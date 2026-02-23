Les 10 meilleurs outils d'IA pour le leadership en matière de croissance afin d'augmenter le chiffre d'affaires

Lors d'une réunion mensuelle pour synchroniser la croissance, les tableaux de bord semblaient prometteurs. Le CAC était stable. Les nouvelles inscriptions étaient en hausse.

Mais lorsque le directeur financier a demandé : « Quelles initiatives ont fait progresser le chiffre d'affaires et lesquelles ont simplement fait progresser les indicateurs ? », les réponses sont devenues floues.

Pourquoi ? Les données sur les médias payants se trouvent dans un outil. Les indicateurs d'activation des produits se trouvent dans un autre. Les informations sur le pipeline de l'équipe commerciale sont enfermées dans les rapports CRM. Les expériences de croissance sont suivies dans des présentations, des feuilles de calcul et des fils Slack.

Les données existent, mais elles sont fragmentées entre les tableaux de bord, les feuilles de calcul et les outils.

À mesure que les canaux d'acquisition se multiplient, que les parcours de vie deviennent plus complexes et que les cibles de chiffre d'affaires augmentent, le défi pour les dirigeants consiste à garantir la clarté de ces systèmes.

Nous allons maintenant explorer les outils d'IA pour le leadership en matière de croissance qui unifient les informations fragmentées, accélèrent l'expérimentation et assurent la connexion entre chaque initiative et son impact sur les revenus. 📈

Il existe plusieurs fonctionnalités fondamentales que tout responsable de la croissance devrait évaluer avant la validation de la plateforme :

Unification des données tout au long du funnel : recherchez des plateformes qui appliquent des informations basées sur les données en combinant l'utilisation des produits, l'engagement marketing, les enregistrements CRM et les données sur les revenus, ce qui permet une meilleure prise de décision sans rapprochement manuel.

Des informations exploitables : assurez-vous que les informations recueillies se traduisent directement en actions, en favorisant la hiérarchisation, l'acheminement et l'exécution basés sur l'IA au sein des systèmes existants.

Indicateurs et définitions partagés : sélectionnez des outils qui sélectionnez des outils qui alignent les équipes interfonctionnelles autour des mêmes définitions afin d'éviter les défis organisationnels causés par des interprétations contradictoires.

Une intégration approfondie, et pas seulement étendue : concentrez-vous sur une intégration de l'IA qui intègre les informations dans les flux de travail plutôt que de les isoler dans des tableaux de bord.

Attribution et visibilité au niveau des revenus : reliez les données comportementales aux résultats afin de pouvoir évaluer l'impact par rapport aux objectifs organisationnels.

Sécurité, conformité et gouvernance : assurez-vous que la gouvernance soutient l'adoption de l'IA à grande échelle, en particulier lorsque vous travaillez avec des données clients et des parties prenantes externes.

IA contextuelle : l'outil d'IA générique doit comprendre votre environnement de croissance, et ne pas se contenter de répondre à des questions de manière isolée. Il doit raisonner à partir de vos expériences, de vos indicateurs, de l'historique de vos campagnes, des mises à jour CRM et des signaux produits, en conservant l'intégralité du contexte.

📮 ClickUp Insight : Seuls 10 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent régulièrement des outils d'automatisation et recherchent activement de nouvelles opportunités d'automatisation. Cela met en évidence un levier majeur inexploité pour la productivité : la plupart des équipes s'appuient encore sur un travail manuel qui pourrait être rationalisé ou éliminé. Les agents IA de ClickUp facilitent la création de flux de travail automatisés, même si vous n'avez jamais utilisé l'automatisation auparavant. Grâce à des modèles prêts à l'emploi et à des commandes basées sur le langage naturel, l'automatisation des tâches devient accessible à tous les membres de l'équipe ! 💫 Résultats concrets : QubicaAMF a réduit le temps consacré à la création de rapports de 40 % grâce aux tableaux de bord dynamiques et aux diagrammes automatisés de ClickUp, transformant ainsi des heures de travail manuel en informations en temps réel.

