – Optimisation des revenus grâce à l'IA

Salesloft est une plateforme basée sur l'IA qui combine l'analyse des discussions, les prévisions et la gestion des transactions. Elle guide les équipes commerciales à l'aide d'alertes, hiérarchise les opportunités et garantit une exécution cohérente tout au long du processus de génération de revenus.

Idéal pour : les équipes commerciales qui souhaitent utiliser l'IA pour guider leurs activités quotidiennes et harmoniser leurs données de vente. Hiérarchise les opportunités grâce à des alertes tactiques et des recommandations

Combine prévisions, intelligence de discussion et gestion des transactions

S'intègre aux principaux CRM pour un flux de travail fluide

Conclusion : choisissez l'IA qui vend avec vous

L'IA dans le domaine de la vente n'est plus seulement un mot à la mode : c'est votre avantage concurrentiel. Que vous choisissiez un CRM, effectuez l'automatisation de la prospection, obtenez des informations plus précises sur les transactions ou coachiez vos commerciaux en temps réel, il existe un outil d'IA conçu pour faire la différence.

Chaque solution apporte sa pierre à l'édifice, qu'il s'agisse de plateformes axées sur la gestion de la relation client (CRM) comme HubSpot ou d'outils d'analyse des discussions comme Gong et ColdIQ.

Mais si vous recherchez un espace de travail tout-en-un qui regroupe sous un même toit un CRM, le suivi du pipeline et l'automatisation des ventes basée sur l'IA, ClickUp se démarque. Avec ClickUp Brain, des modèles de vente intégrés et des possibilités de personnalisation avancées, il ne se contente pas de soutenir votre processus de vente : il le transforme.

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