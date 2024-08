10 meilleurs logiciels de gestion de la relation client basés sur le cloud en 2024

En tant que personne travaillant en étroite collaboration avec des spécialistes du marketing de croissance, j'ai passé des heures à tester des logiciels, à analyser des solutions et à mettre en œuvre des outils dans diverses entreprises.

J'ai vu comment les plateformes de gestion de la relation client (CRM), en particulier les logiciels de CRM basés sur le cloud, peuvent inverser le cours des choses pour les entreprises. Ces systèmes ont des coûts initiaux plus faibles, une évolutivité et une flexibilité immenses, et sont accessibles en déplacement. Le bon logiciel de gestion de la relation client dans le cloud change la donne.

Soucieux d'efficacité et passionnés par l'optimisation des processus de contact avec la clientèle, mon équipe et moi-même avons dressé une liste de ce que je considère comme les meilleures plateformes CRM basées sur le cloud. Alors, c'est parti !

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de CRM basé sur le cloud ?

Le bon CRM dans le cloud devrait vous offrir une intégration transparente, une sécurité robuste et un accès convivial pour améliorer votre gestion de la relation client. Voici ce que je recherche activement lorsque j'évalue mes options pour un logiciel CRM basé sur le cloud :

Gestion robuste des contacts: Recherchez un logiciel qui rend le stockage et l'organisation des données clients efficaces en fournissant une base de données centralisée

Gestion complète du pipeline: Choisissez un logiciel qui vous permet de suivre la progression des affaires tout au long du cycle de vente, d'évaluer la probabilité de conclure des affaires en fonction de divers facteurs et de décrire clairement les différentes étapes du processus de vente

Gestion approfondie des prospects: Choisissez un logiciel qui vous permet de capturer des informations sur les prospects, de qualifier les clients potentiels et de les nourrir en vue d'une discussion

Automatisation des ventes sans faille: Assurez-vous que le logiciel dispose d'une fonctionnalité d'automatisation des tâches. En automatisant les activités de routine, telles que l'envoi d'e-mails de suivi ou la planification de réunions, vous pouvez libérer un temps précieux pour vous concentrer sur des tâches plus stratégiques et plus complexes

Rapports et analyses puissants : Obtenez un logiciel qui vous aide à prendre des décisions basées sur des données éclairées par des analyses exploitables, afin d'optimiser vos stratégies commerciales et de stimuler la croissance

Les 10 meilleurs CRM basés sur le cloud à utiliser en 2024

Voici un aperçu de 10 des meilleurs logiciels de gestion de la relation client basés sur le cloud aujourd'hui :

1. ClickUp (Meilleur système de gestion de projet CRM tout-en-un)

ClickUp est une centrale de productivité qui se double d'un CRM très polyvalent. ClickUp CRM intègre la gestion de projet dans la gestion de la relation personnalisée, ce qui permet aux entreprises d'élaborer des stratégies en matière d'interaction avec les clients.

Ce logiciel CRM Cloud offre une flexibilité exceptionnelle tout en personnalisant les flux de travail en fonction des besoins de l'entreprise. J'ai souvent utilisé les champs personnalisés, les vues et les flux de travail pour adapter ClickUp en fonction de mes processus marketing et commerciaux plutôt que l'inverse.

De plus, il y a un tas de Modèles ClickUp CRM qui vous évitent de réinventer la roue. Ces modèles sont 100% configurables, ce qui vous permet de commencer avec un Modèle simple de CRM sur ClickUp et travaillez jusqu'au niveau le plus avancé que vous souhaitez !

ClickUp est le centre de commande de tous nos efforts de gestion de la relation client.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Centraliser les informations et les interactions des clients en un seul endroit sous forme dehiérarchie du projet d'environnements de travail, d'Espaces, de dossiers, de listes, de tâches, etc

organisez vos données de manière hiérarchique sur ClickUp_

Visualisez les relations avec les clients grâce àdes affichages multiples (Tableau Kanban, Listes, etc.)