Voici un aperçu des meilleurs outils d'IA et une comparaison entre eux, basée sur leur capacité à fournir des informations clés, à améliorer les performances de l'équipe et à offrir de l'assistance au potentiel de leadership :

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Gestion du travail, planification interfonctionnelle, tableaux de bord, automatisations, documents, suivi des objectifs Équipes interfonctionnelles gérant la planification et l'exécution dans un seul système Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises. 6sense Données d'intention au niveau du compte, modélisation des étapes d'achat, orchestration des publicités et de la communication Équipes B2B qui hiérarchisent et engagent les comptes cibles à forte intention d'achat Forfait gratuit disponible, tarifs personnalisés ZoomInfo Base de données de contacts B2B, intention d'achat, cadences de l'équipe commerciale, intelligence de discussion Équipes commerciales gérant un volume élevé d'appels sortants et de prospection Tarification personnalisée HubSpot CRM, automatisation du marketing, génération de contenu, rapports, assistants IA Des équipes en pleine croissance gérant le CRM, le marketing et l'équipe commerciale sur une seule plateforme Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois par utilisateur. Adobe Marketo Engage Automatisation du marketing, attribution multi-touch, notation des prospects, orchestration des campagnes Équipes B2B gérant des cycles de vente longs et des campagnes complexes Tarification personnalisée Amplitude Analyse des produits, informations comportementales, analyse basée sur l'IA, assistance à l'expérimentation Équipes produit et croissance axées sur la fidélisation et l'analyse comportementale Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 61 $/mois. Salesforce CRM, intelligence des revenus, agents IA, analyse, automatisation des flux de travail Grandes organisations gérant des flux de travail pour les revenus et les clients complexes Forfaits payants à partir de 25 $/mois par utilisateur Clay Enrichissement des données, recherche Web par IA, création de listes sortantes, séquençage Les équipes GTM allégées créent rapidement des listes sortantes ciblées. Forfait Free gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 149 $/mois. Drift Agents de chat IA, réunion, qualification des prospects, analyse conversationnelle Équipes B2B convertissant les visiteurs à forte intention d'achat sur les sites web Tarification personnalisée Dynamic Yield Personnalisation, expérimentation, optimisation de l'expérience sur tous les canaux Équipes personnalisant les expériences Web, d’application et commerciales Tarification personnalisée

⚡ Archive de modèles : Modèles de plans de croissance pour élaborer une stratégie de croissance

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Il n'existe pas d'outil d'IA unique et idéal pour le leadership en matière de croissance. Le choix approprié dépend du mode de fonctionnement de vos équipes, de la manière dont les données circulent dans les systèmes existants et de l'efficacité avec laquelle le rôle de l'IA est défini dans les programmes de développement du leadership.

Vous trouverez ci-dessous notre sélection des meilleurs outils d'IA qui vous seront utiles :

1. ClickUp (idéal pour les équipes interfonctionnelles qui planifient et effectuent le suivi du travail dans un seul système)

Essayez ClickUp gratuitement Imaginez et mettez en œuvre des idées de croissance avec votre partenaire créatif et collaboratif : ClickUp AI.

Commençons par le favori de notre équipe : ClickUp pour les équipes marketing. Il permet de regrouper la planification, la collaboration, la documentation et l'exécution dans un espace de travail connecté, éliminant ainsi la dispersion du travail.

Qu'est-ce qui le distingue des autres outils de cette liste ? Premier environnement de travail IA convergent au monde, ClickUp AI est directement intégré aux documents, au chat, aux Tableaux blancs et plus encore. Vous pouvez résumer les discussions, générer des plans et passer du visuel à l'action sans changer de contexte.

Examinons certaines de ses principales fonctionnalités de convergence IA:

Une IA contextuelle au sein de votre environnement de travail

ClickUp Brain s'intègre à votre travail et comprend le contexte de vos tâches, documents, commentaires et données de projet.

L'IA contextuelle fournit des réponses adaptées au travail, résume l'activité de l'environnement de travail, détecte les obstacles et génère du contenu basé sur vos données de travail réelles.

Vous pouvez l'utiliser pour ces cas d'utilisation marketing (parmi tant d'autres) :

Résumés automatisés des campagnes : demandez « Résumez nos dernières tâches de campagne du quatrième trimestre, y compris la progression, les principaux obstacles et les prochaines étapes », et l'outil affichera le statut des tâches, les commentaires et les documents.

