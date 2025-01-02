Comment utiliser l'IA sur le lieu de travail pour stimuler la productivité ?

Qui aurait cru, il y a quelques années à peine, que l'IA serait aussi indispensable à notre vie quotidienne que le café un lundi matin chargé ?

Qu'il s'agisse de coder, de préparer des conseils pour une présentation ou même de créer votre propre agenda quotidien, l'intelligence artificielle est devenue notre aide indispensable pour surmonter les petits contretemps de la vie.

L'introduction de l'IA sur le lieu de travail a d'abord été perçue comme une sorte de « coup de semonce », notamment à la suite du rapport « Future of Jobs » du Forum économique mondial, qui prédisait de manière inquiétante que l'IA remplacerait pas moins de 85 millions d'emplois. Effrayant, n'est-ce pas ?

Eh bien, pas tout à fait. Cette disparition apocalyptique des emplois n'a pas eu lieu. La technologie IA a fait tout le contraire : elle a simplifié nos vies et amplifié notre productivité.

Selon un sondage Zoom, 89 % des employés ont déclaré que les principaux avantages de l'IA sont la réduction des tâches répétitives et le gain de temps pour se consacrer à des tâches plus importantes.

En conséquence, les organisations de tous les secteurs adoptent avec enthousiasme l'IA dans leurs flux de travail afin de simplifier les processus et d'accroître la productivité.

Cependant, l'adoption des technologies d'IA dans votre travail nécessite un certain savoir-faire. Décomposons cela et voyons comment vous pouvez vous lancer.

Bonus : Essayez le meilleur assistant IA pour la productivité au travail, ClickUp Brain!

⏰ Résumé en 60 secondes Maintenez un équilibre entre l'automatisation de l'IA et la créativité humaine pour optimiser les résultats

Automatisez les tâches répétitives pour libérer du temps pour le travail stratégique

Utilisez des outils basés sur l'IA tels que ClickUp pour gérer les flux de travail et suivre la progression en toute transparence

Tirez parti de l'IA pour l'analyse des données, la prise de décision et les prévisions

Personnalisez l'expérience client grâce à des recommandations basées sur l'IA et des chatbots

Investissez dans la formation et la reconversion de votre équipe pour un avenir prêt pour l'IA

Avantages de l'IA sur le lieu de travail

Il y a quelques années, l'équipe technique de Netflix était réunie autour d'une table, essayant de trouver un moyen de rendre tout le monde accro à la série House of Cards, aujourd'hui très populaire. Netflix a analysé le comportement, les préférences et les habitudes de visionnage des spectateurs en intégrant la technologie IA, l'apprentissage automatique et la science des données. Grâce à ces données, ils ont créé dix bandes-annonces uniques adaptées à différents segments d'audience. Par exemple, un spectateur peut voir une bande-annonce mettant en avant son acteur préféré, tandis qu'un autre peut voir un teaser axé sur l'intrigue pleine de suspense qu'il adore. Cette approche personnalisée a incité le public à regarder la série en rafale. En 2020, Netflix a révélé que 80 % du contenu regardé sur la plateforme provenait de recommandations personnalisées, grâce à des systèmes d'IA.

Que pouvons-nous en retenir ?

L'IA au travail agit sur trois aspects importants : l'amélioration de la productivité des employés, la prise de décision basée sur les données et une personnalisation inégalée. Voyons cela plus en détail :

1. Productivité et efficacité accrues

Personne n'aime les tâches répétitives, sauf peut-être les robots. C'est là que l'IA brille au travail, en automatisant ces activités banales afin que les employés puissent se concentrer sur des tâches plus importantes.

Des tâches répétitives telles que la saisie de données et le traitement des salaires à l'intégration des clients et aux prévisions commerciales, l'IA permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Voici quelques exemples courants :

Réponses automatisées aux requêtes courantes des clients

Des assistants intelligents planifient les réunions et les rendez-vous

Systèmes de surveillance garantissant le maintien d'une sécurité adéquate

Éléments du processus de recrutement, tels que la présélection des candidats

À lire également : LLM vs IA générative : guide détaillé

2. Amélioration des processus décisionnels

Soyons réalistes : la qualité des décisions dépend de la qualité des données qui les sous-tendent. Grâce à leur capacité à collecter des données à grande échelle, les entreprises se tournent vers l'IA pour les traiter et les analyser efficacement.

L'IA prend en charge :

Collecte de données : collecte d'informations en temps réel et historiques provenant de différentes sources

Analyse des données : extraction d'informations exploitables

Prévision des tendances : aider les dirigeants à garder une longueur d'avance

Les entreprises peuvent utiliser l'IA pour prédire les tendances du marché, identifier les points faibles des clients et même anticiper les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Cela leur permet de maintenir un processus décisionnel conforme et exempt de tout parti pris.

3. Personnalisation et amélioration de l'expérience client

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les achats en ligne semblent si intuitifs ? C'est grâce aux systèmes d'IA qui maîtrisent la segmentation et la personnalisation des clients.

En analysant les comportements passés, les préférences et les interactions, les outils basés sur l'IA permettent aux entreprises de :

Menez des campagnes marketing ciblées

Suggérez des produits ou services adaptés aux intérêts individuels

Prédisez les besoins des clients en fonction des tendances

L'IA générative sur le lieu de travail joue un rôle similaire, en rédigeant des e-mails marketing personnalisés, des réponses à des discussions et même en créant des assistants virtuels qui comprennent vos requêtes et votre ton. Le principal avantage ? Vous accomplissez plus de travail en moins de temps, car votre assistant IA comprend mieux vos besoins et vous propose des solutions personnalisées.

Défis et considérations

Si l'IA au travail est une merveille, elle n'est pas sans défis. Il existe trois domaines clés où l'IA suscite des interrogations.

1. Implications éthiques de l'IA sur le lieu de travail

Vous vous souvenez quand nous avons dit que l'IA était exempte de préjugés ?

