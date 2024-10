Comment créer une checklist de création de contenu ?

Les checklists ne sont pas réservées aux gestionnaires de projet ou aux chefs d'entreprise. Ce sont des outils extrêmement utiles pour tous ceux qui doivent s'assurer qu'une tâche ou un projet est achevé de manière complète et cohérente, en particulier si vous jonglez avec plusieurs tâches ou si vous travaillez dans le domaine du marketing.

Pensez-y : la création d'un article de blog, d'une vidéo ou même d'un message social comporte un grand nombre d'étapes.

Il y a beaucoup de choses à suivre, depuis la recherche et le forfait jusqu'à la modification en cours, la publication et la promotion. Et puis il y a toutes les parties prenantes - spécialistes du référencement, rédacteurs, vérificateurs de faits, équipes d'exploitation du contenu, concepteurs, éditeurs, etc. Il est facile de passer à travers les mailles du filet.

Ne vous inquiétez pas. Dans cet article, nous allons voir comment créer la checklist de création de contenu idéale pour votre équipe et partager quelques conseils tactiques, outils et.. modèle de checklist des suggestions pour créer un contenu de qualité.

Prêt à créer une liste et à la cocher ?

À faire une checklist de création de contenu ?

Avant d'aborder la checklist de marketing de contenu à proprement parler, voyons rapidement en quoi cette checklist peut être bénéfique pour votre équipe :

Rationalise votre flux de travail : En divisant les efforts de marketing de contenu en tâches plus petites et gérables, les checklists peuvent vous aider à rester concentré et à éviter d'être débordé

Garantit la qualité : S'assurer que toutes les étapes nécessaires sont achevées (par exemple, les vérifications de mise en forme, les révisions de conception et l'optimisation du contenu) permet de maintenir des normes de haute qualité

Réduit le travail à refaire : En fournissant une feuille de route claire avec des critères spécifiques pour les contrôles de qualité, les revues de conception, etc., les checklists vous aident à faire les choses correctement du premier coup, en minimisant les révisions et les retards

Ainsi, que vous soyez un créateur de contenu indépendant ou que vous fassiez partie d'une grande équipe marketing qui souhaite créer du contenu attrayant, une checklist peut être un outil formidable pour rationaliser votre flux de travail, produire du contenu de haute qualité et stimuler le trafic organique.

La checklist achevée pour la création de contenu

Maintenant que nous avons vu pourquoi vous avez besoin d'une checklist de création de contenu, explorons comment en créer une. Nous aborderons toutes les étapes de la création de contenu, de la planification à la promotion, et nous donnerons des conseils supplémentaires pour personnaliser la checklist en fonction de vos besoins.

Mais tout d'abord, voici une brève présentation de la checklist de création de contenu.

1. Définissez la forme de votre contenu, vos objectifs et votre public

Définissez clairement à qui s'adresse le contenu que vous créez

Déterminez l'objectif que vous souhaitez atteindre avec votre contenu (par exemple, augmenter le trafic sur le site web, générer des leads, améliorer la notoriété de la marque)

Sélectionnez la meilleure forme pour votre contenu (par exemple, article de blog, vidéo, infographie)

2. Effectuer des recherches approfondies

Trouvez les mots-clés recherchés par votre cible

Comprendre ce que font vos concurrents et identifier les opportunités

Recherchez des PME pour obtenir des citations d'experts

3. Définir la structure de votre contenu

Créez un dossier de contenu détaillé avec les sujets, le public, les mots clés et les exigences des PME

Commencez par un aperçu structurel de 10 % et augmentez progressivement jusqu'à 30 % pour obtenir un aperçu plus détaillé des points abordés

4. Créer un contenu de haute qualité

Veillez à ce que votre contenu soit informatif, fiable et bien documenté

Rédigez un contenu pertinent et qui apporte des informations approfondies

5. Modifiez et relisez votre contenu

Relisez votre contenu pour détecter les erreurs de grammaire, d'orthographe et de ponctuation

Veillez à ce que votre projet corresponde à l'énoncé du contenu et à la thèse du sujet

Incorporer des mots-clés de manière naturelle et optimiser pour les moteurs de recherche

6. Finaliser les visuels

Concevez ou trouvez des images, des graphiques ou des vidéos de haute qualité

Veillez à ce que vos visuels soient optimisés pour différentes plateformes et adaptés aux mobiles

