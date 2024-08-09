10 modèles d'expériences de croissance personnalisables et gratuits pour développer votre Business

La capacité à innover et à optimiser rapidement dans un paysage concurrentiel peut faire ou défaire la trajectoire de croissance d'une entreprise. Les entreprises utilisent des expériences de growth hacking pour tester systématiquement des hypothèses et des stratégies afin de découvrir des méthodes efficaces pour accélérer leur croissance.

Les expériences réussies peuvent révéler des informations précieuses et éclairer des décisions stratégiques plus importantes, garantissant que les ressources sont allouées aux initiatives ayant le plus grand potentiel.

Par exemple, une expérience de Rapport McKinsey a montré que les organisations qui donnent la priorité à l'innovation et à l'expérimentation augmentent leur chiffre d'affaires de 10 à 20 % par an par rapport à celles qui ne donnent pas la priorité à ces pratiques.

Tout comme un scientifique ne se lance pas dans une recherche sans un forfait, un piratage efficace de la croissance nécessite une approche structurée.

La distinction clé réside dans la documentation. L'enregistrement et l'analyse systématiques des données facilitent l'apprentissage et la reproduction. C'est la différence entre tomber sur un coup de chance et découvrir systématiquement des idées qui mènent à une croissance durable.

Vous avez besoin des bons outils et cadres pour développer vos propres expériences de croissance, transformant votre approche de l'essai et de l'erreur en une science stratégique.

Mais d'abord, comprenons l'importance des modèles d'expérience de croissance.

Qu'est-ce qu'un modèle d'expérience de croissance ?

Les modèles d'expérience de croissance sont des modèles préfabriqués qui vous aident à concevoir, exécuter et analyser des expériences pour développer votre entreprise

Ces modèles sont généralement disponibles sous forme d'outils en ligne ou de feuilles de calcul téléchargeables. Ils fournissent une approche structurée pour tester des idées et optimiser différents aspects de votre stratégie de croissance afin de déterminer ce qui fonctionne le mieux.

Ces modèles comprennent des sections permettant de décrire les aspects clés de votre expérience, tels que :

Objectifs et hypothèses: Que cherchez-vous à atteindre, et que faites-vous pour qu'il en soit ainsi ?

Que cherchez-vous à atteindre, et que faites-vous pour qu'il en soit ainsi ? Méthodologie: Comment allez-vous tester votre hypothèse et quelles variables allez-vous modifier ?

Comment allez-vous tester votre hypothèse et quelles variables allez-vous modifier ? Suivi et analyse des données: Comment allez-vous mesurer la réussite et quels outils allez-vous utiliser pour collecter les données ?

Comment allez-vous mesurer la réussite et quels outils allez-vous utiliser pour collecter les données ? Échéancier et budget: Quand réaliserez-vous l'expérience et combien cela coûtera-t-il ?

La compréhension de ces éléments peut vous aider à concevoir une feuille de route hautement fonctionnelle pour votre entreprise.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'expérience de croissance ?

Un bon modèle d'expérience de croissance agit comme un plan directeur, vous guidant dans le processus de forfait, d'exécution et d'analyse des expériences pour atteindre la croissance

Voici quelques fonctionnalités clés qui rendent un modèle d'expérience de croissance efficace :

Fixation des paramètres: Un modèle efficace doit être comme une machine à fixer des objectifs, vous invitant à définir exactement ce que vous essayez d'atteindre avec l'expérience (par exemple, plus d'utilisateurs et un engagement plus élevé). Plus important encore, il doit vous aider à formuler une prédiction claire sur ce qui se passera (par exemple, un nouveau processus d'inscription conduira à plus d'inscriptions)

Un modèle efficace doit être comme une machine à fixer des objectifs, vous invitant à définir exactement ce que vous essayez d'atteindre avec l'expérience (par exemple, plus d'utilisateurs et un engagement plus élevé). Plus important encore, il doit vous aider à formuler une prédiction claire sur ce qui se passera (par exemple, un nouveau processus d'inscription conduira à plus d'inscriptions) Résultats mesurables: Le modèle doit mettre l'accent sur la définition d'indicateurs quantifiables pour suivre les résultats et évaluer objectivement l'efficacité de votre expérience

Le modèle doit mettre l'accent sur la définition d'indicateurs quantifiables pour suivre les résultats et évaluer objectivement l'efficacité de votre expérience Facilité d'utilisation: Le modèle doit être facile à comprendre, ce qui vous permet de naviguer plus facilement et de décomposer le processus d'expérimentation en étapes claires. Évitez les dispositions trop complexes ou le jargon excessif. Un modèle bien conçu doit permettre de saisir rapidement les éléments essentiels de votre expérience

Modèles gratuits d'expériences de croissance

Nous vous proposons dix modèles gratuits pour vous aider à réaliser et à analyser des expériences de croissance.

