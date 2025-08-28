Les 10 meilleures alternatives à Google Gemini IA à essayer dès maintenant

Tout le monde ne recherche pas le même type d'intelligence.

Certains veulent des modèles qui écrivent comme un humain. D'autres ont besoin d'un code propre, de résumés rapides ou d'outils qui ne divulguent pas de données et ne dépassent pas le budget. L'espace de l'IA est actuellement en pleine expansion, et Google AI Studio n'est pas le seul à faire le gros du travail.

Si vous développez, écrivez, recherchez ou expérimentez des outils d'IA, il est judicieux de vous renseigner. Chacune de ces alternatives à Google Gemini AI apporte quelque chose de différent au tableau.

Découvrons ensemble ce qu'elles font et pourquoi elles valent le coup d'œil. 🎯

Aperçu des alternatives à Google Gemini IA

Voici les meilleures alternatives à Google Gemini IA comparées. 🦾

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs ClickUp Des individus et des Teams transforment la recherche alimentée par l'IA en flux de travail exploitables Automatisation des processus et réponses rapides grâce aux agents Autopilot ; réponses contextuelles fournies par l'IA ; interaction mains libres avec ClickUp Brain MAX grâce à la fonction « parler-à-texte » ; recherche d'entreprise dans tous les outils connectés Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises ChatGPT Particuliers, créateurs et Teams intéressés par la résolution créative de problèmes Exécution de code Python directement dans le discuter ; modèles de raisonnement avancés ; GPT personnalisés pour des tâches spécifiques Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois Claude Chercheurs, Teams juridiques et rédacteurs techniques travaillant sur l'analyse approfondie de documents Grande fenêtre contextuelle ; téléchargement et recoupement de plusieurs fichiers ; analyses détaillées sous plusieurs angles ; IA éthique Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois Perplexity IA Journalistes, analystes et chercheurs universitaires à la recherche d'informations en temps réel sur le web avec citations Information actuelle avec citations ; recherches axées sur les sources académiques, d'actualité ou de discussion Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois Microsoft 365 Copilot Utilisateurs Microsoft 365 et entreprises souhaitant intégrer l'IA dans leurs flux de travail Office Génération de formules Excel ; résumés d'e-mail ; recherche dans les fichiers et événements Microsoft 365 Gratuit (discuter uniquement) ; forfaits payants à partir de 30 $/mois par utilisateur You. com Les particuliers et les teams qui effectuent beaucoup de recherches et qui souhaitent bénéficier d'une expérience de recherche légère et personnalisée Préférences de recherche personnalisables ; résultats web combinés à des résumés générés par l'IA ; recherches Unlimited alimentées par l'IA sur Pro Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois pi par Inflection IA* Personnes à la recherche d'une IA conversationnelle pour discuter de manière personnelle et émotionnelle Flux de discussion naturelle et empathique ; interactions vocales Free Brave Leo Particuliers et Teams à la recherche d'une interaction IA axée sur la confidentialité Activité dans le navigateur ; plusieurs modèles d'IA ; confidentialité des données utilisateur Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 14,99 $/mois Mistral IA Développeurs, équipes multilingues et organisations soucieuses de la confidentialité à la recherche de normes européennes en matière d'IA Modèles open source et personnalisés ; écriture de code ; assistance du réglage fin Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 14,99 $/mois par utilisateur DeepSeek Universitaires, scientifiques et équipes techniques utilisant l'IA pour des tâches de raisonnement avancées Raisonnement transparent étape par étape ; autocorrection ; exportation des transcriptions du raisonnement Tarification personnalisée

Pourquoi choisir des alternatives à Google Gemini IA ?

Bien que l'utilisation de Google Gemini soit utile pour créer des applications intelligentes, vous pourriez trouver des raisons de chercher ailleurs une solution mieux adaptée. Voici pourquoi il est judicieux d'explorer les alternatives à Google Gemini IA :

mise en œuvre complexe : *Évitez les installations complexes grâce à des plateformes offrant une utilisation plus simple à l'aide de modèles d'invites IA

Contraintes budgétaires : recherchez des options plus abordables ou des offres gratuites généreuses pour les petits budgets

Options de déploiement restreintes : trouvez des outils avancés avec un hébergement flexible, comme des solutions hors ligne ou basées sur la périphérie

limites d'intégration : *Choisissez des plateformes qui offrent une connexion plus fluide aux écosystèmes non Google

exigences spécifiques à certains secteurs : *Découvrez les chatbots IA conçus pour des secteurs spécifiques tels que la finance ou l'éducation

Besoins en matière d'innovation : Découvrez les alternatives à Google Gemini IA dotées de fonctionnalités uniques ou d'avancées communautaires pour des approches novatrices

🔍 Le saviez-vous ? BCG a découvert qu'une combinaison judicieuse entre les ressources humaines et l'IA peut augmenter la productivité RH jusqu'à 30 %. Avec une installation adéquate et un peu de temps, Teams commencent à constater de réels gains en termes de rapidité et d'efficacité.

