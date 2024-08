Google Gemini (Bard) vs ChatGPT – ; Quel outil d'IA est le meilleur en 2024 ?

Les chatbots IA facilitent la vie de tout un chacun.

Mais deux outils ont entièrement transformé le travail des gens : Google Gemini (anciennement Bard) et ChatGPT.

Personne ne pensait que les outils IA deviendraient une partie solide de notre journée de travail dans la mesure où ils l'ont déjà fait.

Et pourquoi pas ? Un chatbot IA vous déchargera de bien des tâches : faire des recherches universitaires, rédiger des e-mails, coder ou composer des chansons ! Les clés de la productivité ont un nouveau nom : IA.

La vraie question est la suivante : l'utilisation de l'intelligence artificielle est-elle une nouveauté pour les organisations ou aidera-t-elle les gens à travailler plus intelligemment ?

Nous allons faire une ultime confrontation entre Google Gemini et ChatGPT pour que vous puissiez décider sur la base de faits.

Nous avons également une excellente troisième option pour les personnes qui en veulent plus. Restez avec nous jusqu'à la fin !

Qu'est-ce que Google Gemini ?

via Google Gemini En Février de 2023, Google a mis en ligne un bot doté d'une intelligence artificielle, Bard.

Les experts affirment que Bard (aujourd'hui Gemini) est la réponse de Google au ChatGPT d'OpenAI.

Gemini est construit sur le modèle de langage de l'IA pour les applications de dialogue (LaMDA) de Google.

Selon Sundar Pichai, PDG de Google et d'Alphabet, Gemini est un service expérimental d'IA conversationnelle qui répond aux questions et fournit des informations comme la recherche Google de manière raffinée.

Il précise : " La technologie peut combiner l'étendue des connaissances mondiales et puiser des informations sur le web pour fournir des réponses fraîches et de haute qualité. "

Il est intéressant de noter que des réviseurs humains évaluent les discussions de Gemini afin d'améliorer la qualité des réponses.

La force de Gemini réside dans sa capacité à offrir des réponses simples et contextuelles (par opposition à des pages interminables de contenu web).

Fonctionnalités de Google Gemini

La façon dontGemini récupère les informations est ce qui le différencie des autres chatbots IA.

Il extrait des données en temps réel, ayant été formé sur des données de discussion (au lieu de livres, d'articles, etc.), ce qui en fait un chatbot plus bavard que les autres.

Voici un aperçu de ses trois principales fonctionnalités :

1. Extensions de Gemini

Google conserve la mise à niveau de Gemini dont la dernière en date est "Gemini Extensions", un chatbot qui extrait vos informations des comptes Gmail, Google Docs, Google Plan, Google Drive, etc.

Par exemple, supposons que vous ayez le forfait d'aller au Grand Canyon avec votre équipe de travail.

Au lieu de jongler avec plusieurs onglets et de perdre du temps à demander qui est gratuit et quand, laissez le modèle IA de Google Gemini s'en charger.

Cet outil alimenté par l'IA va :

Obtenir les dates qui conviennent à tout le monde à partir de Gmail

Rechercher en temps réel les détails du vol et de l'hôtel

Envoyer l'itinéraire de Google Plan vers l'aéroport

Fournir des vidéos YouTube sur les choses à faire sur place

Gemini Extensions affiche des informations pertinentes provenant des outils Google les plus courants - le tout dans le cadre d'une seule et même discussion

2. Assistant avec Gemini

Google Gemini a également déployé une nouvelle fonctionnalité qui pourrait être particulièrement intéressante pour vous : L'assistant dans les Gémeaux. Il s'agit du mariage d'un assistant personnalisé qui vous écoute et d'un technologie d'IA générative qui raisonnera avec vous et vous répondra.

Utilisez du texte, de la voix ou des images pour interagir avec cet outil et obtenir votre assistant personnalisé.

