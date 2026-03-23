Vous est-il déjà arrivé de créer une invite qui fonctionnait à merveille… pour ensuite la voir ne plus fonctionner dès que quelqu'un d'autre l'a réutilisée ?

Car le plus difficile n'est pas de rédiger une bonne invitation. Il s'agit de s'assurer que l'invitation reste correcte lorsque le contexte change, que les versions évoluent ou que les modèles se comportent différemment. Les invitations commencent par être des expériences, mais les équipes ont besoin qu'elles se comportent comme des ressources : révisées, réutilisables et sûres à déployer au sein des flux de travail quotidiens.

Découvrez les modèles PromptOps. Ils vous offrent une structure reproductible pour créer, tester, documenter, approuver et améliorer les invites au fil du temps.

Dans cet article, nous vous présentons 10 modèles ClickUp PromptOps pour les flux de travail IA que vous pouvez copier, personnaliser et réutiliser.

Aperçu des modèles PromptOps

Voici un bref aperçu des modèles PromptOps présentés dans ce guide et de la partie du cycle de vie des invites que chacun d'entre eux vous aide à standardiser.

Qu'est-ce que PromptOps ?

PromptOps (abréviation de Prompt Operations) désigne la pratique consistant à appliquer une rigueur technique et opérationnelle au cycle de vie des invites utilisées avec les grands modèles linguistiques (LLM). C'est en quelque sorte le « DevOps des invites », qui apporte des processus systématiques à la manière dont les invites sont rédigées, testées, versionnées, déployées et surveillées.

PromptOps comprend généralement :

Gestion des versions des invites et suivi des modifications

Tests et évaluation à partir d'échantillons d'entrées

Comparaison des variantes d'invites et d'instructions

Déploiement et retour en arrière

Suivi des résultats en production

Gouvernance, validations et documentation relative à la conformité

✨ Bonus : Voici un aperçu d'un flux de travail PromptOps 👇 Créer : un un ingénieur en invites rédige une nouvelle invite ou met à jour une invite existante dans un environnement de développement

Version et révision : La demande est enregistrée dans La demande est enregistrée dans le système de contrôle de version , révisée par les membres de l'équipe et documentée à des fins de traçabilité.

Tester et évaluer : des contrôles automatisés évaluent la qualité, la cohérence, la sécurité et le coût des réponses avant leur publication

Mise en production : un flux de travail de déploiement transfère l'invite approuvée vers l'environnement de préproduction ou de production

Suivi : les équipes surveillent la qualité, la fiabilité et l'utilisation des résultats afin de détecter les problèmes à un stade précoce

Affiner : les enseignements tirés des évaluations, des retours d'utilisateurs et des performances en production guident la prochaine série d'améliorations

🧠 Anecdote : Alan Turing esquissait déjà les grandes lignes de l'intelligence artificielle avant même que celle-ci ne porte ce nom. En 1950, il a proposé le « jeu de l'imitation », et des notes ultérieures sur cet article indiquent qu'il pensait que les machines pourraient tromper des juges humains environ 30 % du temps après cinq minutes d'interrogatoire, vers l'an 2000.

10 modèles ClickUp PromptOps pour les flux de travail IA

Gérer les invites dans une feuille de calcul distincte ou un outil dédié oblige votre équipe à passer constamment d'un onglet à l'autre. Cette friction perturbe la concentration et garantit que les utilisateurs finiront par cesser complètement d'utiliser la bibliothèque d'invites.

Gardez vos invites exactement là où vous travaillez grâce à ClickUp. Exécutez les invites directement depuis votre environnement de travail, transformant le langage naturel en un flux de travail actif sans jamais quitter la plateforme. Votre équipe adopte l'IA en toute transparence, car les modèles sont intégrés directement dans ses tâches quotidiennes et ses flux de travail IA.

Découvrons donc les meilleurs modèles pour vous aider à standardiser vos flux de travail IA. 👇

1. Modèle « ChatGPT Prompts for Gestion de projet » par ClickUp

Les chefs de projet ne devraient pas avoir à réinventer chaque semaine les mêmes mises à jour, briefs ou résumés de réunion. Mais lorsque des consignes utiles sont dispersées dans des notes aléatoires ou les signets du navigateur de quelqu'un, l'équipe finit par refaire le travail au lieu de le standardiser.