7. Publier et promouvoir votre contenu

Sélectionnez la plateforme appropriée (par exemple, site web, médias sociaux, e-mail)

Partagez votre contenu sur les médias sociaux, par le biais du marketing par e-mail et d'autres canaux

8. Analysez les performances de votre contenu

Surveillez les indicateurs clés de performance comme le trafic sur le site web, l'engagement et les discussions

Organisez des sondages pour recueillir les commentaires qualitatifs des lecteurs

Étape 1 : Définir le format, les objectifs et le public de votre contenu

C'est ici que tout commence : vous déterminez pour qui vous écrivez, quel canal vous avez l'intention d'utiliser et comment vous pouvez le mieux répondre aux points de douleur de cette cible. Alors qu'un débutant préférera les guides pratiques, les équipes dirigeantes sont plus enclines à lire des rapports sectoriels ou des interviews d'experts.

En outre, les audiences GenZ et les clients B2C pourraient résonner avec TikTok et le contenu basé sur les mèmes, tandis que les milléniaux plus âgés et les entreprises B2B pourraient préférer un contenu plus soutenu par la recherche.

Nous vous suggérons de commencer par vous poser ces questions :

À qui ça s'adresse Identifiez clairement votre cible. Cela façonnera le ton, le style et le message de votre contenu

Identifiez clairement votre cible. Cela façonnera le ton, le style et le message de votre contenu Quel problème fait-il ? Votre contenu doit apporter une valeur ajoutée à votre public. Déterminez le problème spécifique auquel il répond ou le besoin qu'il satisfait

Votre contenu doit apporter une valeur ajoutée à votre public. Déterminez le problème spécifique auquel il répond ou le besoin qu'il satisfait Comment la réussite de ce contenu sera-t-elle mesurée ? Établissez des indicateurs clairs pour évaluer l'efficacité de votre contenu. Il peut s'agir du trafic sur le site web, de l'engagement, des conversions ou de la notoriété de la marque

Établissez des indicateurs clairs pour évaluer l'efficacité de votre contenu. Il peut s'agir du trafic sur le site web, de l'engagement, des conversions ou de la notoriété de la marque **Assurez-vous que votre contenu apporte quelque chose d'unique ou de précieux que votre public n'a pas encore vu. Il peut s'agir d'une nouvelle perspective, d'un conseil pratique ou d'une solution créative à un problème existant

votre stratège en contenu (ou responsable du contenu) peut alors être chargé de répondre à ces questions et de les incorporer dans la description du contenu. Vous disposerez ainsi d'un cadre infaillible pour le forfait d'un contenu ciblé et attrayant qui trouvera un écho auprès de votre public et produira des résultats.

Étape 2 : Effectuer des recherches approfondies

Une fois que vous avez défini vos objectifs et votre public, il est temps de passer à la phase de recherche.

Voici un aperçu des domaines clés que vous pouvez explorer :

1. Recherche de mots clés

Il s'agit de la première étape pour tout contenu axé sur le référencement, qu'il s'agisse d'un article de blog, d'un ebook ou d'un livre blanc. À cette étape, vous pouvez demander à votre équipe de vérifier les points suivants :

Identifié les mots-clés principaux et secondaires

Analysé l'intention de recherche (transactionnelle, navigationnelle, informationnelle)

Inclus des mots-clés à longue traîne pour un trafic plus cible

2. Analyse des concurrents

C'est ici que vous identifiez les lacunes dans les contenus de vos concurrents sur le même sujet. Y a-t-il des sujets qu'ils n'ont pas abordés ? Pouvez-vous offrir un point de vue unique ou des informations supplémentaires ?

En comprenant les forces et les faiblesses de vos concurrents, vous pouvez positionner votre contenu pour qu'il se démarque et apporte une plus grande valeur à votre public.

Vous pouvez garder cette étape simple et demander à votre équipe de contenu si elle a achevé l'analyse concurrentielle ou la décomposer en étapes telles que :

Avez-vous analysé le classement du blog d'un concurrent pour des mots-clés pertinents ?

Avez-vous identifié des lacunes dans leur contenu, comme des sujets manquants ou des perspectives obsolètes ?

Avez-vous mesuré le niveau d'engagement que reçoit leur contenu (par exemple, affichages, likes, partages, commentaires) ?

