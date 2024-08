10 Meilleur CRM pour les entraîneurs en 2024 (Critiques et prix)

En tant que coach, la dernière chose que vous voulez faire est de vous débattre entre plusieurs applications pour gérer votre entreprise de coaching.

Par exemple, Google Docs pour prendre des notes. Zoom ou Google Calendrier pour planifier les réunions. Un outil de gestion de projet distinct pour suivre la progression du client et pour la gestion des clients. Et l'utilisation de Stripe ou de PayPal pour les paiements.

Si cette approche est judicieuse lorsque vous avez une poignée de clients, que se passe-t-il lorsque votre entreprise prend de l'ampleur ?

Comment faire pour garder une trace de toutes les sessions de suivi, gérer les relations avec les clients et organiser les informations pour chaque client ? Avec des systèmes disjoints, les données ne font pas de flux entre les différentes applications, et vous devez mettre à jour les détails sur chaque plateforme manuellement.

C'est là que le logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour coachs est votre sauveur.

Le CRM pour coachs centralise toutes les informations relatives à votre entreprise de coaching. Il s'agit d'une plateforme intégrée pour la gestion des clients, depuis le stockage des informations sur les clients potentiels jusqu'au suivi de la progression des clients, en passant par la programmation des sessions et l'organisation du parcours de chaque client.

Si vous souhaitez investir dans un outil de CRM pour

l'automatisation des tâches

pour votre cabinet de coaching, laissez-nous vous aider. Voici les meilleurs CRM pour les coachs et les fonctionnalités clés, les inconvénients et les prix pour vous aider à choisir le bon.

Que faut-il rechercher dans un CRM pour coachs ?

Intégrations natives: Le logiciel CRM simplifie l'ensemble des processus de l'entreprise de coaching. Recherchez un système qui s'intègre à vos outils de vente, de marketing, de paiement et de gestion des employés

Le logiciel CRM simplifie l'ensemble des processus de l'entreprise de coaching. Recherchez un système qui s'intègre à vos outils de vente, de marketing, de paiement et de gestion des employés Flux de travail automatisés: Votre logiciel de gestion des clients devrait automatiser des tâches telles que le suivi de la progression des clients, le stockage des informations sur les clients et la planification des réunions

Votre logiciel de gestion des clients devrait automatiser des tâches telles que le suivi de la progression des clients, le stockage des informations sur les clients et la planification des réunions **Gestion des e-mails : les meilleurs logiciels de CRM s'intègrent à vos e-mails afin d'intégrer les clients dans un hub d'e-mails central

Assistance 24/7: Si vous n'avez pas d'équipe technique pour gérer vos services de coaching, vous avez besoin d'un CRM qui offre une assistance par discussion, téléphone et e-mail

Si vous n'avez pas d'équipe technique pour gérer vos services de coaching, vous avez besoin d'un CRM qui offre une assistance par discussion, téléphone et e-mail Automatisation des paiements: Avec des paiements entièrement automatisés sur la plateforme de coaching, vous n'avez pas besoin de courir après les clients pour les payer, car leurs cartes sont débitées à chaque cycle de facturation

Avec des paiements entièrement automatisés sur la plateforme de coaching, vous n'avez pas besoin de courir après les clients pour les payer, car leurs cartes sont débitées à chaque cycle de facturation Portail client: La maintenance des comptes clients se fait en toute sécurité sur le portail client du CRM. Recherchez une solution qui vous permette de planifier des sessions via le portail client, ainsi que de partager les objectifs, les formulaires, les notes et les ressources dans les deux sens

Les 10 meilleurs logiciels CRM pour coachs à utiliser en 2024

1. ClickUp

Gérez votre CRM à chaque étape grâce à des modèles, des fonctionnalités de collaboration et plus de 15 affichages CRM en utilisant ClickUp

Le CRM pour les coachs est un outil fondamental et essentiel dans votre entreprise et c'est quelque chose que vous voulez éviter de changer plus tard.

Ce qui fait de ClickUp le meilleur CRM pour les entraîneurs est qu'il travaille bien pour les débutants, les entraîneurs d'affaires avancés et les entreprises de coaching. En d'autres termes, il grandit avec vous comme votre deuxième cerveau.

Imaginons un scénario. En tant qu'armée unipersonnelle avec de nombreux clients de coaching individuel, même les tâches manuelles les plus simples, telles que la planification des réunions, prennent beaucoup de votre temps. Vous devez vous rappeler où en est chaque client dans son parcours de coaching avec vous.

