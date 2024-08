Composants CRM : Comment gérer et optimiser votre CRM

Le logiciel de gestion de la relation client (CRM) est un élément fondamental de toute organisation, car il joue un rôle essentiel dans les opérations avec les clients. Les entreprises utilisent généralement les logiciels de CRM pour stocker les données relatives aux clients, suivre les ventes et le chiffre d'affaires, garder une trace des interactions avec les clients, etc.

Mais si vous n'aviez besoin que d'un outil pour stocker des informations, vous pourriez tout aussi bien utiliser un tableur.

Votre logiciel CRM n'est pas un simple référentiel de données. Les outils CRM sont dotés d'une multitude de fonctionnalités permettant aux équipes commerciales et marketing de personnaliser les discussions à grande échelle, de mener des campagnes de marketing ciblées et même de prédire le comportement des clients sur la base de données historiques. Cela en fait un outil indispensable pour fidéliser les clients et générer des revenus

Alors, comment faire pour tirer le meilleur parti des logiciels de gestion de la relation client ?

La réponse courte : tirez parti de votre logiciel de gestion de la relation client pour rationaliser le travail ou accroître l'efficacité. La réponse longue : comprendre en profondeur les différentes composantes de la gestion de la relation client et les utiliser pour élaborer des solutions idéales de gestion de la relation client Stratégies CRM idéales .

Explorons ces composantes essentielles de la gestion de la relation client et la manière dont elles vous aident à vous rapprocher de vos clients.

Comprendre les composantes de la gestion de la relation client (CRM)

Une composante CRM désigne un module, une fonctionnalité ou un élément fonctionnel spécifique de la stratégie ou du système CRM. Ces composantes du CRM travaillent ensemble pour fournir un cadre ou un processus complet de gestion des relations avec les clients.

Comme les composants du CRM constituent les blocs fondamentaux de toute stratégie de CRM, ils peuvent également être utilisés comme une checklist de 'caractéristiques' lors du choix d'un Solution CRM pour votre organisation.

Par exemple, la solution idéale de CRM pour les entraîneurs serait différente de celle d'une startup technologique. Alors que la première pourrait préférer un système de système de CRM collaboratif ce dernier pourrait nécessiter des composants CRM tels que des rapports approfondis et des analyses prédictives.

Les composants de CRM peuvent également vous aider à améliorer les performances de votre système actuel de gestion de la relation client. Par exemple, les composants de CRM peuvent vous aider à automatiser les flux de travail et accroître l'efficacité ou introduire de nouveaux canaux de communication.

En tant que tels, les composants CRM sont étroitement liés à votre système CRM, et la compréhension du premier vous aide à faire le meilleur usage du second.

Pourquoi la gestion de la relation client (CRM) est-elle essentielle ?

Qu'il s'agisse de la mémorisation de la marque, de la répétition de l'entreprise ou même d'un bouche-à-oreille positif, la connexion avec les clients, potentiels ou existants, présente de nombreux avantages. C'est pourquoi la gestion de la relation client est si importante pour la réussite de l'entreprise.

Lorsque vous établissez et approfondissez vos relations avec vos clients, vous obtenez :

La fidélité des clients : en établissant une relation avec les clients, vous augmentez la probabilité qu'ils reviennent dans votre entreprise pour d'autres achats

: en établissant une relation avec les clients, vous augmentez la probabilité qu'ils reviennent dans votre entreprise pour d'autres achats Un bouche-à-oreille positif : Les clients satisfaits recommanderont probablement votre entreprise à d'autres personnes. C'est un excellent moyen d'acquérir de nouvelles entreprises ou d'accroître la notoriété de la marque

: Les clients satisfaits recommanderont probablement votre entreprise à d'autres personnes. C'est un excellent moyen d'acquérir de nouvelles entreprises ou d'accroître la notoriété de la marque Un retour d'information constant : Le CRM est important pour les startups qui peuvent identifier les domaines à améliorer et affiner leur expérience client globale à mesure qu'elles évoluent. Il vous donne une boucle de rétroaction constante pour mieux comprendre les besoins et les préférences de vos clients

: Le CRM est important pour les startups qui peuvent identifier les domaines à améliorer et affiner leur expérience client globale à mesure qu'elles évoluent. Il vous donne une boucle de rétroaction constante pour mieux comprendre les besoins et les préférences de vos clients Augmentez votre chiffre d'affaires : Il est plus facile de faire de la vente incitative ou de la vente croisée à des clients fidèles qui aiment votre marque que d'acquérir de nouveaux clients

