Comment utiliser Google Gemini : un guide pour les utilisateurs de chatbots IA

Partout, dans tous les secteurs d'activité, les professionnels s'efforcent de simplifier les processus de travail et de récupérer du temps et de l'énergie pour se concentrer sur des tâches plus essentielles en se tournant vers les chatbots IA.

Les modèles d'IA d'aujourd'hui peuvent prendre en charge de nombreuses tâches, de la rédaction d'e-mails et de.. la prise de notes de réunion à l'aide à la recherche et à la génération d'idées de contenu.

L'un de ces outils qui est devenu populaire ces derniers temps parmi les chercheurs d'efficacité est Google Gemini (anciennement appelé Bard). L'application Gemini dispose d'une interface conviviale et est dotée de puissantes capacités d'IA générative. Elle peut également s'intégrer de manière transparente à d'autres applications Google.

Dans ce guide, nous allons explorer Google Gemini en détail - les fonctionnalités clés, le prix, comment l'utiliser et les autres outils que vous pouvez consulter.

Plongeons dans le vif du sujet !

Qu'est-ce que Google Gemini?

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'écran d'invite de Gemini Google Gemini Google Gemini est un chatbot d'intelligence artificielle avancé conçu pour simplifier la recherche d'informations et l'automatisation des tâches.

Alimenté par le modèle Gemini Pro, ce chatbot IA excelle dans la compréhension et la génération de texte, tout en traitant rapidement diverses formes d'autres informations, notamment les images, l'audio, les vidéos et le code.

Auparavant, les utilisateurs devaient recourir à des méthodes de recherche traditionnelles comme la navigation à travers de multiples pages web et liens Google. Mais désormais, le chatbot Gemini IA simplifie le processus de recherche en fournissant des résumés concis et des réponses à vos requêtes.

Ainsi, que vous recherchiez des mises à jour d'actualités, des perspectives de recherche ou des informations générales, cet outil vous aide à accéder à des informations pertinentes de manière structurée.

Bien que Google Gemini soit un produit entièrement fonctionnel, l'outil peut encore rencontrer des erreurs ou produire des résultats inexacts à certains moments, car il est en constante évolution.

Toutefois, le point positif est qu'il s'est considérablement amélioré par rapport aux modèles expérimentaux antérieurs de Bard.

Fonctionnalités clés de Google Gemini

Que vous soyez un expert en référencement, un rédacteur indépendant, un étudiant ou un codeur débutant, l'intégration de Google Gemini dans votre flux de travail peut simplifier bon nombre de vos tâches et stimuler votre productivité. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

Fonctionnalité #1 Intégration avec Google Apps

intégration de Gemini dans Google Docs _via le site Web de Google est un outil de travail L'une des principales fonctionnalités de Google Gemini est son intégration transparente avec les applications populaires de l'environnement de travail de Google que vous utilisez peut-être déjà quotidiennement, telles que Docs, Sheets, Google Maps, YouTube, Calendrier, etc.

Ces intégrations (directement dans les applications Google ou indirectement via Gemini) permettent aux utilisateurs d'interagir avec Gemini sans effort par le texte, la voix ou les images, ce qui en fait un outil polyvalent pour faire des choses terminées en déplacement.

Par exemple, lorsqu'il est intégré à Google Docs et Sheets, Google peut analyser votre contenu et suggérer des améliorations, que vous ayez besoin d'aide pour structurer un document ou résumer un long rapport.

Ouvrez la barre latérale "Ask Gemini" directement dans Docs ou Sheets. Vous pouvez même choisir une invite prédéfinie ou taper votre propre requête. Une fois la requête saisie, Gemini analyse votre document ou votre feuille de calcul et vous propose des suggestions dans la barre latérale.

De même, si vous êtes bloqué sur un projet d'e-mail, Gemini peut analyser vos e-mails existants et suggérer des résumés concis ou même vous aider à rédiger des sections spécifiques pour améliorer la clarté et l'impact.

intégration de Gemini dans Gmail via_ Google

Fonction #2 Fonction de multimodalité

Google Gemini est multimodal, c'est-à-dire qu'il peut gérer et traiter différents formats d'entrée, comme du texte, des images, des extraits de code ou des enregistrements audio.

