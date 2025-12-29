Présentation de Super Agents™ : les premiers agents IA humanoïdes au monde

Les Super Agents sont des coéquipiers IA humanoïdes qui vivent au sein de ClickUp.

Contrairement aux outils d'IA autonomes, ils voient et comprennent exactement comment votre travail est lié aux différentes tâches, documents, discussions, réunions, calendriers et outils connectés. Tout comme vous et votre équipe.

Grâce à un contexte complet, les Super Agents peuvent exécuter des flux de travail 24 heures sur 24, collaborer avec leurs collègues et fonctionner dans le respect des connaissances, des permissions et des garde-fous de votre entreprise.

Cet article explique leur fonctionnement, l'importance de leur architecture sous-jacente et ce qui les différencie fondamentalement des autres agents que vous avez pu voir.

Pourquoi les agents IA traditionnels n'ont-ils pas encore tenu leurs promesses ?

La plupart des initiatives d'IA échouent pour quelques raisons simples :

Pas de contexte réel : les chatbots et les agents génériques ne connaissent pas réellement votre travail. Ils voient une invite, pas vos projets, vos clients ou vos décisions.

Outils déconnectés : vos tâches, vos documents, vos tickets, vos e-mails et vos analyses se trouvent dans différentes applications. Il est difficile de faire en sorte que l'IA agisse sur l'ensemble de ces applications.

Automatisations fragiles : vous pouvez créer des scripts pour des flux de travail ponctuels, mais ceux-ci cessent de fonctionner dès que votre processus ou vos outils changent.

Pas de collaboration de niveau humain : vous ne pouvez pas leur attribuer du travail, les mentionner dans une discussion ou compter sur eux pour « se souvenir » de ce qui s'est passé la semaine dernière.

Résultat : des tonnes d'expérimentations en matière d'IA, mais très peu d'impact durable.

Que sont les Super Agents ?

Les Super Agents de ClickUp sont des collègues IA intégrés directement à votre environnement de travail ClickUp. Ils apparaissent comme des coéquipiers, car ils sont conçus comme de véritables utilisateurs.

Vous pouvez :

Attribuez-leur des tâches : confiez-leur la propriété des tâches récurrentes, des projets ou de l'ensemble des flux de travail.

@mentionnez-les n'importe où : intégrez-les dans des documents, des tâches ou des chats pour ajouter du contexte, répondre à des questions ou faire avancer le travail.

Envoyez-leur directement un message privé : demandez de l'aide, déléguez des tâches fastidieuses ou obtenez des informations actualisées, comme vous le feriez avec un collègue.

Intégrez-les à vos calendriers et déclencheurs : demandez-leur de générer des rapports chaque matin, de trier les nouvelles demandes dès leur arrivée ou de surveiller les flux de travail en arrière-plan.

Un agent chef de projet est spécialement conçu pour gérer les flux de travail de gestion de projet de bout en bout.

Au lieu de se contenter de répondre à des invitations, les Super Agents participent à votre flux de travail aux côtés des humains. Et ils le font de manière continue, proactive et avec une visibilité totale sur le travail qu'ils font.

Les trois pouvoirs fondamentaux des Super Agents

Super Agents repose sur trois piliers : le contexte, l'IA ambiante et la sécurité.

1. Contexte : toujours intelligent

Les Super Agents extraient le contexte directement de votre environnement de travail et des applications en connexion en temps réel pour fournir une assistance personnalisée.

Les Super Agents sont les premiers agents dotés d'une mémoire et d'un contexte véritablement humains. Ils :

Connectez-vous à tous vos fichiers, applications et données : les Super Agents effectuent la connexion à votre environnement de travail et à vos outils connectés, créant ainsi une couche unique d' intelligence d'entreprise au lieu de poches de connaissances dispersées.

Voyez le travail comme le voient les humains : les tâches, les documents, les chats, les réunions et les mises à jour ne sont pas des textes aléatoires. Il s'agit d'un contexte structuré et vivant dans lequel votre Super Agent peut naviguer et agir.

Stockez et utilisez différents types de mémoire , notamment : Mémoire récente : ce qui vient de se passer dans une tâche, une discussion ou un flux de travail Préférences : la manière dont votre équipe aime que le travail soit effectué (ton, mise en forme, règles de routage, etc.) Mémoire à long terme et épisodique : décisions clés, modèles et historique des projets stockés dans Docs, que tout collaborateur peut consulter et affiner

Mémoire récente : ce qui vient de se passer dans une tâche, une discussion ou un flux de travail

Préférences : la manière dont votre équipe souhaite que le travail soit fait (ton, mise en forme, règles de routage, etc.).