Voici un exemple de l'utilité de l'assistant dans Google Gemini :

Disons que vous voulez télécharger une photo de votre chiot sur les médias sociaux. Mais vous avez du mal à trouver des légendes "intelligentes".

L'assistant de Gemini vous aidera.

Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire flotter la superposition au-dessus de votre photo et de lui demander de rédiger un message rapide pour vous sur les médias sociaux.

L'assistant barde utilisera l'image comme principal repère visuel et curera un post contextuel pour vous.

Cette surcouche conversationnelle a l'avantage du premier arrivé, n'ayant jamais été essayée par aucune marque auparavant !

3. bouton "Google it" (G)

Gemini a également introduit une autre fonctionnalité intéressante avec son bouton "Google it" pour revérifier rapidement ses réponses.

Lorsque vous cliquez sur l'icône "G" après un résultat, Gemini examine la réponse et évalue s'il existe un contenu similaire sur le web pour la corroborer.

Pour obtenir un aperçu de contenus similaires par Google Search, cliquez sur les phrases en surbrillance.

Partagez une discussion Gemini avec un lien public pour poursuivre la discussion avec quelqu'un d'autre. La personne avec qui vous le partagez peut poser des questions supplémentaires à Gemini sur ce sujet et poursuivre l'échange.

Limites de Google Gemini

Bien que Google Gemini se distingue par ses fonctionnalités uniques et ses capacités étendues d'information en temps réel, il est important d'aborder les limites auxquelles les utilisateurs peuvent être confrontés. Comprendre ces contraintes ajoute une couche de transparence et aide les utilisateurs à définir des attentes réalistes. Voici quelques limites de Google Gemini à prendre en compte :

Dépendance à l'égard d'Internet: Gemini nécessite une connexion Internet active pour fonctionner, ce qui limite son accessibilité dans les zones où la connectivité est insuffisante.

Gemini nécessite une connexion Internet active pour fonctionner, ce qui limite son accessibilité dans les zones où la connectivité est insuffisante. Inquiétudes sur la confidentialité des données: Étant donné l'intégration de Gemini avec les services personnels de Google comme Gmail et Drive, les utilisateurs peuvent avoir des inquiétudes sur la façon dont leurs données sont utilisées et protégées.

Étant donné l'intégration de Gemini avec les services personnels de Google comme Gmail et Drive, les utilisateurs peuvent avoir des inquiétudes sur la façon dont leurs données sont utilisées et protégées. Compréhension contextuelle limitée: Bien que Gemini soit compétent pour traiter un large intervalle de requêtes, sa capacité à comprendre et à traiter des questions très nuancées ou spécifiques à un domaine peut être limitée.

Bien que Gemini soit compétent pour traiter un large intervalle de requêtes, sa capacité à comprendre et à traiter des questions très nuancées ou spécifiques à un domaine peut être limitée. Incohérences dans les réponses: Occasionnellement, Gemini peut produire des réponses qui manquent de cohérence ou qui contredisent les réponses précédentes, ce qui reflète les difficultés à maintenir la cohérence au cours d'interactions prolongées.

Occasionnellement, Gemini peut produire des réponses qui manquent de cohérence ou qui contredisent les réponses précédentes, ce qui reflète les difficultés à maintenir la cohérence au cours d'interactions prolongées. Adaptation aux nouvelles informations: La capacité du Gémeaux à intégrer les derniers développements ou les dernières nouvelles dans ses réponses peut être retardée, ce qui a un impact sur la pertinence de ses réponses.

Google Gemini pricing

Utilisation gratuite sans limitation du nombre de questions posées !

Qu'est-ce que ChatGPT?

via ChatGPT Sorti en novembre 2022, ChatGPT est OpenAI, alimenté par l'IA qui répond aux questions et aux invitations dans la forme que vous souhaitez.

La superpuissance de ChatGPT est que malgré le fait qu'il s'agisse d'un outil d'intelligence artificielle, il mène des discussions semblables à celles des humains.