Informations sur les commentaires multicanaux : collez les commentaires sur la campagne ou les feuilles de calcul sur les performances, puis invitez « Mettez en évidence les principales tendances en matière de sentiment des utilisateurs et les corrections recommandées. » Cela transformera les données brutes en informations exploitables sans analyse manuelle.

Assistance instantanée pour le contenu : utilisez ClickUp Brain pour rédiger des e-mails, des légendes pour les réseaux sociaux ou même des e-mails d'assistance.

Obtenez des réponses claires à partir des données de votre environnement de travail avec ClickUp Brain.

Laissez les super agents IA faire le travail fastidieux à votre place.

Les super agents IA de ClickUp sont des coéquipiers IA qui s'adaptent aux changements dans votre environnement de travail et agissent en fonction de vos instructions. Ils peuvent surveiller les espaces, répondre aux requêtes, créer des tâches et organiser le travail avec un minimum de supervision.

Intégrez un spécialiste de l'IA dans chaque flux de travail marketing clé grâce à ClickUp Super Agents.

Vous pouvez par exemple les utiliser pour :

Surveillez vos expériences grâce à des retours en temps réel : Configurez un agent pour surveiller les indicateurs d'activation, de fidélisation ou de conversion et avertir les propriétaires lorsque les performances tombent en dessous des seuils fixés.

Alertes d'impact sur le chiffre d'affaires : Créez un agent qui signale les changements dans le pipeline, la stagnation des transactions ou les pics de CAC et attribue automatiquement des actions de suivi au propriétaire approprié de la croissance.

Déclencheurs d'alignement interfonctionnel : configurez un agent pour détecter les mises à jour de produits, les lancements de campagnes ou les changements de prix et générer automatiquement des tâches pour les équipes concernées.

Voici un aperçu du fonctionnement d'un agent IA pour les réseaux sociaux 👇

Un bureau IA unifié pour tout votre travail

Exploitez la puissance de ClickUp Brain et ClickUp Agents en dehors de ClickUp grâce à une application IA dédiée de bureau. Unifiez la recherche, les modèles IA et le contexte de toutes vos applications en connexion avec ClickUp Brain MAX. Cette application met fin à la prolifération des IA en regroupant plusieurs modèles IA récents dans une seule application et en affichant le contexte de travail là où vous en avez besoin.

Bénéficiez d'un hub IA centralisé et remplacez plusieurs outils ponctuels d'intelligence contextuelle par ClickUp Brain MAX.

Vous bénéficiez :

Recherche unifiée dans tous les outils : évitez de passer de Figma à Google Drive et ClickUp grâce à évitez de passer de Figma à Google Drive et ClickUp grâce à Enterprise AI Search

Accès à plusieurs modèles d'IA externes : plus besoin d'utiliser différents LLM pour une multitude de tâches, accédez à ChatGPT, Claude, Gemini et bien d'autres dans un environnement de travail centralisé.

Rédaction vocale : utilisez utilisez ClickUp Talk to Text pour dicter vos notes de réunion ou vos idées de campagne. BrainGPT transformera vos pensées en tâches concrètes sans que vous ayez à taper quoi que ce soit.

Informations inter-applications : demandez à Brain MAX de « résumer les tendances concurrentielles à partir des pages web récentes et des sources de liens », et il vous fournira une étude de marché avec des citations liées à vos documents demandez à Brain MAX de « résumer les tendances concurrentielles à partir des pages web récentes et des sources de liens », et il vous fournira une étude de marché avec des citations liées à vos documents de stratégie de marketing de croissance.

Transformez des idées de croissance éparses en expériences axées sur les revenus.

Le modèle de tableau blanc « Growth Experiments » (Expériences de croissance) de ClickUp offre à votre équipe un système visuel pour passer de la conceptualisation à l'analyse sans perdre le contexte.

Il résout le chaos lié à la gestion des expériences entre les diapositives, les feuilles de calcul et les fils de discussion Slack en centralisant tout dans un seul flux de travail collaboratif.