En réalité, l'IA n'est aussi performante que les données sur lesquelles elle est entraînée. Si ces données d'entrée comportent des biais (intentionnels ou non), ceux-ci apparaîtront inévitablement dans les décisions prises par l'IA.

Entrez dans le monde des biais algorithmiques, où les systèmes d'IA discriminent involontairement sur la base des modèles présents dans leurs ensembles de données d'entraînement. Cela peut conduire à des résultats inquiétants, tels que :

Pratiques d'embauche discriminatoires

Répartition inégale des ressources

Renforcement des préjugés sur le lieu de travail

📌 Exemple : imaginez que votre entreprise utilise l'IA pour analyser des CV et présélectionner des candidats à un poste. Une solution très efficace, n'est-ce pas ? Mais si l'IA a été entraînée à partir de données qui favorisent les hommes dans la finance ou les femmes dans les soins infirmiers, elle pourrait privilégier un groupe démographique au détriment d'un autre, en négligeant des candidats tout aussi qualifiés. Une solution rapide : utilisez des outils d'IA basés sur des ensembles de données diversifiés. Mieux encore, vérifiez et testez régulièrement l'équité de vos systèmes d'IA. Considérez cela comme un contrôle qualité pour vos algorithmes, car personne ne souhaite voir son service RH faire le buzz sur X (anciennement Twitter) pour de mauvaises raisons.

2. Préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité des données

Parlons des violations de données, le pire cauchemar de toutes les équipes informatiques.

Prenons l'exemple de TaskRabbit. En 2018, une attaque DDoS impliquant un botnet alimenté par l'IA a compromis plus de 3,75 millions d'enregistrements d'utilisateurs, exposant des informations personnelles et financières. L'entreprise a dû suspendre temporairement ses activités, laissant ses clients dans l'embarras.

Les questions de confidentialité et de sécurité des données occupent une place centrale lors de l'intégration de systèmes d'IA dans votre entreprise. L'IA peut collecter et analyser d'énormes quantités de données personnelles et sensibles. Vous devez donc être vigilant face aux risques suivants :

Collecte de données non réglementée

Manque de transparence des algorithmes

Accès non autorisé à des informations sensibles

Utilisation de données biométriques sans consentement

Alors, comment éviter de devenir la prochaine victime de TaskRabbit ? Ne collectez que ce dont vous avez besoin : Résistez à la tentation de collecter trop de données « au cas où » Soyez transparent : informez vos employés de la manière dont leurs données sont utilisées, des raisons pour lesquelles elles sont collectées et de la manière dont les décisions sont prises Renforcez vos défenses : mettez régulièrement à jour vos protocoles de sécurité afin d'empêcher toute intrusion dans votre système

3. Risques de suppression d'emplois et impact sur la main-d'œuvre

🧠 Le saviez-vous ? Une étude Pew Research a révélé qu'un Américain sur cinq occupe un emploi « fortement exposé » aux technologies d'IA, ce qui signifie qu'une partie importante de son travail pourrait être automatisée.

Si la suppression d'emplois est une préoccupation, l'adoption de l'IA crée également de nouvelles opportunités. Les entreprises ont besoin de travailleurs qualifiés pour gérer et améliorer les systèmes d'IA, ce qui conduit à des rôles dans l'analyse des données, la formation à l'IA et la supervision des systèmes.

À lire également : Les 10 meilleurs outils de génération de flux de travail IA pour des processus rationalisés

Technologies d'IA qui transforment les lieux de travail

Malgré les défis qu'elle pose, l'IA est une évidence pour la productivité et l'efficacité des travailleurs.

55 % des décideurs d'entreprise s'accordent à dire que les avantages des technologies d'IA l'emportent largement sur les inconvénients potentiels. Parmi ces avantages, on peut citer :

Une augmentation notable de la productivité

Accédez à des informations stratégiques pour améliorer vos processus décisionnels

Accélération de la croissance de votre entreprise

🌟 Fait amusant : Plus de 70 % de ces dirigeants estiment que les outils basés sur l'IA, tels que les assistants numériques, peuvent libérer les employés des tâches répétitives et chronophages. Imaginez que vous puissiez externaliser les tâches fastidieuses (e-mails, entrées dans les relevés de temps, gestion du calendrier) pour vous concentrer sur un travail plus utile. Cela ressemble à un rêve, n'est-ce pas ?

Comment l'IA automatise pour gagner du temps

En adoptant l'IA générative sur le lieu de travail, les entreprises redécouvrent la productivité.

Regardez cette brève présentation pour découvrir comment l'automatisation des tâches grâce à l'IA peut vous faire gagner 23 jours de travail par an !

Grâce à l'intelligence artificielle, les employés pourraient récupérer jusqu'à 40 % de leur temps de travail, auparavant consacré à des tâches manuelles telles que la saisie de données, le codage et la mise en forme de documents.

Et ce n'est pas tout.

De meilleures informations, de meilleurs résultats

Les systèmes d'IA font également la différence dans les environnements de travail en facilitant la prise de décision basée sur des informations exploitables.

Les outils d'IA combinent des données en temps réel et des analyses prédictives, offrant ainsi aux équipes une vue complète et prospective de leurs opérations.

Qu'est-ce que cela signifie ? Au lieu de faire des prédictions à l'aveuglette, les entreprises peuvent utiliser les informations fournies par l'IA pour prévoir avec précision les tendances, s'adapter aux changements du marché et personnaliser leurs stratégies afin de s'aligner sur l'évolution des besoins.

Créer des rapports impressionnants grâce à l'IA

L'IA ne se limite pas à la collecte de données : elle relie les points pour fournir des informations exploitables. Voici comment :

Contextualisation des informations : les outils d'IA peuvent interpréter les données, résumer les résultats et suggérer des étapes concrètes en quelques secondes

Rapports personnalisés : Oubliez la création manuelle de rapports. Grâce aux outils basés sur l'IA, vous pouvez décrire vos besoins dans un langage simple, et le système vous fournit des rapports soignés, accompagnés de visuels et d'informations pertinentes

Gain de temps : Les tâches qui prenaient auparavant des heures, comme passer au crible les résultats de recherche ou résumer des rapports volumineux, sont désormais automatisées, ce qui vous permet de vous concentrer sur les priorités stratégiques

Comment les employés réagissent-ils à l'IA sur leur lieu de travail ?

