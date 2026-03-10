Claude vs Gemini vs ChatGPT pour le travail en [année]

La plupart des équipes passent des heures à débattre du modèle d'IA à utiliser, pour finalement se rendre compte que leur choix ne leur permet pas d'accomplir la moitié de leur travail. Pire encore, elles finissent par payer trois abonnements différents, car aucun outil ne permet à lui seul de tout faire.

Ce guide explique quand utiliser Claude, Gemini ou ChatGPT pour des tâches de travail réelles telles que la rédaction, le codage et la recherche.

Nous vous montrons également comment éviter le chaos lié à la prolifération incontrôlée des outils, modèles et plateformes d'IA.

Que sont Claude, Gemini et ChatGPT ?

Vous avez déjà entendu ces noms, mais savoir lequel utiliser pour votre travail est plus difficile qu'il n'y paraît. Les équipes se retrouvent paralysées par l'analyse, essayant de déterminer quel assistant IA est « le meilleur », pour finalement en choisir un sur la base d'une démonstration impressionnante, avant de se rendre compte qu'il est inutile pour leur travail.

Cela entraîne une perte de temps, des collègues frustrés et un autre abonnement qui prend la poussière.

Voici les trois principaux acteurs :

ChatGPT: créé par OpenAI, c'est l'assistant IA que la plupart des gens connaissent. C'est un outil polyvalent, un touche-à-tout réputé pour sa rapidité et son immense écosystème de plugins.

Claude: développé par Anthropic, ce modèle est conçu dans un souci de sécurité et de raisonnement similaire à celui des humains. Claude a tendance à produire des réponses plus nuancées et plus longues, que de nombreux utilisateurs qualifient de plus « réfléchies », bien que cela varie selon les tâches.

Gemini: il s'agit de l'IA de Google, conçue pour être rapide et s'intégrer profondément à son moteur de recherche et à d'autres produits Google. C'est l'outil idéal pour obtenir des informations en temps réel et effectuer des tâches multimodales impliquant des images ou de la voix.

Tous trois sont basés sur des modèles linguistiques à grande échelle (LLM), mais ils ont été entraînés avec des objectifs différents. Cela signifie qu'une même invite peut vous donner trois résultats très différents.

Lors de nos tests, les mêmes instructions de texte marketing ont produit des résultats sensiblement différents : ChatGPT a privilégié la rapidité et la variété, Claude s'est concentré sur la cohérence du ton et Gemini a intégré davantage de contexte factuel.

Pour mieux comprendre ce qui anime ces assistants IA, regardez cette vidéo qui explique la technologie derrière ChatGPT et comment les grands modèles linguistiques traitent et génèrent des réponses :

Comprendre ces caractéristiques fondamentales vous aidera à choisir l'outil adapté à chaque tâche.

Prochaine étape : leurs performances pour le travail que vous faites réellement.

Claude vs Gemini vs ChatGPT : forces et faiblesses

Votre équipe en a assez des comparaisons génériques qui ne se traduisent pas dans le travail réel. Vous n'avez pas besoin de scores de référence ; vous devez savoir si une IA vous fera gagner du temps ou vous donnera plus de travail de nettoyage. Choisir la mauvaise signifie que vous serez coincé avec ses faiblesses, comme une IA trop lente pour répondre à des questions rapides ou qui invente des choses avec assurance.

Voici une analyse honnête des points forts et des points faibles de chaque modèle.

Dimension Claude ChatGPT Gemini Idéal pour Raisonnement complexe, documents longs, écriture nuancée Polyvalence, codage, écosystème de plugins Information en temps réel, rapidité, intégration Google Style d'écriture Naturel, réfléchi, moins robotique Compétent, mais peut sembler trop formel. Fonctionnel, parfois laconique Codage Débogage et explications efficaces Excellente génération et itération Performant mais moins cohérent Fenêtre contextuelle Jusqu'à 1 million de jetons (API) ; 200 000 standard Jusqu'à 1 million de jetons (GPT-4. 1 API) ; 128 000 pour GPT-4o/GPT-5 Pro Jusqu'à 2 millions de jetons (Gemini 1. 5 Pro) ; le plus grand disponible Vitesse Plus lent, plus réfléchi Rapide Le plus rapide Faiblesses Réponses plus lentes, intégrations limitées Peut halluciner en toute confiance, de manière verbeuse. Qualité inégale, raisonnement moins performant

Conclusion :

Claude l'emporte en matière de profondeur et de travail impliquant de nombreux documents. ChatGPT offre une plus grande ampleur et des outils de développement. Gemini vous offre la meilleure vitesse et un accès à des informations en temps réel.