1. ClickUp Expériences de croissance Modèle de Tableau blanc

Faites un brainstorming et analysez les expériences de croissance avec le modèle de tableau blanc des expériences de croissance de ClickUp

Vous vous sentez bloqué dans vos expériences de growth hacking ? Modèle de Tableau blanc des expériences de croissance de ClickUp est un moyen méthodique de tester un forfait Business.

Ce modèle d'expériences de croissance divise le processus d'expérimentation en cinq étapes distinctes.

Tout d'abord, faites un brainstorming des idées et des stratégies de croissance que vous et votre équipe aimeriez tester.

des idées et des stratégies de croissance que vous et votre équipe aimeriez tester. Une fois que vous avez retenu quelques idées de croissance, utilisez la colonne planification du tableau blanc pour définir les indicateurs à mesurer et à suivre, la durée de l'expérience, la cible et l'objectif final.

du tableau blanc pour définir les indicateurs à mesurer et à suivre, la durée de l'expérience, la cible et l'objectif final. Ensuite, détaillez les changements nécessaires à vos systèmes ou processus existants pour tester votre hypothèse. Il peut s'agir de changements mineurs (texte, police de caractère ou images) ou de changements majeurs (nouveau processus de paiement ou d'encaissement). Documentez-les dans la colonne de mise en œuvre.

à vos systèmes ou processus existants pour tester votre hypothèse. Il peut s'agir de changements mineurs (texte, police de caractère ou images) ou de changements majeurs (nouveau processus de paiement ou d'encaissement). Documentez-les dans la colonne de mise en œuvre. Veillez à suivre et à documenter tous les indicateurs pertinents définis dans l'expérience. La colonne des tests sert à réunir les résultats de l'expérience , ce qui facilite grandement leur analyse par votre équipe !

, ce qui facilite grandement leur analyse par votre équipe ! Enfin, la dernière étape consiste à analyser les données recueillies et à déterminer si l'hypothèse idéalisée se vérifie. Vous pouvez utiliser ce résultat pour justifier la mise en œuvre de changements permanents.

Vous pouvez également itérer l'expérience avec différentes variables pour aboutir à une stratégie gagnante !

Prenons le cas d'un magasin d'articles de sport en ligne confronté à une baisse des discussions. Vous soupçonnez le processus de paiement d'être en cause. Voici comment utiliser le modèle de tableau blanc des expériences de croissance :

Idée : Explorez et notez les meilleures idées à tester, telles que le passage à la caisse par un invité, la rationalisation du flux ou les offres de livraison gratuite

: Explorez et notez les meilleures idées à tester, telles que le passage à la caisse par un invité, la rationalisation du flux ou les offres de livraison gratuite Forfait : Choisir une idée, définir les changements nécessaires au système actuel, les indicateurs de réussite et la durée de l'expérience

: Choisir une idée, définir les changements nécessaires au système actuel, les indicateurs de réussite et la durée de l'expérience Mise en œuvre : Apportez les ajustements nécessaires au passage en caisse en fonction de votre forfait

: Apportez les ajustements nécessaires au passage en caisse en fonction de votre forfait Test : Test : Collectez des données sur les taux d'abandon de panier, les temps de passage en caisse et les taux de discussion

: Test : Collectez des données sur les taux d'abandon de panier, les temps de passage en caisse et les taux de discussion Analyse : Voyez si le nouveau processus améliore les discussions. Si c'est le cas, conservez-la ! Si ce n'est pas le cas, procédez par itération et réessayez

2. Modèle de plan d'expérience et de résultats ClickUp

Utilisez le modèle de plan d'expérience et de résultats de ClickUp pour analyser les résultats des expériences de growth hacking et prendre des décisions fondées sur des données

Modèle de plan d'expérience et de résultats de ClickUp est conçu pour vous guider tout au long du processus d'expérimentation. Il vous permet de tester méthodiquement les hypothèses et l'efficacité des produits, et de capturer et d'analyser efficacement les résultats. Il est particulièrement utile pendant la phase de développement de vos projets.

Un processus d'expérimentation bien structuré et soigneusement documenté augmente considérablement les chances de réussite. Voici comment utiliser efficacement ce modèle :

1. Type d'expérience

Définissez clairement le type d'expérience que vous menez. Cela permet de paramétrer les attentes et de choisir la méthodologie appropriée. Vous pouvez utiliser des tests A/B, des analyses multivariées, des tests de convivialité ou d'autres types de méthodes d'expérimentation.

2. Réviseurs

Listez les noms des personnes chargées d'examiner l'expérience. Il peut s'agir de membres de l'équipe, de managers ou d'experts externes. Veillez à ce que les réviseurs désignés aient accès à tous les détails et documents pertinents de l'expérience afin que votre forfait puisse être examiné minutieusement pour détecter d'éventuelles faiblesses et améliorations avant son exécution.

