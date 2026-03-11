Les 10 meilleures alternatives à Hedy IA pour prendre des notes de réunion en temps réel

Grâce à son intelligence de discussion en temps réel et à sa transcription en direct dans plus de 30 langues, Hedy est un choix populaire parmi les étudiants et les équipes multilingues.

Mais tout le monde ne souhaite pas adapter ses réunions à un flux de travail IA spécifique. Hedy ne fonctionne bien que si son flux basé sur les sessions correspond à votre façon de travailler. Et bien qu'il fournisse une assistance IA en direct, il ne dispose pas des fonctionnalités nécessaires pour le relier à l'exécution.

Si vous recherchez un système de gestion du travail avec une intelligence de réunion intégrée, cette liste vous sera utile.

Jetons un œil aux meilleures alternatives à Hedy IA. 📲

Les alternatives à Hedy IA en un coup d'œil

Pour un aperçu rapide, le tableau ci-dessous compare les fonctionnalités principales afin de vous aider à comprendre où chaque outil est le plus adapté.

Outil Fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Résumés et transcriptions de réunions alimentés par l'IA, automatisation du flux de travail des réunions avec des agents Équipes de toutes tailles qui souhaitent regrouper leurs réunions, tâches, documents et flux de travail sur une seule plateforme Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises. Granola Transcription automatique avec notes améliorées par l'IA, IA pour discuter Petites équipes de direction qui souhaitent disposer d'un bloc-notes privé alimenté par l'IA pour leurs réunions Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 14 $ par utilisateur/mois. Superpowered Transcription et résumés de réunions par IA, intégrations de calendriers Freelances et petites équipes qui souhaitent disposer de notes de réunion simples générées par l'IA , sans bot de réunion. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 36 $ par utilisateur/mois. Otter. IA Transcription en temps réel des réunions, identification des intervenants, bibliothèque de réunions consultable Équipes et entreprises de taille moyenne qui ont besoin d'une transcription en temps réel des réunions et de notes collaboratives. Forfait Free gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 16,99 $ par utilisateur/mois. Fireflies. IA Enregistrement et transcription automatiques des réunions, recherche intelligente, intégrations CRM Équipes et entreprises de taille moyenne qui souhaitent disposer de transcriptions de réunions consultables dans tous les services. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 18 $ par utilisateur/mois. MeetGeek Résumés et points forts des réunions générés par l'IA, analyse des réunions, détection des éléments à mener et suivi. Équipes de petite et moyenne taille qui souhaitent automatiser l'enregistrement des réunions et générer des résumés grâce à l'IA. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 15,99 $ par utilisateur/mois. tl;dv Résumés de réunion générés par l'IA avec horodatage, points forts et Clips de réunion partageables. Équipes commerciales et de service client de petite et moyenne taille qui ont besoin des points forts des réunions et d'informations de coaching. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29 $ par utilisateur/mois. Fathom Résumés instantanés générés par l'IA après les réunions, intégrations CRM pour les équipes commerciales Freelances et petites équipes à la recherche d'un enregistreur de réunion IA gratuit avec résumés instantanés Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 19 $ par utilisateur/mois. Fellow Notes de réunion IA, modèles de réunion, agendas collaboratifs, informations sur les performances Équipes de petite à moyenne taille qui souhaitent une gestion structurée des réunions avec des agendas et un suivi des actions Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 11 $ par utilisateur/mois. Avoma Informations sur les revenus pour les appels commerciaux, analyse des discussions, intégrations CRM pour le suivi du pipeline Équipes et entreprises de taille moyenne qui ont besoin d'informations sur les réunions pour leurs équipes commerciales et financières. Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 29 $ par utilisateur/mois.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Hedy IA ?

Si Hedy est efficace pour fournir une assistance de discussion en temps réel, il n'est pas idéal si vous avez besoin d'intégrations plus approfondies dans votre flux de travail.

Lorsque vous recherchez une alternative, assurez-vous que l'outil offre :

Assistance aux réunions basée sur l'IA : fournit des informations exploitables pendant la réunion sous forme de suggestions de questions ou d'éléments à mener.

Résumés et qualité des résultats : génère : génère des notes de réunion et des résumés précis que vous pouvez partager avec vos collègues ou les parties prenantes sans avoir à effectuer de grandes modifications en cours.

Intégration dans le flux de travail : s'intègre à votre Calendrier, à vos outils de communication et à votre logiciel de gestion de projet pour éliminer : s'intègre à votre Calendrier, à vos outils de communication et à votre logiciel de gestion de projet pour éliminer la prolifération des outils

Personnalisation : vous permet d'adapter les réponses à votre style et à votre contexte de travail.

Gestion des connaissances : aide à créer un référentiel centralisé dans lequel vous pouvez effectuer des recherches parmi les transcriptions passées. : aide à créer un référentiel centralisé dans lequel vous pouvez effectuer des recherches parmi les transcriptions passées.