Lorsque vous jonglez avec trop de balles et essayez de retenir trop d'informations simultanément, vous êtes voué à l'échec ou à voir des clients passer à travers les mailles du filet.

C'est là que ClickUp, en tant que meilleur système de gestion de l'information du

CRM pour les entraîneurs

est une aubaine. Cet outil de gestion de projet devient partie intégrante de votre vie professionnelle et de votre routine. Affichez la liste des tâches dues pour la journée afin de savoir ce qui se passe et sur quoi vous devez vous concentrer. Utilisez la centaine d'intégrations de ClickUp pour planifier des réunions et envoyer des communications à vos clients et prospects.

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

Dès que vous avez une idée géniale, ouvrez votre mobile et créez une nouvelle tâche dans les Espaces ClickUp.

Examinons les fonctionnalités de ClickUp qui en font le meilleur CRM pour les coachs.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Avec Documents dans ClickUp vous pouvez héberger tous vos documents dans l'application. Accédez à votre document sur les procédures opératoires normalisées et mettez-le à jour lorsque c'est nécessaire. À la création de plans d'action pour les nouveaux clients, l'ajout de tableaux et l'intégration de signets à la rédaction de notes et de journaux pour vos clients existants, Docs fait tout

Partagez votre

dossier de conception

publiquement ou en privé via un simple lien dans ClickUp Docs

Espaces organisez votre travail dans ClickUp. Personnalisez chaque espace, que ce soit pour votre usage personnel ou professionnel. Par exemple, créez des espaces pour l'accueil des clients, vos offres, vos contrats, etc

Avec les Espaces adaptables de ClickUp, il est simple de créer des emplacements complets et organisés qui sont personnalisables pour votre équipe, votre département ou vos projets

Affichez instantanément l'aspect de votre journée et de votre mois avec Tableaux de bord ClickUp . Suivez individuellement la progression de chaque client, affichez vos revenus mensuels et obtenez un aperçu général de votre pratique de coaching grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables

Utilisez les tableaux de bord préconstruits Modèle de plan de communication ClickUp pour rationaliser la communication avec les clients. Pour chaque client, notez les objets, les jalons et l'analyse et suivez la progression

En combinant CRM et la gestion de projet clickUp vous aide à gérer vos projets et vos données clients sur une plateforme centrale afin que vous ne perdiez pas de temps à passer d'une application à l'autre

Automatisation du flux de travail CRM aide les coachs de vie automatisation des équipes commerciales des processus de vente, de la génération de prospects à la création de profils de clients et à la prise en note de leur progression et de leurs besoins pour une plus grande satisfaction des clients

Personnalisez vos tâches automatisation avec ClickUp

ClickUp s'intègre avec des outils tiers tels que logiciel de gestion de projet ,outils de cartographie du parcours du client, les outils d'automatisation des e-mails et les outils de marketing pour le flux de données entre les différents systèmes de l'entreprise

Limites de ClickUp

Les espaces ont des limites en fonction de votre forfait

La personnalisation peut être difficile pour les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par environnement de travail

G2: 4.7/5 (9000+ commentaires)

4.7/5 (9000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3800+ commentaires)

2. CoachVantage

via

CoachVantage

Le logiciel de coaching de vie CoachVantage gère diverses fonctions, notamment l'accueil des clients, l'auto-réservation des clients, les rappels, la synchronisation bidirectionnelle des calendriers et la gestion des contacts.

Vous souhaitez développer votre entreprise de coaching sans passer plus de temps à gérer la logistique. CoachVantage prend en charge les tâches les plus frustrantes et les plus répétitives afin que vous puissiez vous concentrer sur la fourniture d'une expérience de coaching percutante.

À ne pas faire seulement le suivi de chaque client, cette plateforme vous aide aussi à mieux gérer votre temps. Par exemple, gérez toutes les informations relatives à vos clients en un seul endroit. Tout ce dont vous avez besoin - leurs factures, leurs engagements de coaching et la progression de leurs clients - est à portée de main.