**Génération et analyse d'images

les résultats de Gemini proviennent d'une invite texte-image

Vous pouvez décrire une image que vous souhaitez générer ou fournir un bloc de code, et Gemini peut sans effort répondre à ces demandes avec des résultats pertinents. Le seul problème est qu'il ne peut pas générer d'images de personnes.

Vous vous demandez pourquoi ? Jetez un coup d'œil à ce que Gemini a à dire:

résultat de la recherche sur Gemini

Les Gémeaux peuvent lire et comprendre des textes provenant de diverses sources, comme des livres et des articles, et analyser du contenu visuel pour identifier des objets et des scènes dans des images.

analyse d'images par Gemini

Analyse vidéo

Gemini étend ses capacités au traitement des vidéos, ce qui vous permet de poser des questions, de générer des descriptions et de résumer les points clés des vidéos.

Par exemple, il vous suffit de coller le lien d'une vidéo YouTube dans Gemini et de lui demander de résumer le contenu à l'aide d'une invite telle que "Résumez cette vidéo", pour obtenir l'essentiel sans avoir à regarder l'intégralité de la vidéo.

Note: Cette fonction ne travaille pas avec toutes les vidéos. Vous devrez essayer différentes vidéos pour vous en rendre compte !

Translation

L'assistant Google peut comprendre votre langue préférée et traduire les requêtes vocales dans plus de 100 langues. Il peut également interpréter partiellement les sentiments qui se cachent derrière vos mots, mais ne peut pas saisir les tonalités subtiles. Bien qu'il ne puisse pas transcrire directement les enregistrements, vous pouvez l'utiliser pour dicter du texte, qui pourra ensuite être traduit.

Fonctionnalité #3 Résultats mis à jour

Avec le chatbot Google Gemini IA, obtenir des résultats précis et actualisés pour les requêtes est à portée de discussion. Gemini intervient dans les résultats de recherche de Google, ce qui garantit que les réponses sont basées sur les dernières données disponibles.

Par exemple, cet assistant Google peut fournir une cotation boursière actuelle si vous posez une question sur les cours de la bourse. Bien qu'il ne puisse pas garantir des informations en temps réel pour chaque requête, Gemini excelle à offrir des résultats généralement à jour.

N'oubliez pas que la spécificité est votre amie ! Plus vos invitations sont précises, plus vous avez de chances d'obtenir des résultats correspondant aux dernières informations disponibles. Toutefois, pour les détails critiques ou urgents, il est conseillé de vérifier auprès de sources fiables et fréquemment mises à jour.

Fonctionnalité n°4 Capacités de codage

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Gemini-coding-1400x893.png Capacités de codage de Gemini /$$$img/

les capacités de codage de Gemini via_ G*oogle Si vous êtes un codeur débutant, Google Gemini IA peut vous aider. Elle *prend en charge plus de 20 langages de programmation, notamment Python, Javascript, Java et C++, et peut vous assister dans des tâches de codage en toute simplicité.

Si vous avez du mal à écrire des fonctions ou des blocs de code spécifiques, Gemini peut vous aider. Décrivez simplement ce que vous voulez que le code réalise dans l'invite, instructions, et cet assistant Google générera du code dans le langage de codage que vous préférez.

En outre, si vous pensez que votre code peut contenir des erreurs, Gemini peut l'analyser, identifier les éventuels bugs ou inefficacités, et vous aider à accélérer le processus de débogage.

Gemini peut également vous servir de explicateur de code. Vous pouvez lui fournir un extrait de code, et Gemini fera de son mieux pour expliquer clairement sa fonction.

Note: Bien que Google Gemini puisse générer du code rapidement, il est important de le tester minutieusement avant de l'utiliser. Il se peut que vous deviez modifier le résultat pour garantir une fonction irréprochable et répondre à vos besoins spécifiques.