Obtenir un modèle gratuit Créez un plan complet pour toutes vos expériences de croissance grâce au modèle de Tableau blanc « Growth Experiment » (Expérience de croissance) de ClickUp.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Structure claire par étapes : organisez vos expériences entre les phases d'idéation, de planification, de mise en œuvre, de test et d'analyse afin que rien ne reste bloqué au milieu du processus.

Hiérarchisation visuelle : identifiez en un coup d'œil les paris sur la croissance qui sont actifs, retardés ou prêts à être déployés, sans avoir à fouiller dans les rapports.

Alignement interfonctionnel : les équipes produit, marketing et revenus collaborent sur une même plateforme partagée plutôt que sur des outils distincts.

Traduisez les données en informations claires sur le leadership en matière de croissance.

En tant que responsable de la croissance, vous avez besoin d'un moyen rapide de transformer des signaux de performance dispersés en informations structurées à partager avec les parties prenantes.

Le modèle de rapport analytique de ClickUp regroupe les indicateurs de performance tels que les données de session, le mouvement de l'entonnoir et les signaux de campagne en informations exploitables par les dirigeants.

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de rapport analytique de ClickUp pour suivre, analyser et produire des rapports sur les indicateurs clés de croissance et de performance.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Structure prête à l'emploi pour les cadres : présentez le nombre total de sessions, les tendances, la répartition du trafic et les changements de performances dans un format que les dirigeants peuvent consulter d'un seul coup d'œil.

Fréquence de rapports standardisée : éliminez les feuilles de calcul ponctuelles et créez un rythme d'analyse hebdomadaire ou mensuel reproductible.

Signal sur bruit : mettez en évidence les changements significatifs tels que les pics, les baisses et les changements de canal au lieu de submerger les parties prenantes avec des exportations brutes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Transformez les discussions sur la croissance en actions concrètes grâce à ClickUp Chat . Reliez les discussions en direct aux tâches, aux expériences et aux indicateurs afin que les commentaires en temps réel soient directement pris en compte dans l'exécution.

Centralisez les résumés d'expériences, les hypothèses de croissance, les modèles de revenus et les analyses rétrospectives dans ClickUp Docs , qui restent liés aux tâches et aux tableaux de bord.

Plannez visuellement les entonnoirs, les parcours de cycle de vie et les feuilles de route d'expérimentation. Utilisez les Tableaux blancs collaboratifs ClickUp pour tester les initiatives de croissance avant la validation des ressources d'ingénierie ou de marketing.

Déclenchez automatiquement des suivis d'expériences, des alertes d'indicateurs, des changements de propriété et des flux de travail de cycle de vie avec ClickUp Automatisations

Synchronisez votre CRM, vos analyses, vos plateformes publicitaires et vos données produits afin que les signaux d'acquisition, d'activation et de revenus soient regroupés dans une seule couche opérationnelle à l'aide des intégrations ClickUp.

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour créer des centres de commande de croissance en temps réel qui regroupent les indicateurs d'acquisition, d'activation, de fidélisation et de revenus dans une vue unifiée.

Limites de ClickUp

Ses fonctionnalités avancées demandent un certain temps d'adaptation.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 850 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur de G2 déclare :

ClickUp rassemble toutes nos tâches, tous nos documents, tous nos objectifs et tous nos suivis de temps dans un environnement de travail unifié. Nous l'utilisons depuis 2018 et il est incroyablement flexible pour gérer à la fois les flux de travail internes et les projets des clients. Les vues personnalisables (liste, Tableau, Calendrier, etc.) et les options d'automatisation détaillées nous font gagner des heures chaque semaine. De plus, leurs mises à jour fréquentes des fonctionnalités montrent qu'ils prennent au sérieux l'amélioration de la plateforme.

ClickUp rassemble toutes nos tâches, tous nos documents, tous nos objectifs et tous nos suivis de temps dans un espace de travail unifié. Nous l'utilisons depuis 2018 et il est incroyablement flexible pour gérer à la fois les flux de travail internes et les projets des clients. Les vues personnalisables (liste, Tableau, Calendrier, etc.) et les options d'automatisation détaillées nous font gagner des heures chaque semaine. De plus, leurs mises à jour fréquentes des fonctionnalités montrent qu'ils prennent au sérieux l'amélioration de la plateforme.