: Il est plus facile de faire de la vente incitative ou de la vente croisée à des clients fidèles qui aiment votre marque que d'acquérir de nouveaux clients La défense de la marque : Les clients qui ont une bonne relation avec votre marque sont plus susceptibles de devenir des défenseurs de la marque. Cela peut, à son tour, construire une image publique positive pour votre marque

: Les clients qui ont une bonne relation avec votre marque sont plus susceptibles de devenir des défenseurs de la marque. Cela peut, à son tour, construire une image publique positive pour votre marque Comprendre les modèles de comportement des clients : vous pouvez utiliser les interactions passées avec les clients d'un segment particulier, ou ICP, comme base pour établir de meilleures relations avec les nouveaux clients et conclure des affaires plus rapidement

Les composants essentiels de la gestion de la relation client (CRM)

Maintenant que nous avons vu comment la compréhension des composants du CRM peut aider à construire des relations plus gratifiantes avec les clients et à améliorer les processus de service à la clientèle, explorons ce qu'ils sont.

D'une manière générale, les composants fondamentaux des outils de CRM sont conçus pour traiter tous les aspects de l'engagement client, depuis la gestion des contacts, la gestion des leads ou des opportunités et la gestion des prospects jusqu'à la satisfaction des clients et l'analyse des revenus. Les composants fondamentaux du CRM sont des fonctionnalités qui aident à :

La génération et la gestion de prospects

La gestion du pipeline

Automatisation de Salesforce et automatisation du flux de travail marketing

Le service client et l'assistance

Campagnes de marketing

Rapports et analyses d'entreprise

Capacités d'intégration

Toute stratégie de CRM holistique doit vous aider à garantir l'engagement d'un client tout au long de son cycle de vie. Voici les domaines dans lesquels les composants de la gestion de la relation client entrent en jeu :

1. Génération de leads

Les logiciels de CRM sont clés dans l'optimisation du processus de gestion des prospects d'une organisation. Il aide les équipes commerciales à analyser la qualité des leads, à communiquer avec eux et à conclure des affaires. Avec le bon outil de CRM, vous pouvez :

Consolider toutes les données relatives aux leads en un seul endroit, éviter les doublons et obtenir une vue d'ensemble de votre pipeline de leads

Capturer des leads en intégrant des formulaires web sur vos pages de destination, vos e-mails et vos canaux de médias sociaux

Attribuez un score aux leads à l'aide de critères prédéfinis tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, le PCI et bien d'autres encore

Nourrir les leads à l'aide d'e-mails automatisés, de campagnes de goutte-à-goutte et de contenus personnalisés

Paramétrez des notifications et des alertes pour répondre aux leads dès qu'ils s'engagent dans vos paramètres

De plus, comme une plateforme CRM capture et catégorise automatiquement les leads, il devient facile pour les équipes commerciales de prioriser les comptes et de forfaiter des actions de suivi efficaces.

2. Gestion du pipeline

La gestion du pipeline est l'une des fonctions les plus précieuses qu'un logiciel CRM puisse offrir à une entreprise.

Les CRM aident les équipes commerciales à mettre en place des tableaux de bord pour visualiser leur pipeline en fonction du statut ou de la taille de l'affaire. Cela permet d'avoir une visibilité sur la progression de chaque affaire, notamment sur la date de clôture et les étapes suivantes.

Les autres fonctionnalités de gestion du pipeline à rechercher dans une solution CRM sont les suivantes :

Les prévisions : Certains outils de CRM sont dotés d'une fonction d'analyse prédictive permettant de prévoir le chiffre d'affaires sur la base des données historiques et de l'activité du pipeline. Cela permet aux entreprises de fixer des cibles réalistes et de prendre des décisions en connaissance de cause

: Certains outils de CRM sont dotés d'une fonction d'analyse prédictive permettant de prévoir le chiffre d'affaires sur la base des données historiques et de l'activité du pipeline. Cela permet aux entreprises de fixer des cibles réalistes et de prendre des décisions en connaissance de cause Flux de travail par étapes : Recherchez des fonctionnalités qui vous permettent d'accélérer votre cycle commercial en automatisant les suivis en fonction des déclencheurs. Ces tâches pourraient inclure l'envoi d'e-mails de suivi au prospect, la programmation de réunions avec lui ou l'envoi de contenu pertinent aux clients existants et potentiels

Dans l'ensemble, les fonctionnalités de gestion des pipelines aident les équipes commerciales à personnaliser la communication à grande échelle et à garantir la satisfaction des clients.

