10 modèles gratuits de flux de travail de prompts IA

De nombreuses équipes s'appuient aujourd'hui sur des outils d'IA. Mais en l'absence de prompts standardisés, elles signalent des résultats extrêmement incohérents qui nécessitent un travail de retouche considérable.

Le rapport « State of IA » de Deloitte le confirme : 37 % des organisations utilisent encore l'IA de manière superficielle, avec peu ou pas de changement dans leurs processus.

Cet article explique en détail ce que sont réellement les modèles de flux de travail pour les invites IA et pourquoi ils constituent le maillon manquant entre votre équipe et des résultats IA fiables. Il vous présente également 10 options prêtes à l'emploi couvrant le contenu, la gestion de projet, l'ingénierie, les ressources humaines, la finance et bien plus encore.

Qu'est-ce qu'un modèle de flux de travail de prompt IA ?

Un modèle de flux de travail de prompt IA est un document réutilisable qui associe une structure de prompt testée aux étapes du flux de travail qui l'entourent. Il comprend des espaces réservés pour des éléments tels que le rôle, le contexte, les contraintes et le format de sortie, ce qui vous évite de devoir rédiger des prompts à partir de zéro chaque fois que vous avez besoin d'un résultat généré par l'IA.

Sans standardisation, nous avons constaté que, pour une même demande (« rédigez un e-mail de mise à jour sur le projet »), l’intervalle des résultats variait de 50 à 500 mots, avec des tons et des niveaux de détail extrêmement différents. Personne ne sait quelles invitations fonctionnent réellement.

Un bon modèle de flux de travail de prompts IA regroupe trois éléments :

Le squelette de l'invite : un format structuré comportant des champs vides clairement identifiés pour les variables telles que le public, le ton et le type de livrable

Le contexte du flux de travail : ce qui déclenche l'invite, qui examine le résultat et où celui-ci est ensuite acheminé

Notes d'itération : ce qui a changé et pourquoi, afin que le modèle s'améliore au fil du temps

🎥 Avant de vous plonger dans les modèles de flux de travail, il est utile de comprendre les principes fondamentaux pour poser efficacement des questions à l'IA. Cette vidéo présente les techniques essentielles pour obtenir de meilleures réponses des Outils d'IA :

📚 À lire également : Modèles ClickUp PromptOps pour les flux de travail IA

Pourquoi les modèles de prompts IA font gagner du temps aux équipes

Aujourd'hui, toutes les équipes utilisent l'IA au travail. Mais la plupart négligent l'étape consistant à s'accorder sur la manière de l'utiliser : McKinsey a constaté que moins d'un tiers des organisations suivent les bonnes pratiques en matière d'adoption et de mise à l'échelle de l'IA générative.

L'utilisation de modèles de prompts IA offre de nombreux avantages :

Qualité de sortie constante : lorsque tout le monde utilise le même modèle de prompt, un nouvel employé produit des brouillons de même qualité qu'un membre senior de l'équipe

Changements plus rapides : des espaces réservés clairs vous permettent de modifier le public, le ton ou le livrable en quelques secondes, au lieu de tout réécrire à partir de zéro

Un savoir-faire pérenne : les bonnes instructions sont précieuses. Les modèles transforment la formule secrète d'une personne en une ressource partagée qui survit aux changements de personnel

Moins de changements d'outils : lorsque vos modèles de prompts se trouvent dans le même environnement de travail que celui où vous gérez vos projets et vos tâches, vous réduisez les frictions liées au passage d'une application à l'autre

📮ClickUp Insight : La moitié de nos répondants ont des difficultés à adopter l'IA ; 23 % ne savent tout simplement pas par où commencer, tandis que 27 % ont besoin de plus de formation pour faire des tâches avancées. ClickUp résout ce problème grâce à une interface de chat familière qui ressemble à s'y méprendre à une messagerie instantanée. Les équipes peuvent se lancer immédiatement avec des questions et des demandes simples, puis découvrir naturellement des fonctionnalités d'automatisation et des flux de travail plus puissants au fur et à mesure, sans passer par la courbe d'apprentissage intimidante qui freine tant de personnes.