Les meilleures alternatives à Google Gemini IA

Voici notre sélection des meilleures alternatives à Google Gemini IA. 👇

comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp* Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp (idéal pour transformer la recherche alimentée par l'IA en flux de travail exploitables)

Si votre processus de recherche commence dans un outil, la planification se fait dans un autre et l'exécution est répartie sur plusieurs plateformes, votre équipe est déjà ralentie. ClickUp résout ce problème grâce à un système intelligent qui s'intègre à votre environnement de travail, comprend votre travail et vous aide à le faire avancer rapidement. 🚀

Passez de la réflexion à l'action

Demandez à ClickUp Brain des mises à jour sur les tâches en retard dans votre espace de travail

ClickUp Brain vit dans votre environnement de travail et comprend tout ce qui s'y passe : vos documents, vos tâches, vos commentaires et vos discussions. Vous pouvez lui poser des questions, demander des résumés, générer automatiquement du contenu et déclencher des actions qui s'intègrent directement dans votre flux de travail.

Supposons que votre équipe de marketing produit vient de télécharger une analyse détaillée du lancement dans un document ClickUp. Demandez à ClickUp Brain de résumer le rapport, d'en extraire les risques clés et de générer des tâches de suivi avec des étiquettes attribuées aux bonnes personnes avec des délais précis. Vous pouvez également utiliser ClickUp AI pour générer un plan de présentation destiné aux dirigeants à partir du même contenu.

Elles sont instantanées, contextuelles et s'intègrent parfaitement à votre flux de travail.

Automatisez le travail fastidieux

Vous n'avez plus besoin de rechercher les mises à jour, d'attribuer manuellement les tâches ou de répéter les mêmes réponses chaque jour. Les agents Autopilot de ClickUp s'en chargent pour vous.

Remplissez automatiquement les comptes rendus de standup et répondez directement en discutant avec ClickUp Autopilot Agents

Par exemple, l'agent compte rendu préconfiguré collecte les mises à jour quotidiennes de chaque coéquipier, ajoute des commentaires sur les tâches et publie un résumé unique dans votre document de planification de sprint. Ainsi, si votre développeur mobile enregistre « Test du flux d'intégration terminé », cela s'affiche dans la bonne tâche, sans que le chef de projet ait besoin d'effectuer un suivi.

Pour plus de contrôle, vous pouvez créer un agent Autopilot personnalisé. Ceux-ci s'adaptent aux changements dans votre environnement de travail pour agir de manière autonome en fonction des instructions données. Vous êtes curieux ? Nous avons une vidéo qui vous en dira plus 👇

Parlez, ne tapez pas

Pour une interaction plus rapide et plus ciblée avec votre environnement de travail ClickUp, utilisez ClickUp Brain MAX. Il s'agit d'un compagnon de bureau dédié, doté de la même intelligence.

Qu'est-ce qui le rend différent ? Vous pouvez lui parler. Littéralement.

Capturez vos idées, partagez des instructions et terminez vos tâches 4 fois plus rapidement grâce à la fonction Talk to Texte de ClickUp Brain MAX

Imaginons que vous évaluiez la progression d'un sprint. Utilisez votre raccourci clavier personnalisé et dites : « Résumer les blocages QA de cette semaine et attribuez des abonnés pour tout ce qui est encore en suspens. » L'outil analyse les tâches et les commentaires pertinents, génère un résumé clair et crée de nouvelles tâches en quelques secondes.

