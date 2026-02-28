Votre équipe est enthousiasmée par l'IA générative, mais chacun utilise des outils différents sans aucune supervision. Sans garde-fous clairs, vous exposez votre entreprise à une prolifération incontrôlée des outils, modèles et plateformes d'IA, sans supervision, stratégie ni contrôle.

Cela entraîne des risques pour la confidentialité des données, une qualité de travail inégale et des problèmes de conformité majeurs, car les employés alimentent sans le savoir des modèles d'IA publics avec des informations confidentielles.

Les lacunes en matière de responsabilité qui en résultent sont difficiles et longues à résoudre, 69 % des entreprises soupçonnant ou ayant des preuves que des employés utilisent des outils d'IA interdits.

Cet article vous présente 10 modèles gratuits de flux de travail pour les politiques d'utilisation de l'IA qui transforment vos directives écrites en processus applicables et traçables.

Aperçu des 10 modèles gratuits de flux de travail pour les politiques d'utilisation de l'IA

Qu'est-ce qu'une politique d'utilisation de l'IA ?

Une politique d'utilisation de l'IA est un document officiel qui met fin au chaos. Il s'agit d'une source unique et fiable qui décrit précisément comment les employés peuvent (et ne peuvent pas) utiliser les Outils d'IA dans leur travail. Il ne s'agit pas simplement d'une autre directive informelle, mais d'une norme documentée et applicable qui protège votre organisation.

Une politique IA efficace pour les entreprises aborde généralement les points suivants :

Outils d'IA approuvés : une liste claire des plateformes dont l'utilisation est autorisée.

Utilisations interdites : activités explicitement interdites, telles que la saisie de données sensibles relatives aux clients dans un chatbot public.

Traitement des données : règles relatives aux types d'informations pouvant être partagées avec les systèmes IA.

Révision des résultats : exigences en matière de supervision humaine avant l'utilisation de contenus générés par l'IA.

Responsabilité : une chaîne de commandement claire pour déterminer qui est responsable de l'application des politiques et du traitement des demandes.

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, le manque de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passe-t-il si l'IA est intégrée à votre environnement de travail et est déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, rend cela possible. Il comprend les invites en langage naturel, résolvant ainsi les trois problèmes liés à l'adoption de l'IA tout en établissant la connexion entre vos discussions, tâches, documents et connaissances dans l'ensemble de l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

Pourquoi votre équipe a besoin d'un flux de travail de politique d'utilisation de l'IA

Vous avez donc rédigé une politique d'utilisation acceptable de l'IA. Le problème, c'est qu'elle se trouve désormais sur un disque partagé, où elle prend la poussière numérique. Une politique que personne ne lit équivaut à ne pas avoir de politique du tout, ce qui crée un faux sentiment de sécurité tandis que les comportements à risque se poursuivent sans contrôle.

Au lieu d'espérer que les gens se souviennent des règles, vous devriez intégrer la conformité directement dans leurs opérations quotidiennes. C'est la clé d'une application efficace des politiques en matière d'IA.

Un modèle de flux de travail transforme votre politique d'un document passif en un processus actif et automatisé présentant des avantages évidents :

Cohérence : tous les membres de l'équipe suivent exactement les mêmes étapes pour les demandes d'outils d'IA, les approbations et les rapports d'incidents.

Visibilité : les dirigeants obtiennent une les dirigeants obtiennent une trace vérifiable en temps réel de la manière dont l'IA est utilisée, par qui et dans quel but.

Adaptabilité : à mesure que la réglementation en matière d'IA évolue, vous pouvez mettre à jour le flux de travail une seule fois, et le nouveau processus est instantanément déployé pour tous sans nécessiter de nouvelle formation à l'échelle de l'entreprise.

Responsabilité : grâce à une répartition claire des tâches pour les révisions, le traitement des exceptions et les audits de conformité, rien ne passe entre les mailles du filet.