📮ClickUp Insight : La moitié de nos répondants ont des difficultés à adopter l'IA ; 23 % ne savent tout simplement pas par où commencer, tandis que 27 % ont besoin de plus de formation pour faire des tâches avancées. ClickUp résout ce problème grâce à une interface de chat familière qui ressemble à s'y méprendre à une messagerie instantanée. Les équipes peuvent se lancer immédiatement avec des questions et des demandes simples, puis découvrir naturellement des fonctionnalités d'automatisation et des flux de travail plus puissants au fur et à mesure, sans passer par la courbe d'apprentissage intimidante qui freine tant de personnes.

Les 10 meilleurs modèles de flux de travail pour les invites IA

Certains de ces modèles sont conçus pour ClickUp, d'autres pour ChatGPT ou Copilot, et l'un d'entre eux organise les invitations à l'aide de Microsoft Lists. Choisissez celui qui correspond à votre environnement. 👀

1. Prompt et guide IA pour les articles de blog par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Standardisez les étapes de rédaction de blog grâce au modèle « AI Prompt and Guide for Blog Posts » de ClickUp

Ce modèle de prompt et de guide IA pour les articles de blog de ClickUp offre aux équipes de contenu un flux de travail de prompts reproductible pour les plans, les brouillons et les briefs de blog.

👀 Exemple de prompt : « Vous êtes un stratège de contenu senior. Rédigez un plan d'article de blog de 1 200 mots sur [SUJET] destiné à la cible [PUBLIC]. Adoptez un ton conversationnel. Incluez un titre H1, cinq sections H2 et un CTA de conclusion invitant à [ACTION]. Privilégiez les conseils concrets plutôt que la théorie. »

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Les champs préremplis pour le sujet, le public, le ton, les mots-clés SEO et l'appel à l'action éliminent les approximations dans les invites.

Liés aux tâches ClickUp , chaque publication est ainsi suivie tout au long des étapes de rédaction, de révision et de publication

Intègre les principes fondamentaux de l'ingénierie des invitations et des instructions , tels que l'attribution des rôles et les contraintes de sortie, afin que les premières ébauches soient exploitables et non génériques

🚀 Idéal pour : les équipes de marketing de contenu ayant un calendrier de publication régulier.

📚 À lire également : Modèles gratuits de flux de travail pour les politiques d'utilisation de l'IA

2. Prompts ChatGPT pour la gestion de projet

Obtenir un modèle gratuit Le modèle « ChatGPT Prompts for Gestion de projet » vous aide à gagner en efficacité et à gérer vos projets comme un pro

Le modèle « ChatGPT Prompts for Project Management » de ClickUp vous fournit des invites ChatGPT prédéfinies pour rédiger des cahiers des charges, résumer les mises à jour de statut, créer des registres des risques et décomposer les projets épiques en tâches. Chaque invite comprend des champs à remplir pour le nom du projet, l'échéancier, la taille de l'équipe et les livrables.

👀 Exemple de prompt : « Mettez-vous dans la peau d'un chef de projet. Résumez la mise à jour suivante du projet en trois points à l'intention des dirigeants. Mettez en avant : (1) l'avancement par rapport aux jalons, (2) le risque principal, (3) la priorité de la semaine prochaine. Mise à jour du projet : [COLLER LA MISE À JOUR]. »

Les champs structurés vous obligent à fournir à l'IA le contexte dont elle a besoin, ce qui signifie que le premier résultat est exploitable plutôt que vaguement générique. Et si vous souhaitez éviter complètement l'étape de copier-coller, ClickUp Brain peut générer des résumés et des décompositions de tâches directement à partir des données de tâches existantes.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Couvre l'ensemble du cycle de vie de la gestion de projet : briefs, mises à jour, registres des risques et décomposition des épopées épiques

