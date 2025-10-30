ChatGPT et mode IA de Google : lequel est le plus efficace pour la productivité et la recherche ?

Certains jours, on a l'impression que notre cerveau court un marathon. On passe de la rédaction de rapports à la recherche d'informations, tout en essayant de ne pas perdre de vue le travail réel.

C'est là que l'IA peut vous donner un peu de répit. Mais allez-vous vous tourner vers ChatGPT, l'assistant IA génératif qui mémorise le contexte et vous aide à former vos idées, ou vers le mode IA de Google, l'assistant de recherche d'informations qui fournit des réponses actualisées à la minute près ?

Dans cet article, nous comparerons ChatGPT et le mode IA de Google afin de déterminer comment ils s'intègrent dans votre flux de travail, leur impact sur la productivité et la recherche, et comment ClickUp réunit les avantages des deux, et bien plus encore, sous un même toit. 💪

ChatGPT et le mode IA de Google en un coup d'œil

Voici un tableau comparatif de ces moteurs de recherche IA:

Capacité ChatGPT Mode IA de Google (Gemini dans l'environnement de travail) Fonction principale IA conversationnelle pour la rédaction, le brainstorming, le code et les questions-réponses Assistant IA intégré aux applications Google Gestion des tâches Pas de gestionnaire de tâches intégré, mais possibilité de générer des listes de tâches/checklist. Peut générer automatiquement des éléments d'action à partir d'e-mail/de documents, mais ne dispose pas d'un gestionnaire de tâches complet. Planification Propose des plannings, mais ne fait pas de connexion directe aux calendriers. S'intègre à Google Agenda pour suggérer des horaires de réunion, définir des rappels et planifier automatiquement des évènements. Collaboration Discuter et documents partageables, mais pas de modification en cours en temps réel ni de fonctionnalités natives de travail d'équipe. Collaboration approfondie au sein de l'environnement de travail ; modification en cours en temps réel, suggestions de réponses, notes d'équipe. Intégrations Plugins et API pour les outils externes ; installation requise. Connection nativement établie à Gmail, Calendrier, Drive, Réunion et Document ; intégrations externes limitées. Capacités de l'IA Performant dans la génération créative (contenu, code, brainstorming) grâce à plusieurs modèles d'IA. Assistance contextuelle dans l'environnement de travail de Google (résumer, rédaction, notes de réunion, réponses intelligentes) Tarifs* Version gratuite, version payante à partir de 20 $/mois par utilisateur Version gratuite, version payante à partir de 19,99 $/mois par utilisateur.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Qu'est-ce que ChatGPT ?

ChatGPT est une IA conversationnelle avancée développée par OpenAI, entraînée à comprendre et à générer des textes semblables à ceux rédigés par des humains à l'aide de l'apprentissage profond et d'autres techniques d'IA.

via ChatGPT

Il peut répondre à des questions, aider à rédiger du contenu, trouver des idées, simplifier des sujets complexes et même écrire du code ou traduire entre différentes langues, ce qui en fait un assistant polyvalent pour la productivité et la créativité.

Alimenté par des modèles tels que GPT-4o et GPT-5, il s'adapte au contexte et au ton pour fournir des réponses étonnamment naturelles et intelligentes.

Fonctionnalités de ChatGPT

Explorons trois de ses fonctionnalités les plus distinctives et remarquables.

Fonctionnalité n° 1 : entrée et sortie multimodales

Analysez des fichiers et interprétez des visuels avec ChatGPT

ChatGPT permet aux utilisateurs de taper, de télécharger des images, des fichiers tels que des PDF et des CSV, ou de parler directement à l'interface. Il interprète les diagrammes, extrait des informations à partir de documents, analyse des feuilles de calcul et crée ou explique du contenu visuel.

Cette capacité multimodale s'avère particulièrement utile dans des applications telles que la présentation de rapports complets, la simplification de présentations riches en données et l'assistance dans des sessions d'analyse de données dynamiques.