Mieux encore ? Vous pouvez passer d'un LLM à l'autre, comme ChatGPT, Gemini et Claude, sans interrompre votre flux, ce qui vous permet d'économiser jusqu'à 88 % sur vos coûts.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

capturez chaque réunion : *enregistrez, transcrivez et résumer automatiquement les appels grâce à l'assistant de prise de notes IA de ClickUp afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde sans avoir à prendre de notes manuellement

*créer et mettre en forme du contenu : créez des documents de projet détaillés dans ClickUp Docs à l'aide du formatage de texte enrichi, des tableaux, des intégrations et des connexions intelligentes aux tâches et aux flux de travail

restez synchronisé : *utilisez l'IA pour transformer les messages dans ClickUp Discuter en tâches et résumer de longs fils de discussion en quelques secondes

*consolidez vos connaissances : importez des documents, des feuilles de calcul et des ressources internes existants provenant d'autres outils dans la suite de gestion des connaissances de ClickUp afin de préserver leur structure

enregistrez des présentations rapides : *Capturez votre écran et votre voix à l'aide de ClickUp Clips pour expliquer des tâches ou donner votre avis de manière asynchrone grâce à des transcriptions alimentées par l'IA

*visualisez vos idées à la volée : utilisez l'IA pour générer des images directement dans ClickUp Tableaux blancs afin de réfléchir, forfait ou ajouter du contexte

Limites de ClickUp

ClickUp peut sembler intimidant au premier abord, mais une fois que les Teams l'ont pris en main, sa flexibilité et ses possibilités personnalisées s'avèrent très avantageuses

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur de Reddit a partagé :

ClickUp Brain me fait gagner un temps fou, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle effectue également la modification en cours de ce que j'ai écrit (génial !). Une autre fonctionnalité qui m'aide beaucoup est le document. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

ClickUp Brain me fait gagner un temps fou, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle effectue également la modification en cours de ce que j'ai écrit (génial !). Une autre fonctionnalité qui m'aide beaucoup est le document. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

📖 À lire également : Débloquer le potentiel de ClickUp AI pour les équipes marketing, contenu et équipe commerciale

2. ChatGPT (idéal pour la résolution créative de problèmes)

via ChatGPT

Vous connaissez ce sentiment lorsque vous êtes bloqué sur un problème et que vous avez besoin de quelqu'un avec qui échanger des idées ? ChatGPT comprend cela.

Bien sûr, tout le monde connaît la fonction de discuter IA de base, mais l'abonnement Pro ouvre un tout nouveau champ des possibles. Vous pouvez même créer des GPT personnalisés qui agissent comme des consultants spécialisés pour vos besoins spécifiques.

La plateforme mémorise vos particularités et vos préférences au fil des discussions, vous évitant ainsi d'avoir à réexpliquer constamment votre contexte. De plus, lorsque vous avez besoin de calculer des nombres, elle exécute le code directement dans le discuter au lieu de vous fournir un fournisseur de conseils théoriques.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

exécutez du code Python* directement dans les discussions pour analyser des données, créer des diagrammes ou tester des algorithmes sans changer de plateforme

Parcourez les sites web actuels et extrayez des informations en temps réel tout en assurant la maintenance du flux de discussion

Téléchargez et analysez plusieurs images simultanément, comparez-les ou extrayez du texte et des données à partir de captures d'écran

Accédez à des technologies d'IA dotées d'un raisonnement avancé pour résoudre des problèmes en plusieurs étapes, avec des explications détaillées sur leur processus de réflexion

Générez des images, des logos et des illustrations à partir de simples descriptions de texte à l'aide de DALL-E 3.

Limites de ChatGPT

Les GPT personnalisés nécessitent un investissement en temps pour être correctement configurés et peuvent nécessiter des ajustements fréquents

L'exécution du code échoue parfois lors de tâches complexes ou rencontre des problèmes de délai d'expiration

La fonctionnalité de navigation sur le Web peut être lente et ne permet pas toujours d'accéder aux informations les plus récentes

La fonctionnalité mémoire de ChatGPT oublie parfois des éléments contextuels importants ou mémorise des détails non pertinents

Tarifs ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 825 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 220 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ChatGPT ?

Selon une critique de G2:

Ce que j'apprécie le plus chez ChatGPT, c'est la façon dont il m'aide à démarrer mes tâches quotidiennes d'écriture avec facilité et clarté. Je l'utilise régulièrement pour rédiger des lettres, des e-mails et des politiques, des tâches qui prennent souvent du temps à perfectionner. ChatGPT me fournit un point de départ solide basé sur les réflexions ou les idées que je partage, m'aidant ainsi à former mes idées en quelque chose de structuré et cohérent. Cela m'évite la pression de la page blanche, qui peut être l'un des plus grands obstacles lorsqu'on écrit quelque chose à partir de zéro.