💡 Conseil de pro : ClickUp centralise la création, le suivi et la collaboration en matière de politiques, ainsi que les flux de travail des projets d'IA, ce qui réduit la fragmentation des outils et améliore la gouvernance.

Que doit inclure une politique d'utilisation de l'IA ?

Avant de choisir un modèle, vous devez savoir à quoi ressemble un bon modèle. Votre équipe pourrait être tentée de rédiger rapidement quelques règles, mais une politique faible vous expose autant que si vous n'en aviez aucune. Une politique complète relative à l'IA sur le lieu de travail constitue votre première ligne de défense contre la prolifération de l'IA et les risques de non-conformité.

Utilisez cette liste pour vous assurer que votre politique couvre tous les domaines critiques.

Portée et applicabilité : indiquez clairement à quels employés, sous-traitants et services la politique s'applique.

Liste des outils approuvés : tenez à jour une liste dynamique des plateformes d'IA autorisées et du processus de demande et de vérification des nouvelles plateformes.

Activités interdites : définissez des limites claires, telles que l'interdiction de saisir des informations personnelles identifiables (PII) ou des données confidentielles sur les clients dans des Outils d'IA publics.

Classification des données : fournissez un fournissez un cadre simple permettant aux employés de déterminer quelles informations peuvent être utilisées en toute sécurité avec les systèmes d'IA en fonction de leur sensibilité.

Exigences en matière de supervision humaine : précisez quand les résultats générés par l'IA doivent être précisez quand les résultats générés par l'IA doivent être examinés et vérifiés par un humain avant d'être utilisés.

Signalement d'incidents : créez un processus simple permettant aux employés de créez un processus simple permettant aux employés de signaler les violations de la politique ou les problèmes de sécurité potentiels liés à l'IA.

Formation et reconnaissance : documentez la manière dont les employés seront formés à la politique et dont ils confirmeront qu'ils l'ont lue et comprise.

Fréquence de révision : définissez la fréquence à laquelle la politique sera révisée et mise à jour afin de rester en phase avec les nouvelles technologies et réglementations.

📮ClickUp Insight : Alors que 34 % des utilisateurs font entièrement confiance aux systèmes d'IA, un groupe légèrement plus important (38 %) adopte une approche « faire confiance, mais vérifier ». Un outil autonome qui ne connaît pas votre contexte de travail comporte souvent un risque plus élevé de générer des réponses inexactes ou insatisfaisantes. C'est pourquoi nous avons créé ClickUp Brain, l'IA qui relie la gestion de projet, la gestion des connaissances et la collaboration entre votre environnement de travail et les outils tiers intégrés. Obtenez des réponses contextuelles sans avoir à activer/désactiver les onglets et bénéficiez d'une efficacité de travail 2 à 3 fois supérieure, tout comme nos clients chez Seequent.

10 modèles gratuits de flux de travail pour les politiques d'utilisation de l'IA

Commencer votre gouvernance IA à partir d'une page blanche demande beaucoup de temps et d'efforts. Vous vous demandez ce qu'il faut inclure, comment le structurer et comment le rendre applicable. Cela entraîne des retards qui prolongent l'exposition de votre entreprise aux risques.

Ces modèles de flux de travail pour les politiques d'utilisation de l'IA vous fournissent la structure dont vous avez besoin pour mettre rapidement en place un cadre de gouvernance complet. Au lieu de partir de zéro, adaptez ces modèles aux besoins spécifiques de votre organisation, que vous soyez une start-up ou une grande entreprise.

1. Modèle de manuels, politiques et procédures à l'intention des employés par ClickUp™

Obtenir un modèle gratuit Définissez des attentes claires et guidez vos employés dans leur travail grâce aux modèles de manuels, politiques et procédures pour employés de ClickUp.

Le modèle « Employee Handbooks, Policies & Procedures » (Manuels, politiques et procédures destinés aux employés) de ClickUp est un cadre complet permettant de documenter toutes les politiques de l'entreprise, y compris vos nouvelles directives d'utilisation de l'IA, dans un emplacement centralisé et facilement accessible.

