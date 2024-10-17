13 Meilleurs logiciels de gestion de la relation client pour les entreprises en 2025

Vous êtes-vous déjà demandé combien d'occasions de vente sont manquées à cause d'une mauvaise communication ? J'en ai été le premier témoin : lorsque les processus ne sont pas cohérents, même les équipes les plus talentueuses se heurtent à des difficultés.

Les affaires peuvent facilement se perdre, les prospects peuvent être ignorés et la frustration peut rapidement monter.

Mais voici la bonne nouvelle : avec le bon logiciel de CRM, vous pouvez transformer votre approche de la gestion des ventes ! Ces outils apportent de la clarté, rationalisent la communication et permettent à tout le monde d'être sur la même page, ce qui facilite la gestion des relations avec les clients.

Cependant, étant donné le nombre d'options disponibles, choisir le CRM parfait pour votre équipe peut être décourageant. Dans ce blog, je vais vous présenter 13 des solutions de CRM d'entreprise les plus efficaces que j'ai personnellement testées. Trouvons la solution idéale pour répondre à vos besoins !

Que faut-il rechercher dans les outils de CRM d'entreprise ?

La sélection de la bonne solution de CRM d'entreprise est cruciale, car le choix d'un mauvais outil peut avoir des répercussions négatives sur votre équipe. Mon expérience m'a permis d'identifier les fonctionnalités clés suivantes, essentielles pour garantir l'efficacité et la cohérence.

Voici ce qu'il faut privilégier :

Personnalisation et évolutivité: Assurez-vous que la solution peut évoluer avec votre entreprise. Recherchez des champs, des tableaux de bord, des flux de travail et des rapports personnalisables afin d'adapter le CRM à vos besoins spécifiques

Assurez-vous que la solution peut évoluer avec votre entreprise. Recherchez des champs, des tableaux de bord, des flux de travail et des rapports personnalisables afin d'adapter le CRM à vos besoins spécifiques Analyse et rapports: Optez pour des outils qui permettent d'obtenir des informations approfondies sur les données clients. Le CRM devrait offrir des rapports personnalisés pré-construits et des tableaux de bord interactifs améliorés avec des insights IA

Optez pour des outils qui permettent d'obtenir des informations approfondies sur les données clients. Le CRM devrait offrir des rapports personnalisés pré-construits et des tableaux de bord interactifs améliorés avec des insights IA Intégration: Choisissez un CRM qui s'intègre de manière transparente à votre pile technologique existante, y compris les outils de marketing, les systèmes ERP et les outils de BI. Cela garantit que toutes vos données sont accessibles à partir d'une seule interface

Choisissez un CRM qui s'intègre de manière transparente à votre pile technologique existante, y compris les outils de marketing, les systèmes ERP et les outils de BI. Cela garantit que toutes vos données sont accessibles à partir d'une seule interface Sécurité: Choisissez un CRM avec des contrôles d'accès et des paramètres de permission robustes, vous permettant de gérer qui peut afficher des données et des rapports spécifiques sur le pipeline

Choisissez un CRM avec des contrôles d'accès et des paramètres de permission robustes, vous permettant de gérer qui peut afficher des données et des rapports spécifiques sur le pipeline Facilité d'utilisation: Optez pour un logiciel de CRM sans code que les employés, qu'ils soient ou non experts en technologie, peuvent utiliser facilement. Cela favorise l'adoption rapide du logiciel par l'ensemble de l'entreprise, sans nécessiter de formation approfondie

Optez pour un logiciel de CRM sans code que les employés, qu'ils soient ou non experts en technologie, peuvent utiliser facilement. Cela favorise l'adoption rapide du logiciel par l'ensemble de l'entreprise, sans nécessiter de formation approfondie Assistance client: Recherchez des fournisseurs qui offrent une assistance client 24/5 ou 24/7, garantissant un dépannage rapide et une aide à la formation immédiate en cas de besoin

📌 Lors de la recherche d'une solution de CRM pour les startups , donnez la priorité aux éléments suivants :

Veillez à ce que le CRM puisse évoluer avec votre Business à mesure que les besoins en termes d'utilisateurs et de données augmentent 🚀

Trouver des solutions avec une tarification flexible pour les budgets limités 💰

Choisissez des CRM qui offrent les fonctionnalités nécessaires à un coût raisonnable 💸

Les 13 meilleurs logiciels de CRM pour entreprises à découvrir

Après avoir testé minutieusement de nombreuses options, mon équipe et moi-même avons dressé une liste de solutions CRM d'entreprise qui améliorent la communication et permettent d'obtenir des informations significatives et de stimuler la croissance.