Ce que j'apprécie le plus chez ChatGPT, c'est la façon dont il m'aide à démarrer mes tâches quotidiennes d'écriture avec facilité et clarté. Je l'utilise régulièrement pour rédiger des lettres, des e-mails et des politiques, des tâches qui prennent souvent du temps à perfectionner. ChatGPT me fournit un point de départ solide basé sur les réflexions ou les idées que je partage, m'aidant ainsi à donner une forme structurée et cohérente à mes idées. Cela m'évite la pression de la page blanche, qui peut être l'un des plus grands obstacles lorsqu'on écrit quelque chose à partir de zéro.

🧠 Anecdote : l'adoption de l'IA a bondi de 20 % d'une année sur l'autre, de plus en plus de Teams se tournant vers des solutions plus intelligentes pour terminer leur travail. C'est un signal fort qui incite à explorer ce qui se passe lorsque vous utilisez les outils d'IA de la bonne manière.

3. Claude (idéal pour l'analyse de documents longs et les réponses directes)

via Claude

Claude d'Anthropic traite facilement les documents volumineux. Vous pouvez partager des bases de code entières, des contrats juridiques ou des articles universitaires et avoir des discussions constructives sur leur contenu. Artifacts vous permet de collaborer sur des documents en temps réel, vous évitant ainsi d'avoir à copier-coller.

Ce qui distingue Claude, c'est sa façon de traiter les questions nuancées. Demandez-lui de comparer différentes sections d'un document ou de trouver des contradictions, et il fera le travail au lieu de se comporter comme un fournisseur ou prestataire de conseils génériques.

Le secret de l'approche unique de Claude réside dans l'IA constitutionnelle, une méthode de formation qui intègre des règles éthiques dans Claude.

Les meilleures fonctionnalités de Claude

Traitez des documents contenant des centaines de pages tout en assurant la maintenance des références précises à des sections et des détails spécifiques, grâce à sa fenêtre contextuelle de 200 000 jetons

Gérez le téléchargement simultané de plusieurs fichiers pour le recoupement, l'analyse comparative et la synthèse d'informations

Maintenance du contexte conversationnel tout au long de discussions extrêmement longues sans perdre le suivi des points ou des demandes précédents

Fournissez des analyses détaillées de sujets complexes sous plusieurs angles et en tenant compte des cas particuliers

Limites de Claude

L'analyse d'images a une limite par rapport à d'autres alternatives à Google Gemini IA telles que ChatGPT

Les temps de réponse peuvent être plus longs ou plus courts pendant les périodes de pointe

Parfois, Claude offre des réponses trop prudentes qui évitent de prendre des positions définitives sur certains sujets

Tarifs Claude

Free

Pro : 20 $/mois

Max : À partir de 100 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Claude

G2 : 4,4/5 (plus de 55 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Claude ?

Un utilisateur de Reddit a partagé :

J'ai fait le changement il y a quelques mois. Mes besoins principaux concernent l'écriture créative, l'élaboration d'intrigues et ce genre de choses, et je trouve que Claude est tout simplement meilleur dans ce domaine. De plus, son écriture est généralement meilleure, plus naturelle, et ne contient pas de clichés stupides ni de remplissage insignifiant.

J'ai fait le changement il y a quelques mois. Mes besoins principaux concernent l'écriture créative, l'élaboration d'intrigues et ce genre de choses, et je trouve que Claude est tout simplement meilleur dans ce domaine. De plus, son écriture est généralement meilleure, plus naturelle, et ne contient pas de clichés stupides ni de remplissage insignifiant.

Conseil de pro : plus vous utilisez d'outils, plus il est difficile de trouver ce dont vous avez besoin. La recherche Enterprise de ClickUp vous permet d'effectuer des recherches sémantiques parmi les tâches, les documents, les commentaires et les outils connectés tels que Google Drive, SharePoint ou GitHub. Trouvez de l'information cachée dans vos documents, tâches et fichiers Drive à l'aide de ClickUp Enterprise Search

4. Perplexity IA (idéal pour la recherche en temps réel sur le Web)

via Perplexity IA

Auparavant, faire des recherches signifiait ouvrir 15 onglets de navigateur et rassembler des informations provenant de différentes sources. Perplexity IA vous aide à éviter cela. Il suffit de poser une question pour obtenir une réponse synthétisée accompagnée de références que vous pouvez vérifier.