Ils sont parfaits pour les organisations qui élaborent leur première politique officielle en matière d'IA ou qui souhaitent regrouper des directives dispersées dans un manuel unique et faisant autorité.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Sections de politique prédéfinies : commencez avec 12 clauses de politique prêtes à l'emploi couvrant la classification des données, les listes d'outils approuvés et les rapports d'incidents. Personnalisez le langage pour l'adapter à votre secteur d'activité.

Suivi des versions : suivez automatiquement chaque mise à jour de votre politique IA grâce à l'historique des révisions intégré, afin de toujours disposer d'un enregistrement clair des modifications apportées et de leur date.

Suivi des accusés de réception : ne courez plus après les signatures en surveillant directement dans le système quels employés ont examiné et accepté la politique.

Champs personnalisés ClickUp: organisez vos politiques en les étiquetant par service, niveau de risque ou date de prochaine révision pour faciliter le filtrage et la création de rapports. organisez vos politiques en les étiquetant par service, niveau de risque ou date de prochaine révision pour faciliter le filtrage et la création de rapports.

📚 À lire également : Construire une base de connaissances solide pour les politiques d'utilisation de l'IA

2. Modèle de politique d'entreprise par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de politique d'entreprise de ClickUp pour créer et gérer les politiques de votre entreprise dans un emplacement unique, facile d'accès.

Utilisez le modèle de politique d'entreprise de ClickUp pour créer un document de politique d'utilisation de l'IA ciblé et personnalisé, avec une structure claire et des flux de travail d'approbation intégrés.

Ils sont parfaits pour les équipes qui ont besoin d'une politique d'utilisation acceptable de l'IA dédiée, sans la complexité liée à la gestion d'un manuel complet destiné aux employés.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Section « Aperçu de la politique » : définissez l'objectif, la portée et l'applicabilité de la politique dès le début afin que les lecteurs comprennent immédiatement ce qui est couvert.

Flux de travail d'approbation : éliminez les échanges d'e-mails grâce aux attributions éliminez les échanges d'e-mails grâce aux attributions de tâches ClickUp intégrées qui transmettent automatiquement la politique aux services juridiques, RH et de direction pour validation.

Suivi de la date d'entrée en vigueur : utilisez utilisez les champs personnalisés ClickUp pour enregistrer la date de mise en œuvre d'une politique et définir des rappels automatiques pour sa prochaine révision.

Ressources liées : gardez tout connecté en joignant directement à la politique les pièces jointes contenant les supports de formation, les FAQ ou les documents de conformité externes.

3. Modèle de plan de gouvernance par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez une référence pour les politiques et procédures de l'entreprise lors de l'accès à une ressource informatique à l'aide du modèle de plan de gouvernance de ClickUp.

Le modèle de plan de gouvernance de ClickUp est un modèle de planification stratégique qui vous aide à établir le cadre organisationnel complet nécessaire pour créer, appliquer et mettre à jour vos politiques en matière d'IA au fil du temps.

Ils sont particulièrement adaptés aux organisations qui mettent en œuvre une gouvernance formelle de l'IA avec des rôles, des responsabilités et des processus décisionnels bien définis.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Cartographie de la structure de gouvernance : définissez visuellement qui est responsable des décisions relatives à la politique en matière d'IA, des sponsors exécutifs aux responsables au niveau des départements.

Sections d'évaluation des risques : créez un référentiel central pour documenter créez un référentiel central pour documenter les risques potentiels liés à l'IA et les stratégies d'atténuation que vous utiliserez pour y remédier.

Suivi de la cadence des réunions : planifiez et gérez les examens récurrents du comité de gouvernance afin d'assurer une surveillance cohérente.

Journal des décisions : conservez un registre vérifiable des décisions clés en matière de gouvernance, y compris leur justification et leurs résultats, pour référence future.