Les meilleures alternatives à Hedy IA

Examinons de plus près les meilleurs outils d'IA qui non seulement prennent des notes, mais transforment également les réunions virtuelles en travail concret.

1. ClickUp (idéal pour transformer les notes de réunion en tâches et réaliser l'automatisation des flux de travail)

Essayez ClickUp AI Notetaker Capturez des transcriptions précises avec les libellés des intervenants, les résumés, les enregistrements et les actions à mener, le tout répertorié de manière claire dans un seul document, grâce à ClickUp AI Notetaker.

De nombreux outils de réunion basés sur l'IA sont excellents pour produire des transcriptions. Mais les réunions ne s'arrêtent pas là, n'est-ce pas ? Vous avez besoin d'un outil qui vous permette d'éliminer les frais généraux liés à la gestion du travail sur des plateformes déconnectées.

ClickUp offre aux équipes un environnement de travail IA convergent pour planifier et automatiser les flux de travail de réunion de bout en bout.

En plus de la transcription et des résumés de réunion alimentés par l'IA, vous bénéficiez d'un hub centralisé pour la documentation, la collaboration et l'exécution.

Voyons comment ClickUp remplace plusieurs outils ponctuels par un seul système opérationnel.

Obtenez des résumés et des transcriptions de réunions générés par l'IA.

L'outil AI Notetaker de ClickUp capture automatiquement vos discussions et les intègre à votre flux de travail pour les projets.

Après chaque réunion, vous recevez un document privé qui comprend le titre et la date de la réunion, la liste des participants, un enregistrement vidéo ou audio, un bref aperçu de la session, les points clés à retenir, les prochaines étapes, les sujets clés et la transcription complète de la discussion avec les libellés des intervenants.

Vous pouvez ensuite poser des questions contextuelles à l'IA intégrée de ClickUp sur n'importe laquelle de vos réunions et obtenir des réponses basées sur les notes.

Cette vidéo montre comment automatiser les notes de réunion et les tâches dans ClickUp 📹

Créez des référentiels structurés et consultables contenant les informations issues des réunions.

Lorsque les équipes utilisent des outils externes de gestion des documents, les connaissances sont dissociées de l'exécution. Les notes de réunion enregistrées sur une plateforme doivent être référencées séparément lors de la création de tâches sur une autre plateforme.

ClickUp Docs résout définitivement ce problème. Il devient l'espace unique où tout ce qui ressort d'une réunion est conservé.

Lorsque vous rédigez un agenda dans un document avant une réunion, tout le monde peut le consulter, le modifier et le commenter en temps réel, ce qui permet d'entamer la discussion sur une base commune. Après la réunion, vos notes prises par l'assistant IA Notetaker sont également enregistrées dans un document. À partir de là, les actions à mener peuvent être converties en tâches ClickUp avec des dates d'échéance et des personnes assignées. Cela permet d'éliminer le décalage administratif entre la discussion et la mise en œuvre.

Tout cela est stocké dans le Hub Documents. Vous pouvez facilement filtrer et récupérer les notes de réunion passées, ce qui est important lorsque vous effectuez le suivi des engagements sur plusieurs semaines ou trimestres.

Tirez parti des informations contextuelles provenant de l'ensemble de vos environnements de travail.

Avec ClickUp Brain, vous disposez d'un assistant personnel alimenté par l'IA qui peut récupérer des informations à partir de tâches, de documents, de chats et de mises à jour antérieures. Pendant les réunions, il peut fournir une image claire de ce qui a déjà été discuté ou achevé afin d'éviter les discussions répétitives.

Par exemple, si un membre de l'équipe pose une question sur le statut d'une fonctionnalité pendant une réunion, ClickUp Brain peut instantanément résumer la progression réalisée pour les tâches concernées, mettre en évidence les dernières mises à jour et signaler tout obstacle précédemment enregistré.

Obtenez des résumés détaillés et des informations pertinentes sur votre environnement de travail ClickUp grâce à ClickUp Brain.

Après les réunions, l'IA crée automatiquement des tâches, attribue des propriétaires, les lie au projet ou au document approprié et capture les échéances directement à partir de la discussion. De cette façon, les résultats des réunions sont immédiatement intégrés dans le flux de travail, ce qui facilite le suivi des responsabilités et la mise en œuvre des décisions.

Automatisez les flux de travail de réunion grâce à une IA avancée.

Les super agents IA de ClickUp peuvent gérer de manière autonome les tâches opérationnelles récurrentes liées aux réunions.

Considérez-les comme vos coéquipiers IA qui travaillent avec une connaissance contextuelle complète de votre espace de travail. Ils peuvent analyser les dernières activités liées aux tâches afin de produire un résumé concis de l'avancement. De plus, lorsque de nouvelles décisions ou responsabilités sont discutées lors d'une réunion, un agent dédié peut créer des tâches, attribuer des responsables, joindre des pièces jointes connexes et fixer des délais afin que les mesures à prendre soient immédiatement reflétées dans l'espace de travail.

Automatisez des flux de travail complexes de bout en bout grâce aux super agents ClickUp personnalisés.