Les meilleures fonctionnalités de CoachVantage

Personnalisez l'apparence de votre interface avec le nom, le logo et les couleurs de votre entreprise

La bibliothèque de ressources permet aux coachs et aux clients de télécharger des fichiers et des documents, de créer des modèles de notes standardisés et d'importer des fichiers depuis Dropbox, Google Drive ou Evernote

Faites signer vos contrats par voie électronique en les intégrant à votre page d'inscription au programme pour une intégration transparente des clients

Limites de CoachVantage

Les e-mails provenant du portail client sont envoyés dans les boîtes de courrier indésirable des clients

Les coachs ne peuvent pas programmer de sessions de groupe

Prix de CoachVantage

Forfait Clarté: 26 $/mois

26 $/mois Forfait Aha: 44 $/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez d'avis

3. Zoho CRM

via

Zoho CRM

La base de clients existants et potentiels est le plus grand atout d'une entreprise. Lorsque vous ne documentez pas les données quelque part, cet énorme atout n'est pas pris en compte dans l'industrie du coaching. Le suivi manuel des clients ou de la liste des prospects et de l'historique de leurs interactions de base est un défi sans outils CRM.

Les entreprises de coaching de premier plan utilisent Zoho CRM pour suivre et gérer les communications avec les clients. Les feuilles de calcul pour les interactions avec les clients sont sujettes aux erreurs et prennent beaucoup de temps. Elles adoptent donc le logiciel CRM de Zoho pour suivre la progression des clients, visualiser les goulots d'étranglement et identifier les tendances qui auront une incidence sur leur chiffre d'affaires.

Ils choisissent Zoho CRM pour la gestion des contacts, la planification des réunions et l'automatisation du marketing tout au long du parcours d'accompagnement. Zoho fait tout cela sans vous obliger à jongler avec différents outils. Cependant, vous n'aurez peut-être pas besoin de toutes ces fonctions au début de votre parcours en tant que coach d'entreprise. Zoho convient mieux aux grandes entreprises qu'aux coachs solopreneurs.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Restez informé des nouveaux rendez-vous, des rendez-vous à venir et des rendez-vous annulés grâce à des notifications par e-mail automatisées et informez vos clients lorsque vous n'êtes pas disponible

Obtenez une page de réservation personnalisable qui se synchronise avec votre constructeur de site Web pour l'intégrer à votre site Web où vos clients paient lorsqu'ils réservent vos services

Zoho bookings vous permet de programmer des cours et des séances de coaching en groupe, et se synchronise avec votre Google Agenda pour éviter les doubles réservations

Limites de Zoho CRM

Courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Toutes les applications Zoho ne sont pas configurées pour travailler ensemble

Prix de Zoho CRM

Free

Standard: $14/utilisateur/mois

$14/utilisateur/mois Professionnel: 23$/utilisateur/mois

23$/utilisateur/mois Enterprise: 40$/utilisateur/mois

G2: 4/5 (2505 commentaires)

4/5 (2505 commentaires) Capterra: 4.3/5 (6585 commentaires)

4. HubSpot

via

HubSpot CRM

Supposons que vous soyez chef de projet dans un institut de coaching nutritionnel disposant de plusieurs outils disjoints pour toutes les étapes de la gestion de la relation client.

Vous passez du temps chaque jour à ajouter des recettes, des rapports et des analyses provenant de différents logiciels pour calculer le chiffre d'affaires principal, car toutes les données ne se trouvent pas dans un emplacement centralisé.

Le CRM de HubSpot pour les entreprises de coaching est un système connecté pour la gestion des clients. Les outils d'automatisation des devis permettent d'automatiser les ventes aux clients, de collecter les paiements et de gérer les revenus au sein du CRM. Les outils d'automatisation du marketing permettent d'envoyer des communications personnalisées pour la gestion des clients. Segmentez les clients en fonction des sessions de coaching à temps et des abonnements annuels.

L'utilisation du CRM de HubSpot pour le développement des relations vous libère du temps pour vous concentrer sur des tâches essentielles telles que la gestion de projet, être un leader d'assistance et rapporter des résultats précis à la direction.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Créez des stratégies de marketing qui s'alignent sur les besoins de vos clients en utilisant le Hub Marketing de HubSpot

Capacités d'attribution de projets pour le suivi de la progression pour les grandes entreprises de coaching avec plusieurs parties prenantes

Fonctionnalités d'automatisation de la communication telles que le nurturing et le scoring automatisés des prospects, les campagnes d'e-mailing et l'automatisation des formulaires pour les questionnaires personnalisés et détaillés

Les limites de HubSpot

Le CRM pour coachs est intimidant pour les utilisateurs novices

Le logiciel CRM est conçu spécifiquement pour les grandes entreprises de coaching plutôt que pour les coachs individuels

Prix de HubSpot

Marketing Hub Free : $800/mois

: $800/mois Marketing Hub Professional: 800$/mois

800$/mois Marketing Hub Enterprise: 3,600$/mois

G2: 4.8/5 (10,620 reviews)

4.8/5 (10,620 reviews) Capterra: 4.5/5 (3955 commentaires)

5. Pratiquez mieux

via

Meilleure pratique

Practice Better est un logiciel de gestion de cabinet tout-en-un destiné aux coachs en santé pour les aider à faire évoluer leurs pratiques de bien-être et à améliorer les interactions avec les clients.