💡 Conseil de pro : donnez aux utilisateurs les moyens de se servir eux-mêmes et de comprendre les politiques de manière indépendante dans ClickUp. Unifiez toutes vos politiques dans un seul hub avec ClickUpDocs et marquez les plus importantes comme Wikis. La recherche d'entreprise dans ClickUp garantit que les chercheurs peuvent obtenir rapidement des réponses et des résumés IA selon leurs besoins. Hub Documents avec gestion des connaissances La vidéo ci-dessous vous montre comment utiliser l'IA comme outil de recherche interne.

4. Modèle de sécurité informatique par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez et gérez tous vos protocoles de sécurité informatique grâce au modèle de sécurité informatique ClickUp.

Traitez les aspects techniques de votre gouvernance IA en documentant les contrôles d'accès, les mesures de protection des données et les protocoles de sécurité des fournisseurs. Le modèle de sécurité informatique de ClickUp est conçu pour les équipes informatiques et de sécurité qui accordent la priorité aux aspects techniques de l'utilisation de l'IA, tels que les restrictions en matière de saisie de données et la vérification des outils.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Documentation relative au contrôle d'accès : définissez précisément qui peut utiliser quels Outils d'IA et à quels niveaux de permission afin d'appliquer définissez précisément qui peut utiliser quels Outils d'IA et à quels niveaux de permission afin d'appliquer un accès basé sur les rôles.

Matrice de classification des données : associez les niveaux de sensibilité des données à des permissions d'utilisation spécifiques de l'IA, afin de fournir aux employés des indications claires sur les informations qu'ils peuvent partager en toute sécurité.

Procédures de réponse aux incidents : documentez de manière proactive les procédures étape par étape pour documentez de manière proactive les procédures étape par étape pour gérer une violation de sécurité liée à l'IA avant qu'elle ne se produise.

Checklist pour l'évaluation des fournisseurs : standardisez la manière dont vous évaluez les nouveaux fournisseurs d'outils d'IA par rapport aux exigences de sécurité de votre entreprise.

5. Modèle de processus et procédures par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Documentez clairement les processus étape par étape à l'aide de ce modèle de processus et de procédures ClickUp.

Transformez vos déclarations de politique générales en procédures concrètes et reproductibles que les employés peuvent suivre sans aucune approximation. Le modèle de processus et de procédures de ClickUp est parfait pour les équipes qui ont besoin de montrer précisément à leurs employés comment demander, utiliser et produire des rapports sur les outils d'IA dans leur travail quotidien.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Décomposition des tâches étape par étape : définissez chaque étape du flux de travail d'utilisation de l'outil d'IA, de la demande initiale à la révision finale des résultats.

Attribution des rôles : clarifiez qui est responsable de chaque étape de la procédure afin d'éliminer toute confusion et de garantir la responsabilité.

Checklists ClickUp: intégrez des points de contrôle de conformité directement dans vos procédures à l'aide de checklists imbriquées que vous devez achever à chaque étape. intégrez des points de contrôle de conformité directement dans vos procédures à l'aide de checklists imbriquées que vous devez achever à chaque étape.

Visualisation du flux de processus : mappez vos procédures de manière visuelle à l'aide de diagrammes afin que tout le monde puisse les comprendre d'un seul coup d'œil.

6. Modèle de gestion de la mise en œuvre par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Le modèle de gestion de la mise en œuvre de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer la mise en œuvre de vos services IA en un seul endroit.

Traitez le déploiement de votre politique d'IA comme un projet formel avec des jalons, des tâches et des délais clairs afin de vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet pendant le déploiement. Le modèle de gestion de la mise en œuvre de ClickUp est conçu pour les équipes qui lancent une nouvelle politique d'IA sur le lieu de travail et qui doivent gérer tous les aspects, de la rédaction à la formation et à l'adoption.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Échéancier de déploiement : planifiez le lancement de votre politique par étapes, avec les dépendances et les échéances clairement visibles sur un planifiez le lancement de votre politique par étapes, avec les dépendances et les échéances clairement visibles sur un diagramme de Gantt ClickUp.