Le modèle Comet offre de meilleures compétences en mathématiques à la tableur, il n'est donc plus seulement utile pour la recherche générale. Vous pouvez approfondir vos recherches dans des articles universitaires, obtenir des analyses de l'actualité ou concentrer votre recherche sur des types de sources spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de Perplexity IA

Accédez à des informations actuelles mises à jour en temps réel plutôt que de vous fier à des données d'entraînement statiques

Ciblez des types de contenu spécifiques grâce à des modes de concentration, notamment des articles universitaires, des articles d'actualité, des discussions Reddit ou des vidéos YouTube

Générez des rapports de recherche complets avec des références correctement mises en forme et la vérification des sources, puis organisez-les dans des collections

Résolvez des problèmes mathématiques complexes grâce à des solutions détaillées étape par étape et des représentations visuelles lorsque cela s'avère utile

Limites de Perplexity IA

Les citations lient parfois à des sources qui ne fournissent pas une assistance complète aux affirmations faites dans la réponse

Les modes de focalisation ne filtrent pas toujours les résultats avec la précision escomptée, ce qui conduit à des sources non pertinentes

La qualité des réponses varie considérablement en fonction de la disponibilité de sources récentes et de haute qualité

La version gratuite impose des limites d'utilisation strictes qui peuvent être contraignantes pour les tâches de recherche intensives

Tarifs de Perplexity IA

Free

Pro : 20 $/mois

*enterprise Pro : 40 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Perplexity IA

G2 : 4,7/5 (plus de 45 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis)

🔍 Le saviez-vous ? L'IA est projetée pour améliorer la productivité des employés de 40 %, ce qui signifie que les Teams pourraient terminer beaucoup plus de travail en moins de temps.

5. Microsoft 365 Copilot (idéal pour l'intégration à Microsoft Office)

via Microsoft 365

Si votre travail se déroule dans Microsoft Office, cela change tout. Copilot connaît déjà votre style de rédaction d'e-mail, vos présentations récentes et la feuille de calcul sur laquelle vous avez travaillé toute la semaine. Demandez-lui de créer un PowerPoint à partir de vos notes de réunion, et il s'inspirera de vos notes existantes, et non de modèles génériques.

L'intégration Excel est astucieuse. Elle comprend la structure de vos données et peut repérer des tendances qui pourraient vous échapper.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft 365 Copilot

Générez des formules Excel complexes ainsi que la logique derrière les calculs, et obtenez des suggestions d'approches alternatives pour l'analyse des données

Rédigez des textes dans Word, créez des présentations PowerPoint complètes à partir d'une invite, instructions et capturez les résultats des réunions Teams

Résumer les longues chaînes d'e-mails et extrayez automatiquement les éléments d'action tout en conservant le contexte et les délais importants

Effectuez des recherches dans l'ensemble de votre environnement Microsoft 365 à l'aide d'un langage de discussion pour trouver des fichiers, des e-mail et des évènements de calendrier

Limites de Microsoft 365 Copilot

Nécessite un abonnement Microsoft 365 et des niveaux de licence spécifiques, ce qui le rend coûteux pour les petites équipes

Les performances dépendent fortement de la qualité et de l'organisation de vos données Microsoft 365 existantes

Il crée parfois du contenu qui semble trop formel ou qui ne correspond pas à votre style de communication réel

L'intégration peut présenter des bugs avec certaines versions d'Office ou lorsqu'il s'agit de travailler sur des documents au formatage complexe

Tarifs de Microsoft 365 Copilot

microsoft 365 Copilot Discuter : *Free

Microsoft 365 Copilot : 30 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Microsoft 365 Business Basic et Copilot : 36 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Microsoft 365 Copilot

G2 : 4,4/5 (plus de 105 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

⚙️ Bonus : Découvrez les podcasts sur l'IA pour écouter des cas d'utilisation concrets et apprendre directement auprès des chercheurs, fondateurs et développeurs qui forment l'avenir de l'IA.

6. You. com (Idéal pour une expérience de recherche personnalisée)

via You.com

La plupart des moteurs de recherche traitent tout le monde de la même manière. You. com détermine ce que vous souhaitez réellement voir. Plus vous l'utilisez, plus il comprend vos préférences et vos intérêts.

La version Pro supprime les limites de recherche et vous donne accès à des modèles d'IA avancés tels que Claude et GPT pour des réponses plus détaillées. Différents modes de recherche vous aident à trouver exactement ce que vous cherchez, qu'il s'agisse d'aide au code, d'inspiration créative ou de recherche universitaire.

