Les 10 meilleurs modèles ClickUp pour les expériences multi-LLM

Trois prestataires, douze variantes de prompts et aucune façon de reproduire vos meilleurs résultats : voilà où aboutissent la plupart des expériences multi-LLM sans système de suivi.

Ces modèles ClickUp offrent à votre équipe un cadre commun et cohérent pour planifier, mener et comparer des expériences multi-LLM. Et le meilleur dans tout ça ? Ils couvrent tout, de la consignation des hypothèses et de l'évaluation de la qualité à la validation par les parties prenantes et aux rapports de recherche finaux.

C'est parti ! 👀

Aperçu des modèles de suivi d'expériences multi-LLM

Voici un bref aperçu des modèles de suivi d'expériences multi-LLM présentés dans ce guide :

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Qu'est-ce que le suivi des expériences multi-LLM ?

Le suivi d'expériences multi-LLM consiste à enregistrer, comparer et analyser de manière systématique les résultats de deux ou plusieurs grands modèles linguistiques (LLM) par rapport aux mêmes instructions ou critères d'évaluation. Toute équipe qui doit choisir quel LLM déployer — ou combiner des modèles pour différentes tâches — a besoin d'une méthode reproductible pour consigner ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné et pourquoi.

Sans structure, les équipes se retrouvent avec des notes dispersées entre différents outils. Personne ne peut dire quelle version du modèle a été testée avec quelles instructions, et le partage des résultats avec les personnes qui n'étaient pas présentes devient une affaire de devinettes.

Cette prolifération incontrôlée de l'IA — c'est-à-dire la multiplication non planifiée d'outils, de modèles et de plateformes d'IA sans supervision ni stratégie — touche toutes les équipes qui jonglent avec plusieurs outils d'IA sans disposer d'un environnement de travail centralisé.

Voici ce que couvre le suivi des expériences multi-LLM :

Composant Exemples Modèles ClickUp Brain, Claude 3.7, GPT-4o, Gemini 1.5 Invites Invites système, instructions pour l'utilisateur, exemples en few-shot Paramètres Température, nombre maximal de jetons, top-p Résultats Réponses brutes, latence, utilisation des jetons Indicateurs d'évaluation Précision, scores BLEU/ROUGE, évaluations humaines, coût Métadonnées Horodatages, versions des ensembles de données, informations sur l'environnement

📝 Note rapide : le suivi des expériences et l'observabilité du ML ne sont pas la même chose. Le suivi correspond à la couche de conservation structurée des enregistrements. L'observabilité gère la surveillance et les alertes en temps réel. Les modèles couvrent l'aspect suivi sans nécessiter d'installation technique.

Ce qu'il faut rechercher dans les modèles de suivi d'expériences multi-LLM

Avant de choisir un modèle, vous devez définir des critères d'évaluation clairs. ✨

Champs d'expérimentation structurés : des champs dédiés au nom du modèle, à la version de l'invite, aux paramètres et à la sortie — pas un document vierge que vous devez créer vous-même

Disposition comparative côte à côte : consultez les résultats du modèle A et du modèle B dans la même vue sans avoir à activer/désactiver les onglets

Suivi des indicateurs d'évaluation : colonnes intégrées pour évaluer la précision, la pertinence, la latence, le coût par jeton et le taux d'hallucination

Statut et flux de travail : Marquez les expériences comme planifiées, en cours, achevées ou rejetées afin que tout le monde puisse voir où en sont les choses

Fonctionnalités de collaboration : les commentaires, les mentions et les personnes assignées permettent à l'expérimentateur et au décideur de rester synchronisés

Tableau de bord ou couche de rapports : regroupez les résultats individuels dans une regroupez les résultats individuels dans une vue de résumé pour les revues de direction

Flexibilité pour différents types d'expériences : gérez à la fois les comparaisons entre deux modèles et les variations d'invites et d'instructions pour un même modèle sans avoir à repenser la conception

🧠 Anecdote : Le Transformer a été présenté avec l'un des titres d'article les plus affirmés jamais vus : « Attention Is All You Need ». L'article proposait un modèle reposant uniquement sur des mécanismes d'attention, abandonnant complètement la périodicité et les convolutions — et cette architecture a ensuite servi de base aux LLM modernes.