Voici nos meilleurs choix :

1. ClickUp (Meilleur pour la relation client et la gestion de projet)

construire et maintenir vos relations clients, vos tâches personnelles, et plus encore avec ClickUp CRM_

ClickUp est un outil de productivité tout-en-un qui se double sans effort d'un logiciel CRM d'entreprise polyvalent. ClickUp CRM combine la gestion de projet avec la gestion de la relation client (CRM) vous permettant de rationaliser les relations avec les clients et les tâches liées aux projets à partir d'une seule et même plateforme.

Avec ClickUp, mon équipe et moi-même avons pu créer une base de données clients personnalisée pour stocker et analyser des informations sur les clients, les affaires et les contacts. Elle nous permet de créer notre propre CRM en nous donnant le contrôle total de la personnalisation et en l'adaptant à nos besoins

L'une de mes fonctionnalités favorites est la façon dont ClickUp CRM centralise les contacts avec les clients. Il permet une intégration transparente des e-mails et encourage la collaboration entre les équipes sur les contrats. Je peux partager des mises à jour de projets avec des clients et les intégrer dans un hub d'e-mails unique, ce qui rend mon flux de travail plus efficace et plus cohérent.

affichez les détails dans les tableaux de bord ClickUp pour mettre à jour les tâches et gérer efficacement votre équipe commerciale Tableaux de bord ClickUp est une fonctionnalité remarquable qui maintient cet outil en tête de ma liste. Ils fournissent un aperçu granulaire de votre équipe commerciale. Vous pouvez utiliser 50+ tableaux de bord widgets pour visualiser toutes vos données clients dans un emplacement central.

ClickUp offre également une riche bibliothèque de Modèles CRM vous pouvez ainsi gérer les pistes, les relations personnalisées et les équipes commerciales en un seul endroit, sans avoir à tout faire à partir de zéro.

Télécharger ce modèle

Le modèle Modèle ClickUp CRM est un outil fantastique pour gérer vos clients, vos prospects et votre équipe commerciale en un seul emplacement pratique.

Que vous suiviez des pistes, entreteniez des relations avec des clients ou supervisiez la progression des ventes, ce modèle vous permet de rester organisé et efficace tout au long du processus. Avec cinq affichages différents et sept statuts personnalisables, il s'adapte aux exigences uniques de votre entreprise.

Ainsi, il vous aide à :

Obtenir des informations précieuses grâce à des tableaux de bord personnalisables

Collaborer de manière transparente avec les membres de l'équipe sur les transactions et les tâches

Améliorer l'engagement des clients en gardant toute la communication en un seul endroit

Surveiller la progression et les performances pour favoriser une meilleure prise de décision

💈 Bonus: Modèle de CRM simple de ClickUp est idéal pour ceux qui commencent à utiliser les systèmes de gestion de la relation client. Ce modèle convivial offre des fonctionnalités essentielles pour le suivi des prospects, la gestion des interactions avec les clients et le suivi des activités commerciales.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Créez une base de données clients de type tableur avec Vue Tableur de ClickUp Effet de levier Automatisations ClickUp pour la prise de contact et les abonnements

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour analyser les performances, suivre les cours et passer en revue votre système CRM

Créez des flux de travail pour les clients et les équipes commerciales avec Tableaux blancs ClickUp et partagez-les avec vos équipes et les autres parties prenantes

Rationalisez la prise en compte des commentaires des clients grâce à des tâches automatisées et des Formulaires ClickUp Concevoir des e-mails de campagne personnalisés à l'aide de ClickUp Brain les capacités de rédaction de l'IA

