Du chaos à la clarté : Les 10 meilleurs logiciels de gestion de documents d'entreprise à découvrir

Pour de nombreuses entreprises de taille moyenne ou grandes, la gestion des documents peut ressembler à un combat sans fin. Les frustrations sont bien réelles : entrée fastidieuse des données, problèmes de contrôle des versions et accumulation de montagnes de données.

J'ai vu de mes propres yeux comment ces difficultés entraînent des erreurs coûteuses, des retards et des risques de non-conformité. Déterminé à trouver une meilleure solution, j'ai entrepris d'explorer le potentiel de transformation des logiciels de gestion des documents d'entreprise (GDE).

Les solutions de gestion de documents ne se contentent pas d'organiser les fichiers, elles optimisent les flux de travail, améliorent la sécurité et facilitent la collaboration en temps réel.

Après avoir effectué des tests rigoureux avec l'équipe de ClickUp, nous avons sélectionné les 10 meilleurs outils de gestion de documents d'entreprise qui peuvent mettre de l'ordre et de l'efficacité dans le chaos des documents. Dans ce billet, nous allons explorer chacun d'entre eux en détail.

**Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de documents d'entreprise ?

D'après mon expérience, sept fonctionnalités clés peuvent faire une réelle différence dans votre processus de gestion documentaire.

Voici ce qu'il faut privilégier :

Mesures de sécurité robustes : Protégez les documents sensibles avec un chiffrement avancé, une authentification multifactorielle et un contrôle d'accès basé sur les rôles. Recherchez des outils de flux de travail conformes aux réglementations pertinentes telles que GDPR ou HIPAA

Protégez les documents sensibles avec un chiffrement avancé, une authentification multifactorielle et un contrôle d'accès basé sur les rôles. Recherchez des outils de flux de travail conformes aux réglementations pertinentes telles que GDPR ou HIPAA Collaboration transparente: Assurez la modification en cours des documents, les commentaires et le partage des fichiers en temps réel, que votre équipe soit sur place ou à distance. Optez pour des logiciels qui s'intègrent à des outils comme Slack ou Microsoft Teams pour permettre une collaboration sans effort au sein de l'équipe

Assurez la modification en cours des documents, les commentaires et le partage des fichiers en temps réel, que votre équipe soit sur place ou à distance. Optez pour des logiciels qui s'intègrent à des outils comme Slack ou Microsoft Teams pour permettre une collaboration sans effort au sein de l'équipe Flux de travail automatisés: Gagnez du temps en automatisant des tâches telles que la récupération, l'approbation, le routage et l'archivage des documents. Une automatisation efficace des flux de travail réduit les charges de travail manuelles et rationalise la gestion des processus d'entreprise

Gagnez du temps en automatisant des tâches telles que la récupération, l'approbation, le routage et l'archivage des documents. Une automatisation efficace des flux de travail réduit les charges de travail manuelles et rationalise la gestion des processus d'entreprise Interface intuitive: Choisissez un logiciel facile à utiliser. Recherchez des fonctionnalités de glisser-déposer, des tableaux de bord personnalisables et des dispositions simples pour simplifier l'utilisation du logicieldocumentation du projet et d'accélérer l'adoption par l'équipe

Choisissez un logiciel facile à utiliser. Recherchez des fonctionnalités de glisser-déposer, des tableaux de bord personnalisables et des dispositions simples pour simplifier l'utilisation du logicieldocumentation du projet et d'accélérer l'adoption par l'équipe Contrôle des versions: Optez pour un logiciel de gestion documentaire d'entreprise qui vous permet d'accéder aux documents, de restaurer leurs versions précédentes et de suivre les modifications d'un simple clic. C'est essentiel pour la sécurité des documents, les pistes d'audit et la gestion précise des dossiers

Optez pour un logiciel de gestion documentaire d'entreprise qui vous permet d'accéder aux documents, de restaurer leurs versions précédentes et de suivre les modifications d'un simple clic. C'est essentiel pour la sécurité des documents, les pistes d'audit et la gestion précise des dossiers Recherche avancée: Localisez les documents numériques à l'aide de fonctionnalités telles que les filtres, l'étiquetage des métadonnées et la recherche en texte intégral. Elle garantit une récupération rapide des documents, qu'il s'agisse de documents juridiques ou de champs personnalisés, à l'aide de mots-clés, d'étiquettes ou de champs personnalisés

