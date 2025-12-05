Les 3 meilleurs logiciels de gestion de projet qui extraient les décisions des notes de réunion en [année]

Les réunions peuvent être fastidieuses.

Des notes interminables, des pensées vagabondes, peut-être même un ou deux gribouillages.

Mais que se passerait-il si vos réunions vous apportaient réellement quelque chose ?

Le bon outil de gestion de projet peut enregistrer des notes, extraire les décisions clés et résumer automatiquement les discussions, afin que vous puissiez vous concentrer sur la discussion plutôt que sur le nettoyage.

Le plus intéressant ? Il peut même créer des tâches, attribuer des propriétaires et responsabiliser tout le monde.

Prêt à transformer vos réunions en élan ? Commençons dès maintenant.

Pourquoi utiliser un logiciel de gestion de projet qui extrait les décisions des notes de réunion ?

Les réunions d'équipe sont censées favoriser la coordination, mais elles ont souvent l'effet inverse. Des détails importants sont ignorés, des tâches ne sont pas attribuées et les délais sont repoussés. Tout le monde repart avec des pages de transcriptions brutes qu'il ne reliront jamais.

Les logiciels modernes de gestion de projet basés sur l'IA pour les notes de réunion résolvent ce problème.

Voici pourquoi ils valent votre temps et votre argent...

Transformez instantanément les discussions en actions. L'IA extrait les décisions des notes de réunion , les convertit en tâches, attribue des propriétaires et ajoute des dates d'échéance, afin que chaque résultat devienne exploitable dès la fin de la réunion.

Renforcez la responsabilité au sein de votre équipe. Lorsque les décisions sont liées à des tâches dans l'outil de gestion de projet, il n'y a aucune ambiguïté quant à la personne responsable. Tout le monde peut voir ce qui a été convenu, qui en est responsable et quand cela doit être fait, ce qui facilite la gestion de projet.

Par l'automatisation de la prise de notes et de la saisie des décisions, les équipes évitent d'envoyer des e-mails de suivi, de demander des clarifications ou de fouiller dans les enregistrements des réunions. Le temps ainsi gagné peut être consacré à faire avancer les projets.

Les notes de réunion, les transcriptions et les décisions sont stockées au même endroit. Les nouveaux employés ou les parties prenantes peuvent se tenir informés des réunions passées sans avoir à demander à l'équipe des mises à jour sur les projets.

👀 Le saviez-vous ? Selon le sondage de ClickUp intitulé « The State of Workplace Communication in 2025 » (L'état de la communication sur le lieu de travail en 2025), plus de 40 % des professionnels se sentent obligés de donner suite aux éléments à faire immédiatement après chaque réunion. Cependant, comme les canaux de communication sont répartis entre les e-mails (42 %) et la messagerie instantanée (41 %), les éléments à faire sont souvent dispersés sur le lieu de travail. Un autre sondage HBR a révélé que les équipes perdent plus de 60 % de leur temps à rechercher du contexte, des informations et des éléments à mener.

Comment choisir le bon logiciel de gestion de projet pour l'extraction de décisions

Lorsque vous sélectionnez un logiciel de gestion de projet capable d'extraire automatiquement les décisions (et les actions à entreprendre) de vos notes de réunion, tenez compte des fonctionnalités suivantes :

Précision de l'extraction : l'outil d'IA détecte-t-il les décisions, et pas seulement les éléments à faire, à partir d'une discussion ? Par exemple, « Nous choisirons le fournisseur X » par opposition à « Envisageons le fournisseur X ». Il doit également repérer l'attribution des propos, les horodatages et toute ambiguïté.

Basé sur l'IA : il doit capturer l'intégralité de la réunion, résumer les points clés de la discussion, mettre en évidence les décisions et présenter clairement les prochaines étapes.

Transformez les décisions directement en tâches : l'outil doit convertir les décisions et les éléments à mener extraites des notes de réunion en tâches avec des propriétaires, des dates d'échéance et des priorités.

Intégrez-le à votre infrastructure technologique : l'outil de communication IA doit se synchroniser avec Zoom, Google Meets, Teams et votre calendrier afin que la personne chargée de prendre les notes puisse se joindre automatiquement aux réunions et stocker les décisions de manière centralisée.