Avez-vous trouvé un moyen de faire en sorte que votre article se démarque du leur, que ce soit en offrant un point de vue unique, en fournissant des informations plus approfondies ou en mettant en forme votre article différemment ?

3. Experts en la matière (PME)

Si vous écrivez sur des sujets techniques ou complexes, des rapports sectoriels ou des articles de leadership éclairé, il n'est pas négociable de faire appel à des experts en la matière. Il ne s'agit pas d'une démarche en une seule étape.

Si vous recherchez des informations auprès d'experts en la matière pour votre contenu, vous pouvez créer une checklist distincte et plus détaillée. Vos rédacteurs disposeront ainsi d'une approche structurée du processus, ce qui leur permettra de suivre toutes les étapes nécessaires.

Vous pouvez ensuite ajouter le lien sous forme de note à la case à cocher "Avez-vous interrogé des PME ?" de votre checklist de création de contenu. Cela rappellera à votre équipe de se référer à la checklist de recherche de PME pour obtenir des conseils spécifiques.

Voici ce que vous pouvez ajouter à votre checklist :

Identifier les PME potentielles

Rédiger des questions pertinentes

Planifier les entretiens

Mener les entretiens

Intégrer les points de vue des PME

Obtenir l'approbation

Informer les PME de la publication

💡Pro Tip : Ajoutez une note à votre checklist pour préciser quels types de recherche sont requis pour chaque type de contenu afin que votre équipe sache sur quoi se concentrer.

Étape 3 : Définir la structure du contenu

En fonction de votre processus de création de contenu, votre équipe devra peut-être créer un brief de contenu et plusieurs types d'esquisses avant d'en arriver à la rédaction proprement dite.

Voici à quoi ressemble ce processus :

Le spécialiste du référencement (ou le stratège de contenu) doit créer un briefing de contenu indiquant au rédacteur les sujets à couvrir, l'audience, les mots-clés à inclure et si vous avez besoin de citations de PME

Le rédacteur de contenu rédige ensuite une ébauche (idéalement 10 % du nombre total de mots) couvrant la thèse du blog, l'accroche de l'introduction et les titres clés

Une fois ce projet approuvé, il peut l'étendre à 30 %, en fournissant un aperçu détaillé de chaque section

Ce processus permet d'aligner les parties prenantes et de réduire les allers-retours pendant la phase de rédaction (et de modification en cours).

💡Pro Tip : Comme pour la sous-liste de contrôle de l'entretien avec le PME, vous pouvez également créer des checklists individuelles pour le mémoire de contenu et chaque type de plan.

Étape 4 : Créer un contenu de haute qualité

Nous en arrivons maintenant à l'essentiel : produire un contenu de qualité apprécié à la fois par les humains et par les moteurs de recherche. D'une manière générale, voici trois facteurs clés qui contribuent à un contenu de haute qualité :

I. Une narration convaincante

À faites-vous autorité sur le sujet ?

Toutes les recherches proviennent-elles de sources fiables ?

II. Pertinence

Faites-vous preuve d'empathie à l'égard des défis et des points douloureux de votre public ?

À faites-vous plus que des explications superficielles ?

III. La conception

Avez-vous ajouté des captures d'écran et d'autres éléments visuels au blog, accompagnés de légendes et de textes ALT ?

Avez-vous ajouté un "design brief" à l'intention de l'équipe de conception sur les éléments visuels dont vous aurez besoin pour l'article ?

En vous concentrant sur ces domaines, vous pouvez créer un contenu qui est non seulement informatif, mais aussi attrayant pour votre public.

Étape 5 : Modification et relecture du contenu

La rédaction de votre contenu n'est que la première étape. L'étape suivante consiste à l'examiner minutieusement pour s'assurer qu'il répond à vos normes. Un cadre structuré (alias checklist de modification en cours et de relecture) peut vous aider à normaliser ce processus de révision et à maintenir une qualité constante.

Voici quelques points à inclure :

I. Alignement sur le briefing

Avez-vous couvert tous les sujets mentionnés dans la note d'information ?

À chaque section fait-elle le lien avec la thèse du blog ?

II. Lisibilité

Avez-vous utilisé des titres, des sous-titres et des puces pour améliorer la lisibilité ?

Avez-vous utilisé un langage clair et concis ?

Avez-vous relu attentivement votre projet ?

III. La marque

Avez-vous maintenu un ton et un style cohérents qui correspondent à votre marque (et à votre cible) ?

