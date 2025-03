Comment mettre en œuvre une stratégie commerciale axée sur le produit pour les logiciels libres (SaaS) ?

Il y a quelques années encore, le chocolatier de luxe Ghirardelli, de renommée mondiale, appliquait une stratégie commerciale axée sur le produit qui attirait les amateurs de chocolat en masse à sa porte. Il offrait des échantillons gratuits illimités dans chaque saveur. (Ils le font encore, mais seulement de temps en temps. Leur modèle de vente axé sur le produit était un peu trop populaire)

En permettant aux utilisateurs de faire l'expérience directe et gratuite de leur délicieux produit, Ghiradelli était passé maître dans l'art de vendre par le biais du produit lui-même. Il n'y a pas eu d'argumentaires ou de longues démonstrations, mais un produit délicieux qui s'est vendu tout seul.

Les exemples de ce type abondent également dans le secteur des SaaS.

🧠 Fun Fact

Les entreprises SaaS dirigées par les produits les plus performantes dépensent 10 % de plus en marketing, ventes et R&D combinés que leurs homologues dirigés par les ventes. En retour, elles constatent une croissance annuelle des revenus récurrents supérieure de 10 % et atteindre des ratios d'évaluation supérieurs de 50 %.

Voyons pourquoi les équipes commerciales axées sur les produits sont si efficaces et comment vous pouvez les utiliser à bon escient dans votre stratégie de croissance axée sur les produits.

Qu'est-ce que la vente par produit ?

La vente axée sur le produit est une approche commerciale qui fait du produit lui-même le principal moteur de l'acquisition, de la conversion et de l'expansion de la clientèle. Au lieu de s'appuyer uniquement sur les méthodes commerciales traditionnelles, cette stratégie encourage les clients potentiels à s'engager directement avec le produit, souvent par le biais d'essais gratuits, de versions freemium ou de démonstrations. En expérimentant directement la valeur du produit, vous guidez naturellement les utilisateurs vers l'équipe commerciale.

La différence entre les ventes pilotées par le produit et les ventes traditionnelles

Les équipes commerciales traditionnelles se concentrent sur la présentation et la vente avant que le prospect ne voie le produit. La vente axée sur le produit inverse ce processus : elle permet au produit de prouver sa valeur.

Voici un tableau présentant les différences clés entre les ventes traditionnelles et les ventes axées sur le produit

Aspect Vente traditionnelle Vente guidée par le produit Les équipes commerciales s'appuient sur des contacts étroits, des appels à froid et un suivi manuel des prospects pour susciter leur intérêt et les qualifier. L'engagement produit est le principal générateur de prospects ; les prospects sont identifiés sur la base des données d'utilisation du produit et des niveaux d'activité Les prospects sont qualifiés en tant que Product Qualified Leads (PQLs) sur la base des modèles d'utilisation du produit, des données d'engagement et des actions spécifiques entreprises dans le cadre du produit L'entonnoir de vente est linéaire et séquentiel, géré par les représentants commerciaux, où les prospects progressent à travers les étapes avec un accompagnement continu et humain. L'entonnoir non linéaire est piloté par l'engagement du produit ; les utilisateurs s'engagent avec le produit à leur propre rythme, les représentants commerciaux intervenant lorsque les données indiquent qu'ils sont prêts L'accent est mis sur l'expérience en libre-service ; les clients découvrent le produit de première main et prennent des décisions éclairées avec un minimum d'intervention de la part des équipes commerciales Les représentants commerciaux sont les principaux points de contact et gèrent activement chaque étape de l'entonnoir, en se concentrant sur l'engagement individuel avec chaque prospect. Les représentants commerciaux s'engagent de manière sélective, en se concentrant souvent sur les utilisateurs les plus aptes et les entreprises sur la base des données des utilisateurs, ce qui leur permet de jouer un rôle plus ciblé et stratégique La conversion repose sur l'établissement de relations, les négociations et la satisfaction des besoins du client par le biais de discussions et de propositions personnalisées. La valeur démontrée du produit favorise la conversion ; les analyses du produit révèlent quand les utilisateurs sont prêts, ce qui rend les conversions plus fluides et plus rapides Modèle hautement évolutif : la connaissance de l'utilisation du produit et l'automatisation permettent une expansion efficace sans que l'équipe commerciale n'ait à augmenter ses effectifs de façon proportionnelle Les décisions sont principalement prises par les équipes commerciales, sur la base d'évaluations qualitatives et du jugement des commerciaux. Les décisions sont principalement prises par les données, sur la base des modèles d'utilisation des produits, des indicateurs d'engagement et de l'analyse du comportement des utilisateurs Les informations sur les clients* sont limitées à ce que les équipes commerciales recueillent à partir des discussions et des données CRM ; les informations dépendent de la qualité de l'engagement de chaque représentant Mon travail est le plus adapté aux produits à faible friction, à valeur ajoutée rapide et aux composants en libre-service, en particulier les produits SaaS ciblant les PME ou les utilisateurs avertis