Conformité et sécurité des données : votre outil de prise de notes IA doit être conforme aux normes SOC 2 et HIPAA et offrir une sécurité de niveau entreprise. Le chiffrement de bout en bout permet de sécuriser les transcriptions des réunions et les décisions, en particulier lorsque vos appels concernent des clients ou des sujets confidentiels.

Cela dit, voici une comparaison rapide entre les principaux concurrents.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Gestion de projet alimentée par l'IA et transformation des notes de réunion en actions IA Notetaker, Contextual AI, SyncUps, plus de 1 000 intégrations Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises. Fathom Résumés multilingues en temps réel Enregistrement automatique des appels, étiquettes pour les décisions, intégrations CRM Forfait Free disponible. Forfait Pro à partir de 20 $/utilisateur/mois. Fireflies. IA Transcription consultable Transcription dans plus de 40 applications, recherche par mot-clé, mise en évidence des tâches Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 18 $/utilisateur/mois

🔴 Perte de productivité : le coût des réponses rapides est difficile à ignorer. Les travailleurs du savoir perdent pas moins de 23 minutes de concentration après chaque interruption. Après seulement 20 minutes d'interruption, le niveau de stress augmente considérablement. Les gens font état d'une frustration, d'une charge de travail, d'efforts et d'une pression plus élevés.

📮 ClickUp Insight : 37 % des employés envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour suivre les éléments à mener, mais 36 % continuent de recourir à d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié pour consigner les décisions, les informations clés dont vous avez besoin risquent de se perdre dans les chats, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches concrètes dans l'ensemble de vos tâches, discussions et documents, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Le meilleur logiciel de gestion de projet qui extrait les décisions des notes de réunion à utiliser

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les meilleurs logiciels de prise de notes de réunion basés sur l'IA comprennent :

1. ClickUp (gestion de projet basée sur l'IA et transformation des notes de réunion en actions)

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, intègre la gestion de projet et la prise de notes par IA. Elle élimine le besoin d'utiliser des outils distincts pour les réunions, les tâches, les documents et les suivis.

Voyons comment ClickUp centralise vos flux de travail, votre contexte et les décisions prises lors des réunions.

Transformez les discussions éparses en travail structuré grâce à IA Notetaker

L'assistant de prise de notes IA de ClickUp participe à vos réunions, enregistre les discussions et génère des transcriptions précises avec les libellés des intervenants.

Il peut également se connecter automatiquement aux réunions Zoom, Google Meet et Teams directement depuis votre calendrier, sans installation manuelle ni invitation. Ainsi, toutes les discussions importantes sont enregistrées, même lorsque vous avez plusieurs rendez-vous ou que vous passez d'un appel à l'autre.

Mais cela va bien au-delà de la simple transcription.

Grâce à l'IA contextuelle, il met en évidence les décisions, fait ressortir les éléments à mener, identifie les propriétaires et extrait les clés à retenir.

Lorsque vous utilisez l'IA pour les notes de réunion, tous les flux d'informations sont directement transférés dans votre environnement de travail. Cette vidéo vous montre ce que vous devez faire :

Voici comment l'outil IA Notetaker de ClickUp apporte une valeur ajoutée à votre travail :

Distinguez facilement les participants à la réunion et identifiez les différents intervenants, ce qui facilite l'attribution claire des idées.

Analysez les lacunes en matière de connaissances et identifiez les domaines à améliorer afin de limiter les discussions excessives ou les répétitions.

Obtenez des résumés détaillés des réunions, des horodatages et des points clés dans ClickUp Docs pour un partage instantané.

Créez automatiquement des tâches en fonction des éléments détectés et suggérez des dépendances et des priorités en temps réel.

Générez des transcriptions consultables afin de ne pas perdre le contexte.

Suivez chaque minute de vos réunions et générez des résumés exploitables avec ClickUp AI Notetaker.

Obtenez des informations contextuelles grâce à ClickUp Brain

L'assistant IA intégré de ClickUp, ClickUp Brain, convertit les discussions et le contenu en informations exploitables au sein de votre environnement de travail.

Les fonctionnalités de ClickUp Brain comprennent :

Génération intelligente de contenu : rédigez des agendas de réunions, des résumés, des e-mails et des mises à jour de projet personnalisés pour vos flux de travail.

Extraction d'informations : résumez les notes de réunion, les documents et les fils de commentaires.

Traduction : Transcrivez vos notes de réunion en plusieurs langues.

Recommandations contextuelles : suggérez les prochaines étapes, les échéances et les automatisations.