De plus, cet outil d'IA générative fait ce que seuls les humains étaient capables de faire jusqu'à présent - la pensée créative.

Écrire des poèmes, des e-mails, des blogs, des articles,modèles de calendrier de contenudes posts sur les médias sociaux, des essais, etc.

Déboguer le code

Résumer des podcasts et des transcriptions

Résoudre des problèmes mathématiques complexes

Identifier des mots-clés pour le référencement

Fonctionnalités de ChatGPT

ChatGPT tire des informations de montagnes de données et de grands modèles de langage IA pour formuler des réponses naturelles et humaines pour le divertissement, les entreprises et les cas d'utilisation éducatifs

Contrairement à ce que l'on croit, ChatGPT n'est pas sensible

ChatGPT formule des réponses à partir du texte prédictif du transformateur. Cela inclut le prochain mot, la prochaine phrase, le prochain paragraphe, et ainsi de suite, sur la base des séquences de texte sur lesquelles les experts se sont entraînés

1. Nouvelles capacités vocales et d'images

Vous voulez avoir une discussion vocale ou montrer à ChatGPT de quoi vous parlez ? C'est désormais possible.

ChatGPT déploie de nouvelles fonctionnalités vocales et d'images, offrant un type d'interface plus intuitif.

Imaginons que vous soyez à l'Accueil et que vous souhaitiez savoir ce que vous allez préparer pour le dîner.

Il vous suffit de prendre une photo de votre réfrigérateur et de votre garde-manger pour obtenir des suggestions ! Posez des questions complémentaires pour obtenir une recette étape par étape !

2. Versions personnalisées de ChatGPT-GPTs

À vous qui pensez que ChatGPT ne fait pas d'entrées personnalisées, la nouvelle mise à jour des GPTs de la plateforme va vous surprendre.

Vous pouvez désormais créer votre version personnalisée de ChatGPT pour n'importe quel objectif spécifique de votre vie quotidienne - et partager cette création avec d'autres :

Par exemple, les GPT aident à enseigner les mathématiques à votre enfant ou même à concevoir des autocollants, d'ailleurs.

Testez la plateforme pour vous en convaincre !

3. Exemples d'invitations

La plateforme a également rendu le lancement d'une nouvelle discussion un peu moins intimidant, grâce à l'introduction d'"exemples d'invites"

Désormais, au lieu de fixer l'espace vide, utilisez des échantillons Modèles d'invitations, instructions IA au début d'une discussion pour favoriser des conversations engageantes et significatives.

Limites de ChatGPT

Malgré les capacités impressionnantes que ChatGPT apporte au tableau, il a ses limites. Il est essentiel de comprendre ces limites pour que les utilisateurs puissent avoir des attentes réalistes et trouver des solutions pour leurs paramètres spécifiques. Voici un aperçu des limites notables de ChatGPT :

Récence des données: Les connaissances de ChatGPT sont basées sur les informations disponibles jusqu'à la dernière date d'arrêt de la formation. Cela signifie qu'il ne peut pas fournir de mises à jour ou d'informations sur des évènements survenus après cette date.

Les connaissances de ChatGPT sont basées sur les informations disponibles jusqu'à la dernière date d'arrêt de la formation. Cela signifie qu'il ne peut pas fournir de mises à jour ou d'informations sur des évènements survenus après cette date. Risque de désinformation: Étant donné qu'il s'appuie sur des données préexistantes, ChatGPT peut, par inadvertance, générer des réponses contenant des inexactitudes ou des informations obsolètes.

Étant donné qu'il s'appuie sur des données préexistantes, ChatGPT peut, par inadvertance, générer des réponses contenant des inexactitudes ou des informations obsolètes. Compréhension du contexte: Bien que ChatGPT soit capable de générer des réponses semblables à celles des humains, il peut avoir des difficultés à comprendre le contexte ou les nuances de certaines questions, ce qui conduit à des réponses non pertinentes ou génériques.