étiquette professionnelle: _Utilisez la fonction @ de ClickUp pour étiqueter les réviseurs directement dans le modèle

3. Lien vers l'expérience

Fournissez un lien direct vers la documentation détaillée de l'expérience, en veillant à ce que tous les membres de l'équipe puissent accéder au forfait d'expérience complet et le passer en revue.

Comment l'utiliser ?

Créez un document ou une tâche ClickUp avec tous les détails de l'expérience

Incluez les objets, les hypothèses, les méthodologies et les résultats attendus

Insérer le lien dans le modèle

4. Statut de l'expérience

Indiquez le statut actuel de l'expérience. La mise à jour de cette information permet de suivre la progression et de gérer les attentes.

En cours d'examen : L'expérience en est à l'étape du forfait et les éléments de contrôle et de variation sont en cours d'examen

: L'expérience en est à l'étape du forfait et les éléments de contrôle et de variation sont en cours d'examen En cours : L'expérience est en cours de réalisation

: L'expérience est en cours de réalisation Achevé : L'expérience est terminée et les résultats sont disponibles pour analyse

5. Résumé

Fournir des informations clés et des aperçus de haut niveau aux parties prenantes. Mettez en évidence les principaux résultats et l'impact de l'expérience et suivez les schémas observés, ce qui permet aux parties prenantes de saisir rapidement les résultats essentiels sans se plonger dans les données détaillées.

Les autres sections du modèle que vous pouvez utiliser sont :

Brève de l'expérience : Rédigez une brève description de l'objectif et de la portée de l'expérience

: Rédigez une brève description de l'objectif et de la portée de l'expérience Hypothèse : Énoncez clairement l'hypothèse que vous testez

: Énoncez clairement l'hypothèse que vous testez Preuves quantitatives : Liste des indicateurs et des points de données que vous allez collecter

: Liste des indicateurs et des points de données que vous allez collecter Public cible : Définissez le segment d'utilisateurs ou de clients que vous souhaitez tester : Définissez le segment d'utilisateurs ou de clients concernés par l'expérience

: Définissez le segment d'utilisateurs ou de clients que vous souhaitez tester : Définissez le segment d'utilisateurs ou de clients concernés par l'expérience Notes : Ajoutez toute information ou considération supplémentaire pertinente pour l'expérience

: Ajoutez toute information ou considération supplémentaire pertinente pour l'expérience Résumé des indicateurs : Compilez et présentez les données recueillies au cours de l'expérience. Utilisez des diagrammes, des graphiques et des tableaux pour faciliter la compréhension

: Compilez et présentez les données recueillies au cours de l'expérience. Utilisez des diagrammes, des graphiques et des tableaux pour faciliter la compréhension Points forts : Résumez les résultats et les idées clés de l'expérience

: Résumez les résultats et les idées clés de l'expérience Leçons apprises : Les leçons apprises : documentez les leçons apprises ou les enseignements qui peuvent être utiles pour les expériences futures

: Les leçons apprises : documentez les leçons apprises ou les enseignements qui peuvent être utiles pour les expériences futures Prochaines étapes : Décrivez les actions ultérieures basées sur les résultats de l'expérience, qu'il s'agisse de mettre en œuvre des changements ou de forfaiter d'autres tests

3. Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp

Transformez vos expériences de croissance en efforts bien organisés avec le modèle de gestion de campagne marketing de ClickUp

Modèle de gestion de campagne marketing de ClickUp vous aide à organiser et à suivre plusieurs campagnes de marketing et à gérer les équipes de croissance.

Une expérience de growth hacking en marketing consiste à tester différentes.. stratégies de marketing pour voir ce qui a l'impact souhaité sur votre clientèle.

Ce modèle est structuré comme une Liste de gestion de campagne de marketing, offrant un aperçu complet de toutes les tâches impliquées dans votre campagne.

Dans la Liste de campagne de lancement de produit, résumez toutes les tâches nécessaires à votre campagne de lancement de produit, regroupées par phase de la campagne. Pour chaque tâche, utilisez des champs personnalisés pour fournir des détails tels que l'équipe affectée, le canal de marketing, le budget alloué et le type de produit livrable.

Utilisez la vue Liste de suivi des médias sociaux pour vous concentrer sur les tâches de la phase de production, spécifiquement pour l'équipe des médias sociaux. Elle comprend des champs personnalisés pour les plateformes de médias sociaux, les types de contenu, les brouillons, le contenu final et le statut d'approbation.

La vue Tableau des phases de marketing vous donne une perspective visuelle de votre progression en regroupant les tâches dans un format Kanban sous différentes phases de marketing. Vous pouvez facilement faire glisser les cartes pour les déplacer d'une phase à l'autre et mettre à jour la progression. La vue Tableur de suivi du budget affiche les dépenses par phase de la campagne afin de s'assurer que le budget est respecté.