Les évaluations de performance et les promotions ont toujours été basées sur le jugement humain, mais l'utilisation de l'IA sur le lieu de travail commence à changer la donne.

Selon PwC, 83 % des décideurs estiment que les systèmes d'IA sont aussi équitables, voire plus équitables que les managers humains lorsqu'il s'agit de décider des promotions et des augmentations.

De plus, 75 % des décideurs font confiance à un conseiller IA seul ou à une combinaison d'IA et de supervision humaine pour prendre la décision finale en matière d'évaluation.

Cette approche hybride gagne en popularité car elle combine l'objectivité des outils d'IA avec l'empathie et l'esprit critique des managers humains.

💡 Conseil de pro : Si beaucoup apprécient la transparence et les décisions basées sur les données, d'autres peuvent encore avoir besoin de l'empathie et de la connexion personnelle qu'apporte un manager. Pour réussir, les entreprises doivent trouver un équilibre en veillant à ce que l'adoption de l'IA renforce l'équité et la cohérence sans sacrifier l'aspect humain.

Implémentations de l'IA : exemples concrets

Après avoir brièvement abordé quelques cas d'utilisation de l'IA, examinons plus en détail ses implémentations dans différents services.

L'IA dans les ressources humaines : acquisition et gestion des talents

Imaginez que vous soyez chargé de remplir des dizaines de rôles en peu de temps. La pression monte, les CV s'empilent et les délais approchent.

C'est la réalité pour de nombreuses équipes RH.

Les entreprises se détournent des méthodes de recrutement traditionnelles. Et pour cause. Ces processus sont à la fois longs et coûteux. Pour les positions techniques ou seniors, un rôle non pourvu peut coûter à une entreprise jusqu'à six chiffres rien qu'en frais de recrutement. C'est pourquoi 76 % des responsables RH estiment que s'ils n'adoptent pas de solutions d'IA telles que l'IA générative dans les 12 à 24 prochains mois, ils prendront du retard sur leurs concurrents.

Voici un cadre en trois étapes proposé par Gartner qui peut aider les RH à naviguer dans ce processus :

Distinguez la réalité du mythe : beaucoup craignent que l'IA ne remplace complètement les employés, mais en réalité, les outils d'IA améliorent les efforts humains. Par exemple, l'IA peut automatiser des tâches répétitives telles que la sélection de CV ou la planification

Définissez le potentiel et harmonisez les objectifs : l'étape suivante consiste à identifier comment l'IA peut relever des défis spécifiques. Pour les RH, cela signifie souvent rationaliser le recrutement, améliorer l'expérience des candidats et réduire le délai de recrutement

Évaluez les critères de réussite : avant de mettre en œuvre l'IA, les responsables RH doivent évaluer sa viabilité en termes de gouvernance, de préparation de la main-d'œuvre et d'éthique

Prenons l'exemple d'Unilever. En intégrant des outils basés sur l'IA, l'entreprise a réduit de 75 % le temps consacré au recrutement, rendant ainsi le processus plus rapide et beaucoup moins chaotique. De même, L'Oréal a réduit le temps de recrutement de 70 % en utilisant des systèmes d'IA pour présélectionner les candidats.

📌 Étude de cas : la transformation RH de Pigment Pigment, une plateforme de planification commerciale au service de clients tels que Figma et Deliveroo, a dû relever un défi de taille lorsque son équipe s'est rapidement agrandie. Le processus d'intégration de l'entreprise reposait sur des échanges d'e-mails, des messages Slack et des checklists statiques, ce qui entraînait des inefficacités et des retards. Avec l'arrivée hebdomadaire de nouveaux employés, ces inefficacités menaçaient d'avoir un impact sur la productivité et la satisfaction des employés. Consciente de la nécessité d'une solution centralisée, Pigment recherchait une plateforme capable de simplifier l'intégration et d'améliorer la collaboration entre les équipes. ✨ La solution : Pigment a adopté ClickUp, l'application IA tout-en-un pour le travail qui a relevé tous ses défis : Collaboration centralisée : grâce : grâce aux Espaces ClickUp , Pigment a créé un hub unifié où tous les services peuvent travailler ensemble efficacement. Parallèlement, les capacités d'IA de ClickUp Brain ont analysé les flux de travail de l'équipe afin d'identifier les goulots d'étranglement et de suggérer des améliorations concrètes ClickUp sert de hub centralisé pour la collaboration interfonctionnelle via l'IA sur le lieu de travail Intégration facile : les modèles prédéfinis dans ClickUp et : les modèles prédéfinis dans ClickUp et les automatisations ClickUp ont permis à Pigment de fournir à chaque nouvelle recrue des outils et des ressources sur mesure dès le premier jour Grâce aux tâches personnalisables de ClickUp, les employés peuvent facilement déléguer et gérer leur charge de travail Flux de travail améliorés : la vue Gantt de ClickUp a permis aux équipes de gérer les tâches avec des échéanciers et des priorités clairs, facilitant ainsi la réalisation des objectifs dans un environnement où le télétravail est privilégié. Simultanément, ClickUp Brain optimise la planification des tâches en les classant automatiquement par ordre de priorité en fonction des délais, des dépendances et de la capacité de l'équipe La vue Gantt de ClickUp et la hiérarchisation des tâches basée sur l'IA permettent aux équipes de gérer et d'optimiser efficacement les échéanciers des projets 🔮 L'impact : Pigment a constaté une amélioration de 88 % de l'efficacité de l'intégration, ce qui a permis aux nouveaux employés d'être opérationnels plus rapidement. Grâce à des fonctionnalités telles que les notifications et les champs personnalisés de ClickUp, l'entreprise a pu se développer efficacement tout en maintenant des normes opérationnelles élevées.