Collaborer avec les équipes pour discuter des ventes et des comptes clients en utilisant ClickUp Documents Accédez à l'applicationModèles CRM pour gérer vos comptes clients



Limites de ClickUp

L'apprentissage des fonctionnalités étendues de ClickUp peut sembler écrasant au début

Les fenêtres contextuelles de l'assistant IA peuvent parfois être gênantes

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Salesforce Sales Cloud (le meilleur pour les personnalisations et les intégrations CRM)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Salesforce-Sales-Cloud.png Salesforce Sales Cloud (Le meilleur pour les personnalisations et les intégrations CRM) /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement et il n'est pas encore disponible Salesforce Sales Cloud Salesforce Sales Cloud centralise la génération de leads, les données clients et les équipes commerciales, améliorant ainsi le flux de leads et la satisfaction des clients. J'aime la façon dont il simplifie la prospection en consolidant toutes les pistes et les interactions avec des partenaires potentiels dans un seul affichage.

La fonction de rapports personnalisés est particulièrement utile pour suivre la progression. Dans l'ensemble, Salesforce est une plate-forme intuitive et évolutive qui rationalise les processus de vente et permet aux équipes de travailler efficacement à la réalisation de leurs objectifs.

Meilleures fonctionnalités de Salesforce Sales Cloud

Gérer le pipeline dans un affichage unifié avec des diagrammes intégrés

Capturez automatiquement les e-mails, les évènements et les types d'engagement

Établir des prévisions précises en temps réel

Rationaliser la communication en enregistrant automatiquement les interactions importantes avec les clients

Limites de Salesforce Sales Cloud

Certains utilisateurs ont signalé que les fonctionnalités de prévision et de notation des opportunités peuvent être désactivées, ce qui pourrait avoir un impact sur la prise de décision

L'application mobile ne dispose pas de certaines fonctionnalités de bureau, ce qui complique la mise à jour des données lors des déplacements

Prix de Salesforce Sales Cloud

Enterprise: 165 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

165 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) Unlimited: 330 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

330 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) Einstein 1 Sales: 500 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

G2: 4.4/5 (22000+ commentaires)

4.4/5 (22000+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (18000+ avis)

3. HubSpot Sales Hub (Meilleur pour la gestion des affaires)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/HubSpot-Sales-Hub.png HubSpot Sales Hub (Meilleur pour la gestion des affaires) /$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de HubSpot HubSpot HubSpot Sales Hub est un outil de vente complet conçu pour aider les équipes à rationaliser leurs processus de vente et à améliorer leur productivité.

Malgré ses fonctionnalités étendues, j'apprécie sa simplicité d'utilisation. L'outil rend la gestion des affaires simple et me permet de visualiser où en est tout dans mon équipe commerciale.

La plateforme offre également une flexibilité importante avec une variété d'options de personnalisation. Elle aide mon équipe à personnaliser les dossiers dans notre Base de données CRM et les propriétés pour répondre à nos besoins.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot Sales Hub

Visualisez votre processus de vente avec un pipeline personnalisable qui vous aide à suivre les affaires à chaque étape

Automatisation des tâches répétitives pour gagner du temps et de l'efficacité

Surveillez les ouvertures et les clics des e-mails pour mieux comprendre l'engagement des prospects

Générez des informations sur les performances commerciales grâce à des outils de rapports robustes qui vous aident à prendre des décisions basées sur des données

Les limites de l'équipe commerciale de HubSpot

Les utilisateurs rapportent que la personnalisation du tableau de bord est un peu lourde, ce qui nuit à l'expérience utilisateur

Prix de HubSpot Sales Hub

Professionnel : 100$/mois par place

: 100$/mois par place Enterprise : 150$/mois par place

HubSpot Sales Hub : évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (11000+ reviews)

4.4/5 (11000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (400+ avis)

4. Salesflare (Meilleur pour l'automatisation et la collaboration CRM)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Salesflare-1400x736.png Salesflare /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission Effet de levier Le site de Salesflare cRM collaboratif est à la fois simple et riche en fonctionnalités, fournissant une automatisation robuste pour gérer mes équipes commerciales de manière efficace. J'aime la façon dont l'outil synchronise automatiquement les e-mails, les appels et les réunions, ce qui facilite l'engagement avec les prospects et les clients grâce à l'automatisation des séquences d'e-mails.