Collaborer avec les équipes surDocuments,Bloc-notesouAffichage de la discussion sur les comptes des clients

saisissez des idées ou formulez des stratégies pour l'engagement des clients à l'aide des blocs-notes dans ClickUp_

Mesurez les performances commerciales à l'aide des blocs-notes interactifs et personnalisables de ClickUp_Tableaux de bord* Concevoir des messages convaincants et personnalisés pour les clients avec desClickUp Brain

rédigez des e-mails personnalisés pour vos clients à l'aide de ClickUp Brain_

Passez à l'action grâce à une riche bibliothèque de..Modèles CRM Les limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage est un peu longue, surtout lorsque vous utilisez toutes les fonctionnalités de personnalisation

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5.0 (9,700+ reviews)

4.7/5.0 (9,700+ reviews) Capterra: 4.6/5.0 (4,100+ votes)

2. HubSpot CRM (Meilleur CRM pour l'ensemble des ventes et du marketing)

le site web de Hubspot CRM est un site web de référence pour les entreprises le site web de l'association est en cours de développement Parmi les nombreuses solutions CRM basées sur le cloud de cette liste, HubSpot se distingue comme une plateforme de croissance complète. Cette solution de bout en bout logiciel d'automatisation du marketing combine les processus d'entreprise des ventes, du marketing et du service à la clientèle pour créer une expérience client homogène et cohérente

La fonctionnalité d'échéancier des contacts est ma partie favorite de ce logiciel, offrant un aperçu de toutes les interactions avec les clients.

Les fonctionnalités clés de HubSpot CRM

Stocker et gérer toutes les données clients, telles que les coordonnées, l'historique des transactions, les interactions, etc. dans un emplacement centralisé

Automatisation des tâches répétitives telles que l'évaluation des prospects, les suivis et l'entrée de données

Gérer visuellement l'équipe commerciale et suivre la progression des affaires ou les goulots d'étranglement potentiels

Créer et envoyer des campagnes d'e-mailing personnalisées pour la maturation et la discussion des prospects

Suivre les indicateurs clés et générer des rapports pertinents pour mesurer les performances des équipes commerciales

Limites de HubSpot CRM

Le prix devient rapidement élevé, en particulier pour les petites entreprises et les startups, à mesure que les fonctionnalités se développent

La complexité de la plateforme et la courbe d'apprentissage abrupte peuvent décourager les utilisateurs

Tarification de HubSpot CRM

Outils gratuits: $0

$0 Plateforme pour les clients débutants: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Plateforme client professionnel: 1,300$/mois par utilisateur

1,300$/mois par utilisateur Plate-forme client Enterprise: 4 300 $/mois (7 places)

G2: 4.4/5.0 (11,400+ reviews)

4.4/5.0 (11,400+ reviews) Capterra: 4.5/5.0 (4,100+ votes)

3. Pipedrive (Meilleur CRM basé sur le cloud pour la visualisation du pipeline de vente)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Pipedrive Pipedrive Si vous êtes plutôt visuel, vous allez être comblé avec Pipedrive. Ce logiciel de gestion de la relation client dans le cloud présente votre pipeline de ventes et.. Flux de travail CRM visuellement, de sorte que vous puissiez observer les moindres détails. De plus, afficher l'évolution d'une affaire dans le pipeline est incroyablement motivant et stimulera le moral des équipes commerciales et marketing.

J'apprécie sa simplicité, son efficacité et sa facilité d'utilisation. Toutefois, son orientation vers les équipes commerciales n'est peut-être pas idéale pour les entreprises qui s'occupent de marketing et de service à la clientèle.