Les super agents ClickUp disposent d'une connaissance infinie et ambiante, ce qui signifie qu'ils détectent les changements apportés à vos tâches, documents et fils de discussion au sein de l'environnement de travail et mettent à jour leur contexte en temps réel. Ils ont également une mémoire infinie, ils se souviendront donc, par exemple, de la façon dont vous aimez recevoir le résumé de vos réunions et si vous souhaitez que les points d'action de vos réunions soient mis en évidence dans vos notes sous forme de liste à puces ou numérotée, etc.

Vous pouvez automatiser n'importe quel flux de travail de réunion grâce à eux, de la préparation d'un appel client au suivi et aux rapports sur les éléments décidés.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Référencez des tâches, liez des documents, attribuez des propriétaires en temps réel et convertissez les messages ClickUp Chat en tâches exploitables afin d'éliminer la charge de travail supplémentaire liée à la copie des décisions du chat vers un outil de projet.

Renforcez la clarté après les réunions en enregistrant des clips ClickUp contenant des mises à jour, des présentations ou des explications, et en les faisant apparaître en tant que pièces jointes aux tâches ou aux documents.

Utilisez les automatisations dans ClickUp pour automatiser les flux de travail post-réunion, comme l'attribution des tâches à la bonne personne, l'application de niveaux de priorité, la définition de dates d'échéance, le déplacement des tâches entre différents statuts ou la notification des parties prenantes.

Visualisez les résultats des réunions grâce à plus de 15 vues personnalisées adaptées à vos besoins : vue en diagramme de Gantt pour les dépendances et les échéanciers, vue Tableau en mode Kanban pour gérer visuellement la charge de travail, vue Liste filtrée par tâches à haute priorité, et plus encore.

Limitations de ClickUp

La vaste gamme de fonctionnalités peut être un peu intimidante pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur de G2 rapporte :

Après avoir essayé différentes plateformes tout au long de ma carrière de chef de projet, je peux dire que ClickUp est devenu mon préféré. J'apprécie particulièrement la fonction AI Notetaker : en tant que chef de projet, cette fonctionnalité est une véritable mine d'or. Je peux me concentrer sur la session sans être distrait par la prise de notes, car le système génère des résumés clairs avec les points clés, aussi bien dans les réunions courtes que dans les longues où il est difficile de suivre tout le fil de la discussion.

Après avoir essayé différentes plateformes tout au long de ma carrière de chef de projet, je peux dire que ClickUp est devenu mon préféré. J'apprécie particulièrement la fonction AI Notetaker : en tant que chef de projet, cette fonctionnalité est une véritable mine d'or. Je peux me concentrer sur la session sans être distrait par la prise de notes, car le système génère des résumés clairs avec les points clés, aussi bien dans les réunions courtes que dans les longues où il est difficile de suivre tout le fil de la discussion.

📮 ClickUp Insight : 62 % des personnes interrogées affirment que les agents IA ne sont pas encore à la hauteur des attentes, les décrivant comme étant à une étape précoce ou même créant plus de travail qu'ils n'en suppriment. Cette frustration se manifeste souvent lors du transfert. Un agent résume une réunion, suggère les prochaines étapes ou signale un problème, puis s'arrête là. Vous devez encore créer des tâches à partir des éléments d'action, attribuer des propriétaires, mettre à jour les statuts et assurer le suivi manuellement. Les Super Agents sont conçus pour prendre en charge toutes ces étapes. Ils peuvent utiliser des actions en chaîne pour transformer les notes de réunion en tâches, mettre à jour le statut des projets, attribuer les tâches aux bons propriétaires et maintenir les flux de travail au sein du même système où l'exécution a lieu. Lorsqu'un agent IA peut faire passer le travail de « voici ce qui devrait se passer » à « c'est déjà en cours », la valeur devient réelle.

2. Granola (idéal pour améliorer les notes de réunion grâce à l'assistance IA)

via Granola

L'assistant de réunion IA de Granola vise à améliorer vos notes plutôt qu'à les remplacer entièrement par des résultats générés par l'IA. Après vos réunions personnelles ou d'entreprise, il peaufine ce que vous avez écrit et ajoute du contexte à partir de transcriptions générées par l'IA afin de produire des résumés structurés et exploitables.

Comme l'outil fonctionne sur votre appareil et capture l'audio localement, vos notes restent totalement privées. Lorsque vous êtes prêt à les partager, vous pouvez les envoyer directement vers des outils tels que Slack, Notion, HubSpot, Affinity, Attio et Zapier grâce à des intégrations intégrées.

Pour mettre en forme vos notes de manière optimale, vous disposez d'un Markdown de base pour structurer vos notes avec des en-têtes et des puces. Vous pouvez également ajouter des images et des captures d'écran à vos notes pour fournir un contexte supplémentaire.

Les meilleures fonctionnalités de Granola

Synchronisez l'application avec votre calendrier Google Agenda ou Outlook pour voir les réunions à venir.