Fonctionnalité n° 2 : mémoire, GPT personnalisés et voix personnalisées

Utilisez la mémoire de ChatGPT dans toutes vos discussions

ChatGPT s'adapte à votre style de travail. Sa mémoire peut suivre vos préférences, se souvenir des noms et conserver les détails des projets en cours afin que les réponses correspondent à votre contexte.

Vous pouvez également configurer des GPT personnalisés qui agissent comme des assistants spécialisés pour des tâches spécifiques, telles que l'aide à la rédaction ou le soutien au code. Si vous utilisez l'application mobile, la saisie et la sortie vocales rendent les discussions plus naturelles et vous permettent d'interagir sans les mains.

Fonctionnalité n° 3 : navigation Web, raisonnement et intégration d'outils

Sélectionnez différents modes de recherche pour affiner les réponses dans ChatGPT

Utilisez ChatGPT pour vos recherches en récupérant des informations à jour et en demandant des sources et des références. Vous pouvez également vous y fier pour des tâches telles que le raisonnement logique, le résumé et la traduction linguistique.

Au-delà de cela, des fonctionnalités avancées telles que l'exécution de code et la possibilité de travailler avec différents outils vous permettent de gérer des flux de travail plus complexes.

🔍 Le saviez-vous ? Une étude à grande échelle a montré que les chercheurs qui utilisaient l'IA publiaient 67 % d'articles en plus, obtenaient trois fois plus de citations et devenaient chefs d'équipe environ quatre ans plus tôt que leurs collègues qui n'utilisaient pas d'outils d'IA.

Tarifs ChatGPT

forfait Free

En plus : 20 $/mois par utilisateur

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Avantage : 200 $/mois par utilisateur

🎥 Regardez : ChatGPT ne répond pas à vos besoins avancés en matière d'IA ? Essayez ClickUp Brain.

Qu'est-ce que le mode IA de Google ?

Le mode IA de Google est un moteur de recherche intelligent intégré à Google, conçu pour traiter des requêtes complexes et riches en contexte avec une facilité de discussion.

via Google

Grâce aux versions avancées de Gemini, il décompose les questions complexes, puise dans plusieurs sources et fournit des réponses synthétiques et précises directement dans l'interface de recherche, sans vous obliger à cliquer sur plusieurs pages.

Disponible via Search Labs dans différentes régions, il offre l'assistance aux entrées vocales, images et texte pour rendre la recherche plus fluide, intelligente et réactive.

Fonctionnalités du mode IA de Google

Voici ses meilleures fonctionnalités.

Fonctionnalité n° 1 : IA multimodale et raisonnement adaptatif

Affichez les sources de référence directement avec vos résultats de recherche

Parlez, tapez ou pointez la caméra, et le mode IA traitera tout cela. Que vous posiez vos questions par texte, voix ou image (ou en téléchargeant des PDF), il comprend et synthétise les informations dans tous les formats.

Grâce aux capacités multimodales de Google Gemini et à une stratégie de « query fan-out », il divise les requêtes complexes en sous-questions, les recherche en parallèle et unifie les résultats dans un résumé.

💡 Conseil de pro : utilisez des périodes spécifiques pour obtenir des réponses pertinentes. Demandez ce qui a changé entre 2019 et 2023 ou précisez les développements post-pandémie. Cela empêche le modèle de mélanger sans distinction les anciennes et les nouvelles information.

Fonctionnalité n° 2 : Canvas et espace de travail persistant

Joignez des pièces jointes pour bénéficier de fonctionnalités de recherche plus précises

Le panneau latéral « Canvas » du mode IA agit comme un espace de travail vivant, ce qui le rend idéal pour la planification, les tâches en plusieurs étapes ou les études de marché avec l'IA. Rédigez des plans, téléchargez des documents, affinez vos idées à l'aide de questions complémentaires, puis revenez plus tard pour reprendre là où vous vous êtes arrêté.

Il transforme efficacement la recherche Google d'une simple consultation ponctuelle en une session collaborative qui évolue au fil du temps.