Bien que ChatGPT soit capable de générer des réponses semblables à celles des humains, il peut avoir des difficultés à comprendre le contexte ou les nuances de certaines questions, ce qui conduit à des réponses non pertinentes ou génériques. Raisonnement éthique et moral: ChatGPT ne s'aligne pas toujours sur l'éthique humaine ou le raisonnement moral, en particulier dans les situations qui nécessitent une compréhension nuancée et de l'empathie.

ChatGPT ne s'aligne pas toujours sur l'éthique humaine ou le raisonnement moral, en particulier dans les situations qui nécessitent une compréhension nuancée et de l'empathie. Dépendance à l'égard de la qualité des instructions: La qualité des réponses de ChatGPT dépend fortement de la clarté et de la spécificité des invitations. Des questions vagues ou ambiguës peuvent conduire à des réponses peu claires ou insatisfaisantes.

Tarifs de ChatGPT

Free: $0

$0 ChatGPT-4 : $20/mois

ChatGPT vs Google Gemini : Y a-t-il un gagnant?

Nous avons couvert les fonctionnalités uniques de ChatGPT et de Google Gemini pour vous faciliter la vie.

Mais abordons l'éléphant dans la pièce : "L'un est-il meilleur que l'autre ?

Poursuivez votre lecture pour explorer quelques différences essentielles entre ChatGPT et Google Gemini et comprendre s'il existe un vainqueur incontestable.

1. Capacités génératives

Gemini ne dispose pas des mêmes capacités d'IA générative que ChatGPT.

Voyons ce que ces outils IA montrent lorsque j'écris l'invite, " Rédigez un essai sur les raisons pour lesquelles nous nous sentons tristes à propos de la mort de Matthew Perry "

Tout d'abord, nous avons la réponse de Gemini :

Bien que l'objectif de Gemini (du moins pour le moment) soit d'assister la recherche Google, il écrit également de manière créative pour vous. Le message conclusif sur la santé mentale vers la fin est un excellent ajout à l'essai, qui diffère de la version ChatGPT.

À son tour, ChatGPT fait un excellent travail en fournissant une rédaction de haute qualité qui ne s'écarte pas du chemin.

Le verdict: Il y a égalité lorsqu'il s'agit d'évaluer les capacités d'IA générative de ChatGPT et de Google Gemini.

2. Modèle de formation

L'une des différences clés entre Google Gemini et ChatGPT est le type de grands modèles linguistiques (LLM) qu'ils utilisent.

Alors que Gemini est basé sur l'architecture PaLM 2, ChatGPT est basé sur l'architecture Transformer.

Mais qu'est-ce que cela fait pour un utilisateur comme vous et moi ?

La recherche de ChatGPT repose sur l'introduction de données de formation dans le système. Naturellement, la recherche devient rapidement obsolète.

Gemini, en revanche, parcourt les pages web en temps réel, rendant les discussions plus pertinentes pour garantir des réponses plus actuelles.

Notre verdict: Gemini a le dessus pour les informations les plus récentes, grâce à son modèle de formation.

3. Modifier les réponses + Chargement d'images

Google Gemini permet aux utilisateurs de modifier la réponse par l'outil et offre de nombreuses options pour la même chose.

Le chatbot IA permet également de télécharger des pièces jointes sous forme d'images.

Ces deux fonctionnalités ne sont pas disponibles dans la version gratuite de ChatGPT. Cependant, ChatGPT vous permet de donner votre avis sur la réponse et de la régénérer.

Notre avis : ChatGPT et Google Gemini offrent tous deux aux utilisateurs des options permettant de modifier la qualité des réponses. Il s'agit donc d'un atie.

4. Intégrations

En ce qui concerne les intégrations, les extensions de Google Gemini sont plus pratiques car elles sont adaptées aux outils Google courants que les utilisateurs utilisent tous les jours.

En revanche, ChatGPT propose des versions personnalisées uniques (GPT) pour répondre aux besoins personnels. Il permet également la saisie d'images et de voix.