Localisez les documents numériques à l'aide de fonctionnalités telles que les filtres, l'étiquetage des métadonnées et la recherche en texte intégral. Elle garantit une récupération rapide des documents, qu'il s'agisse de documents juridiques ou de champs personnalisés, à l'aide de mots-clés, d'étiquettes ou de champs personnalisés Évolutivité: Assurez-vous que le logiciel de gestion de documents d'entreprise peut évoluer avec votre entreprise. Il doit pouvoir assister sans problème l'augmentation du nombre d'utilisateurs, du stockage des documents et des intégrations

💡 Pro Tip: Looking to boost la collaboration au sein de l'équipe avec un logiciel de gestion documentaire d'entreprise ?

Voici comment y parvenir :

Centraliser le stockage des données pour réduire la duplication et la confusion des fichiers 🗂️

Automatiser le contrôle des versions pour que tout le monde soit sur la même page 🕒

Paramétrez les permissions des utilisateurs pour garantir la sécurité et un accès approprié 🔒

Intégrer les outils de l'équipe pour créer un flux de travail homogène 🚀

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de documents d'entreprise

La croissance des entreprises de taille moyenne et des entreprises a entraîné une demande croissante de solutions de gestion documentaire efficaces.

🚀 Fact Check: Le marché mondial des systèmes de gestion documentaire est paramètre à monter en flèche de.. 7,16 milliards de dollars en 2024 à 24,91 milliards de dollars en 2032 soit un taux de croissance robuste de 16,9 %.

Mais qu'est-ce qui alimente cette expansion rapide ?

Les systèmes de gestion des documents d'entreprise ont évolué, passant d'une simple armoire de classement électronique à une plateforme dynamique offrant un accès transparent aux documents, une sécurité solide des données et des fonctions spécialisées pour répondre aux besoins des entreprises modernes. Aujourd'hui, il s'agit de plateformes dynamiques offrant un accès transparent aux documents, une sécurité renforcée des données et des fonctionnalités spécialisées pour répondre aux besoins des entreprises modernes.

C'est pourquoi, après avoir testé d'innombrables solutions, j'ai sélectionné les 10 meilleurs systèmes de gestion documentaire d'entreprise logiciels de gestion de documents qui offrent une valeur exceptionnelle aux entreprises.

Examinons-les une à une :

1. ClickUp (le meilleur pour une gestion de projet et une collaboration documentaire transparentes)

stimulez la collaboration au sein de l'équipe dans ClickUp Docs - assignez des tâches, partagez les commentaires et maintenez la qualité des documents

Après avoir exploré de nombreux systèmes de gestion documentaire d'entreprise, je peux affirmer en toute confiance que ClickUp est dans une ligue à part.

Avant que mon équipe ne passe à ClickUp, nous nous débattions avec des documents papier et des flux de travail chaotiques. Mais ClickUp a affiné nos processus et éliminé le chaos numérique à travers divers outils.

C'est l'un des meilleur logiciel de collaboration documentaire J'ai utilisé. Documents ClickUp est au cœur des prouesses documentaires de ClickUp. J'adore sa capacité à créer des documents vivants auxquels mon équipe peut accéder, modifier et enrichir en cours.

L'interconnexion transparente des tâches et des documents change la donne. Les fichiers et les actions connexes sont connectés, ce qui nous évite de passer constamment d'un outil à l'autre pour trouver ce dont nous avons besoin - tout est regroupé au même endroit.

Et la fonctionnalité d'historique des versions ? Elle nous sauve la vie. Si des modifications en cours sont perdues lors de la révision d'un document, elle vous permet de restaurer le contenu original en un seul clic.