Fonctionnalité n° 3 : recherche en direct et intégration Chrome

Envoyez vos requêtes de recherche via Google Lens intégré

Vous avez besoin d'aide pour interpréter ce que vous avez sous les yeux ? Le mode IA intègre Google Lens à l'IA en temps réel via « Search Live ». Il vous suffit de pointer l'appareil photo de votre mobile vers un objet ou un diagramme pour obtenir des informations à son sujet.

Sur le bureau, la nouvelle option « Demander à Google à propos de cette page » de Chrome vous permet d'explorer le contenu de la page dans une barre latérale contextuelle.

Tarifs du mode IA de Google

forfait Free

Google IA Pro : 19,99 $/mois par utilisateur

Google IA Ultra : 249,99 $/mois par utilisateur

🔍 Le saviez-vous ? L'IA peut automatiser environ 57 % des tâches de génération d'idées. Les meilleurs chercheurs en tirent parti pour se concentrer sur la vérification et le perfectionnement des suggestions, ce qui se traduit par 44 % de découvertes supplémentaires, 39 % de brevets supplémentaires et 17 % de nouveaux produits supplémentaires.

💡 Conseil de pro : chaque fois que vous posez une question, ajoutez une clause telle que « et expliquez pourquoi cela est important pour les entreprises » ou « et quelles sont les implications concrètes ». Cela permet au moteur de recherche LLM d'aller au-delà des connaissances superficielles.

ChatGPT et mode IA de Google : comparaison des fonctionnalités

ChatGPT impressionne par ses capacités d'entrée/sortie multimodales, ses fonctionnalités de mémoire, ses agents autonomes et ses outils de productivité riches.

Par ailleurs, le mode IA de Google et les aperçus IA se distinguent par leur raisonnement adaptatif, leur intégration transparente à Chrome/Search, leurs outils de planification avancés tels que Canvas et leur intégration profonde dans l'écosystème.

Comparons-les point par point :

Fonctionnalité n° 1 : personnalisée et flexibilité

Le mode IA de Google et ChatGPT permettent tous deux aux utilisateurs de personnaliser leur expérience, mais leur approche est différente.

ChatGPT

ChatGPT vous offre plus de possibilités pour personnaliser votre recherche. Vous pouvez créer des GPT personnalisés sans code, affiner les modèles avec vos propres données et les intégrer à des outils tiers tels que Canva, Notion et HubSpot.

Pour les développeurs, ChatGPT propose des API et des connecteurs, permettant une automatisation plus poussée et des solutions sur mesure pour des secteurs spécifiques.

Mode IA de Google

Le mode IA de Google, quant à lui, concentre sa personnalisation via AI Studio, où les développeurs peuvent créer des prototypes avec les modèles Gemini et exporter leur travail dans des applications. Bien que cela soit utile pour les équipes techniques, les utilisateurs quotidiens ne bénéficient pas de la même flexibilité plug-and-play que celle fournie par les GPT personnalisés de ChatGPT.

🏆 Gagnant : ChatGPT, pour avoir rendu la personnalisation accessible aux particuliers comme aux entreprises.

Fonctionnalité n° 2 : outils et automatisation Agentic

C'est au niveau de l'automatisation que les deux divergent le plus clairement.

ChatGPT

ChatGPT a déployé des agents capables d'effectuer des tâches complexes de manière indépendante, telles que la recherche, l'écriture de code, la création de présentations ou la navigation dans des interfaces utilisateur web.

Des fonctionnalités telles que ChatGPT Agent et Deep Research vont au-delà de la simple réponse à des questions pour exécuter des tâches, ce qui permet de gagner du temps aux équipes qui ont besoin d'une assistance proactive.

Mode IA de Google

Le mode IA de Google est davantage axé sur la recherche et l'organisation que sur l'automatisation.

Canvas vous aide à créer des plans d'étude structurés, à organiser vos notes ou à résumer des fichiers PDF. C'est un assistant de planification performant, mais il n'égale pas la capacité de ChatGPT à agir et à automatiser les flux de travail de manière indépendante.