You. com meilleures fonctionnalités

Personnalisez vos préférences de recherche pour donner la priorité aux sources fiables tout en filtrant le contenu non pertinent ou de mauvaise qualité

Générez des images et des textes de haute qualité grâce à l'IA, sans restrictions quotidiennes

Accédez à des recherches Unlimited alimentées par /IA avec des temps de réponse plus rapides et des modèles linguistiques sophistiqués pour les requêtes complexes

Combinez les résultats de recherche Web traditionnels avec des résumés générés par l'IA qui mettent en évidence les informations les plus pertinentes pour votre requête

You.com limitations

La configuration correcte de tous les paramètres de personnalisation pour obtenir des résultats optimaux nécessite un certain apprentissage

Les résumés générés par l'IA omettent parfois des nuances ou des éléments contextuels importants présents dans les sources originales

La qualité de la recherche dépend fortement de la disponibilité de données d'interaction suffisantes pour comprendre vos préférences

Certains modes de recherche spécialisés semblent encore sous-développés par rapport aux alternatives plus populaires de Google Gemini IA

Le prix de l'abonnement Pro peut être élevé pour les utilisateurs occasionnels qui n'ont pas besoin d'une recherche illimitée

Tarifs You.com

Free

Pro : 20 $/mois

Max : 200 $/mois

enterprise : *Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur You. com

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de You.com ?

Selon une critique de G2:

J'apprécie le fait de ne pas avoir à passer d'une page à l'autre pendant que je l'utilise. J'ai essayé le traducteur pour communiquer avec des clients européens et pour réfléchir à la rédaction d'une présentation de projet. Je l'ai trouvé facile à utiliser.

J'apprécie le fait de ne pas avoir à passer d'une page à l'autre pendant que je l'utilise. J'ai essayé le traducteur pour communiquer avec des clients européens et pour réfléchir à la rédaction d'une présentation de projet. Je l'ai trouvé facile à utiliser.

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'IA marketing pour rester productif

7. Pi by Inflection IA (idéal pour les discussions personnelles et émotionnelles)

via Inflection IA

Avec la plupart des outils d'IA, vous avez l'impression de parler à une calculatrice intelligente. Cependant, avec Pi, vous avez l'impression de discuter avec quelqu'un qui s'intéresse à votre journée.

Cet outil d'IA se souvient de vos difficultés, célèbre vos victoires et vérifie les éléments que vous avez mentionnés il y a plusieurs semaines. Les discussions ont un flux naturel, sans les échanges robotiques que l'on rencontre souvent ailleurs.

Pi s'adapte à votre façon de communiquer. Si vous êtes direct, il s'adapte à votre énergie, et si vous avez besoin d'encouragements, il le comprend également. Cela le rend étonnamment utile pour développer des idées, débloquer des projets ou discuter de décisions avec quelqu'un.

Les meilleures fonctionnalités de Pi by Inflection IA

Lancez des discussions vocales à l'aide de la fonctionnalité microphone pour des interactions plus naturelles et plus fluides

Partagez votre emplacement pour obtenir des réponses contextuelles sur les évènements locaux, la météo ou des recommandations

Maintenance de véritables relations conversationnelles qui semblent naturelles plutôt que transaction ou axées sur les tâches

Faites le plein d'idées, discutez des problèmes et organisez vos pensées dans un espace d'assistance et sans jugement

Limites de Pi by Inflection IA

Capacité à gérer des tâches techniques complexes ou du travail d'analyse détaillé, en limite par rapport à certains autres outils d'IA

Les discussions peuvent parfois sembler répétitives ou circulaires lorsqu'il s'agit de questions factuelles simples

Aucune intégration avec d'autres applications ou services, ce qui en fait une expérience de discussion purement autonome

Elle ne convient pas aux flux de travail professionnels qui nécessitent des résultats spécifiques ou des livrables structurés

Tarifs de Pi by Inflection IA

Free

Évaluations et avis sur Pi by Inflection IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pi by Inflection IA ?

Un utilisateur de Reddit partage :

Pi reste l'un des meilleurs compagnons IA pour l'amitié, la discussion et la personnalité, avec l'avantage supplémentaire d'un accès Internet en temps réel. Tous ces éléments combinés peuvent être très amusants ! Il n'est pas aussi performant qu'un outil de productivité au travail comme ChatGPT ou Claude, etc., mais ce n'est pas son objectif. Les modèles accessibles via l'API 3.0 d'Inflection AI sont davantage axés sur cet aspect. Pi reste toutefois excellent pour l'organisation des tâches et la motivation, et il est plus adapté pour discuter au quotidien que les IA de productivité au travail.