Avez-vous aligné votre contenu sur les valeurs et la mission de votre marque ?

IV. RÉFÉRENCEMENT

Avez-vous intégré des mots-clés pertinents de manière naturelle dans votre contenu ?

Avez-vous optimisé votre méta titre et votre méta description ?

V. Liens

Avez-vous inclus tous les liens internes mentionnés dans le contenu ?

Les sources liées ont-elles toutes moins de 4 ans ?

Avez-vous supprimé les paramètres UTM des liens externes ?

VI. Appels à l'action (CTA)

Avez-vous inclus un CTA principal clair et convaincant ?

Avez-vous ajouté des CTA souples pour inciter les lecteurs à accéder à d'autres éléments de contenu tels que des modèles ou des outils gratuits ?

Avez-vous ajouté un tracker UTM à vos liens CTA ?

En outre, vous pouvez également ajouter une section demandant aux rédacteurs s'ils ont passé leurs projets au crible d'un vérificateur de plagiat ou d'un détecteur de contenu IA.

💡Pro Tip : Au lieu d'attribuer des checklists individuelles à vos rédacteurs et éditeurs, ajoutez un processus d'auto-évaluation. Demandez à vos rédacteurs d'utiliser la checklist pour évaluer leur travail avant de le transmettre à l'éditeur. Le rédacteur peut alors revoir le contenu à l'aide de la même checklist, en fournissant un retour d'information cible et des suggestions d'amélioration. Cette approche peut accélérer le processus de révision et le rendre plus collaboratif.

Étape 6 : Finaliser les visuels

Même si votre équipe de conception dispose de sa propre checklist, il est judicieux d'inclure les étapes clés de la conception dans votre processus global de création de contenu, en particulier si vous vous approvisionnez en images.

Voici quelques points à ne pas négliger :

Briefing de conception: Un briefing de conception clair a-t-il été créé, décrivant le style, les couleurs et l'esthétique générale souhaités ?

Un briefing de conception clair a-t-il été créé, décrivant le style, les couleurs et l'esthétique générale souhaités ? Les ressources visuelles: Tous les éléments visuels nécessaires ont-ils été trouvés ou créés (images, infographies, icônes, vidéos, etc.) ?

Tous les éléments visuels nécessaires ont-ils été trouvés ou créés (images, infographies, icônes, vidéos, etc.) ? Rétroaction sur la conception: Avez-vous fourni une rétroaction ou demandé des révisions à l'équipe de conception ?

Avez-vous fourni une rétroaction ou demandé des révisions à l'équipe de conception ? Délais: Les délais de conception ont-ils été respectés ?

Les délais de conception ont-ils été respectés ? Compatibilité: Les fichiers de conception sont-ils dans la bonne forme, ont-ils les dimensions appropriées et sont-ils adaptés aux mobiles ?

Étape 6 : Publier et promouvoir votre contenu

Une fois que votre contenu et vos visuels sont finalisés, il est temps de publier et de promouvoir votre article.

1. Publication

Créez des checklists pour chaque tâche dans votreplan de marketing de contenu pour vous assurer que tout est en place Pour les blogs : Images bannières, étiquettes méta, optimisation pour les moteurs de recherche Pour les e-mails : Code HTML, ligne d'objet, appel à l'action Pour les médias sociaux : Plateforme, visuels, légendes, hashtags

Publiez votre contenu sur la plateforme que vous avez choisie

Vérifiez que la version publiée est exacte et exempte d'erreurs

2. Promotion

Si la première étape consiste à créer votre stratégie de promotion du contenu, les étapes suivantes peuvent varier en fonction de votre canal de promotion.

Par exemple, si vous faites la promotion d'un blog sur les médias sociaux, vous devez :

Finaliser les plateformes de médias sociaux sur lesquelles votre public cible est le plus actif

Développer des posts sur les médias sociaux qui résument votre contenu et encouragent les clics

Utiliser des hashtags pertinents pour augmenter la visibilité.

La distribution d'e-mails, en revanche, signifierait :

Segmenter votre liste d'e-mails en fonction des intérêts ou de l'activité du public

Créer une ligne d'objet qui attire l'attention et incite à ouvrir le message

Convertir le texte de votre e-mail en code HTML

**A lire également les 10 meilleures plateformes logicielles de marketing de contenu

Étape 7 : Analysez les performances de votre contenu

Enfin, il est temps de vérifier si votre stratégie de marketing de contenu est couronnée de succès. Revenez sur les objectifs que vous avez fixés pour votre contenu et déterminez s'il a atteint ou dépassé ces objectifs. Pour obtenir un tableau achevé, incluez les résultats quantitatifs et qualitatifs.

