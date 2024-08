Comment mettre en œuvre des flux de travail d'automatisation de l'envoi d'e-mails réussis ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Author-2.png

/$$$img/ Skirmantas Venckus est un écrivain le jour et un lecteur la nuit et le CMO de_

il est le CMO de Sender.net_

_le fournisseur, prestataire d'e-mail marketing qui met l'accent sur la convivialité, l'abordabilité et l'utilité

Le paysage marketing de l'e-commerce est en constante évolution et il est difficile de suivre le rythme.

En tant que spécialiste du marketing e-commerce, vous êtes probablement confronté au fait que votre travail ne s'arrête jamais. Chaque jour apporte de nouveaux défis et obstacles à surmonter, en particulier lorsqu'il s'agit de tâches répétitives non créatives telles que la programmation d'e-mails en masse ou l'envoi de messages personnalisés à de nouveaux abonnés.

Et bien, devinez quoi ? Vous n'êtes pas obligé d'aborder le marketing du commerce électronique d'un point de vue non créatif. Vous pouvez automatiser quelques processus et vous décharger d'une grande partie du travail. Vous vous demandez comment ?

Tout au long de cet article, vous apprendrez ce qu'est l'e-mail l'automatisation du marketing est, son travail, des exemples pour vous aider et des conseils pour réussir à l'utiliser.

Qu'est-ce que l'automatisation des e-mails ?

L'automatisation des e-mails est un flux de travail autorégulé qui aide les spécialistes du marketing à à envoyer automatiquement des e-mails opportuns, personnalisés et pertinents aux abonnés. L'utilisation d'un flux de travail automatisé vous permet de rencontrer les abonnés au bon endroit, avec les bonnes informations, au bon moment.

Un flux d'e-mails automatisé travaille avec des déclencheurs - c'est pourquoi on les appelle aussi des e-mails déclenchés. Un déclencheur est une action ou un comportement qui déclenche l'automatisation. Votre déclencheur peut être un envoi de formulaire, une interaction avec une application, un seuil d'achat, etc.

Les spécialistes du marketing du commerce électronique apprécient les e-mails automatisés car ils leur permettent d'envoyer des e-mails hautement personnalisés à leurs abonnés sans avoir à y consacrer plus de temps.

Hostinger via GIPHY

Les avantages des e-mails automatisés

E-mail automatisation du flux de travail le pionnier est une campagne d'e-mail marketing opportune, personnalisée et hyperpertinente

Automatisationdes e-mails comportementaux et des campagnes de goutte-à-gouttebasés sur l'interaction des utilisateurs avec les e-mails envoyés précédemment, peuvent être utilisés pour des campagnes de marketing directaider les clients à se sentir satisfaits de votre service

Bien rédigécampagnes d'e-mailing automatisées et bien rédigées, une séquence d'e-mails de maturation des prospects, entraînent des ventes de clients potentiels et existants

Les e-mails de déclenchement automatisés sont envoyés après une action prédéfinie de l'utilisateur et peuvent aider les spécialistes du marketing du commerce électronique à supprimer les tâches répétitives de leur liste de choses à faire et à développer leur entreprise rapidement

Les e-mails d'information automatisés oupeuvent aider à positionner votre marque en tant que leader d'opinion et à asseoir votre crédibilité auprès des prospects et des consommateurs

Dans l'ensemble, l'automatisation du flux de travail des e-mails aide les leaders du commerce électronique à programmer des messages ciblés avec des déclencheurs pour que les consommateurs prennent ou achèvent l'action souhaitée.

Mon travail d'automatisation des e-mails

Les e-mails automatisés travaillent avec des déclencheurs. Par exemple, si vous voulez ramener les abandonneurs de panier à des modes d'achat, vous devez mettre en évidence le point exact de leur parcours d'achat que vous avez l'intention de rencontrer.

Voulez-vous que vos e-mails automatisés incitent les consommateurs qui ont arrêté de charger leur panier à mi-chemin à faire autrement ? Ou souhaitez-vous utiliser des incitations pour amener les clients qui se sont arrêtés à la caisse à revenir en arrière et à achever leur achat ?