Cet outil vous permet également de créer des modèles partagés, de générer des rapports personnalisés et de mettre en place des tableaux de bord. Salesflare inclut un système de permissions, vous permettant de contrôler l'accès aux données et aux pipelines pour une sécurité et une confidentialité accrues.

Les meilleures fonctionnalités de Salesflare

Automatisation de la synchronisation des e-mails, des appels et des réunions pour un engagement sans effort des prospects

Créez des modèles partagés pour améliorer la collaboration au sein de l'équipe et rationaliser la communication

Générer des rapports et des tableaux de bord personnalisés pour une meilleure compréhension de la performance commerciale

Exploiter l'intelligence relationnelle pour identifier les connexions entre les équipes au sein des organisations

Contrôler l'accès aux données avec un système de permissions robuste pour protéger les informations sensibles

Limites de Salesflare

Peu d'utilisateurs signalent que les flux de travail des e-mails ne sont pas organisés, ce qui rend difficile l'exécution de campagnes ciblées

La plateforme n'offre pas de suivi des médias sociaux, ce qui signifie que les utilisateurs doivent utiliser des outils supplémentaires pour surveiller l'engagement sur les médias sociaux

Prix de Salesflare

Croissance : 29$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

: 29$/mois par utilisateur (facturé annuellement) Pro: 49$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

49$/mois par utilisateur (facturé annuellement) Enterprise: $99/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Evaluations et critiques de Salesflare

G2: 4.8/5 (270+ reviews)

4.8/5 (270+ reviews) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

5. Zoho CRM (Meilleur pour les rapports et l'analyse des ventes)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Zoho-CRM.png Zoho CRM /$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de Zoho CRM Zoho CRM Zoho CRM est une plateforme facile à utiliser, même si ses nombreuses fonctionnalités peuvent être un peu écrasantes au début. J'aime les options de personnalisation disponibles à différents niveaux, des modules aux processus et.. Flux de travail CRM . Il me permet de suivre tout ce qui concerne mes prospects, mes contacts, mes clients, les affaires fermées, etc.

D'après mon expérience, les capacités de Zoho CRM en matière de rapports sont impressionnantes. Il offre des rapports standard intégrés ainsi que des rapports personnalisés pour vous fournir tous les renseignements dont vous avez besoin. De plus, il y a plusieurs diagrammes à barres, linéaires et circulaires, ainsi que des beignes, des cartes thermiques et des entonnoirs. Il propose également un détecteur d'anomalie pour comparer les équipes commerciales réelles aux tendances prédites

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Génère des rapports standards et personnalisés avec diverses options de diagrammes

Optimisation des équipes commerciales grâce à de puissantes fonctionnalités d'automatisation

Accédez à des aperçus des connexions de l'équipe et des interactions avec les clients pour une meilleure collaboration

Utiliser des outils IA comme Zia et ChatGPT pour une assistance intelligente dans des tâches comme la détection d'anomalies et la rédaction d'e-mails

Limites de Zoho CRM

Certains utilisateurs trouvent que la plateforme présente trop d'informations sur les leads, ce qui rend difficile le filtrage des détails les plus pertinents

Le logiciel connaît occasionnellement des ralentissements, ce qui peut être frustrant lors de tâches cruciales

Prix de Zoho CRM

Standard: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Professionnel: 35$/mois par utilisateur

35$/mois par utilisateur Enterprise: $50/mois par utilisateur

$50/mois par utilisateur Ultimate: $65/mois par utilisateur

G2: 4.1/5 (2600+ reviews)

4.1/5 (2600+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6800+ avis)

🧠 Remember: Using Outils d'IA pour la gestion de la relation client peuvent améliorer vos équipes commerciales. Veillez toutefois à ce que les données saisies dans le CRM soient exactes et à jour, car l'IA s'appuie sur des données de qualité pour fournir des informations significatives.