Construisez, lancez et surveillez vos cours en ligne à partir de la plateforme de gestion de la relation client. Le bureau de coach virtuel de Practice Better automatise la gestion de votre pratique de bien-être et organise les informations sur les clients en un seul endroit.

Prenons un exemple de la façon dont la conseillère en santé mentale agréée Erica Dias utilise la solution CRM Practice Better pour créer un écosystème cohérent où les patients restent en contact avec leur thérapeute entre les sessions, améliorant ainsi l'efficacité du coaching.

Les fonctionnalités clés de cette plateforme de coaching lors de l'étape de marketing sont les formulaires pour capturer les prospects et le logiciel de prise de rendez-vous. Les clients potentiels remplissent le formulaire intégré à son site web et prennent rendez-vous pour une consultation gratuite, le tout en une seule fois.

Les fonctionnalités avancées telles que la messagerie, les tâches et la documentation sont primordiales lorsque le client s'inscrit au programme de coaching.

Meilleures pratiques meilleures fonctionnalités

La console des entraîneurs permet aux clients de suivre leurs choix alimentaires et de mode de vie et de sécuriser les interactions avec les clients

Des rapports détaillés donnent un aperçu des activités et des indicateurs de l'entreprise, ainsi qu'une vue d'ensemble des performances du cabinet

Automatisation des ateliers pour les groupes de coaching et automatisation de tout, de la facturation à la réservation en passant par la communication

Meilleures limites de la pratique

Pas de contrats intégrés ou de signatures électroniques pour les nouveaux clients

Les prix ne sont pas adaptés aux petites entreprises ou aux coachs individuels

Prix de Practice Better

Débutant: 25$/mois

25$/mois Professionnel: 59 $/mois

59 $/mois Plus: 89 $/mois

89 $/mois Teams: 145 $/mois

G2: 4.5/5 (94 commentaires)

4.5/5 (94 commentaires) Capterra: 4.7/5 (31 commentaires)

6. Livre de miel

via

Livre de miel

Les entreprises de coaching qui réussissent ont deux points communs : elles répondent rapidement à la demande de leurs clients et s'appuient sur des relations clients à long terme pour assurer leur réussite. Cependant, à mesure que vous développez votre entreprise, il est difficile de fournir la même qualité de service sans le CRM adéquat pour la gestion des clients.

Comment faire pour gérer les exigences d'une petite entreprise ou d'un cabinet individuel en pleine croissance et pour garantir aux clients potentiels et aux clients existants une expérience cohérente ?

C'est là qu'intervient HoneyBook, le CRM pour les entreprises de coaching indépendantes. Quel que soit le type de coaching, HoneyBook rationalise toutes les interactions avec les clients et automatise les tâches administratives afin que vous puissiez vous concentrer sur la satisfaction de vos clients.

Par exemple, en tant que coach de vie, sans CRM, vous vous référez à une feuille de calcul pour le suivi de la progression de vos clients, vous leur rappelez la date de la prochaine session et vous les incitez à payer. HoneyBook automatise la communication continue, maintient les contrats, la facturation et le traitement des paiements, et stocke les documents d'accueil.

Les meilleures fonctionnalités de HoneyBook

Protégez vos programmes de coaching avec des contrats professionnels en ligne, parcourez des modèles juridiquement vérifiés et laissez vos clients les signer électroniquement de n'importe où

Personnalisez les modèles de proposition prédéfinis et combinez-les avec les factures et les contrats pour les clients de coaching entrants

Créez une automatisation personnalisée pour le suivi de vos clients, recevez des rappels lorsque la date d'échéance d'une tâche approche, répondez automatiquement aux requêtes et effectuez un suivi à l'aide de questionnaires

Limites de HoneyBook

Le processus d'installation est délicat pour les utilisateurs débutants

Options de personnalisation limitées pour personnaliser la communication et les flux de progression des clients

Prix de HoneyBook

Débutant: 8$/mois

8$/mois Essentiels: 16 $/mois

16 $/mois Premium: 33$/mois

G2: 4.8/5 (596 commentaires)

4.8/5 (596 commentaires) Capterra: 4.5/5 (156 commentaires)

7. CRM Agile

via

CRM agile

Les grandes entreprises de coaching qui comptent plusieurs départements ont besoin des fonctionnalités avancées d'un CRM pour chaque étape du cycle de vie du client, depuis les ventes et le marketing jusqu'au service à la clientèle. Au lieu d'utiliser des systèmes disjoints pour toutes ces fonctions, le CRM est une source unique de vérité pour automatiser les ventes, le marketing et le service client.