Tarifs de Google Gemini

Free Forever

Intégration de l'environnement de travail Google: Gemini Business: 24 $/mois par utilisateur Gemini Enterprise: 36 $/mois par utilisateur

Forfait Google One IA Premium: 19,99 $/mois par utilisateur

19,99 $/mois par utilisateur Gemini Code Assist : 19 $/mois par utilisateur (engagement d'un an)

Vous pouvez également passer à Gemini Advanced, le modèle le plus récent et le plus avancé basé sur le modèle linguistique Gemini Ultra, qui est une variante payante uniquement.

L'utilisation de Google Gemini est un jeu d'enfant. Il ne nécessite pas de processus d'inscription compliqué avec des tonnes de vérifications et son utilisation ne fait pas non plus appel à des connaissances techniques. Voici comment procéder :

Procédure d'inscription à Google Gemini

Voici la procédure d'inscription à Google Gemini, étape par étape :

Etape 1 : Visitez gemini.google.com

Recherchez cette URL sur Google sur votre ordinateur, votre appareil iOS ou Android, et cliquez sur le premier lien qui apparaît sur la page.

Etape 2 : Connectez-vous à Google Gemini

Sélectionnez le bouton "Discuter avec Gemini".

Note: Pour accéder à Google, vous devez disposer d'un compte Google confirmé pour un utilisateur de plus de 18 ans.

Etape 3 : Accepter les Conditions générales d'utilisation de Google Gemini

Lors de votre connexion, vous devrez accepter les Conditions générales d'utilisation de Google Gemini en cliquant sur le bouton "J'accepte".

Etape 4 : Commencer à utiliser Google Gemini

Une fois que vous avez accepté les Conditions générales, un grand onglet "Bienvenue dans Gemini" apparaît sur la page avec quelques conseils clés pour son utilisation. Cliquez sur "Continuer" et vous serez redirigé vers la page Gemini. De plus, cette page sera la première chose que vous verrez lorsque vous irez sur gemini.google.com dans le futur. Voilà, c'est fait !

Si vous êtes un utilisateur payant de Google Workspace (niveau Business ou Enterprise), Gemini est déjà préintégré dans vos environnements de travail habituels, tels que Google Docs et Google Sheets. Aucune inscription supplémentaire n'est nécessaire. Il vous suffit de rechercher l'icône Gemini dans l'outil et de commencer.

Lorsque vous utilisez des outils d'IA comme Google Gemini, il est essentiel de disposer d'invitations efficaces (qui sont généralement des phrases rapides) pour tirer le meilleur parti de la plateforme. En bas de la page Gemini, cliquez sur l'onglet "Saisir une invite ici" et saisissez votre question-une invite pour entamer votre première discussion avec l'outil.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton du microphone, présent à droite de l'onglet de l'invite, pour poser vos questions, et Gemini écoutera et tapera ce que vous dites.

Voici quelques bonnes pratiques à suivre pour créer une invite, instructions efficace:

**Soyez précis : Évitez de saisir des invitations vagues ; plus elles sont détaillées, mieux c'est. Au lieu de taper simplement "écrire un blog" dans Gemini, précisez le sujet ou le contenu dont vous avez besoin, par exemple "Écrire un blog sur la façon d'utiliser l'IA pour augmenter la productivité

Inclure des détails dans l'invite, instructions : Spécifiez le type d'informations que vous souhaitez inclure ou exclure de la réponse. Cela aide Gemini à affiner sa recherche et à fournir des résultats plus précis. Mentionnez des mots-clés, le ton, le style de langage ou tout autre détail pertinent pour aider Gemini à mieux comprendre vos exigences. Par exemple, pour l'exemple mentionné ci-dessus, vous pourriez demander à Gemini d'inclure 2 ou 3 exemples concrets tirés d'études de cas accessibles au public et de garder un ton professionnel

: Spécifiez le type d'informations que vous souhaitez inclure ou exclure de la réponse. Cela aide Gemini à affiner sa recherche et à fournir des résultats plus précis. Mentionnez des mots-clés, le ton, le style de langage ou tout autre détail pertinent pour aider Gemini à mieux comprendre vos exigences. Par exemple, pour l'exemple mentionné ci-dessus, vous pourriez demander à Gemini d'inclure 2 ou 3 exemples concrets tirés d'études de cas accessibles au public et de garder un ton professionnel Apprenez de vos erreurs, car c'est un travail en progression : Si la réponse de Gemini n'est pas celle que vous attendiez, ne vous inquiétez pas. Comprenez qu'une mauvaise réponse ne signifie pas qu'il faille repartir de zéro. Google Gemini, tout comme Google Assistant, est un service continu. Vous pouvez poser des questions de suivi et fournir des commentaires sur les réponses précédentes, et Gemini ajustera ses futures réponses en conséquence