Le modèle « ChatGPT Prompts for Gestion de projet » de ClickUp offre aux équipes de projet une bibliothèque de prompts partagée au sein de ClickUp Docs. Ainsi, vos prompts les plus utiles pour les tâches récurrentes restent documentés, réutilisables et facilement accessibles dans le flux de travail, au lieu de se perdre parmi les onglets et les outils.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Standardisez le travail récurrent de gestion de projet : utilisez plus de 190 invitations prédéfinies pour les livrables courants tels que les briefs de projet, les mises à jour destinées aux parties prenantes et les rétrospectives

Conservez les invites dans leur contexte : stockez votre bibliothèque d'invites dans ClickUp Docs avec le reste des informations relatives à votre projet, afin que les équipes sachent où les trouver et les réutiliser

Générateur de registre des risques : Décrivez la Décrivez la portée du projet pour obtenir un tableau des risques mis en forme avec des évaluations de probabilité et d'impact

✅ Idéal pour : les chefs de projet et les responsables PMO qui mettent en place des flux de travail reproductibles assistés par l'IA.

Vous souhaitez découvrir comment ces modèles rationalisent les flux de travail de planification de projet dans ClickUp ? Nous vous proposons un guide pas à pas :

📚 À lire également : Les meilleures invites ChatGPT pour la gestion de projet

2. Modèle d'invites ChatGPT pour la gestion de produits par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des invites de produit réutilisables liées au contexte des fonctionnalités grâce au modèle « ChatGPT Prompts for Product Management » de ClickUp

Les invites de gestion de produit sont plus efficaces lorsqu'elles reflètent une vision globale, incluant les profils d'utilisateurs, les objectifs commerciaux et les contraintes techniques. Sans ce contexte, même une invite puissante peut générer des résultats trop génériques pour être utiles.

Le modèle « ChatGPT Prompts for Product Management » de ClickUp aide les équipes à organiser leurs invites en un seul endroit, ce qui facilite leur réutilisation, leur perfectionnement et leur application au travail concret sur les produits.

Vous pouvez associer le modèle aux tâches ClickUp et aux documents connexes correspondant à une fonctionnalité, une épopée ou une initiative spécifique. Ainsi, votre équipe dispose d'un point de départ unique lorsqu'elle utilise l'IA pour des tâches récurrentes liées au produit, avec un accès facile au contexte du projet.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Centralisez les invites : regroupez plus de 130 invites de gestion de produit dans un seul document ClickUp au lieu de les disperser dans des notes, des discussions et des onglets

Trouvez les invites plus rapidement : regroupez les invites par cas d'utilisation du produit, afin que votre équipe puisse accéder rapidement aux invites pour la conception, la planification, la recherche et la documentation

Standardisez les flux de travail IA : transformez les instructions ponctuelles en un système reproductible que votre équipe peut réutiliser, affiner et améliorer au fil du temps

✅ Idéal pour : les chefs de produit et les spécialistes des opérations produit qui créent des flux de travail IA réutilisables pour les PRD, la recherche, la planification des versions et la documentation des fonctionnalités.

🚀 L'avantage ClickUp : Avez-vous déjà vu une instruction de produit « parfaite » produire soudainement des résultats génériques après quelques sprints ? C'est ce qu'on appelle la dérive des instructions, et c'est exactement ce que PromptOps est censé contrôler. Ajoutez un ClickUp Super Agent à votre bibliothèque d’invites afin que chaque exécution récupère le contexte le plus récent (PRD, tâches liées, décisions, contraintes), vérifie les lacunes et produise rapidement un brouillon cohérent. Vous pouvez également mettre à jour l'Agent à la volée à mesure que votre flux de travail évolue. Cela signifie que vous pouvez contrôler ses instructions, modifier ce qu'il surveille ou ajouter de nouveaux déclencheurs. Cela permet de garantir que votre flux de travail de promesses reste précis, reproductible et prêt à s'adapter aux changements. Eh bien, parlons de convergence ! 🤝 Accélérez vos flux de travail avec les Super Agents dans ClickUp

3. Modèle d'invites ChatGPT pour l'ingénierie par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Enregistrez des invites d'ingénierie réutilisables pour le débogage et la documentation grâce au modèle « ChatGPT Prompts for Engineering » de ClickUp

Une invitation d'ingénierie bien conçue peut faire gagner du temps lors du débogage, accélérer la documentation et aider les développeurs à avancer plus rapidement dans le travail technique répétitif.