Utilisez les informations contextuelles issues de votre calendrier d’évènements, telles que les titres des réunions, les horaires et les participants, pour générer des notes de réunion et des rappels plus utiles.

Créez ou choisissez des modèles de notes pour les types de réunions courants, tels que les entretiens individuels, les entretiens d'embauche ou les argumentaires de vente.

Limites de Granola

L'exportation des notes vers d'autres systèmes ou la synchronisation avec des flux de travail plus larges n'est pas aussi fluide que chez les concurrents dotés d'une IA avancée.

Tarifs Granola

Basique : Gratuit

Entreprise : 14 $ par utilisateur/mois

Enterprise : 35 $ par utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Granola

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Granola ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Ce que j'apprécie le plus chez Granola, c'est la facilité avec laquelle il gère les notes de réunion sans perturber le flux de la discussion. Il écoute directement depuis l'audio de mon appareil, sans bot participant aux appels, et produit des résumés clairs et structurés comprenant les décisions, les éléments à mener et les points clés.

Ce que j'apprécie le plus chez Granola, c'est la facilité avec laquelle il gère les notes de réunion sans perturber le flux de la discussion. Il écoute directement depuis l'audio de mon appareil, sans bot participant aux appels, et produit des résumés clairs et structurés comprenant les décisions, les éléments à mener et les points clés.

3. Superpowered (idéal pour des notes de réunion automatisées et de haute qualité)

via Superpowered

Superpowered vous permet de rester concentré sur vos discussions pendant qu'il se charge de prendre des notes.

La fonctionnalité de connexion automatique vous permet d'arriver à l'heure aux réunions, et le compte à rebours vous avertit 10 minutes avant chaque évènement. Et si vous êtes en retard, vous pouvez en informer les autres participants en un seul clic.

L'outil n'enregistre ni ne stocke d'audio ou de vidéo, et les transcriptions sont supprimées 7 jours après la création des notes. Il est également conforme aux normes SOC-2 Type-2 et RGPD.

Les meilleures fonctionnalités ultra-puissantes

Obtenez des modèles IA personnalisables pour des notes structurées en fonction du type de réunion.

Intégrez-les à Google Drive, Slack, Zapier et Notion pour établir la connexion entre vos flux de travail.

Générez des transcriptions dans plus de 50 langues, dont le japonais, le français, l'italien et bien d'autres encore.

Limitations des super-pouvoirs

Cet outil ne dispose pas des fonctionnalités avancées d'intelligence de réunion offertes par des plateformes plus grandes et plus complètes.

Tarification ultra-puissante

Free

Basique : 36 $/mois

Pro : 108 $/mois

Évaluations et avis ultra-performants

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Superpowered ?

Un utilisateur de Product Hunt déclare :

Avant, je prenais rigoureusement des notes pendant les réunions, puis je passais du temps à les mettre en forme et à définir les éléments à mener. Maintenant, je n'ai plus à m'en soucier. J'apprécie également le fait que cela ne perturbe pas le déroulement de la réunion !

Avant, je prenais rigoureusement des notes pendant les réunions, puis je passais du temps à les mettre en forme et à définir les éléments à mener. Maintenant, je n'ai plus à m'en soucier. J'apprécie également le fait que cela ne perturbe pas le déroulement de la réunion !

👀 Le saviez-vous ? Des études montrent que les employés consacrent 15 % de leur temps de travail à des réunions, mais que seulement 37 % d'entre elles aboutissent à des décisions. Pire encore, 64 % des réunions récurrentes et 60 % des réunions ponctuelles n'ont pas d'agenda, ce qui rend difficile pour les équipes de rester concentrées ou de suivre les résultats. Les assistants de réunion IA résolvent ce problème en générant automatiquement des agendas, en enregistrant les discussions et en organisant les suivis, garantissant ainsi que les réunions débouchent réellement sur des actions.

4. Otter. ai (Idéal pour la transcription en direct et les archives de réunions consultables)

Otter peut transcrire les réunions virtuelles et en personne en temps réel, vous permettant ainsi de voir la discussion au fur et à mesure qu'elle se déroule et de la revoir instantanément. Pendant les réunions, l'outil d'IA ajoute automatiquement des captures d'écran des diapositives ou des écrans partagés à votre transcription. Grâce à ces références visuelles accompagnant le texte, vous obtenez un contexte complet sur ce qui a été discuté.

Vous pouvez interagir avec le chat IA de l'outil pour poser des questions en langage naturel sur une transcription et obtenir des réponses utiles. Il peut également rédiger des e-mails de suivi ou des messages sur les prochaines étapes directement à partir du contenu de votre réunion et produire des résumés contextuels sur des sujets spécifiques abordés dans la discussion.

Pour un meilleur contrôle, activez/désactivez les calendriers synchronisés afin que seules les réunions pertinentes apparaissent dans l'application. Vous pouvez également activer/désactiver le placement automatique du preneur de notes pour des calendriers ou des réunions spécifiques.