Le CRM agile pour les entreprises de coaching est un outil polyvalent qui permet d'établir et de maintenir les relations avec les clients. L'équipe commerciale l'utilise pour les ventes

le logiciel d'automatisation des ventes

pour le lead scoring, l'affichage des contacts et l'analyse du parcours client.

Les équipes marketing utilisent le CRM de coaching pour optimiser les relations avec les clients ; segmenter les leads, personnaliser les interactions avec les clients et conclure davantage d'affaires.

Le CRM Automatisation dispose de fonctionnalités d'automatisation du service d'assistance pour mieux comprendre vos clients et les assister lorsqu'ils ont le plus besoin d'aide.

Meilleures fonctionnalités d'Agile CRM

Construisez une vue de contact à 360 degrés pour chaque client et partagez les informations entre les équipes, y compris l'historique des interactions du client avec votre pratique d'accompagnement

Le concepteur par glisser-déposer vous permet de construire des projets à plusieurs étapes campagnes de marketing en quelques minutes

Les intégrations aux médias sociaux vous permettent de surveiller votre marque, d'identifier et de capturer des prospects à partir de sites sociaux, et de participer à des discussions pertinentes pour augmenter la participation à vos programmes de coaching

Les limites d'Agile CRM

Le téléchargement de données en masse pose des problèmes

À ne fait pas d'importation massive de contacts

Prix d'Agile CRM

Free

Démarrage: $8.99

$8.99 Régulier: 29,99

29,99 Enterprise: $47.99

G2: 4/5, (344 commentaires)

4/5, (344 commentaires) Capterra: 4.1/5, (512 commentaires)

8. Mon Coach Office (MCO)

via

Mon bureau de coach

MCO aide

accompagnateurs de carrière

offrir une expérience client fantastique et gérer les activités de l'entreprise à partir d'une seule plateforme sans être lié à des tâches administratives.

Le logiciel de CRM pour coachs offre une installation rapide et minimise le temps consacré à la prise de rendez-vous, à la création de factures et à la sauvegarde de votre travail.

Les meilleures fonctionnalités de My Coach Office

Le centre d'administration en ligne vous donne une visibilité sur les clients, le calendrier, les réunions et les sessions de groupe

Le portail d'accès sécurisé pour les coachs et les clients stocke les fichiers des clients en ligne, les notes des sessions, les devoirs et les journaux

Journaux personnalisables pour s'assurer que tout le monde est sur la même page

Les limites de My Coach Office

Il n'y a pas de synchronisation bidirectionnelle avec Google Agenda

Les rendez-vous ne peuvent être pris que par les coachs et non par les clients

Prix de My Coach Office

Kickstarter: 19$/mois

19$/mois Premium: 39$/mois

39$/mois Enterprise: 79$/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

9. Keap

via

Clapet

Imaginez la situation. Vous êtes coach en marketing. Avec votre quatrième client, vous commencez à vous demander comment vous allez gérer les besoins et les exigences de votre clientèle. Il se peut que vous utilisiez encore des feuilles de calcul pour rester organisé, mais que vous ne parveniez pas à satisfaire vos clients. Même les tâches les plus simples deviennent un véritable casse-tête, comme se remémorer où en est chaque personne afin de forfaiter les étapes suivantes.

Ce processus ajoute des heures inutiles à votre journée, ainsi que de la frustration et de la confusion.

Avec le CRM de Keap pour les coachs, priorisez les prospects qui sont prêts à poursuivre leur voyage, offrez les bons produits en fonction du suivi des activités, et créez une expérience pratique qui ne nécessite pas votre implication de manière intensive. Keap CRM vous permet de gagner du temps, des ventes et de la tranquillité d'esprit, et vous n'avez plus à vous battre avec la gestion de projet pour votre entreprise.

De plus, limitez les sessions de réservation aux nouveaux prospects qui sont prêts à passer à l'étape suivante en s'inscrivant à vos programmes de coaching. Pour aller plus loin, proposez des rendez-vous aux acheteurs les plus qualifiés et restez en contact avec les prospects intéressés mais moins qualifiés grâce à un contenu informatif.