📚 À lire également : Modèles gratuits de flux de travail pour les invitations IA

10 modèles ClickUp pour le suivi d'expériences multi-LLM

Tous les modèles répertoriés ici se trouvent dans la bibliothèque de modèles de ClickUp. Vous pouvez personnaliser chacun d'entre eux à l'aide de champs personnalisés, de statuts, de vues, d'automatisations et bien plus encore.

1. Modèle ClickUp pour le plan et les résultats d'expériences

Obtenir le modèle gratuit Comparez les expériences sur les modèles et conservez les décisions grâce au modèle ClickUp « Plan d'expérience et résultats ».

Les expériences multi-LLM sont faciles à mener, mais beaucoup plus difficiles à interpréter par la suite. Un résultat peut sembler prometteur sur le moment, mais il perd rapidement de sa valeur lorsque l'équipe ne parvient pas à retracer ce qui a été testé, quels paramètres ont été utilisés ou comment la décision finale a été prise.

Le modèle ClickUp « Plan d'expérience et résultats » offre aux équipes un espace unique pour définir l'expérience avant de la lancer et pour consigner les données après celle-ci. Cela facilite la comparaison des modèles, des invites et des configurations entre les expériences sans perdre de vue le raisonnement qui sous-tend la décision finale.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Champ « Hypothèse » : Formulez votre prédiction avant d'exécuter tout test afin d'éviter le biais de confirmation

Section de configuration des tests : Enregistrez le fournisseur, la version du modèle et le paramètre de température à l'aide Enregistrez le fournisseur, la version du modèle et le paramètre de température à l'aide des champs personnalisés de ClickUp

Journal des décisions : demandez à demandez à ClickUp Brain de générer automatiquement des résumés d'expériences à partir des données de résultats

✅ Idéal pour : les chefs de produit IA qui mènent des évaluations structurées de modèles LLM.

💡 Conseil de pro : Les expériences multi-LLM peuvent rapidement générer une montagne de résultats. ClickUp Brain vous aide à y voir plus clair en résumant les conclusions, en standardisant les enseignements tirés et en transformant les résultats en tâches traçables au sein d'un environnement de travail unique et convergent. Ainsi, l'expérience ne se solde pas par une pile de réponses, mais par quelque chose que votre équipe peut examiner, exploiter et sur lequel elle peut s'appuyer.

2. Modèle de Tableau blanc ClickUp pour les expériences de croissance

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de tableau blanc « Growth Experiments » de ClickUp pour faire du brainstorming, établir des priorités et transformer vos idées en tâches

Dès que votre équipe a plus d'idées d'expériences qu'elle ne peut en mener, le défi passe du test au choix. Une comparaison de prompts en entraîne trois autres, différents fournisseurs, prestataires, ouvrent la voie à de nouvelles variables, et bientôt, le backlog commence à s'accumuler plus vite que l'équipe ne peut l'évaluer.

Le modèle de Tableau blanc « ClickUp Growth Experiments » vous offre un espace visuel pour mettre de l'ordre dans vos réflexions initiales. Conçu sur une toile visuelle, il aide les équipes à cartographier leurs idées, à repérer les comparaisons les plus pertinentes et à mettre en œuvre les meilleures d'entre elles.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Backlog visuel des expériences : regroupez les tests par cas d'utilisation ou par prestataire sur un canevas libre avec regroupez les tests par cas d'utilisation ou par prestataire sur un canevas libre avec les Tableaux blancs ClickUp

Vote de priorisation : laissez les membres de l'équipe voter pour déterminer quelles comparaisons sont les plus importantes

Brainstorming IA : utilisez ClickUp Brain pour générer des idées d'expériences ou reformuler des hypothèses

✅ Idéal pour : les chefs de projet et les responsables de recherche qui gèrent un grand nombre d'expériences en attente.

📚 À lire également : Modèles d'expériences de croissance personnalisables et gratuits pour développer votre entreprise

3. Modèle de feuille de calcul ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez le déroulement des expériences avec des scores et des notes à l'aide du modèle de feuille de calcul ClickUp

Si votre équipe a jusqu'à présent consigné ses expériences dans Google Sheets ou Excel, le modèle de feuille de calcul ClickUp vous semblera très familier. Il s'inspire de la vue Tableur de ClickUp.