Avantages de la vente dirigée par le produit

L'adoption d'une stratégie de vente axée sur le produit offre plusieurs avantages clés qui peuvent améliorer l'efficacité des ventes. Une telle stratégie :

Accélère l'adoption: Les utilisateurs peuvent immédiatement tester et comprendre la valeur du produit, ce qui conduit à des discussions plus rapides Teams efficace: Les ventes dirigées par le produit réduisent la dépendance à l'égard d'équipes commerciales importantes en se concentrant sur la croissance induite par le produit Amélioration de la fidélisation: L'engagement précoce avec le produit aide les utilisateurs à se familiariser avec le produit, ce qui renforce la fidélité à long terme Décisions fondées sur des données: L'analyse du comportement des utilisateurs au sein du produit fournit des informations précieuses qui peuvent éclairer les stratégies commerciales et identifier les clients à forte valeur ajoutée

Les principes fondamentaux de la vente pilotée par le produit

Les équipes commerciales axées sur le produit font passer le rôle du produit d'une simple solution à celui d'un moteur de vente principal. Il ne s'agit pas seulement de vendre un service, mais de montrer comment le produit résout les problèmes réels des utilisateurs.

Par exemple, Dropbox a révolutionné le partage de fichiers en permettant aux utilisateurs de stocker des fichiers gratuitement et de les partager facilement. En faisant l'expérience directe de sa fonction transparente, les utilisateurs étaient plus enclins à passer à des forfaits payants lorsqu'ils avaient besoin d'un stockage supplémentaire. Le produit lui-même est devenu le meilleur outil commercial.

Lorsque les utilisateurs trouvent de la valeur dans le produit, ils deviennent des défenseurs. Plus l'onboarding et le parcours utilisateur sont fluides, plus les clients sont susceptibles d'adopter et de recommander le produit.

Grâce à ses fonctionnalités intuitives de conception par glisser-déposer, Canva permet aux utilisateurs de créer des graphiques époustouflants sans expérience préalable en matière de conception. Cette facilité d'utilisation améliore l'expérience globale, ce qui conduit les utilisateurs satisfaits à partager la plateforme avec leurs collègues et amis.

Les données sont au cœur des équipes commerciales axées sur les produits. Les entreprises peuvent suivre les interactions des utilisateurs avec le produit afin d'obtenir des informations sur le comportement des clients.

Par exemple , Zoom utilise les données de l'utilisateur pour identifier les fonctionnalités qui favorisent l'engagement et la fidélisation. En analysant les fonctionnalités les plus populaires, ils peuvent donner la priorité aux améliorations et adapter les efforts de marketing pour mettre en valeur ces aspects.

Grâce à ces principes -engagement axé sur le produit, expérience centrée sur le client et connaissance des données-PLS redéfinit l'équipe commerciale dans un souci d'évolutivité et d'alignement sur les préférences des acheteurs modernes.