Les meilleures fonctionnalités de Keap

L'automatisation simple permet à vos clients de planifier des consultations ou des coachings de groupe sans avoir à se déplacer

Automatisez les messages à un ou plusieurs clients, y compris le contenu, les offres et les mises à jour sur les nouveaux services

Faites entrer vos meilleurs prospects dans une consultation gratuite grâce à l'automatisation des ventes et du marketing de Keap pour les coachs de vie

Limites de Keap

L'application mobile n'est pas aussi efficace que la version bureau

Les nouveaux utilisateurs se sentent dépassés par les fonctionnalités

Prix de Keap

Pro: $159/mois

$159/mois Max: $229/mois

$229/mois Ultimate: $229/mois

G2: 4.2/5 (1462 commentaires)

4.2/5 (1462 commentaires) Capterra: 4.1/5 (1259 commentaires)

10. CRM moins ennuyeux (LACRM)

via

CRM moins ennuyeux

Dans le secteur du coaching, tout le monde n'est pas au fait de la technologie. Les petites entreprises et les coachs individuels peuvent ne pas avoir le budget pour embaucher des développeurs de logiciels pour mettre en œuvre le CRM pour les services de coaching.

C'est là que LACRM (Less Annoying CRM) vient à votre rescousse. Avec une installation rapide et le même ensemble de fonctions et de fonctionnalités, il est plus facile à utiliser que la plupart des autres options de la liste. Suivez les besoins et les objectifs de vos clients, maintenez un vaste réseau de prospects intéressés et restez organisé dans tous les aspects de votre entreprise de coaching. LACRM est l'une des plateformes de coaching les plus simples pour suivre les relations et développer votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Less Annoying CRM

Le rapport sur les prospects donne une liste actualisée de chaque prospect dans votre pipeline, y compris leur statut et leur priorité

Accès à partir de n'importe quel appareil, sans synchroniser ni installer, car LACRM est basé sur le web

Enregistrement des discussions par e-mail dans le CRM à partir de n'importe quel fournisseur, prestataire

Moins de limites ennuyeuses du CRM

Pas d'application pour Android ou iOS

Conçu pour les petites équipes, si vous prévoyez de développer votre pratique de coaching, vous devrez passer à un autre outil

Prix de Less Annoying CRM

15 $/utilisateur/mois

G2: 4.9/5 (592 commentaires)

4.9/5 (592 commentaires) Capterra: 4.8/5 (532 commentaires)

$$$a Supercharger votre entreprise avec un CRM pour les coachs

Lorsque vous mettez en place un logiciel de CRM pour coachs, vous serez surpris de la rapidité avec laquelle les choses changent dans votre entreprise. Auparavant, vous étiez submergé par toutes les petites choses qui s'accumulaient. Rester au courant de ce qui se passe pour plusieurs clients demande beaucoup de temps et d'efforts.

Avec le CRM pour coachs de ClickUp, soyez la version la plus productive de vous-même. Fermez plus de contrats, vendez des programmes de coaching à de nouveaux clients, concentrez-vous sur la création d'une expérience mémorable, et voyez comment votre entreprise prend de la vitesse avec un CRM de ClickUp

Stratégie CRM

.

Utilisez ClickUp CRM pour les coachs afin de rationaliser les mises à jour de statut, les transferts et bien plus encore au sein de votre cabinet de coaching. Garantissez un fonctionnement sans faille, quels que soient les changements au sein de votre équipe, en liant les documents et les tâches pertinents pour permettre un suivi aisé du travail.

Offrez une expérience client de premier ordre avec des mises à jour, des rapports sur les renouvellements, des rapports de progression, etc.

Grâce à ses puissantes fonctionnalités de gestion de projet, à ses options avancées de définition d'objectifs et à son suivi du temps, la gestion de plusieurs clients est un jeu d'enfant. Assurez-vous que tout le monde est sur la même page, que vous soyez un coach solo ou que vous fassiez partie d'un cabinet plus important. Des outils de communication robustes rationalisent la collaboration entre les différents services. Obtenez les meilleurs résultats pour vos clients, quelle que soit la taille de votre entreprise de coaching.

ClickUp's modèles de planification stratégique vous donnent une longueur d'avance avec une feuille de route pour l'entreprise.

Que vous soyez un coach solo cherchant à simplifier la gestion de votre Business ou une entreprise de coaching opérant à grande échelle, ClickUp est le meilleur CRM pour vous.

Cependant, ne nous croyez pas sur parole.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui

.