3. Flux de travail et automatisation

Un autre domaine dans lequel les logiciels CRM peuvent s'avérer précieux est le paramétrage des opérations et des processus d'automatisation de votre équipe commerciale. Les outils CRM offrent un intervalle de fonctionnalités pour aider les équipes commerciales à rationaliser leurs flux de travail, à automatiser les tâches répétitives et à améliorer leur efficacité globale.

Voici quelques flux de travail et processus d'automatisation courants que vous pouvez exécuter à l'aide de la technologie CRM :

Créer des tâches et les assigner aux équipes commerciales lorsque les prospects passent à un statut différent

Définir des paramètres de rappel pour les activités de suivi quotidiennes

Intégrer le compte CRM aux plateformes d'e-mail et de réunion afin d'améliorer la communication

Assigner les prospects entrants à l'équipe commerciale appropriée en fonction de critères prédéfinis tels que le territoire, le secteur d'activité ou la source du prospect

Créer des flux de travail pour automatiser les activités d'engagement des clients, telles que l'accueil, la vente incitative et la fidélisation

En tirant parti de ces capacités, les équipes commerciales peuvent optimiser leurs ressources et leurs opérations et connaître une réussite durable.

4. Communication omnicanale

Les capacités de communication constituent un autre élément essentiel de la gestion de la relation client. Ces fonctionnalités rendent la communication externe (avec les leads, les prospects et les clients) transparente et ouvrent la voie à la collaboration interne entre les équipes interfonctionnelles.

Qu'il s'agisse de mener une campagne de CRM, d'entretenir une piste ou de fidéliser un client, plusieurs équipes - ventes, préventes, marketing et assistance client - doivent travailler en synergie. Cela signifie que toutes les personnes impliquées doivent comprendre l'historique des clients et être au courant de leurs interactions passées avec l'entreprise.

Ce n'est qu'à cette condition que vous pourrez vous assurer que toutes les communication avec le client aux différents points de contact est personnalisée et pertinente. Un système CRM qui s'intègre à vos autres outils tels que l'assistance client, le marketing, les médias sociaux et même une application de messagerie d'équipe peut faciliter la maintenance d'un enregistrement de cette communication.

Cela permet également à vos équipes commerciales et marketing de gérer toutes leurs communications à partir d'un seul endroit. Par exemple, ils peuvent répondre aux DM des médias sociaux, programmer des e-mails, partager des mises à jour sur Slack, et plus encore, à partir de leur système CRM.

Bonus: Outils de gestion de la relation client (CRM) !

5. Campagnes de marketing

L'équipe commerciale ou l'équipe chargée de la réussite des clients ne sont pas les seules à dépendre des logiciels de CRM. Les spécialistes du marketing trouvent également de la valeur dans la technologie CRM, ce qui fait des capacités de marketing un autre élément central du CRM.

Toutes les informations sur les clients étant facilement accessibles dans votre base de données CRM, c'est une mine d'or pour les spécialistes du marketing qui cherchent à mener des campagnes CRM segmentées, pertinentes et personnalisées.

Les équipes marketing peuvent également lancer des flux de travail d'essai, des campagnes de fidélisation, des campagnes de vente incitative et même du marketing d'affiliation à partir des données clients extraites d'un système CRM. En outre, elles peuvent exploiter les fonctions de communication d'un outil CRM pour suivre l'engagement sur les différents canaux, garantissant ainsi un message cohérent et personnalisé tout au long du cycle de vie du client.

Tout comme les flux de travail de maturation des prospects jouent un rôle important pour vos équipes commerciales, le marketing par e-mail et le marketing d'affiliation jouent un rôle important pour vos équipes commerciales gestion des campagnes les flux de travail sont tout aussi essentiels à l'efficacité des opérations de marketing. Il est donc important de choisir un outil de CRM qui propose des modèles d'e-mail, des analyses de campagne et des flux de travail automatisés.

6. Rapports et analyses d'entreprise

Les outils CRM offrent un large intervalle de rapports et de fonctionnalités d'analyse qui permettent aux entreprises de prendre des décisions éclairées et d'optimiser leurs stratégies. C'est ainsi que les systèmes de gestion de la relation client offrent bien plus que des tableurs ou d'autres bases de données.