Chaque ligne correspond à une exécution d'expérience (modèle + invite, instructions + paramètres), et les colonnes enregistrent les résultats, les scores, la latence, le coût et les notes, le tout avec des fonctionnalités de collaboration et d'automatisation intégrées.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Colonnes saisies et filtrables : utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour les menus déroulants (fournisseur de modèle), les nombres (latence) et les évaluations (score de qualité)

Tri et filtrage en masse : triez des centaines d'expériences par n'importe quel champ sans problèmes de performances liés aux feuilles de calcul

Notifications automatisées : déclenchez des alertes lorsque le statut d'une expérience passe à « Achevé » à l'aide déclenchez des alertes lorsque le statut d'une expérience passe à « Achevé » à l'aide des automatisations ClickUp

✅ Idéal pour : les équipes d'IA chargées de gérer des journaux d'expériences reproductibles.

🧠 Anecdote : Les réseaux neuronaux sont plus anciens que le terme « IA ». En 1943, Warren McCulloch et Walter Pitts ont publié le premier modèle mathématique d'un neurone artificiel.

4. Modèle de comparaison de logiciels ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Comparez les fournisseurs de LLM selon des critères communs grâce au modèle de comparaison de logiciels ClickUp

Conçu à l'origine pour évaluer des outils selon des critères communs, le modèle de comparaison de logiciels ClickUp est idéal pour comparer directement les fournisseurs de LLM.

Au lieu de comparer des fournisseurs, vous comparez OpenAI, Anthropic, Google et Mistral en fonction de la qualité des résultats, de la vitesse, du coût, de la taille de la fenêtre contextuelle et des fonctionnalités de sécurité.

Lorsque plusieurs modèles semblent performants pour différentes raisons, ce modèle vous aide à les comparer selon les mêmes critères de décision et à prendre la décision finale en toute confiance.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Évaluez les avantages et les inconvénients des fournisseurs sous différents angles : utilisez utilisez les vues ClickUp pour passer d'un format de comparaison à l'autre

Tableaux de comparaison visuels : transformez vos données en diagrammes ou en cartes de résumé pour transformez vos données en diagrammes ou en cartes de résumé pour vos présentations aux parties prenantes à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Synthèse assistée par l'IA : demandez à ClickUp Brain d'extraire le contexte des documents d'expérimentation existants pour remplir les notes de comparaison

✅ Idéal pour : les responsables produit et ingénierie qui examinent les compromis liés aux modèles avec les parties prenantes chargées de la sécurité ou des achats.

📮 ClickUp Insight : 45 % des personnes interrogées dans notre sondage déclarent garder ouvertes pendant des semaines des onglets de recherche liés à leur travail. Pour 23 % d'entre elles, ces onglets précieux contiennent des fils de discussion IA riches en contexte. En gros, une grande majorité d'entre eux externalisent la mémoire et le contexte vers des onglets de navigateur fragiles. Répétez après nous : les onglets ne sont pas des bases de connaissances. 👀 ClickUp Brain MAX change la donne dans ce domaine. Cette super-application IA vous permet d'effectuer des recherches dans votre environnement de travail, d'interagir avec plusieurs modèles IA et même d'utiliser des commandes vocales pour récupérer du contexte depuis une seule interface. Comme MAX réside sur votre PC, il ne prend pas de place dans vos onglets et peut enregistrer vos discussions jusqu'à ce que vous les supprimiez !

📮 ClickUp Insight : 45 % des personnes interrogées dans notre sondage déclarent garder ouvertes pendant des semaines des onglets de recherche liés à leur travail. Pour 23 % d'entre elles, ces onglets précieux contiennent des fils de discussion IA riches en contexte. En gros, une grande majorité d'entre eux externalisent la mémoire et le contexte vers des onglets de navigateur fragiles. Répétez après nous : les onglets ne sont pas des bases de connaissances. 👀 ClickUp Brain MAX change la donne dans ce domaine. Cette super-application d'IA vous permet d'effectuer des recherches dans votre environnement de travail, d'interagir avec plusieurs modèles d'IA et même d'utiliser des commandes vocales pour récupérer du contexte depuis une seule interface. Comme MAX réside sur votre PC, il ne prend pas de place dans vos onglets et peut enregistrer vos discussions jusqu'à ce que vous les supprimiez !

5. Modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez le statut et les résultats des expériences chez différents fournisseurs grâce au modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp

Lorsque vous gérez plus de 50 séries d'expériences réparties entre quatre fournisseurs, les vues de tâches individuelles ne suffisent plus. Le modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp regroupe les données de vos tâches d'expérimentation dans des widgets et les visualise sur un seul écran.