Demandez à ClickUp Brain de vous suggérer des délais optimaux pour vos tâches et de mieux hiérarchiser votre travail.

⭐ Bonus : allez au-delà des notes de réunion avec ClickUp Brain MAX. ClickUp Brain MAX intègre toutes les sources de données dans votre flux de travail de réunion, rendant l'extraction des décisions plus riche et plus précise. Voici comment il améliore vos réunions : Création de tâches riches en contexte : convertissez les informations issues des réunions en tâches préchargées avec des fichiers liés, l'historique et la documentation justificative, sans avoir à fouiller dans les réunions ou les disques durs passés. Recherche unifiée dans toutes les applications : extrayez instantanément des données de Google Drive, Google Sheets, Slack, Confluence, GitHub et bien d'autres pour enrichir vos décisions avec du contexte. Capture vocale : enregistrez les hypothèses, les risques ou les suivis et transformez-les en notes ou tâches structurées sans avoir à les saisir manuellement. Élimine la prolifération des outils d'IA : Remplace les outils d'IA, les preneurs de notes et les abonnements de productivité séparés par une plateforme unifiée. Contexte inter-applications : lorsqu'une décision est prise lors d'une réunion, Brain MAX affiche automatiquement les documents connexes, les discussions passées ou les dépendances provenant d'autres outils. Brain MAX est l'application qui relie tous vos travaux professionnels.

Transformez les notes de réunion en documents vivants et exploitables avec ClickUp Docs

ClickUp Docs vous permet de stocker toutes vos notes de réunion, résumés, décisions et actions à mener dans un hub de connaissances entièrement intégré.

Comme les documents sont natifs de ClickUp, chaque page peut faire référence à des tâches en direct, intégrer des vues, taguer des propriétaires et renvoyer vers des échéanciers de projet réels.

Vous pouvez effectuer des modifications en cours sur des notes, laisser des commentaires et convertir du texte ou des éléments en tâches en un seul clic.

Les résumés de réunion peuvent être enregistrés directement dans un document, ce qui garantit que vos discussions sont reliées entre elles, consultables et intégrées de manière permanente à votre environnement de travail. Plus besoin de vous creuser la tête pour vous souvenir qui a écrit quoi et où cela a été enregistré.

Laissez les agents IA faire le gros du travail à votre place

Utilisez les agents ClickUp AI pour automatiser les tâches, répondre aux questions et être plus productif.

Les agents IA de ClickUp agissent comme des coéquipiers intelligents. Ils écoutent vos réunions, comprennent ce qui doit être fait ensuite et exécutent le travail de suivi à votre place.

Au lieu de se contenter de générer des suggestions, ces agents peuvent planifier, prendre des mesures et coordonner les tâches dans votre environnement de travail.

Réduisez l'effort manuel nécessaire pour convertir les discussions issues des réunions Zoom ou d'autres plateformes de réunion en progression concrète.

Exemple : après un appel avec un client, un agent IA examine le résumé du preneur de notes, extrait les décisions clés et crée instantanément des tâches avec leurs propriétaires, leurs priorités et les documents liés. Si un suivi dépend d'un fichier dans Google Drive ou d'une feuille de budget dans Sheets, l'agent intègre automatiquement ce contexte. Si quelque chose bloque par la suite, il peut escalader, relancer les propriétaires ou ajuster les échéanciers en fonction des changements dans le projet.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des réunions instantanées : utilisez utilisez SyncUps pour passer rapidement des appels audio et des visioconférences et partager votre écran dans votre environnement de travail ClickUp. Obtenez des résumés de réunion et des éléments à prendre après la réunion.

Remplacez les réunions explicatives par des enregistrements d'écran : enregistrez rapidement des vidéos d'écran pour clarifier les décisions, partager des commentaires ou passer en revue les prochaines étapes à l'aide de enregistrez rapidement des vidéos d'écran pour clarifier les décisions, partager des commentaires ou passer en revue les prochaines étapes à l'aide de Clips

Permettez à votre équipe de se concentrer sur l'essentiel : les priorités des tâches indiquent instantanément les éléments issus des réunions qui doivent être traités en priorité, ce qui aide les équipes à organiser leur travail sans confusion ni suivi fastidieux.