Le coût caché d'une mauvaise décision est énorme. Lorsque vous demandez à un développeur d'utiliser une IA qui n'est pas douée pour le codage, ou à un rédacteur d'utiliser une IA au ton robotique, vous n'obtenez pas seulement un mauvais résultat. Vous érodez leur confiance dans l'IA en tant qu'outil utile, ce qui rend plus difficile l'adoption de toute initiative d'IA à l'avenir.

👀 Le saviez-vous ? Des études montrent que le bon outil d'IA peut réduire le temps d'écriture de 65 %.

📮ClickUp Insight : 62 % de nos répondants utilisent des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface familière de chatbot et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) pourraient expliquer leur grande popularité dans divers rôles et secteurs. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet pour poser une question à l'IA à chaque fois, les coûts associés à l'activation/désactivation du contexte et à la commutation s'accumulent au fil du temps. Mais pas avec ClickUp Brain. Il réside directement dans votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches. Doublez votre productivité avec ClickUp !

Meilleur modèle d'IA pour les tâches de travail courantes

Il est temps de passer des atouts généraux à des tâches quotidiennes spécifiques et de désigner un gagnant pour chacune d'entre elles.

Rédaction et création de contenu

Votre équipe marketing a besoin de textes qui semblent humains, pas robotiques. Votre équipe de communication doit rédiger une annonce interne qui adopte le ton approprié. Utiliser la mauvaise IA dans ce cas signifie passer des heures à réécrire, et le résultat est souvent un contenu fade et générique qui manque sa cible.

Pour les tâches telles que la rédaction et la création de contenu, Claude est le gagnant.

De nombreuses équipes de contenu rapportent que le style d'écriture de Claude semble plus naturel et moins formel. Lors des tests utilisateurs, il a tendance à exceller dans le maintien d'une voix de marque cohérente dans les documents plus longs.

Le rôle de ChatGPT : il reste un outil puissant. Utilisez-le pour il reste un outil puissant. Utilisez-le pour le brainstorming et la création de plans ou pour rédiger un brouillon en quelques secondes lorsque la rapidité prime sur la qualité.

Rôle de Gemini : il est idéal pour les contenus qui doivent s'appuyer sur les évènements récents, comme un résumé hebdomadaire des évènements pour votre équipe. Cependant, son style rédactionnel peut être laconique et manque de la créativité des deux autres.

Pour toute rédaction importante, comme une proposition client ou un e-mail exécutif, par exemple, commencez par le brouillon de Claude et faites-le peaufiner par un humain. C'est presque toujours plus rapide que de demander à un autre modèle de se réviser encore et encore.

💡 Conseil de pro : les équipes qui utilisent ClickUp peuvent simplement lancer ClickUp Brain, l'IA intégrée à ClickUp, pour générer des textes dans le style et le ton qu'elles souhaitent.

Codage et développement

Votre équipe d'ingénieurs est bloquée. Elle utilise soit une IA qui génère rapidement du code mais ne peut pas expliquer sa propre logique, soit une IA qui excelle dans l'explication des concepts mais qui est lente à générer des modèles standard. Cette friction ralentit les cycles de développement et entraîne de la frustration.

Le gagnant est ici partagé : Claude pour la compréhension et le débogage, et ChatGPT pour la génération rapide de code.

L'avantage de Claude : il est plus performant pour raisonner à travers une logique complexe et expliquer pourquoi un morceau de code ne fonctionne pas. Donnez-lui une base de code importante, et sa fenêtre contextuelle massive lui permettra de comprendre la situation dans son ensemble, ce qui en fait un puissant partenaire de débogage.