Notre verdict: ChatGPT a un avantage pour offrir des versions personnalisées, mais les extensions de Google Gemini sont une source d'aide massive pour la plupart des utilisateurs qui travaillent avec plusieurs outils Google.

5. Expérience utilisateur et accessibilité

Lors de l'évaluation de Google Gemini et de ChatGPT, il est essentiel de prendre en compte l'expérience utilisateur et la facilité d'accès. Google Gemini s'intègre de manière transparente à toutes les autres applications Google, ce qui le rend intrinsèquement plus accessible aux utilisateurs qui font déjà partie de l'écosystème Google. Son interface intuitive et sa couche de discussion permettent aux utilisateurs de tous les niveaux de compétence technologique de s'engager facilement dans Gemini.

ChatGPT, bien qu'il ne soit pas directement intégré à des plateformes spécifiques, est connu pour son interface utilisateur réactive et directe. Sa capacité à comprendre et à générer des textes semblables à ceux d'un être humain sur des sujets variés le rend accessible et utile à un large public. L'introduction de la voix et de l'image dans ChatGPT améliore également de manière significative son accessibilité, en s'adressant aux utilisateurs qui préfèrent les interactions audiovisuelles au texte.

Notre avis: Pour les utilisateurs de l'environnement de travail de Google, Gemini peut offrir une expérience plus transparente. Cependant, l'interface polyvalente et conviviale de ChatGPT, associée à ses fonctionnalités innovantes de voix et d'images, la rend très accessible et attrayante pour un large intervalle d'utilisateurs, ce qui marque une égalité dans cette catégorie.

Google Gemini Vs. ChatGPT on Reddit

Tournons-nous vers Reddit pour voir ce que les utilisateurs disent de la rivalité ChatGPT Vs. Google Gemini.

Lorsque vous recherchez Google Gemini vs. ChatGPT sur Reddit vous verrez des opinions divergentes sur les deux.

Certains utilisateurs affirment que "Google pourrait avoir un avantage d'échelle en matière de données et de calcul", tandis qu'un autre utilisateur note que "le fait que LaMDA ne soit pas un modèle statique et qu'il se mette constamment à jour constitue un avantage considérable par rapport à GPT-3.5"

Mais tout ne penche pas en faveur de Gemini.

Certains utilisateurs estiment que les réponses de ChatGPT sont plus précises et de meilleure qualité que celles de Gemini.

Voici une distinction intéressante faite par un utilisateur et qui pourrait valoir la peine d'être étudiée :

pour la recherche d'informations actuelles, Gemini est bien meilleur que ChatGPT avec la navigation. L'implémentation de "avec navigation" dans Bing et ChatGPT est absolument terrible. Je suppose que Google peut exploiter les requêtes de recherche mises en cache pour renvoyer des informations actuelles beaucoup plus rapidement. À fait un bien meilleur travail de mise en forme des réponses, il inclut des images, etc. et il est plus rapide

cependant, Google Gemini fournit beaucoup d'informations fausses ou peu fiables, plus que ChatGPT. Et je ne pense pas qu'il soit aussi bon pour les "autres" tâches du type "écrivez-moi un poème". Personnellement, je pense donc qu'il s'agit maintenant d'une course à deux. ChatGPT pour la capacité brute du modèle, Gemini pour la recherche d'informations actuelles et la facilité d'utilisation en général."_

La meilleure alternative à ChatGPT vs. Google Gemini

J'ai essayé d'utiliser Google Gemini et ChatGPT pour rédiger un blog sur leurs fonctionnalités comparées.

Cependant, les deux outils d'IA ont besoin de plus en ce qui concerne l'exactitude des faits et la recherche vérifiée.

L'IA évolue encore dans la bataille de la nouvelle ère entre Google Gemini et ChatGPT Alternatives au ChatGPT .