L'IA dans le marketing : campagnes basées sur les données et connaissance des clients

Le marketing a toujours consisté à garder une longueur d'avance sur les tendances, et grâce à l'IA sur le lieu de travail, c'est exactement ce que font les spécialistes du marketing.

👀Le saviez-vous ? 32 % des organisations marketing ont entièrement mis en œuvre l'IA, et plus de la moitié des équipes marketing l'utilisent désormais pour optimiser leur contenu. L'équipe marketing du siège social de Spotify a pris cela à cœur. Spotify crée des listes de lecture personnalisées et des recommandations de chansons en analysant les préférences et les habitudes d'écoute des utilisateurs grâce à l'IA.

Cette approche axée sur les données permet de maintenir l'engagement et la satisfaction des utilisateurs tout en s'adaptant à l'évolution des comportements et des tendances du marché.

🤔 Comment les technologies d'IA peuvent-elles aider les spécialistes du marketing à affiner leurs stratégies ?

1. Analyse prédictive : prise de décision basée sur les données

Les outils d'IA peuvent analyser les données historiques pour prédire le comportement des clients et aider les spécialistes du marketing à prendre des décisions éclairées.

Par instance, Walmart utilise l'IA pour prévoir la demande de produits et optimiser ses stocks.

Vous aussi, vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour extraire des informations directement de votre environnement de travail, simplifier l'analyse et prendre des décisions plus intelligentes.

2. Publicités personnalisées : toucher le bon public

Les campagnes basées sur l'IA personnalisent les publicités en fonction des préférences individuelles.

Le modèle de gestion et de test de contenu A/B de ClickUp permet aux équipes de tester plusieurs variantes de publicités, garantissant ainsi que les campagnes trouvent un écho auprès d'audiences spécifiques tout en automatisant l'analyse des résultats.

3. Gestion des réseaux sociaux : engagement simplifié

Les outils d'IA tels que ClickUp automatisent la publication, la planification et la réponse aux commentaires, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer la réactivité. Pour gérer plusieurs campagnes sociales sur différentes plateformes tout en assurant la cohérence et l'efficacité des équipes, utilisez les vues personnalisables de ClickUp (telles que Liste, Calendrier et Tableau).

Optimisez vos efforts marketing grâce aux flux de travail automatisés de ClickUp

4. Création de contenu : IA générative pour le marketing

Les outils d'IA générative vous aident à rédiger des e-mails, des publications sur les réseaux sociaux et même du contenu multimédia.

À l'aide d'invitations, d'instructions, vous pouvez générer des brouillons de contenu, insérer des mots-clés pour le référencement ou même modifier le contenu existant pour l'adapter à vos besoins.

Améliorez la création de vos contenus grâce à l'assistant de rédaction alimenté par l'IA de ClickUp Brain

5. Prévision du comportement des clients : des stratégies plus intelligentes

L'IA prévoit les résultats en analysant les données d'engagement des consommateurs.

Cependant, l'une des difficultés auxquelles les équipes sont confrontées est de rendre l'analyse prédictive exploitable.

Ce problème peut être facilement résolu en passant aux tableaux de bord ClickUp, qui centralisent les données des campagnes et permettent aux équipes de rester informées des activités prioritaires.

Centralisez les données de vos campagnes avec les tableaux de bord ClickUp, suivez les indicateurs clés et prenez des décisions basées sur les données pour optimiser vos efforts marketing

6. Collaboration en temps réel et flexibilité avec ClickUp

En plus de l'IA, ClickUp offre aux équipes marketing les outils nécessaires pour faciliter la collaboration :

Modèles personnalisables pour une installation plus rapide des campagnes

Statuts de tâches personnalisés pour garantir la responsabilité au sein des équipes

Vues flexibles (Tableau, Tableur, Calendrier) pour répondre aux préférences de l'équipe

Nous pouvons agir rapidement et avec précision, car tout ce dont nous avons besoin se trouve au même endroit. C'est notre source de vérité.

Nous pouvons agir rapidement et avec précision, car tout ce dont nous avons besoin se trouve au même endroit. C'est notre source de vérité.

L'IA dans la finance : gestion des risques et détection des fraudes

Les équipes financières qui ont adopté les plateformes en ligne ont débloqué un monde de commodité, mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.

La cybercriminalité est malheureusement devenue un problème latent dans la vie autrement sereine des responsables financiers, habitués à leurs feuilles de calcul.

Heureusement, l'IA peut y remédier de nombreuses façons :

1. Une précision supérieure des prévisions

Les modèles de régression traditionnels ne peuvent pas gérer le chaos sauvage et non linéaire du monde macroéconomique actuel. L'IA est en train de transformer le secteur en utilisant l'apprentissage automatique et les techniques d'apprentissage profond pour identifier des modèles complexes dans les données.

Cela permet d'offrir une meilleure précision des prévisions, en particulier lors de scénarios de tests de résistance.

2. Sélection optimisée des variables

La création de modèles de risque efficaces prend du temps, principalement en raison de l'extraction et du traitement des données. Les algorithmes d'IA, combinés à l'analyse du Big Data, peuvent traiter rapidement des ensembles de données volumineux, extraire des variables et fournir des informations basées sur les données.

À lire également : Relier les points : comment l'IA connectée élimine les silos pour gagner du temps et se concentrer sur le travail réel

3. Une segmentation plus riche des données

Comprendre la composition d'un portfolio nécessite une segmentation des données à un niveau granulaire. L'IA peut regrouper les données à l'aide de méthodes non supervisées, permettant ainsi aux équipes financières de mieux modéliser les risques et de prédire les résultats avec une plus grande précision.

Grâce à l'IA qui alimente ces processus métier, les équipes financières passent souvent d'un onglet à l'autre entre plusieurs outils pour suivre les transactions, détecter les fraudes et générer des rapports.