Créez un flux de travail et définissez des paramètres de déclenchement lorsque vous savez à quel moment précis vous souhaitez que vos e-mails les rencontrent. Puisque nous travaillons avec des "e-mails de panier abandonné", vous pouvez définir des paramètres temporels, par exemple 6 à 24 heures après l'abandon du panier. De cette façon, votre e-mail rencontre les abandonnistes, avec une incitation ou un léger coup de pouce, juste au moment où ils en ont besoin.

Bonus: Email Alternatives !

Création d'un flux de travail e-mail

Veillez à utiliser des modèles personnalisables et un langage engageant. Pour gagner du temps, nous vous recommandons d'utiliser la fonction expéditeur omnichannel pour obtenir les modèles d'e-mails les plus accrocheurs et les plus esthétiques. Grâce à cet outil abordable mais de grande qualité, vous pourrez choisir parmi une grande variété de modèles d'e-mails accrocheurs ou en créer un vous-même !

via Sender.net

$$$a Paramétrage d'un déclencheur

Utilisez un logiciel d'automatisation des e-mails pour définir des conditions qui déclenchent automatiquement votre campagne. Mettez en évidence un ensemble d'actions ou de comportements que les consommateurs doivent adopter pour déclencher la campagne. Par exemple, pour les e-mails de bienvenue automatisés, votre déclencheur pourrait être une des actions suivantes l'envoi d'un formulaire de la part des nouveaux abonnés.

Programmation de votre série d'e-mails

Les e-mails automatisés vous permettent d'envoyer automatiquement des e-mails ponctuels ou des offres spéciales à un segment de votre liste sans le stress ou les tracas d'une programmation manuelle.

7 Exemples de cas d'utilisation de l'automatisation des e-mails

Supposons que vous ayez déjà regardé un modèle de téléphone en faisant des achats (le design élégant, l'interface intuitive et l'affichage en constante évolution), vous savez que le modèle est un exemple, un modèle qui montre un état idéal.

Jetons un coup d'œil à une poignée de "téléphones modèles" dans le monde de l'informatique automatisation de l'e-mail .

1. E-mails de bienvenue

Tout le monde aime être accueilli chaleureusement, surtout lorsqu'on visite une boutique de commerce électronique vouée à attirer des dépenses imprévues.

Des e-mails de bienvenue automatisés accueillant les nouveaux abonnés et leur faisant visiter votre boutique donnent le bon ton pour une interaction ultérieure.

Votre e-mail de bienvenue doit être court, simple et sincère. Votre prospect ne doit pas se sentir dépassé ou sous-estimé lors de votre premier contact.

Utilisez une ligne aussi simple que "Bienvenue sur notre liste e-mail" ou "Merci de vous être inscrit pour recevoir nos e-mails" et une courte description de votre magasin dans un cadre élégant et soigné.

Pour situer le contexte, regardez comment Chipotle accueille ses clients avec de délicieux burritos - en leur promettant de ne pas les décevoir.

Chipotle via reallygoodemails.com

2. E-mails promotionnels

Le consommateur moyen est confronté à plus de 50 e-mails promotionnels par jour. Aussi intéressant que puisse paraître le flux d'e-mails promotionnels, vous risquez d'avoir du mal à convaincre les acheteurs sans une série automatisée bien pensée.

Il n'existe pas de stratégie infaillible en matière d'e-mails promotionnels. La meilleure solution : personnalisez vos e-mails promotionnels segmentez votre liste et définissez des paramètres de déclenchement efficaces.

Ne plongez pas dans le monde des e-mails promotionnels automatisés parce que vos concurrents prétendent en tirer profit - faites vos recherches en mettant en évidence ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas ; c'est le seul moyen de conserver la pertinence de vos messages.