Otter. IA : les meilleures fonctionnalités

Libellez les intervenants dans vos transcriptions, et l'outil les identifiera automatiquement lors des prochains appels sans avoir à leur apposer manuellement une étiquette à chaque fois.

Utilisez l'IA pour identifier les priorités clés et les prochaines étapes à partir de la discussion, et attribuez automatiquement des tâches aux participants concernés.

Créez des canaux pour offrir aux équipes un espace partagé où elles peuvent collaborer sur les discussions et les transcriptions.

Limites d'Otter.ai

Certains utilisateurs ont fait des rapports selon lesquels la précision de l'outil avec différents accents et sa capacité à identifier qui parle ne sont pas fiables.

Tarifs Otter.ai

Basique : Gratuit

Pro : 16,99 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 24 $ par utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Otter. ai : évaluations et avis

G2 : 4,4/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Voici ce qu'en dit un utilisateur sur G2:

Otter participe systématiquement aux réunions à l'heure et de manière fiable, ce qui en fait un outil fiable pour notre équipe. Sa capacité à saisir des résumés clairs et précis nous permet de revenir sur les points importants sans avoir à revoir l'intégralité de l'enregistrement.

Otter participe systématiquement aux réunions à l'heure et de manière fiable, ce qui en fait un outil fiable pour notre équipe. Sa capacité à saisir des résumés clairs et précis nous permet de revenir sur les points importants sans avoir à revoir l'intégralité de l'enregistrement.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain MAX, votre super application IA de bureau, étend l'IA à l'ensemble du flux de travail lié aux réunions. Elle connecte tous les outils de votre pile technologique, ce qui vous permet de relier les nouvelles informations aux projets ou documents appropriés au fur et à mesure des discussions, sans avoir à transférer manuellement les informations entre les outils. Brain MAX fournit l'assistance pour les flux de travail axés sur la voix grâce à Talk To Text, qui vous permet de dicter vos idées, de créer des tâches, de rédiger des messages ou de mettre à jour les détails d'un projet directement à l'aide de commandes vocales. Après les réunions, il résume les mises à jour de tous les projets et répond aux questions relatives aux réunions. Transformez vos réunions, qui ne sont plus que des discussions isolées, en flux de travail connectés grâce à ClickUp Brain MAX.

5. Fireflies. IA (Idéal pour les comptes rendus de réunion automatisés avec analyse des réunions)

Avec une transcription automatique et précise des réunions et une assistance en matière de langues, Fireflies. ai est une application de prise de notes fiable. Vous bénéficiez d'archives de réunions consultables et d'un assistant IA, AskFred, qui répond à vos questions sur les réunions passées.

Un flux alimenté par l'IA fournit des résumés sous forme de listes à puces des réunions récentes, vous permettant de parcourir rapidement les points clés et les priorités sans avoir à lire l'intégralité des transcriptions. Avant les réunions, vous pouvez consulter les points de discussion et les actions en cours issues des appels précédents, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble complète avant même de vous joindre à la réunion.

Pour faciliter la collaboration, vous pouvez créer et partager des extraits audio à partir des réunions enregistrées, taguer les membres de l'équipe pour les suivis et trier les réunions par sujet ou par client. Les équipes peuvent également consulter les indicateurs des discussions sur un tableau de bord, telles que les analyses du temps de parole, les analyses de sentiment, le suivi des sujets, les filtres IA, etc.

Fireflies. /IA : les meilleures fonctionnalités

Accédez au résumé généré par l'IA, à la transcription complète, à l'enregistrement vidéo, aux analyses et aux éléments à prendre en compte pour chaque réunion dans Fireflies Bloc-notes.

Enregistrez les discussions hors ligne, les réunions en personne, les mémos vocaux et les appels téléphoniques acheminés via l'ordinateur avec Fireflies Web Recorder.

Configurez des commandes vocales pour créer automatiquement des tâches dans des outils de gestion de projet intégrés pendant les réunions.

Limitations de Fireflies.ia

Les résumés générés par l'IA ne capturent pas toujours les points clés avec précision, les utilisateurs doivent donc les corriger ou les affiner manuellement.

Tarifs de Fireflies. IA

Free

Pro : 18 $ par place/mois

Entreprise : 29 $ par place/mois

Enterprise : 39 $ par place/mois

Fireflies. /IA : évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fireflies. IA ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'utilise Fireflies.ai pour enregistrer, transcrire et résumer automatiquement mes réunions. J'apprécie particulièrement les résumés de réunion générés par l'IA, car ils m'aident lors des réunions auxquelles je ne peux pas participer, tout en me permettant d'obtenir les détails des discussions.

J'utilise Fireflies.ai pour enregistrer, transcrire et résumer automatiquement mes réunions. J'apprécie particulièrement les résumés de réunion générés par l'IA, car ils m'aident lors des réunions auxquelles je ne peux pas participer, tout en me permettant d'obtenir les détails des discussions.