Avec un système CRM, vous avez facilement accès à des indicateurs de données cruciaux tels que :

Revenu : Le chiffre d'affaires total, la taille moyenne des affaires, le taux de réussite et la valeur du pipeline

: Le chiffre d'affaires total, la taille moyenne des affaires, le taux de réussite et la valeur du pipeline Les prospects : Le taux de discussion, la source des leads, la qualité des leads

: Le taux de discussion, la source des leads, la qualité des leads Clients : Valeur à vie, comportement d'achat, fréquence d'achat

Au-delà des rapports traditionnels sur les ventes et le marketing, les logiciels de CRM offrent des capacités analytiques avancées pour les rapports d'entreprise, notamment en matière de prévision et d'analyse prédictive. Cela peut aider les équipes à analyser les modèles et les tendances, à générer des prévisions commerciales précises et à être plus stratégiques dans leurs interactions avec les clients.

La réussite de toute stratégie de développement de la relation client dépend de la manière dont vous rationalisez vos systèmes de CRM.

Cela peut se faire en optimisant les six fonctionnalités ou modules de base qui constituent une grande partie de toute plateforme CRM : automatisation, centralisation des données, personnalisation, rapports et analyses, sécurité et intégrations.

Voici quelques paramètres qui vous permettront de configurer et de gérer votre système CRM afin de donner plus d'autonomie à vos équipes en contact avec la clientèle :

Créer une base de données clients centralisée

Les logiciels CRM peuvent aider les équipes commerciales et marketing à créer une base de données structurée de toutes les données relatives aux clients - détails personnels, interactions et comportement d'achat. Les membres de l'équipe peuvent facilement accéder à toutes les informations dont ils ont besoin en un seul endroit.

Créer une base de données clients centralisée et organiser les comptes dans une commande hiérarchique à l'aide de dossiers et de listes dans ClickUp ClickUp CRM permet aux entreprises de structurer facilement les comptes dans différentes hiérarchies à l'aide de dossiers, de sous-dossiers et de listes. Cela permet aux équipes commerciales de trouver facilement des clients, de gérer leurs pipelines et de mettre en place des paramètres.

Ajoutez un champ emplacement dans ClickUp CRM et comprenez la distribution géographique de vos clients

ClickUp CRM permet également aux équipes commerciales et marketing de catégoriser les clients potentiels à l'aide d'étiquettes, de statuts, de filtres et d'emplacements géographiques. Cela peut être utile aux équipes commerciales pour suivre le pipeline et gérer les commandes, et aux équipes marketing pour segmenter les clients et mener des campagnes CRM ciblées.

Gagner du temps grâce à l'automatisation

Le moyen le plus simple d'économiser votre temps et vos ressources est d'automatiser les tâches répétitives. Cela peut être aussi simple que de paramétrer des flux de travail automatisés par e-mail, d'attribuer des leads ou de mettre à jour le statut d'un lead.

Vous pouvez également mettre en place des flux d'automatisation plus avancés, comme la publication d'un message sur Slack lorsqu'une affaire est Fermée ou l'attribution d'une tâche dans votre.. outil de gestion de projet lorsqu'un prospect se transforme en client.

Avec ClickUp CRM, vous pouvez configurer l'automatisation des e-mails en fonction de différents déclencheurs tels que les envois de formulaires, les changements de statut ou de priorités des leads, les dates, les déclencheurs d'intégration ou d'API, et plus encore. Vous pouvez également paramétrer des e-mails de rappel pour les factures ou des e-mails de suivi en fonction de la réponse d'un client.

Envoyez des e-mails automatisés aux prospects en fonction de leur activité ou de leur statut via ClickUp CRM

ClickUp CRM propose plusieurs options d'automatisation pour réduire le travail. Il s'agit notamment de mettre à jour les statuts et les priorités des prospects, d'assigner des prospects et de créer des tâches pour les suivis des prospects.

Paramétrage de l'automatisation pour l'attribution des leads, le changement de statut des leads et d'autres tâches de routine via ClickUp CRM

Personnalisez votre CRM en fonction de vos besoins

La plupart des outils de CRM sont conçus horizontalement pour répondre aux besoins d'un intervalle d'entreprises. Oui, il existe des outils de gestion de la relation client spécifiques CRM pour les entreprises de services et les CRM conçus exclusivement pour les entreprises en phase de démarrage, entre autres. En fin de compte, c'est à vous de personnaliser le système en fonction de vos processus et de vos besoins.