L'avantage de ChatGPT : il est conçu pour la rapidité et l'itération. Pour générer des fonctions standard, écrire des tests unitaires ou obtenir du code standard sur la page, il est incroyablement rapide et cohérent. Les modèles sous-jacents de ChatGPT alimentent également GitHub Copilot, ce qui permet aux développeurs familiarisés avec un outil d'apprendre plus facilement à utiliser l'autre.

Gemini est une troisième option performante mais moins fiable, utile pour des recherches rapides ou la création de scripts pour les services Google. La réalité pour la plupart des équipes d'ingénieurs est que l'installation idéale consiste à avoir accès à la fois à Claude et à ChatGPT.

💡 Conseil de pro : l'agent IA Codegen de ClickUp est votre assistant IA autonome qui vous aide à écrire et déboguer du code, ouvrir des PR, mettre à jour la documentation technique, rédiger des notes de mise à jour et des journaux de modifications, et bien plus encore. Le tout sans quitter ClickUp ! Les développeurs peuvent @mentionner l'agent Codegen dans une tâche ou lors d'une discussion pour poser des questions. L'agent effectue des recherches à la fois dans la base de code et dans votre documentation ClickUp afin de fournir une réponse vérifiée. Pour en savoir plus sur Codegen, regardez notre vidéo.

Recherche et analyse de données

En matière de recherche et d'analyse de données, votre équipe doit synthétiser les informations, mais elle obtient des résultats contradictoires. Une personne utilise une IA qui hallucine des faits obsolètes, tandis qu'une autre tente d'analyser un nouveau rapport avec un outil qui ne peut même pas traiter l'intégralité du document.

Cela conduit à des données erronées, à une perte de temps pour vérifier les faits et à des décisions basées sur des informations erronées.

Le choix de l'outil approprié dépend de votre matériel source. Gemini l'emporte pour la recherche sur les évènements actuels, tandis que Claude est le champion de l'analyse de documents existants.

Le point fort de Gemini : son intégration directe à Google Search lui permet d'accéder au Web en temps réel. Lorsque vous avez besoin de savoir ce qui s'est passé cette semaine ou de connaître les dernières tendances du secteur, Gemini vous fournit des réponses actualisées avec son intégration directe à Google Search lui permet d'accéder au Web en temps réel. Lorsque vous avez besoin de savoir ce qui s'est passé cette semaine ou de connaître les dernières tendances du secteur, Gemini vous fournit des réponses actualisées avec moins d'hallucinations

Le point fort de Claude : lorsque vous disposez déjà de votre matériel source, comme des transcriptions d'entretiens avec des clients ou un rapport financier trimestriel, la vaste fenêtre contextuelle de Claude change la donne. Vous pouvez télécharger un document entier de la taille d'un livre et poser des questions détaillées, afin d'obtenir une synthèse et une analyse fiables.

ChatGPT se situe au milieu, offrant un équilibre correct mais nécessitant davantage de supervision.

Un flux de travail pour les utilisateurs avancés : utilisez Gemini pour rassembler des articles et des sources actuels, puis transmettez ces documents à Claude pour obtenir un résumé approfondi et nuancé.

Questions rapides et tâches quotidiennes

Parfois, vous avez juste besoin d'une réponse rapide. Vous n'êtes pas en train d'écrire un roman ou de déboguer une navette spatiale ; vous réécrivez une phrase maladroite dans un e-mail ou demandez une explication simple d'un terme que vous venez d'entendre lors d'une réunion.

Utiliser une IA lente et délibérée pour ces tâches revient à utiliser un marteau pour casser une noix : c'est excessif et cela vous ralentit. Pour une assistance quotidienne, ce qui importe le plus, c'est la faible latence et la disponibilité.

Pour ces demandes ponctuelles, ChatGPT est le gagnant grâce à sa vitesse et sa polyvalence inégalées.

via ChatGPT

Son temps de réponse rapide et sa mémoire de discussion solide en font l'assistant idéal pour les centaines de moments « vite, aide-moi avec ça » qui surgissent pendant la journée de travail.