Les fonctionnalités clés de Pipedrive

Créez, gérez et observez votre équipe commerciale à l'aide d'une fonction intuitive de glisser-déposer

Partagez des affaires, des notes et des fichiers avec votre équipe commerciale pour collaborer sans effort

Prévoyez vos équipes commerciales et vos revenus à l'aide de l'outil de prévision des ventes intégré

Planifiez toutes les activités commerciales pour vous assurer que rien ne tombe à l'eau

Automatisez les tâches routinières et répétitives telles que l'attribution des affaires, la mise à jour des étapes de l'affaire et l'envoi d'e-mails de suivi

Limites de Pipedrive

Les capacités de personnalisation et d'automatisation sont limitées par rapport à d'autres logiciels de CRM basés sur le cloud

La fonction de rapports est basique et n'a pas la granularité requise par les grandes équipes commerciales

Pas de forfait Free

Tarifs de Pipedrive

Essentiel: 14 $/mois par place

14 $/mois par place Avancé: 29 $/mois par place

29 $/mois par place Professionnel: 59 $/mois par place

59 $/mois par place Power: 69 $/mois par place

69 $/mois par place Enterprise: 99 $/mois par place

Évaluations et critiques de Pipedrive

G2: 4.3/5.0 (1,900+ reviews)

4.3/5.0 (1,900+ reviews) Capterra: 4.5/5.0 (2,900+ votes)

4. Salesforce CRM (Meilleur CRM complet basé sur le cloud pour les entreprises)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Salesforce Salesforce AppExchange Aucune liste des meilleures solutions basées sur le cloud n'a été établie Exemples de logiciels de CRM ne serait achevé sans Salesforce CRM. Le logiciel de CRM dans le nuage Salesforce est une solution phare qui alimente plusieurs entreprises à travers le monde. Et c'est tout à fait logique car la personnalisation est le domaine dans lequel le système de CRM dans le cloud Salesforce brille.

Vous pouvez le modeler à votre guise et l'utiliser pour différents cas d'utilisation - marketing, ventes, service client, analyse, et bien plus encore ! À faire noter que cette flexibilité a un prix, assez élevé si vous êtes une startup ou une petite entreprise ou si vous travaillez avec de petites équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce CRM

Adaptez votre solution CRM basée sur le cloud aux besoins spécifiques de votre entreprise

Exploitez les fonctionnalités de gestion des données de Salesforce pour afficher une vue à 360 degrés de vos clients et d'une multitude de données

Automatisation des processus d'entreprise et des flux de travail complexes, tels que l'acheminement des prospects, l'approbation des transactions, l'attribution des tâches, etc

Gérez votre système de gestion de la relation client, même en déplacement, grâce à l'application mobile Salesforce

Débloquer des informations approfondies sur les performances commerciales grâce à des outils d'analyse et de rapports avancés

Limites de Salesforce CRM

Une courbe d'apprentissage abrupte, ainsi que de longs échéanciers de mise en œuvre

Comparé à d'autres logiciels de CRM basés sur le cloud de cette liste, Salesforce possède une interface utilisateur peu intuitive

Tarification de Salesforce CRM

Suite Starter : 24 $/mois par utilisateur

24 $/mois par utilisateur **Pro Suite : 100 $/mois par utilisateur

Enterprise : 165 $/mois par utilisateur

: 165 $/mois par utilisateur Unlimited : 330 $/mois par utilisateur

: 330 $/mois par utilisateur Einstein 1 Sales: $500/mois par utilisateur

G2: 4.4/5.0 (20,300+ reviews)

4.4/5.0 (20,300+ reviews) Capterra: 4.4/5.0 (18,400+ votes)

5. Zendesk Sell (Meilleur CRM basé sur le cloud pour une assistance client axée sur les ventes)

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de Zendesk Zendesk Sell Zendesk répond aux demandes des équipes commerciales avec sa plateforme propriétaire Zendesk Sell. Elle reprend la même hérédité d'interface utilisateur conviviale qui a fait la renommée de Zendesk. Le pipeline des affaires est facile à parcourir et la gestion des contacts est robuste.