Le modèle « ChatGPT Prompts for Engineering » de ClickUp offre aux équipes un référentiel de prompts organisé par cas d'utilisation en ingénierie, avec plus de 200 prompts. Au lieu que les équipes aient à se souvenir de ce qui a fonctionné, vous disposez d'un système partagé pour collecter, réutiliser et améliorer les prompts destinés au codage, aux rapports de bogues et à d'autres flux de travail.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Enregistrez les invites qui ont fait leurs preuves : sauvegardez les invites à forte valeur ajoutée pour le codage, le débogage et les rapports d'ingénierie avant qu'elles ne disparaissent dans les discussions ou les documents personnels

Testez et visualisez l'utilisation : utilisez utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre la manière dont les invitations sont utilisées dans les flux de travail d'ingénierie et identifier les approches qui méritent d'être standardisées

Automatisez les tâches répétitives : utilisez utilisez les automatisations ClickUp pour établir des connexions entre les tâches basées sur des invites et les flux de travail d'ingénierie récurrents et réduire les transferts manuels

✅ Idéal pour : les équipes d'ingénieurs et les développeurs seniors qui créent des flux de travail IA reproductibles pour le débogage, la génération de code et le partage de connaissances techniques.

✨ Bonus : lorsqu'une de vos invitations d'ingénierie aboutit à une solution concrète, transmettez-la directement à ClickUp Codegen. Mentionnez @codegen (ou attribuez Codegen à la tâche) : il pourra alors utiliser le contexte pour générer le code, répondre aux questions et même créer une pull request. Transformez des instructions d'ingénierie éprouvées en code et en PR avec ClickUp Codegen

📮 ClickUp Insight : 62 % des personnes interrogées déclarent être régulièrement impliquées dans des incidents ou des escalades. Lorsque les procédures d'escalade ne sont pas définies, les problèmes urgents ont tendance à retomber sur les mêmes personnes. Au fil du temps, celles-ci deviennent le filet de sécurité officieux pour tout ce qui ne fonctionne pas. Des règles d'escalade structurées assurent la distribution de la charge. Les automatisations ClickUp peuvent acheminer les incidents en fonction de la priorité ou des changements de statut, tandis que les super agents se chargent des suivis de routine ou des tâches de faible gravité.

4. Modèle d'invites ChatGPT pour les RH par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Protégez les invites RH sensibles et limitez leur accès grâce au modèle « ChatGPT Prompts for HR » de ClickUp

Les flux de travail des ressources humaines impliquent des informations hautement sensibles liées aux personnes qui ne doivent en aucun cas être collées dans des comptes IA personnels.

Assurez la sécurité de ces données confidentielles grâce au modèle « ChatGPT Prompts for HR » de ClickUp.

Vous pouvez également utiliser les autorisations ClickUp pour restreindre l'accès en lecture et en modification en cours, garantissant ainsi la sécurité des invites sensibles au sein de l'environnement de travail. De cette manière, votre équipe RH peut exploiter pleinement le potentiel des opérations IA sans compromettre la confidentialité des employés.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Organisez les invitations par flux de travail : utilisez utilisez les vues ClickUp pour structurer les invitations RH par catégories telles que l'intégration, les mises à jour du manuel de l'employé, le développement de carrière et les flux de travail liés au comportement

Série de questions d'entretien : indiquez le rôle et les compétences requises pour recevoir des questions comportementales ciblées

Générateur de checklist pour l'intégration : ajoutez le service et la date de début pour obtenir un forfait d'intégration hebdomadaire pour les nouvelles recrues

✅ Idéal pour : les responsables RH, les spécialistes des opérations RH et les équipes internes chargées des talents qui gèrent des flux de travail répétitifs et sensibles assistés par l'IA.

🧠 Anecdote : Il n'est pas nouveau que l'IA surprenne les humains par un coup inattendu. DeepMind affirme que le légendaire coup n° 37 d'AlphaGo n'avait qu'une chance sur 10 000 d'être joué par un humain, et qu'il est devenu l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire de l'IA.

5. Modèle d'invites ChatGPT pour la rédaction par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Affinez les instructions de la voix de marque de manière collaborative grâce au modèle « ChatGPT Prompts for Writing » de ClickUp

Les invites IA génériques pour la création de contenu produisent des textes génériques et robotiques qui ne reflètent absolument pas la voix unique de votre marque.