2. 6sense (idéal pour les équipes B2B qui privilégient les comptes cibles à l'aide de données d'intention)

via 6sense

6sense est une plateforme ABM qui unifie vos données web, publicitaires, e-mail et commerciales dans un seul système basé sur l'IA.

Il fournit des analyses prédictives qui aident les cadres supérieurs comme vous à anticiper la demande et à préparer les dirigeants à agir plus tôt dans le cycle d'achat.

6sense permet l'automatisation de l'orchestration. Par exemple, en fonction de l'étape d'achat d'un compte (par exemple, sensibilisation ou décision), la plateforme peut automatiquement inscrire des contacts dans des séquences d'e-mails spécialisées ou alerter un représentant commercial pour qu'il passe un appel.

6sense peut également identifier les entreprises qui effectuent des recherches en mode furtif, bien avant qu'elles ne remplissent un formulaire ou ne contactent l'équipe commerciale. Pour ce faire, il corrèle des signaux fragmentés, tels que les données IP, les cookies et la consommation de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de 6sense

Répartissez vos dépenses publicitaires entre LinkedIn, Meta, Google et les canaux programmatiques en fonction des comptes qui passent en mode achat en temps réel.

Détectez les signaux d'achat, donnez la priorité aux comptes qui manifestent une réelle intention d'achat, envoyez des messages pertinents et effectuez des connexions avec les acheteurs pendant leur phase de recherche.

Effectuez l’automatisation des suivis spécifiques à chaque rôle le jour même où un évènement se termine, afin que chaque participant reçoive des communications pertinentes sans avoir à exporter des fichiers CSV, nettoyer des listes ou effectuer des flux de travail ponctuels.

Limites de 6sense

La configuration initiale et la création de rapports sont notées comme des défis qui exigent des efforts et une expertise considérables pour en tirer pleinement la valeur.

Tarifs 6sense

Essai gratuit

Tarifs pour les entreprises

Évaluations et avis sur 6sense

G2 : 4,2/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 25 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de 6sense ?

Un utilisateur de G2 déclare :

6sense fournit des données d'intention et des informations prédictives puissantes qui aident à hiérarchiser les comptes à forte valeur ajoutée et à concentrer plus efficacement les efforts de vente et de marketing. Les informations sur les comptes, la visibilité sur les étapes d'achat et les capacités de segmentation permettent un meilleur ciblage et une meilleure personnalisation. Il s'intègre également bien avec le CRM, ce qui rationalise le suivi des performances.

6sense fournit des données d'intention et des informations prédictives puissantes qui aident à hiérarchiser les comptes à forte valeur ajoutée et à concentrer plus efficacement les efforts de vente et de marketing. Les informations sur les comptes, la visibilité sur les étapes d'achat et les capacités de segmentation permettent un meilleur ciblage et une meilleure personnalisation. Il s'intègre également bien avec le CRM, ce qui rationalise le suivi des performances.

👀 Le saviez-vous ? Selon une étude mondiale menée auprès de plus de 1 200 responsables L&D et fonctionnels, l'un des principaux défis actuels en matière de leadership consiste à former des dirigeants capables d'accepter les bouleversements constants et de créer une connexion entre les informations issues des données et les résultats en matière de croissance.

3. ZoomInfo Sales (idéal pour les équipes commerciales qui recherchent des prospects et effectuent un grand nombre d'appels sortants)

via ZoomInfo Équipe commerciale

Vous souhaitez créer une base de données de comptes basée sur vos profils clients idéaux (ICP) et atteindre les décideurs pertinents ? ZoomInfo Sales, un logiciel de prospection commerciale B2B, peut vous aider à relever les défis courants de la prospection sortante dans le monde réel.

Il vous donne accès à plus de 70 millions de nombres de téléphone directs et à plus de 174 millions d'adresses e-mail vérifiées.

Grâce à ses modules Engage/Chorus, ZoomInfo Sales enregistre et transcrit chaque réunion commerciale. Il utilise ensuite l'IA pour suivre les risques liés aux transactions (par exemple, la mention d'un concurrent) ou les signaux d'achat (par exemple, les questions sur les prix).