Gemini est tout aussi rapide et constitue un meilleur choix si votre question porte sur un évènement d'actualité ou sur un sujet relevant de l'écosystème Google. Les réponses de Claude ont tendance à être plus détaillées, ce qui peut sembler plus lent lorsque vous avez besoin d'une réponse rapide. Pour les questions rapides, les réponses par défaut plus concises de ChatGPT semblent souvent plus vives.

Vous recherchez des outils d'IA qui peuvent augmenter votre productivité ? Nous en présentons 7 dans cette vidéo :

Comment choisir l'IA adaptée à votre équipe

Les préférences individuelles sont faciles à gérer, mais il est difficile d'adapter l'IA à une équipe. Si vous laissez chacun choisir son propre outil, vous serez rapidement confronté à un cauchemar d'outils d'IA disparates. Vous vous retrouverez avec des flux de travail fragmentés, des résultats incohérents et une douzaine d'abonnements différents à des outils d'IA sur la carte de crédit de l'entreprise, sans aucun contrôle. Ce chaos entraîne un gaspillage d'argent et rend la collaboration impossible.

Choisir la « meilleure » IA importe moins que d'élaborer une stratégie que votre équipe suivra réellement. Avant la validation, vous devez disposer d'un cadre décisionnel.

Auditez vos tâches les plus volumineuses : ne vous concentrez pas sur les cas d'utilisation rares et intéressants. Concentrez-vous sur ce que votre équipe fait chaque jour : rédiger des textes marketing, déboguer du code ou résumer des appels commerciaux.

Tenez compte des besoins d'intégration : votre équipe utilise-t-elle Google Workspace ? Gemini bénéficie d'un avantage certain dans ce domaine. Vos collaborateurs utilisent-ils beaucoup les outils de développement ? L'écosystème de ChatGPT est difficile à battre.

Évaluez les exigences contextuelles : travaillez-vous régulièrement avec des documents longs, des articles de recherche ou des bases de code volumineuses ? La fenêtre contextuelle supérieure de Claude est une fonctionnalité essentielle, et non un simple bonus.

Réfléchissez à la gouvernance de l'IA: qui a accès à quels outils ? Quelles données de l'entreprise peuvent être partagées en toute sécurité avec une IA externe ? Comment allez-vous suivre l'utilisation et les coûts ? qui a accès à quels outils ? Quelles données de l'entreprise peuvent être partagées en toute sécurité avec une IA externe ? Comment allez-vous suivre l'utilisation et les coûts ?

Le coût caché lié au fait de laisser tout le monde utiliser les trois modèles s'accumule rapidement. Les abonnements professionnels multiples s'additionnent, et le fait de devoir passer d'une application à l'autre pour différentes tâches nuit à la productivité.

La solution idéale n'est pas de choisir un modèle et de s'accommoder de ses défauts. Elle consiste à tirer parti de la puissance de chacun d'entre eux sans créer de chaos.

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, les lacunes en matière de connaissances ou les préoccupations liées à la sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et était déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, rend cela possible. Il comprend les invites en langage naturel, résolvant ainsi les trois problèmes liés à l'adoption de l'IA tout en effectuant la connexion de vos chats, tâches, documents et connaissances dans tout l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

Comment ClickUp Brain combine Claude, Gemini et ChatGPT

Choisir un modèle d'IA signifie accepter ses faiblesses. Vous voulez la qualité rédactionnelle de Claude, la rapidité de ChatGPT et les données en temps réel de Gemini, mais pour obtenir les trois, vous devez jongler entre plusieurs onglets, payer des abonnements redondants et copier-coller constamment le contexte d'une fenêtre de chat à l'autre. Cette prolifération des IA nuit considérablement à la productivité.

Vous n'avez pas à choisir un seul modèle. Accédez à plusieurs modèles d'IA à partir d'un seul environnement de travail avec ClickUp Brain. Utilisez le raisonnement de Claude pour les tâches générales, la polyvalence de ChatGPT pour le travail créatif et la rapidité de Gemini pour obtenir des réponses rapides, tandis que ClickUp Brain fournit des réponses contextuelles à partir des données réelles de votre environnement de travail.