Par exemple, vous pouvez paramétrer des statuts de prospects personnalisés, des étiquettes, des filtres, des rapports et des paramètres pour afficher un système de gestion de la relation client Tableau de bord CRM et le flux de travail optimal pour votre entreprise.

Avec ClickUp CRM, vous pouvez personnaliser tous les détails des prospects : champs personnalisés, étiquettes et même statuts. ClickUp propose huit types de champs (nombre, argent, texte, téléphone, e-mail, emplacement, menu déroulant et case à cocher) et cinq vues (tableau, tableau, calendrier, liste et formulaire), ce qui le rend infiniment adaptable à vos besoins.

Suivez votre pipeline et les interactions avec les clients grâce à des vues personnalisées dans ClickUp CRM

Paramétrer des rapports et des tableaux de bord personnalisés

Votre Logiciel CRM est la base de données centralisée de toutes les informations relatives aux clients. Au niveau micro, il s'agit d'un aperçu de l'historique des achats d'un client, de l'historique des discussions, de la valeur à vie, des habitudes de dépenses, et plus encore.

Au niveau macro, c'est une fenêtre sur des signaux tels que le coût d'acquisition des campagnes, les taux de conversion et de désabonnement, la vitesse du pipeline et les scores NPS.

En tirant parti de ces informations, vous pouvez prendre des décisions fondées sur des données, par exemple en déterminant les segments de clientèle pour lesquels la taille de l'accord est plus importante ou les personas d'audience qui sont plus faciles à conclure. Vous pouvez ensuite réviser votre stratégie d'approche afin de doubler vos efforts.

Vous pouvez créer des diagrammes pour visualiser les performances commerciales ou les tendances d'achat, paramétrer l'analyse des données historiques pour les prévisions de ventes, ou même utiliser la genAI pour prédire les ventes futures.

Lorsque vous menez une campagne ou identifiez un modèle, créez un rapport pour en assurer le suivi en temps réel. Vous pouvez également regrouper différents rapports dans des tableaux de bord personnalisés : un pour la conversion, un pour l'acquisition, etc.

ClickUp CRM est livré avec plus de 50 widgets de tableau de bord que vous pouvez utiliser pour créer des rapports et des tableaux de bord afin d'analyser les tendances de vos performances commerciales, de l'engagement des clients, et plus encore.

Tous les widgets sont achevés et les rapports sont mis à jour en temps réel. Vous pouvez partager ces tableaux de bord avec d'autres membres de votre équipe ou les exporter au format PDF.

Surveillez vos performances commerciales, les revenus générés, l'activité du pipeline, et plus encore avec des rapports et des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp CRM

Vous pouvez également utiliser ClickUp AI comme votre assistant de données pour résumer les tableaux de bord, poser des questions sur un client, fournir un aperçu de l'historique des discussions ou des achats d'un client, ou même analyser le taux de conversion d'un segment de clientèle particulier.

Très pratique, non ?

Résumez les interactions avec les clients, obtenez des réponses à vos questions et analysez les rapports avec ClickUp AI

Mettre en place des paramètres de sécurité pour protéger les données des clients

Protégez les données sensibles des clients et empêchez les accès non autorisés en mettant en place des mesures de sécurité telles que des niveaux d'accès pour les membres de l'équipe, une authentification multifactorielle et des audits réguliers. En faisant cela, vous protégez votre entreprise contre les violations potentielles et maintenez la confiance avec les clients.

ClickUp CRM est non seulement conforme à toutes les réglementations mondiales en matière de confidentialité des données, mais il est également certifié SOC2 et ISO. Vous pouvez donc être sûr que toutes vos données sont toujours en sécurité.

En outre, ClickUp maintient la conformité PCI et fait l'objet d'une surveillance continue de la sécurité, de tests automatisés et de tests de pénétration indépendants afin de maintenir des normes solides en matière de sécurité, de performance et de disponibilité.

Créer des rôles personnalisés avec des permissions granulaires dans ClickUp CRM et s'assurer que seuls les membres de l'équipe nécessaires ont accès aux données sensibles

ClickUp CRM permet également aux entreprises d'éviter les accès non autorisés grâce à des niveaux de permission granulaires. Vous pouvez décider quels membres de l'équipe ont accès aux différents modules de votre CRM et quelles actions ils peuvent effectuer.