Au-delà de l'intention basée sur les mots-clés, ZoomInfo se distingue par ses déclencheurs basés sur les évènements. Il alerte votre équipe des changements au sein des comptes ICP. Par exemple, vous pouvez découvrir qu'une entreprise a levé 50 millions de dollars, embauché un nouveau directeur marketing ou ajouté le produit d'un concurrent à son portefeuille. Cela permet à votre équipe de prendre des mesures pertinentes en temps opportun.

ZoomInfo équipe commerciale : les meilleures fonctionnalités

Concevez et exécutez des cadences de vente multi-touch par téléphone et par e-mail à partir d'un seul flux de travail.

Analysez les interactions avec les clients, comprenez pourquoi les contrats sont remportés ou perdus, et effectuez une prévision du pipeline grâce à une analyse robuste des données.

Utilisez l'intention d'achat, l'activité Web, la notation d'adéquation et l'extension Chrome de ZoomInfo pour identifier et hiérarchiser les comptes les plus susceptibles d'être convertis.

Limites de ZoomInfo équipe commerciale

L'importation d'enregistrements dans le CRM, leur attribution à des commerciaux ou l'ajout d'étiquettes à des campagnes peuvent sembler fastidieux et peu intuitifs.

Tarifs de l'équipe commerciale ZoomInfo

ZoomInfo Professional : tarification personnalisée

Copilot Advanced : tarification personnalisée

Copilot Enterprise : tarification personnalisée

ZoomInfo Évaluations et avis sur l'équipe commerciale

G2 : 4,5/5 (plus de 8 930 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ZoomInfo Sales ?

Un utilisateur de G2 déclare :

ZoomInfo améliore nos efforts de vente et de marketing en nous offrant un guichet unique pour les coordonnées des détaillants et des épiciers avec lesquels nous cherchons activement à faire affaire. Le programme est facile à utiliser. Nous utilisons ZoomInfo tous les jours et il fait désormais partie intégrante de notre processus. Les automatisations qui peuvent être mises en place nous permettent d'être informés des prospects avant nos concurrents.

ZoomInfo améliore nos efforts de vente et de marketing en nous offrant un guichet unique pour les coordonnées des détaillants et des épiciers avec lesquels nous cherchons activement à faire affaire. Le programme est facile à utiliser. Nous utilisons ZoomInfo tous les jours et il fait désormais partie intégrante de notre processus. Les automatisations qui peuvent être mises en place nous permettent d'être informés des prospects avant nos concurrents.

📚 À lire également : Les meilleures applications de suivi des objectifs (gratuites et payantes)

4. HubSpot (idéal pour les équipes en pleine croissance qui gèrent le CRM, le marketing et l'équipe commerciale sur une seule plateforme)

via HubSpot

HubSpot est une plateforme CRM basée sur le cloud qui centralise les données marketing, commerciales et clients, facilitant ainsi l'intégration de l'IA dans les flux de travail quotidiens liés au chiffre d'affaires.

Grâce à son CRM intelligent, vous pouvez définir des objets, des évènements, des règles de notation et des calculs personnalisés afin de modéliser le fonctionnement de votre entreprise.

Les enregistrements sont automatiquement enrichis à l'aide des données provenant des e-mails, des appels, de l'activité sur le site web et du propre ensemble de données de HubSpot, de sorte que les profils restent à jour sans nécessiter de mises à jour manuelles.

De plus, vous pouvez poser des questions à HubSpot en langage naturel à partir des enregistrements CRM, des discussions, des documents et des sources en connexion, et obtenir des réponses instantanément sans changer d'outil ni attendre les rapports.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Combinez des données propriétaires et tierces et synchronisez-les sur l'ensemble de votre pile, grâce à des intégrations bidirectionnelles en temps réel entre le stockage cloud et plus de 100 outils.

Utilisez des agents de contenu pour générer des pages d'accueil et des blogs de haute qualité, puis remixez chaque ressource dans plusieurs formats adaptés à votre marque.

Créez des flux d'appels sophistiqués grâce à des arborescences téléphoniques interactives et activez le routage et les transferts d'équipe.