Enregistrez vos directives de ton de marque ainsi que les invites d'assistance prises en charge dans le modèle « ChatGPT Prompts for Writing » de ClickUp. Et le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez les peaufiner ensemble en temps réel. Cela signifie que tous vos rédacteurs et éditeurs peuvent mettre à jour simultanément les descripteurs de ton et les exemples de phrases. Les modifications s'affichent en temps réel, ce qui permet à votre équipe de toujours travailler à partir de la version la plus récente de l'invite.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Générateur de plan de blog : Saisissez le mot-clé cible et le public visé pour obtenir un plan avec des suggestions d'angles spécifiques grâce à ClickUp Brain

Organisez les instructions par format : regroupez les instructions de rédaction pour les blogs, les biographies, les livres, les textes argumentatifs et bien plus encore dans un seul document consultable.

Affinez les invites ensemble : utilisez ClickUp Documents pour mettre à jour les consignes de ton, les exemples et la formulation des invites de manière collaborative et en temps réel

✅ Idéal pour : les responsables de contenu, les équipes de marque et les responsables éditoriaux qui mettent en place des flux de travail IA pour la création de contenu conforme à l'image de marque.

💡 Conseil de pro : utilisez la barre de commande IA de ClickUp pour extraire le contexte exact dont un rédacteur a besoin : votre dernier wiki sur le ton de la marque, le document « consignes de rédaction » approuvé et les tâches de campagne liées. Dans ClickUp, lancez-la avec Cmd + K / Ctrl + K. Sur l'application de bureau, vous pouvez également utiliser Cmd + J / Ctrl + J pour effectuer une recherche et interroger l'IA depuis n'importe où sur votre ordinateur. Récupérez plus rapidement le contexte rédactionnel approuvé grâce à la barre de commandes ClickUp AI

6. Modèle d'invites ChatGPT pour la finance par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les invites financières examinées tout au long des étapes d'approbation grâce au modèle ChatGPT Prompts for Finance de ClickUp

Lorsque votre équipe utilise l'IA pour les notes budgétaires, les commentaires sur les écarts ou les rapports, le défi consiste à identifier les invites révisées, les versions actuelles et les options de réutilisation sûres.

Le modèle « ChatGPT Prompts for Finance » de ClickUp vous aide à gérer cette bibliothèque de prompts dans un cadre documentaire. Vous pouvez regrouper les prompts financiers par cas d'utilisation, les affiner au fil du temps et créer un système plus contrôlé pour un travail IA reproductible.

Associez-les aux statuts personnalisés de ClickUp pour faire passer les invitations par différentes étapes telles que « Brouillon », « En cours de révision », « Approuvé » ou « Retiré ».

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Générateur de rapports trimestriels : saisissez les indicateurs clés pour obtenir un résumé prêt à être présenté à la direction, qui signale explicitement les hypothèses.

Explication de l'analyse des écarts : ajoutez les éléments budgétaires et les chiffres réels pour obtenir des explications en langage naturel sur les écarts budgétaires

Assistance pour les flux de travail financiers : avec avec ClickUp for Finance Teams , vous pouvez établir la connexion entre votre bibliothèque d'invites et les cycles de rapports, les processus de validation et les tableaux de bord utilisés dans le cadre des opérations budgétaires et financières.

✅ Idéal pour : les responsables FP&A, les équipes comptables et les responsables des opérations financières qui mettent en place des flux de travail IA contrôlés pour les rapports et l'analyse.

🎥 Aujourd'hui, l'IA est en train de transformer radicalement le fonctionnement des équipes financières. De l'analyse prédictive aux audits, elle est omniprésente et permet de fluidifier les flux de travail tout en garantissant la précision. Vous souhaitez la voir en action ? Regardez cette vidéo :

7. Modèle Gemini Prompts par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Standardisez l'utilisation des invites Gemini au sein de vos équipes grâce au modèle Gemini Prompts de ClickUp

Différents modèles d'IA réagissent différemment à une même invite, ce qui signifie qu'une excellente invite ChatGPT peut s'avérer totalement inefficace dans Gemini de Google.