Mémoire à long terme et mémoire épisodique : les décisions clés, les modèles et l'historique des projets sont stockés dans Docs, où tous les collaborateurs peuvent les consulter et les affiner.

Mémoire récente : ce qui vient de se passer dans une tâche, une discussion ou un flux de travail

Préférences : la manière dont votre équipe souhaite que le travail soit fait (ton, mise en forme, règles de routage, etc.).

Mémoire à long terme et mémoire épisodique : les décisions clés, les modèles et l'historique des projets sont stockés dans Docs, où tous les collaborateurs peuvent les consulter et les affiner.

Les Super Agents absorbent en permanence les mises à jour de votre environnement de travail. C'est ainsi qu'ils restent précis, fiables et véritablement utiles au fil du temps.

2. IA ambiante : toujours au travail

Les Super Agents sont personnalisables et peuvent prendre en charge des flux de travail très spécifiques pour vous, avec une configuration minimale.

La plupart des IA attendent que vous leur posiez une question. Les Super Agents font le contraire : ils travaillent en arrière-plan pour que vous n'ayez pas à le faire.

Il s'agit d'une intelligence qui :

Fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 : les Super Agents exécutent le travail selon les calendriers que vous définissez et sont à l'écoute des déclencheurs tels que les questions posées, les nouvelles tâches créées ou les formulaires soumis.

Utilisation de compétences professionnelles réelles : ils ne se contentent pas d'appeler une API. Ils peuvent rédiger des documents, mettre à jour des tâches, envoyer des e-mails, gérer des tickets, résumer des réunions et bien plus encore à l'aide des mêmes outils que ceux utilisés aujourd'hui par votre équipe.

Ils agissent comme des coéquipiers : vous pouvez leur envoyer un message privé pour obtenir une aide ponctuelle, et même les mentionner dans un document pour transformer une idée en un plan clair.

Effectue des étapes proactives : Super Agents peut signaler les problèmes, faire ressortir des informations et mettre en évidence les risques avant même que vous ne les remarquiez.

Tout le travail que vous confieriez normalement à une personne et pour lequel vous devriez attendre plusieurs jours ? Vous pouvez désormais le confier à un Super Agent et le voir s'exécuter en arrière-plan.

3. Sécurité : toujours en sécurité

Décidez exactement où vous voulez que vos Super Agents interviennent et comment, grâce à des paramètres de permission très précis.

Les Super Agents sont des utilisateurs de premier ordre dans votre environnement de travail. C'est ce qui rend leur modèle de sécurité différent.

Ils héritent des mêmes permissions au niveau utilisateur que votre équipe, ce qui vous permet de :

Décidez exactement ce que chaque Super Agent peut et ne peut pas voir.

Contrôlez qui est autorisé à voir, déclencher ou gérer un Super Agent.

Protégez en toute confiance les données clients, les documents internes et les projets sensibles.

Chaque action effectuée par un Super Agent est enregistrée dans des journaux d'audit en temps réel, afin que vous sachiez toujours ce qui s'est passé, quand et pourquoi.

Et pour les décisions critiques, les Super Agents gardent l'humain dans la boucle, en demandant son accord avant de prendre des mesures à fort impact, comme vous demander de relire un brouillon d'e-mail avant de l'envoyer. Vous gardez le contrôle pendant qu'ils s'occupent des tâches fastidieuses.

Comment fonctionnent réellement les Super Agents : un flux de travail étape par étape

Voyons en détail ce que signifie l'intégration d'un Super Agent dans votre équipe.

1. Décrivez le poste

Pour commencer, décrivez vos besoins en matière de flux de travail en langage naturel.

Avec Super Agent Studio, vous n'avez pas besoin de concevoir des flux de travail, d'être un expert en prompt ou d'écrire du code.

Il vous suffit de décrire :

La tâche à faire pour l'agent

Le flux de travail que vous souhaitez automatiser

Les tâches fastidieuses que vous souhaitez déléguer

À partir de là, le studio configure les compétences, les outils et les garde-fous appropriés. Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez choisir parmi des modèles éprouvés et des Super Agents recommandés qui ont déjà été optimisés par ClickUp.

2. Connectez le bon contexte

Plannez l'emplacement de votre Super Agent en fonction de la documentation et des emplacements d'environnement de travail appropriés afin qu'il dispose toujours du contexte adéquat.

Ensuite, vous pouvez affiner les sources de connaissances auxquelles vos agents ont accès :

Listes, dossiers ou espaces dans ClickUp

Documents et wikis importants pour leur travail

Applications connectées telles que e-mail, Calendriers ou outils d'assistance

Comme les Super Agents partagent le même modèle utilisateur que les humains, ils bénéficient d'un accès implicite aux connaissances publiques de votre environnement de travail, et d'un accès explicite partout où vous choisissez de partager davantage. Vous n'avez pas besoin de microgérer des centaines de bases de connaissances distinctes.