Partagez vos ressources et guidez votre équipe en fournissant un emplacement central pour les documents importants nécessaires à la campagne, tels que la proposition marketing, les lignes directrices de la marque et les informations sur les produits.

Imaginons que nous utilisions ce modèle d'expérience de croissance pour une campagne de lancement de produit pour une nouvelle application de fitness :

Liste de la campagne de lancement de produit : Définissez les étapes telles que la création de contenu promotionnel, la programmation des posts sur les médias sociaux et le forfait des évènements de lancement. Désignez l'équipe marketing, allouez un budget et spécifiez les types de livrables

: Définissez les étapes telles que la création de contenu promotionnel, la programmation des posts sur les médias sociaux et le forfait des évènements de lancement. Désignez l'équipe marketing, allouez un budget et spécifiez les types de livrables Suivi des médias sociaux : Suivez la création des messages sur les médias sociaux, y compris les ébauches, les approbations et le contenu final. Incluez les plateformes, les types de contenu et le statut d'approbation

: Suivez la création des messages sur les médias sociaux, y compris les ébauches, les approbations et le contenu final. Incluez les plateformes, les types de contenu et le statut d'approbation Tableau des phases de marketing : Forfait des tâches sous des phases telles que la planification, la productivité, le lancement et l'après-lancement. Visualisez la progression et déplacez les tâches d'une phase à l'autre au fur et à mesure qu'elles sont achevées

: Forfait des tâches sous des phases telles que la planification, la productivité, le lancement et l'après-lancement. Visualisez la progression et déplacez les tâches d'une phase à l'autre au fur et à mesure qu'elles sont achevées Affichage du Calendrier : Planifiez les échéances importantes telles que les dates de publication du contenu et les évènements de lancement. Assurez-vous d'être achevé en temps voulu et préparez-vous à des jalons importants

: Planifiez les échéances importantes telles que les dates de publication du contenu et les évènements de lancement. Assurez-vous d'être achevé en temps voulu et préparez-vous à des jalons importants Affichage du tableau de suivi du budget : Surveillez les dépenses liées à la publicité, à la création de contenu et à l'organisation d'évènements. Maintenez la campagne dans les limites du budget et ajustez les allocations si nécessaire

: Surveillez les dépenses liées à la publicité, à la création de contenu et à l'organisation d'évènements. Maintenez la campagne dans les limites du budget et ajustez les allocations si nécessaire **Affichez le document de référence : Ajoutez la proposition marketing, les lignes directrices de la marque et les contrats avec les influenceurs. Assurez-vous que tous les membres de l'équipe ont accès aux documents importants

4. Modèle de test A/B ClickUp

Suivez les calendriers de vos campagnes, les variations des tests et les taux de discussion avec le modèle de test A/B de ClickUp

Le test A/B est utilisé pour tester et comparer deux versions (version A et B) d'un processus d'entreprise ou d'un actif quelconque auprès de différents groupes de personnes. Ensuite, les résultats sont analysés pour voir laquelle mène au résultat souhaité.

Vous pouvez utiliser cette méthodologie et l'approche structurée proposée par Le modèle de test A/B de ClickUp pour gérer plusieurs expériences à la fois et rester parfaitement organisé.

Pour commencer, ajoutez une nouvelle tâche et définissez votre hypothèse, vos objectifs et les variables à tester.

Ensuite, créez deux versions de la variable que vous souhaitez tester. Ce modèle vous aide à définir les spécificités de chaque variation à l'aide de descriptions, de champs personnalisés et de pièces jointes. Documentez les aspects techniques de la mise en place de votre paramètre, tels que la répartition de votre trafic entre les deux variantes et le suivi des résultats.

Avant d'exécuter le test, créez et attribuez des sous-tâches avec des dépendances et des checklists. Les commentaires attribués pendant le test s'affichent à l'intérieur de chaque tâche dans le modèle d'expérience de croissance. Ce dernier assure également un suivi automatique de l'achèvement des tâches, des checklists et des commentaires attribués à chaque tâche.

Enfin, lorsque votre test a duré suffisamment longtemps, utilisez les champs personnalisés du modèle pour suivre et analyser les données et voir quelle variante a été la plus performante.

5. Modèle de test d'utilisabilité ClickUp

Validez ou invalidez vos hypothèses de croissance avec le modèle de test d'utilisabilité de ClickUp

Modèle de test d'utilisabilité de ClickUp vous aide à comprendre comment les changements apportés à votre produit ou service affectent des indicateurs spécifiques. Utilisez ce modèle d'expérience de croissance pour comprendre comment les utilisateurs interagissent avec votre produit. Ces informations cruciales permettent de concevoir des expériences de croissance efficaces pour une croissance axée sur le produit des stratégies.