Limites de HubSpot

Les prix augmentent rapidement à mesure que votre base de données, la taille de votre équipe et vos besoins en automatisation s'accroissent, transformant la plateforme en un investissement à long terme considérable.

Tarifs HubSpot

Free

Starter : à partir de 20 $/mois par utilisateur

Professionnel : à partir de 100 $/mois par utilisateur

Enterprise : à partir de 150 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis HubSpot

G2 : 4,4/5 (plus de 34 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HubSpot ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Le principal avantage de HubSpot réside dans son écosystème complet tout-en-un. Les flux de travail d'automatisation sont très intuitifs, ce qui nous permet de nourrir efficacement les prospects sans avoir à intervenir manuellement en permanence. J'apprécie particulièrement la fluidité avec laquelle le générateur de pages de destination se connecte à nos outils d'analyse, offrant une perspective claire et en temps réel sur le parcours de nos clients. Il comble véritablement le fossé entre nos efforts marketing et les résultats basés sur les données.

Le principal avantage de HubSpot réside dans son écosystème complet tout-en-un. Les flux de travail d'automatisation sont très intuitifs, ce qui nous permet de nourrir efficacement les prospects sans avoir à intervenir manuellement en permanence. J'apprécie particulièrement la fluidité avec laquelle le générateur de pages de destination se connecte à nos outils d'analyse, offrant une perspective claire et en temps réel sur le parcours de nos clients. Il comble véritablement le fossé entre nos efforts marketing et les résultats basés sur les données.

🎥 Bonus : si vous vous demandez encore s'il vaut mieux adopter une stratégie de croissance axée sur les produits ou sur les clients, cette vidéo est faite pour vous 👇

5. Marketo Engage (idéal pour les équipes B2B gérant des cycles de vente longs et des campagnes complexes)

via Marketo Engage

En tant que responsable de la croissance, on vous pose souvent la question suivante : « Pouvons-nous établir un lien direct entre chaque dollar dépensé en marketing et les revenus réels ? » Marketo Engage, une plateforme d'automatisation du marketing basée sur l'IA, permet de combler les lacunes en matière d'attribution tout en améliorant le suivi de la progression tout au long des cycles de vente longs.

Grâce à cet outil, vous pouvez gérer l'acquisition et la fidélisation multicanales, tirer parti des intégrations CRM natives pour synchroniser les données de l'équipe commerciale et marketing, et développer des pipelines prévisibles.

Pour les leaders émergents, il offre une attribution multi-touch (MTA) à la pointe du secteur. Il suit chaque point de contact, du premier clic anonyme sur une publicité au webinaire de prévente final, et le mappe dans le système CRM pour le relier au chiffre d'affaires.

Pour éviter la dérive de la marque et la prolifération des campagnes ponctuelles, Marketo propose également des modèles de programme et des fonctionnalités de clonage. Cela signifie qu'une équipe centrale peut définir un programme de webinaires parfait, et que les équipes régionales ou produits peuvent le cloner, en modifiant uniquement des variables telles que la date, l'intervenant ou le segment.

Les meilleures fonctionnalités de Marketo Engage

Orchestrez des campagnes d'e-mails ponctuelles ou récurrentes, ou envoyez-les en fonction du comportement des clients en temps réel, des changements d'audience et des mises à jour de votre CRM.

Générez des parcours clients personnalisés en plusieurs étapes à partir de briefs, de textes, d'images ou d'instructions vocales afin de réduire considérablement le temps de création des campagnes et d'accélérer la mise sur le marché.

Suivez les signaux d'engagement à forte valeur ajoutée des prospects, tels que les vidéos visionnées ou les sondages achevés, et utilisez-les pour effectuer une segmentation précise sur tous les canaux.

Limites de Marketo Engage

La plateforme est lourde sur le plan opérationnel et nécessite souvent l'intervention d'un responsable marketing dédié pour la faire fonctionner, ce qui la rend peu pratique pour les petites organisations.