🧠 Anecdote amusante : si votre calendrier semble surchargé le mardi, vous ne rêvez pas. Une étude Microsoft montre que le mardi est le jour le plus chargé en réunions, représentant 23 % des réunions hebdomadaires.

6. MeetGeek (idéal pour la documentation structurée et consultable des réunions)

via MeetGeek

MeetGeek génère automatiquement des comptes rendus de réunion grâce à l'IA et envoie un résumé structuré par e-mail aux participants peu après la fin de l'appel. L'e-mail comprend un aperçu d'un paragraphe, un résumé de la réunion, les prochaines étapes, les points clés avec les éléments à mener et un lien vers la transcription complète.

Vous pouvez contrôler qui les reçoit, effectuer une modification en cours sur le résumé généré avant de l'envoyer, personnaliser le contenu et utiliser des outils tels que « enregistrer », « copier », « réinitialiser » ou « régénérer » pour affiner le résultat.

Les flux de travail automatisés vous permettent de connecter vos réunions à d'autres outils de votre pile technologique, tels que RingCentral, Notion, Trello, etc. Vous pouvez créer des règles de flux de travail simples qui déclenchent pour toutes les réunions ou uniquement pour celles qui répondent à certains critères. L'assistant de réunion envoie ensuite le résumé complet ou les points forts sélectionnés, tels que les décisions clés ou les éléments à prendre, à l'application de votre choix.

Les meilleures fonctionnalités de MeetGeek

Enregistrez les réunions imprévues qui ne figurent pas dans votre Calendrier en collant le lien dans le formulaire de saisie de l'outil ou en envoyant une invitation à la réunion au bot.

Contrôlez l'accès en rendant les réunions privées ou publiques, en ne partageant que certains points importants ou en définissant des règles de partage pour que les membres de l'équipe puissent accéder au contenu des réunions.

Posez des questions sur les décisions, les suivis ou des points spécifiques des réunions précédentes, et obtenez des réponses instantanées sans avoir à parcourir les transcriptions grâce à IA Chat.

Limites de MeetGeek

Pour les réunions importantes imprévues qui n'ont pas été planifiées ou synchronisées à l'avance, il peut être difficile de commencer la transcription en cours de réunion.

Tarifs MeetGeek

Basique : Gratuit

Pro : 15,99 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 27 $ par utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur MeetGeek

G2 : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de MeetGeek ?

Note d'un utilisateur:

En tant que coach linguistique, je trouve MeetGeek très utile pour suivre mes sessions et voir la progression de mes clients. Il est facile à utiliser ; il trouve automatiquement mes réunions et s'y connecte sans que j'aie à intervenir. Les résumés qu'il fournit sont de bonne qualité et m'aident à me concentrer sur les points clés pour mes prochaines sessions.

En tant que coach linguistique, je trouve MeetGeek très utile pour suivre mes sessions et voir la progression de mes clients. Il est facile à utiliser ; il trouve automatiquement mes réunions et s'y connecte sans que j'aie à intervenir. Les résumés qu'il fournit sont de bonne qualité et m'aident à me concentrer sur les points clés pour mes prochaines sessions.

Au lieu d'un mur de texte, les capacités d'IA de tl;dv organisent les minutes par sujet, afin que vous puissiez rapidement naviguer entre les décisions, les défis, les suivis et les thèmes récurrents. Chaque sujet comprend un bref résumé et un lien vers le moment de l'enregistrement où il a été discuté.

L'outil prend également en charge les notes semi-automatisées en vous permettant d'épingler les moments clés de la réunion. Lorsque vous épinglez quelque chose, l'IA génère un résumé ciblé de ce moment spécifique et utilise une étiquette attribuée par l'IA pour l'intégrer dans le résumé plus large.

Grâce aux modèles de réunion, vous pouvez créer et appliquer des structures personnalisées à vos réunions afin que les résumés générés par l'IA suivent un format prédéfini. Il est ainsi plus facile de transformer les discussions récurrentes des réunions en une documentation structurée des processus et de normaliser les flux de travail au fil du temps.

tl;dv meilleures fonctionnalités

Accédez à une vaste bibliothèque d'exemples de messages spécifiques à chaque rôle pour obtenir des informations plus pertinentes et mieux structurées à partir de vos enregistrements de réunion.

Utilisez l'intelligence conversationnelle pour identifier les sujets clés, les tendances, les décisions et les thèmes récurrents dans le cadre de réunions individuelles ou multiples.

Utilisez des agents IA pour capturer, résumer, analyser et intégrer le contenu des réunions dans vos outils et processus existants pour une gestion complète du flux de travail des réunions.

Limitations tl;dv

Quelques utilisateurs ont mentionné des fonctionnalités manquantes, telles que la possibilité de résumer plusieurs réunions ensemble ou de regrouper des réunions pour une analyse plus large.

tl;dv tarification

Free

Pro : 29 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 98 $ par utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis tl;dv

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de tl;dv ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

tl;dv est un outil extrêmement utile pour préparer des résumés de réunion et saisir tous les points clés des discussions. La possibilité de choisir parmi différents modèles de résumé rationalise le processus et garantit la cohérence entre les équipes.

tl;dv est un outil extrêmement utile pour préparer des résumés de réunion et saisir tous les points clés des discussions. La possibilité de choisir parmi différents modèles de résumé rationalise le processus et garantit la cohérence entre les équipes.

