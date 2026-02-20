Asana ou Notion pour les modèles CRM : lequel est le plus efficace ?

Vous configurez un modèle CRM dans un outil en ligne, et pendant une semaine, tout semble parfait. Puis le vrai travail commence.

Un prospect demande un devis révisé et quelqu'un consigne les notes de réunion sur une autre page. La prochaine étape est discutée dans le chat, mais ne devient jamais une tâche assignée. Soudain, votre pipeline semble « vert », mais les prochaines étapes sont manquantes, obsolètes ou bloquées dans le chat.

Cet écart est plus courant que la plupart des équipes ne le pensent.

La dernière étude State of Sales de Salesforce a révélé que les commerciaux ne consacrent qu'environ 28 % de leur semaine à la vente active, le reste étant consacré au travail administratif et à d'autres tâches. C'est là qu'un bon modèle CRM peut vous aider à maximiser votre productivité et à gagner du temps sur l'ensemble de vos projets.

Dans ce guide, nous comparerons Asana et Notion pour les modèles CRM en nous basant sur ce qui rend un CRM léger utilisable au quotidien et ce qui fonctionne le mieux pour votre équipe.

Ce dont vous avez besoin dans un système CRM léger

Un système CRM vous aide à gérer les interactions avec vos clients actuels et potentiels. Il regroupe les informations client, l'historique des activités et les suivis en un seul endroit.

Si vous souhaitez disposer d'un CRM léger intégré à un logiciel de gestion de projet, vous devez tenir compte de certains critères non négociables :

Des enregistrements de contacts qui restent utilisables afin que vous puissiez stocker les coordonnées et les notes d'interaction sans créer une base de connaissances désordonnée.

Un pipeline avec des étapes claires pour que vous puissiez faire avancer vos transactions en quelques étapes simples et suivre leur progression en un coup d'œil.

Gestion des tâches pour les suivis afin que vous puissiez attribuer des tâches, fixer des dates d'échéance et créer des tâches récurrentes pour les vérifications ou les renouvellements.

Des vues de projet qui correspondent à votre façon de vendre afin que vous puissiez utiliser des tableaux pour le flux du pipeline et des listes ou des tableaux pour des mises à jour rapides.

Rapports simples et visibilité pour vous permettre de suivre la progression de plusieurs projets, et pas seulement d'une liste de transactions.

Flux de travail automatisé pour les étapes répétitives afin que les rappels, les transferts et les changements de statut ne dépendent pas de la mémoire de quelqu'un.

Collaboration et documentation en contexte afin que les notes de réunion et la documentation interne restent proches du dossier commercial.

Des intégrations adaptées à votre pile afin que les fichiers et les outils de communication tels que Google Workspace ne se retrouvent pas déconnectés du pipeline.

L'administrateur contrôle l'évolution afin que vous puissiez gérer l'accès et l'attribution des comptes utilisateurs lorsque votre équipe s'agrandit (souvent lié à des forfaits payants ou à un forfait Enterprise).

Si vous maîtrisez ces bases, vous pouvez utiliser un CRM léger dans le même outil que celui que vous utilisez pour gérer vos projets. Vous réduisez également la courbe d'apprentissage, car le flux de travail s'adapte à la manière dont votre équipe gère déjà les tâches et effectue le suivi de l'avancement des projets.

Asana vs Notion : critères de comparaison côte à côte

Voici un aperçu rapide de Notion et Asana à travers le prisme des modèles CRM. Ce sont les critères exacts que nous comparons dans les sections suivantes.

Critères de comparaison Asana pour les modèles CRM Notion pour les modèles CRM Suivi du pipeline qui reste précis semaine après semaine Traite les transactions comme des tâches, afin que les propriétaires, les dates d'échéance et les prochaines étapes restent visibles. Traite les transactions comme des enregistrements de base de données avec des pages, afin que les notes et le contexte restent proches du pipeline. Des enregistrements de contacts et de transactions qui ne deviennent pas confus Stocke les informations relatives aux transactions/comptes dans les champs de tâches et les commentaires, mais les longs fils de discussion peuvent noyer le contexte. Créez des bases de données structurées pour les transactions, les contacts et les comptes avec leurs relations. Suivi et hygiène du flux de travail dans les modèles CRM Utilise les tâches, les dates d'échéance, les tâches récurrentes et les règles pour garder les suivis visibles. Fonctionne bien lorsque la maintenance des propriétés est effectuée, mais peut devenir manuel si les mises à jour sont négligées. Une gestion des prospects qui garantit la cohérence de votre modèle CRM Utilise des formulaires pour saisir des informations structurées sur les prospects et les acheminer vers le projet pipeline (forfaits payants). Utilise des modèles et des propriétés de base de données, mais la saisie est souvent plus manuelle, sauf si vous créez un flux dédié. Déployer un CRM basé sur des modèles sans surveillance constante Conservez la structure grâce à la propriété, aux dates d'échéance et aux règles à mesure que de nouveaux coéquipiers rejoignent l'équipe. Dépend davantage de la discipline de l'équipe pour maintenir la précision de la base de données au fil du temps.

Asana pour les modèles CRM

Via Asana

Asana est un outil de gestion de projet structuré, ses modèles CRM fonctionnent donc mieux lorsque votre « CRM » est en réalité un flux de travail répétitif destiné à gérer les tâches de l'équipe.

Asana est donc la solution idéale lorsque votre équipe accorde une grande importance à la cohérence des suivis, à la clarté de la propriété et au suivi des projets à mesure que les transactions avancent vers leur conclusion.

Asana vous offre également plusieurs vues de projet, telles que des listes, des tableaux, des calendriers et des échéanciers. Vous pouvez commencer avec le forfait Free, mais les forfaits payants débloquent des fonctionnalités plus avancées qui facilitent la structuration des projets et la gestion des ressources.

L'approche CRM d'Asana

Asana n'est pas un système CRM dédié, mais vous pouvez créer un système CRM léger à l'aide de modèles de projet en utilisant un modèle simple :

Un projet = un pipeline

Une tâche = un prospect, une transaction ou un compte

Champs personnalisés = vos détails CRM

Règles = vos flux de travail automatisés

✅ Voici à quoi cela ressemble dans la pratique :

Exécutez le pipeline dans la vue Tableau : définissez chaque colonne comme une étape (Nouveau prospect, Qualifié, Proposition, Négociation, Fermé). Déplacez les tâches dans le tableau au fur et à mesure que la transaction progresse.

Saisissez les détails CRM à l'aide de champs personnalisés : ajoutez des champs pour la valeur de la transaction, la date de clôture, la source du prospect, la priorité, le propriétaire et la prochaine étape. Les champs personnalisés sont disponibles dans les formules payantes telles que Starter et supérieures, mais pas dans le forfait Free.

Gérez les tâches pour les suivis et les transferts : utilisez les dates d'échéance, les sous-tâches et les dépendances entre tâches pour garder une visibilité sur les prochaines étapes, en particulier lorsque plusieurs projets et parties prenantes se chevauchent.

Attirez des prospects grâce aux formulaires (fonctionnalité payante) : si vous souhaitez obtenir un flux constant de prospects, les formulaires Asana permettent de collecter des informations structurées et de créer une tâche dans le projet pipeline. Les formulaires sont disponibles dans les niveaux Starter, Advanced et supérieurs.

Utilisez des règles pour réduire la maintenance manuelle : les règles peuvent attribuer des propriétaires, déplacer des étapes ou mettre à jour des champs lorsqu'un déclencheur se produit. Les règles sont disponibles dans les niveaux payants, et le générateur de règles personnalisées est disponible dans les niveaux Starter et supérieurs.

📮ClickUp Insight : 35 % des personnes interrogées sont passées des feuilles de calcul à un autre outil et l'ont conservé, tandis que 25 % envisagent activement de changer. Ce niveau de mouvement suggère que les équipes ne sont pas tant attachées aux feuilles de calcul qu'à leur familiarité. Beaucoup semblent rechercher des systèmes offrant davantage d'assistance à mesure que le travail devient plus complexe. ClickUp offre aux équipes un moyen d'effectuer cette transition sans perdre leur élan. La plateforme comprend des modèles prêts à l'emploi pour le suivi de projets, le CRM, l'inventaire, la gestion du temps et des centaines d'autres cas d'utilisation, permettant aux équipes de démarrer avec une approche structurée au lieu de tout recréer à partir de zéro. Les vues ClickUp telles que Liste, Tableau, Tableau et Gantt sont familières aux utilisateurs de tableurs, tandis que les automatisations, l'assistance IA et les tableaux de bord ClickUp intégrés et sans code aident les équipes à aller au-delà des mises à jour manuelles.