Nous avons intégré des outils tels que Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail et ProfitWell. En regroupant toutes ces données dans ClickUp, nous rationalisons les rapports et la gestion financière sans impliquer tous les services.

Nous avons intégré des outils tels que Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail et ProfitWell. En regroupant toutes ces données dans ClickUp, nous rationalisons les rapports et la gestion financière sans impliquer tous les services.

Les intégrations de ClickUp permettent aux équipes financières de gérer les flux de travail sur une seule plateforme. Voici pourquoi les équipes financières adorent ClickUp :

Tâches récurrentes pour les factures : automatisez le paiement des factures à l'aide : automatisez le paiement des factures à l'aide des tâches récurrentes dans ClickUp et suivez-les dans la vue Calendrier pour une planification facile

Automatisez le paiement des factures, visualisez les échéances et gardez le contrôle de vos finances grâce aux tâches récurrentes de ClickUp

Définition et suivi des objectifs : utilisez : utilisez ClickUp Goals pour définir et suivre vos objectifs financiers à court et à long terme, afin que votre équipe respecte le calendrier prévu

Champs personnalisés pour des informations détaillées : ajoutez des détails de paiement, des montants et plus encore grâce aux champs personnalisés afin d'améliorer les rapports du tableau de bord et de simplifier les audits

Prenez le contrôle de vos finances grâce aux tableaux de bord personnalisables de ClickUp

Rappels pour les tâches critiques : qu'il s'agisse d'une révision budgétaire ou d'une date limite de déclaration fiscale, : qu'il s'agisse d'une révision budgétaire ou d'une date limite de déclaration fiscale, les rappels ClickUp (disponibles sur mobile et bureau) gardent les tâches essentielles au premier plan

L'IA dans le service client : améliorez la satisfaction client

Avec 72 % des consommateurs qui s'engagent à rester fidèles aux entreprises qui offrent un service plus rapide, la barre est plus haute que jamais en matière de service client.

Si les humains ont accompli un travail remarquable jusqu'à présent, leurs limites deviennent évidentes à mesure que les attentes des clients augmentent.

Les entreprises se tournent désormais vers l'IA sur le lieu de travail pour améliorer leurs stratégies de service client, et cela porte ses fruits.

L'adoption de ClickUp a amélioré nos processus et contribué à façonner le département Réussite client, nous permettant de passer de 2 000 à 8 000 clients par an.

L'adoption de ClickUp a amélioré nos processus et contribué à façonner le département Réussite client, nous permettant de passer de 2 000 à 8 000 clients par an.

Explorons quelques outils d'IA clés et des cas d'utilisation qui redéfinissent le service client.

1. Service client omnicanal

L'IA garantit une assistance cohérente et transparente sur tous les canaux, en assurant le suivi des interactions avec les clients afin de conserver le contexte, quel que soit le lieu où se déroule la discussion.

Par exemple, un chatbot peut interagir avec un visiteur sur un site web, assurer le suivi via Messenger et envoyer des offres personnalisées par e-mail pour conclure la vente.

ClickUp Brain peut centraliser ces interactions avec les clients, garantissant ainsi que les équipes d'assistance disposent de toutes les informations nécessaires pour assurer la continuité et améliorer la réactivité.

Transcrivez automatiquement des fichiers audio en notes via ClickUp Brain

2. Génération de contenu

La génération de contenu alimentée par l'IA facilite la création de guides pratiques, d'articles de dépannage et de FAQ.

Des outils tels que ClickUp Brain peuvent rapidement analyser votre référentiel de documents d'assistance afin de rédiger des entrées utiles pour votre base de connaissances, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire la charge de travail des agents.

Rédigez une base de connaissances et des articles d'aide, et répondez aux questions fréquentes à l'aide de ClickUp Brain

3. Chatbots IA

Des FAQ aux mises à jour des commandes, les chatbots IA gèrent diverses tâches de manière autonome, améliorant ainsi l'expérience client. Par exemple, un chatbot peut fournir des informations sur le solde bancaire ou guider les utilisateurs dans le dépannage, en transmettant les requêtes complexes à des agents humains si nécessaire.

ClickUp Brain peut simplifier ces interactions en résumant les sessions des chatbots pour les agents, garantissant ainsi des transferts fluides et des résolutions rapides.

Gérez et analysez efficacement les données clients, y compris les journaux de discussion, les enregistrements d'appels et les interactions sur les réseaux sociaux, via ClickUp Brain

4. Messagerie augmentée

Associer des agents humains à des assistants IA permet de résoudre plus rapidement les requêtes. Tandis que les agents conservent le contact humain, les outils d'IA fournissent des informations en temps réel, génèrent des solutions et rédigent même des réponses.

Grâce aux capacités de traitement du langage naturel de ClickUp Brain, les agents peuvent accéder instantanément à des résumés concis, aux détails des comptes et aux solutions pertinentes, ce qui améliore l'efficacité.

5. Analyse des sentiments

Les outils d'IA peuvent évaluer le sentiment des clients en temps réel, en analysant le langage, le ton et même les emojis pour mesurer les émotions.

Cela aide les agents à personnaliser leurs réponses, à faire preuve d'empathie envers les clients mécontents ou à proposer des ventes incitatives aux clients satisfaits.

6. Analyse prédictive

En analysant les données historiques, l'IA peut prédire le comportement des clients, anticiper les pics de demande et identifier les clients à risque.

Par exemple, l'analyse prédictive aide les entreprises à optimiser leurs stocks et à éviter les interruptions de service lors des pics d'activité de l'équipe commerciale.

7. Ressources en libre-service

Près de sept clients sur dix préfèrent trouver des solutions de manière indépendante. L'IA crée et organise des bases de connaissances, étiquette les articles pertinents et permet aux chatbots de guider les utilisateurs vers des solutions sans intervention d'un agent en direct.