Profitez des options de personnalisation pour adapter le CRM aux besoins et processus spécifiques de votre entreprise. En outre, évaluez en permanence les performances de l'outil IA et son impact sur vos équipes commerciales afin de procéder aux ajustements nécessaires.

6. Freshsales (Meilleur pour la gestion des clients)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Freshsales-1400x823.png Freshsales /$$$img/

la France n'est pas un pays en voie de développement, mais un pays en voie de développement Vente de produits frais Freshsales va au-delà d'une approche générique, vous permettant de personnaliser le CRM pour répondre à vos besoins B2B. Vous pouvez ajuster les devises, les langues et les modules d'entreprise en fonction de vos activités, ce qui vous permet d'améliorer la qualité de vos services les stratégies de gestion de la clientèle .

Ce qui m'impressionne, ce sont les capacités de campagne multicanal de l'outil - que ce soit par texte, Effacées ou e-mail - et son interface conviviale qui organise efficacement les prospects, les leads et les clients au sein d'étapes commerciales claires. De plus, l'assistance client réactive de Freshsales en fait un choix judicieux pour les entreprises à la recherche de flexibilité et d'efficacité dans la gestion de leurs équipes commerciales.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales

Menez des campagnes commerciales intelligentes avec Freddy IA pour capturer, qualifier, acheminer et suivre les prospects

Affichez une vue à 360 degrés des clients, de leurs interactions et de leurs canaux préférés

Utilisez les connaissances de l'IA pour mettre en évidence les meilleurs prospects et les meilleures affaires avec les clients

Optimisez les relations avec les clients avec le téléphone cloud intégré pour des appels in-app transparents

Limites de Freshsales

Ses rapports et ses fonctionnalités d'analyse manquent de profondeur et de personnalisation, offrant des perspectives limitées par rapport à certains concurrents

Le service client à travers le hub commercial est quelque peu limité, ce qui peut affecter les utilisateurs qui ont besoin d'une assistance plus complète

Prix de Freshsales

Croissance: 11$/mois par utilisateur

11$/mois par utilisateur Pro: 47$/mois par utilisateur

47$/mois par utilisateur Enterprise: 71$/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (1000+ avis)

4.5/5 (1000+ avis) Capterra: 4.5/5 (600+ avis)

7. Pipedrive (Meilleur pour la gestion du pipeline de vente et des affaires)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Pipedrive-1400x829.png Pipedrive /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission Pipedrive Pipedrive est une solution CRM d'entreprise personnalisable conçue pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Elle vous permet de visualiser votre pipeline de vente, d'optimiser les leads, de gérer les affaires et d'automatiser les processus de vente à l'aide de la technologie IA.

Ce que j'apprécie chez Pipedrive, c'est sa capacité à simplifier les flux de travail en consolidant toutes vos tâches commerciales en un seul endroit, ce qui la rend conviviale même pour les novices en matière de systèmes CRM. La plateforme offre également des conseils personnalisés en matière d'IA pour améliorer vos processus.

En outre, Pipedrive fournit gratuitement des services de gestion des ventes modèles d'équipes commerciales pour vous aider à suivre les affaires et à prévoir efficacement le chiffre d'affaires. Grâce à des rapports et des tableaux de bord en temps réel, vous pouvez continuellement affiner votre stratégie commerciale pour obtenir de meilleurs résultats.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Automatisez les processus de vente pour gagner du temps et rationaliser les flux de travail, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur la conclusion d'affaires

Visualisez votre équipe de vente grâce à des tableaux de bord intuitifs qui fournissent un aperçu clair de vos affaires et de leur progression

Suivez les performances à l'aide de rapports et d'analyses en temps réel pour mesurer la réussite et optimiser votre stratégie commerciale

Utilisez les tableaux Kanban pour afficher l'entonnoir des ventes et optimiser les équipes commerciales

Limites de Pipedrive

L'intégration de ce logiciel avec d'autres outils nécessite des connaissances techniques adéquates, ce qui peut freiner l'adoption pour les utilisateurs sans formation technique.