3. Décidez quand et comment il doit agir

Définissez des critères pour les flux de travail afin que votre Super Agent sache exactement quand intervenir.

Vous pouvez affecter chaque agent à :

Calendriers (« Tous les jours de la semaine à 8 h, résumez le travail de la veille et envoyez un rapport. »)

Déclencheurs (« Lorsqu'un bug à haute priorité est créé, triez-le et informez l'équipe concernée »).

Flux de travail à la demande (« Lorsque je vous @mentionne dans une tâche, nettoyez la description et ajoutez un plan d'action clair »).

À partir de là, l'agent fonctionne comme une horloge, collaborant avec votre équipe dans les tâches, les documents et le chat, et escaladant à tout moment lorsqu'un humain doit intervenir.

Ce que les Super Agents peuvent faire pour votre équipe

Comme ils sont basés sur vos flux de travail réels, les Super Agents s'adaptent à presque toutes les équipes.

Voici quelques exemples :

Pour les responsables des opérations et des projets

Automatisation des rapports de statut : chaque matin, votre Super Agent rassemble les mises à jour des projets clés, met en évidence les risques et envoie aux parties prenantes un résumé clair.

Appliquez les playbooks : lorsqu'une nouvelle demande arrive, ils étiquettent, acheminent et structurent le travail en fonction de votre processus.

Maintenez vos projets sur la bonne voie : ils surveillent les dates d'échéance, les dépendances et les obstacles, puis alertent les propriétaires avant que les éléments ne prennent du retard.

Pour les équipes de commercialisation et d'assistance

Triage des demandes entrantes : classez, hiérarchisez et acheminez automatiquement les tickets, les e-mails des clients ou les envois de formulaires.

Rédigez des réponses personnalisées : utilisez votre base de connaissances et vos discussions passées pour suggérer des réponses que votre équipe peut rapidement examiner et envoyer.

Synchronisez votre CRM et vos environnements de travail : consignez les mises à jour importantes, les notes et les suivis là où vos équipes travaillent réellement.

Pour les produits et l'ingénierie

Résumez les commentaires en actions : regroupez les commentaires provenant des tâches, des documents et des chats en thèmes clairs et en backlogs prioritaires.

Surveillez les versions : observez les signaux d'erreur, les commentaires des clients et les données d'adoption, puis mettez en évidence ce qui nécessite votre attention.

Gérer la maintenance récurrente : du traitement des retards à la mise à jour des notes de mise à jour, les agents peuvent prendre en charge le travail répétitif.

Pour les dirigeants

Restez informé en temps réel de l'activité de l'entreprise : demandez à un Super Agent les dernières informations sur les initiatives clés et obtenez des réponses basées sur vos tâches, vos documents et vos discussions réels.

Repérez les schémas qui vous échapperaient autrement : identifiez les types de travail qui ralentissent les équipes, les projets qui prennent du retard et les domaines dans lesquels l'IA peut alléger la charge de travail des employés.

Dans tous les cas, l'objectif est le même : les humains se concentrent sur le jugement, la créativité et les relations. Les Super Agents s'occupent de tout le reste.

Politique de facturation ultra équitable

Lorsque nous optimisons, vous économisez de l'argent.

Lorsque nos équipes réalisent des économies sur les coûts liés à l'IA, nous vous en faisons bénéficier. Lorsque les coûts liés à l'IA augmentent soudainement en raison de nouveaux modèles ou d'autres changements, nous subventionnons ces coûts afin que vous ne constatiez aucune augmentation soudaine de votre utilisation de crédit.

Une nouvelle ère pour l'humanité, avec les Super Agents

Avec ClickUp Super Agents, vous pouvez :

Consacrez moins de temps aux mises à jour de statut, au routage et aux tâches répétitives.

Offrez à chaque membre de l'équipe ses propres collègues IA qui comprennent réellement son travail.

Créez un système où le travail avance même lorsque personne ne surveille le tableau.

Vous choisissez ce sur quoi vous souhaitez vous concentrer. Vos Super Agents s'occupent du reste.

Commencez avec votre premier Super Agent

Vous n'avez pas besoin d'une équipe de science des données, d'une mise en œuvre de six mois ou d'une multitude de scripts pour vous lancer.

Tout le monde peut créer des Super Agents grâce à notre générateur gratuit qui vous guide à chaque étape pour optimiser votre productivité.

Prêt à découvrir ce que signifie travailler avec des collègues IA ?

En savoir plus sur les super agents ClickUp et créez votre premier agent dès aujourd'hui.