Par exemple, vous pouvez donner à des membres sélectionnés de l'équipe la permission d'exporter des données ou de supprimer des informations et réduire le risque d'utilisation abusive ou de fuite de données.

Connectez votre système CRM à vos autres outils

Lorsque vous travaillez sur plusieurs plateformes, les données peuvent être cloisonnées. Par exemple, il est difficile de suivre vos campagnes en cours sur LinkedIn, de surveiller les cartes thermiques des sites web sur Hotjar, de mapper l'activité des utilisateurs sur Metabase et les paiements sur Xero, sans que les choses ne deviennent un peu... chaotiques.

Mais c'est précisément pour cela qu'une plateforme de gestion de la relation client est essentielle. Elle est conçue pour être une base de données centrale de toutes les informations sur les clients qui se synchronise, en temps réel, avec tous vos autres outils. ClickUp CRM compte plus de 1000 intégrations avec des outils populaires dans tous les segments. Par exemple, vous pouvez créer une tâche sur ClickUp lorsqu'un ticket d'assistance est créé dans Hubspot ou mettre à jour automatiquement les informations de contact d'un client dans ClickUp lorsqu'elles sont modifiées dans HubSpot.

Paramétrage de l'automatisation pour synchroniser les données entre ClickUp CRM et d'autres applications en temps réel

Optimisez vos composants CRM et stimulez la croissance de votre entreprise avec ClickUp CRM

Si vous êtes à la recherche d'une solution CRM pour vous aider à gérer tous vos composants CRM et à préparer vos équipes marketing et commerciales à la réussite, alors ClickUp CRM est la solution qu'il vous faut.

Il dispose de diverses fonctionnalités pour vous aider à vous engager avec vos clients tout au long de leur cycle de vie. De plus, vous pouvez configurer votre plateforme CRM idéale en quelques minutes grâce à Les modèles CRM prêts à l'emploi de ClickUp . Sans mentionner l'assistance gratuite 24/7 et les guides d'onboarding très complets !

En savoir plus, s'inscrire à un essai gratuit et essayez ClickUp CRM. Nous pensons que vous ne serez pas déçu.

Questions fréquentes

1. Qu'est-ce que la gestion de la relation client (CRM) ?

La gestion de la relation client (CRM) est un ensemble de pratiques, de stratégies et de technologies qui aident les professionnels de la vente et du marketing à gérer et à analyser les relations avec leurs clients et prospects. Les outils de CRM sont personnalisés pour aider les entreprises à améliorer les relations avec leurs clients, à les fidéliser et à accroître leur rentabilité.

2. Quels sont les principaux éléments de la gestion de la relation client ?

Les composants essentiels de la gestion de la relation client sont des modules ou des fonctionnalités qui vous aident à :

Automatiser les flux de travail et augmenter l'efficacité

Intégrer les données clients provenant des canaux de médias sociaux, des canaux de vente et de marketing, et plus encore, à d'autres systèmes de l'entreprise

Personnaliser la communication à tous les points de contact significatifs du cycle de vie du client

Introduire de nouveaux canaux de communication ou optimiser les canaux existants

Extraire des informations significatives de vos données clientsRapports CRM pour affiner vos campagnes CRM existantes

3. À faire un logiciel de gestion des tâches comme ClickUp pour optimiser les pratiques CRM ?

ClickUp fournit une plateforme centralisée pour l'organisation, le suivi et la collaboration sur les tâches liées aux interactions avec les clients. La polyvalence de ClickUp - le nombre de modèles et les possibilités d'intégration d'outils - vous permet de créer des flux de travail personnalisés qui simplifient et rationalisent toutes les tâches CRM, même en cas de travail collaboratif.

4. Quelle est l'importance d'un CRM analytique ?

Les organisations peuvent prendre des décisions fondées sur des données qui améliorent l'expérience client en analysant le comportement et les tendances des clients. Le CRM analytique vous aide à prévoir les tendances, à évaluer l'impact de vos campagnes et à allouer les ressources de manière efficace. Il convertit les données brutes des clients en une intelligence d'entreprise qui favorise de meilleures conversions et fournit un service client de qualité supérieure.

Les modèles CRM permettent aux professionnels du marketing et de la vente de gagner du temps en fournissant des structures standardisées pour diverses tâches. L'équipe n'a pas besoin de créer des modèles à partir de zéro. Au lieu de cela, ils peuvent personnaliser des modèles préétablis à partir de plateformes telles que ClickUp pour favoriser la collaboration, la cohérence et la précision.