Modèles CRM Asana

Asana n'est pas un CRM complet, ce sont donc les modèles qui font le gros du travail. Un bon modèle CRM Asana vous offre :

Une structure de pipeline avec des étapes et la propriété

Champs personnalisés pour les détails des transactions

Des vues de projet qui facilitent les revues hebdomadaires

Une installation de gestion des tâches qui évite les oublis dans le suivi

Voici cinq options intéressantes issues de la galerie de modèles d'Asana :

1. Modèle de pipeline commercial par Asana

Via Asana

Le modèle de pipeline commercial d'Asana vous permet de suivre vos prospects depuis le premier contact jusqu'à la conclusion de la vente. Au lieu de mettre à jour des feuilles de calcul et des fils de discussion dispersés, vous faites progresser chaque transaction à travers différentes étapes et conservez le contexte le plus récent pour la tâche elle-même.

Vous pouvez enregistrer des informations clés telles que la valeur de la transaction et son propriétaire, ajouter des tâches pour l'étape suivante et changer de vue en fonction de votre façon de travailler. Les vues telles que Liste, Tableau, Calendrier et Échéancier vous aident au suivi des progrès et à la vue sur ce qui nécessite votre attention cette semaine par rapport à ce qui vous attend ensuite.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les opportunités par étape grâce à des vues de projet flexibles.

Ajoute des champs personnalisés pour la valeur, le statut du prospect, la priorité et le propriétaire.

Enregistre les suivis et les notes directement sur la tâche afin que rien ne soit perdu.

Automatise les mises à jour à l'aide de règles, telles que la réattribution et les modifications de champs lorsqu'un déclencheur se produit.

Connectez votre pipeline à des applications telles que Salesforce, HubSpot, Zendesk et ServiceNow.

✨️ Idéal pour : les équipes commerciales qui recherchent un moyen simple de suivre la progression du pipeline et les éléments à mener sur des comptes spécifiques dans Asana.

2. Modèle de suivi des comptes par Asana

Via Asana

Le modèle de suivi des comptes d'Asana vous aide à gérer vos comptes comme un processus reproductible. Vous stockez les détails des comptes, les propriétaires et les prochaines étapes en un seul endroit, afin que les renouvellements et les discussions de vente incitative ne dépendent pas de votre mémoire.

Vous pouvez regrouper les comptes par niveau, étape du cycle de vie ou région, puis utiliser des tâches pour planifier les points réguliers, les QBR et les jalons importants de l'intégration. Ce modèle permet à toute l'équipe de suivre le travail effectué pour les clients, même lorsque vous gérez plusieurs comptes à la fois.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Affichez les comptes dans les vues Liste, Tableau, Calendrier ou Échéancier.

Filtre les vues par étape, priorité, type de compte ou propriétaire.

Suivi des tâches à effectuer, afin que les actions à entreprendre ne disparaissent jamais

Stocke les notes sur les tâches, ce qui permet de retrouver facilement le contexte du compte.

✨️ Idéal pour : les équipes chargées de la réussite client qui recherchent un moyen léger de suivre les comptes et les éléments à mener dans Asana.

🤔 Le saviez-vous ? Asana limite le nombre de règles à 50 par projet. Cette limite s'applique quel que soit le forfait. Les modèles CRM comportant de nombreuses règles peuvent donc nécessiter une simplification ou une division des flux de travail.

3. Modèle d'assistance avant-vente par Asana

Via Asana

Le modèle d'assistance avant-vente d'Asana vous aide à organiser tout ce qui se passe avant la conclusion d'une vente. Vous pouvez regrouper en un seul endroit les demandes telles que les évaluations de sécurité, les démonstrations personnalisées, les validations de prix et les contributions aux propositions, afin que le travail ne se perde pas dans les messages.

Vous pouvez diviser chaque demande en tâches, les attribuer aux bons propriétaires et définir des dates d'échéance qui correspondent à l'échéancier de votre transaction. Cela vous donne une vue claire de ce qui est terminé, de ce qui est en attente et de ce qui bloque l'étape suivante, en particulier lorsque plusieurs équipes fournissent l'assistance pour la même opportunité.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Gardez une visibilité sur toutes les demandes avant-vente, les propriétaires des tâches et les dates d'échéance.

Acheminez les questions vers la bonne personne sans longs allers-retours.

Suivez les obstacles et les dépendances afin que les étapes critiques ne soient pas bloquées.

Centralise les notes, les liens et les mises à jour dans la tâche de transaction.

Maintient la responsabilité lorsque plusieurs équipes fournissent l'assistance pour une transaction active.

✨️ Idéal pour : les équipes commerciales qui ont besoin d'une assistance avant-vente structurée entre les différentes parties prenantes, tout en conservant des échéanciers et des éléments clairs.

4. Modèle de transfert après-vente par Asana

Via Asana

Le modèle de transfert après-vente d'Asana est conçu pour répondre aux difficultés rencontrées par la plupart des CRM légers : passer de « nous avons remporté le contrat » à « nous tenons nos promesses » sans perdre de détails.

Il vous offre un flux de travail de transfert structuré où les responsabilités sont claires, le contexte clé reste lié au travail et les étapes d'intégration ne sont pas oubliées.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Capturez la portée, les parties prenantes et les validations avant la réunion de lancement.

Attribuez des étapes d'intégration afin que chaque propriétaire connaisse ses responsabilités.

Conserve les notes de transfert et le contexte associés au même flux de travail en tant que pièces jointes.

Suivez les échéanciers et les prochaines actions sans avoir à rechercher les mises à jour dans le chat.

Réduit les retouches en clarifiant ce qui a été vendu par rapport à ce qui a été livré.

✨️ Idéal pour : les équipes commerciales et clientèle qui souhaitent des transferts clairs vers l'intégration, avec une répartition claire de la propriété et des échéanciers.

5. Modèle de mise en œuvre client personnalisé par Asana

Via Asana

Le modèle de mise en œuvre client d'Asana vous aide à gérer l'intégration comme un déploiement structuré. Vous pouvez mapper l'ensemble de la mise en œuvre en tâches, afin que chaque étape soit claire, du lancement à la mise en service. Cela est utile lorsque vous gérez plusieurs projets et que vous avez besoin d'un processus reproductible pour chaque nouveau client.

Vous pouvez attribuer des tâches à des responsables internes, fixer des dates d'échéance et suivre l'avancement des travaux au fur et à mesure qu'ils progressent. Vous pouvez également conserver les ressources clés, les notes et les mises à jour liées au même plan afin que l'équipe reste alignée et que l'expérience client reste cohérente.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez les phases d'intégration avec des jalons clairs, du lancement à la mise en service.

Attribuez des tâches à leurs propriétaires afin que les transferts ne soient pas négligés.

Suivez la progression des différentes étapes de mise en œuvre sans perdre en visibilité.

Centralisez les liens, les documents et les notes pour une livraison plus rapide.

Assurez la coordination des parties prenantes lorsque les échéanciers changent ou que des risques apparaissent.

✨️ Idéal pour : les équipes chargées de la réussite client et de la mise en œuvre qui ont besoin d'un plan d'intégration reproductible pour chaque nouveau projet client.

Avantages de l'utilisation d'Asana comme CRM

Asana peut très bien fonctionner comme un CRM léger lorsque votre processus de vente est axé sur l'exécution. Si vous souhaitez que les transactions se comportent comme des tâches, le modèle de gestion des tâches d'Asana facilite le suivi au sein d'une équipe.

Voici les domaines dans lesquels les modèles CRM Asana ont tendance à exceller :

Les suivis semblent naturels dans un gestionnaire de tâches : vous pouvez attribuer des tâches, définir des dates d'échéance et utiliser des tâches récurrentes pour les vérifications, afin que les étapes suivantes ne dépendent pas de votre mémoire.

Les vues de projet facilitent l'examen du pipeline : vous pouvez exécuter le pipeline dans la vue Tableau, puis passer à la vue Liste ou Calendrier pour la planification hebdomadaire. Avec les forfaits payants tels que Starter, vous bénéficiez également d'un échéancier et de dépendances pour des flux de travail de gestion de projet plus structurés.

Les champs personnalisés garantissent la cohérence des détails des transactions : lorsque vous ajoutez des champs tels que la valeur de la transaction, la priorité, la date de clôture ou la source du prospect, vous pouvez trier et filtrer rapidement sans transformer votre CRM en notes libres. Les champs personnalisés sont inclus dans les versions Starter et supérieures.