Prévenez les blocages et évitez les retouches : identifiez les tâches qui dépendent d'autres tâches afin que les équipes connaissent l'ordre d'exécution correct à l'aide de identifiez les tâches qui dépendent d'autres tâches afin que les équipes connaissent l'ordre d'exécution correct à l'aide de ClickUp Dependencies.

Intégrations transparentes : connectez ClickUp à Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma et bien d'autres, afin que les notes de réunion, les décisions et les tâches soient transférées dans l'ensemble de vos outils grâce connectez ClickUp à Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma et bien d'autres, afin que les notes de réunion, les décisions et les tâches soient transférées dans l'ensemble de vos outils grâce aux intégrations ClickUp

Limitations de ClickUp

La suite complète de fonctionnalités de ClickUp peut sembler intimidante pour un nouvel utilisateur.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de l'utilisation de l'AI Notetaker de ClickUp :

Le preneur de notes intégré ClickUp AI est étonnamment utile, en particulier pour résumer les réunions et gagner du temps sur les suivis. Nous apprécions également la possibilité de publier des notes de mise à jour claires et structurées directement sur la plateforme, ce qui a permis aux parties prenantes internes et externes d'être sur la même longueur d'onde.

Le preneur de notes intégré ClickUp AI est étonnamment utile, en particulier pour résumer les réunions et gagner du temps sur les suivis. Nous apprécions également la possibilité de publier des notes de mise à jour claires et structurées directement sur la plateforme, ce qui a permis aux parties prenantes internes et externes d'être sur la même longueur d'onde.

2. Fathom (le meilleur pour les points forts multilingues en temps réel)

via Fathom

L'assistant de réunion alimenté par l'IA, Fathom AI, vous aide à capturer les réunions sans avoir à prendre de notes manuellement.

Cet outil enregistre automatiquement les appels, génère des transcriptions et vous permet de marquer les points clés de la discussion (mesures à prendre ou suivis) pendant la réunion.

Vous pouvez poser à Fathom toutes vos questions sur les réunions de votre équipe en langage naturel et obtenir des réponses instantanées. Fathom vous permet également de trouver des informations dans toute la bibliothèque de réunions de votre organisation. Cela inclut les décisions passées, les commentaires des clients et les discussions stratégiques.

Le logiciel de compte rendu de réunion gère le vocabulaire technique une fois que vous l'avez formé aux termes de votre secteur d'activité.

Il permet de partager les notes de réunion avec des membres spécifiques de l'équipe en fonction des personnes impliquées et des sujets abordés.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Marquez les moments clés pendant l'appel, ajoutez du contexte, posez des questions et identifiez les membres de l'équipe pour une collaboration en temps réel.

Créez des modèles de résumé de réunion personnalisés en fonction des flux de travail de votre équipe.

Synchronisation avec des outils tels que Slack, HubSpot, Salesforce, Notion, Asana et bien d'autres, facilitant les flux de travail automatisés, de la réunion à la tâche ou au point de contact avec le client.

Comprenez les limites

Ne prend pas en charge les fonctionnalités de gestion de projet telles que le suivi de l'avancement, l'attribution des tâches, etc.

Comprenez les tarifs

Forfait Free disponible

Pro : 20 $ par utilisateur/mois

Équipe : 18 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 28 $ par utilisateur/mois

Évaluations et avis Fathom

G2 : 5/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 5/5 (5 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fathom ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Fathom :

J'apprécie particulièrement les résumés clairs et faciles à parcourir, avec des moments forts horodatés qui me permettent d'accéder directement aux moments clés d'un appel. La précision de la transcription est généralement bonne, mais dépend parfois de la qualité audio ou des accents.

J'apprécie particulièrement les résumés clairs et faciles à parcourir, avec des moments forts horodatés qui me permettent d'accéder directement aux moments clés d'un appel. La précision de la transcription est généralement bonne, mais dépend parfois de la qualité audio ou des accents.

📮 ClickUp Insight : La plupart des réunions se terminent sans responsabilité claire, et les chefs de projet passent des heures à rechercher les éléments à prendre après coup. Avec ClickUp AI Notetaker et ClickUp Brain, les décisions sont automatiquement enregistrées, résumées et transformées en tâches. Vous passerez moins de temps à parcourir les transcriptions et plus de temps à faire avancer vos projets. 💫 Résultats concrets : les clients de ClickUp ont déclaré avoir réalisé jusqu'à 86 % d'économies et gagné 1,1 jour par semaine grâce à l'automatisation des comptes rendus de réunion, la création de résumés intelligents et la conversion de ces résumés en tâches. Des entreprises telles que Talent Plus ont augmenté leur capacité de travail de plus de 10 %, tandis qu'Atrato a réduit la surcharge de travail de ses développeurs de 20 % après avoir consolidé ses activités dans ClickUp.