Pi reste l'un des meilleurs compagnons IA pour l'amitié, la discussion et la personnalité, avec l'avantage supplémentaire d'un accès Internet en temps réel. Tous ces éléments combinés peuvent être très amusants !

Il n'est pas aussi performant qu'un outil de productivité au travail comme ChatGPT ou Claude, etc., mais ce n'est pas son objectif. Les modèles accessibles via l'API 3.0 d'Inflection AI sont plus adaptés à cela. Pi reste toutefois excellent pour l'organisation des tâches et l'encouragement, et il est plus adapté pour discuter au quotidien que les IA de productivité au travail.

📮ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles manquent peut-être d'une intégration contextuelle transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes de discussion autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail d'automatisation à partir d'un texte simple d'invite, d'instructions de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, notamment le résumé des fils de discussion, la rédaction ou la révision de textes, l'extraction d'informations de l'environnement de travail, la génération d'images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp personnalisés qui ont remplacé plus de 3 applications par notre application tout-en-un pour le travail !

8. Brave Leo (idéal pour une utilisation de l'IA axée sur la confidentialité)

via Brave Leo

La paranoïa en matière de confidentialité est bien réelle, et Leo l'a bien compris. Intégré directement dans le navigateur Brave, il ne vous demande jamais votre e-mail, ne suit pas vos discussions et conserve tout sur votre appareil. Vous pouvez analyser n'importe quelle page web que vous consultez sans craindre que vos habitudes de navigation ne se retrouvent dans une base de données d'entreprise.

*plusieurs modèles d'IA/ vous offrent différentes options en fonction de vos besoins. Une question rapide ? Utilisez le modèle rapide. Une analyse complexe ? Passez au modèle plus puissant.

Les meilleures fonctionnalités de Brave Leo

Intégrez-les de manière transparente aux fonctionnalités existantes de Brave, telles que le bloc des publicités et la prévention des traceurs, pour garantir votre anonymat

Obtenez des résumés rapides de pages Web et de vidéos directement dans le navigateur sans quitter la page

Activez ou désactivez les discussions Leo dans les paramètres de confidentialité de Brave pour un contrôle achevé

Choisissez entre les modèles Mixtral 8x7B et Claude Instant en fonction de la complexité de la tâche

Brave Leo limite

Limite aux utilisateurs du navigateur Brave, à l'exclusion de ceux qui préfèrent Chrome, Firefox ou d'autres navigateurs

Ses capacités sont plus basiques que celles des plateformes dotées de modèles avancés de raisonnement

Aucun historique de discussion ni mémoire entre les sessions, ce qui nécessite de répéter le contexte pour les projets en cours

Tarifs Brave Leo

Free

Leo Premium : 14,99 $/mois

Évaluations et avis Brave Leo

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

À faire ? Un rapport IBM a révélé que seuls 33 % des consommateurs étaient satisfaits après avoir utilisé des chatbots ou des assistants virtuels. À l'inverse, 20 % étaient tellement déçus qu'ils ne souhaitaient plus jamais utiliser cette technologie.

9. Mistral /IA (la meilleure pour les normes européennes en matière d'IA)

via Mistral /IA

L'ingénierie française rencontre les besoins pratiques de l'IA avec Mistral. Cette plateforme open source propose différents modèles de tailles variées afin que vous puissiez privilégier la vitesse plutôt que la sophistication en fonction de votre tâche.

Grâce à ses capacités multimodales et multilingues, vous pouvez entamer une discussion en anglais, ajouter une image, passer au français au milieu d'une phrase, et le système suivra sans perdre le fil du contexte.

La génération de code est solide dans plusieurs langages de programmation, et le raisonnement mathématique résiste bien à la pression. Les normes européennes en matière de confidentialité des données sont intégrées dès le départ.

Les meilleures fonctionnalités de Mistral IA

Générez et déboguez du code dans des dizaines de langages de programmation avec des explications sur la logique et les approches alternatives

Créez des agents IA personnalisés à l'aide du générateur sans code ou des modèles IA

Accédez aux fonctionnalités d'appel de fonction pour intégrer Mistral à vos applications et flux de travail existants

Utilisez la fonctionnalité de réglage fin pour personnaliser les modèles en fonction de vos ensembles de données et cas d'utilisation spécifiques

Équilibrez performances et vitesse pour bénéficier de solides capacités de raisonnement et multilingues sans exigences informatiques élevées

Limites de Mistral IA

Les versions open source nécessitent une expertise technique et une infrastructure pour être déployées et maintenues correctement