Les l'entonnoir de vente dans les ventes pilotées par le produit est différent des modèles traditionnels. Plutôt qu'un chemin linéaire qui commence par des prospects qualifiés en marketing qui finissent par entrer dans l'entonnoir des ventes, il fonctionne comme un parcours dynamique, axé sur le produit.

Les utilisateurs progressent à travers les expériences initiales du produit, telles que les essais gratuits ou les forfaits $$$a, en s'engageant avec le produit à leur propre rythme.

Cette progression naturelle génère des données sur l'engagement, qui permettent de qualifier les utilisateurs en fonction des interactions avec le produit plutôt que de s'appuyer uniquement sur des critères marketing ou démographiques.

Les indicateurs clés à suivre dans le cadre de cette approche comprennent :

Points de vente qualifiés pour le produit (PQL) : Identifier les utilisateurs qui montrent un engagement élevé et qui sont susceptibles de se convertir en fonction de l'utilisation du produit

: Identifier les utilisateurs qui montrent un engagement élevé et qui sont susceptibles de se convertir en fonction de l'utilisation du produit Taux d'adoption des fonctionnalités : Taux d'adoption des fonctionnalités : mesurer l'efficacité avec laquelle les utilisateurs utilisent les fonctionnalités clés pour évaluer la valeur du produit

: Taux d'adoption des fonctionnalités : mesurer l'efficacité avec laquelle les utilisateurs utilisent les fonctionnalités clés pour évaluer la valeur du produit taux d'adoption des fonctionnalités : mesure l'efficacité avec laquelle les utilisateurs utilisent les fonctionnalités clés afin d'évaluer la réalisation de la valeur du produit Temps de réalisation de la valeur (TTV) : Suivi de la rapidité avec laquelle les utilisateurs obtiennent leur premier résultat significatif avec votre produit

Temps de réalisation de la valeur (TTV) : Suivi de la rapidité avec laquelle les utilisateurs obtiennent leur premier résultat significatif avec votre produit Valeur à vie du client (CLTV) : Évaluer le potentiel de revenus à long terme des utilisateurs afin de donner la priorité aux opportunités à forte valeur ajoutée

Tous ces éléments aident les équipes commerciales à déterminer quand et comment s'engager.

Étude de cas : L'approche commerciale basée sur le produit ClickUp

Le parcours de croissance de ClickUp illustre la puissance des ventes dirigées par le produit dans un paysage concurrentiel. Fondée en 2017 en tant que plateforme de productivité et de gestion de projet, ClickUp a rapidement identifié et exploité une adéquation naturelle entre le produit et le marché dans l'espace de la gestion de projet, réalisant une impressionnante 20 millions de dollars de revenus annuels récurrents (ARR) en l'espace de deux ans .

Au cœur de cette croissance, la stratégie de ClickUp a consisté à permettre aux utilisateurs d'expérimenter directement le produit grâce à un modèle freemium avant de passer à des forfaits payants. Cette stratégie a permis d'augmenter les taux de discussion au fur et à mesure que les utilisateurs devenaient "accros" aux capacités de la plateforme. Cette approche a permis à ClickUp d'attirer plus de 4 millions d'utilisateurs et 85 000 clients payants, consolidant ainsi sa présence malgré une forte concurrence. ClickUp encourage également les utilisateurs à partager leurs connaissances et des suggestions directement, ce qui permet à l'équipe de recueillir des commentaires exploitables en toute transparence.

En répondant aux préoccupations soumises par les utilisateurs et en affinant les fonctionnalités sur la base de commentaires réels, ClickUp améliore continuellement l'expérience utilisateur, améliore son processus d'embarquement et adapte ses offres pour mieux répondre aux besoins des clients.

Stratégies de mise en œuvre d'une équipe commerciale axée sur le produit

La mise en œuvre de la vente pilotée par le produit nécessite d'aligner les efforts interfonctionnels autour d'une compréhension claire des clients à fort potentiel, d'une vision fondée sur les données et de flux de travail collaboratifs.