Utilisez cet e-mail promotionnel automatisé de Design Modo comme une étude de cas. Des prix réduits, des graphiques attrayants et un état d'urgence rendent plus probable la conversion de l'utilisateur.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image5-2-454x1400.png Exemple d'e-mail de Designmodo /$$img/

Designmodo via reallygoodemails.com

Un autre excellent exemple d'e-mail promotionnel à fort taux de conversion est celui d'Aura, une solution de sécurité numérique tout-en-un pour toute la famille. Cet e-mail fait partie de la séquence automatisée qu'ils envoient à ceux qui ont atteint la page de paiement mais n'ont pas converti. Comme vous pouvez le constater, cet e-mail met l'accent sur les éléments suivants la protection de l'enfant contre l'usurpation d'identité .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image3.png Exemple d'e-mail Aura /$$$img/

Aura via reallygoodemails.com

3. E-mails d'abandon de panier

À quelle fréquence faites-vous des abandons de panier en ligne ?

Parce qu'il faut être réaliste, nous sommes tous d'accord pour dire que nous sommes tous coupables. Cependant, nous savons tous que l'abandon du panier ne signifie pas nécessairement que nous n'avons pas l'intention d'acheter plus tard.

Parfois, une bonne incitation et un petit coup de pouce sont tout ce dont nous avons besoin.

Les e-mails automatisés d'abandon de panier peuvent vous aider à " ménager " vos clients, à amener les visiteurs rebutés au flux de paiement et à faire en sorte que les clients potentiels envisagent de faire à nouveau des affaires avec vous.

Mais comme toujours, seule une campagne d'e-mails d'abandon de panier attrayante, soutenue par des incitations et une solide stratégie d'e-mail marketing, peut faire la magie.

À regarder comment Rudy's barbershop fait l'affaire avec la livraison gratuite.

Rudy's Barbershop via reallygoodemails.com

4. E-mails de retour d'information après l'achat

Tout le monde sait que les boutiques de commerce électronique prospèrent mieux avec des acheteurs récurrents ou des clients fidèles.

À cause de la concurrence féroce et de l'évolution constante du secteur, comment faire en sorte que les consommateurs aient envie de faire affaire avec vous encore et encore ?

Eh bien, les e-mails de retour d'information après achat ne créeront pas de clients fidèles, mais ils peuvent vous aider à rationaliser le processus.

Les e-mails automatisés de feedback post-achat peuvent vous aider à mettre en évidence le comportement des clients et leur expérience d'achat, en soulignant ce qui a causé des frictions et ce qui a facilité la décision d'achat.

Les e-mails de retour d'information vous permettent de noter les griefs et les plaintes tout en laissant de la place pour les commentaires et les témoignages des clients.

Sur ce point, c'est Withings qui l'emporte.

Withings via reallygoodemails.com

5. E-mails de réapprovisionnement des stocks

La plupart des produits de commerce électronique ont une "durée de vie"

À votre avis, combien de temps les clients utiliseront-ils votre produit avant de devoir se réapprovisionner ?

Le fait d'estimer et de connaître la durée de conservation de votre produit peut vous aider à paramétrer des déclencheurs précis pour l'automatisation des flux d'e-mails.

Une série d'e-mails de réapprovisionnement bien automatisés aide les consommateurs à prendre des mesures décisives et crée un espace pour les acheteurs récurrents.

Utilisez les e-mails de réapprovisionnement des stocks pour partager des offres et des incitations intéressantes. Paramétrez des déclencheurs pour informer les clients existants que vous êtes de nouveau en stock. Et lorsque c'est possible, faites des recommandations sur les produits.

Besoin d'un exemple ? Voici OFF HOURS avec The Homecoat's back.

OFFHOURS via reallygoodemails.com

6. E-mails de réengagement

Il est temps de ré-engager les utilisateurs débordés et d'inciter les clients existants à passer à l'action.

L'automatisation des flux de travail de réengagement vous permet de présenter correctement une nouvelle fonctionnalité ou un nouvel avantage, en donnant aux abonnés inactifs une raison de se promener et d'explorer.

Alors que la plupart des spécialistes du marketing affirment que les e-mails de réengagement sont mieux servis avec une dose de $$$a (peur de manquer), nous vous conseillons de concevoir votre flux de réengagement en fonction de ce qui vous convient le mieux, à vous et à vos clients.

Vous vous demandez comment ? Jetez un coup d'œil à l'e-mail de réengagement de Moment.