Il manque de détection automatique des entrées en double et nécessite un partage manuel des rapports planifiés avec les parties prenantes

Prix de Pipedrive

Essentiel: $14/mois par place (facturé annuellement)

$14/mois par place (facturé annuellement) Avancé: 34 $/mois par place (facturé annuellement)

34 $/mois par place (facturé annuellement) Professionnel: 49 $/mois par place (facturé annuellement)

49 $/mois par place (facturé annuellement) Power: 64 $/mois par place (facturation annuelle)

64 $/mois par place (facturation annuelle) Enterprise: 99 $/mois par place (facturation annuelle)

G2: 4.3/5 (2000+ commentaires)

4.3/5 (2000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (2000+ commentaires)

8. Creatio (Meilleure plateforme sans code pour l'automatisation du flux de travail du service client)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Creatio.png Creatio /$$$img/

le projet est en cours de réalisation et il est prévu de le mettre en œuvre Création Creatio est une plateforme no-code conçue pour l'automatisation des flux de travail liés à la gestion de la relation client et à la réussite des clients. Sa conception intuitive des flux permet d'automatiser facilement les e-mails, les approbations et les notifications.

L'une des fonctionnalités clés de cette plateforme CRM est sa capacité de rapports et d'analyse. Elle permet à mon équipe de créer des rapports interactifs avec des tableaux de bord personnalisés pour suivre les activités des clients. Elle s'intègre également de manière transparente aux processus de l'entreprise, établissant ainsi une source unique de vérité.

Creatio meilleures fonctionnalités

Stimulez l'engagement des clients grâce à un système de marketing omnicanal qui rationalise le parcours client

Gérer les campagnes de marketing sur plusieurs canaux grâce au système omnicanaloutils d'automatisation du marketing S'intégrer de manière transparente avec des applications tierces pour garantir un affichage unifié des données clients et améliorer l'efficacité globale de l'entreprise



Limites de Creatio

L'application mobile a des fonctions limitées, ce qui rend difficile l'accès aux données en déplacement

La tarification n'est pas adaptée aux petites et moyennes entreprises

Prix de Creatio

Croissance: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Enterprise: $55/mois par utilisateur

$55/mois par utilisateur Unlimited: $85/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (250+ commentaires)

4.7/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

9. Oracle CRM On Demand (Le meilleur pour l'automatisation des ventes)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Oracle-CRM-On-Demand.png Oracle CRM On Demand /$$img/

le site web de l'entreprise est en anglais Oracle CRM On Demand Oracle CRM On Demand gère efficacement les relations avec les clients en offrant un accès complet à leurs données et en améliorant les stratégies d'engagement, ce qui finit par renforcer les connexions.

La plateforme simplifie les tâches de routine et offre des recommandations intelligentes pour la gestion des prospects, améliorant ainsi l'efficacité globale. En outre, elle permet aux utilisateurs d'exploiter des analyses approfondies pour mieux comprendre le comportement des clients et adapter leurs stratégies d'engagement en conséquence.

Les meilleures fonctionnalités d'Oracle CRM On Demand

Affichez une vue à 360 degrés des interactions avec les clients pour optimiser l'automatisation des ventes

Amélioration de l'accessibilité mobile grâce à des applications avancées pour iOS et Android, assurant une synchronisation des données en temps réel

Personnaliser les rapports commerciaux et les tableaux de bord en ajoutant du contenu personnalisé et des dimensions pour une meilleure analyse historique

Limites d'Oracle CRM On Demand

Certains utilisateurs ont noté que la résolution des problèmes peut être lente en raison d'un manque d'assistance dédiée

L'outil manque d'options de personnalisation, ce qui rend difficile l'adaptation de l'outil à des besoins spécifiques

Prix d'Oracle CRM On Demand

**Tarification personnalisée

G2: 3.7/5 (90+ reviews)

3.7/5 (90+ reviews) Capterra: 4.4/5 (30+ avis)

10. Zendesk Sell (Le meilleur pour la gestion des leads pour les entreprises de toutes tailles)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Zendesk-Sell.png Zendesk Sell /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'acheter un produit Zendesk Vendre Zendesk Sell est un service de logiciel de gestion des prospects qui offre une visibilité complète de votre équipe commerciale. Il consolide les informations essentielles sur les clients à travers les ventes et le service sur une seule plateforme, couvrant la génération de leads, la gestion des contacts et des affaires, et le suivi des activités.