Voici comment réaliser cet alignement de manière efficace :

Identifier les profils de clients à forte valeur ajoutée

Lors de la création de votre forfait commercial, allez au-delà du ciblage démographique générique en vous concentrant sur les indicateurs d'engagement envers le produit, comme la fréquence d'utilisation des fonctionnalités et les collaborations au sein de l'équipe, afin de définir des profils de clients idéaux (ICP).

Par exemple, un client qui utilise systématiquement des fonctionnalités avancées signale qu'il est prêt à bénéficier d'options premium, ce qui en fait un prospect de premier plan. Ce ciblage centré sur le client peut augmenter les taux de discussion par rapport aux méthodes traditionnelles.

**A lire également 10 meilleurs modèles d'études de marché

Utiliser les données sur les produits pour stimuler des équipes commerciales ciblées

Exploiter les données en temps réel l'analyse des produits et les données d'engagement pour créer des prospects qualifiés pour le produit (PQL) et déclencher une prise de contact personnalisée en temps voulu.

Cette approche garantit que les équipes commerciales engagent les utilisateurs exactement au moment où ils sont le plus susceptibles de se convertir. Les entreprises qui utilisent des modèles de PQL basés sur des données peuvent augmenter la productivité des équipes commerciales en se concentrant uniquement sur les utilisateurs à fort potentiel.

À lire également 10 modèles gratuits de plans de vente

Favoriser la collaboration interfonctionnelle

Mettez en place une équipe interfonctionnelle avec des rôles liés à la productivité, aux ventes, au marketing et à la réussite des clients. Cette structure garantit que chaque membre de l'équipe contribue au parcours de l'utilisateur, en alignant les perspectives du produit sur les efforts du marketing et des ventes pour une expérience client unifiée.

Les équipes interfonctionnelles peuvent accroître la satisfaction des clients en adaptant rapidement les stratégies sur la base d'informations partagées.

Améliorer l'intégration grâce à une formation ciblée

Utilisez des flux d'intégration automatisés, des tutoriels et des invitations à l'intérieur du produit pour mettre en évidence les fonctionnalités clés dès le début. Le suivi rapide des utilisateurs vers une " moment d'émerveillement "réduit les taux d'abandon et les prépare à des opportunités de vente incitative.

Lire aussi: Questions de découverte de la clientèle pour bien comprendre le potentiel de votre marché et de votre produit

Outils et technologies pour des ventes axées sur le produit

Différents outils alimentent des stratégies commerciales efficaces axées sur les produits, permettant aux entreprises de toucher précisément les utilisateurs lorsqu'ils sont prêts à s'engager. Les plateformes d'analyse telles que Pendo, Amplitude et Mixpanel sont au cœur de cette approche. Elles suivent l'engagement des utilisateurs avec des fonctionnalités spécifiques du produit et mettent en évidence des schémas indiquant qu'ils sont prêts à vivre une expérience haut de gamme.

Ces outils aident les équipes commerciales à donner la priorité aux utilisateurs bénéficiant activement du produit en identifiant les prospects qualifiés pour le produit dans le.. l'équipe commerciale sur la base des données d'activité. Cela permet de réduire les efforts inutiles et d'augmenter considérablement les taux de discussion.

Par exemple, l'outil Logiciel de gestion de projet commercial ClickUp consolide l'ensemble de l'entonnoir des ventes dans un environnement de travail unique.

Utilisez le logiciel de gestion de projet ClickUp Sales pour gérer votre équipe commerciale, suivre les prospects et ne jamais manquer une opportunité commerciale

Les fonctionnalités CRM intégrées en font le logiciel de gestion de projets idéal logiciel de croissance axé sur les produits qui permet aux équipes de gérer les prospects, de personnaliser les flux de travail et de surveiller les indicateurs clés des ventes, le tout au sein d'un tableau de bord flexible.

Gestion avancée des documents ClickUp Docs assistent les équipes commerciales en leur permettant de créer, de partager et de collaborer sur des contenus qui stimulent l'éducation et l'engagement des utilisateurs. Grâce à des fonctionnalités telles que la modification en cours, l'intégration des tâches et la mise en forme, vous pouvez créer des guides d'utilisation, des documents d'accueil et des bases de connaissances qui permettent aux utilisateurs de trouver de la valeur de manière autonome.

Utilisez ClickUp Docs pour collaborer avec vos collègues sur des équipes commerciales axées sur les produits

Les équipes commerciales peuvent également utiliser les documents pour créer des propositions, des procédures opératoires normalisées et des contrats avec une modification en cours et une collaboration en direct.

Les documents sont facilement partageables avec les équipes internes et les utilisateurs externes, ce qui permet d'aligner les efforts des équipes commerciales, d'assistance et de marketing. Ce partage transparent des connaissances stimule l'activation des utilisateurs, réduit le taux de désabonnement et accélère l'adoption des produits.

Les Teams peuvent stocker, annoter et lier ces documents à des tâches ou des comptes spécifiques, garantissant ainsi que les informations pertinentes sont accessibles et bien organisées.

Intégrations avec d'autres outils et API pour le flux de données Intégrations ClickUp permet aux équipes de connecter plus de 1 000 outils, créant ainsi un flux d'informations transparent entre les plateformes. Les équipes commerciales peuvent intégrer ClickUp à des applications populaires et automatiser les mises à jour avec des outils comme Outlook, Gmail et Zoom. Cela facilite la planification, la création de tâches et le suivi et apporte toutes les informations critiques dans un seul espace de travail accessible.

Assistez vos équipes commerciales axées sur les produits en connectant ClickUp à plus de 1 000 outils afin de rationaliser le flux de données et d'améliorer l'efficacité

Les intégrations garantissent que les informations clés sur le comportement des utilisateurs, les indicateurs d'utilisation des produits et les commentaires des clients sont accessibles sur des plates-formes telles que les outils de CRM, d'analyse et de marketing. Cet écosystème connecté aide les équipes commerciales à améliorer les délais de production, à faire progresser les PQL dans le pipeline et à s'assurer que chaque détail est accessible pour une approche commerciale optimisée et axée sur le produit.

Pour une personnalisation plus approfondie, l'API publique de ClickUp permet aux utilisateurs de construire des intégrations uniques qui correspondent à leurs flux de travail, permettant une automatisation avancée et des notifications personnalisées

Automatisations pour fluidifier les flux de travail Automatisations ClickUp sont essentielles pour convertir l'engagement des utilisateurs en informations commerciales exploitables. Avec un accès à plus de 100 modèles d'automatisation, ClickUp permet aux équipes de déclencher des actions en temps réel basées sur des comportements spécifiques des utilisateurs.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-493-1400x831.png Automatisations ClickUp /$$img/

Utilisez plus de 100 modèles préconstruits pour automatiser votre travail avec ClickUp Automatisations

Par exemple, si un utilisateur invite des membres de son équipe ou utilise régulièrement des fonctionnalités avancées, l'automatisation de ClickUp peut immédiatement attribuer le compte du CRM à un représentant commercial, en l'avertissant que cet utilisateur est peut-être prêt pour une mise à niveau ou des fonctionnalités premium.

Tableaux de bord personnalisés pour les indicateurs commerciaux Tableaux de bord ClickUp offrent des informations puissantes et riches en données, essentielles pour les stratégies commerciales axées sur les produits. Ils permettent aux équipes de suivre et d'agir sur les indicateurs clés des ventes en temps réel.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-494.png Tableau de bord ClickUp : Ventes pilotées par le produit /$$img/

Visualisez les données commerciales, suivez la progression et identifiez les tendances avec les tableaux de bord ClickUp

Voici comment procéder :

Avec des affichages entièrement personnalisables, ceoutil d'aide à la vente permet aux équipes commerciales de créer des tableaux de bord adaptés à leurs objets spécifiques, tels que le suivi de l'achèvement des tâches, la progression des ventes et l'engagement des clients

Ces tableaux de bord visent à visualiser les données sous différentes formes - cartes, diagrammes linéaires, diagrammes à secteurs et à barres - permettant aux équipes d'évaluer visuellement les performances commerciales sur plusieurs périodes, d'observer les tendances en matière de qualification des prospects et d'identifier les domaines à améliorer

Associé à ClickUp Brain les tableaux de bord ClickUp peuvent vous aider à obtenir des informations alimentées par l'IA en analysant les tendances dans votre environnement de travail. Ces aperçus peuvent aider à découvrir des opportunités de vente incitative ou à détecter des risques potentiels de désabonnement au sein des segments de clientèle

Surmonter les défis des ventes dirigées par le produit

La mise en œuvre des ventes dirigées par le produit peut s'avérer difficile, d'autant plus qu'elle croise les modèles de vente traditionnels et les besoins complexes des clients. Voici comment surmonter les obstacles les plus courants :

Combler le fossé avec les équipes commerciales traditionnelles

L'un des principaux défis de la mise en œuvre d'une stratégie de vente axée sur les produits est de s'aligner sur les équipes commerciales traditionnelles. Les équipes commerciales habituées aux méthodes conventionnelles peuvent avoir du mal à s'adapter à un modèle où le produit est le moteur de l'engagement.

Pour combler ce fossé, établissez des contrôles réguliers et des boucles de rétroaction entre le produit et les équipes commerciales. Vous pouvez prévoir des réunions mensuelles au cours desquelles les deux équipes pourront partager leurs connaissances, discuter des commentaires des clients et s'aligner sur les fonctionnalités du produit qui stimulent les équipes commerciales.

Paramètres et gestion des attentes des clients

Dans un modèle axé sur le produit, il est essentiel de gérer les attentes des clients. Les utilisateurs attendent souvent une valeur immédiate d'un produit et peuvent l'abandonner s'il ne répond pas rapidement à leurs besoins.

Pour gérer efficacement les attentes des clients, fournissez des ressources claires en matière d'accueil et d'assistance. Créez une checklist d'intégration simple qui guide les nouveaux utilisateurs à travers les fonctionnalités clés et les bonnes pratiques, afin qu'ils perçoivent rapidement la valeur du produit et réduisent les taux d'abandon.

💡Pro Tip : Les ressources en libre-service, telles que les FAQ et les tutoriels intégrés aux produits, peuvent réduire la charge d'assistance des équipes commerciales et permettre aux clients de résoudre les questions courantes de manière autonome.

Sauvegarder la confidentialité et la sécurité des données

La confidentialité des données est cruciale, car les stratégies de croissance axées sur les produits, comme les modèles PLS, s'appuient fortement sur les données d'utilisation pour stimuler les efforts commerciaux. Les clients sont de plus en plus préoccupés par la façon dont les entreprises traitent leurs informations, c'est pourquoi vous devez privilégier la transparence et mettre en œuvre des mesures de sécurité robustes.

La mise en œuvre de politiques claires sur le traitement des données, des audits réguliers et l'adoption de normes de conformité élevées (comme le GDPR et le CCPA) contribuent à garantir la sécurité des données. Par exemple, l'anonymisation des données des utilisateurs en les tableaux de bord de gestion des produits ou des rapports partagés entre les équipes peuvent atténuer les risques liés à la confidentialité tout en fournissant des informations précieuses sur l'engagement. La transparence sur le traitement des données renforce la confiance des clients, les entreprises soucieuses de la confidentialité voyant souvent leur taux de fidélisation augmenter.

Augmenter l'engagement de manière tactique

À mesure que le nombre d'utilisateurs augmente, le maintien d'un engagement personnalisé devient un défi. Les flux de travail automatisés qui comprennent des invitations personnalisées dans l'application, des recommandations basées sur l'utilisation et des alertes opportunes aident les représentants commerciaux à s'engager avec les utilisateurs lorsque cela compte le plus.

L'automatisation de ces points d'interaction permet de maintenir un engagement efficace tout en garantissant que chaque utilisateur se sente Assistance lorsqu'il explore les fonctionnalités premium, même à grande échelle.

Bonnes pratiques en matière d'équipes commerciales axées sur les produits

Examinons les étapes clés pour que votre approche axée sur le produit reste dynamique et réactive, afin que votre équipe et votre produit restent en phase avec les attentes des clients.

Améliorer en permanence l'expérience de l'utilisateur

Faites en sorte que les utilisateurs perçoivent rapidement la valeur de votre produit. Mettez en place des infobulles dans l'application qui guident les nouveaux utilisateurs à travers les fonctionnalités à forte valeur ajoutée. Suivez les points d'abandon des utilisateurs lors de l'onboarding et affinez ces sections pour améliorer l'engagement. Par exemple, si les utilisateurs ne parviennent pas à atteindre une certaine fonctionnalité, envisagez de la mettre en évidence ou de fournir des indications contextuelles.

Suivi et analyse des indicateurs clés

Concentrez-vous sur les indicateurs qui reflètent l'engagement envers le produit et les opportunités potentielles de vente incitative. Suivez les Leads Qualifiés Produit (PQL) en définissant des paramètres (par exemple, la fréquence d'utilisation, les interactions avec des fonctionnalités spécifiques) et en créant des alertes lorsque les utilisateurs répondent à ces critères. Configurez des tableaux de bord pour un suivi facile et en temps réel afin que les équipes commerciales puissent agir immédiatement sur les prospects à fort potentiel.

Engager le dialogue avec les clients pour obtenir un retour d'information

Transformez le retour d'information en améliorations concrètes. Planifiez des sessions trimestrielles "Table ronde des clients", en invitant les meilleurs utilisateurs à discuter de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Utilisez des outils de feedback client (comme les sondages NPS) pour repérer les tendances et enrichir votre feuille de route produit.

**A lire également 12 meilleurs outils logiciels de marketing produit

Mieux vendre avec des équipes commerciales pilotées par les produits

Une stratégie de vente axée sur le produit est plus qu'un simple changement de stratégie : c'est un moyen efficace d'aligner les équipes, de donner la priorité aux utilisateurs à fort potentiel et de créer un modèle commercial qui évolue naturellement en fonction de l'engagement des utilisateurs.

Grâce à la connaissance des données, à un calendrier axé sur les clients et à une transition transparente entre le libre-service et la sensibilisation stratégique, la PLS positionne les entreprises de manière à ce qu'elles se connectent avec les utilisateurs de manière authentique et efficace. Cette approche permet d'améliorer les taux de discussion et de jeter les bases de relations personnalisées durables.

Envisagez d'adopter le PLS si :

Votre produit a un modèle de libre-service: Les utilisateurs peuvent facilement s'inscrire, s'embarquer et trouver de la valeur de manière indépendante

Les utilisateurs peuvent facilement s'inscrire, s'embarquer et trouver de la valeur de manière indépendante **Vous suivez les données relatives au comportement des utilisateurs : des suivis tels que l'utilisation des fonctionnalités ou le temps passé dans l'application guident les discussions commerciales

Vous donnez la priorité à l'expérience client: Le PLS met l'accent sur la résolution des problèmes avant de pousser à la vente

Le PLS met l'accent sur la résolution des problèmes avant de pousser à la vente Votre produit démontre un retour sur investissement clair: Les utilisateurs peuvent expérimenter la valeur avant de s'engager

Les utilisateurs peuvent expérimenter la valeur avant de s'engager Vous avez un modèle de vente hybride: Le PLS fonctionne mieux lorsqu'il est combiné avec une approche ciblée des utilisateurs à fort potentiel

Pour les entreprises axées sur les produits et prêtes à adopter cette stratégie, l'utilisation d'outils tels que ClickUp, qui intègre des informations sur les produits, des tableaux de bord personnalisés et l'automatisation, peut aider les équipes commerciales à atteindre une efficacité maximale tout en réduisant les coûts d'acquisition des clients. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et faites la première étape de l'évolution de votre stratégie commerciale.