Prenons l'exemple suivant scénario de test d'utilisabilité d'augmenter la valeur moyenne de la commande.

Votre équipe souhaite tester une hypothèse selon laquelle l'ajout d'une section "produits recommandés" à la page du panier d'achat incitera les clients à dépenser davantage.

Préparez votre expérience de test de convivialité Utilisez le champ "Nom de l'étude" pour donner un titre à votre expérience, par exemple "Produits recommandés dans le panier d'achat" Décrivez le comportement de l'utilisateur que vous souhaitez observer dans le champ "Description du scénario de test". Par exemple, "Les utilisateurs ajouteront-ils plus de produits à leur panier après avoir vu des éléments recommandés ?" Identifiez vos utilisateurs cibles dans la section "Profil et antécédents"

Définir la cible démographique Identifiez et ciblez les utilisateurs qui représentent votre public cible

*Concevoir et réaliser le test Créez une version de la page du panier d'achat avec la section "produits recommandés" Dressez la liste des tâches que les utilisateurs doivent achever sur la page du panier sous forme d'étapes, comme l'ajout d'un produit au panier et le passage à la caisse Dressez la liste des problèmes de convivialité observés lors des tests dans la section "Éléments d'action".

Analyser les résultats Analysez les données pour déterminer si le test a permis d'augmenter la valeur moyenne des commandes Utilisez la section "Commentaires généraux" pour résumer vos conclusions



6. Modèle de plan de test d'utilisabilité ClickUp

Testez les processus depuis le forfait jusqu'à l'étape des rapports avec le modèle de plan de test d'utilisabilité de ClickUp

Les tests de convivialité sont essentiels pour évaluer l'efficacité d'une conception en observant comment les utilisateurs réels interagissent avec elle. Modèle de plan de test de convivialité de ClickUp simplifie ce processus en guidant les équipes de test depuis le forfait jusqu'aux rapports grâce à des étapes structurées et des champs personnalisés.

Voici comment les équipes de croissance utilisent et mènent des tests d'utilisabilité à l'aide de ce modèle :

Planification du test : Assurez-vous que chaque aspect du test est méticuleusement forfaité. Le modèle d'expérience de croissance vous permet de fournir une description détaillée et une checklist pour la planification du test, qui comprend la définition des critères de sélection des participants, la préparation des paramètres et la mise en place de l'environnement de test

: Assurez-vous que chaque aspect du test est méticuleusement forfaité. Le modèle d'expérience de croissance vous permet de fournir une description détaillée et une checklist pour la planification du test, qui comprend la définition des critères de sélection des participants, la préparation des paramètres et la mise en place de l'environnement de test Recrutement des participants : Identifiez et recrutez des participants représentant le public cible. Veillez à la diversité afin d'obtenir un point de vue complet sur la facilité d'utilisation. Documentez les détails des participants dans le champ "description du projet", ou téléchargez-les et joignez-les à la tâche

: Identifiez et recrutez des participants représentant le public cible. Veillez à la diversité afin d'obtenir un point de vue complet sur la facilité d'utilisation. Documentez les détails des participants dans le champ "description du projet", ou téléchargez-les et joignez-les à la tâche Préparation du matériel : Préparez tous les matériaux nécessaires aux tests, tels que les prototypes, les scénarios utilisateurs et les outils d'enregistrement. Utilisez la checklist pour suivre l'état de préparation du matériel. Par exemple, si vous effectuez un test à distance, assurez-vous que le logiciel de partage d'écran est paramétré et fonctionnel

: Préparez tous les matériaux nécessaires aux tests, tels que les prototypes, les scénarios utilisateurs et les outils d'enregistrement. Utilisez la checklist pour suivre l'état de préparation du matériel. Par exemple, si vous effectuez un test à distance, assurez-vous que le logiciel de partage d'écran est paramétré et fonctionnel Paramètres de l'environnement : S'assurer que l'environnement de test est propice à l'obtention d'un retour d'information précis sur la facilité d'utilisation

: S'assurer que l'environnement de test est propice à l'obtention d'un retour d'information précis sur la facilité d'utilisation Test : Réalisez les tests de convivialité. Observez et enregistrez la manière dont les participants interagissent avec le produit. Gardez un œil sur la barre de progression du test de la tâche pour suivre l'achevé en pourcentages en temps réel

: Réalisez les tests de convivialité. Observez et enregistrez la manière dont les participants interagissent avec le produit. Gardez un œil sur la barre de progression du test de la tâche pour suivre l'achevé en pourcentages en temps réel Analyse des données : Analysez les données collectées pour identifier les problèmes de convivialité et en tirer des enseignements. Utilisez la checklist pour vous assurer que tous les points de données sont pris en compte. Résumez les résultats et identifiez les modèles de comportement des utilisateurs et les commentaires