8. Fathom (Idéal pour les résumés instantanés de réunions avec chat IA et playlists des points forts)

via Fathom

Le preneur de notes IA de Fathom transforme l'intégralité de votre réunion en un résumé de 1 à 2 minutes présentant clairement les points importants, les décisions et les tâches. Il dispose également d'une interface IA de type chat où vous pouvez poser des questions sur vos réunions ou demander des brouillons de suivi et des informations après l'appel.

L'outil s'intègre à Slack, Zapier, HubSpot, Salesforce, Asana, etc. , afin que les données des réunions puissent être intégrées à votre pile de travail plus large. Pour les équipes, il offre des fonctionnalités telles que des dossiers partagés, des contrôles d'accès, des listes de lecture d'enregistrements, le partage de points forts, etc. , afin que tout le monde reste aligné même s'il a manqué l'appel.

Vous bénéficiez d'une transcription dans de nombreuses langues, avec la possibilité de créer des vocabulaires ou des dictionnaires personnalisés pour les acronymes et le jargon de votre entreprise. Cela permet d'améliorer la précision de la transcription et l'efficacité globale des réunions, en particulier dans les discussions qui impliquent une terminologie complexe ou technique.

Découvrez les meilleures fonctionnalités de Fathom

Organisez des réunions efficaces en créant des listes de lecture des moments clés pour l'intégration, la formation ou les rétrospectives.

Laissez l'outil surveiller le rythme et la dynamique de votre réunion en arrière-plan pendant que vous êtes encore en discussion grâce à des fonctionnalités de coaching IA en temps réel.

Consultez à tout moment les transcriptions, les résumés et les points forts sur votre tableau de bord Fathom, qui stocke tous vos enregistrements.

Comprenez les limites

Il n'existe pas d'application mobile dédiée, vous ne pouvez donc l'utiliser que pour les réunions auxquelles vous participez depuis un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable.

Tarifs Fathom

Free

Équipe : 19 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 29 $ par utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Fathom

G2 : 5/5 (plus de 6 500 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fathom ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus chez Fathom, c'est la façon dont il gère les réunions en toute transparence, sans aucun effort supplémentaire de ma part. Il enregistre automatiquement, sauvegarde tout dans le cloud et fournit une transcription complète. Si j'oublie un détail ou si j'ai besoin de revenir sur une discussion, je peux rapidement revenir en arrière et la consulter.

Ce que j'apprécie le plus chez Fathom, c'est la façon dont il gère les réunions en toute transparence, sans aucun effort supplémentaire de ma part. Il enregistre automatiquement, sauvegarde tout dans le cloud et fournit une transcription complète. Si j'oublie un détail ou si j'ai besoin de revenir sur une discussion, je peux rapidement revenir en arrière et la consulter.

📮ClickUp Insight : 27 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage estiment que les mises à jour hebdomadaires pourraient être remplacées par des alternatives asynchrones, tandis que 25 % pensent la même chose pour les comptes rendus quotidiens. Cependant, cela peut impliquer de jongler avec plusieurs outils spécialisés, ce qui peut entraîner une dispersion des informations et des coûts supplémentaires. ClickUp révolutionne le travail d'équipe en centralisant les discussions via des fils de commentaires, en permettant d'enregistrer rapidement des mises à jour grâce à ClickUp Clips, et bien plus encore, le tout au sein d'une seule et même plateforme. 💫 Résultats concrets : des équipes telles que Trinetrix ont réduit de 50 % le nombre de réunions inutiles grâce à ClickUp !

9. Fellow (idéal pour les comptes rendus et agendas structurés et alimentés par l'IA)

via Fellow

Fellow est un logiciel de gestion des réunions qui intègre des capacités d'IA dans vos flux de travail de réunion.

Il s'intègre à des plateformes telles que Zoom, Google Meet, Microsoft Teams et Slack pour enregistrer les réunions, transcrire les fichiers audio, détecter les décisions et extraire les éléments à mener.

L'assistant IA « Ask Fellow » passe en revue toutes vos réunions passées pour récupérer les mises à jour que vous avez manquées et extraire les passages et résumés pertinents sans avoir à réécouter l'intégralité des appels.

L'IA facilite également la préparation des réunions. L'« IA Agenda Builder » génère des titres d'ordre du jour structurés et des points de discussion à partir du titre de la réunion et de la description du Calendrier. Et les « IA Suggested Topics » proposent des sujets que vous pouvez ajouter à l'agenda des réunions.

Les meilleures fonctionnalités de Fellow

Stockez les réunions enregistrées et les transcriptions dans un référentiel centralisé où vous pouvez les organiser par canaux et revoir les décisions prises à tout moment.