Indicateurs quantitatifs

Surveillez l'augmentation du trafic sur le site web grâce à votre contenu

Mesurez les indicateurs d'engagement comme les likes, les partages, les commentaires et le temps passé sur la page

Suivez les conversions (par exemple, les inscriptions, les achats, les téléchargements).

Surveillez le classement de votre contenu dans les moteurs de recherche pour les mots clés pertinents

Retour d'information qualitatif

Réalisez des sondages ou des enquêtes pour recueillir les réactions de votre public

Analysez les commentaires et les messages sur votre contenu

Nous suggérons d'examiner les performances quantitatives et qualitatives de votre contenu tous les mois ou tous les trimestres afin d'identifier les points à améliorer dans vos efforts de marketing de contenu. De cette façon, vous pouvez analyser les résultats de votre contenu et prendre des décisions basées sur des données pour vos futures stratégies de marketing de contenu.

Gérer votre checklist (et votre processus) de création de contenu avec ClickUp

D'après une étude de 2023 sondage McKinsey , les cadres intermédiaires consacrent plus de la moitié de leur temps de travail à des tâches administratives. Pour les responsables du contenu, cela pourrait également inclure la création et la gestion de checklists de contenu.

La solution?

Utilisez une plateforme de gestion de projet telle que ClickUp qui vous permet de créer des checklists, de les enregistrer en tant que modèles et de les intégrer dans vos opérations de production de contenu à plus grande échelle.

Cela signifie que vous pouvez utiliser ClickUp comme un outil de gestion de contenu pour tout faire - gérer vos opérations de contenu, créer du contenu et analyser les performances du contenu

Comme le dit Cristina Willson, directrice du contenu chez Graphite,

_Nous avons non seulement commencé à écrire des articles, mais nous avons décidé de le faire à l'échelle, nous avions donc besoin d'une plateforme robuste qui pourrait facilement s'adapter à notre nombre croissant de livrables. ClickUp était le meilleur choix

Cristina Willson, directrice du contenu chez Graphite

Graphite a multiplié par 12 sa production de contenu en utilisant ClickUp !

Voici comment vous pouvez tirer parti des capacités de gestion de contenu de ClickUp :

Créez votre checklist de création de contenu

Tout d'abord, vous pouvez élaborer les différentes étapes de votre processus de création de contenu à l'aide d'une checklist. Pour ce faire, utilisez l'outil Modèles de checklist ClickUp fonctionnalité. Vous pouvez facilement construire et réutiliser des processus de création de contenu au sein de votre équipe.

Modèles de checklist ClickUp

Gagnez du temps en créant un maître de création de contenu avec ClickUp Checklist Templates et en le personnalisant pour chaque projet de contenu

Voici quelques fonctionnalités remarquables :

Modèles réutilisables: Enregistrez votre checklist de création de contenu en tant que modèle et réutilisez-la pour différents projets.

Enregistrez votre checklist de création de contenu en tant que modèle et réutilisez-la pour différents projets. L'imbrication et le glisser-déposer: Organisez les éléments de la checklist en les imbriquant ou en ajustant l'ordre grâce à une fonctionnalité de glisser-déposer.

Organisez les éléments de la checklist en les imbriquant ou en ajustant l'ordre grâce à une fonctionnalité de glisser-déposer. Assignation et suivi de la progression: Assignez les éléments de la checklist à des membres spécifiques de l'équipe, garantissant ainsi la responsabilité à chaque étape.

Assignez les éléments de la checklist à des membres spécifiques de l'équipe, garantissant ainsi la responsabilité à chaque étape. Cas d'utilisation concrets: Appliquez des modèles de checklist pour des processus tels que les tâches pré-blog, post-blog, la création de pages d'atterrissage ou la sortie de fonctionnalités, en vous assurant que chaque étape est efficacement suivie.

ClickUp Checklists de tâches

Vous pouvez ensuite utiliser les listes de contrôle Checklists de tâches ClickUp pour créer des listes simples de choses à faire dans le cadre d'une tâche.