Répondez rapidement aux demandes des clients et redirigez-les vers les ressources pertinentes avec ClickUp Brain

L'IA dans l'équipe commerciale : prévisions, notation des prospects et suivi des performances

53 % des commerciaux utilisent déjà des outils d'IA pour évaluer les prospects, identifier des tendances et établir des prévisions précises, ce qui leur permet de se concentrer sur les prospects prometteurs et d'écarter ceux qui ne sont pas viables. Par ailleurs, l'automatisation des actions de prospection personnalisées aide les entreprises à se développer plus rapidement que jamais. ColdIQ, par exemple, est passé de 0 à 2 millions de dollars de chiffre d'affaires en seulement 19 mois grâce à l'IA !

Il existe plusieurs raisons valables pour lesquelles ces entreprises se lancent dans l'IA pour leur équipe commerciale :

1. Prévisions

L'IA analyse les données historiques des équipes commerciales et les tendances du marché pour prédire les revenus futurs avec une précision remarquable, aidant ainsi les équipes à définir des cibles réalistes. Par exemple, l'IA Einstein de Salesforce fournit des informations prédictives pour optimiser les stratégies commerciales.

2. Notation des prospects

Les outils basés sur l'IA, tels que HubSpot, évaluent les prospects en fonction de leur comportement et de leurs données démographiques, puis leur attribuent une note afin de hiérarchiser les priorités de l'équipe commerciale, ce qui augmente les taux de conversion.

3. Suivi des performances

Des plateformes telles que Gong utilisent l'IA pour analyser les appels commerciaux et les e-mails, offrant ainsi des informations exploitables sur les performances de l'équipe afin d'affiner les approches commerciales et de conclure plus rapidement des contrats.

Préparez-vous à un lieu de travail axé sur l'IA

La question n'est plus de savoir si l'IA va façonner le lieu de travail, mais comment.

En fin de compte, les entreprises devront adopter un processus, le simplifier, l'automatiser et appliquer ces solutions. Cela nécessite donc non seulement de la technologie, mais aussi que les entreprises s'engagent dans un travail difficile pour changer leur culture d'adoption de la technologie.

En fin de compte, les entreprises devront prendre un processus, le simplifier, l'automatiser et appliquer ces solutions. Cela nécessite donc non seulement de la technologie, mais aussi que les entreprises s'engagent dans un travail difficile pour changer leur culture d'adoption de la technologie.

Plongeons-nous dans les domaines clés où la préparation est essentielle.

1. Perfectionnement et reconversion pour l'ère de l'IA

Le passage à des processus basés sur l'IA exige une main-d'œuvre technophile et capable de s'adapter aux nouvelles tendances.

Cependant, identifier les lacunes en matière de compétences et connecter les employés à des formations adaptées à l'avenir n'est pas toujours simple. C'est là que l'IA entre en jeu :

Recommandations personnalisées : les outils d'IA tels que ClickUp Brain peuvent suggérer des parcours d'apprentissage personnalisés en fonction du rôle actuel et des objectifs de carrière d'un employé, garantissant ainsi que la formation correspond aux besoins de l'organisation

Analyse prédictive : l'IA aide les entreprises à prévoir les besoins en compétences et à concevoir des programmes de formation proactifs en analysant les tendances du secteur. Par exemple, les modèles prédictifs peuvent identifier les rôles susceptibles de devenir obsolètes et suggérer des parcours de mise à niveau pour les employés occupant ces positions

💡 Conseil de pro : un sondage Gallup a révélé que près de la moitié des employés américains souhaitent améliorer leurs compétences, mais que seulement 2 % des responsables RH estiment que leurs programmes sont efficaces. L'IA comble ce fossé en créant des initiatives de reconversion efficaces et ciblées qui profitent à la fois aux employés et aux organisations.

2. Construire une culture organisationnelle prête pour l'IA

Soyons réalistes : l'IA est là pour rester.

La bonne nouvelle ? Vous pouvez utiliser l'IA elle-même pour préparer votre équipe à l'ère de l'IA.

Voici 10 façons dont l'IA peut booster les programmes de mise à niveau et de reconversion des compétences afin de créer une main-d'œuvre prête à embrasser l'avenir :

Évaluation et analyse des compétences : l'IA peut analyser en continu les compétences de votre équipe, identifier les lacunes et mettre en évidence les besoins futurs, un peu comme une boule de cristal, mais en mieux.

Parcours d'apprentissage personnalisés : les employés bénéficient d'une formation personnalisée en fonction de leur rôle et de leurs objectifs de carrière, ce qui rend l'apprentissage plus efficace et (osons le dire) plus agréable

Plateformes d'apprentissage adaptatif : l'IA ajuste la difficulté du contenu en fonction de la progression de l'employé, ce qui lui permet de rester motivé sans se sentir dépassé

Curation de contenu alimentée par l'IA : imaginez disposer d'un bibliothécaire personnel pour vos contenus de formation. L'IA passe au crible d'innombrables ressources pour fournir exactement ce dont votre équipe a besoin

Assistants virtuels et chatbots : ces outils d'IA pratiques offrent une assistance évolutive, proposant des quiz, du coaching et des encouragements, tout en rendant la formation interactive

via Oracle

Simulation et gamification : considérez cela comme un entraînement sans pression : les employés peuvent affiner leurs compétences à travers des scénarios et des défis réalistes dans un environnement sûr et contrôlé

Analyse prédictive du retour sur investissement de la formation : l'IA prédit les futures lacunes en matière de compétences et personnalise les programmes de formation pour les combler, vous garantissant ainsi d'investir dans les domaines appropriés pour un impact maximal

Traitement du langage naturel (NLP) : les outils NLP fournissent des commentaires et un accompagnement personnalisés, aidant les employés à rester motivés et à atteindre leurs objectifs d'apprentissage

Réalité augmentée (RA) et réalité virtuelle (RV) : la RA superpose des éléments numériques au monde réel. La RV, quant à elle, plonge les employés dans des environnements de formation entièrement numériques. Qui n'aime pas un peu de magie technologique ?