Moment via reallygoodemails.com

7. E-mails basés sur l'occasion

Qu'est-ce que vous fêtez ? Un anniversaire, une réunion ou une fête de fin d'année ?

Ou mieux encore, qu'est-ce que le monde fête ? Noël, Pâques, la Saint-Valentin, le Ramadan ou... quoi que ce soit d'autre !

Pour les e-mails de flux de travail basés sur des occasions, utilisez une célébration particulière comme point de contact et montrez à vos clients que vous vous souciez d'eux et que vous accordez de la valeur à votre relation.

C'est un moyen infaillible de présenter vos vœux dans une saison d'amour, en faisant savoir aux consommateurs que vous existez pour mieux les servir.

S'il n'y a pas de mal à créer une série d'e-mails basés sur les ventes, les meilleurs flux d'e-mails basés sur les occasions réitèrent la beauté de la saison, sans motifs cachés.

Un exemple d'e-mail automatisé basé sur l'occasion de Wildist.

Wildist via reallygoodemails.com

7 Conseils pour la réussite de l'automatisation des e-mails

L'automatisation de l'e-mail apporte une assistance à une flux de travail automatique où des messages personnalisés sont placés devant les bons clients au bon moment. Cela semble complexe ?

Vous trouverez ci-dessous des conseils qui vous aideront à maximiser la puissance des campagnes d'e-mail, à automatiser les flux de travail, à élaborer une stratégie de marketing par e-mail qui suscite la confiance et à gagner de nouveaux clients.

1. Construisez votre liste

Votre liste est votre moteur.

Vous pouvez construire une liste durable à l'aide d'un formulaire de capture de prospects. Les formulaires de capture de prospects sont des questionnaires ou des formulaires sur votre site web que vous pouvez utiliser pour collecter des informations sur les consommateurs et intensifier vos efforts de marketing.

Mettez en avant une offre gratuite dont vous savez que les consommateurs seraient ravis. Faites en sorte qu'elle soit utile et non intrusive et partagez-la en échange de leurs e-mails.

Veillez à ce que votre offre trouve un écho profond auprès de votre cible ; vous ne voulez pas qu'un e-mail aléatoire prenne de l'espace sur votre liste.

2. Veillez à ce que vos messages soient rapides, clairs et simples

Une fois que vous avez réussi à constituer une liste, il est temps de rédiger votre message.

L'automatisation des flux de travail par e-mail vous permet d'envoyer des messages personnalisés à un nombre incalculable de consommateurs. Vous pouvez ajouter le nom de votre client, son emplacement et quelques autres variables.

Lorsque vous rédigez votre message, évitez les mots stéréotypés. Essayez de montrer à vos consommateurs que quelqu'un a pris le temps de rédiger ce message et qu'il n'est en aucun cas générique.

Mettez en évidence le point de douleur, la fonctionnalité ou l'avantage que vous souhaitez vendre dans votre titre et dans la ligne d'objet ; veillez à ce que chaque mot reflète le parcours de vos clients.

Un message rapide, simple et Effacées crée intuitivement la confiance et donne aux consommateurs l'envie de faire des affaires avec vous.

3. Paramétrez des déclencheurs mesurables et limités dans le temps

Les e-mails automatisés s'articulent autour de déclencheurs temporels.

Pour que l'automatisation du flux de travail des e-mails fonctionne, vous devez définir des déclencheurs temporels mesurables qui reflètent précisément le flux de vos paramètres.

Par exemple, supposons que vous souhaitiez envoyer des e-mails d'abandon de panier. Paramétrez votre déclencheur d'e-mail entre trois et cinq jours après l'abandon du panier, en fonction de l'engagement du client au cours de cette période.

Grâce aux déclencheurs temporels, vous avez l'assurance inébranlable que votre série d'e-mails automatisés enverra le bon message à la bonne personne au bon moment.

4. Mon travail avec un forfait de contenu

Si vous vous êtes lancé dans l'automatisation du flux de travail des e-mails sans vous être fixé d'objectif ni avoir élaboré de forfaits, sachez qu'il n'est pas trop tard pour commencer.