De plus, vous bénéficierez d'une solution CRM SaaS intégrée à l'écosystème Zendesk ! Cependant, comme Zendesk se concentre principalement sur l'assistance client plutôt que sur le marketing et les ventes, ce système de CRM cloud est encore en cours de progression et nécessite un développement plus poussé à mon avis.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk Sell

S'intègre à l'écosystème Zendesk, notamment à Zendesk Assistance, pour unifier les ventes et l'assistance client

Rationalisez votre équipe commerciale à l'aide d'une interface intuitive et visuelle qui permet aux utilisateurs de suivre les affaires et d'identifier les opportunités

Tirez parti deOutils d'IA pour analyser les données des prospects et attribuer des scores afin de donner la priorité aux prospects à fort taux de conversion

Communiquez avec les leads, les prospects et les clients par le biais d'un hub d'e-mails intégré

Gérez votre équipe commerciale et accédez aux données clients via l'application mobile Zendesk Sell

Limites de Zendesk Sell

N'offre qu'un ensemble de paramètres et de fonctions de base par rapport aux logiciels CRM dédiés basés sur le cloud

Les capacités d'automatisation du marketing sont limitées

Tarification de Zendesk Sell

Teams de vente: 25 $/mois par agent

25 $/mois par agent Sell Growth: $69/mois par agent

$69/mois par agent Sell Professional: $149/mois par agent

Évaluations et critiques de Zendesk Sell

G2: 4.2/5.0 (480+ commentaires)

4.2/5.0 (480+ commentaires) Capterra: 4.3/5.0 (150+ votes)

6. Copper (Meilleur CRM cloud pour les startups et les petites entreprises)

le site web de Copper CRM est un site web de référence pour les entreprises le cuivre est la matière première de l'industrie du tourisme Le cuivre est un bon CRM pour les startups . Le fournisseur, prestataire de CRM a mis l'accent sur la simplicité et l'utilité plutôt que de distraire les utilisateurs avec des cloches et des sifflets. Cela permet aux entreprises de construire des relations avec les clients plutôt que de simplement analyser les données CRM. Il s'intègre également de manière transparente à Mon travail de Google, ce qui en fait un excellent choix si vous travaillez déjà dans cet écosystème.

Cependant, cette simplicité est également une limite de Copper CRM pour les entreprises qui cherchent à extraire des analyses de données plus profondes, une automatisation complexe et de grandes équipes commerciales.

Les meilleures fonctionnalités de Copper

Gérer le logiciel Copper CRM directement à partir des applications Gmail ou Google Agenda

Privilégiez l'établissement de relations plutôt que la gestion des contacts grâce à une interface conviviale fonctionnant par "étapes de la relation" et "évènements de la vie"

Personnalisez vos e-mails en fusionnant avec Gmail et en enregistrant l'historique des interactions

Suivre la progression des affaires et gérer l'équipe commerciale à l'aide d'outils visuels

Générer des rapports pour obtenir des informations sur les clients et les domaines d'amélioration

Limites du cuivre

Sa dépendance à l'égard de l'environnement de travail de Google peut constituer une limite pour ceux qui n'opèrent pas dans l'écosystème de Google

N'est pas adapté aux entreprises à croissance rapide en raison de ses paramètres de fonctionnalité limités

Prix du cuivre

Démarrage: 12 $/mois par place

12 $/mois par place Basic: $29/mois par place

$29/mois par place Professionnel: $69/mois par place

$69/mois par place Business: $134/mois par place

G2: 4.5/5.0 (1,120+ reviews)

4.5/5.0 (1,120+ reviews) Capterra: 4.4/5.0 (580+ votes)

7. Engagebay (Meilleur CRM abordable basé sur le cloud pour une gestion tout-en-un)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le tableau de bord de Engagebay

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le tableau de bord de Engagebay https://www.engagebay.com/crm/crm-reports Engagebay /%href/

Engagebay est un outil permettant de mettre en œuvre toutes vos stratégies de gestion de la clientèle . Ce CRM en cloud est doté de fonctionnalités complètes pour le marketing, les ventes et le service client. Il équilibre ces fonctionnalités avec la facilité d'utilisation, ce qui explique en grande partie sa popularité.

Cela dit, son prix abordable en fait l'un des meilleurs CRM dans le cloud pour les entreprises de toutes formes et tailles. Cependant, en essayant d'être polyvalent, il n'est maître de rien. Il n'a pas la profondeur de spécialisation qu'un outil dédié à l'automatisation du marketing ou à la gestion du pipeline de vente pourrait avoir.