Cela s'avère extrêmement utile lorsque votre programme d'expérimentation commence à s'étendre au-delà de quelques tests ponctuels. Au lieu d'examiner chaque exécution séparément, vous pouvez surveiller l'état de l'ensemble du pipeline de tests et repérer les points où la dynamique ralentit.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Distribution des statuts des expériences : voyez en un coup d'œil combien d'expériences sont prévues, en cours ou achevées

Résultats par fournisseur de modèles : comparez les modèles pour déterminer lequel est le plus performant parmi toutes les expériences achevées

Visibilité sur la charge de travail : identifiez les membres de votre équipe surchargés de tâches liées aux expériences grâce à identifiez les membres de votre équipe surchargés de tâches liées aux expériences grâce à la vue « Charge de travail » de ClickUp

✅ Idéal pour : les responsables de l'IA appliquée qui gèrent le débit des expériences entre chercheurs, ingénieurs de prompts et évaluateurs.

🔮 Bonus : La visibilité n'est qu'un aspect parmi d'autres de la mise à l'échelle des expériences multi-LLM. Les Super Agents de ClickUp fournissent à votre équipe des collègues IA auxquels vous pouvez envoyer des messages directement, attribuer du travail et configurer avec leurs propres connaissances et mémoire. Pour en savoir plus, cliquez ici :

6. Modèle de rapport d'état hebdomadaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de rapport d'état hebdomadaire ClickUp pour résumer les mises à jour, la progression, les tâches à venir et les obstacles.

Le modèle de rapport d'état hebdomadaire ClickUp est très pratique pour suivre les tests achevés et les premiers résultats. De plus, il vous aide à identifier les obstacles, tels que les retards d'accès à l'API, les ensembles de données manquants ou l'attente des commentaires des réviseurs.

Des sections telles que l'aperçu du projet, les principales réalisations et les mises à jour hebdomadaires permettent de montrer plus facilement la progression accomplie sans avoir à refaire le rapport à chaque fois.

Cela fonctionne à merveille lorsque les expériences évoluent rapidement et que la direction a besoin d'une vision claire des changements survenus cette semaine.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Tâches de rapport générées automatiquement : créez chaque semaine une nouvelle tâche de rapport à l'aide du modèle pré-appliqué grâce aux automatisations ClickUp

Résumés rédigés par l'IA : demandez à ClickUp Brain d'extraire les tâches achevées et de rédiger un demandez à ClickUp Brain d'extraire les tâches achevées et de rédiger un résumé du statut en quelques minutes

Suivi des blocages : signalez les dépendances afin que la direction sache ce qui doit être débloqué

✅ Idéal pour : les équipes d'évaluation qui effectuent des cycles de test récurrents sur différents prompts, fournisseurs et cas d'utilisation.

💟 Bonus : Travaillez plus intelligemment : confiez à un Super Agent la tâche de préparer les rapports d'état quotidiens de vos expériences ! Voici une vidéo qui vous montre ce qu'il faut faire.

7. Modèle de rapport d'activité ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez l'historique des expériences et les prochaines étapes grâce au modèle de rapport d'activité ClickUp

Un changement de modèle est mis en production. Deux semaines plus tard, quelqu'un demande pourquoi les instructions ont été révisées, qui a approuvé la nouvelle version et si l'équipe a consigné le résultat quelque part. Si cet historique est dispersé entre les commentaires, les tâches et des notes éparses, la réponse prend plus de temps qu'elle ne le devrait.

Le modèle de rapport d'activité ClickUp fournit aux équipes un compte rendu clair de ce qui s'est passé tout au long d'un cycle d'expérimentation. Vous pouvez l'utiliser pour consigner en un seul endroit les tâches accomplies et en attente, les prochaines étapes, les petites victoires et les problèmes de processus. Pour les équipes travaillant dans des environnements réglementés ou dans tout flux de travail nécessitant une traçabilité, ce compte rendu est essentiel.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Piste d'audit auto-alimentée : enregistrez automatiquement les modifications apportées aux tâches, les ajouts de commentaires et les mises à jour de statut grâce au suivi d'activité intégré de ClickUp

Assurez la lisibilité de la piste de rapports : utilisez utilisez ClickUp Docs pour consigner le travail livré, les éléments en attente, les prochaines étapes et les notes de processus dans un seul et même document

Enregistrements horodatés : assurez-vous que chaque entrée comporte une date et une heure pour assurez-vous que chaque entrée comporte une date et une heure pour une traçabilité complète

✅ Idéal pour : les équipes chargées de la gouvernance de l'IA qui examinent l'historique des instructions, des modèles et des validations tout au long des cycles d'expérimentation.