Apprentissage et adaptation continus : l'IA permet aux employés de garder une longueur d'avance en prédisant les tendances du secteur et en suggérant les compétences pertinentes à acquérir

À lire également : Les meilleurs outils de collaboration IA à utiliser

3. Collaboration entre les humains et les systèmes d'IA

Pour intégrer l'IA dans l'ADN de votre organisation, vous avez besoin d'ADN. Nous parlons ici d'ADN humain.

Certes, l'IA traite les données à la vitesse de l'éclair et fournit des informations plus rapidement que vous ne pouvez dire « algorithme », mais les humains apportent le contexte, l'empathie et le bon sens à l'ancienne. Ensemble, ils forment une équipe de rêve.

Voici comment les humains contribuent dans un monde alimenté par l'IA.

Esprit critique et résolution de problèmes : l'IA peut traiter des nombres, mais elle ne peut pas naviguer dans les zones grises de la prise de décision. C'est là que les humains interviennent pour analyser les nuances, penser de manière créative et faire des choix éthiques

Supervision et accompagnement : l'IA n'est pas parfaite, et ce n'est pas grave. Elle a besoin des humains pour vérifier son travail, fournir du contexte et s'assurer qu'elle est utilisée de manière responsable

Le partenariat parfait : lorsque les humains et l'IA travaillent ensemble, les résultats sont plus intelligents, plus rapides et plus équilibrés

À lire également : Les meilleurs outils et logiciels d'IA

4. Intégrez ClickUp pour une collaboration homme-IA fluide

Quand il s'agit d'allier la créativité humaine à l'efficacité de l'IA, ClickUp Brain rend le processus facile et efficace. Voici comment vous pouvez créer un lieu de travail où les humains et l'IA s'épanouissent ensemble

i. Impliquez et communiquez avec votre équipe

Pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, il faut commencer par une bonne communication. Partagez les raisons pour lesquelles l'IA centrée sur l'humain (HCAI) est importante et comment elle peut vous aider. Répondez aux préoccupations, invitez les commentaires et faites-en un effort d'équipe.

💡 Conseil de pro : utilisez les cartes mentales ClickUp pour le brainstorming. C'est comme un tableau blanc numérique où tout le monde peut partager ses idées et relier les points entre eux

Mappez clairement vos projets et vos tâches

Glissez, déposez et connectez des idées pour rationaliser la planification

Assurez la cohésion et la synchronisation de tous vos collaborateurs

Visualisez vos idées et vos tâches à l'aide de l'IA sur le lieu de travail avec les cartes mentales ClickUp

En savoir plus sur l'IA de ClickUp : À l'intérieur de ClickUp Brain pour Teams

ii. Éduquez et formez votre équipe

Nous comprenons que les nouvelles technologies peuvent être intimidantes.

Aidez votre équipe à se familiariser avec des outils tels que ClickUp Brain en leur proposant une formation pratique et en leur montrant comment cela facilite leur travail.

iii. Effectuez un bilan de vos flux de travail

Toutes les tâches ne nécessitent pas l'IA. Analysez vos flux de travail pour identifier ce qui pourrait bénéficier de l'automatisation et ce qui nécessite encore une intervention humaine.

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour visualiser vos processus

Définissez des objectifs pour mettre en œuvre l'IA sans surcharger les employés

iv. Choisissez le bon outil d'IA

En matière d'outils d'IA, vous voulez quelque chose qui ressemble à un coéquipier, pas seulement un autre outil technologique. C'est là que ClickUp Brain entre en jeu

AI Knowledge Manager™ : répond aux questions directement à partir des tâches et des documents, afin que votre équipe passe moins de temps à chercher et plus de temps à faire

AI Project Manager™ : automatise les mises à jour, résume la progression et met en évidence les détails clés afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment

AI Writer for Work™ : aide à la rédaction de tâches telles que des rapports, des propositions ou des e-mails afin que votre équipe puisse coucher ses idées plus rapidement sur le papier

Automatisez les tâches répétitives, générez des idées et simplifiez votre flux de travail avec ClickUp Brain

L'avenir de l'IA sur le lieu de travail

Quelle est la prochaine étape pour l'IA ? Si l'on en croit les dernières années, nous ne faisons qu'effleurer la surface de son potentiel.

Explorons donc les tendances qui ouvrent la voie à cette évolution alimentée par l'IA.

1. Cybersécurité

Découvrez Twine, la start-up spécialisée dans la cybersécurité qui fait sensation avec un tour de table de 12 millions de dollars. Elle a lancé « Alex », un employé numérique alimenté par l'IA et conçu pour combler le déficit croissant de talents dans le domaine de la cybersécurité.

Il se connecte aux systèmes de l'entreprise, reçoit des instructions, planifie les tâches, obtient les approbations, puis les exécute avec une précision militaire, tout en offrant une visibilité totale à l'équipe.

C'est d'autant plus intéressant que le monde de la cybersécurité a désespérément besoin de renforts.

Selon le Forum économique mondial, il existe une pénurie mondiale de près de 4 millions de professionnels de la cybersécurité. Ajoutez à cela l'essor du cloud computing, du télétravail et des cybermenaces de plus en plus sophistiquées, et vous comprendrez que nous avons besoin de toute l'aide possible.

Mais n'oublions pas les enjeux : si l'IA peut être une solution miracle, elle peut aussi devenir une cible. Les pirates informatiques sont toujours à la recherche de moyens pour manipuler les systèmes, y compris l'IA elle-même.

C'est pourquoi l'une des principales tendances qui va se poursuivre est le développement de défenses IA plus intelligentes : logiciels antivirus, algorithmes prédictifs et outils capables de reconnaître et de signaler les menaces émergentes avant qu'elles ne causent des dégâts.

2. Personnalisation de niveau supérieur

À l'avenir, même votre expérience au drive-in sera améliorée grâce à l'IA. Yum! Brands, la société mère de Taco Bell, KFC et Pizza Hut, montre la voie avec une technologie innovante d'IA vocale.