: Analysez les données collectées pour identifier les problèmes de convivialité et en tirer des enseignements. Utilisez la checklist pour vous assurer que tous les points de données sont pris en compte. Résumez les résultats et identifiez les modèles de comportement des utilisateurs et les commentaires Rapports sur les tests : Documentez l'ensemble du processus de test et les résultats dans un rapport complet. Incluez les idées, les problèmes identifiés et les recommandations d'amélioration. Utilisez le champ de description du projet pour une description détaillée et joignez toutes les données ou enregistrements pertinents

7. Modèle de suivi de campagne et d'analyse ClickUp

Suivez tout, des clics aux discussions, avec le modèle de suivi de campagne et d'analyse de ClickUp

Suivez les indicateurs importants et obtenez des informations précieuses sur les différents aspects de votre campagnes de marketing avec Modèle de suivi de campagne et d'analyse de ClickUp . Voici comment ce modèle d'expérience de croissance peut être utilisé et les informations qu'il pourrait fournir :

Efficacité de la segmentation de l'audience : Identifiez les données démographiques et les groupes d'intérêt qui réagissent le mieux à la campagne. Par exemple, les passionnés de technologie dans les zones urbaines pourraient afficher des taux d'engagement plus élevés

: Identifiez les données démographiques et les groupes d'intérêt qui réagissent le mieux à la campagne. Par exemple, les passionnés de technologie dans les zones urbaines pourraient afficher des taux d'engagement plus élevés Préférence technologique : Déterminer si les utilisateurs s'engagent davantage via un mobile ou un ordinateur de bureau, en optimisant les formes publicitaires et les pages de destination en conséquence

: Déterminer si les utilisateurs s'engagent davantage via un mobile ou un ordinateur de bureau, en optimisant les formes publicitaires et les pages de destination en conséquence Gestion du budget : Suivez les dépenses par rapport aux résultats (clics, discussions) pour garantir une utilisation efficace des fonds alloués. Des ajustements peuvent être effectués en fonction des tendances de performance afin de maximiser le retour sur investissement

: Suivez les dépenses par rapport aux résultats (clics, discussions) pour garantir une utilisation efficace des fonds alloués. Des ajustements peuvent être effectués en fonction des tendances de performance afin de maximiser le retour sur investissement Indicateurs de performance : Calculez les taux de conversion et le CPA (coût par acquisition) pour évaluer l'efficacité de la campagne. Si le CPC (coût par clic) est élevé mais que les taux de conversion sont faibles, des ajustements peuvent être nécessaires au niveau de la cible ou des créations publicitaires

: Calculez les taux de conversion et le CPA (coût par acquisition) pour évaluer l'efficacité de la campagne. Si le CPC (coût par clic) est élevé mais que les taux de conversion sont faibles, des ajustements peuvent être nécessaires au niveau de la cible ou des créations publicitaires Performance publicitaire : Analysez le CTR (taux de clics) et le CPM (coût par million d'impressions) pour évaluer la visibilité et l'attractivité des annonces. Des ajustements dans le placement des annonces ou le contenu créatif peuvent être effectués en fonction de ces indicateurs

: Analysez le CTR (taux de clics) et le CPM (coût par million d'impressions) pour évaluer la visibilité et l'attractivité des annonces. Des ajustements dans le placement des annonces ou le contenu créatif peuvent être effectués en fonction de ces indicateurs Opportunités d'optimisation : Identifier les domaines, avec des aperçus sur le budget restant et les indicateurs de performance, où des investissements supplémentaires pourraient produire des rendements plus élevés ou où une réaffectation du budget pourrait être bénéfique

8. Modèle de rapport de campagne ClickUp

Laissez tomber le déluge de données, plongez dans la connaissance avec le modèle de rapport de campagne de ClickUp

Modèle de rapport de campagne de ClickUp ne permet pas seulement de gagner du temps ; les informations obtenues grâce à l'utilisation de ce modèle d'expérience de croissance sont significatives pour les équipes marketing qui cherchent à analyser et à améliorer les performances de leurs campagnes.

Compilation complète des données : Consolidez les données provenant de différents canaux (Google, Facebook, LinkedIn, Instagram) dans un seul rapport. Affichez tous les indicateurs clés dans un endroit centralisé pour gagner du temps et fournir une vision globale des performances de la campagne