Documentez toutes les étapes de votre processus de création de contenu à l'aide des checklists de tâches ClickUp

Voici comment cela peut vous aider :

Chaque fois que vous démarrez un nouveau projet de contenu, créez une nouvelle checklist à partir de votre modèle de checklist

Adaptez la checklist pour qu'elle corresponde à la forme et aux objectifs spécifiques de votre projet en cours

Attribuez les différents éléments de la checklist aux membres de l'équipe responsables (par exemple, spécialiste du référencement, rédacteur de contenu, responsable du contenu)

Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de s'assurer que chacun connaît bien son rôle et ses responsabilités, ce qui conduit à un processus de création de contenu efficace et efficient.

ClickUp Automatisations

Utiliser Automatisations ClickUp pour attribuer automatiquement la tâche à différents membres de l'équipe en fonction du statut de la tâche.

Par exemple, si le rédacteur fait passer le blog en " modification en cours ", vous pouvez l'attribuer automatiquement à votre responsable éditorial, qui pourra ensuite la réattribuer à l'un des éditeurs.

Accélérer les ops comme l'ajout d'assignés, la planification des mises à jour de statut, et plus encore avec des automatisations de flux de travail soutenues par l'IA

**A lire également Création d'une feuille de route pour le marketing de contenu [Exemples et étapes]

$$a$ Paramétrer une base de données de contenu

Maintenant que vous avez votre flux de création de contenu finalisé, l'étape suivante consiste à paramétrer un système pour créer et publier votre contenu. Pour ce faire, vous pouvez vous appuyer sur l'outil prêt à l'emploi Modèle de mise à l'échelle de la production de contenu ClickUp .

ClickUp Modèle de mise à l'échelle de la production de contenu

Ce modèle préconstruit est basé sur le propre processus de production de contenu de ClickUp - vous savez donc qu'il est évolutif. Le modèle par défaut est axé sur les blogs, mais vous pouvez facilement le personnaliser pour y intégrer d'autres formes de contenu, comme des vidéos ou des pages Web.

Voici comment utiliser le modèle :

Cahier d'attente du contenu: Créez un cahier d'attente pour stocker toutes vos idées de sujets

Créez un cahier d'attente pour stocker toutes vos idées de sujets Statuts personnalisés: Utilisez des statuts tels que Rédaction, Édition, Conception, Publication et Promotion pour suivre la progression

Utilisez des statuts tels que Rédaction, Édition, Conception, Publication et Promotion pour suivre la progression Tâches personnalisées: Personnalisez les détails de la tâche pour inclure le rédacteur, l'éditeur et les liens liés (checklist, plan, brouillon, etc.)

Personnalisez les détails de la tâche pour inclure le rédacteur, l'éditeur et les liens liés (checklist, plan, brouillon, etc.) Affichages mensuels: Utilisez les affichages mensuels par défaut de ClickUp (le mois dernier, ce mois-ci, le mois prochain) pour visualiser votre calendrier de livraison de contenu

Utilisez les affichages mensuels par défaut de ClickUp (le mois dernier, ce mois-ci, le mois prochain) pour visualiser votre calendrier de livraison de contenu Teams: Informez votre équipe du statut du blog et utilisez les commentaires pour les discussions au sein des tâches

Ce modèle est une excellente option pour gérer tous les aspects opérationnels de votre processus de création de contenu et rationaliser vos flux de travail, afin que vous puissiez de mettre à l'échelle votre processus de production de contenu .

Télécharger ce modèle

Rédiger, modifier en cours et localiser votre contenu

Qu'il s'agisse de documenter vos recherches, de créer des notes de synthèse et des aperçus de contenu ou de rédiger le contenu lui-même, vous pouvez faire tout cela grâce à ClickUp Documents la solution intégrée de traitement des documents.

Et le meilleur, c'est que ClickUp Docs est livré avec des pages imbriquées - contrairement aux processeurs de documents habituels - afin que vous puissiez consolider facilement tous vos différents documents. Cela inclut vos mémoires, vos grandes lignes, vos recherches, vos enregistrements d'entretiens avec des PME, vos brouillons, et bien plus encore.

De plus, ClickUp Docs est doté d'une variété d'options de collaboration telles que les commentaires, la modification en cours et les étiquettes, ce qui vous permet d'obtenir les commentaires des parties prenantes et de vous assurer que tout le monde est sur la même page.