Les flux de travail automatisés réduisent la maintenance du pipeline : les règles vous permettent de déclencher des actions lorsqu'un changement survient, comme l'attribution de propriétaires ou la mise à jour de champs. Les règles sont incluses dans le forfait Starter et les forfaits supérieurs.

Les modèles aident les équipes à se standardiser rapidement : pour les flux de travail commerciaux et de service client, la galerie de modèles d'Asana vous offre une structure de départ que vous pouvez ajuster en quelques clics seulement.

Limites d'Asana pour les modèles CRM

Asana reste avant tout un logiciel de gestion de projet. Ainsi, même s'il peut prendre en charge des tâches de type CRM, certaines fonctionnalités d'un « véritable CRM » nécessitent une installation supplémentaire, des habitudes plus strictes ou la souscription à des forfaits payants.

Principales limitations à garder à l'esprit :

Les éléments de base du CRM nécessitent souvent des forfaits payants : Starter comprend des fonctionnalités clés pour le CRM, telles que les formulaires, les champs personnalisés, les règles et les dépendances. Si votre équipe en a besoin pour garantir la fiabilité de son pipeline, le forfait Free peut s'avérer limité.

Les règles sont utiles, mais vous pouvez atteindre les limites de l'automatisation : la documentation d'aide d'Asana note un maximum de 50 règles par projet, quel que soit le niveau de forfait. Si vous utilisez des flux de travail automatisés très détaillés, vous devrez peut-être simplifier la logique ou répartir les processus entre plusieurs projets.

Les enregistrements de transactions et de contacts ne sont pas des « objets CRM » par défaut : dans la plupart des installations, une transaction est une tâche, et un client est une tâche ou un projet. Cela peut fonctionner, mais cela dépend de la rigueur des processus, de la cohérence des champs personnalisés et de la clarté des noms afin que le contexte ne soit pas perdu.

Les flux de travail d'e-mails ne sont pas une boîte de réception CRM native : vous pouvez établir des connexions avec des applications tierces et des outils de messagerie pour créer des tâches et conserver le contexte à portée de main, mais vous continuez à gérer vos communications dans votre système de messagerie plutôt que dans une boîte de réception dédiée à l'équipe commerciale.

La mise à l'échelle peut vous pousser vers des contrôles de niveau supérieur : si vous avez besoin d'une gouvernance plus stricte, comme un administrateur avancé, l'approvisionnement des utilisateurs ou des contrôles du forfait Enterprise, vous risquez de vous retrouver avec des forfaits tarifaires plus élevés que ce qu'attend une petite équipe.

Notion pour les modèles CRM

Via Notion

Notion est un environnement de travail dédié à la gestion des connaissances, axé sur les bases de données. Cela est important pour les modèles CRM, car votre « CRM » ne doit pas nécessairement se comporter comme un projet rempli de tâches. Il peut plutôt se comporter comme un ensemble d'enregistrements connectés.

Dans un modèle CRM Notion, chaque transaction est généralement un élément de la base de données. Vous pouvez afficher ces éléments sous forme de tableau pour les modifier rapidement, de tableau pour les étapes du pipeline ou d’échéancier lorsque les dates déterminent votre semaine.

Cette approche convient particulièrement aux petites entreprises, aux start-ups, aux agences et aux équipes commerciales ou opérationnelles qui souhaitent disposer d'un contexte proche du pipeline. Vos notes de réunion, documents, liens et documentation interne se retrouvent tous sur la même page de transaction, au lieu d'être dispersés dans différents modèles de projet.

Comment Notion aborde le CRM

Notion n'est pas un CRM traditionnel. Vous créez des modèles CRM en transformant votre pipeline en base de données, puis en déterminant ce que sont les « bonnes données » pour votre équipe.

Voici le modèle d’installation courant :

Utilisez une vue Tableau comme pipeline : regroupez les éléments de la base de données par propriété, par exemple par étape, puis déplacez les cartes d'une colonne à l'autre au fur et à mesure de l'avancement des transactions.

Stockez les détails CRM sous forme de propriétés de base de données : suivez le propriétaire, la date de clôture, la valeur de la transaction, la prochaine étape et la source du prospect sous forme de champs structurés afin de pouvoir filtrer et trier rapidement.

Changez de vue en fonction de la tâche : utilisez les vues Tableur pour les modifications en cours et les nettoyages rapides, les vues Tableau pour les révisions de pipeline et les vues d’échéancier lorsque vous avez besoin de voir le calendrier des transactions sur une semaine ou un mois.

Standardisez les enregistrements à l'aide de modèles de base de données : créez une disposition reproductible pour les notes de découverte, les objections, les parties prenantes et les détails de transfert afin que chaque page de transaction reste cohérente.

Ajoutez des automatisations lorsque vous souhaitez réduire les mises à jour manuelles : les automatisations de la base de données Notion sont disponibles dans les forfaits payants. Les utilisateurs du forfait Free peuvent créer des automatisations de notifications Slack, mais pas d'autres types.

Si vous utilisez déjà Notion et que vous souhaitez disposer d'un environnement de travail tout-en-un pour la documentation et le suivi simplifié des transactions, cette approche axée sur la base de données peut être une bonne solution. En contrepartie, votre pipeline ne restera précis que si l'équipe veille à mettre à jour les propriétés.

Modèles CRM Notion

Via Notion

Les modèles Notion font le gros du travail, à condition que leurs cas d'utilisation correspondent à vos besoins. Un modèle CRM Notion solide vous offre :

Une base de données de transactions avec les propriétés adéquates

Vues prêtes à l'emploi telles qu'un tableau et un tableau

Une structure cohérente pour les pages de transactions et les notes

Automatisations facultatives, en fonction du modèle et de votre forfait.

Si vous ne souhaitez pas partir de zéro, vous pouvez consulter les modèles CRM personnalisables suivants proposés par Notion :

1. Modèle CRM pour l'équipe commerciale par Notion

Via Notion

Si votre suivi des ventes se fait actuellement à l'aide d'un tableur, de quelques pages de notes désordonnées et de la mémoire de quelqu'un, ce modèle vous offre un point de départ plus clair. Le modèle CRM de vente de Notion vous permet de gérer votre entonnoir de vente sans avoir l'impression d'utiliser un « SaaS lourd », tout en conservant les éléments de base au même endroit.

Vous bénéficiez d'une structure simple pour le suivi des prospects avec uniquement les champs qui vous intéressent, et chaque enregistrement peut être conservé sous forme de page Notion pour les notes et le contexte de la transaction. C'est également un choix populaire sur le marché Notion, ce qui est rassurant lorsque vous recherchez un modèle que vous pouvez adopter rapidement et modifier ultérieurement.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Configurez un pipeline léger sans avoir à créer une base de données à partir de zéro.

Conservez chaque transaction sous forme de page pour les notes, les mises à jour et le contexte.

Suivez uniquement les propriétés dont vous avez besoin, puis ajoutez-en d'autres plus tard.

Standardisez les suivis en transformant les prochaines étapes en tâches visibles.

Facilitez l'ajustement de votre CRM lorsque la équipe commerciale change.

✨️ Idéal pour : les petites équipes qui souhaitent disposer d'un CRM simple basé sur Notion, sans outils supplémentaires.

2. Modèle « Tous les comptes » de Notion

Via Notion

Le modèle « Tous les comptes » de Notion vous offre un moyen simple de conserver tous les comptes clients au même endroit. Au lieu de passer d'une page à l'autre et d'un onglet à l'autre pour trouver les dernières informations, vous pouvez centraliser les détails des comptes clés afin de faciliter la cohérence.

Pour les petites entreprises, les startups et les agences, c'est une alternative pratique à un outil CRM complet lorsque vous avez simplement besoin de visibilité. Vous pouvez suivre la propriété, le statut et le travail en cours, puis conserver des notes et des mises à jour liées au même enregistrement de compte à mesure que les choses changent.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Conservez tous les comptes clients dans un environnement de travail organisé.

Suivez les propriétaires de comptes afin que les responsabilités restent claires au sein de l'équipe.

Enregistrez les informations clés une seule fois, puis réutilisez-les dans tous vos flux de travail.

Stockez les mises à jour et les notes dans chaque page d'enregistrement de compte.

Analysez rapidement la santé de vos comptes sans avoir à reconfigurer votre installation chaque semaine.

✨️ Idéal pour : les petites équipes, les startups et les agences qui gèrent plusieurs comptes clients et des relations continues.

3. Pipeline commerciale avec automatisations par Notion

Via Notion

Le pipeline de ventes avec automatisations de Notion est un modèle destiné aux semaines où votre pipeline semble correct, mais où les suivis sont négligés parce que personne ne veut effectuer les mises à jour manuellement. Il vous offre un pipeline de ventes prêt à l'emploi dans Notion, avec des automatisations de base de données intégrées à l'installation afin que les étapes routinières soient moins « lourdes sur le plan administratif ».

Pour les petites entreprises, les startups et les agences, c'est un moyen pratique de faire avancer les transactions sans avoir à adopter un outil CRM complet. Vous pouvez suivre les étapes dans une vue pipeline, conserver le contexte des transactions dans chaque enregistrement et vous appuyer sur des automatisations pour garder le système plus propre à mesure que votre équipe s'active.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Commencez avec un pipeline prêt pour l'automatisation au lieu de tout créer à partir de zéro.

Assurez la cohérence de chaque dossier commercial à mesure que les étapes et les propriétaires changent.

Réduisez les mises à jour manuelles lorsque votre équipe gère plusieurs transactions.

Stockez des notes et des liens dans la même page d'enregistrement de transaction.

Accélérez les révisions de pipeline grâce à des champs et des vues structurés.

✨️ Idéal pour : les équipes commerciales et opérationnelles qui souhaitent disposer d'un pipeline léger avec des automatisations afin de réduire les mises à jour manuelles.

4. Personal CRM 2026 par Notion

Via Notion

Le Personal CRM 2026 de Notion est un modèle qui met l'accent sur l'aspect « CRM » que la plupart des installations légères négligent : se souvenir de qui est une personne, de ce dont vous avez discuté la dernière fois et du moment où vous devez faire un suivi. Au lieu de jongler avec des notes éparpillées, vous disposez d'un seul endroit pour suivre les personnes et vos interactions avec elles.

Pour les petites entreprises, les startups, les agences et les équipes commerciales ou opérationnelles, c'est un module complémentaire à un modèle de pipeline. Vous pouvez l'utiliser pour gérer vos partenaires, vos prospects qualifiés et vos clients lorsque vous n'avez pas besoin d'une boîte de réception commerciale complète, mais que vous souhaitez tout de même assurer un suivi cohérent.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez vos contacts et les informations clés sans avoir à créer une base de données personnalisée.

Enregistrez les discussions afin de vous souvenir du contexte avant le prochain appel.

Définissez des moments de suivi afin que les relations ne s'essoufflent pas.

Organisez vos contacts personnels et professionnels dans un seul système.

Restez cohérent dans vos communications, même pendant les semaines chargées lors des projets.

✨️ Idéal pour : les équipes qui souhaitent disposer rapidement d'un outil léger de suivi des relations avec leurs partenaires, prospects et clients dans Notion.

5. Carnet d'adresses personnel par Notion

Via Notion

Le Rolodex personnel de Notion est un modèle simple qui vous aide à ne plus perdre de vue les personnes que vous rencontrez, avec lesquelles vous travaillez ou que vous prévoyez de contacter. Le modèle est conçu pour conserver les coordonnées et le contexte au même endroit, afin que vous n'ayez pas à fouiller dans d'anciens e-mails et des notes éparpillées avant de faire un suivi.

Pour les petites entreprises et les agences, ce modèle s'intègre parfaitement à votre pipeline commercial. Vous pouvez l'utiliser pour suivre les parties prenantes clients, les contacts partenaires et les prospects qualifiés, puis prendre des notes rapides sur l'état de la relation sans avoir besoin d'un outil CRM complet.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez vos coordonnées sans créer de base de données complexe.

Enregistrez des notes rapides pour vous souvenir du contexte avant les suivis.

Suivez facilement les relations entre vos clients, partenaires et prospects potentiels.

Rendez vos actions de communication plus cohérentes pendant les semaines chargées en livraisons et en ventes.

Trouvez rapidement la bonne personne lorsque des opportunités se présentent soudainement.

✨️ Idéal pour : les petites équipes qui effectuent le suivi des relations clés et du contexte des contacts dans Notion sans disposer d'un outil CRM complet.

Avantages de l'utilisation de Notion comme CRM

Notion fonctionne bien comme CRM léger lorsque vous souhaitez que le pipeline et le contexte se trouvent au même endroit. Au lieu de forcer les transactions dans un gestionnaire de tâches, vous pouvez traiter chaque transaction comme un enregistrement de base de données, puis l'ouvrir comme une page pour les notes de réunion, les liens, les fichiers et la documentation interne.

Les points forts des modèles CRM Notion :

Les enregistrements CRM restent structurés, même lorsque vous ajoutez du contexte : les détails des transactions sont stockés dans les propriétés de la base de données, ce qui vous permet de trier, filtrer et suivre la progression sans tout transformer en notes libres.

Vous pouvez adapter le flux de travail à votre stratégie commerciale : Notion vous permet de configurer plusieurs vues de base de données, afin que vous puissiez gérer un pipeline dans une vue Tableau, nettoyer les données dans une vue Tableur et vérifier les dates dans une vue Calendrier ou Échéancier en fonction de la manière dont votre équipe gère les projets.

Les bases de données connectées peuvent réduire les doublons : lorsque vous liez des contacts, des transactions et des comptes à l'aide de relations et de la fonction de cumul, vous pouvez réutiliser les coordonnées dans plusieurs projets au lieu de saisir à nouveau les mêmes informations à chaque fois.

La collaboration en temps réel convient aux équipes commerciales qui vendent et documentent ensemble : Notion est particulièrement efficace lorsque les flux de travail de l'équipe commerciale dépendent d'une base de connaissances partagée, car les dossiers de transaction peuvent également contenir des notes de réunion et le contexte des décisions en plus du pipeline.

Les intégrations vous aident à importer des fichiers dans le même outil : Notion prend en charge les intégrations via sa galerie, notamment des options telles que Google Drive et Slack, ce qui est utile lorsque votre équipe travaille sur des applications tierces.

Limites de Notion pour les modèles CRM

Notion peut être une bonne option pour les modèles CRM, mais ce n'est pas un CRM dédié. Votre installation dépend de la qualité de la conception de la base de données, de la régularité avec laquelle l'équipe la met à jour et du forfait tarifaire que vous avez choisi.

Voici les principales limites à prendre en compte :

L'automatisation est limitée dans le cadre du forfait Free : Notion précise que les automatisations de bases de données sont disponibles dans les forfaits payants. Dans le cadre du forfait Free, les utilisateurs peuvent créer des automatisations de notifications Slack, mais pas d'autres types d'automatisation.

Le forfait Free de Notion peut atteindre une limite maximale pour les équipes : le centre d'aide de Notion explique que les environnements de travail du forfait Free comptant plus de deux propriétaires ont une limite de 1 000 blocs par environnement de travail. Une fois cette limite atteinte, vous devrez passer à un forfait supérieur pour continuer à ajouter de nouveaux enregistrements et contenus CRM.

Les suivis peuvent sembler moins faciles à mettre en œuvre qu'avec les outils axés sur les tâches : vous pouvez suivre les prochaines étapes en tant que propriétés et créer des tâches dans une base de données, mais il est plus facile pour les équipes de laisser les champs dériver, à moins que vous ne mettiez en place de solides habitudes concernant la mise à jour des étapes, des propriétaires et des dates des prochaines étapes.

Il est facile d'en faire trop : Notion offre une grande liberté créative. C'est utile, mais cela peut allonger la courbe d'apprentissage si différentes personnes configurent des vues, des propriétés ou des conventions de nommage différentes dans le même modèle CRM.

Des contrôles d'administration plus avancés vous orientent vers les forfaits Business ou Enterprise : si vous avez besoin du SSO SAML (Security Assertion Markup Language Single Sign-On) et d'une gouvernance plus stricte à mesure que vous passez à des équipes plus importantes, Notion propose ces fonctionnalités dans les forfaits Business et Enterprise.

🤔 Le saviez-vous ? Les benchmarks HubSpot estiment le taux de conclusion moyen des ventes en 2024 à 29 %, ce qui rend d'autant plus importante la gestion du pipeline pour éviter de passer à côté d'opportunités commerciales potentielles.

Asana vs Notion : comparaison des fonctionnalités

À présent, vous avez pu constater la grande différence entre ces deux outils en matière de « gestion de la relation client ».

Asana transforme un modèle CRM en un flux de travail de projet, où les transactions se comportent comme des tâches et les suivis restent liés à la propriété et aux dates d'échéance.

Notion transforme un modèle CRM en base de données, où les transactions sont traitées comme des enregistrements et où les notes, les documents et le contexte des réunions sont conservés dans chaque page de transaction.

Comparons ensuite Notion et Asana sur les aspects qui font ou défont un système CRM léger lorsque davantage de personnes commencent à l'utiliser.

Fonctionnalité n° 1 : suivi du pipeline qui reste précis semaine après semaine

Asana

Asana fonctionne mieux lorsque votre pipeline est axé sur l'action. Chaque transaction est une tâche, vous pouvez donc attribuer des tâches, fixer des dates d'échéance et garder les prochaines étapes visibles dans la même vue que celle utilisée par votre équipe pour gérer les tâches et les projets. Il est plus difficile de perdre de vue les suivis lorsque la responsabilité et le calendrier sont toujours associés à la transaction.

Notion

Notion fonctionne mieux lorsque votre pipeline a besoin de contexte, et pas seulement d'une étape. Chaque transaction est un enregistrement de base de données qui s'ouvre dans une page, ce qui permet à votre équipe de conserver les notes de réunion, la documentation interne et les liens clés à proximité du pipeline. Le compromis est que la précision du pipeline dépend de la mise à jour cohérente des propriétés appropriées par les utilisateurs.

🏆 Gagnant : Égalité. Choisissez Asana si vous souhaitez un suivi du pipeline qui s'apparente à la gestion des tâches. Choisissez Notion si vous souhaitez bénéficier d'un suivi du pipeline et de pages de transaction plus riches pour la documentation.

Asana

Dans Asana, une « transaction » ou un « compte » correspond généralement à une tâche. Vous pouvez stocker des détails structurés à l'aide de champs personnalisés dans les forfaits payants et conserver les mises à jour dans les commentaires. Tout reste clair lorsque votre équipe considère la tâche comme la source de vérité, mais les longs fils de commentaires peuvent finir par noyer des informations contextuelles importantes au fil du temps.

Notion

Notion est conçu pour les enregistrements structurés. Vous pouvez conserver les transactions, les contacts et les comptes dans des bases de données distinctes, puis établir entre eux des connexions à l'aide de relations et de rollups afin que le même contexte de contact puisse apparaître dans plusieurs projets. Vous obtenez ainsi un modèle plus proche du CRM, en particulier si votre équipe utilise également Notion comme base de connaissances.

🏆 Gagnant : Notion, car il permet généralement de mieux structurer les enregistrements CRM.

Fonctionnalité n° 3 : suivis et hygiène du flux de travail dans les modèles CRM

Asana

Asana est performant dans ce domaine, car les suivis font partie intégrante du fonctionnement de l'outil. Vous attribuez des tâches, ajoutez des sous-tâches, fixez des dates d'échéance et utilisez des tâches récurrentes pour les points de contact répétitifs. Avec les forfaits payants, vous pouvez également ajouter des règles qui déclenchent des actions telles que l'attribution de propriétaires ou la mise à jour de champs lorsque quelque chose change.

Notion

Notion peut prendre en charge les suivis, mais le système ne reste efficace que si votre équipe met régulièrement à jour les propriétés. Les automatisations de base de données peuvent réduire certaines tâches de maintenance manuelles, mais elles ne sont disponibles que dans les forfaits payants. Les utilisateurs du forfait Free peuvent créer des automatisations de notifications Slack, mais pas d'autres types.

🏆 Gagnant : Asana, car les suivis basés sur les tâches ont une bonne visibilité et sont plus faciles à mettre en œuvre.

Fonctionnalité n° 4 : saisie des prospects qui garantit la cohérence de votre modèle CRM

Asana

Asana est plus performant lorsque vous souhaitez que la saisie des prospects reste structurée dès le début. Avec Asana Forms, vous pouvez collecter les mêmes champs à chaque fois (nom, entreprise, taille de la transaction, source, urgence) et créer une tâche directement dans votre projet pipeline afin que le modèle CRM reste cohérent pour tous les membres de l'équipe. Les formulaires sont disponibles dans les forfaits payants tels que Starter et supérieurs.

Notion

Notion permet de standardiser la saisie des prospects, mais nécessite généralement plus d’installation. Vous pouvez créer un modèle de base de données « Nouveau prospect » avec les propriétés requises et une disposition cohérente. Le défi consiste à intégrer les prospects dans cette base de données sans étapes supplémentaires. Les automatisations de Notion peuvent vous aider, mais les automatisations de base de données sont principalement une fonctionnalité payante, avec des limites pour les forfaits gratuits.

🏆 Gagnant : Asana, car les formulaires rendent la saisie des prospects plus cohérente dans un flux de travail de modèle CRM.

Fonctionnalité n° 5 : faire évoluer un CRM basé sur des modèles sans effort constant

Asana

Asana a tendance à s'adapter plus facilement lorsque davantage de personnes interviennent dans le pipeline. Les transactions se comportent comme des tâches, de sorte que la propriété et la notification des membres de l'équipe sont intégrées dans le flux de travail. Les règles peuvent également imposer des mesures d'hygiène de base, comme l'attribution de propriétaires ou la mise à jour de champs lorsqu'une transaction passe d'une étape à l'autre, bien que les règles aient des limites pratiques par projet.

Notion

Notion s'adapte bien lorsque votre équipe fait preuve de discipline dans la maintenance des propriétés et des vues de la base de données. Mais à mesure que de nouvelles personnes rejoignent l'équipe, la base de données peut facilement devenir confuse, en particulier si différents membres créent leurs propres vues, conventions de nommage ou raccourcis.

🏆 Gagnant : Asana, car il est plus facile de maintenir les modèles CRM opérationnels à mesure que de nouveaux collaborateurs rejoignent l'équipe.

ClickUp : la meilleure alternative directe à Asana et Notion pour les modèles CRM

Si vous essayez d'utiliser un CRM avec des modèles, le plus difficile n'est généralement pas le modèle, mais la dispersion du travail. Un prospect est discuté dans le chat, les étapes suivantes se trouvent dans la boîte de réception de quelqu'un, tandis que les dernières notes sont consignées dans un document.

Vient ensuite la prolifération des outils d'IA. Vous finissez par payer pour un outil d'IA pour rédiger, un autre pour résumer et un autre pour organiser. Mais ils ne partagent pas le contexte, vous passez donc encore du temps à faire le tri et à saisir à nouveau les mêmes informations dans différents outils.

ClickUp, un environnement de travail convergent basé sur l'IA, est conçu pour exécuter les flux de travail de l'équipe commerciale et de livraison au même endroit. Cela est important lorsque vous recherchez un système CRM léger qui reste précis sans nécessiter de nettoyage supplémentaire.

Et si vous souhaitez démarrer rapidement, ClickUp vous propose également des modèles CRM prêts à l'emploi que vous pouvez adapter pour le suivi des prospects, des transactions et des comptes, ainsi qu'une bibliothèque complète de modèles de vente et de CRM parmi lesquels choisir.

ClickUp n° 1 : ClickUp CRM pour les Teams

Conservez vos tâches, votre pipeline et les détails de vos transactions dans le même environnement de travail avec ClickUp CRM for Teams

Votre modèle CRM peut s'effondrer lorsque le pipeline se trouve à un endroit et que le travail qui fait avancer les transactions se trouve ailleurs. ClickUp CRM for Teams est conçu pour regrouper le suivi et l'exécution du pipeline, afin que vous n'ayez pas à maintenir un « univers CRM » séparé des tâches réelles.

Vous bénéficiez également de plus de 10 vues flexibles pour les cas d'utilisation CRM, notamment Liste, Tableau Kanban et Tableau, ce qui est utile lorsque différentes personnes ont besoin de vues de projet différentes pour le même pipeline.

💡 Conseil de pro : capturez des prospects avec les formulaires ClickUp, puis acheminer automatiquement le travail. Capturez des prospects avec tous les champs dont vous avez besoin grâce aux formulaires ClickUp Utilisez les formulaires ClickUp pour capturer des prospects avec les champs dont vous avez exactement besoin (comme la taille de la transaction, la source et la priorité), puis envoyez-les automatiquement dans la bonne liste de pipeline afin que votre CRM reste propre dès le premier jour. Vous pouvez ensuite associer cela à ClickUp Automatisations pour attribuer le bon propriétaire et créer la tâche suivante lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique, afin que le suivi soit assuré même pendant les semaines chargées.

ClickUp a un avantage n° 2 : les tâches ClickUp et les automatisations ClickUp

Déclenchez automatiquement les bonnes actions et exécutez vos opérations en toute fluidité grâce aux automatisations ClickUp

Asana et Notion peuvent tous deux exécuter des modèles CRM, mais les équipes se heurtent souvent au même problème : les suivis sont faciles à discuter, mais aussi faciles à oublier.

ClickUp intègre le suivi dans le flux de travail lui-même :

ClickUp Automatisation permet ensuite de réduire les tâches administratives répétitives en automatisant certaines actions, telles que l'attribution automatique de tâches, la publication de commentaires et la modification des statuts, ainsi que des options telles que les assignataires dynamiques.

ClickUp a un avantage n° 3 : ClickUp Brain et ClickUp tableaux de bord

Demandez en termes simples pour définir les étapes de gestion de votre pipeline avec ClickUp Brain

Un modèle CRM devient confus lorsque les détails les plus importants sont dispersés dans différentes notes. Vous vous souvenez qu'un appel comportait une exigence clé ou une contrainte de prix, mais vous ne le trouvez pas lorsque vous en avez besoin. ClickUp Brain vous aide en intégrant l'IA à votre environnement de travail afin que vous puissiez trouver des réponses et transformer les informations en étapes suivantes sans avoir à parcourir de longues pages et fils de discussion.

Une fois les informations organisées, il est essentiel d'avoir une vue d'ensemble rapide de l'avancement du pipeline. Les tableaux de bord ClickUp vous aident à surveiller les transactions, les suivis et les performances en un coup d'œil, afin que vous ne vous fiez pas uniquement à votre intuition ou aux mises à jour de la semaine dernière.

Pour les petites entreprises, les start-ups, les agences et les équipes commerciales ou opérationnelles, cela signifie que vous pouvez conserver des rapports CRM légers tout en bénéficiant d'une visibilité sur ce qui avance, ce qui stagne et ce qui nécessite une attention particulière.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain MAX pour que votre modèle CRM reste clair, facile à consulter et prêt à l'emploi. Augmentez votre productivité de 4 fois pour respecter les délais grâce à la fonction Talk To Text de ClickUp ClickUp Brain MAX vous aide à rester au courant des mises à jour CRM sans transformer chaque suivi en une tâche fastidieuse. Au lieu de fouiller dans des notes éparpillées ou de réécrire le même contexte à plusieurs endroits, vous pouvez saisir, trouver et agir plus rapidement sur les informations relatives aux transactions. Enregistrez plus rapidement les mises à jour des transactions grâce à Talk to Text : ajoutez des notes d'appel, des objections, les prochaines étapes ou les mises à jour des parties prenantes par commande vocale, puis enregistrez-les directement dans la tâche ou le document correspondant afin que votre CRM reste à jour, même entre deux réunions.

Posez des questions qui tirent des informations de votre contexte CRM : posez des questions à ClickUp BrainGPT telles que « Quelles transactions n'ont pas d'étape suivante ? » ou « Quels comptes attendent l'approbation des tarifs ? » afin de repérer les lacunes avant qu'elles ne deviennent des suivis manqués.

Trouvez instantanément des preuves grâce à Enterprise Search : effectuez des recherches dans les tâches, les documents et les commentaires pour trouver des éléments tels que « examen de sécurité », « modifications juridiques » ou « renouvellement », afin de pouvoir extraire le contexte en quelques secondes lors des transferts et des examens de pipeline.

Choisissez le modèle le mieux adapté à la tâche : utilisez différents modèles en fonction du travail à effectuer, par exemple pour rédiger des e-mails de suivi concis, résumer de longues notes d'appel en éléments à mener ou tester les points clés d'une proposition sous un angle plus analytique.

Modèles CRM ClickUp

Si vous souhaitez une installation plus rapide que de partir de zéro, les modèles de ClickUp vous offrent un point de départ structuré pour un flux de travail CRM. Vous pouvez choisir un modèle qui correspond à votre flux de travail, puis le personnaliser à mesure que votre pipeline se précise.

1. Modèle CRM ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les prospects et les opportunités grâce aux pipelines avec le modèle CRM de ClickUp.

Le modèle CRM de ClickUp vous offre un dossier prêt à l'emploi pour gérer vos prospects, vos transactions et vos relations clients en un seul endroit. Au lieu de créer un CRM à partir de zéro, vous bénéficiez d'une installation structurée avec des statuts personnalisés, des champs personnalisés et plusieurs vues afin de pouvoir commencer immédiatement à organiser votre pipeline.

Pour les petites entreprises, les start-ups, les agences et les équipes commerciales ou opérationnelles, ce modèle facilite le maintien de la cohérence. Vous pouvez centraliser les coordonnées, hiérarchiser les suivis par étape et utiliser des vues telles que « Processus de vente » et « Mes missions » pour que les prochaines étapes soient visibles par toute l'équipe.

📖 À lire également : Le meilleur logiciel d'environnement de travail unifié pour centraliser votre travail

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les prospects et les opportunités à travers les différentes étapes du pipeline grâce à des statuts clairs.

Stockez les coordonnées dans des champs personnalisés pour un filtrage et des mises à jour rapides.

Passez facilement d'une vue Liste, du Processus de vente et de Mes missions.

Utilisez des rappels et des automatisations pour éviter que les suivis ne soient oubliés.

Surveillez l'activité CRM à l'aide de tableaux de bord pour vérifier plus rapidement l'état d'avancement du pipeline.

✨️ Idéal pour : les équipes qui souhaitent disposer d'un CRM structuré, basé sur des modèles, qu'elles peuvent utiliser quotidiennement dans ClickUp.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Super Agents pour garder votre modèle CRM propre sans avoir à courir après les mises à jour. Lancez des agents IA pré-personnalisés qui aident à fournir des requêtes naturelles aux clients Les super agents ClickUp sont conçus pour agir comme des coéquipiers alimentés par l'IA au sein de votre environnement de travail, avec un accès contrôlé par les permissions et la configuration ClickUp. Voici une méthode adaptée au CRM pour les utiliser dans un environnement de travail tout-en-un : Créez un super agent « Pipeline Hygiene » qui vérifie les transactions pour lesquelles la prochaine étape, le propriétaire ou la date de suivi sont manquants, puis les signale pour révision.

Ajoutez des déclencheurs pour qu'il s'exécute après un changement d'étape d'une transaction, puis créez la tâche de suivi appropriée et @mentionnez le propriétaire concerné.

Gardez un contrôle strict en configurant les outils qu'il peut utiliser (par exemple, autorisez les mises à jour des tâches mais bloquez les modifications des documents). Cela est utile lorsque votre équipe gère plusieurs projets et que vous souhaitez que le modèle CRM reste précis sans compter sur les personnes pour se souvenir de chaque mise à jour.

2. Modèle ClickUp Sales Tracker

Obtenir un modèle gratuit Prenez des décisions basées sur les données pour optimiser votre pipeline avec le modèle ClickUp Sales Tracker.

Le modèle Sales Tracker de ClickUp vous aide à suivre l'activité de votre équipe commerciale sans que la création de rapports ne devienne un casse-tête hebdomadaire. Vous disposez d'une liste prête à l'emploi pour enregistrer la progression des ventes, surveiller les objectifs et organiser les données commerciales clés à l'aide de statuts de tâches personnalisés, de champs personnalisés et de plusieurs vues conçues pour suivre les performances.

Pour les petites entreprises, les startups, les agences et les équipes commerciales ou opérationnelles, ce modèle facilite la prise de décisions en matière de pipeline. Vous pouvez identifier ce qui fonctionne, voir où les efforts sont gaspillés et suivre les performances individuelles ou collectives en un seul endroit, ce qui vous évite d'avoir à extraire des nombres de cinq outils différents avant chaque révision.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez la progression des ventes grâce à des statuts clairs tels que « Objectif atteint » et « En cours ».

Enregistrez les ventes et les détails des produits à l'aide des champs personnalisés pour une analyse plus rapide.

Examinez les tendances de performance grâce à la vue qui affiche le Volume des ventes par mois.

Comparez rapidement les résultats des produits grâce à la vue « Statut des ventes par produit ».

Partagez les mises à jour avec les parties prenantes grâce à un suivi et à des rapports cohérents.

✨️ Idéal pour : les équipes qui recherchent un système simple pour suivre les performances commerciales et l'avancement du pipeline dans ClickUp.

3. Modèle de suivi des commissions ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez la progression et les objectifs de chaque employé grâce au modèle de suivi des commissions ClickUp.

Le modèle de suivi des commissions ClickUp vous aide à suivre les commissions, de la prospection à la conclusion, sans avoir à créer un tableur compliqué. Vous pouvez enregistrer les détails des transactions, calculer les commissions avec plus de précision et associer chaque paiement au bon commercial et à l’échéancier.

Pour les petites entreprises, les startups, les agences et les équipes commerciales ou opérationnelles, ce modèle permet de suivre les performances de manière moins chaotique. Vous pouvez suivre la progression vers les objectifs, repérer les lacunes dans le pipeline et garantir la transparence des discussions sur les commissions, afin que personne n'ait à courir après les nombres à la fin du mois.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les commissions par étape de transaction grâce aux statuts personnalisés.

Stockez les détails des paiements à l'aide de champs personnalisés tels que la date de clôture et la commission.

Comparez rapidement les prospects dans la vue Tableur pour obtenir des rapports plus clairs.

Planifiez vos échéances dans les vues Calendrier et Échéancier pour une meilleure visibilité.

Suivez les performances et les objectifs individuels sans avoir recours à des feuilles de calcul supplémentaires.

✨️ Idéal pour : les équipes commerciales qui ont besoin d'un moyen clair et reproductible de suivre les commissions et les performances dans ClickUp.

4. Modèle de pipeline commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez les données clients grâce à une interface glisser-déposer avec le modèle ClickUp Sales Pipeline.

Le modèle ClickUp Sales Pipeline vous offre un environnement de travail prêt à l'emploi pour gérer votre pipeline comme un véritable système. Vous pouvez visualiser votre entonnoir en un seul endroit et conserver les données clients à portée de main grâce à un flux glisser-déposer.

Si vous êtes une petite entreprise, une start-up ou une agence jonglant avec plusieurs contrats à la fois, ce modèle vous aide à rester cohérent sans administration supplémentaire. Vous pouvez classer les prospects par ordre de priorité en fonction de leur urgence ou de leur valeur, voir ce qui nécessite votre attention cette semaine et confier le suivi au bon propriétaire afin que votre pipeline ne reste pas au point mort.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez l'évolution des transactions grâce à 30 statuts personnalisés à travers les différentes étapes du pipeline.

Stockez le contexte de relation grâce au champ personnalisé « Dernier contact » intégré.

Passez de la vue Liste à la vue SOP des ventes et à la vue Équipe pour différents types de vérifications.

Hiérarchisez plus rapidement les prospects en triant et en filtrant les transactions par urgence ou potentiel.

Assurez la connexion entre le travail commercial, les tâches, le contexte des e-mails et la collaboration au sein de l'équipe.

✨️ Idéal pour : les équipes qui souhaitent disposer d'une vue structurée du pipeline dans ClickUp, avec des étapes et des responsabilités claires.

5. Modèle CRM ClickUp pour l'équipe commerciale

Obtenir un modèle gratuit Identifiez des prospects, concluez des contrats et découvrez des informations grâce à des décisions basées sur les données avec le modèle CRM ClickUp Sales.

Le modèle CRM ClickUp Sales est destiné à la partie de la vente qui est généralement compliquée : le suivi des discussions et la facilité de recherche du contexte des transactions. Il vous offre une installation de type base de données sans code, ainsi que des vues qui vous aident à gérer à la fois le mouvement du pipeline et les actions commerciales quotidiennes.

Si vous souhaitez utiliser un CRM léger sans acheter une plateforme CRM complète, ce modèle vous aide à rester organisé et à éviter les mises à jour dispersées. Vous pouvez conserver les informations client au même endroit, suivre la progression de chaque vente grâce à des statuts structurés et utiliser différentes vues pour examiner rapidement le pipeline ou vérifier plus en détail les transactions.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez la progression des transactions grâce à 20 statuts personnalisés, notamment des étapes telles que « En discussion » et « Intégration ».

Capturez les détails des discussions avec les clients à l'aide des champs personnalisés pour obtenir des enregistrements cohérents.

Utilisez des vues telles que Résumé, Tableau, Liste et un guide de démarrage pour une installation rapide.

Réduisez les entrées manuelles en associant les activités commerciales aux tâches et aux étapes du processus.

Améliorez la visibilité sur les interactions avec les clients et les prochaines actions à mener au sein de l'équipe.

✨️ Idéal pour : les équipes commerciales et opérationnelles qui souhaitent bénéficier d'un flux de travail de type CRM dans ClickUp, sans outils supplémentaires.

6. Modèle de rapport commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les tendances et repérez les opportunités grâce aux diagrammes visuels du modèle de rapport commercial ClickUp.

Le modèle de rapport commercial ClickUp vous aide à transformer l'activité du pipeline en quelque chose que vous pouvez réellement examiner et exploiter. Au lieu de rechercher des nombres dans différents onglets, vous pouvez rassembler les indicateurs commerciaux clés dans un seul rapport, visualiser les tendances à l'aide de diagrammes et repérer plus rapidement les opportunités ou les lacunes.

Si vous gérez le travail des clients et les ventes au cours de la même semaine, c'est souvent au niveau des rapports que les choses se compliquent. Ce modèle permet de simplifier et de répéter les rapports, afin que vous puissiez suivre les performances au fil du temps et partager les mises à jour avec les parties prenantes sans avoir à recréer un rapport à partir de zéro chaque mois.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez la progression des rapports grâce à des statuts personnalisés simples tels que « Ouvert » et « Achevé ».

Stockez les données de rapports avec 10 champs personnalisés, notamment la région de vente, l'année et le trimestre.

Consultez les données dans plusieurs vues de rapport, notamment les formats mensuel, trimestriel et annuel.

Utilisez des diagrammes visuels pour repérer les tendances et les opportunités sans mettre en forme manuellement.

Responsabilisez votre équipe commerciale grâce à des rapports cohérents et des indicateurs clairs.

✨️ Idéal pour : les équipes commerciales qui souhaitent générer rapidement des rapports de vente dans ClickUp, sans avoir à passer par des feuilles de calcul.

7. Modèle de processus de vente ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez et stockez toutes vos données dans une base de données collaborative et sans code grâce au modèle de processus de vente ClickUp.

Le modèle de processus de vente ClickUp vous aide à définir les étapes de votre processus de vente, puis à les suivre concrètement. Il est conçu pour suivre la progression à travers les différentes étapes, stocker les données des prospects et des clients dans une base de données collaborative sans code, et garder le processus en vue pour que rien ne soit oublié.

Si vous êtes une start-up ou une petite équipe en phase de développement, ce modèle vous offre une structure sans ajouter de friction. Vous pouvez l'utiliser pour intégrer plus rapidement de nouveaux commerciaux, clarifier les transferts et repérer les transactions qui ralentissent, car chaque étape est associée à des tâches et des données en pièce jointe.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez chaque étape de votre processus de vente grâce à des statuts personnalisés pour chaque étape.

Stockez les données de vente avec 8 champs personnalisés tels que Opportunité, E-mail et Numéro de contact.

Créez votre flux de travail avec des vues telles que Liste, diagramme de Gantt, Charge de travail et Calendrier.

Assurez la cohérence du processus afin qu'aucune étape ne soit oubliée pendant les semaines chargées.

Facilitez l'intégration en fournissant aux commerciaux un système clair indiquant « la suite des événements ».

✨️ Idéal pour : les équipes commerciales qui souhaitent disposer d'un modèle de processus de vente reproductible qu'elles peuvent affiner au fur et à mesure de leur croissance.

📹️ Regardez une vidéo : vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'IA dans le domaine de l'équipe commerciale, mais vous en avez assez des conseils vagues qui ne changent rien à votre quotidien ?

Cette vidéo vous présente les flux de travail pratiques de ClickUp à l'aide de ClickUp Brain, ClickUp CRM, AI Notetaker, ClickUp Docs et les tableaux de bord, ainsi que des modèles prêts à l'emploi tels que le rapport quotidien des ventes et les prévisions de ventes, afin que vous puissiez gérer la santé de votre pipeline, les suivis et les rapports en un seul endroit.

8. Modèle d'appels commerciaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez toutes vos données commerciales en un seul emplacement centralisé grâce au modèle ClickUp Sales Calls.

Le modèle ClickUp Sales Calls est conçu pour les équipes commerciales qui effectuent de nombreuses actions de prospection et ont besoin d'un suivi des appels pour rester organisées. Il vous aide à enregistrer vos contacts, à suivre vos appels et à relier chaque discussion à des tâches de suivi afin que les résultats des appels ne disparaissent pas dans les notes de quelqu'un.

Si vous essayez d'utiliser des modèles comme CRM léger, le suivi des appels est souvent le chaînon manquant. Ce modèle permet d'organiser vos activités d'appel et les prochaines étapes en un seul endroit afin que vous puissiez assurer un suivi plus rapide, faire avancer les transactions et garantir la cohérence entre les commerciaux.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les opportunités grâce à des statuts personnalisés tels que « Appel commercial », « Qualifié », « Prospect » et « Fermé ».

Stockez les informations relatives aux appels et aux contacts à l'aide de champs personnalisés tels que la date de suivi et l'adresse e-mail.

Utilisez des vues telles que « Résumé » et « Pipeline commercial » pour obtenir rapidement une visibilité sur les appels à traiter.

Attribuez immédiatement des suivis sous forme de tâches afin que les éléments à entreprendre conservent leur visibilité.

Assurez la cohérence du suivi des appels entre les commerciaux sans outils supplémentaires.

✨️ Idéal pour : les équipes qui souhaitent associer le suivi des appels et les relances à un flux de travail CRM simple dans ClickUp.

9. Modèle ClickUp Sales Tracker

Obtenir un modèle gratuit Identifiez clairement les domaines dans lesquels vos efforts commerciaux sont les plus efficaces grâce au modèle ClickUp Sales Tracker.

Le modèle ClickUp Sales Tracker vous aide à suivre les activités et les performances commerciales de manière simple, sans en faire un projet de rapports. Il est conçu comme un outil de suivi sous forme de liste avec des statuts clairs, des champs structurés et plusieurs vues afin que vous puissiez suivre la progression et repérer rapidement les tendances.

Si vous êtes une petite entreprise, une start-up ou une agence qui a besoin de visibilité mais ne souhaite pas mettre en place une installation CRM lourde, ce modèle vous permet de simplifier votre suivi. Vous pouvez voir où vos efforts commerciaux portent leurs fruits, mesurer les performances au fil du temps et prendre de meilleures décisions en matière de pipeline en utilisant le même environnement de travail que celui que vous utilisez déjà pour gérer votre travail.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez la progression des ventes grâce à des statuts tels que « Objectif atteint », « Objectif non atteint » et « En cours ».

Stockez les détails des ventes avec 12 champs personnalisés, y compris les cibles d'expédition et de profit.

Examinez les tendances à l'aide d'une vue du volume des ventes par mois pour un suivi plus clair des performances.

Comparez les résultats à l'aide d'une vue « Statut des ventes par produit » pour prendre des décisions rapides.

Assurez la cohérence de vos rapports sans avoir à recréer vos trackers chaque semaine.

✨️ Idéal pour : les équipes qui souhaitent un suivi des ventes léger dans ClickUp, avec des vues claires et une visibilité simple des performances.

10. Modèle de gestion du pipeline commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez et gérez les opportunités entrantes, traitées par les AE et les BDR grâce au modèle de gestion du pipeline commercial ClickUp.

Suivez et gérez les opportunités entrantes, traitées par les AE et les BDR, grâce au modèle de gestion du pipeline commercial ClickUp.

Le modèle de gestion du pipeline commercial ClickUp est conçu pour gérer les opportunités entrantes lorsque plusieurs personnes interviennent dans le pipeline. Il s'agit d'un dossier prêt à l'emploi qui aide les commerciaux et les responsables du développement commercial à rester alignés sur les opportunités entrantes, les projets en cours et ceux qui nécessitent une relance.

Si votre pipeline est rapidement saturé, ce modèle vous offre une structure sans vous ralentir. Vous bénéficiez d'une installation prédéfinie avec de nombreuses étapes de pipeline, des champs intégrés pour les données relatives aux transactions et une automatisation incluse, afin que le flux de travail soit organisé dès le premier jour.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Gérez les opportunités entrantes dans un dossier partagé conçu pour les flux de travail AE et BDR.

Suivez la progression des transactions grâce à 25 statuts pour des étapes de pipeline plus détaillées.

Saisissez les données relatives aux transactions à l'aide de 18 champs personnalisés pour un suivi et des rapports cohérents.

Utilisez l'automatisation incluse pour réduire les mises à jour répétitives du pipeline.

Assurez-vous que la propriété et les transferts sont clairs lorsque plusieurs commerciaux travaillent sur le même pipeline.

✨️ Idéal pour : les équipes commerciales qui répartissent les opportunités entrantes entre les BDR et les AE qui ont besoin d'une visibilité partagée sur le pipeline.

Tout regrouper dans ClickUp, plutôt que dans cinq onglets différents

Si vous hésitez entre Asana et Notion pour vos modèles CRM, sachez que les deux solutions peuvent convenir, mais pour des raisons différentes.

Asana est plus performant lorsque votre CRM est réellement un moteur de suivi. Les transactions se comportent comme des tâches, il est donc plus facile d'attribuer des tâches, de fixer des dates d'échéance et de garder les tâches de l'équipe en vue pendant que vous gérez vos projets.

Notion semble plus performant lorsque votre CRM nécessite un contexte plus riche. Les transactions se comportent comme des enregistrements, ce qui permet à votre pipeline de côtoyer la documentation interne, les notes de réunion et une base de connaissances légère.

Le hic, c'est la cohérence. Avec une installation basée sur des modèles, votre pipeline ne reste précis que si les utilisateurs le mettent à jour, semaine après semaine, pour plusieurs projets. ClickUp est plus adapté lorsque vous souhaitez que votre flux de travail CRM soit directement lié à l'exécution au sein d'un espace de travail tout-en-un.

Inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp pour bénéficier d'un flux de travail mieux organisé !

Foire aux questions (FAQ)

Asana fonctionne comme un modèle CRM axé sur les tâches. Une transaction devient une tâche, et les suivis sont intégrés aux affectations, aux dates d'échéance et aux vues de projet. Notion fonctionne comme un modèle CRM axé sur les bases de données. Une transaction devient un enregistrement, et le contexte est intégré à la page. Si vous souhaitez disposer à la fois du suivi des actions et du contexte des transactions, les modèles CRM ClickUp combinent l'exécution des tâches et le suivi de type CRM en un seul endroit.

Si votre équipe gère déjà des projets structurés dans un gestionnaire de tâches, Asana est généralement plus rapide à configurer avec un tableau, quelques champs et des étapes claires. Notion nécessite plus de travail de conception, car vous devez créer la structure de la base de données, les vues et les propriétés. ClickUp est souvent le plus rapide si vous souhaitez des modèles de projet que vous pouvez lancer et ajuster sans avoir à créer le système à partir de zéro.

Oui. Asana comprend des modèles de projet de type CRM, tels que les modèles « Pipeline commercial » et « Suivi des comptes ». Ils fonctionnent en associant les transactions et les comptes à des tâches au sein d'un projet. Si vous souhaitez disposer d'une bibliothèque plus complète de modèles de vente et de CRM conçus pour le suivi du pipeline, les suivis et les rapports, ClickUp offre davantage d'options dans ce format.

Oui, surtout si votre équipe commerciale souhaite disposer de pages de transactions avec des notes, des liens et une installation de gestion des connaissances en connexion. La clé réside dans la rigueur des processus. Notion vous permet de créer une base de données claire, mais sa précision dépend de la mise à jour régulière des propriétés et des étapes. ClickUp peut être un choix plus judicieux si vous souhaitez disposer de ces notes et d'une gestion des tâches plus rigoureuse pour les suivis.

Asana l'emporte généralement pour l'automatisation basée sur les tâches, car les règles sont construites autour du déplacement des tâches, des affectations et des changements d'étape. Notion propose des automatisations de bases de données, mais leur profondeur dépend de vos forfaits et de la manière dont vous structurez votre base de données. ClickUp est une alternative intéressante lorsque vous souhaitez des flux de travail automatisés directement liés aux tâches, aux statuts et aux étapes de suivi au sein de votre environnement de travail CRM.

Si votre travail avec vos clients dépend de l'exécution, des délais et d'une répartition claire de la propriété, Asana peut être plus facile à utiliser, car il s'agit avant tout d'un outil structuré de gestion de projet. Si votre travail avec vos clients dépend d'un contexte riche et d'une documentation interne, Notion peut être plus adapté. Si vous souhaitez gérer vos clients et le suivi CRM dans le même outil, ClickUp est souvent le moyen le plus simple de tout garder connecté.