Mais sa véritable puissance réside dans la personnalisation à grande échelle. Avec un déploiement qui se traduit par une augmentation des inscriptions et des transactions, l'IA redéfinit l'engagement et l'expérience client sans ralentir les délais de service.

🧠Anecdote : l'IA vocale du drive-in de Taco Bell a déjà traité plus de 2 millions de commandes dans 300 emplacements aux États-Unis, ce qui en fait la plus grande marque d'IA vocale pour la restauration rapide au monde.

3. Des voitures guidées par l'IA (vous comprenez ?)

Si vous avez parcouru Instagram, vous avez probablement entendu parler de la dernière tendance : les taxis autonomes.

Oui, la conduite mains libres, légale dans certains États, signifie que vous pouvez manger un sandwich, vous mettre du mascara ou faire défiler TikTok tout en roulant dans une Mercedes autonome de « niveau 3 ».

Mercedes est peut-être le premier constructeur automobile américain à vendre des véhicules autonomes au grand public, mais il n'est certainement pas le seul. Des géants de l'industrie tels que Samsung, Nvidia, Volkswagen, Uber et Waymo (Google) misent également sur cette technologie.

Pourquoi ? Parce que les promesses sont énormes : moins d'accidents de la route, des routes plus sûres et un confort inégalé.

La conduite autonome est en train de devenir une révolution économique et sociale, et des milliards de dollars ont été investis dans ce champ.

4. La reconnaissance faciale, ça vous dit ?

Lors d'une récente escapade, le journaliste néerlandais Alexander Klöpping nous a donné un aperçu des capacités futuristes des lunettes IA qui promettent de scanner et de reconnaître les visages en temps réel.

Dans une vidéo publiée sur la plateforme de médias sociaux X, Klöpping a enfilé ces lunettes high-tech et est parti dans les rues vêtu d'un trench-coat (car, avouons-le, c'est la tenue appropriée pour une expérience d'IA). Engageant des citoyens sans méfiance dans des discussions informelles, le journaliste est resté discret tandis que les lunettes scannaient et analysaient silencieusement leurs visages.

La vidéo montrait une fenêtre latérale fascinante avec des simulations en cours d'exécution pendant que le système identifiait les personnes. Et ce n'était pas seulement pour faire joli : M. Klöpping a ensuite confirmé la précision du système en faisant correspondre les identités avec ses sujets.

Même si cela peut sembler amusant, les gouvernements adoptent rapidement cette technologie à des fins de surveillance, tandis que les entreprises l'utilisent pour personnaliser leurs interactions avec leurs clients.

Que vous trouviez cela cool ou effrayant, il s'agit indéniablement de l'une des tendances les plus en vogue de l'IA, qui façonne notre manière d'interagir avec le monde.

5. L'IA dans les hôpitaux

Dans le secteur de la santé, l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les professionnels est la nécessité constante de communiquer en temps réel. Les patients attendent des réponses immédiates à leurs questions, un accès rapide aux rendez-vous et des informations régulières sur leurs soins.

Cependant, cette demande se heurte souvent au temps et aux ressources limités dont dispose le personnel de santé.

Alors, comment l'IA peut-elle vous aider ?

Découvrez MAIRA, l'agent vocal alimenté par l'IA de Medsender, conçu pour combler cette lacune.

Comme le dit Zain Qayyum, fondateur de Medsender, « Nous réduisons les frictions auxquelles les patients sont confrontés lorsqu'ils se connectent avec leurs fournisseurs, prestataires. »

Avec sa voix humaine et sa disponibilité 24 heures sur 24, MAIRA transforme la manière dont les professionnels de santé interagissent avec leurs patients. Qu'il s'agisse de prendre un rendez-vous, de répondre à des questions fréquentes ou de fournir des informations actualisées dans plusieurs langues, MAIRA offre une nouvelle perspective sur des soins efficaces et centrés sur le patient.

🍪 Bonus : MAIRA communique en anglais, en espagnol et dans plus de 15 langues personnalisables afin de s'adapter à des populations diverses.

6. Les humains et l'IA

Si ces inventions et ces cas d'utilisation de l'IA sont époustouflants, une chose est claire : l'intervention humaine reste profondément ancrée dans ces applications.

Oui, l'IA peut instantanément extraire vos rapports de santé, mais elle ne dispose pas des compétences humaines nécessaires pour analyser ces statistiques cliniques et vous présenter un résumé médical qui vous rassure.

L'IA est exceptionnelle pour exécuter des tâches et suivre des instructions, mais lorsqu'il s'agit de réflexion originale ou de résolution créative de problèmes, elle se heurte à un mur.

Et n'oublions pas les émotions. L'IA peut savoir que vous êtes frustré parce que vous écrivez en MAJUSCULES, mais elle ne comprend pas pourquoi. L'intelligence émotionnelle, la capacité à établir une connexion authentique et à communiquer sans recourir aux indices non verbaux, reste une caractéristique qui nous est propre.

Enfin, les relations.

Si l'IA excelle dans les transactions, la véritable connexion est une autre histoire. Établir la confiance, favoriser la collaboration et diriger avec empathie sont des compétences qui rendent le travail d'équipe et le leadership humains irremplaçables.

L'IA, c'est génial, non ? Choisissez ClickUp AI pour votre lieu de travail

Voici donc le verdict final 🥁

La productivité de votre lieu de travail dépend de votre capacité à gagner du temps et à automatiser les tâches manuelles. Ce n'est qu'alors que vous aurez la possibilité d'expérimenter de nouvelles idées et de vous concentrer sur les choses importantes.

C'est là que ClickUp peut faire la différence pour vous.

Grâce à des fonctionnalités telles que la hiérarchisation des tâches basée sur l'IA, des tableaux de bord personnalisables et des outils de collaboration faciles à utiliser, vous pouvez mener à bien plusieurs projets sans effort.

De plus, elle s'intègre parfaitement à vos flux de travail existants et à plus de 1 000 applications pour booster la productivité sans perturber votre rythme de travail.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et laissez l'IA et votre équipe atteindre la perfection.