: Consolidez les données provenant de différents canaux (Google, Facebook, LinkedIn, Instagram) dans un seul rapport. Affichez tous les indicateurs clés dans un endroit centralisé pour gagner du temps et fournir une vision globale des performances de la campagne Visualisation de indicateurs clés: Visualisez les indicateurs clés de performance (ICP) et autres analyses à chaque étape de l'entonnoir de l'expérience. Suivi des KPI vous aide à comprendre rapidement les performances de vos campagnes en termes d'indicateurs importants tels que les coûts, les revenus, les conversions et les clics sur différentes plateformes

indicateurs clés: Visualisez les indicateurs clés de performance (ICP) et autres analyses à chaque étape de l'entonnoir de l'expérience. Suivi des KPI vous aide à comprendre rapidement les performances de vos campagnes en termes d'indicateurs importants tels que les coûts, les revenus, les conversions et les clics sur différentes plateformes Suivi et optimisation de la progression : Suivez la progression de la campagne et identifiez les points à améliorer. Par exemple, la comparaison des taux de conversion entre différents canaux (comme Facebook vs. LinkedIn) peut mettre en évidence les points sur lesquels des ajustements de la stratégie ou de l'allocation du budget pourraient être nécessaires

: Suivez la progression de la campagne et identifiez les points à améliorer. Par exemple, la comparaison des taux de conversion entre différents canaux (comme Facebook vs. LinkedIn) peut mettre en évidence les points sur lesquels des ajustements de la stratégie ou de l'allocation du budget pourraient être nécessaires Analyse du ROI : Voyez la relation entre les dépenses publicitaires (Coût des publicités) et les revenus générés (Revenu des publicités) pour chaque plateforme. Cet aperçu vous aide à évaluer les campagnes les plus rentables et celles pour lesquelles des ajustements peuvent maximiser les retours

: Voyez la relation entre les dépenses publicitaires (Coût des publicités) et les revenus générés (Revenu des publicités) pour chaque plateforme. Cet aperçu vous aide à évaluer les campagnes les plus rentables et celles pour lesquelles des ajustements peuvent maximiser les retours Une prise de décision basée sur les données : Effacé avec des aperçus clairs du rapport de campagne, vous pouvez prendre des décisions éclairées et axées sur les données. Qu'il s'agisse de réaffecter le budget à des canaux plus efficaces ou d'affiner les stratégies publicitaires en fonction des taux de conversion, ces décisions s'appuient sur des résultats mesurables

9. Modèle de calendrier de campagne ClickUp

Gardez votre équipe alignée et vos campagnes sur le suivi avec le modèle de calendrier de campagne de ClickUp

Restez organisé et sur le suivi de vos expériences de croissance, et voyez facilement quelles expériences ont le plus grand impact sur votre entreprise avec Modèle de calendrier de campagne de ClickUp .

Voici comment utiliser le modèle pour les expériences de croissance afin d'établir un échéancier pour les campagnes et de suivre la progression par rapport aux jalons clés :

Utilisez les dates de début et de fin pour définir le calendrier de chaque campagne. Cela vous aidera à visualiser l'échéancier global de vos expériences de croissance et à identifier tout conflit d'ordonnancement potentiel

de chaque campagne. Cela vous aidera à visualiser l'échéancier global de vos expériences de croissance et à identifier tout conflit d'ordonnancement potentiel Décomposez chaque campagne en étapes plus petites et réalisables et attribuez des dates d'échéance à chaque sous-tâche ou jalon. Attribuez des propriétaires à chaque tâche pour plus de transparence et de compte rendu

et attribuez des dates d'échéance à chaque sous-tâche ou jalon. Attribuez des propriétaires à chaque tâche pour plus de transparence et de compte rendu La liste des campagnes sur le côté gauche fournit un aperçu rapide de toutes vos campagnes. Cela peut permettre d'identifier les échéances à venir et de s'assurer que toutes les campagnes sont sur la bonne voie

10. Modèle de plan marketing ClickUp

Testez, apprenez, et itérez rapidement vers la croissance avec le modèle de plan marketing de ClickUp

Le Growth Hacking, c'est l'expérimentation et l'itération rapide. Modèle de plan marketing de ClickUp peut vous aider à définir des objectifs spécifiques et mesurables pour vos discussions et à suivre leur progression. Cela peut aller de l'augmentation du trafic sur le site web à l'amélioration des paramètres de conversion.

Supposons que vous souhaitiez expérimenter différents moyens d'augmenter le trafic sur votre site web. Vous pouvez utiliser ce modèle d'expérience de croissance pour vous fixer comme objectif d'augmenter le trafic de votre site Web de 10 % en un mois. Vous pouvez ensuite réfléchir à une liste de tâches plus petites et plus faciles à gérer pour atteindre cet objectif, comme la diffusion d'annonces sur les médias sociaux, la création d'un nouveau contenu de blog ou l'amélioration du référencement de votre site Web.

Une fois que vous avez une liste d'idées, vous pouvez utiliser le modèle pour les classer par ordre de priorité et attribuer les tâches à votre équipe. Ensuite, suivez votre progression vers votre objectif et voyez quelles idées ont le plus d'impact.