Gérez toute votre documentation de contenu et collaborez avec vos coéquipiers en temps réel avec ClickUp Docs

Une autre fonctionnalité excellente est ClickUp Brain l'assistant d'écriture qui joue le rôle de votre Marketing de contenu par l'IA -vous aide à créer et à localiser vos blogs plus rapidement. Il peut corriger vos erreurs de grammaire et d'orthographe, changer le ton de votre blog pour qu'il corresponde au style de votre marque, et même repenser votre blog pour en faire des posts de médias sociaux à des fins de distribution.

Il peut également rédiger des e-mails pour vos clients afin d'accélérer le processus de révision et d'approbation.

Accélérez votre processus de création et de modification en cours de contenu avec ClickUp Brain

ClickUp Brain répond rapidement à toutes les questions que vous vous posez sur la progression de votre contenu, qu'il s'agisse de trouver des checklists spécifiques ou d'accéder à des plans de distribution ou à des recherches. Toutes les informations essentielles sont à portée de main, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts.

💡Pro Tip : Intégrez la checklist des tâches de création de contenu du blog dans ClickUp Docs. Ainsi, les rédacteurs peuvent facilement accéder à la checklist et suivre leur progression, en s'assurant qu'aucune étape n'est oubliée.

Apportez vos checklists de tâches dans le document de votre blog pour un accès facile

**A lire aussi les 10 meilleurs outils de création de contenu IA en 2024

Gérez votre calendrier de publication et de distribution

Une fois que vous avez rédigé votre contenu, l'étape suivante consiste à le publier.

Mais ce n'est pas si simple. Vous ne publiez pas seulement votre blog, mais aussi une série de contenus plus courts pour le distribuer et le promouvoir. Il peut s'agir d'e-mails, de publications sur les médias sociaux, d'engagement dans des forums communautaires, et bien plus encore.

C'est ici qu'un calendrier de contenu peut vous aider. Il fournit une représentation visuelle de votre calendrier de publication, ce qui vous permet de rester organisé et d'éviter de manquer des échéances.

Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Nous vous conseillons d'utiliser le Modèle de calendrier de contenu ClickUp pour gérer votre calendrier de publication et de promotion.

Voici comment fonctionne ce modèle :

Commencez par ajouter vos sujets de contenu ainsi que l'étape à laquelle ils se trouvent dans le processus de productivité du contenu (rédaction, modification en cours, etc.). C'est important car les statuts sont codés par couleur, ce qui vous permet d'avoir une idée de l'état d'avancement du blog dans le Calendrier

ainsi que l'étape à laquelle ils se trouvent dans le processus de productivité du contenu (rédaction, modification en cours, etc.). C'est important car les statuts sont codés par couleur, ce qui vous permet d'avoir une idée de l'état d'avancement du blog dans le Calendrier Ajoutez le pilier de contenu dont relève chaque sujet. Cela vous permettra d'aligner votre contenu sur votre stratégie de contenu globale et d'éviter de vous égarer dans des sujets non pertinents

Cela vous permettra d'aligner votre contenu sur votre stratégie de contenu globale et d'éviter de vous égarer dans des sujets non pertinents Ensuite, ajoutez la date de publication de votre article de blog et passez à l'affichage du Calendrier pour visualiser vos prochaines échéances. Vous aurez ainsi un aperçu clair de votre calendrier de contenu

Désormais, vous pouvez vous concentrer sur les échéances à venir et forfaiter vos projets en conséquence, repérer les conflits de calendrier et surveiller le statut de votre pipeline de contenu. Très pratique, non ?

Télécharger ce modèle

Rationalisez vos opérations de contenu avec ClickUp

Une checklist de création de contenu est un outil indispensable pour toute équipe de contenu ou de marketing numérique. C'est votre feuille de route pour une production de contenu non chaotique - guidant votre équipe à travers chaque étape du processus de création de contenu et garantissant que rien ne passe à travers les mailles du filet.

La véritable puissance de ClickUp réside dans sa capacité à centraliser l'ensemble de votre processus de création de contenu.

Vous pouvez héberger vos checklists, vos tâches de gestion de projet et vos projets de contenu sur la même plateforme. Votre équipe n'a pas besoin de passer d'un outil à l'autre.

Le fait d'intégrer toutes vos opérations de création de contenu à ClickUp présente bien d'autres avantages, mais nous vous laissons le soin de vous en rendre compte par vous-même. S'inscrire gratuitement à ClickUp et commencez tout de suite.