Vérifiez aussi: 7 modèles gratuits d'IA avec des invitations, instructions de ChatGPT à essayer en 2024

Interprétation des Conditions générales de Google Gemini

Voici une interprétation des points clés des conditions d'utilisation de Google Gemini Conditions générales d'utilisation de Google Gemini :

Google collecte des données

Lorsque vous interagissez avec Gemini, Google collecte des données afin d'améliorer ses fonctions et de personnaliser votre expérience. Ces données peuvent inclure vos requêtes, la façon dont vous utilisez les fonctionnalités de Gemini et le contenu que vous créez avec son aide.

En règle générale, Google anonymise ces données avant de les utiliser à des fins de développement, de sorte que vos informations personnelles ne sont pas directement liées.

Votre contrôle sur les données

Il est important de comprendre que si Google collecte certaines données, vous restez généralement propriétaire du contenu que vous créez avec l'aide de Gemini. Cela signifie que vous contrôlez ce que vous créez et que vous pouvez choisir comment l'utiliser.

Restrictions d'utilisation

Les Conditions générales décrivent les limites d'utilisation de Google Gemini. Elles interdisent des activités telles que :

L'utilisation de Gemini pour valider des délits ou enfreindre la loi

Générer du contenu faisant la promotion de la violence, de la haine ou de la discrimination

Créer du contenu trompeur ou mensonger

Comme nous l'avons indiqué, vous pouvez commencer à utiliser Gemini en saisissant l'invite, instructions et en obtenant des réponses en quelques secondes. Il peut résumer pour vous des e-mails, des rapports ou tout type de contenu de long formulaire.

Si vous souhaitez effectuer des recherches sur un sujet, tapez vos questions dans l'interface de discussion et Gemini exploitera sa vaste base de connaissances pour vous fournir des réponses informatives.

L'outil peut vous aider à rédiger un e-mail ou un article de blog, à trouver des idées créatives, à rechercher des faits et à mettre en forme différents textes en fonction de vos invitations. Il est également doté de fonctions de traduction qui peuvent aider à combler les lacunes en matière de communication.

Bien que Google Gemini ne soit pas une plateforme de codage, il peut offrir des suggestions et achever des tâches de codage de base dans le cadre de l'intégration à votre environnement de travail.

Mais l'utilisation de cette application et l'amélioration de votre expérience avec elle ne s'arrêtent pas là :

Affiner la réponse : Si vous n'aimez pas la première ébauche générée par Gemini, vous pouvez fournir des instructions supplémentaires ou lui demander de reformuler la réponse d'une manière spécifique. Vous pouvez même affiner les réponses en cliquant sur le bouton Modifier la réponse (le troisième bouton sous la réponse). Vous pouvez alors sélectionner des options telles que plus court, plus long, plus simple, plus décontracté ou plus professionnel pour modifier votre réponse

Si vous n'aimez pas la première ébauche générée par Gemini, vous pouvez fournir des instructions supplémentaires ou lui demander de reformuler la réponse d'une manière spécifique. Vous pouvez même affiner les réponses en cliquant sur le bouton Modifier la réponse (le troisième bouton sous la réponse). Vous pouvez alors sélectionner des options telles que plus court, plus long, plus simple, plus décontracté ou plus professionnel pour modifier votre réponse Vérifier les faits avec la fonctionnalité "Double vérification": Vous pouvez utiliser la fonctionnalité "Double vérification" (généralement une icône ressemblant à une loupe) pour voir les sources et les références de la réponse de Gemini

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité "Double vérification" (généralement une icône ressemblant à une loupe) pour voir les sources et les références de la réponse de Gemini Fournir un retour d'information: Vous pouvez évaluer toutes les réponses générées par Google Gemini en tant que retour d'information. Juste en dessous de la réponse, cliquez sur l'icône de pouce vers le haut si vous avez apprécié le contenu ou sur l'icône de pouce vers le bas si vous ne l'avez pas apprécié. Vous pouvez également fournir une raison spécifique pour votre réponse et l'envoyer

Vous pouvez évaluer toutes les réponses générées par Google Gemini en tant que retour d'information. Juste en dessous de la réponse, cliquez sur l'icône de pouce vers le haut si vous avez apprécié le contenu ou sur l'icône de pouce vers le bas si vous ne l'avez pas apprécié. Vous pouvez également fournir une raison spécifique pour votre réponse et l'envoyer Partager votre travail: Une fois que vous avez rédigé le contenu parfait avec l'aide de Google, vous pouvez facilement le partager avec vos collègues ou l'exporter vers vos applications préférées, telles que Google Docs ou Gmail, pour une modification ou une distribution plus poussée

via Google Gemini_

Si vous craignez que vos données ne soient suivies, Google Gemini vous permet de désactiver le suivi des activités et de supprimer les activités précédentes dans l'application. Voici ce qu'il faut faire :

Accéder à Google : Rendez-vous sur la page Google Gemini via votre navigateur ou application préféré(e)

: Rendez-vous sur la page Google Gemini via votre navigateur ou application préféré(e) Accédez aux paramètres d'activité : Cliquez sur l'onglet "Activité", situé dans le coin inférieur gauche de l'emplacement

: Cliquez sur l'onglet "Activité", situé dans le coin inférieur gauche de l'emplacement Trouvez l'activité de l'application Gemini : En haut de la page, vous pourrez voir l'option "Activité de l'application Gemini"

: En haut de la page, vous pourrez voir l'option "Activité de l'application Gemini" Désactiver le suivi : Cliquez sur le bouton "Désactiver", visible à droite de la section Activité de l'application Gemini

: Cliquez sur le bouton "Désactiver", visible à droite de la section Activité de l'application Gemini Choisissez une action : Sélectionnez soit "Désactiver" pour désactiver le suivi de l'activité, soit "Désactiver et supprimer l'activité" pour supprimer les données d'activité existantes

En outre, la plateforme permet d'effacer des invitations individuelles, ce qui offre un contrôle supplémentaire sur vos données. Vous pouvez également supprimer les données d'activité pour des périodes spécifiques, telles que le dernier jour, la dernière heure ou tout le temps. Vous pouvez même définir un intervalle personnalisé pour la suppression des données entre des paramètres spécifiques.

Avantages de l'utilisation de Google Gemini

Google Gemini est certainement avancé et assez compétitif par rapport à d'autres outils d'IA sur le marché. Voici quelques-uns des avantages liés à l'utilisation de cet outil :

Raisonnement amélioré : La capacité exceptionnelle de Google Gemini à raisonner permet de résoudre des problèmes souvent observés dans d'autres systèmes d'IA, comme les réponses non pertinentes. Cet aspect de l'outil garantit des réponses plus précises et plus fiables et contribue à renforcer la confiance et la satisfaction des utilisateurs

La capacité exceptionnelle de Google Gemini à raisonner permet de résoudre des problèmes souvent observés dans d'autres systèmes d'IA, comme les réponses non pertinentes. Cet aspect de l'outil garantit des réponses plus précises et plus fiables et contribue à renforcer la confiance et la satisfaction des utilisateurs Traitement polyvalent : Les capacités de traitement des données de Gemini vont au-delà du texte, ce qui lui permet de traiter des informations telles que des visuels, du code et plus encore pour diverses applications. Cette fonction rend Gemini utile dans diverses industries et tâches, de l'analyse de données à la génération de contenu

: Les capacités de traitement des données de Gemini vont au-delà du texte, ce qui lui permet de traiter des informations telles que des visuels, du code et plus encore pour diverses applications. Cette fonction rend Gemini utile dans diverses industries et tâches, de l'analyse de données à la génération de contenu Utilisation efficace des ressources : Gemini fonctionne avec des exigences de calcul minimales, ce qui en fait une solution IA respectueuse des ressources. Cette efficacité se traduit également par des temps de réponse plus rapides et des expériences utilisateur transparentes

Points de douleur courants auxquels sont confrontés les utilisateurs de Google Gemini

Comme toute autre application, Google Gemini est également imparfait. Il comporte lui aussi son lot de limites auxquelles les utilisateurs actuels sont confrontés et dont les nouveaux utilisateurs doivent être conscients :

Inexactitude potentielle : En raison de la nature des grands modèles linguistiques, il est possible que Gemini génère des résultats qui semblent factuels, mais qui ne sont pas vérifiés dans les données réelles

: En raison de la nature des grands modèles linguistiques, il est possible que Gemini génère des résultats qui semblent factuels, mais qui ne sont pas vérifiés dans les données réelles Absence de sources d'information : Gemini omet souvent de mentionner les sources des informations qu'il génère. Cette omission rend difficile la vérification de la crédibilité ou de l'exactitude de la réponse générée

: Gemini omet souvent de mentionner les sources des informations qu'il génère. Cette omission rend difficile la vérification de la crédibilité ou de l'exactitude de la réponse générée Créativité et originalité : Bien qu'il soit capable de générer des sorties créatives, les créations de Gemini proviennent principalement de ses données d'entraînement. Il peut avoir des difficultés avec des concepts entièrement originaux ou des idées qu'il n'a jamais rencontrées auparavant

: Bien qu'il soit capable de générer des sorties créatives, les créations de Gemini proviennent principalement de ses données d'entraînement. Il peut avoir des difficultés avec des concepts entièrement originaux ou des idées qu'il n'a jamais rencontrées auparavant Dépendance à l'égard des données initiales : Les réponses de Gemini dépendent fortement du fournisseur, prestataire initial. Par conséquent, il est nécessaire de poser des questions achevées et précises dans l'invite, afin d'obtenir la réponse souhaitée

: Les réponses de Gemini dépendent fortement du fournisseur, prestataire initial. Par conséquent, il est nécessaire de poser des questions achevées et précises dans l'invite, afin d'obtenir la réponse souhaitée Biais potentiels : Gemini peut hériter des biais des données sur lesquelles il a été formé. Cela signifie que ses réponses peuvent favoriser certains points de vue ou données démographiques, ce qui conduit à des résultats injustes ou discriminatoires

Google Gemini Reviews on Reddit

Après avoir parcouru Reddit à la recherche d'informations sur Google Gemini effacées, il est clair que si l'outil offre de nombreux avantages, il a également conduit les utilisateurs à rencontrer certains défis et points de douleur.

Un utilisateur souligne la comparaison entre l'application Google et ChatGPT :

_Oui, l'application Gemini Advanced est comparable à ChatGPT-4 (qui se dégradait mais restait meilleur que tout ce qui existait sur le marché) pour la création de contenu, les résumés, etc

Un autre utilisateur de Reddit dit-

La différence de qualité entre les réponses de gpt et de gemini est stupéfiante. Les réponses de Gemini sont parfois vraiment hors contexte et carrément fausses dans de nombreux cas. Il brille en prenant des vidéos youtube et en les résumant pour moi, mais même cela sort de la fenêtre parfois

Certains commentaires ont clairement mis en évidence les domaines dans lesquels Gemini a besoin d'améliorations significatives, comme l'exactitude des informations et la cohérence. Une critique a déclaré..

J'avais quelques questions à poser à Achevé et il s'est achevé en se contredisant à plusieurs reprises. Il a même fait référence à des photos de deux personnes vues ensemble, avec les URL correspondantes, et la deuxième question a ensuite nié l'existence des photos et tout est revenu avec une réponse standard qu'il était encore en train d'apprendre._

Une critique a également souligné comment Gemini s'avère être un assistant de rédaction inestimable et affirme que ses résultats sont impartiaux-

Un élément que j'adore dans Gemini, c'est que la partie rédactionnelle ne ressemble à aucune autre IA que j'ai utilisée. Non seulement elle vous aide à reformuler vos pensées, mais elle le fait de manière impartiale. Elle explique pourquoi elle l'a écrit dans ce style et ajoute également des conseils utiles sur la raison pour laquelle elle a supprimé des mots, comme ceux qui évoquent une émotion ou qui s'éloignent de l'idée que vous essayez de faire passer. Vous pouvez en fait donner le ton à votre auditoire

Outils d'IA alternatifs à utiliser à la place de Google Gemini

Outre Google Gemini, il existe de nombreux autres outils d'IA que vous pouvez utiliser pour rationaliser votre travail.

Lire la suite: Google Bard vs ChatGPT - Quel outil IA est le meilleur en 2024 ? ChatGPT: Cet outil IA qui a capturé notre imagination collective lors de son lancement est probablement la plateforme de discussion IA la plus célèbre aujourd'hui. Grâce à ses capacités de NLP (traitement du langage naturel), il peut aider les utilisateurs dans diverses tâches allant de la réponse à des questions à la génération de texte. Il est habile à comprendre et à produire des réponses semblables à celles des humains, ce qui en fait un outil utile utile pour l'assistance virtuelle la création de contenu, etc. Cependant, sa plus grande limite est que ses données de formation ne sont mises à jour que jusqu'en avril 2023. Pour pallier cette limite, il est possible de passer à la version payante de Chat GPT Plus, qui offre des capacités de navigation sur le web

Claude: Claude d'Anthropic est un autre outil IA populaire. Comme ChatGPT, Claude a une variante gratuite et une variante payante. Il est basé sur le modèle Claude 3 et les utilisateurs ont rapporté que ses résultats étaient plus humains que ceux de ChatGPT. Cet outil peut générer du texte, modifier votre texte et rédiger des textes créatifs correspondant à vos invitations. Il excelle également dans les domaines de la logique et du raisonnement (résolution d'énigmes et de problèmes scientifiques complexes) et ferait un bon partenaire d'étude pour un étudiant

Lire aussi: 25 Hacks ChatGPT pour transformer votre travail en 2024 Une autre excellente alternative à Google Gemini est ClickUp Brain.

ClickUp Brain

ClickUp Brain

offre une suite complète de fonctionnalités IA conversationnelles, contextuelles et basées sur les rôles pour optimiser l'efficacité de votre travail et, par conséquent, vous faire gagner du temps. Intégré à l'application Plate-forme ClickUp clickUp Brain est conçu pour assister les professionnels de tous les secteurs dans l'accomplissement de diverses tâches.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Summarize-feature.jpg Fonctionnalité ClickUp Summarize pour les notes de réunion /$$$img/

résumez les notes de réunion à l'aide de ClickUp Brain en quelques secondes

Sa validation de la confidentialité des utilisateurs est un facteur crucial qui distingue ClickUp Brain. Contrairement à certains outils d'IA tiers, ClickUp s'abstient d'entraîner les modèles d'IA sur les données des utilisateurs, ce qui garantit des contrôles d'accès stricts et un partage sécurisé des réponses générées par l'IA avec les utilisateurs auteurs.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités :

Réponses sur mesure : Fournit des réponses sur mesure à des contextes d'entreprise spécifiques au sein de ClickUp, en aidant les équipes lorsqu'elles collaborent sur des projets, certaines tâches ou des documents. Par exemple, vous pouvez lui demander d'analyser les données d'un projet et d'en partager les principales conclusions avec vous. Vous pouvez même lui demander de vérifier si l'une des tâches de votre équipe est proche de sa date d'échéance et de vous en informer

: Fournit des réponses sur mesure à des contextes d'entreprise spécifiques au sein de ClickUp, en aidant les équipes lorsqu'elles collaborent sur des projets, certaines tâches ou des documents. Par exemple, vous pouvez lui demander d'analyser les données d'un projet et d'en partager les principales conclusions avec vous. Vous pouvez même lui demander de vérifier si l'une des tâches de votre équipe est proche de sa date d'échéance et de vous en informer Apprend et s'améliore : Il apprend et s'adapte à vos besoins ; plus vous utiliserez ClickUp Brain, mieux il saura anticiper vos besoins et vous fournir les informations les plus pertinentes