Les champs à remplir pour les détails spécifiques au projet permettent de réduire le nombre d'itérations nécessaires pour affiner les instructions

Les instructions sont structurées pour produire des résultats prêts à être présentés à la direction, et non des paragraphes décousus

S'associe naturellement à ClickUp Brain si vous souhaitez extraire automatiquement les données des tâches

🚀 Idéal pour : Les chefs de projet et les responsables d'équipe qui utilisent ChatGPT en complément de leur outil de gestion de projet

🚀 Idéal pour : Les chefs de projet et les responsables d'équipe qui utilisent ChatGPT en complément de leur outil de gestion de projet

💡 Conseil de pro : Évitez complètement les champs vides grâce à ClickUp Brain. Chaque modèle de cette liste comporte des [CHAMPS VIDE] que vous devez remplir manuellement : nom du projet, public cible, échéancier et livrables. Cela fonctionne, mais c'est lent, et c'est vous qui devez rassembler le contexte. ClickUp Brain connaît déjà les noms de vos tâches, leurs personnes assignées, leurs dates d'échéance, leurs descriptions et les données provenant des applications connectées. Au lieu de coller le contexte dans une invite, Brain l'extrait directement de votre environnement de travail. Une invite de mise à jour de statut qui nécessite cinq minutes de copier-coller dans ChatGPT ne prend que quelques secondes dans ClickUp, car le contexte est déjà disponible. Obtenez des réponses dans tout votre environnement de travail en quelques secondes grâce à l'IA contextuelle de ClickUp Brain

3. Prompts ChatGPT pour la gestion de produits

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle « ChatGPT Prompts for Product Management » pour automatiser vos tâches et maîtriser tous les aspects de votre travail

Le modèle « ChatGPT Prompts for Product Management » de ClickUp couvre les PRD ( documents d'exigences produit ), les ébauches d'histoires utilisateur, les thèmes de retours clients et les notes de mise à jour. Les invites sont classées par étape du cycle de vie du produit, ce qui vous évite de devoir faire défiler une liste plate pour trouver celle qui vous convient.

Chaque prompt intègre le contexte du rôle, et le format de user story « En tant que… je souhaite… afin que… » est déjà une norme pour les prompts IA destinés aux chefs de produit. Son intégration dans le modèle signifie que les résultats s’affichent dans une structure que votre équipe utilise déjà, sans qu’aucun reformatage ne soit nécessaire.

👀 Exemple de prompt : « Vous êtes chef de produit. Rédigez cinq user stories au format « En tant que [type d'utilisateur], je souhaite [action] afin que [résultat] » pour une fonctionnalité qui [DESCRIPTION DE LA FONCTIONNALITÉ]. Classez-les par ordre de priorité en fonction de l'impact estimé sur les utilisateurs. »

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Les instructions correspondent aux différentes étapes du cycle de vie d'un produit : découverte, définition, développement et lancement

Les résultats des user stories respectent d'emblée le format standard du secteur

Comprend des instructions permettant de synthétiser les thèmes des commentaires clients, et pas seulement de rédiger des documents

Le contexte lié au rôle dans chaque invite empêche l'IA de fournir des réponses génériques et superficielles

🚀 Idéal pour : les chefs de produit et les équipes chargées des opérations produit qui gèrent les backlogs et les feuilles de route.

🚀 Idéal pour : les chefs de produit et les équipes chargées des opérations produit qui gèrent les backlogs et les feuilles de route.

🚀 Ces instructions IA aident les chefs de projet à mieux réfléchir, à agir plus rapidement et à éviter de repartir de zéro à chaque fois.

4. Prompts ChatGPT pour l'ingénierie

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle « ChatGPT Prompts for Engineering » pour tirer pleinement parti de ChatGPT dans votre travail

Le modèle « ChatGPT Prompts for Engineering » de ClickUp couvre les checklists pour la révision du code, la documentation technique, les modèles de rapports de bogues et les comptes rendus des décisions d'architecture. Chaque invite comprend des champs à remplir pour le langage, le framework et le niveau technique du public, afin que le résultat corresponde à votre pile technologique réelle.