Voici comment le modèle vous aide à organiser vos expériences de croissance :

Fixer des objectifs réalisables objectifs marketing: Cela vous aidera à cibler vos expériences et à vous assurer qu'elles sont alignées sur les objectifs généraux de votre entreprise

objectifs marketing: Cela vous aidera à cibler vos expériences et à vous assurer qu'elles sont alignées sur les objectifs généraux de votre entreprise Organiser les tâches en étapes exploitables : Cela vous aidera à décomposer vos expériences en éléments gérables et à vous assurer que tous les membres de votre équipe savent ce qu'ils ont à faire

: Cela vous aidera à décomposer vos expériences en éléments gérables et à vous assurer que tous les membres de votre équipe savent ce qu'ils ont à faire Suivre la progression à l'aide d'indicateurs et d'analyses intégrés : Cela vous aidera à voir comment vos expériences se déroulent et à apporter les changements nécessaires

: Cela vous aidera à voir comment vos expériences se déroulent et à apporter les changements nécessaires Enregistrez et examinez la progression : Documentez les résultats de vos expériences et tirez les leçons de vos réussites et de vos échecs

ClickUp pour le marketing : Votre Growth Hacker tout-en-un

Rationalisez l'ensemble du processus, du brainstorming à l'analyse des résultats, avec ClickUp pour les Teams marketing

L'équipe ClickUp pour le marketing l'environnement de travail va au-delà de la simple la gestion de projets marketing . Il renforce votre capacité à mener des expériences de croissance grâce à de puissants outils de gestion du marketing outils de croissance qui vous aident à forfaiter, exécuter, analyser et itérer.

Imaginez que vous et votre équipe de croissance souhaitiez une méthode scientifique pour tester une nouvelle conception de page de destination afin de connaître l'impact potentiel avant de vous engager pleinement dans des changements de conception à grande échelle. Voici comment ClickUp Marketing peut vous aider :

Plans et remue-méninges: Utilisez Les documents ClickUp pour réfléchir avec votre équipe à différents concepts de pages d'atterrissage. Ces documents peuvent cohabiter avec votre feuille de route marketing, garantissant ainsi que vos expériences sont alignées sur votre stratégie globale

Utilisez Les documents ClickUp pour réfléchir avec votre équipe à différents concepts de pages d'atterrissage. Ces documents peuvent cohabiter avec votre feuille de route marketing, garantissant ainsi que vos expériences sont alignées sur votre stratégie globale Création de contenu alimentée par l'IA: ClickUp Brain , l'assistant IA, peut vous aider à générer un brief de contenu pour la nouvelle page d'atterrissage en quelques secondes. Cela vous permet de vous concentrer sur l'affinage du message principal et d'expérimenter des variations

ClickUp Brain , l'assistant IA, peut vous aider à générer un brief de contenu pour la nouvelle page d'atterrissage en quelques secondes. Cela vous permet de vous concentrer sur l'affinage du message principal et d'expérimenter des variations Collaboration transparente: Partagez le projet de page d'atterrissage dans ClickUp Docs et utilisez l'assistant d'IA /%href/, qui peut vous aider à générer un brief de contenu pour la nouvelle page d'atterrissage révision intégrée pour recueillir les commentaires de votre équipe avant le lancement

Partagez le projet de page d'atterrissage dans ClickUp Docs et utilisez l'assistant d'IA /%href/, qui peut vous aider à générer un brief de contenu pour la nouvelle page d'atterrissage révision intégrée pour recueillir les commentaires de votre équipe avant le lancement Exécuter et analyser: Mettre en place des tâches et des listes dans Tâches ClickUp pour gérer le développement et le lancement de la nouvelle page d'atterrissage. Suivez la progression grâce à un suivi en temps réel Tableaux de bord ClickUp qui montrent les indicateurs clés tels que les taux de conversion pour chaque discussion

Vous voulez plus de modèles ? Rendez-vous sur le site_ ClickUp Template collection pour choisir parmi plus de 1000 modèles personnalisables pour toutes les fonctions possibles de l'entreprise ✨

Améliorez vos expériences de Growth Hacking avec ClickUp !

Passez du brainstorming d'idées à l'exécution d'expériences basées sur les données qui alimentent la croissance de l'entreprise avec les modèles d'expériences de croissance gratuits de ClickUp !

Chaque modèle d'expérience de croissance partagé ci-dessus fournira un cadre structuré pour concevoir, gérer et analyser efficacement vos expériences de croissance. Ils vous feront gagner un temps précieux et assureront la cohérence de vos initiatives de test.

N'oubliez pas que l'expérimentation est un processus continu. Utilisez ces modèles comme un tremplin et adaptez-les à vos objectifs d'entreprise. Apprenez continuellement et adaptez vos stratégies de croissance au fur et à mesure. ClickUp peut être votre partenaire inébranlable dans ce voyage.

Expérimentez, apprenez, documentez et développez votre entreprise avec ClickUp ! S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !