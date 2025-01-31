10 meilleurs outils logiciels d'organigramme pour Mac en 2025

Un organigramme n'est pas un diagramme ordinaire, c'est un outil de survie

Que ce soit

cartographie des processus d'entreprise

ou de lutter contre les goulets d'étranglement dans les ventes, un organigramme vous aide à visualiser toutes les variables et à sauver la situation grâce à des solutions logiques. 🦸

La création manuelle d'organigrammes à partir de zéro peut toutefois s'avérer stressante, en particulier lorsqu'il s'agit d'organigrammes longs et complexes

flux de travail longs et complexes

. Heureusement, il existe de nombreux outils d'organigramme pour vous venir en aide - même si vous êtes un utilisateur Mac !

L'époque où les utilisateurs de Mac devaient faire des pieds et des mains pour trouver des applications décentes pour la création de diagrammes est révolue. Découvrez notre sélection des 10 meilleurs

logiciel d'organigramme

pour Mac et trouvez votre compagnon de dessin idéal ! 🖌️

Que faut-il rechercher dans le meilleur logiciel d'organigramme pour Mac ?

Le meilleur logiciel d'organigramme pour Mac doit présenter les qualités suivantes :

Facilité d'utilisation: Le logiciel d'organigramme doit disposer d'une interface glisser-déposer pour vous aider à créer des organigrammes professionnels avec un minimum d'efforts ou de connaissances techniques Intégrations: Il doit permettre l'intégration d'applications cruciales qui vous aideront à incorporer les organigrammes dans vos activités professionnelles Options de collaboration: L'outil doit permettre la collaboration entre les équipes. Par exemple, une équipe stratégique souhaiterait faire un brainstorming en utilisant des organigrammes en temps réel Modèles intégrés: Vous devez disposer de modèles riches en fonctionnalités et agréables à l'œil pour les organigrammes de différents secteurs et rôles. Recherchez un logiciel d'organigramme avec des diagrammes intégrés modèles d'organigramme afin que vous n'ayez pas à les construire à partir de zéro Barre d'outils d'édition pratique: Avec une barre d'outils d'édition bien conçue et des bibliothèques intégrées d'images, de formes et de symboles, vous serez en mesure de capturer des idées et de créer des organigrammes sans vous embrouiller Évolutivité: Le logiciel d'organigramme doit pouvoir prendre en charge des données à grande échelle ou des organigrammes complexes au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise

Les 10 meilleurs logiciels d'organigramme pour Mac à utiliser en 2024

En fonction des critères ci-dessus, vous pouvez trouver des logiciels d'organigramme basiques ou avancés pour Mac. Notre liste réduit les 10 produits les plus fiables qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. 💝

1.

Cliquez sur l'icône

Les tableaux blancs ClickUp offrent toutes les fonctions de création et de collaboration dont vous avez besoin pour construire les organigrammes de vos rêves

ClickUp est un logiciel gratuit

logiciel de gestion de projet

qui se double d'un outil d'organigramme très performant. L'interface intuitive de la plateforme permet de créer des flux de travail étonnants

de n'importe quel type

ou de complexité. 😍

Commencez votre aventure d'organigramme avec

Tableaux blancs ClickUp

. Que vous travailliez seul ou en équipe sur un projet, les tableaux blancs vous permettent de collecter des données en temps réel et vous aident à élaborer un organigramme complet, quel que soit le but recherché.

ClickUp propose un autre outil de création de diagrammes fantastique appelé

Cartes mentales

qui convient mieux aux scénarios stratégiques complexes. Utilisez les cartes heuristiques pour structurer vos pensées et vos idées ou pour faciliter des séances de brainstorming fructueuses avec votre équipe ! 🧑‍🤝‍🧑

La barre d'outils sophistiquée de ClickUp transforme l'édition en un jeu d'enfant. Ajoutez des images, des liens, des documents et des vidéos, connectez des objets à votre site web

créer une ligne de temps

, dessiner des relations, jouer avec des formes et des symboles, et bien plus encore. Convertissez un élément de votre tableau directement en tâche et faites-la exécuter

productivité de l'équipe

? 🔥

Utilisez le modèle d'organigramme Swimlane de ClickUp pour visualiser les processus et mieux comprendre vos flux de travail et vos projets