3. Fireflies. IA (le meilleur pour les transcriptions consultables)

Fireflies est le coéquipier IA qui transcrit, résume et analyse vos réunions.

L'assistant de prise de notes IA travaille pour vous avant même le début de la réunion. Vous recevez des briefings avant la réunion contenant des informations clés, le contexte et les actions issues des discussions et réunions précédentes.

Pendant la réunion, Fireflies fournit des transcriptions en direct dans plus de 100 langues. Il identifie également les différents intervenants lors des réunions et dans les fichiers audio.

Après la réunion, vous recevez instantanément un résumé complet généré par l'IA, comprenant des éléments clés, des actions à mener et des notes personnalisées.

Live Assist fournit des informations en temps réel pendant les discussions. Par exemple, l'équipe commerciale peut accéder instantanément aux discussions sur les prix issues d'appels précédents sans perturber l'appel en cours.

Grâce à des modèles de récapitulatifs de réunion prédéfinis, les discussions sont documentées, ce qui a pour résultat des actions concrètes.

Fireflies. /IA : les meilleures fonctionnalités

Transcrivez les appels provenant d'Aircall, RingCentral et d'autres numéroteurs ou utilisez l'API Fireflies pour traiter les fichiers audio.

Générez automatiquement des e-mails, rédigez des rapports, analysez les discussions et créez des tableaux de bord.

Découvrez des informations telles que le temps de parole des intervenants, le suivi des sujets et l'analyse des sentiments.

Clip les moments importants de la discussion dans des extraits audio partageables.

Limitations de Fireflies. /IA

Les résumés nécessitent parfois des corrections manuelles, ce qui réduit l'efficacité.

Tarifs de Fireflies. IA

Forfait Free gratuit disponible

Pro : 18 $/utilisateur/mois

Entreprise : 29 $/utilisateur/mois

Enterprise : 39 $/utilisateur/mois

Fireflies. IA : évaluations et avis

G2 : 4,8/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fireflies. IA ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Fireflies. IA :

Fireflies est très utile pour prendre des notes. Je dirais qu'il est précis à 80 % par rapport à ce qui est dit, mais qu'il ne capte pas très bien les accents. Je n'aime pas le fait qu'il manque rapidement d'espace et qu'il faille supprimer des appels dans l'historique pour libérer de la place. Parfois, Fireflies ne se connecte pas rapidement à l'appel et nous devons l'inviter à se connecter. Il est moyennement fiable.

Fireflies est très utile pour prendre des notes. Je dirais qu'il est précis à 80 % par rapport à ce qui est dit, mais qu'il ne capte pas très bien les accents. Je n'aime pas le fait qu'il manque rapidement d'espace et qu'il faille supprimer des appels dans l'historique pour libérer de la place. Parfois, Fireflies ne se connecte pas rapidement à l'appel et nous devons l'inviter à se connecter. Il est moyennement fiable.

🔴 Le problème croissant de la prolifération des contextes : Plus de 56 % des travailleurs du savoir affirment que la fatigue liée aux outils, comme activer/désactiver des fonctions, recevoir des alertes et utiliser des plateformes redondantes, a un impact négatif sur leur travail chaque semaine. C'est ce qu'on appelle la prolifération contextuelle. Les équipes perdent des heures à rechercher des fichiers, à passer d'une application à l'autre, à répéter les mises à jour et à rechercher les informations dont elles ont besoin pour simplement faire leur travail. L'IA était censée simplifier cela, mais la plupart des outils n'ont fait qu'ajouter davantage de bruit. C'est là que ClickUp entre en jeu : tout ce dont votre équipe a besoin (tâches, documents, décisions, mises à jour) se trouve au même endroit, entièrement connecté et consultable grâce à l'IA contextuelle.

Voici trois outils supplémentaires qui abordent les notes de réunion et la saisie des décisions de manière distincte.