Un forfait de contenu bien conçu permet d'envisager les probabilités d'opportunités et d'inconvénients de l'automatisation de l'e-mail. Ne restez pas les bras croisés.

Prenez le temps de rédiger un forfait contenu. Notez les paramètres que vous souhaitez atteindre, paramétrez-les des objets mesurables et travailler avec une stratégie de marketing par e-mail.

N'oubliez pas non plus d'évaluer votre budget et de procéder à des ajustements en conséquence lors de l'élaboration de votre forfait contenu.

5. N'accordez pas trop d'importance aux fonctionnalités fantaisistes

Il est facile de se laisser emporter par des modèles fantaisistes et des designs élégants lors de l'automatisation des flux de travail par e-mail.

Ne vous sentez pas coupable, cela arrive aux meilleurs spécialistes du marketing e-commerce, mais cela ne veut pas dire que vous devez continuer à le faire.

En effet, un beau modèle rendra votre campagne d'e-mail automatisée spartiate et, espérons-le, attirera plus d'engagement.

Cependant, comme nous sommes tous d'accord pour dire que le temps est un facteur essentiel dans le marketing par e-mail, ne soyez pas trop pointilleux - soyez rapide dans vos décisions de conception.

6. N'oubliez pas d'inclure un bouton d'exclusion

Quels que soient les détails, le soin et la précision que vous mettez dans la construction de votre liste, tous les membres de votre liste n'apprécieront pas vos e-mails.

Et il n'y a rien de mal à cela - après tout, il y aura toujours quelques personnes qui ne seront pas intéressées par votre offre, votre produit ou vos services, et ce n'est pas grave.

À ce stade, essayez simplement de faire une faveur à ces abonnés réticents en incluant un paramètre de désabonnement dans vos e-mails.

Ce bouton permet également de s'assurer que vos e-mails automatisés n'atterrissent pas dans les dossiers de spam.

7. Automatisation, analyse et test

Vous l'aurez compris, il n'existe pas de stratégie infaillible pour l'automatisation du flux de travail des e-mails.

Votre meilleure chance de réussite est de continuer à automatiser, analyser les flux de travail et les tests.

Vous pouvez vous inspirer des modèles de marques qui ont fait leurs preuves ou, mieux encore, faire appel à un spécialiste du marketing par e-mail pour mener à bien vos campagnes d'e-mailing.

Gérez votre travail et vos e-mails au même endroit

À ce stade, il est clair que vous disposez de toutes les informations nécessaires pour mettre en place un flux de travail par e-mail automatisé. Avant de conclure, nous avons quelque chose pour vous.. ClickUp . 🚀

ClickUp est un outil de gestion de projet qui offre un fonctionnalité d'e-mail qui vous permet de créer des tâches à partir d'e-mails, de mettre en place une automatisation, de joindre des e-mails à n'importe quelle tâche et de vous connecter avec toutes les autres personnes que vous ne pouvez pas joindre au sein de votre espace de travail Slack.

Avec ClickUp, vous pouvez suivre de manière transparente ce qui se passe ou ce qui a été dit au sein d'un fil d'e-mail tout en gérant le travail pertinent dans le même onglet.

Envoyez et recevez des e-mails n'importe où dans ClickUp. Créez des tâches à partir des e-mails, mettez en place des automatisations, joignez des e-mails à n'importe quelle tâche, et plus encore.

Développez votre entreprise en dépensant moins

L'automatisation du flux de travail des e-mails vous aide à développer votre entreprise de manière stratégique, à transformer les nouveaux visiteurs en acheteurs réguliers, à renforcer la confiance et à attirer les super fans, sans sacrifier la touche personnelle.

Cependant, faire en sorte que les vendeurs vous fassent confiance peut parfois sembler une éternité. Et comme ce n'est pas possible, vous devez faire preuve de rapidité dans vos efforts de marketing.

C'est pourquoi nous vous recommandons de rationaliser votre flux de travail à l'aide d'un logiciel d'automatisation des e-mails qui vous aidera à développer votre entreprise tout en dépensant beaucoup moins.