Mais ce n'est qu'un début : ClickUp va encore plus loin. C'est une plateforme qui s'adapte et évolue avec votre entreprise, apportant de la clarté au chaos. Voici ce que cet outil apporte au tableau :

Dire oui à l'intelligence documentaire alimentée par l'IA

transformer des documents statiques tels que des notes de projet en hub de connaissances exploitables grâce à ClickUp Brain

ClickUp brille lorsque vous combinez Docs avec ClickUp Brain -injecte de l'intelligence pilotée par l'IA dans la gestion documentaire. Le traitement du langage naturel convertit les longs documents en informations précises et exploitables, ce qui permet aux équipes de rester organisées et prêtes à agir.

Et le meilleur ? Avec ClickUp Brain, mon équipe n'a plus besoin de fouiller dans des piles d'informations. C'est un outil puissant qui génère du contenu et propose des suggestions de tâches intelligentes pour transformer des documents statiques en une partie dynamique de votre système.

Optimiser les flux de travail grâce à une automatisation puissante

attribuer des tâches, ajuster des statuts et mettre à jour des documents automatiquement à l'aide de ClickUp Automations_

Auparavant, la gestion de plusieurs projets nécessitait d'interminables changements d'onglets et de contextes. Aujourd'hui, j'utilise Automatisations ClickUp pour automatiser les tâches répétitives, paramétrer les déclencheurs et personnaliser les flux de travail.

En un seul clic, mon équipe obtient une vue d'ensemble de tous nos documents, avec des mises à jour de la progression et des obstacles potentiels signalés par l'IA. Je l'utilise également pour assigner des tâches et fixer des dates d'échéance, en veillant à ce que les processus de routine se déroulent sans intervention manuelle.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Maintenir le flux de communication - utiliser ClickUp Attribuer des commentaires pour déléguer des tâches ou ClickUp Discuter pour des discussions rapides au sein de l'équipe

Organisez les documents grâce à l'imbrication et aux tâches liées pour une visibilité complète

Localisez rapidement n'importe quel document grâce à la recherche connectée

Apportez de la cohérence aux flux de travail avec les fichiers pré-construitsmodèles de documentation de processus Fournir un retour d'information précis directement sur les documents, rendant les révisions plus efficaces et exploitables

Assurez la conformité réglementaire et la sécurité avec des contrôles d'accès aux documents robustes

Stimulez la productivité en intégrant ClickUp à des outils tels que Google Drive, Dropbox, Zoom, etc. afin que tout soit centralisé

Limites de ClickUp

L'application mobile ne dispose pas de certaines fonctions disponibles sur la version bureau, ce qui limite son utilisation en déplacement

En raison de ses fonctionnalités étendues, les utilisateurs peuvent initialement trouver ClickUp difficile à naviguer

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4000+ commentaires)

2. M-Files (Meilleur pour la gestion intelligente de l'information)

le logiciel de gestion de documents de DocuWare est un logiciel de gestion de documents d'entreprise DocuWare DocuWare vous aide à passer en toute transparence des processus papier à un système de gestion électronique de documents basé sur le cloud. Ce qui est unique ? L'indexation intelligente des documents qui rend les informations facilement consultables et accessibles en quelques secondes, ce qui est idéal pour les équipes hybrides ou distantes.

Ce qui m'impressionne le plus, c'est la puissante automatisation du flux de travail, qui gère tout, des approbations aux notifications et à l'archivage, pour que les opérations se déroulent sans erreur. De plus, les fonctionnalités de conformité avancées protègent les données sensibles et répondent aux exigences réglementaires.

Les meilleures fonctionnalités de DocumentWare

Rationalisation des processus répétitifs tels que l'entrée de données, le contrôle des versions, les approbations et les rappels

Organisez les documents numériques à partir de n'importe quelle source de données et extrayez les données essentielles

Utilisez des flux de travail personnalisables pour garantir la fluidité des approbations et de l'archivage des documents

Limites de DocumentWare

La courbe d'apprentissage abrupte peut sembler insurmontable pour les équipes non techniques

Les options de personnalisation de l'expérience utilisateur sont limitées

Tarification de DocumentWare

**Prix personnalisé

G2: 4.4/5 (230+reviews)

4.4/5 (230+reviews) Capterra: 4.6/5 (90+reviews)

4. PandaDoc (Meilleur pour la gestion des contrats commerciaux et des signatures électroniques)

le site web de PandaDoc est en anglais PandaDoc Bien que PandaDoc ne soit pas un système de gestion de documents d'entreprise traditionnel, il a mérité sa place dans cette liste pour son efficacité. Si vous vous concentrez sur la création, la signature, l'envoi et le suivi de propositions, de devis ou de contrats, PandaDoc est un système impressionnant logiciel de partage de fichiers .

J'apprécie particulièrement la vaste bibliothèque de modèles de documents, qui accélère le processus de rédaction. De plus, la fonctionnalité d'analyse intégrée vous permet de voir quand les clients ouvrent un document et de suivre la façon dont ils interagissent avec celui-ci - ce qui est crucial dans les négociations.

La fonctionnalité la plus remarquable ? Sa fonction de signature électronique sécurisée élimine le besoin d'outils tiers, ce qui permet de tout rationaliser.

Les meilleures fonctionnalités de PandaDoc

Collaborez efficacement grâce aux commentaires sur les documents et à la modification en cours

Personnalisez votre image de marque pour des documents cohérents et professionnels destinés aux clients

Intégrer des passerelles de paiement fiables pour des paiements rapides et sécurisés

Limites de PandaDoc

S'adresse principalement aux équipes commerciales, avec un accent particulier sur les contrats et les documents connexes

L'accès à certaines fonctionnalités avancées est limité aux forfaits les plus élevés

Tarifs de PandaDoc

Débutant: 35$/mois par utilisateur

35$/mois par utilisateur Business : 65$/mois par utilisateur

: 65$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de PandaDoc

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,000+ reviews)

5. Microsoft SharePoint (le meilleur pour la collaboration à l'échelle de l'entreprise et le contrôle des documents)

le logiciel de gestion des documents de l'entreprise Microsoft SharePoint est un logiciel de gestion des documents de l'entreprise Microsoft SharePoint Si votre organisation est investie dans l'écosystème Microsoft, SharePoint offre un système de gestion documentaire d'entreprise robuste. Il brille par l'accès aux documents, le contrôle des versions et la coécriture en temps réel grâce à Microsoft 365.

Ce qui l'a fait sortir du lot pour moi, ce sont ses bibliothèques de documents organisées avec gestion des métadonnées et la possibilité de créer des sites d'équipe dynamiques. Ses fonctionnalités intranet personnalisables permettent une collaboration sécurisée et efficace, ce qui en fait bien plus qu'une solution de stockage.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft SharePoint

Centraliser le stockage des documents avec une synchronisation automatique entre les applications Microsoft 365

Améliorez la classification et la capacité de recherche des documents avec des étiquettes de métadonnées et des propriétés personnalisées

Rationaliser les processus d'approbation et la gestion du contenu en paramétrant des flux de travail automatisés

Limites de Microsoft SharePoint

Les fonctionnalités étendues de la plateforme peuvent être complexes pour les nouveaux utilisateurs, nécessitant une assistance informatique dédiée pour l'installation et la maintenance

Les frais de licence sont plus élevés, en particulier lorsqu'il s'agit d'augmenter le nombre d'utilisateurs

Tarification de Microsoft SharePoint

Plan SharePoint 1 : 5 $/utilisateur par mois

: 5 $/utilisateur par mois Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/utilisateur/mois

Évaluations et critiques de Microsoft SharePoint

G2: 4.0/5 (8,000+ reviews)

4.0/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (5,000+ reviews)

➡️ En savoir plus: 15 meilleurs outils logiciels de gestion des connaissances

6. OpenText Content Suite (le meilleur pour la gestion complète du contenu de l'entreprise)

la société de gestion des documents de l'entreprise OpenText Content Suite est un logiciel de gestion des documents d'entreprise OpenText Content Suite OpenText Content Suite est une solution idéale si votre organisation gère des volumes de contenu massifs et est confrontée à des exigences réglementaires strictes.

Conçue pour le cycle de vie du contenu de bout en bout, elle fournit une plateforme unifiée pour la gestion de divers documents électroniques, des e-mails aux médias sociaux en passant par le contenu Web. Ce que j'apprécie le plus, c'est son intégration transparente avec les systèmes d'entreprise tels que SAP et Microsoft.

Son automatisation robuste des tâches permet aux organisations de planifier et d'optimiser les processus. Les outils avancés permettent de rester facilement en conformité avec l'industrie, en assistant tout, des politiques de conservation des données aux pistes d'audit.

Les meilleures fonctionnalités d'OpenText Content Suite

Consolidez les sources de contenu dans un système unique, en gérant à la fois les données structurées et non structurées

Automatisation de la conformité et de la sécurité des données pour une gouvernance robuste

Utilisez l'analyse IA pour obtenir des informations et améliorer la prise de décision

Limites d'OpenText Content Suite

Le processus d'installation exige des ressources informatiques et une personnalisation importantes, ce qui peut s'avérer long et complexe

Certains utilisateurs signalent que l'interface n'a pas l'attrait moderne des solutions plus récentes

Tarifs d'OpenText Content Suite

**Prix personnalisé

OpenText Content Suite critiques et évaluations

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: N/A

7. DocuSign (le meilleur pour les transactions numériques sécurisées et les signatures électroniques)

le logiciel de gestion des documents d'entreprise DocuSign /%img/ est un logiciel de gestion des documents Docusign L'offre CLM (Contract Lifecycle Management) de DocuSign a évolué pour devenir un système robuste de gestion des documents d'entreprise, en particulier pour les industries à forte intensité contractuelle.

Elle gère l'ensemble du cycle de vie des contrats, de la rédaction à l'envoi et à la signature de documents électroniques en toute sécurité. Les fonctionnalités de gestion des modèles et de bibliothèque de clauses rationalisent les flux de travail juridiques et maintiennent la cohérence.

J'apprécie particulièrement l'Assistance à la signature mobile pour la conclusion de contrats en déplacement, l'accélération de l'approbation des contrats et la garantie d'une conformité réglementaire globale. Il réduit considérablement les délais d'exécution et élimine le besoin de stockage physique ou de documents papier.

Les meilleures fonctionnalités de DocumentSign

Envoyez et signez des accords en toute sécurité grâce à des signatures électroniques juridiquement contraignantes

Maintien de la conformité avec les normes de sécurité mondiales telles que eIDAS et ESIGN

Améliorez la précision des documents à l'aide de modèles et d'outils de collaboration en temps réel

Bénéficiez d'une image de marque personnalisée et d'une signature réactive pour une meilleure expérience utilisateur

Limites de DocumentSign

Il est plus adapté à la signature qu'à la gestion complète de documents électroniques, ce qui peut limiter les utilisateurs à la recherche de solutions complètes

Les fonctions avancées ne sont accessibles qu'avec les tarifs les plus élevés, ce qui limite les fonctionnalités pour les utilisateurs des forfaits inférieurs

Tarification de DocumentSign

Particulier : 15 $/mois

: 15 $/mois Standard : 45 $/mois par utilisateur

: 45 $/mois par utilisateur Business Pro : 65 $/mois par utilisateur

: 65 $/mois par utilisateur Solutions avancées : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de DocumentSign

G2: 4.5/5 (2,000+ reviews)

4.5/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.8/5 (8 000+ avis)

8. Jotform Enterprise (le meilleur pour la création de formulaires personnalisés et la collecte de données)

le site web de Jotform est un site web de référence pour la création de formulaires Jotform Enterprise D'après mon expérience, Jotform Enterprise fonctionne bien pour les entreprises qui s'appuient sur la collecte de données pour générer des documents juridiques, des contrats et des rapports financiers. Son automatisation sans code facilite la création de flux de travail et l'automatisation des approbations de documents sans expertise technique.

Les protocoles de sécurité rigoureux de la plateforme, notamment les réglementations HIPAA et SOC 2, assurent la tranquillité d'esprit lors de la manipulation de données sensibles. Cependant, son approche centrée sur le formulaire peut ne pas assister les besoins de stockage de documents ou de gestion des métadonnées sans intégrations tierces

Jotform Enterprise : les meilleures fonctionnalités

Automatisation de flux de travail complexes grâce à des formulaires personnalisés et à une logique conditionnelle

Générer des documents directement à partir des envois de formulaires pour réduire l'entrée manuelle de données

Assurer la conformité avec des politiques de sécurité strictes

Limites de Jotform Enterprise

L'interface mobile peut être difficile à utiliser pour des tâches détaillées

Les fonctionnalités de collaboration sont limitées par rapport aux systèmes de gestion documentaire d'entreprise traditionnels

Tarification de Jotform Enterprise

**Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (3,300+reviews)

4.7/5 (3,300+reviews) Capterra: 4.7/5 (2000+reviews)

➡️ En savoir plus: Les 10 meilleurs logiciels de marketing CRM

9. Notion (Meilleur pour la gestion flexible de documents d'entreprise de type wiki)

le logiciel de gestion des documents d'entreprise de Pneumatic /%img/ est un logiciel de gestion des documents la société de l'information Le dernier sur ma liste est Pneumatic, un outil axé sur l'automatisation des processus d'entreprise et la gestion des flux de travail. Il aide à améliorer les opérations en vous permettant de créer des modèles de flux de travail personnalisables, de suivre la progression et de faire des ajustements basés sur les données.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un système de gestion documentaire complet, Pneumatic en complète un en veillant à ce que les tâches se déroulent sans heurts au sein de votre organisation.

Les meilleures fonctionnalités de Pneumatic

Créez et affinez les modèles de flux de travail à l'aide du Template Builder pour maintenir les processus à jour

Exécutez plusieurs flux de travail à partir d'un seul modèle et clonez les flux existants pour rationaliser l'installation

Surveillez la progression grâce au tableau de bord afin d'identifier les goulets d'étranglement, d'assigner des tâches et de définir des paramètres

Limites pneumatiques

L'outil se concentre principalement sur la gestion des flux de travail, ce qui peut limiter son efficacité pour les besoins de stockage de documents complets

Les utilisateurs peuvent être confrontés à des problèmes d'intégration avec les systèmes de gestion documentaire existants, ce qui est source d'inefficacité

Tarification pneumatique

Libre-service : 99 $/mois

: 99 $/mois Clé en main : 5 900 $/an

: 5 900 $/an Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques pneumatiques

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.5/5 (30+reviews)

💡 Pro Tip: Vous traitez des contenus en constante évolution, des documents sensibles ou des dossiers nécessitant un examen détaillé ? Logiciel de comparaison de documents offre la précision dont vous avez besoin, en détectant même les plus petites modifications en cours et en veillant à ce qu'aucune mise à jour critique ne passe inaperçue.

Grâce à lui, vous pouvez :

Identifier instantanément les divergences afin de détecter les erreurs avant qu'elles ne s'aggravent 🔍

Conserver une piste d'audit claire et un contrôle de version qui suit toutes les modifications en vue d'un examen réglementaire 📜

Protéger les données sensibles en vérifiant les modifications en cours et en signalant les modifications non autorisées 🔒

Accélérer les processus d'examen grâce à des comparaisons automatisées, réduisant ainsi les charges de travail manuelles ⚡

Optimisez vos systèmes de gestion de documents d'entreprise avec ClickUp

Voilà les 10 meilleurs systèmes de gestion de documents d'entreprise pour transformer la façon dont vous gérez les documents d'entreprise. Que vous souhaitiez améliorer la collaboration, garantir la conformité ou éliminer le chaos des documents physiques, vous trouverez ici la bonne solution.

Si vous êtes à la recherche d'une solution puissante et tout-en-un, ne cherchez pas plus loin que ClickUp ! Son intégration d'automatisations de flux de travail, de fonctionnalités de gestion de projet, de stockage centralisé et de collaboration documentaire en temps réel a transformé mon travail.

Ce qui rend cette solution unique, c'est sa capacité à connecter votre stratégie de gestion de documents d'entreprise à votre écosystème de travail au sens large. En liant les documents aux tâches, aux projets et aux objectifs, vous vous assurez que votre équipe dispose toujours du contexte nécessaire à son travail.

Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous sur ClickUp pour utiliser tout le potentiel de votre équipe dès aujourd'hui !