: Il apprend et s'adapte à vos besoins ; plus vous utiliserez ClickUp Brain, mieux il saura anticiper vos besoins et vous fournir les informations les plus pertinentes Plus de temps pour le travail stratégique : Son Gestionnaire de projets d'IA vous permet de..d'automatiser les tâches répétitiveset de libérer du temps pour la réflexion stratégique et la prise de décision. En outre, il peut vous aider en résumant vos notes de réunion et en identifiant les éléments d'action, en générant des sous-tâches, en créant des standups et des mises à jour de projet, en envoyant des rappels pour les tâches en retard, et ainsi de suite

: Son Gestionnaire de projets d'IA vous permet de..d'automatiser les tâches répétitiveset de libérer du temps pour la réflexion stratégique et la prise de décision. En outre, il peut vous aider en résumant vos notes de réunion et en identifiant les éléments d'action, en générant des sous-tâches, en créant des standups et des mises à jour de projet, en envoyant des rappels pour les tâches en retard, et ainsi de suite L'information à portée de main: Le _Gestionnaire de connaissances IA de ClickUp Brain fait en sorte que vous n'ayez plus à chercher partout un message ou un fichier vieux de plusieurs mois dans votre environnement de travail ClickUp. Demandez simplement à l'IA de le trouver, et elle fera remonter l'information à la surface en quelques secondes. Si vous avez connecté d'autres applications à ClickUp (Google Drive, par exemple), l'IA peut même y effectuer des recherches pour trouver ce que vous cherchez

Le _Gestionnaire de connaissances IA de ClickUp Brain fait en sorte que vous n'ayez plus à chercher partout un message ou un fichier vieux de plusieurs mois dans votre environnement de travail ClickUp. Demandez simplement à l'IA de le trouver, et elle fera remonter l'information à la surface en quelques secondes. Si vous avez connecté d'autres applications à ClickUp (Google Drive, par exemple), l'IA peut même y effectuer des recherches pour trouver ce que vous cherchez Assistant de rédaction IA : Vous permet de créer du contenu plus efficacement grâce à l'assistant de rédaction _AI, qui peut générer tout, des légendes accrocheuses pour les médias sociaux aux articles longs. Il propose également des suggestions pour améliorer le ton, le style et la clarté dans les documents, les e-mails et les descriptions de tâches. En outre, vous pouvez choisir parmi plus de 100 invites prêtes à l'emploi basées sur les rôles pour créer rapidement du contenu

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Blog-Post.gif Utilisation de ClickUp AI pour générer un article de blog dans ClickUp Docs /$$img/

créez du contenu dans le ton et le style que vous souhaitez à l'aide de ClickUp Brain

En outre, ClickUp Brain peut facilement transcrire des vidéos et traduire des notes dans différentes langues, ce qui améliore encore la productivité et la collaboration au sein des équipes.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Release-2.185\_Translate\_V2.gif.gif Traduire une action à l'aide de ClickUp AI /$img/

traduire des textes dans un intervalle de langues préférées à l'aide de ClickUp Brain_

N'oubliez pas de voir le 10 Meilleures extensions Chrome IA pour booster la productivité en 2024

ClickUp pricing

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 7 $ par membre de l'espace de travail et par mois

Exploitez la puissance de ClickUp Brain

Nous espérons que cet article a contribué à vous montrer comment utiliser Google Gemini pour obtenir les meilleurs résultats. Il y a tellement de chatbots IA à explorer de nos jours, et chacun a son propre ensemble d'avantages et d'inconvénients. Tirer parti de ClickUp Brain offre bien plus que l'avantage de l'IA - les fonctionnalités avancées de gestion des projets et des tâches de ClickUp rendent votre travail quotidien efficace et performant. ClickUp est disponible sous forme d'application bureau et mobile également.

Trouver des informations pertinentes à partir de tâches, de documents et de projets au sein de ClickUp en quelques secondes ? Vérifiez.

Rédiger des textes, des blogs et des e-mails dans le ton que vous préférez en quelques clics ? Oui.

Automatisation de la gestion de projet et des tâches telles que l'identification des erreurs et la génération de rapports et de résumés de tâches en devenant votre assistant virtuel ? Vérifier.

Et il y en a encore beaucoup d'autres.. Inscrivez-vous sur ClickUp dès aujourd'hui et explorez l'intervalle des capacités IA de ClickUp Brain !