Les meilleures fonctionnalités d'Engagebay

Concevez et publiez des pages d'atterrissage et des formulaires attrayants pour capturer des prospects

Suivre les interactions avec les médias sociaux, le calendrier des suivis et les mentions de la marque

Centraliser l'assistance client via un système de ticketing pour tracer et résoudre les problèmes

Automatisation des flux de travail commerciaux pour optimiser le pipeline de vente

Suivre les indicateurs clés de performance à travers le marketing, les ventes et le service client sur une plateforme unifiée

Limites d'Engagebay

Un nombre excessif de fonctionnalités au-delà des fonctions de base du CRM peut indiquer un gonflement de la plateforme

L'interface utilisateur semble encombrée et difficile à parcourir

Tarifs d'Engagebay

Free: 0$

0$ Basic: $12.99/mois par utilisateur

$12.99/mois par utilisateur Croissance : 49,99 $/mois par utilisateur

: 49,99 $/mois par utilisateur Pro: $79.99/mois par utilisateur

Engagebay évaluations et critiques

G2: 4.6/5.0 (326 votes)

4.6/5.0 (326 votes) Capterra: 4.7/5.0 (728 votes)

8. Less Annoying CRM (Meilleur logiciel de CRM basé sur le cloud, sans chichi et facile à utiliser)

le rapport sur la gestion de la relation client (CRM) est en cours d'élaboration et sera publié dans les prochains mois la gestion de la relation client moins ennuyeuse Less Annoying CRM est à la hauteur de son nom amusant. Il est d'une simplicité rafraîchissante et idéal pour les petites entreprises qui ont besoin d'une solution de base de gestion de la relation client Base de données CRM sans les complexités. Le fournisseur de CRM en nuage s'est concentré singulièrement sur les fonctions de base du CRM.

Bien que vous puissiez gérer les relations clients avec cette solution CRM, ne vous attendez pas à ce qu'elle automatise le processus de vente, élimine l'entrée manuelle de données de bout en bout, effectue des rapports avancés, et bien plus encore. En d'autres termes, vous devrez chercher ailleurs un CRM agile pour les entreprises ayant des besoins de croissance élevés.

Les meilleures fonctionnalités des CRM les moins ennuyeux

Simplifiez la gestion des contacts et des prospects grâce à des fonctionnalités permettant d'ajouter des notes, de suivre les interactions et d'effectuer une segmentation

Personnaliser les étapes de l'équipe commerciale en fonction des préférences des prospects

Générer des rapports détaillés sur les performances des équipes commerciales, la valeur du pipeline, les prévisions de ventes, etc

S'intégrer à des outils populaires tels que Gmail et Zapier pour étendre les fonctions

Moins de limites ennuyeuses du CRM

À ne fait pas d'application mobile

Offre des fonctionnalités limitées, un manque d'intégrations et des rapports basiques

Less Annoying CRM pricing (en anglais)

15 $/mois par utilisateur

Le forfait Enterprise est également disponible sur demande

G2: 4.9/5.0 (593 votes)

4.9/5.0 (593 votes) Capterra: 4.8/5.0 (595 votes)

9. Monday Sales CRM (Meilleure plateforme de gestion du travail visuel et des ventes)

le tableau de bord des ventes du lundi /%img/ est le suivant

le tableau de bord des ventes du lundi https://monday.com/blog/crm-and-sales/crm-dashboards/ le lundi, il y a eu une crise de l'alcool /%href/

Monday est une autre plateforme de gestion de la relation client (CRM) qui combine CRM et la gestion de projet . La nature visuelle du CRM basé sur le cloud offre aux utilisateurs une perspective nouvelle et offre une vue d'ensemble de tous les processus et activités de vente. Vous pouvez le personnaliser selon vos préférences et organiser efficacement les données sur plusieurs canaux. Bien qu'il s'agisse d'un bon CRM dans le cloud, il ne figure pas en tête de notre liste des meilleurs systèmes CRM dans le cloud, car il manque de la profondeur nécessaire pour gérer des processus de vente complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Monday Sales

Utilisez des tableaux de type Kanban pour collaborer visuellement avec les équipes commerciales sur les affaires