📚 À lire également : Les meilleurs modèles LLM pour résumer du texte

💡 Conseil de pro : mener des expériences multi-LLM implique généralement de jongler avec un trop grand nombre d'onglets. ClickUp Brain MAX rassemble ChatGPT, Claude et Gemini dans un seul compagnon de bureau, ce qui vous permet de changer de modèle sans avoir à répartir vos notes, vos questions et votre travail de suivi entre différents outils. Accédez à plusieurs modèles d'IA depuis une seule interface avec ClickUp Brain MAX

8. Modèle de checklist pour le contrôle qualité ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Vérifiez la qualité de l'installation de l'expérience avant son lancement grâce au modèle de checklist qualité ClickUp.

Une seule erreur d'installation peut compromettre une comparaison de modèles rigoureuse. Un paramètre de température oublié, des instructions modifiées ou une grille d'évaluation définie trop tardivement peuvent fausser les résultats avant même que vous ne vous en rendiez compte. Dans ce cas, l'expérience semble achevée sur le papier, mais il est difficile de se fier aux conclusions.

Le modèle de checklist qualité ClickUp offre aux équipes une méthode structurée pour vérifier la qualité de l'installation avant de lancer une expérience. Dans la vue Liste de ClickUp, chaque expérience peut disposer de sa propre checklist ClickUp afin de garantir la cohérence des invites, la vérification des paramètres, la préparation de la notation et l'approbation finale.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Vérifications de cohérence des paramètres : Vérifiez que les invitations, la température, le nombre maximal de jetons et les autres paramètres correspondent pour tous les modèles testés

Confirmation de la grille d'évaluation : assurez-vous que les critères de notation ont été définis avant l'examen des résultats

Statut : empêchez une expérience de passer à l'état « Achevé » tant que tous les éléments de checklist n'ont pas été cochés à l'aide des automatisations ClickUp

✅ Idéal pour : les responsables de l'assurance qualité en IA qui ont besoin d'une vérification reproductible avant le lancement pour comparer les modèles.

📚 À lire également : Comment atténuer les biais de l'IA ?

9. Modèle ClickUp de validation UAT

Obtenir le modèle gratuit Consignez les recommandations relatives aux modèles et les validations finales à l'aide du modèle ClickUp UAT Sign-Off.

Un modèle peut remporter l'expérience sans pour autant être prêt pour la production. Quelqu'un doit encore confirmer la recommandation, examiner les risques connus et approuver le déploiement.

Le modèle ClickUp de validation UAT offre aux équipes un moyen formel de combler cette lacune. Utilisez-le pour documenter en un seul endroit le résumé de l'expérience, l'installation recommandée du modèle, les résultats clés, les limites connues et les validations finales.

Cela fonctionne bien pour les programmes multi-LLM où la décision finale nécessite plus qu'un simple « oui » verbal.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivi du statut d'approbation : enregistrez la décision de chaque partie prenante (approuvé, rejeté, en attente) grâce aux champs personnalisés de ClickUp

Notifications d'approbation automatisées : déclenchez des alertes lorsqu'une validation est nécessaire à l'aide des automatisations ClickUp

Ajoutez du contexte avant la décision finale : utilisez utilisez ClickUp Clips pour enregistrer une brève présentation des résultats, des cas limites ou des limites du modèle retenu, afin que les évaluateurs puissent prendre leur décision plus rapidement

✅ Idéal pour : les responsables produit, ingénierie et conformité qui ont besoin d'une piste d'audit documentée pour les changements IA à fort impact.

10. Modèle de rapport de recherche ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Consignez les conclusions et les recommandations de vos expériences à l'aide du modèle de rapport de recherche ClickUp

Vous pouvez mener à bien une série d'expériences LLM convaincantes et avoir néanmoins du mal à expliquer ce que l'équipe en a retiré. Les données peuvent se trouver dans des tâches, des tableaux de bord, des fiches d'évaluation et des commentaires. Les recommandations peuvent se trouver ailleurs. Cela ralentit l'analyse et rend plus difficile la réutilisation ultérieure du travail.

Le modèle de rapport de recherche ClickUp vous permet de transformer votre travail expérimental en un document clair et structuré. Basé sur ClickUp Docs, il comprend des sections pour le résumé, la méthodologie, les résultats, les références et bien plus encore.