Si partir de zéro vous intimide, les modèles préconstruits de ClickUp vous permettront de créer des diagrammes en un rien de temps. Par exemple, considérez

Le modèle d'organigramme Swimlane de ClickUp

pour visualiser les éléments mobiles d'un processus ainsi que les principaux acteurs ou départements. Le modèle vous aide à identifier et

assigner les rôles de l'équipe

et faciliter la résolution des problèmes avec

parties prenantes comme les clients

et les investisseurs.

D'autres options incluent des modèles pour

Diagramme en arête de poisson

,

Diagramme des champs de force

et

Tableau blanc du diagramme de parenté

. 📈

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Bibliothèque croissante de modèles personnalisables

Tableaux blancs et cartes heuristiques haut de gamme avec des outils d'édition exceptionnels

Intégration avec plus de 1 000 applications et programmes tels que Miro, Zapier et Google Drive

Tous les types de médias peuvent être ajoutés aux organigrammes

Interface intuitive de type glisser-déposer

Disponible sur tous les appareils (outre Mac, vous pouvez utiliser ClickUp sur Linux, Windows, iOS et Android)

Limites de ClickUp

L'exploration de toutes les fonctions de création de diagrammes prend du temps

Certains utilisateurs trouvent que la navigation dans l'application mobile ClickUp est difficile

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours : $0

: $0 illimité : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix *Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

G2 : 4.7/5 (plus de 6 500 commentaires)

: 4.7/5 (plus de 6 500 commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. EdrawMax

via

EdrawMax

EdrawMax est un logiciel de création de diagrammes tout-en-un pour créer des diagrammes en arêtes de poisson, des cartes mentales, des graphiques, et plus encore. Il offre divers modèles, fonctions et outils pour créer des organigrammes, des infographies et des diagrammes de réseau et d'industrie.

La conception par glisser-déposer est incroyablement facile à appréhender et vous permet de combiner divers éléments d'organigramme en quelques clics. La barre d'outils est fonctionnelle et particulièrement pratique pour ceux qui ont l'habitude des applications de conception graphique et de publication assistée par ordinateur.

Avec EdrawMax, vous pouvez partir de zéro ou utiliser l'un des nombreux modèles de l'outil comme base. L'application est également livrée avec des symboles standard pour créer des organigrammes de qualité professionnelle. Tout est hautement personnalisable, vous n'aurez donc aucun mal à visualiser vos plans, projets et conceptions. 🎨

EdrawMax est une excellente option pour les concepteurs expérimentés, mais les utilisateurs débutants peuvent trouver l'interface de la plateforme quelque peu compliquée.

Les meilleures caractéristiques d'EdrawMax

Possibilité d'ajouter des pièces jointes aux organigrammes

Interface "glisser-déposer

Des centaines de modèles

Vaste bibliothèque de symboles

Limitations d'EdrawMax

Pourrait bénéficier de plus d'intégrations

Certains utilisateurs de Mac ont mentionné des problèmes de sensibilité de la souris lors de l'utilisation de la plateforme

Prix d'EdrawMax (Team & Business)

Plan annuel pour l'équipe : 505,75 $ (pour cinq utilisateurs, facturé annuellement)

: 505,75 $ (pour cinq utilisateurs, facturé annuellement) Plan d'affaires : Contacter pour les prix

EdrawMax évaluations et critiques

G2 : 4.3/5 (60+ commentaires)

: 4.3/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (150+ commentaires)

3. Miro

via

Miro

Miro est l'un des meilleurs

outils de productivité

offrant de nombreuses options de collaboration visuelle. L'une de ses fonctionnalités phares est un Tableau blanc infini zoomable de premier ordre pour la création d'organigrammes. Vous pouvez créer un organigramme pour n'importe quel objectif, qu'il s'agisse de présenter des flux de travail complexes, de décomposer des processus en phases, ou de créer un organigramme

de cartographier les parcours des clients

.

Miro permet aux utilisateurs de choisir un modèle préconstruit pour commencer. Il existe une vaste galerie d'options à explorer, notamment le modèle d'organigramme, le modèle de diagramme Lotus et le modèle de diagramme de flux de données.

Si vous optez pour un plan payant, vous pouvez concevoir des organigrammes personnalisés à partir de zéro et même les partager avec d'autres utilisateurs sur la galerie de la communauté Miroverse.

En ce qui concerne les intégrations,

Miro, comme ses principaux concurrents

miro fonctionne bien avec les applications de productivité et de communication les plus courantes, telles que Zoom, Slack, Google Workspace et Atlassian.

Les meilleures caractéristiques de Miro

Fonctionnalités avancées de collaboration visuelle

Capacités d'intégration décentes pour créer des organigrammes

Galerie communautaire de modèles créés par les utilisateurs

Tableau blanc infini pour les organigrammes, la cartographie mentale et le brainstorming

Modèles personnalisables (pour les utilisateurs payants)

Limites de Miro

Les utilisateurs qui n'ont pas de stylet peuvent trouver la plateforme difficile à utiliser

Le logiciel d'organigramme pourrait comporter davantage de modèles pour différents cas d'utilisation

Prix de Miro

Gratuit : $0

: $0 Débutant : 8 $/mois par membre

: 8 $/mois par membre Entreprise : 16$/mois par membre

: 16$/mois par membre Entreprise : Contacter pour les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

G2 : 4.8/5 (plus de 4 500 commentaires)

: 4.8/5 (plus de 4 500 commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

4. Lucidchart

via

Diagramme lucide

Lucidchart est un

logiciel de diagramme

à avoir à vos côtés si vous souhaitez créer des organigrammes, des maquettes, des cartes heuristiques et des

Diagrammes en langage de modélisation unifié (UML)

.

Le logiciel d'organigramme est super facile à utiliser, même pour les débutants complets - avec seulement quelques clics, vous serez conjurer les diagrammes de qualité exécutive comme un pro ! 🦾

Le processus d'intégration de Lucidchart est très efficace. La plateforme offre des outils et des modèles personnalisés en fonction du type d'industrie que vous spécifiez lors de l'inscription. Vous pouvez également importer des données pour vos organigrammes et jouer avec le design, les formes, les polices et les couleurs pour obtenir les résultats souhaités.

La collaboration avancée en temps réel est l'un des points forts de Lucidchart : ajoutez des commentaires, partagez des projets avec les membres de votre équipe, créez des tâches et intégrez-les dans l'organigramme !

De nombreux utilisateurs apprécient la fonction d'alignement automatique de Lucidchart, qui vous permet d'aligner un objet nouvellement ajouté sur le bord d'un autre objet - un vrai petit bonheur pour les perfectionnistes ! 🤓

Bien que Lucidchart soit avant tout une plateforme en ligne, les utilisateurs de Chrome peuvent synchroniser certains documents pour une utilisation hors ligne.

Les meilleures caractéristiques de Lucidchart

Supporte l'importation et l'exportation de fichiers (pour des programmes comme Microsoft Visio et OmniGraffle)

Excellente expérience utilisateur

Mode hors ligne (si vous utilisez Chrome sur votre Mac)

Alignement automatique des objets sur créer des diagrammes UML et plus encore

Impressionnante bibliothèque de modèles

Limitations de Lucidchart

Les performances peuvent être affectées lors de la manipulation de diagrammes complexes et de grande taille

Le partage d'un document unique peut être déroutant par rapport à d'autres logiciels d'organigramme pour les utilisateurs de Mac

Prix de Lucidchart

Gratuit : $0

: $0 Individuel : A partir de 7,95

: A partir de 7,95 Équipe : À partir de 9 $ par utilisateur

: À partir de 9 $ par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (2 500+ commentaires)

: 4.6/5 (2 500+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1 500+ commentaires)

5. MindManager

via

MindManager

MindManager est un programme de cartographie mentale (duh !) qui permet de créer des ressources visuelles telles que

cartes conceptuelles

les cartes conceptuelles sont des cartes, des matrices et des organigrammes. Il vise à centraliser l'information et à transformer les idées stratégiques en schémas directeurs et en plans d'action qui évoluent avec votre entreprise.

MindManager permet de générer des organigrammes en un clin d'œil grâce à ses nombreuses fonctionnalités, notamment

Marqueurs de priorité Glisser-déposer Modèles intégrés Filtres pour les diagrammes

Collaborer sur MindManager est un jeu d'enfant grâce à des outils tels que les accélérateurs de texte qui vous permettent d'ajouter des mentions (@nom) ou des tags (#ressource) pour rendre vos organigrammes plus compréhensibles pour les utilisateurs de MindManager

équipes interfonctionnelles

.

L'option co-édition est une autre touche intéressante : elle vous permet de travailler sur des organigrammes avec d'autres personnes et de voir les changements en temps réel, contrairement à d'autres logiciels d'organigramme pour Mac.

Il convient de noter que MindManager a été conçu principalement pour Windows. Bien qu'il soit disponible sur Mac, l'expérience utilisateur peut être différente en raison des fonctionnalités et des intégrations limitées.

Les meilleures fonctionnalités de MindManager

Option de co-édition sur le créateur d'organigramme

Interface conviviale pour les organigrammes de processus

Nombreuses possibilités d'intégration, notamment avec les applications MS Office

Vaste collection de modèles d'organigrammes

Parfait pour le brainstorming et la cartographie mentale

Limites de MindManager

Certains utilisateurs n'ont pas apprécié les publicités constantes affichées sur leur écran

Les utilisateurs de Mac disposent de moins de fonctionnalités et d'intégrations que les utilisateurs de Windows

Ce n'est pas une bonne option si vous cherchez un logiciel d'organigramme gratuit

Prix de MindManager

Essentiel : 99 $/an

: 99 $/an Professionnel : 179 $/an

: 179 $/an Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (150+ commentaires)

: 4.5/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (50+ commentaires)

6. Microsoft Visio

via

Microsoft Visio

Introduit en 1992, Microsoft Visio est l'un des plus anciens outils de création de diagrammes et de graphiques vectoriels. Au fil des décennies, il s'est enrichi de plusieurs outils et modèles pour vous aider à créer des organigrammes techniques faciles à suivre.

Que vous ayez besoin d'un organigramme, d'un diagramme de réseau pour la conception d'API et de systèmes, ou d'un plan de construction, Visio est ce vieil ami fidèle qui vous soutient ! 🗝️

Visio est pro-collaboration : vous pouvez ajouter des co-auteurs à vos projets, visualiser simultanément les modifications en temps réel et utiliser des commentaires pour discuter des conflits. Bien qu'il s'agisse d'une configuration intéressante, les sessions de coécriture sont sujettes à des décalages ou à des blocages au niveau de l'interface utilisateur

créateur d'organigrammes

.

En tant que produit Microsoft, Visio s'intègre parfaitement à des applications telles que Google Sheets, PowerPoint et Excel. Il dispose de

une compatibilité limitée avec les logiciels autres que ceux de Microsoft

ce qui peut constituer un problème pour certains utilisateurs.

Malheureusement, Visio n'offre pas d'application de bureau désignée pour les appareils Mac. Vous pouvez néanmoins utiliser le navigateur Safari ou Chrome pour accéder à la version web de la plateforme et visualiser, créer et modifier des diagrammes.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Visio

Accès web pour les utilisateurs Mac

Options de co-rédaction

Bonne intégration avec d'autres applications et programmes Microsoft

Le créateur d'organigrammes convient aux diagrammes techniques, aux diagrammes de flux de données et même aux organigrammes

Limites de Microsoft Visio

N'est peut-être pas le plus facile à utiliser pour les débutants

Plusieurs utilisateurs ont signalé des problèmes de formatage et de fréquents pépins

Pour un logiciel d'organigramme Mac, ce créateur d'organigramme n'est peut-être pas l'option que vous préférez

Prix de Microsoft Visio

Plan Visio 1 : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Plan Visio 2 : 15 $/mois par utilisateur

G2 : 4.2/5 (600+ commentaires)

: 4.2/5 (600+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (3 000+ commentaires)

7. Mitra

via

Mitra

Mitra est une startup brésilienne qui propose des services de business intelligence et d'analyse en libre-service. Il s'agit d'une entrée unique sur notre liste car il s'agit plus d'un logiciel de planification des ressources de l'entreprise (ERP) que d'un outil de diagramme de flux uniquement.

La plateforme permet de visualiser les analyses commerciales, les flux de processus, la gestion de la production et la planification budgétaire - l'une de ses caractéristiques est l'utilisation de diagrammes pour remplacer la gestion des données avec des feuilles de calcul. Les diagrammes qui en résultent offrent un aperçu précieux du fonctionnement d'une entreprise et vous aident à identifier les domaines à améliorer.

Avec Mitra, vous exploitez les données des feuilles de calcul pour créer des organigrammes. Vous pouvez établir des règles commerciales à l'aide de formules et construire des processus visuels connectés à une base de données centrale. Configurez des organigrammes personnalisés pour presque toutes les activités critiques de l'entreprise, comme la planification, la budgétisation et la gestion des capacités. 👷

Mitra est personnalisable et s'intègre à votre programme ERP actuel ou à votre logiciel de données.

Les meilleures caractéristiques de Mitra

Diagramme centré sur le processus

Aide à visualiser les feuilles de calcul

Plate-forme sans code

S'intègre à n'importe quel logiciel de données

Limites de Mitra

Peut ne pas être disponible dans tous les pays

Il s'agit d'une startup relativement récente dont le nombre d'utilisateurs est limité

Prix de Mitra

Contact pour les prix

Mitra ratings and reviews

G2 : Pas de commentaires

: Pas de commentaires Capterra : Pas de commentaires

8. OmniGraffle

via

OmniGraffle

Vous cherchez des fabricants d'organigrammes spécifiques à Mac ? Vous avez trouvé ! 💻

OmniGraffle est l'un des meilleurs logiciels d'organigramme pour les appareils Mac. Créez des diagrammes, des wireframes, des tableaux et des organigrammes à partir de zéro, ou utilisez des centaines de modèles gratuits pour commencer. Si vous préférez les pochoirs, visitez Graffletopia, le centre de ressources de la plateforme, pour découvrir plus de 10 000 fichiers de pochoirs pour vos documents OmniGraffle.

Vous avez toute liberté pour personnaliser vos créations. Jouez avec l'interface glisser-déposer et utilisez l'abondance de couleurs, de formes et de polices pour vous assurer que votre organigramme est agréable à regarder. 👁️‍🗨️👁️‍🗨️

Ce que Microsoft Visio est pour Windows, OmniGraffle l'est pour Mac. Mais contrairement à son homologue de Microsoft qui conserve ses caractéristiques techniques, OmniGraffle s'aventure sur le terrain de l'esthétique et offre davantage d'options de conception !

Si vous passez de Windows à Mac en tant qu'utilisateur de Visio, OmniGraffle vous permet d'importer vos fichiers existants, mais avec des limitations. Vous avez besoin d'un plan Pro pour utiliser cette option, et le programme ne peut pas exporter vers les nouveaux formats Visio.

Les meilleures caractéristiques d'OmniGraffle

Créateur d'organigrammes conçu pour les appareils Mac

Prise en charge de l'importation et de l'exportation de Visio

Vaste choix de pochoirs et de modèles

Conception par glisser-déposer dans l'outil d'organigramme

Limitations d'OmniGraffle

Les paramètres d'impression pourraient être améliorés

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes lors de l'enregistrement des fichiers

La manipulation des lignes de connexion peut être délicate

Prix d'OmniGraffle

Abonnement : 12,49 $/mois

: 12,49 $/mois Licence standard : 149,99 $ (paiement unique)

: 149,99 $ (paiement unique) Licence Pro : 249,99 $ (paiement unique)

G2 : 4.1/5 (100+ commentaires)

: 4.1/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (30+ commentaires)

9. Creately

via

Crédible

Creately est une plateforme de gestion du travail sans code qui s'accompagne d'un smart visual canvas. Concevez des organigrammes et des diagrammes pour illustrer les différentes étapes d'un processus, soulignez les points suivants

les structures de gestion de projet

,

visualiser les flux de travail

ou donner vie à des idées commerciales abstraites ! 💸

La création d'organigrammes est un véritable plaisir grâce à l'interface intuitive de Creately. Vos outils sont affichés dans le menu supérieur, et vous pouvez travailler avec des curseurs en temps réel pour collaborer avec votre équipe, suivre les modifications et afficher des aperçus synchronisés pour vous assurer que vous êtes au courant des dernières modifications.

Les utilisateurs de Mac peuvent exporter leurs organigrammes dans différents formats tels que PNG et PDF ou utiliser des modules complémentaires Google ou Microsoft pour les partager.

En ce qui concerne les créateurs d'organigrammes, Creately propose un plan gratuit avec des limitations : vous ne pouvez pas accéder à toutes les fonctions et tout ce que vous créez est rendu public, ce qui n'est pas vraiment une option pour ceux qui travaillent avec des informations sensibles.

Les meilleures caractéristiques de Creately

Canevas visuel intelligent

Suivi du curseur en temps réel

Modèles gratuits pour créer des diagrammes de flux de travail, des organigrammes et des formes d'organigramme

plus de 1 000 formes et connecteurs

Les utilisateurs de Mac bénéficient des intégrations Github, Slack, Google Workspace et Confluence

Limitations de Creately

La navigation dans le canevas peut s'avérer difficile si vous travaillez sur un projet complexe

Vos organigrammes deviennent publics si vous utilisez la version gratuite

Prix de Creately

Gratuit : $0

: $0 Débutant : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Entreprise : 89 $/mois (nombre d'utilisateurs illimité)

: 89 $/mois (nombre d'utilisateurs illimité) Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (700+ commentaires)

: 4.4/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (150+ commentaires)

10. Diagrammes.net

via

Diagrammes.net

La fantaisie, les caractéristiques avancées et la multifonctionnalité peuvent être attrayantes. Mais parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un outil simple qui vous permet de dessiner immédiatement - Diagrams.net (draw.io) jette toutes les complications par la fenêtre.

Oubliez la connexion, la création de mots de passe et la gestion des abonnements. Il vous suffit de vous rendre sur le site web, de cliquer sur Démarrer maintenant et de commencer à travailler sur votre organigramme - c'est aussi simple que cela !

Les formes disponibles sont situées à gauche de l'écran, tandis que les options de personnalisation se trouvent à droite. Une fois que vous avez terminé, choisissez le format d'exportation et enregistrez le diagramme à l'endroit de votre choix.

Les utilisateurs de Mac peuvent même télécharger l'application Diagrammes pour créer des organigrammes hors ligne ! Cette plateforme dispose d'une interface de création de diagrammes simplifiée, ce qui signifie qu'elle n'offre pas de fonctions de collaboration ou d'aide à la décision étendues

outils de documentation

comme ClickUp ou Miro.

Les meilleures caractéristiques de Diagrams.net

Interface minimaliste qui utilise des objets d'organigramme simples

Pas d'obligation de connexion ou d'installation

Sélection solide de formes

Possibilité d'importer des formes

Facilité de création d'organigrammes de processus simples et d'organigrammes à partir de zéro

Limitations de Diagrams.net

Manque de fonctionnalités avancées par rapport à certaines applications professionnelles de diagrammes et d'organigrammes de données

Nombre limité de formes et de symboles

Prix de Diagrams.net

**Gratuit

G2 : 4.4/5 (350+ commentaires)

: 4.4/5 (350+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (700+ commentaires)

Still Can Deciding on the Best Flowchart Makers ?

Choisir le meilleur logiciel d'organigramme pour Mac, c'est un peu comme acheter une voiture neuve et élégante : vous voulez les fonctionnalités, mais vous avez aussi à l'esprit le style et l'esthétique. La plupart des programmes répertoriés ici proposent une version d'essai ou une version gratuite, alors n'hésitez pas à faire un essai si vous hésitez encore ! 🚗