Heureusement, une troisième option répond mieux naturellement à vos besoins en matière de chatbot IA : ClickUp AI

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger plus rapidement, résumer et polir des textes, générer des réponses, et plus encore

À la place de rationaliser les flux de travail, passez votre temps à idéer, à créer et à faire des choses qu'une machine ne fera pas.

Et ClickUp Brain réduit de moitié le temps consacré à vos flux de travail. Adaptez cet assistant alimenté par l'IA au rôle de votre choix.

Il comprend des centaines d'outils de recherche Outils d'IA pour chaque fonction et chaque cas d'utilisation - de la gestion de projet et de l'assistance client à l'ingénierie de produit et au marketing.

ClickUp Brain permet aux équipes commerciales d'être plus confiantes dans leurs communications en révisant, en raccourcissant ou en rédigeant le texte d'un e-mail

Par exemple, faites appel à un éditeur personnel qui travaillera sur vos écrits pour les rendre plus clairs, plus concis et plus engageants.

Vous n'avez pas besoin d'investir dans des services distincts Outils d'écriture IA pour faire le travail terminé.

Utilisez des en-têtes pré-structurés, des tableaux, etc. pour mieux structurer votre contenu. Dans l'ensemble, ClickUp est l'un des meilleurs logiciels de gestion de contenu Générateurs de contenu IA sur le marché qui se concentre sur la qualité, l'exactitude et la pertinence du contenu.

ClickUp Brain dispose de capacités de résumé avancées. Vous voyez un long fil de commentaires sur une tâche ? Utilisez ClickUp Brain pour résumer l'ensemble du fil en quelques secondes afin que vous saisissiez immédiatement le contexte.

Vous sortez d'une longue réunion avec un client. Accédez plus rapidement aux points d'action critiques grâce à ClickUp AI.

2. Documents ClickUp La création de wikis, de documents, etc., est une partie de l'équation, mais il est tout aussi important de les mapper à vos flux de travail et de permettre à l'équipe d'y travailler ensemble. ClickUp Docs fait tout cela et bien plus encore.

Utilisez ClickUp Docs pour gérer des documents importants et des favoriser la collaboration au sein de l'équipe Des fonctionnalités telles que les pages imbriquées et les options de style permettent à votre document de passer à la vitesse supérieure.

Avec ClickUp Docs, intégrez des signets et ajoutez des tableaux aux feuilles de route, bases de connaissances et autres documents.

Avec Google Docs, modifiez avec l'équipe en temps réel, marquez les commentaires comme vous le feriez sur Instagram ou Facebook, attribuez des éléments d'action, et bien plus encore.

Gagnez du temps avec des enregistrements d'écran partageables et ne laissez que peu ou pas de chance aux erreurs

Utilisez ClickUp pour gérer facilement les tâches et les projets, et collaborez efficacement avec votre équipe

Mais ClickUp Tasks n'est pas unidimensionnel - il vous permet de personnaliser les sous-tâches et de faire remonter à la surface les informations dont vous avez besoin du bout des doigts !

Personnalisez votre environnement de travail et gérez votre travail tout en définissant les types de tâches que votre équipe comprend le mieux.

Essayez toutes ces fonctionnalités gratuitement et augmentez votre productivité.

Tarification ClickUp

Free Forever: $0

$0 Unlimited: 7 $ par membre et par mois

7 $ par membre et par mois Business: 12 $ par membre et par mois

12 $ par membre et par mois Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp IA: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 5$ par membre et par mois

Optimisez vos flux de travail avec des outils d'IA

Le chatbot IA de ClickUp automatise chaque aspect de votre travail afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment : vos clients.

Au lieu d'activer/désactiver entre Outils de gestion de projet par IA la conception d'applications, et applications de création de contenu avec ClickUp, tout est réuni et vous bénéficiez d'une navigation simple entre les différents outils et d'une collaboration efficace entre plusieurs équipes. Souscrivez au forfait Free Forever de ClickUp pour découvrir comment ClickUp AI décuple votre productivité.