C'est pourquoi vous disposez du modèle Gemini Prompts de ClickUp. Il s'agit d'un hub de prompts classés par catégorie, présenté sous forme de sous-pages cliquables (Stratégie et planification, Marketing et équipe commerciale, RH, Juridique, Technologie, etc.). Cela aide les équipes à parcourir, réutiliser et affiner les prompts par fonction. C'est la solution idéale pour que les équipes standardisent leur utilisation de Gemini dans tous les services, sans que le partage des prompts ne devienne un projet parallèle.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Analyseur de feuilles de calcul : téléchargez une capture d'écran ou un fichier pour obtenir un résumé en langage clair des tendances et des valeurs aberrantes

Maintenez les invitations à jour : mettez à jour la formulation, les exemples et les lignes directrices dans un seul document, puis utilisez l'historique des versions pour suivre les modifications au fil du temps

Parcourez par service : les invites sont regroupées dans des sous-pages dédiées telles que Finance, Opérations et Service client, ce qui permet de « trouver les bonnes instructions » en un clic.

✅ Idéal pour : les responsables des opérations ou les équipes de mise en œuvre qui déploient des directives d'utilisation de Gemini dans plusieurs fonctions.

8. Modèle « AI Prompt and Guide for Blog Posts » (Invites et instructions IA pour les articles de blog) par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Standardisez les étapes de rédaction de blog grâce au modèle « AI Prompt and Guide for Blog Posts » de ClickUp

Les équipes de contenu ont souvent du mal à intégrer les phases de recherche, de rédaction et de modification en cours d'un article de blog dans un flux de travail IA unique et cohérent.

Vous pouvez standardiser l'ensemble de ce processus à l'aide du modèle « AI Prompt and Guide for Blog Posts » de ClickUp. Lorsqu'un rédacteur commence un nouvel article, l'application du modèle génère automatiquement les sous-tâches ClickUp nécessaires pour la mise en plan, la rédaction et la modification en cours.

Les sous-tâches ajoutent un niveau supplémentaire d'organisation à votre hiérarchie, en décomposant le contenu global en étapes gérables, chacune étant liée à des invitations précises.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Générateur de groupes de sujets : saisissez un mot-clé de départ pour obtenir une carte de groupes avec des idées d'articles à l'appui

Rédacteur de la section : Ajoutez l'en-tête du plan et la cible de nombre de mots pour recevoir un brouillon conforme à vos instructions de ton.

Suggestion de liens internes : Décrivez votre bibliothèque de contenu existante pour recevoir des recommandations de liens hautement contextuelles

✅ Idéal pour : les responsables de contenu et les gestionnaires de blog qui souhaitent disposer d'un flux de travail reproductible et assisté par l'IA pour la rédaction, la modification en cours et la vérification SEO des articles de blog.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain dans chaque sous-tâche de votre blog (plan → brouillon → révision) afin que chaque étape reste cohérente. ClickUp Brain peut rédiger et peaufiner le contenu en s'appuyant sur le contexte de votre environnement de travail, ce qui vous évite de devoir coller les instructions à chaque fois. Rédigez et améliorez vos textes avec ClickUp Brain Si l'angle change en cours de rédaction, demandez simplement à Brain de mettre à jour uniquement cette section (introduction, un seul H2, FAQ) au lieu de recommencer l'article depuis le début. Mieux encore, une fois que tout est prêt, demandez à Brain d'attribuer l'article à l'éditeur. Un seul flux de travail pour tout gérer !

9. Modèle de procédures opérationnelles standard par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Standardisez les étapes de création de blog grâce au modèle « AI Prompt and Guide for Blog Posts » de ClickUp

Quelqu'un modifie une invite, saute l'étape d'évaluation, la publie quand même... et deux semaines plus tard, personne ne peut expliquer pourquoi la qualité a baissé ni quelle version a été mise en ligne.

Le modèle de procédures opérationnelles standard de ClickUp est un guide basé sur des documents destiné aux équipes qui gèrent les invites comme des ressources de production. C'est là que vous définissez votre flux de travail d'invites (règles de rédaction, étapes de révision, étapes d'évaluation, vérifications de déploiement et surveillance), puis que vous le maintenez à jour à mesure que le système évolue.