En outre, Zendesk Sell offre des fonctionnalités d'automatisation pour rationaliser les tâches répétitives, améliorant ainsi l'efficacité globale de la gestion des relations avec les clients. Il aide mon équipe à accéder aux interactions avec les clients sur plusieurs canaux, ce qui améliore notre capacité à répondre rapidement et à personnaliser les communications. Cette vue d'ensemble affiche une meilleure collaboration au sein de l'équipe et permet d'améliorer les relations avec les clients.

Zendesk Sell meilleures fonctionnalités

Segmentation des prospects et des affaires en cours de route via des applications mobiles

Générer des rapports pertinents pour suivre les performances et les tendances

Accédez aux interactions avec les clients sur plusieurs canaux

Limites de Zendesk Sell

La fonctionnalité de recherche ne dispose pas de champs personnalisés pour les requêtes, ce qui complique la recherche de données spécifiques

Certains utilisateurs ont rapporté des problèmes persistants et des bugs qui ont un impact négatif sur l'expérience globale

Prix de Zendesk Sell

Teams: 25 $/mois par agent

25 $/mois par agent Vente croissance: 69 $/mois par agent

69 $/mois par agent Vente professionnelle: $149/mois par agent

G2: 4.2/5 (400+ reviews)

4.2/5 (400+ reviews) Capterra : 4.3/5 (150+ avis)

11. ActiveCampaign (Meilleur pour l'e-mail marketing)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Campagne active ActiveCampaign est un logiciel CRM d'entreprise conçu pour suivre, automatiser et gérer les prospects et les contacts, ce qui vous permet de vous concentrer sur les équipes commerciales.

En tant que personne qui s'appuie fortement sur le marketing par e-mail, j'apprécie son constructeur visuel d'automatisation, qui me permet de créer des campagnes d'e-mails et des formulaires sans aucun code. Il prend également en charge le gros du travail en automatisant l'envoi d'e-mails et de messages texte aux clients potentiels, ce qui rend mes efforts de marketing beaucoup plus efficaces.

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Automatisation de l'évaluation des prospects pour donner la priorité aux prospects de grande valeur en fonction de leurs interactions et de leurs comportements

Suivi des équipes commerciales et automatisation des tâches de routine pour une plus grande efficacité

Intégration transparente avec plus de 900 applications, créant ainsi un écosystème unifié pour la gestion des données et des interactions avec les clients

Limites d'ActiveCampaign

L'interface utilisateur peut sembler lourde, ce qui a un impact négatif sur l'expérience globale

Le prix est considéré comme élevé par rapport aux fonctionnalités limitées et aux contacts disponibles, ce qui constitue un défi pour les petites équipes

Prix d'ActiveCampaign

Débutant: $15/mois

$15/mois Plus : 49$/mois

: 49$/mois Pro: 79$/mois

79$/mois Enterprise: $145/mois

G2: 4.5/5 (13000+ commentaires)

4.5/5 (13000+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2400+ avis)

12. LeadSquared (Meilleur pour l'automatisation des ventes et du marketing)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/LeadSquared.png Tableau de bord de LeadSquared /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de LeadSquared LeadSquared LeadSquared est un fournisseur, prestataire$$a, d'une solution CRM personnalisée pour aider les entreprises à améliorer la gestion de leur relation client. Après avoir testé le CRM d'entreprise de LeadSquared, je l'ai trouvé convivial, avec un échéancier d'installation équitable d'environ un mois, compte tenu de ses fonctionnalités étendues.