🏆 Gagnant : ChatGPT, pour ses capacités d'automatisation personnalisées et sans intervention.

💡 Conseil de pro : utilisez des boucles de prompt : demandez, affinez, contredisez et distillez. Au bout de quatre ou cinq tours, vous obtiendrez des réponses qui se rapprochent davantage d'une synthèse de niveau expert que d'un résultat superficiel.

Fonctionnalité n° 3 : confidentialité et contrôle de la mémoire

Les plateformes améliorent la personnalisation tout en répondant aux préoccupations liées aux données, mais avec des philosophies différentes.

ChatGPT

ChatGPT vous permet d'activer ou de désactiver la mémoire, d'ajouter des instructions personnalisées et de contrôler la manière dont vos données sont stockées. Bien qu'il offre une grande transparence, ses fonctionnalités de mémoire sont encore en cours de développement et nécessitent parfois une gestion manuelle.

Mode IA de Google

Ce moteur de recherche intranet adopte une position plus ferme en matière de confidentialité conviviale de l'utilisateur.

Il propose des discussions temporaires qui s'effacent automatiquement après 72 heures, une mémoire contextuelle personnelle optionnelle et des contrôles d'activité plus clairs. Ces fonctionnalités garantissent une personnalisation sans souci lié à la conservation des données à long terme et offrent aux utilisateurs des paramètres de confidentialité plus simples.

🏆 Gagnant : le mode IA de Google, pour fournir des options de mémoire plus intuitives et axées sur la confidentialité.

📮 Insight ClickUp : Seuls 10 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent des assistants vocaux (4 %) ou des agents automatisés (6 %) pour les applications d'IA, tandis que 62 % préfèrent les outils d'IA de discussion tels que ChatGPT et Claude. La faible adoption des assistants et des agents pourrait s'expliquer par le fait que ces outils sont souvent optimisés pour des tâches spécifiques, telles que le fonctionnement mains libres ou des flux de travail particuliers. ClickUp vous offre le meilleur des deux mondes. ClickUp Brain est un assistant IA conversationnel qui peut vous aider dans un intervalle de cas d'utilisation de ChatGPT. D'autre part, les agents IA des canaux de discussion ClickUp peuvent répondre à des questions, trier les problèmes ou même gérer des tâches spécifiques !

💡 Conseil de pro : si le modèle utilise un terme que vous ne connaissez pas, remettez-le en question. Demandez d'où il vient, s'il est largement accepté ou s'il fait l'objet d'un débat. Vous resterez vigilant et éviterez de construire des arguments sur des bases fragiles.

ChatGPT vs mode IA de Google sur Reddit

Nous avons examiné les fonctionnalités et comparé les capacités, mais que pensent les utilisateurs réels de ChatGPT et du mode IA de Google ?

Pour afficher un avis impartial, nous nous sommes tournés vers Reddit, où les premiers utilisateurs partagent leurs expériences pratiques avec ces deux outils.

Voici ce que les utilisateurs de Reddit ont dit à propos de ChatGPT :

Pour moi, ChatGPT l'emporte sur tout. J'ai essayé d'utiliser d'autres LLM à plusieurs reprises, mais ChatGPT arrive toujours en tête. Il dispose de la plus grande base d'utilisateurs, ce dont les LLM ont besoin pour continuer à apprendre. Je trouve que ChatGPT offre une solution achevée. Chaque fois que je cherche quelque chose ou que j'ai besoin d'aide, ChatGPT me donne la meilleure réponse, avec des explications claires et une suite logique d'idées. J'ai essayé Gemini 2. 5 Pro (le meilleur pour l'instant), mais sa façon de parler et d'expliquer les choses est bizarre. *