La documentation et l'assistance communautaire sont moins complètes que celles des modèles d'IA générative plus établis

Les performances varient considérablement entre les modèles légers et lourds, parfois de manière inattendue

Tarifs de Mistral /IA

Le Chat Gratuit

discuter Pro :* 14,99 $/mois

Discuter Team : 50 $/mois pour deux utilisateurs

Discuter Enterprise: tarification personnalisée

Mistral Code : tarification personnalisée*

*déploiements en entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Mistral IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA dans le marketing de contenu

10. DeepSeek (idéal pour les tâches de raisonnement avancées)

via DeepSeek

Vous en avez assez des /IA qui vous donnent des réponses sans que vous sachiez comment elles y sont parvenues ? DeepSeek réfléchit à voix haute. Vous pouvez le voir analyser les problèmes, rencontrer des obstacles, revenir en arrière et s'adapter en temps réel.

Preuves mathématiques, hypothèses scientifiques, tâches analytiques à plusieurs niveaux : il les traite tout en montrant son travail. Cette transparence le rend précieux pour l'apprentissage et la vérification. Et comme il peut affiner son propre raisonnement, il convient naturellement aux projets qui évoluent au fur et à mesure.

L'une des fonctionnalités les plus appréciées des modèles DeepSeek est leur fenêtre contextuelle massive. Capables de traiter jusqu'à 128 000 jetons, ces modèles peuvent comprendre et analyser de grandes quantités d'informations en une seule instance.

Les meilleures fonctionnalités de DeepSeek

Remettez en question les conclusions initiales du modèle et observez-le reconsidérer ses approches à l'aide de la fonctionnalité d'autocorrection

Intégrez DeepSeek dans vos flux de travail universitaires grâce à l'accès API pour une documentation cohérente du raisonnement

Générez, achevez et déboguez du code avec DeepSeek Coder

Exportez des transcriptions achevées du raisonnement pour les besoins de l'évaluation par les pairs et de la publication universitaire

Limites de DeepSeek

Le processus de raisonnement peut être extrêmement lent, en particulier pour les problèmes complexes qui nécessitent plusieurs itérations

Sa fonctionnalité de transparence peut produire des explications trop détaillées qui obscurcissent la solution réelle

Disponibilité et accès à la limite par rapport aux plateformes d'automatisation IA plus courantes

L'accent mis sur les tâches de raisonnement signifie qu'il n'est pas particulièrement utile pour les applications créatives ou de discussion

Tarifs DeepSeek

Tarification personnalisée en fonction de l'utilisation des jetons

Évaluations et avis DeepSeek

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de DeepSeek ?

Un commentaire Reddit précise :

J'utilise R1 pour la rédaction technique et la documentation. Il est étonnamment doué pour expliquer clairement des sujets complexes et détecte mieux les incohérences techniques que les autres modèles que j'ai essayés. Elles sont également très utiles pour décomposer des articles de recherche en résumés faciles à comprendre.

J'utilise R1 pour la rédaction technique et la documentation. Il est étonnamment doué pour expliquer clairement des sujets complexes et détecte mieux les incohérences techniques que les autres modèles que j'ai essayés.

Elles sont également très utiles pour décomposer des articles de recherche en résumés faciles à comprendre.

🔍 Le saviez-vous ? Les invites complexes, telles que la résolution d'équations ou le traitement de concepts complexes, peuvent consommer jusqu'à six fois plus d'énergie que les recherches simples. Plus la question est exigeante, plus le coût carbone lié à l'utilisation de l'IA est élevé.

Votre recherche s'achève avec ClickUp

De nombreuses alternatives à Google Gemini IA apportent quelque chose d'utile au tableau : des réponses rapides, des analyses longues et formées, des brainstormings créatifs ou une aide à la recherche. Elles constituent toutes des choix solides, en fonction de vos besoins.

Mais si votre travail ne se limite pas à trouver des réponses, pourquoi vos outils devraient-ils s'arrêter là ?

ClickUp est conçu pour aller jusqu'au bout. Que vous écriviez, codeiez, recherchiez ou gériez des projets à grande échelle, l'IA de ClickUp ne se contente pas d'effleurer la surface. Elle est à vos côtés dans votre espace de travail, avec des agents IA, Brain MAX, AI Notetaker et des outils d'exécution en temps réel qui font avancer votre travail.

Inscrivez-vous à ClickUp et transformez vos bonnes idées en travail fini. ✅