Tactiq : Tactiq est une extension Chrome légère qui fonctionne avec Zoom, Google Meet et Microsoft Teams pour effectuer une transcription en temps réel. Grâce à des transcriptions spécifiques à chaque intervenant, vous pouvez identifier les éléments à mener et les décisions à prendre. Pour les équipes qui ne souhaitent pas changer d'outil de gestion de projet mais qui recherchent un outil de prise de notes autonome basé sur l'IA, Tactiq est un outil utile.

Sembly AI : générez des artefacts IA tels que des rapports de correction de bogues, des propositions commerciales ou des communiqués de presse directement à partir des discussions de réunion, ce qui est utile pour les chefs de projet qui ont besoin d'une documentation rapide. Sembly AI peut automatiser les plans de projet, les backlogs de sprint, les résumés rétrospectifs et suivre les décisions et les obstacles directement à partir des résultats de la réunion, sans changer d'outil.

Notion : Notion combine la documentation des réunions, la gestion des tâches et le partage des connaissances dans un seul environnement de travail. C'est une option utile lorsque vous souhaitez intégrer directement les notes de réunion dans vos flux de travail. Une fois les réunions transcrites, vous pouvez relier les notes de réunion aux pages de projet, aux tâches, aux feuilles de route ou aux procédures opératoires normalisées. Stockez tout l'historique des réunions dans un hub de connaissances consultable.

👀 Le saviez-vous ? Les réunions commençant après 20 h ont augmenté de 16 % d'une année sur l'autre, ce qui est un autre signe que la journée de travail traditionnelle est en train de disparaître.

⭐ Bonus : Capturez toutes vos idées en un seul clic grâce à l'extension Chrome de ClickUp. Créez des tâches à partir de n'importe quel site web ou onglet. Capturez des éléments visuels (bug, commentaires sur l'interface utilisateur, preuve de concept), ajoutez des annotations et joignez-les directement à une tâche ou à un commentaire pour plus de clarté et une meilleure coordination.

Rendez vos réunions claires et responsables avec ClickUp

Compte tenu du problème de surcharge des réunions, un bon point de départ consiste à réduire le nombre de réunions.

Une simple modification peut vous aider à y parvenir.

La culture du « write-first » (résumés, risques, recommandations, agenda) réduit le nombre de réunions, car les participants réagissent au document plutôt que de prévoir du temps.

Cela dit, les réunions sont souvent inévitables.

Un logiciel de gestion de produits qui extrait les décisions des notes de réunion apporte de la clarté au processus.

ClickUp vous facilite la tâche.

Grâce à AI Notetaker et à l'IA contextuelle, les décisions prises lors de vos réunions, les éléments à prendre et le contexte sont directement intégrés dans les tâches, les documents, les échéanciers et les tableaux de bord.

Pour transformer vos réunions en actions, inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp.

FAQ

L'outil AI Notetaker de ClickUp peut créer automatiquement des tâches à partir des actions détectées dans les notes de réunion. Il prend en charge la création native de tâches. Fathom, quant à lui, extrait les actions à mener à partir des réunions en ligne et les synchronise dans vos outils.

Pour assurer un suivi efficace des décisions, il faut consigner les résultats des réunions et réaliser l’automatisation des résumés. Ensuite, attribuez la décision à un propriétaire et liez-la à des tâches ou à des flux de travail. Enregistrez également les décisions dans un système centralisé et consultable afin de pouvoir revenir sur ce qui a été décidé, quand et par qui.

Oui. Les assistants de réunion IA modernes peuvent écouter les appels, générer des résumés et mettre en évidence les détails ou les tâches clés. Par exemple, ClickUp Brain résume non seulement les réunions, mais offre également une fonction de recherche alimentée par l'IA. Il répond à des questions contextuelles telles que « Quelles décisions avons-nous prises la semaine dernière ? » et fournit des actions à faire générées par l'IA à partir de réunions virtuelles.

Les équipes à distance ont besoin d'un espace où les tâches, les décisions et la communication cohabitent. ClickUp est un choix de premier ordre, car il combine la prise de notes alimentée par l'IA avec la gestion des tâches, les documents, l'intelligence contextuelle et des intégrations telles que Slack et Zoom. Les décisions et les points clés sont capturés pendant l'appel, convertis en actions à mener et suivis de manière transparente par toutes les équipes distribuées.

Oui. Les trois outils de cette liste (ClickUp AI, Fathom IA et Fireflies IA) proposent des forfaits gratuits qui prennent en charge la transcription des réunions, les résumés et l'extraction des décisions/éléments à prendre.