Pour moi, ChatGPT l'emporte sur tout. J'ai essayé d'utiliser d'autres LLM à plusieurs reprises, mais ChatGPT arrive toujours en tête. Il dispose de la plus grande base d'utilisateurs, ce dont les LLM ont besoin pour continuer à apprendre. Je trouve que ChatGPT offre une solution achevée. Chaque fois que je cherche quelque chose ou que j'ai besoin d'aide, ChatGPT me donne la meilleure réponse, avec des explications claires et une suite logique d'idées. J'ai essayé Gemini 2. 5 Pro (le meilleur pour l'instant), mais sa façon de parler et d'expliquer les choses est bizarre. *

Et ce que les utilisateurs ont remarqué à propos du mode IA de Google :

Le nouveau mode IA ressemble beaucoup plus à ChatGPT ou Gemini qu'aux SERP traditionnels. Il n'y a pas de pages classées par référencement, seulement des liens vers les sources dont le LLM s'est inspiré... Le CTR moyen des recherches traditionnelles de Google est d'environ 8 à 9 %, tandis que les moteurs de recherche IA rapportent 3 à 7 %. Les utilisateurs semblent beaucoup moins enclins à cliquer sur les liens dans les résultats IA. *

Le nouveau mode IA ressemble beaucoup plus à ChatGPT ou Gemini qu'aux SERP traditionnels. Il n'y a pas de pages classées par référencement, seulement des liens vers les sources dont le LLM s'est inspiré... Le CTR moyen des recherches traditionnelles de Google est d'environ 8 à 9 %, tandis que les moteurs de recherche IA rapportent 3 à 7 %. Les utilisateurs semblent beaucoup moins enclins à cliquer sur les liens dans les résultats IA. *

Certains spécialistes ajoutent que ces deux outils n'en sont encore qu'à leurs débuts dans le domaine de l'IA et de la recherche :

/IA et la recherche constituent un secteur nouveau et prometteur... OpenAI est actuellement l'équivalent d'AskJeeves. Google est en passe de devenir IBM. *

/IA et la recherche constituent un secteur nouveau et prometteur... OpenAI est actuellement l'équivalent d'AskJeeves. Google est en passe de devenir IBM. *

💡 Conseil de pro : essayez de poser des invitations en gardant à l'esprit une contradiction. Par exemple, après avoir obtenu une définition, demandez : « Où cette définition s'effondrerait-elle dans la pratique ? » Cela oblige le modèle à réfléchir au-delà des manuels scolaires.

Réunion : ClickUp : la meilleure alternative à ChatGPT et au mode IA de Google.

ChatGPT est particulièrement adapté à la création de contenu multimodal, tandis que le mode IA de Google est avantageux pour le raisonnement adaptatif et son intégration à Chrome.

Cependant, ces deux outils partagent une limite importante : ils fonctionnent comme des assistants autonomes. Ils ne gèrent pas directement les projets, ne centralisent pas les connaissances et ne traduisent pas les informations en flux de travail. Cela conduit à une prolifération des tâches, les utilisateurs devant passer d'un outil, d'une application ou d'une page web à un autre, simplement pour accomplir leur travail.

ClickUp adopte une approche différente en intégrant l'IA directement dans votre environnement de travail. Il s'agit de l'IA professionnelle la plus achevée au monde.

Demandez à ClickUp Brain des informations sur l'avancement de vos tâches dans votre espace de travail

Avec ClickUp Brain, vous pouvez regrouper la création de contenu, la recherche d'entreprise, la gestion des connaissances et l'automatisation en un seul endroit. Au lieu de passer d'un outil à l'autre, vous disposez d'un assistant IA qui se connecte à vos tâches, vos documents et vos projets, s'intégrant ainsi naturellement à votre flux de travail.

De plus, les utilisateurs de ClickUp Brain ont accès à des modèles d'IA externes haut de gamme tels que ChatGPT, Gemini et Claude, directement depuis leur environnement de travail ClickUp, afin que les réponses soient toujours contextuelles et entièrement sécurisées.

Voici un aperçu détaillé de ce qui distingue ce logiciel de recherche d'entreprise.