Suivi des communications avec les parties prenantes : enregistrez toutes les communications avec les différents services et suivez leur statut de confirmation en un seul endroit.

Gestion des tâches de formation : attribuez et surveillez l'achèvement des sessions de formation aux politiques d'IA pour tous les employés concernés.

Indicateurs d'adoption : utilisez les champs personnalisés ClickUp pour suivre les taux de connaissance et de conformité aux politiques dans toute l'organisation après le lancement.

💡 Conseil de pro : Ambient Answers, un agent Autopilot préconfiguré disponible dans les canaux de discussion, fournit des réponses détaillées, précises et contextuelles aux questions de votre équipe. Obtenez des réponses rapides à vos requêtes grâce à AI Answers dans ClickUp.

7. Modèle de checklist d'audit interne par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Renforcez la protection des employés et des clients en garantissant des normes de qualité grâce au modèle de checklist d'audit interne de ClickUp.

Effectuez des examens périodiques de l'utilisation de l'IA dans votre entreprise par rapport à vos politiques établies à l'aide du modèle de checklist d'audit interne de ClickUp. Il est conçu pour les équipes chargées de la conformité, des risques et de l'audit interne qui doivent effectuer régulièrement des audits des politiques en matière d'IA.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Liste de contrôle des critères d'audit : gagnez du temps grâce à des éléments prédéfinis à vérifier lors de chaque audit de politique d'IA, garantissant ainsi la cohérence entre les différentes évaluations.

Collecte de preuves : joignez des pièces justificatives, des captures d'écran ou des journaux directement à chaque élément d'audit afin de créer un dossier complet et défendable.

Catégorisation des résultats : classez les problèmes par gravité (par exemple, élevée, moyenne, faible) et par action requise afin de hiérarchiser les efforts de correction.

Suivi des mesures correctives : attribuez des mesures correctives pour tout résultat d'audit et surveillez leur statut jusqu'à leur résolution complète.

8. Modèle de checklist interne par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Renforcez la conformité et la gestion des risques grâce à ce modèle de checklist interne ClickUp.

Passez d'un audit réactif à un contrôle proactif en vérifiant régulièrement que vos mesures de protection de l'IA fonctionnent comme prévu. Le modèle de checklist interne de ClickUp aide les équipes à prévenir les violations des politiques d'IA avant qu'elles ne se produisent, plutôt que de simplement les détecter après coup.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Objectifs de contrôle : définissez clairement ce que chaque contrôle interne est censé prévenir ou détecter (par exemple, « empêcher la saisie d'informations personnelles identifiables dans les Outils d'IA publics »).

Procédures de test : documentez les étapes exactes nécessaires pour vérifier que chaque contrôle fonctionne correctement.

Contrôlez les attributions des responsables : clarifiez les responsabilités en attribuant chaque mesure de protection à une personne ou à une équipe spécifique dans différents services.

Enregistrement des exceptions : créez un processus formel pour suivre les instances où les contrôles ont été contournés et documentez la justification de l'entreprise.

9. Modèle de politique d'audit par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Le modèle de politique d'audit de ClickUp facilite la création d'une politique d'audit efficace et unifiée, adaptée aux besoins spécifiques de votre organisation.

Créez la méta-couche de votre programme de gouvernance en formalisant comment, quand et par qui vos audits de politique IA seront menés. Le modèle de politique d'audit de ClickUp est destiné aux organisations qui sont prêtes à normaliser leur approche des examens de conformité à l'aide de normes et de calendriers documentés.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définition du périmètre de l'audit : précisez quelles activités, quels outils et quelles équipes liées à l'IA relèvent du périmètre de vos audits.

Fréquence des audits : établissez une cadence de révision claire, qu'elle soit trimestrielle, annuelle ou déclenchée par des évènements spécifiques tels que l'adoption d'un nouvel outil.

Qualifications des auditeurs : définissez les critères et la formation requis pour les personnes autorisées à effectuer des audits de politique /IA.