Voici comment ClickUp Brain simplifie l'accès multimodèle :

Accès multi-LLM : profitez du meilleur de tous les mondes sans quitter ClickUp. Utilisez le puissant raisonnement de Claude pour des analyses approfondies, la polyvalence de ChatGPT pour les tâches créatives et la rapidité de Gemini pour des réponses rapides, le tout à partir d'un seul endroit.

IA sensible au contexte : comme ClickUp Brain vit là où vous travaillez, il dispose déjà du contexte. Il comprend vos projets, vos tâches et vos documents, vous n'avez donc plus jamais à perdre de temps avec des invites du type « Pour rappel, je suis chef de projet et je travaille sur... ».

Recherche unifiée : ne cherchez plus d'informations. Posez une question et ne cherchez plus d'informations. Posez une question et ClickUp Connected Search analyse instantanément tout (tâches, commentaires, ClickUp Docs et même les applications connectées) pour trouver la réponse.

Une IA qui agit : ClickUp Brain est plus qu'un simple chatbot. Il suffit de @mentionner Brain dans un commentaire de tâche ou dans ClickUp Brain est plus qu'un simple chatbot. Il suffit de @mentionner Brain dans un commentaire de tâche ou dans ClickUp Chat pour qu'il effectue des actions telles que la création de sous-tâches, la mise à jour du statut des projets ou la rédaction d'e-mails de suivi. Il transforme l'IA d'un assistant passif en un membre actif de l'équipe.

Évitez les changements de contexte imposés par les outils d'IA autonomes grâce à ClickUp Brain.

💡 Conseil de pro : Et si, au lieu d'un ou deux modèles d'IA, vous pouviez disposer d'une équipe de coéquipiers IA autonomes ? C'est ce que vous offre Super Agents dans ClickUp! Les super agents ClickUp peuvent assumer d'innombrables rôles et tâches que vous définissez. Considérez les Super Agents comme des coéquipiers toujours disponibles dans ClickUp : vous pouvez les mentionner, leur attribuer du travail et leur envoyer des messages comme à une personne. Ces agents de type humain dotés d'une mémoire infinie sont conçus pour s'adapter à vos flux de travail et à vos outils. Ils fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mémorisent le contexte et agissent sur différentes tâches et échéanciers pour faire avancer les projets. Les équipes les utilisent pour gagner deux jours par semaine en automatisant les tâches fastidieuses tout en conservant un contrôle humain.

Vous souhaitez créer votre premier Super Agent ? C'est très simple, et cette vidéo vous montre comment faire :

Le débat Claude vs Gemini vs ChatGPT a moins d'importance lorsque vous pouvez accéder à tous ces outils via un seul environnement de travail ClickUp.

Avec ClickUp, vous pouvez utiliser l'IA adaptée à chaque tâche au lieu d'être limité à une solution à modèle unique. De plus, contrairement aux assistants génériques, l'IA de ClickUp connaît déjà le travail, les permissions et les objectifs de votre équipe.

Prêt à mettre fin au jonglage entre les outils d'IA ? Commencez gratuitement avec ClickUp et utilisez plusieurs modèles d'IA dans un seul environnement de travail.

Foire aux questions

Claude excelle dans les tâches qui nécessitent un raisonnement approfondi et des nuances, comme l'analyse de longs documents ou la création de contenu dans un style spécifique à une marque.

Pour une prose soignée et professionnelle nécessitant moins de modifications en cours, Claude est généralement plus performant, tandis que ChatGPT est plus rapide pour le brainstorming et la création de premières ébauches.

Oui, une plateforme convergente telle que ClickUp offre un accès multi-LLM, permettant aux équipes de tirer parti des atouts de différents modèles pour diverses tâches au sein d'un même flux de travail.

Les formules payantes offrent des avantages significatifs pour les utilisateurs intensifs, mais un environnement de travail convergent avec accès multimodèle intégré est souvent une solution plus rationalisée et plus efficace pour les équipes.