Atout n° 1 de ClickUp : IA et automatisations

ClickUp Brain comprend le contexte de votre espace de travail, ce qui signifie que le contenu qu'il produit est directement en connexion avec les projets déjà en cours.

Invitez ClickUp Brain à mapper les campagnes de promotion

Lorsque vous lui demandez de créer un brief de lancement de campagne, il extrait les livrables des tâches, les conseils de ton à utiliser de ClickUp Docs et les échéances de la feuille de route. Le brouillon apparaît dans l'espace de travail où l'équipe collabore déjà, ce qui garantit l'exactitude et l'exploitabilité des informations.

Prenons l'exemple d'un responsable marketing travaillant sur le lancement d'un produit. Au lieu de partir de zéro, l'IA connectée génère un communiqué de presse qui reflète déjà les notes sur le produit, le langage approuvé par la base de connaissances et les délais auxquels l'équipe a fait une validation. Le responsable passe son temps à peaufiner le récit plutôt qu'à compiler des informations.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment ClickUp AI s'intègre à chaque aspect de votre travail :

Rester dans le flux pendant les projets complexes

Passez de ClickUp Brain à Gemini et ChatGPT dans Brain MAX pour achever vos tâches

ClickUp Brain MAX étend ces capacités à un compagnon de bureau complet. Il unifie les données ClickUp, les applications connectées et les résultats Web dans un seul espace IA.

L'accent est mis sur une assistance plus approfondie pour les projets complexes, ce qui en fait bien plus qu'un simple outil de rédaction à la demande.

Une différence majeure réside dans la flexibilité : les utilisateurs peuvent passer de ClickUp Brain à ChatGPT, Gemini, Claude et d'autres modèles linguistiques volumineux pris en charge sans quitter l'application. Cela signifie que vous n'êtes pas limité à un seul modèle d'IA ; vous choisissez le moteur le mieux adapté à la tâche à accomplir.

Prenons l'exemple d'un chef de projet qui prépare une évaluation des risques pour la direction. Brain MAX analyse les échéanciers des tâches, note les dépendances et met en évidence les obstacles signalés dans les dernières mises à jour. Il génère ensuite un rapport structuré accompagné de fichiers d'assistance. Ce rapport reflète l'état actuel du projet, et non un résumé statique.

Mieux encore ? Brain MAX accepte la saisie vocale grâce à la fonctionnalité Talk to Text, ce qui lui permet de s'intégrer dans les flux de travail où l'interaction mains libres est essentielle. Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la magie de Brain MAX :

Faire avancer les projets sans retard

Choisissez parmi plus de 100 modèles d'automatisation ClickUp pour simplifier votre flux de travail

ClickUp Automation élimine les étapes répétitives qui ralentissent souvent les équipes. Les automatisations déclenchent des actions en fonction de conditions telles que les changements de statut, les dates d'échéance ou les champs personnalisés, garantissant ainsi l'avancement des projets sans intervention manuelle.

Par exemple, lorsque le développement acheve une fonctionnalité et transfère la tâche vers « Prêt pour l'assurance qualité », une automatisation peut l'attribuer au responsable de l'assurance qualité, fixer une date limite pour les tests et en informer le testeur. Si le contrôle qualité détecte un obstacle, la même automatisation peut rouvrir la tâche, taguer le développeur et alerter le chef de produit. Le flux de travail se poursuit de manière transparente, réduisant ainsi le risque de transferts manqués ou de tâches bloquées dans le logiciel de gestion des connaissances.

Atout n° 2 de ClickUp : recherche d'entreprise

Trouvez des réponses plus rapidement avec ClickUp Enterprise Search

ClickUp Enterprise Search offre une fonctionnalité de recherche unifiée et alimentée par l'IA dans l'ensemble de votre écosystème, y compris Drive, Notion, Slack, Gmail, ainsi que les documents et tâches internes.

Voici quelques fonctionnalités spécifiques de cette recherche dans la base de connaissances:

Recherche connectée : extrayez des informations au-delà des noms de fichiers pour fournir des réponses achevées, des éléments exploitables et des résumés détaillés.