Intégrer des outils populaires tels que Gmail, Slack, Zoom, etc. pour mettre en place une collaboration et une communication

Définissez des paramètres pour vos équipes commerciales et suivez leur progression de manière visuelle

Prédire les futures équipes commerciales et le chiffre d'affaires en fonction des données du pipeline

Automatiser les tâches répétitives comme la mise à jour du statut des leads, la notification des échéances aux équipes et l'envoi d'e-mails de suivi

Les limites de l'équipe commerciale du Monday

Absence de certaines fonctionnalités avancées que l'on retrouve dans d'autres systèmes de gestion de la relation client (CRM)

Coût initial plus élevé, en particulier si vous avez une équipe commerciale plus importante

Tarifs de vente du lundi

CRM de base: $15/mois par place

$15/mois par place CRM standard: 20$/mois par place

20$/mois par place Pro CRM: $33/mois par place

$33/mois par place Enterprise: Devis personnalisé

G2: 4.6/5.0 (763 commentaires)

4.6/5.0 (763 commentaires) Capterra: 4.7/5.0 (389 commentaires)

10. Apptivo (Meilleur système de gestion d'entreprise tout-en-un basé sur le cloud CRM)

le site web de l'entreprise est en cours de développement Apptivo Apptivo est une entreprise polyvalente qui peut fonctionner comme un outil de gestion de la relation client. En fait, vous pouvez étendre son paramètre de fonctionnalité pour l'utiliser comme un outil de gestion de la relation client logiciel de gestion des prospects , logiciel de réussite client ou même une plateforme de gestion de projet.

C'est une option solide pour les entreprises qui recherchent une solution unique pour répondre à de multiples exigences. Cependant, cette diversité limite également les capacités d'Apptivo par rapport aux systèmes CRM basés sur le cloud et conçus spécifiquement pour cette tâche.

Les meilleures fonctionnalités d'Apptivo

Automatisation du processus de vente par le biais de déclencheurs, d'actions ou d'étapes multiples

Responsabiliser les équipes du service client tout en traitant les demandes à l'aide d'un système de billetterie centralisé

Accédez aux données clients et gérez le CRM en déplacement grâce aux applications mobiles

Personnalisez les tableaux de bord pour visualiser et suivre les indicateurs clés et les KPI

Obtenir des informations grâce à des analyses avancées et prendre des décisions basées sur des données

Limites d'Apptivo

Certains utilisateurs constatent une baisse des performances avec des paramètres importants

Une connexion internet est indispensable pour faire fonctionner l'application

Tarification d'Apptivo

Lite: 20 $/mois par utilisateur

20 $/mois par utilisateur Premium: 30$/mois par utilisateur

30$/mois par utilisateur Ultimate: 50$/mois par utilisateur

50$/mois par utilisateur Enterprise: Devis personnalisé

Évaluations et critiques d'Apptivo

G2: 4.4/5.0 (199 votes)

4.4/5.0 (199 votes) Capterra: 4.4/5.0 (712 votes)

Les relations personnalisées construites pour durer avec ClickUp

Voilà qui résume ma liste des meilleurs systèmes CRM basés sur le cloud. Pour sélectionner la bonne solution CRM basée sur le cloud, recherchez-en une qui s'intègre de manière transparente à vos flux de travail et à votre pile technologique existants, qui offre des fonctionnalités puissantes et qui génère des informations exploitables. Vous remarquerez une augmentation significative de votre efficacité commerciale et de la satisfaction de vos clients.

Bien que toutes les solutions CRM de ma liste présentent des forces et des faiblesses distinctes, ClickUp offre constamment des performances supérieures. Construire un CRM dans ClickUp vous offre une approche holistique de la gestion de la relation client et de la gestion de projet. Vous pouvez créer des flux de travail personnalisés, suivre du temps, gérer des documents, etc. Plus important encore, il permet de libérer les ressources du marketing, des ventes et du service clientèle afin qu'elles puissent se concentrer sur l'établissement de relations.

Êtes-vous prêt à réinventer votre plateforme CRM ? Démarrez avec ClickUp pour découvrir la différence !