Cela fonctionne bien pour les évaluations internes où les équipes doivent documenter pourquoi un modèle a été testé, comment il a été noté et ce que les résultats ont montré.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Liez les données du rapport à l'exécution : utilisez utilisez les tâches ClickUp pour relier les exécutions d'expériences, les propriétaires, les statuts et les données de résultats au rapport final

Rédaction assistée par l'IA : demandez à ClickUp Brain d'extraire les tâches d'expérimentation achevées et de résumer les résultats, ce qui réduit considérablement le temps de rédaction

Édition collaborative : recueillez des commentaires et des mentions directement dans le document

✅ Idéal pour : les chercheurs en IA ou les chefs de produit qui présentent leur méthodologie, leurs conclusions et leurs recommandations de déploiement à la direction.

Commencez le suivi de vos expériences multi-LLM

À mesure que votre équipe passe de l'évaluation d'un ou deux LLM à la gestion de stratégies multi-modèles pour différents cas d'utilisation, un suivi structuré devient indispensable.

Vous avez vu comment chaque modèle gère une étape différente du cycle de vie de l'expérience. Commencez par le modèle « Plan et résultats de l'expérience » pour votre prochaine comparaison de modèles, puis ajoutez le modèle « Tableau de bord » à mesure que vous évoluez.

Le véritable obstacle au suivi efficace des expériences réside dans l'absence d'une structure commune permettant de consigner ce que vous avez testé, découvert et finalement décidé. Lorsque ces données sont dispersées entre des carnets de notes, des fils de discussion et des feuilles de calcul personnelles, votre équipe ne peut pas tirer les leçons des tests passés ni prendre des décisions éclairées concernant les modèles.

C'est là que l'espace de travail IA convergent de ClickUp entre en jeu. En regroupant vos tâches d'expérimentation, vos données et les discussions de votre équipe en un seul endroit, le tout relié par l'IA, ClickUp offre à votre équipe la structure unifiée dont elle a besoin.

Commencez gratuitement avec ClickUp et configurez dès aujourd'hui votre premier modèle de suivi d'expériences. ✅

Foire aux questions sur les expériences multi-LLM

Les modèles fournissent des cadres structurés pour documenter les expériences, garantissant ainsi que tous les détails importants sont enregistrés en vue d'une analyse future. Parallèlement, les outils d'observabilité permettent une surveillance en temps réel des performances du système, avec des alertes automatisées en cas d'anomalies et des données de télémétrie complètes adaptées aux environnements de production. De nombreuses équipes utilisent ces deux outils conjointement, combinant l'approche structurée des modèles avec les informations immédiates fournies par les outils d'observabilité.

Puis-je effectuer le suivi des expériences menées par OpenAI, Anthropic et les fournisseurs de LLM open source dans le même modèle ClickUp ?

Oui, bien sûr ! Dans ClickUp, vous disposez de champs personnalisés qui vous permettent de définir des métadonnées spécifiques à chaque fournisseur pour chaque entrée d'expérience. Cela vous permet d'enregistrer et de comparer les résultats de n'importe quel fournisseur sans changer d'outil. Et vous pouvez ajouter des tableaux de bord pour obtenir une meilleure vue d'ensemble de chaque expérience.

Quels indicateurs dois-je enregistrer lorsque je compare plusieurs LLM côte à côte dans ClickUp ?

Lorsque vous comparez plusieurs LLM dans ClickUp, les indicateurs clés à enregistrer couvrent quatre domaines : les performances (latence, nombre de tokens par seconde, utilisation de la fenêtre de contexte), la qualité (précision, taux d'hallucination, score de pertinence et cohérence dans le suivi des instructions), le coût (nombre de tokens en entrée/sortie et coût par requête) et la fiabilité (taux d'erreur, nombre de tentatives et délais d'expiration). Pour les évaluations spécifiques à une tâche, incluez également les scores BLEU/ROUGE pour résumer, Pass@k pour la génération de code ou la précision des appels d'outils pour les tâches agentiques.

Ai-je besoin de compétences techniques pour mettre en place le suivi d'expériences multi-LLM dans ClickUp ?

Non, les modèles de ClickUp sont pré-structurés, ce qui vous permet de commencer immédiatement à consigner vos expériences. De plus, ClickUp Brain vous aide à personnaliser les champs et à configurer des automatisations en utilisant le langage naturel.