Bénéficiez de modèles de notes IA entièrement personnalisables pour les comptes rendus quotidiens, les assemblées générales, les priorités hebdomadaires, les appels de lancement avec les clients, et plus encore.

Assurez la sécurité des données de réunion grâce à des contrôles d'accès granulaires, à la gouvernance de l'entreprise et à la conformité SOC 2, HIPAA et RGPD.

Autres limites

Certains utilisateurs estiment que les résumés standardisés ne correspondent pas toujours à certains types de réunions sans personnalisation.

Tarifs Fellow

Free

Équipe : 11 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 23 $ par utilisateur/mois

Enterprise : 25 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis des utilisateurs

G2 : 4,7/5 (plus de 2 300 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fellow ?

Voici ce qu'un utilisateur de G2 partage :

Ce que j'apprécie le plus chez Fellow, c'est son intuitivité et sa convivialité. Il facilite la gestion des réunions, des notes et des suivis, ce qui m'aide à rester organisé et à collaborer efficacement avec mon équipe.

Ce que j'apprécie le plus chez Fellow, c'est son intuitivité et sa convivialité. Il facilite la gestion des réunions, des notes et des suivis, ce qui m'aide à rester organisé et à collaborer efficacement avec mon équipe.

🧠 Anecdote amusante : 58 % des employés admettent qu'ils bloquent du temps dans leur calendrier uniquement pour protéger leur temps de concentration contre d'autres réunions.

10. Avoma (idéal pour les informations sur les réunions axées sur l’équipe commerciale et le coaching en temps réel)

via Avoma

Avoma est un coach de réunion alimenté par l'IA qui détecte les éléments clés d'une discussion, tels que les objections des clients, les mentions des concurrents, les points faibles et les priorités, et les met en évidence pour examen. Il évalue également les appels en fonction de votre propre méthodologie de vente ou de critères personnalisés, ce qui permet d'identifier les domaines dans lesquels les commerciaux ont besoin d'être coachés ou les transactions qui pourraient être compromises.

Des fonctionnalités telles que « Live Answer Assistant » fournissent des suggestions contextuelles pendant les appels en direct, et « Smart Trackers » surveille les phrases importantes pour vous alerter des risques et des opportunités.

Grâce à la fonctionnalité « Signets », vous pouvez marquer les moments clés, enregistrer la discussion, la résumer en une brève note et l'organiser dans une catégorie pertinente.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Organise les résumés en chapitres et catégories intelligents, afin que les notes soient plus faciles à parcourir et à comprendre par la suite.

Bénéficiez de copilotes alimentés par l'IA qui peuvent répondre aux questions liées aux réunions et fournir de l'assistance pour la prise de décision dans tous les services.

Suivez les tendances telles que les ratios parole/écoute et les sujets les plus abordés afin de comprendre ce qui différencie les meilleurs éléments et reproduisez ces comportements au sein de votre équipe.

Limitations d'Avoma

Les utilisateurs signalent parfois des inexactitudes dans les fonctionnalités de transcription et de résumé de l'IA, en particulier dans des conditions difficiles telles qu'une mauvaise qualité audio, des accents prononcés ou des discussions riches en jargon technique.

Tarifs Avoma

Essai gratuit de 14 jours

Startup : 29 $ par place d'enregistrement/mois

Organisation : 39 $ par place d'enregistrement/mois

Enterprise : 39 $ par place d'enregistrement/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Avoma ?

Note d'un utilisateur:

J'utilise Avoma pour enregistrer et réécouter les appels commerciaux, et cet outil est très fluide et très fiable ; je n'ai jamais rencontré de problèmes de transcription ni d'erreurs. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité Ask Avoma, qui me fait gagner beaucoup de temps en m'aidant à vérifier des détails spécifiques issus des discussions.

J'utilise Avoma pour enregistrer et réécouter les appels commerciaux, et cet outil est très fluide et très fiable ; je n'ai jamais rencontré de problèmes de transcription ni d'erreurs. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité Ask Avoma, qui me fait gagner beaucoup de temps en m'aidant à vérifier des détails spécifiques issus des discussions.

Transformez les comptes rendus de réunion en plans structurés et exploitables avec ClickUp.

Bien sûr, la précision de la transcription est importante lorsque l'on recherche un outil de prise de notes de réunion. Mais la manière dont l'outil effectue la connexion entre les informations en temps réel et leur mise en œuvre est tout aussi importante.

Avec ClickUp, les résumés de réunion sont directement liés à l'exécution. Les actions générées par l'IA peuvent être instantanément converties en tâches avec des propriétaires, des dates d'échéance et des priorités, afin que vous ne manquiez jamais aucun détail important.

Au lieu de gérer séparément les transcriptions et les listes de tâches, tout reste connecté dans un seul environnement de travail où la progression est suivie automatiquement.

Allez au-delà de la prise de notes traditionnelle et commencez à convertir les discussions en plans d'exécution clairs.