La contrainte de sortie numérotée dans les invites comme celle ci-dessous impose un retour d'information lisible et exploitable, plutôt qu'un long bloc de texte. C'est ce qui distingue les résultats de l'IA que vous utilisez réellement de ceux que vous survolez avant de fermer la fenêtre.

👀 Exemple de prompt : « Examinez l'extrait de code suivant pour [LANGAGE]. Identifiez : (1) les bugs potentiels, (2) les problèmes de performances, (3) les améliorations possibles en termes de lisibilité. Expliquez chaque constatation en une phrase. Code : [COLLER LE CODE]. »

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Les invites couvrent l'ensemble du flux de travail d'ingénierie : révision du code, documentation, rapports de bogues et ADR

Les champs vides pour le langage et le framework garantissent que les résultats restent pertinents pour votre pile technologique

Les contraintes de sortie numérotées facilitent l'analyse et la mise en œuvre des retours de l'IA

Les paramètres par public vous permettent de générer des documents destinés aux ingénieurs ou aux parties prenantes non techniques

🚀 Idéal pour : les ingénieurs logiciels, les responsables techniques et les équipes DevOps.

💡 Conseil de pro : Lancez des invitations (instructions) où que vous soyez (même à la voix) avec ClickUp Brain MAX . Les modèles de prompts ne sont utiles que si vous pouvez y accéder dès que l'inspiration vous vient, et pas seulement lorsque vous avez par hasard le bon onglet de navigateur ouvert. Brain MAX est un assistant IA de bureau qui réside dans votre barre des tâches et se lance à l'aide d'un simple raccourci clavier. Utilisez-le pour exécuter des invites, effectuer des recherches dans ClickUp et les applications connectées telles que Google Drive, GitHub et SharePoint, et obtenir des réponses sans changer de fenêtre. Et si la saisie d'une invitation détaillée vous semble fastidieuse, la fonctionnalité « Talk to Text » de Brain MAX vous permet de dicter vos invitations naturellement. Il vous suffit de parler comme si vous expliquiez la tâche à un collègue, et l'IA s'occupe du reste.

5. Prompts ChatGPT pour les RH

Obtenir un modèle gratuit Modèle de prompts ChatGPT pour les RH par ClickUp

Ce modèle de prompts ChatGPT pour les RH de ClickUp gère les processus clés des ressources humaines, tels que les descriptions de poste, les banques de questions d'entretien, les checklists d'intégration et les résumés de sondages auprès des employés. Il comprend des consignes telles que « Utilisez un langage non genré » et « Évitez les exigences qui ne sont pas strictement nécessaires pour le rôle ».

Les instructions de protection contre les biais aident à surmonter les défis courants liés à l'IA en empêchant celle-ci de recourir par défaut à des schémas linguistiques exclusifs — ce qui arrive plus souvent qu'on ne le pense sans ces mesures.

👀 Exemple de prompt : « Rédigez une description de poste pour un [TITRE DU RÔLE] au sein d'une entreprise de [TAILLE DE L'ENTREPRISE] dans le secteur [SECTEUR D'ACTIVITÉ]. Incluez : un résumé du rôle, cinq responsabilités clés, les qualifications requises et les qualifications souhaitées. Utilisez un langage non genré tout au long du texte. »

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Couvre l'ensemble du cycle des opérations RH : recrutement, intégration, engagement et départ

Des garde-fous visant à prévenir les biais sont intégrés par défaut dans les invites, les instructions

Les questions d'entretien sont structurées par compétence, et non pas uniquement par rôle

Le résumé du sondage vous aide à regrouper rapidement les commentaires des employés par thème

🚀 Idéal pour : les responsables RH, les recruteurs et les équipes People Ops.

📚 À lire également : ChatGPT vs Mode IA de Google : lequel est le plus performant pour la productivité et la recherche ?

6. Prompts ChatGPT pour la finance

Obtenir un modèle gratuit Consignes ChatGPT pour la finance

Le modèle « ChatGPT Prompts for Finance » de ClickUp gère les explications des écarts budgétaires, les résumés narratifs destinés à la direction, les règles de catégorisation des dépenses et les matrices de comparaison des fournisseurs. Chacun comprend des champs à remplir pour la période de rapports, la devise et le niveau hiérarchique du public cible.

Les instructions de sortie paragraphe par paragraphe dans des invites telles que celle ci-dessous reflètent le format de gestion de projet que les équipes présentent déjà à la direction. Au lieu de retravailler un bloc de texte généré par l'IA pour le rendre présentable, vous obtenez un récit structuré que vous pouvez directement intégrer à une présentation.

👀 Exemple de prompt : « Résumez les données budgétaires trimestrielles suivantes en un rapport de synthèse de trois paragraphes. Paragraphe 1 : performance globale par rapport au prévisionnel. Paragraphe 2 : les trois principaux facteurs d'écart. Paragraphe 3 : actions recommandées. Données : [COLLER LES DONNÉES]. »

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Les instructions sont conçues pour un public de cadres, et non pour des volumes de données brutes.

Des champs à remplir pour la période de rapports, la devise et l'ancienneté permettent d'obtenir des résultats prêts à être présentés

Les invitations de comparaison de fournisseurs génèrent des matrices comparatives, et non des textes descriptifs

Les instructions d'explication des écarts vous aident à expliquer le « pourquoi » derrière les nombres

🚀 Idéal pour : les analystes financiers, les contrôleurs de gestion et les équipes de planification et d'analyse financières.

💟 Bonus : Transformez vos meilleures instructions en un Super Agent toujours disponible ! Une fois que vous avez trouvé une instruction qui fonctionne, comme un résumé hebdomadaire de l'état d'avancement ou une checklist pour le triage des bugs, ne l'exécutez plus manuellement. Créez plutôt un Super Agent ClickUp autour de celle-ci. Les Super Agents sont des coéquipiers alimentés par l'IA qui résident au sein de ClickUp et disposent d'un accès complet au contexte de l'environnement de travail. Ils peuvent exécuter des flux de travail en plusieurs étapes 24 h/24 et 7 j/7, déclenchés par des changements de statut des tâches, des calendriers ou une simple mention @. Vous contrôlez les outils et les sources de données auxquels ils ont accès, qui peut les déclencher et les limites dans lesquelles ils fonctionnent. C'est la différence entre une invitation que vous pensez à utiliser et un processus autonome qui n'oublie jamais. Pour en savoir plus sur les Super Agents, cliquez ici 👇

7. Prompts ChatGPT pour la rédaction

Obtenir un modèle gratuit Modèle ClickUp de suggestions ChatGPT pour la rédaction

Le modèle « ChatGPT Prompts for Writing » de ClickUp va au-delà de la simple création de contenu pour couvrir les e-mails, les publications sur les réseaux sociaux, les notes de service internes et les descriptions de propositions. Il inclut un modèle de « reproduction de style » dans lequel vous collez un échantillon du ton de votre marque et demandez à l'IA de s'y conformer.

L'imitation de style est l'astuce la plus sous-utilisée pour renforcer la reconnaissance de marque avec l'IA. Au lieu de décrire votre ton en termes abstraits tels que « professionnel mais convivial », vous montrez à l'IA à quoi cela ressemble. Le résultat est plus conforme à l'esprit de la marque dès la première ébauche.

👀 Exemple de prompt : « Rédigez un [FORMAT : e-mail / publication LinkedIn / note interne] sur [SUJET] destiné à [PUBLIC]. Ton : [TON]. Longueur : [NOMBRE DE MOTS]. Adaptez-vous au style rédactionnel de cet échantillon : [COLLER L'ÉCHANTILLON]. »

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Couvre tous les formats de travail courants : e-mails, publications sur les réseaux sociaux, notes de service et propositions

Les invitations imitant le style vous permettent d'obtenir des résultats conformes à l'image de marque sans avoir à fournir de longues descriptions de ton

Les champs à remplir concernant la mise en forme, le public cible et le nombre de mots permettent d'obtenir des résultats concis et ciblés

Convient à toutes les équipes qui rédigent, pas seulement au marketing

🚀 Idéal pour : les équipes marketing, les professionnels de la communication et toute personne qui rédige des textes dans le cadre de son travail.

📚 À lire également : Claude, Gemini et ChatGPT au service du travail

8. Gemini Prompts par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Tirez le meilleur parti de Gemini avec les invites Gemini de ClickUp

Le modèle Gemini Prompts de ClickUp est un document ClickUp prêt à l'emploi contenant 600 invites pré-rédigées pour Google Gemini, classées par fonction de l'entreprise.

Que vous ayez besoin d'aide pour la rédaction marketing, l'analyse de données, la planification de projets ou la communication avec les clients, vous trouverez une invite prête à l'emploi plutôt que de devoir en rédiger une de toutes pièces.

Et comme ils sont hébergés dans un document ClickUp, votre équipe peut les modifier en collaboration, ajouter des notes et s'appuyer sur les invitations qui fonctionnent le mieux pour vos flux de travail.

👀 Exemple de prompt : « Analysez les données de commentaires clients suivantes et identifiez les cinq thèmes les plus récurrents. Pour chaque thème, fournissez un résumé en une phrase et effectuez l’évaluation de son sentiment comme positif, neutre ou négatif. Données : [COLLER LES COMMENTAIRES]. »

Pourquoi ce modèle vous plaira :

600 invitations couvrant de multiples fonctions de l'entreprise, pour que vous ne partiez jamais d'une page blanche

Fournis sous forme de document ClickUp, ils sont faciles à partager, à modifier et à personnaliser avec votre équipe

Des invitations adaptées aux débutants, prêtes à l'emploi dès leur installation ; aucune expérience en ingénierie des invitations n'est requise

S'associe naturellement à ClickUp Brain, qui vous donne accès à plusieurs modèles d'IA (dont Gemini) dans un seul environnement de travail

🚀 Idéal pour : Les équipes utilisant Google Gemini qui souhaitent disposer d'une vaste bibliothèque de prompts bien organisée qu'elles peuvent personnaliser au fil du temps.

📚 À lire également : Comment ClickUp utilise l'automatisation des tâches pour éliminer les mises à jour manuelles des projets

9. Automatisation des e-mails avec le modèle ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez l'automatisation de vos e-mails grâce au modèle d'automatisation des e-mails de ClickUp

Ce modèle d'automatisation des e-mails avec ClickUp associe les flux de travail de prompts IA aux automatisations ClickUp. Les automatisations reposent sur des déclencheurs, des conditions et des actions, et ce modèle vous montre comment intégrer l'automatisation des e-mails à votre flux de travail de tâches existant. ✨

Lorsqu'un statut de tâche passe à « Achevé », une automatisation déclenche ClickUp Brain en utilisant le nom, l'assigné et la description de la tâche comme contexte, et l'e-mail rédigé est envoyé vers un document ClickUp lié pour révision.

Personne n'a besoin de se souvenir de rédiger l'e-mail de mise à jour, car celui-ci s'écrit automatiquement lorsque le statut change.

👀 Exemple de prompt : « À partir du nom de la tâche, de l'assigné, de la date d'achèvement et de la description ci-dessous, rédigez un e-mail professionnel destiné à informer le client. Confirmez l'achèvement, résumez ce qui a été livré et indiquez le prochain jalon. Ton : chaleureux mais professionnel. »

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Les e-mails se rédigent automatiquement dès qu'une tâche est achevée

Extrait automatiquement les données réelles de la tâche (nom, personne assignée, description) pour les intégrer à l'invite

Les brouillons sont enregistrés dans un document lié pour être révisés avant leur envoi, afin que rien ne soit publié sans avoir été vérifié

Élimine l'étape la plus souvent oubliée dans la communication avec les clients : la rédaction de la mise à jour

🚀 Idéal pour : les équipes en contact avec la clientèle et les chargés de compte qui envoient régulièrement des e-mails de mise à jour

📚 À lire également : Comment réaliser l'automatisation de la documentation grâce à l'IA et gagner plusieurs heures par semaine

10. Galerie de prompts Copilot par Microsoft

via Microsoft 365

La galerie de prompts Copilot de Microsoft est une bibliothèque consultable de prompts prêts à l'emploi pour Microsoft 365 Copilot, classés par flux de travail : Se mettre à jour, Créer, Analyser, Coder, Exécuter, Planifier, et plus encore. Au lieu de fixer une fenêtre de discussion vide, vous choisissez un prompt basé sur une tâche, et Copilot l'applique à vos e-mails, réunions, documents et projets.

Ces invitations extraient automatiquement le contexte de vos données Microsoft 365. Une invitation « Récapitulatif d'une réunion » résume les décisions et les éléments à mener issus de votre calendrier réel. Une invitation « E-mails en attente de réponse » analyse votre boîte de réception réelle. Les invitations rassemblent le contexte pour vous.

👀 Exemple de prompt : « Aidez-moi à rattraper ce que j'ai manqué lors des dernières réunions, notamment les décisions clés, les éléments à mener et les prochaines étapes. »

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Les invitations sont classées par flux de travail (mise à jour, création, analyse, code, etc.) pour que vous trouviez rapidement ce dont vous avez besoin

Chaque invite extrait le contexte en temps réel de vos données Microsoft 365 : e-mails, réunions, documents et projets

Couvre un large intervalle de tâches, allant des résumés hebdomadaires et du tri des e-mails à la traduction de code et à l'analyse de la concurrence

Aucune ingénierie des instructions n'est nécessaire puisque la galerie gère la structure : il suffit de cliquer et c'est parti

🚀 Idéal pour : les organisations qui utilisent déjà SharePoint ou Microsoft 365.

📮ClickUp Insight : 62 % de nos répondants utilisent des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface de chatbot familière et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) expliquent sans doute leur grande popularité auprès de divers rôles et secteurs d'activité. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet à chaque fois pour poser une question à l'IA, les coûts liés à l'activation/désactivation de ces onglets et à la gestion du contexte s'accumulent au fil du temps. Mais pas avec ClickUp Brain. Il s'intègre directement à votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous fournit des réponses parfaitement adaptées à vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

Bonnes pratiques pour les flux de travail de prompts IA

Vous disposez désormais des modèles. Voici comment les faire adopter par l'ensemble de votre équipe. 👀

Gérez les versions de vos invites : attribuez à chaque modèle un numéro de version et un journal des modifications. Dans ClickUp Docs, chaque modification en cours est suivie dans l'historique des versions, ce qui vous permet de revenir en arrière si une nouvelle version ne donne pas les résultats escomptés.

Désignez un propriétaire des invites : chaque modèle doit faire l’objet d’une maintenance. Sans propriété, les invites deviennent obsolètes. Ajoutez une ligne : « Propriétaire : [Nom]. Dernière révision : [Date] »

Testez sur différents modèles d'IA : une invitation qui fonctionne très bien avec GPT-4o peut s'avérer un échec avec Claude ou Gemini. Testez-la sur les différents modèles utilisés par votre équipe et notez les combinaisons les plus efficaces.

Commencez par concevoir le flux de travail : Commencez par concevoir Commencez par concevoir l'automatisation de votre flux de travail : déterminez ce qui déclenche l'invite, qui examine le résultat et où celui-ci est acheminé ensuite. Automatisez les étapes de déclenchement et d'acheminement avec ClickUp Automations afin que les humains n'aient plus qu'à examiner

Prévoyez des solutions en cas de résultats insatisfaisants : chaque modèle doit indiquer à l'utilisateur ce qu'il doit faire lorsque l'IA ne donne pas le résultat escompté : une invite de secours, une révision humaine ou une étape de régénération.

Conservez les invites là où le travail s'effectue : une bibliothèque d'invites dans une application distincte entraîne une bibliothèque d'invites dans une application distincte entraîne une prolifération des outils , ce qui se traduit par une duplication des efforts et une visibilité nulle sur l'empreinte IA de votre organisation. Vous trouvez l'invite dans un outil, l'exécutez dans un autre et collez le résultat dans un troisième. Pour une efficacité maximale, gardez les invites liées à votre travail.

💡 Conseil de pro : Évitez de passer sans cesse de votre fenêtre de chat à votre tableau de projet : stockez vos invites dans ClickUp Docs, associez-les à des tâches ClickUp et exécutez-les avec ClickUp Brain, le tout dans un seul environnement de travail.

Cessez de formuler des invites. Commencez à créer des flux de travail.

Les modèles de requêtes constituent un excellent point de départ, mais ils restent manuels. Le véritable changement intervient lorsque vos requêtes intègrent le contexte, s'exécutent sur la base de déclencheurs plutôt que de la mémoire, et s'enchaînent sans que vous ayez à superviser chaque étape.

C'est là que l'environnement de travail IA convergent de ClickUp fait la différence.

ClickUp Brain extrait automatiquement le contexte de votre travail, ce qui rend les invites plus intelligentes dès le premier résultat. Brain MAX vous permet de les exécuter depuis n'importe où sur votre bureau, à l'aide du clavier ou de la voix. Et lorsque vous trouvez une invite qui mérite d'être réutilisée, les Super Agents la transforment en un coéquipier toujours disponible qui exécute des flux de travail complets pendant que vous vous concentrez sur le travail qui nécessite réellement une intervention humaine.

Les équipes qui surmontent les défis liés à l'adoption de l'IA ne sont pas celles qui disposent des modèles les plus sophistiqués. Ce sont celles qui ont standardisé la manière dont elles communiquent avec l'IA, et qui ont intégré cette approche au cœur même de leur processus de travail.

Commencez gratuitement avec ClickUp. 🙌

Foire aux questions sur les modèles de flux de travail pour les invites IA

Quelle est la différence entre un modèle de prompt IA et une bibliothèque de prompts ?

Un modèle de prompt vous aide à rédiger des prompts IA en fournissant une structure unique réutilisable avec des espaces réservés que vous remplissez pour une tâche spécifique. Une bibliothèque de prompts est un ensemble de nombreux modèles, organisés et classés par catégorie afin que les équipes puissent trouver celui qui convient à chaque cas d'utilisation — l'armoire à dossiers par opposition au document individuel qu'elle contient.

Oui. La plupart des modèles de prompts sont indépendants de l'outil utilisé et fonctionnent avec ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude ou ClickUp Brain. Utilisez l'automatisation de la saisie de données pour éliminer les copier-coller manuels lors de la référence à des données de travail : ClickUp Brain s'exécute au sein de votre environnement de travail et dispose d'un accès complet à vos tâches, vos documents et le contexte de vos projets.

Comment partager des flux de travail de prompts IA entre plusieurs services ?

Mettez en place un processus de transfert de connaissances évolutif en stockant les modèles dans un emplacement partagé et centralisé accessible à tous les services, comme un document ClickUp ou un modèle de bibliothèque de prompts Microsoft Lists. Associez à chaque modèle une étiquette correspondant au service et au cas d'utilisation afin que les utilisateurs puissent filtrer les résultats en fonction de leurs besoins.

Les modèles de prompts IA fonctionnent-ils différemment selon le modèle d'IA utilisé ?

Pour la plupart des tâches professionnelles, l'efficacité des techniques de formulation des requêtes IA importe davantage que le choix du modèle, mais certains modèles gèrent mieux que d'autres certains formats de résultats, tels que les tableaux, le code ou les textes narratifs longs. Testez vos modèles sur différents modèles et consignez les résultats dans le modèle lui-même.