Recherche approfondie : explorez le contenu difficile à trouver dans ClickUp (tâches, documents, discuter), même ceux qui sont enfouis ou datent de plusieurs années.

Questions-réponses contextuelles et synthèse : passez en revue l'intégralité du contexte pour résumer les réunions, extraire des informations utiles des tâches et des commentaires, et les mettre en évidence instantanément.

La recherche Web étend les requêtes à Internet, de sorte que les résultats de recherche et les informations sur la concurrence apparaissent dans la même vue que vos connaissances internes.

📣 Témoignage client : Victoria Berryman, de Seequent, partage son expérience : Le fait de regrouper la documentation des processus et la gestion des tâches de notre équipe en un seul endroit nous permet de gagner du temps dans nos recherches. Cela nous fournit également une source unique et fiable d'informations. Le fait de regrouper la documentation des processus et la gestion des tâches de notre équipe en un seul endroit nous permet de gagner du temps dans nos recherches. Cela nous fournit également une source unique et fiable d'informations.

Atout n° 3 de ClickUp : la gestion des connaissances

Transformez des documents éparpillés en réponses instantanées grâce à la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp

La gestion des connaissances par l'IA ClickUp AI permet aux équipes de créer des wikis, de constituer des bases de connaissances et de les lier directement à des tâches. Cela signifie que les résultats générés par l'IA proviennent de ressources approuvées par l'entreprise plutôt que d'informations disparates.

Par exemple, une équipe de réussite client qui gère un guide dans Docs peut le lier aux tickets d'assistance. Lorsque ClickUp Brain génère une réponse client, il fait automatiquement référence au guide. Les réponses restent conformes aux normes de l'entreprise et les mises à jour du guide améliorent les résultats futurs.

Les intégrations ClickUp permettent la connexion de plateformes externes et facilitent l'intégration des connaissances historiques dans l'espace de travail.

Intégrez les connaissances de votre équipe en les important depuis d'autres outils à l'aide des intégrations ClickUp

Des importateurs prêts à l'emploi permettent aux équipes d'importer en sécurité des feuilles de calcul et des documents provenant d'autres outils. Tout est transféré dans le même format, afin que les connaissances précieuses ne soient pas perdues pendant la transition.

Supposons qu'une équipe gère les exigences relatives aux produits dans Google Sheets et stocke les politiques dans Confluence. Grâce aux importateurs de ClickUp, elle peut transférer ces deux éléments dans ClickUp et les garder liés aux tâches actives. Ainsi, lorsque les fonctionnalités d'automatisation ou d'IA sont activées, elles s'appuient sur les mêmes connaissances qui étaient auparavant dispersées dans différents outils. Associé à des intégrations telles que Slack ou Figma, cela garantit que le nouveau travail et les connaissances héritées vivent dans un seul espace connecté.

⚙️ Bonus : pour aider les équipes à démarrer rapidement, ClickUp propose des modèles de base de connaissances qui agissent comme des fournisseurs de structures prêtes à l'emploi pour les cas d'utilisation courants.

Éliminez les silos de recherche avec ClickUp

ChatGPT se distingue par ses réponses claires et bien structurées, tandis que le mode IA de Google révolutionne la recherche avec ses résumés, mais n'a pas encore tout à fait réussi à susciter l'intérêt.

Les deux sont utiles, mais ils restent considérés comme des « outils supplémentaires » plutôt que comme des éléments intégrés à votre travail quotidien.

ClickUp, quant à lui, est l'application tout-en-un pour le travail, qui regroupe les tâches, les documents, les objectifs et la collaboration en un seul endroit.

Et avec ClickUp Brain et Brain Max, l'IA est intégrée directement dans ce flux de travail, effectuant des recherches dans tous vos outils, répondant en fonction du contexte et automatisant sans cloisonnement.

Inscrivez-vous à ClickUp et découvrez ce que signifie le travail lorsque l'IA fait véritablement partie intégrante de votre environnement de travail.