Exigences en matière de rapports : normalisez le format de documentation et de communication des résultats d'audit à la direction et aux autres parties prenantes.

💡 Conseil de pro : vous avez besoin d'aide pour modifier les politiques d'IA existantes sur votre lieu de travail ? L'IA générative de ClickUp Brain peut vous aider. Il suffit de lui donner une invitation et elle modifiera le texte selon vos besoins. Utilisez ClickUp Brain comme assistant de rédaction.

10. Modèle de politique d'utilisation de l'IA par HubSpot pour les start-ups

via HubSpot.

Obtenez une politique d'IA prête à l'emploi sans avoir à la créer de toutes pièces grâce au modèle de politique d'utilisation de l'IA de HubSpot for Startups, un document prêt à l'emploi conçu pour les petites équipes et les start-ups. C'est un excellent choix pour les entreprises en phase de démarrage qui ont besoin de mettre en place une gouvernance dès maintenant, mais qui ne disposent pas nécessairement de personnel dédié aux questions juridiques ou de conformité.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Langage adapté aux startups : la politique est rédigée en tenant compte des équipes qui ne disposent pas d'une expertise spécialisée en matière de conformité.

Sections essentielles de la politique : elles couvrent les éléments essentiels, notamment l'utilisation acceptable, les restrictions relatives aux données et les exigences en matière de divulgation.

Conseils de personnalisation : le modèle comprend des notes utiles sur la manière d'adapter différentes sections à des secteurs ou des modèles d'entreprise spécifiques.

Déploiement rapide : ils sont conçus pour une mise en œuvre rapide, vous permettant de mettre en place une politique de base avec un minimum de révisions.

Voici un bref résumé de toutes les façons dont l'IA dans ClickUp vous aide à augmenter votre productivité au travail :

Mettez en place des processus de gouvernance IA efficaces avec ClickUp

La gouvernance de l'IA nécessite plus qu'un document statique : elle a besoin de flux de travail qui intègrent la politique dans les opérations quotidiennes, une propriété claire et des révisions régulières. Les équipes qui adoptent l'IA sans politiques structurées sont confrontées à une prolifération de l'IA, à des risques de conformité et à des pratiques incohérentes.

Les modèles de flux de travail IA fournissent la structure nécessaire pour régir l'utilisation de l'IA sans avoir à tout créer de zéro. À mesure que les capacités de l'IA se développent et que les réglementations se renforcent, les organisations disposant de politiques documentées et applicables s'adapteront plus rapidement que celles qui s'efforcent de rattraper leur retard.

Commencez gratuitement avec ClickUp et créez dès aujourd'hui votre flux de travail de politique d'utilisation de l'IA.

Foire aux questions

Une politique d'utilisation de l'IA définit les règles quotidiennes pour les employés, tandis qu'une politique de gouvernance de l'IA constitue le cadre général de la manière dont votre organisation gère les risques et la stratégie liés à l'IA. Considérez l'utilisation comme le « quoi » et la gouvernance comme le « comment et pourquoi ».

Les modèles de flux de travail transforment votre politique en un processus interactif. Ils intègrent des points de contrôle de conformité et des approbations directement dans les tâches quotidiennes, créant ainsi une piste d'audit automatique et garantissant le respect des règles sans avoir à se fier à la mémoire.

Une politique d'utilisation de l'IA en entreprise doit s'appliquer à tous les employés, sous-traitants et fournisseurs tiers qui accèdent aux systèmes ou aux données de l'entreprise. En substance, toute personne susceptible d'utiliser des outils d'IA dans le cadre de son travail pour l'organisation doit être incluse.

La plupart des organisations révisent leurs politiques d'utilisation de l'IA tous les trimestres ou chaque fois qu'un changement important survient, tel que l'adoption d'un nouvel outil d'IA, une mise à jour réglementaire majeure ou un incident de sécurité. Votre politique doit inclure une fréquence de révision définie afin d'éviter qu'elle ne devienne obsolète.