J'apprécie particulièrement l'automatisation à 100 % de l'évaluation des prospects, qui me permet de les qualifier et de les classer par ordre de priorité de manière efficace. La fonctionnalité d'appel en un clic améliore le processus de vente en le rendant plus transparent. En outre, la section de filtre rapide permet de créer des filtres personnalisés, et les mises à jour en temps réel sur les activités des prospects facilitent les réponses rapides.

Les meilleures fonctionnalités de LeadSquared

Effectuez des appels de prospects et surveillez les indicateurs d'appels afin d'optimiser l'ensemble de l'équipe commerciale

Suivi de l'activité des prospects en temps réel, ce qui permet d'effectuer des suivis en temps voulu et d'améliorer l'engagement des clients

Personnaliser les flux de travail pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise

Limites de LeadSquared

Les utilisateurs sont confrontés à des restrictions quant au nombre de filtres de données disponibles et ne peuvent pas appliquer plusieurs filtres simultanément, ce qui complique la recherche d'informations spécifiques

L'outil nécessite parfois plusieurs tentatives de connexion, ce qui peut être frustrant pendant les heures de travail

Prix de LeadSquared

**Prix personnalisé

G2: 4.6/5 (200+ commentaires)

4.6/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (160+ commentaires)

13. SAP Sales Cloud (le meilleur pour rationaliser les équipes commerciales)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/SAP-Sales-Cloud.png SAP Sales Cloud (Le meilleur pour rationaliser les processus de vente) /$$img/

la société de gestion des ventes de l'Union européenne (UEMOA) a été créée par un groupe d'experts SAP Sales Cloud (en anglais) SAP Sales Cloud offre aux entreprises une vue d'ensemble des interactions avec les clients, améliorée par des recommandations basées sur l'IA. Ce logiciel de CRM simplifie la gestion des ventes et de la relation client, permettant d'augmenter le chiffre d'affaires et d'améliorer les taux de réussite.

En utilisant SAP Sales Cloud, votre équipe commerciale peut se concentrer davantage sur l'établissement de relations et l'engagement avec les clients. La solution rationalise et automatise les processus de vente essentiels tout en donnant aux équipes commerciales les moyens de disposer d'insights intelligents, alimentés par l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de SAP Sales Cloud

Optimisez la gestion des leads avec des outils qui les priorisent et les qualifient efficacement pour un taux de conversion plus élevé

Accédez à des analyses et des rapports en temps réel pour suivre les performances et identifier les tendances qui favorisent la croissance de l'entreprise

Affichez une vue à 360 degrés des interactions avec les clients pour mieux comprendre leurs besoins et améliorer l'engagement

Limites de SAP Sales Cloud

De nombreux utilisateurs indiquent que la configuration et la personnalisation de SAP Sales Cloud nécessitent une expertise spécialisée pour répondre efficacement aux besoins spécifiques de l'entreprise

L'application mobile est fréquemment signalée comme étant lente, ce qui limite son efficacité pour les professionnels ayant besoin d'accéder aux données CRM en déplacement

Prix de SAP Sales Cloud

Tarification personnalisée

G2: 4.1/5 (800+ avis)

4.1/5 (800+ avis) Capterra : 4/5 (19 commentaires)

Optimisez vos relations clients et stimulez la croissance de vos équipes commerciales avec ClickUp

L'augmentation des ventes sans une solution CRM d'entreprise efficace ne donnera pas les résultats escomptés. Le bon CRM peut rationaliser vos processus et créer une base de données solide qui fournit des informations pour améliorer vos efforts.

Lors de la sélection d'un CRM, il est essentiel de trouver celui qui répond parfaitement à vos besoins. ClickUp est une solution tout-en-un de CRM et gestion de projet qui offre tout ce dont vous avez besoin pour gérer et maintenir votre CRM, des vues et champs personnalisables aux tableaux de bord complets.

En outre, ClickUp fournit divers modèles qui simplifient la gestion des relations avec les clients. Ainsi, il améliore la productivité de votre équipe et favorise des connexions plus fortes avec vos clients.

Prêt à faire passer vos équipes commerciales au niveau supérieur ? Inscrivez-vous sur ClickUp dès maintenant !