Construisez-le sous la forme d'un wiki de procédures opératoires normalisées (SOP) imbriqué : une page par flux de travail (nouvelle invite, modification en cours d'invite, annulation d'invite), ainsi que des sous-pages pour les normes telles que le ton, la sécurité, la mise en forme et les attentes en matière de tests.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Critères d'évaluation : Précisez les critères d'approbation d'une invite en fonction de la qualité du résultat et de la cohérence du format

Règles de gestion des versions : établissez des règles claires pour déterminer quand créer une nouvelle version plutôt que de réaliser une modification en cours sur une invite existante.

Processus de dépréciation : Décrivez les étapes précises pour signaler et supprimer les invites obsolètes qui ne produisent plus de bons résultats

✅ Idéal pour : les ingénieurs en invites et les équipes IA qui souhaitent standardiser les modifications, les révisions et les évaluations des invites.

🧠 Anecdote : ELIZA, le premier chatbot célèbre, était si convaincant que même son créateur, Joseph Weizenbaum, était déconcerté par la rapidité avec laquelle les gens lui attribuaient une capacité de compréhension. Cette réaction est devenue célèbre sous le nom d'effet ELIZA.

10. Modèle de guide de mise en œuvre par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de guide de mise en œuvre de ClickUp pour planifier les déploiements, coordonner les équipes et suivre les indicateurs d'adoption

Le déploiement d'une nouvelle stratégie IA à l'échelle de l'organisation échoue souvent parce que la direction manque de visibilité sur les taux d'adoption réels. Suivez la réussite de votre bibliothèque de prompts et du déploiement de votre guide de mise en œuvre à l'aide du modèle de guide de mise en œuvre de ClickUp.

En effet, vous pouvez également associer les tableaux de bord ClickUp pour obtenir une représentation visuelle globale des données de votre environnement de travail. Cela s'avère particulièrement utile pour suivre le nombre de prompts ajoutés, les taux d'utilisation hebdomadaires et les services qui participent activement. Cela garantit que votre stratégie PromptOps génère réellement de la valeur ajoutée pour l'entreprise plutôt que de rester inutilisée.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Audit de l'utilisation de l'IA : répertoriez qui utilise actuellement quels outils d'IA et où se trouvent actuellement leurs invitations, leurs instructions

Plan pilote : sélectionnez un service pour créer sa bibliothèque initiale et définir des indicateurs de réussite clairs

Suivi de l'adoption : mesurez le nombre d'invites ajoutées et les évaluations moyennes de la qualité des résultats pour vous assurer que le système fonctionne réellement

✅ Idéal pour : les responsables de programmes IA qui déploient PromptOps et effectuent le suivi de l'adoption dans les différents services.

Créez un système PromptOps reproductible avec ClickUp

Le principal obstacle à l'adoption de l'IA est toujours le chaos opérationnel. Les invites sont dispersées dans des documents aléatoires, les validations se font en discutant, le contexte est fragmenté et personne ne sait avec certitude quelle version peut être réutilisée en toute sécurité.

Les modèles PromptOps résolvent le problème de structure. Et ClickUp vous aide à maintenir cette structure.

Lorsque votre bibliothèque de prompts, vos procédures de gouvernance et les tâches qu'elles permettent d'accomplir sont regroupées dans un seul environnement de travail convergent, les prompts deviennent plus faciles à gérer, à fiabiliser et à déployer à l'échelle de toutes les équipes. Et les équipes qui mettent cela en œuvre dès maintenant renforceront leur avantage à mesure que les modèles continueront de s'améliorer.

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Foire aux questions

Un modèle de prompt est une structure réutilisable à compléter, conçue pour une tâche spécifique, tandis que l'ingénierie des prompts désigne la compétence plus générale consistant à créer des prompts efficaces à partir de zéro. Considérez l'ingénierie des prompts comme un savoir-faire technique et les modèles de prompts comme le produit fini que n'importe quel membre de l'équipe peut utiliser facilement.

Enregistrez les modèles de prompts dans un emplacement partagé et consultable que toute votre équipe utilise déjà pour son travail quotidien, plutôt que de les disperser dans des notes personnelles. Ajoutez à chaque modèle des métadonnées indiquant le service et le cas d'utilisation, afin que vos collègues puissent filtrer et trouver les instructions appropriées en quelques secondes.

La structure de base d'un modèle de prompt est commune à tous les modèles, mais les résultats finaux varient car chaque modèle interprète les instructions différemment. Testez chaque modèle sur tous les modèles que vous utilisez et notez celui qui donne les meilleurs résultats pour cette tâche spécifique.