Tarifs Marketo Engage

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Marketo Engage

G2 : 4,1/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Marketo Engage ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus dans Adobe Marketo Engage, c'est sa puissance et son contrôle pour l'automatisation du marketing B2B. Il gère la gestion complexe des prospects, la notation, le suivi du cycle de vie et le nurturing en plusieurs étapes bien mieux que des outils plus légers, en particulier pour les organisations ayant des cycles de vente longs et de multiples points de contact. La flexibilité des listes intelligentes, des campagnes intelligentes et des jetons permet de créer une automatisation hautement personnalisée tout en la gardant évolutive.

Ce que j'apprécie le plus dans Adobe Marketo Engage, c'est sa puissance et son contrôle pour l'automatisation du marketing B2B. Il gère la gestion complexe des prospects, la notation, le suivi du cycle de vie et le nurturing en plusieurs étapes bien mieux que des outils plus légers, en particulier pour les organisations ayant des cycles de vente longs et de multiples points de contact. La flexibilité des listes intelligentes, des campagnes intelligentes et des jetons permet de créer une automatisation hautement personnalisée tout en la gardant évolutive.

⚡ Archive de modèles : modèles de campagnes marketing gratuits pour rationaliser votre planification et votre exécution

6. Amplitude IA (idéal pour les équipes produit qui analysent les comportements et améliorent la fidélisation)

via Amplitude IA

Amplitude AI est une plateforme d'analyse IA qui vous aide au suivi, à la visualisation et à l'analyse du comportement des utilisateurs sur les applications web et mobiles.

Il effectue d'abord une recherche sémantique dans les tableaux de bord et la documentation existants de votre entreprise. Ainsi, si, par exemple, un collègue a déjà créé ce diagramme, il vous le montre afin de garantir une version unique de la vérité.

Amplitude vous donne également accès à des agents de croissance qui agissent comme des coéquipiers numériques. Vous fixez un objectif (par exemple, augmenter la rétention D7 pour le segment Éducation). L'agent surveille alors automatiquement le comportement, identifie les points de friction et suggère des tests A/B spécifiques ou des ajustements des Feature Flags.

Automated Insights d'Amplitude imite un analyste expert. Par exemple, si votre taux de conversion à la caisse baisse de 15 %, l'IA vous alerte et enchaîne également les appels d'outils (vérification des Feature Flags récents, des campagnes marketing et des cohortes spécifiques aux appareils) pour en trouver la raison.

Les meilleures fonctionnalités d'Amplitude IA

Effectuez une requête pour interroger les données relatives aux produits et à la croissance dans un langage simple et visualisez instantanément les réponses sous forme de diagrammes et de tableaux, sans avoir à dépendre des analystes pour les décisions quotidiennes.

Normalisez automatiquement les UTM et les référents en canaux propres, créant ainsi une base fiable pour l'analyse des acquisitions.

Suivez le retour sur investissement publicitaire sur Google, Meta et votre entrepôt de données afin d'orienter la réaffectation de votre budget.

Limites d'Amplitude IA

Certains forfaits limitent les visualisations à une période d'un an, ce qui restreint la possibilité d'afficher d'un seul coup d'œil les performances à long terme et les tendances sur plusieurs années.

Tarifs d'Amplitude IA

Starter : Gratuit

Plus : À partir de 61 $/mois

Croissance : tarification personnalisée

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Amplitude IA

G2 : 4,5/5 (plus de 3 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 65 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Amplitude IA ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'apprécie particulièrement Amplitude Analytics, un outil extrêmement puissant qui collecte une quantité considérable de données et les organise dans des tableaux de bord faciles à comprendre. J'aime pouvoir voir quelles fonctionnalités sont utilisées ou non par des clients spécifiques, et obtenir une vue d'ensemble de la manière dont notre outil est utilisé.

J'apprécie particulièrement Amplitude Analytics, un outil extrêmement puissant qui collecte une quantité considérable de données et les organise dans des tableaux de bord faciles à comprendre. J'aime pouvoir voir quelles fonctionnalités sont utilisées ou non par des clients spécifiques, et obtenir une vue d'ensemble de la manière dont notre outil est utilisé.

⚡ Archive de modèles : Modèles gratuits de tableaux de visualisation numériques pour inspirer votre équipe

7. Salesforce (idéal pour les grandes organisations gérant des flux de travail complexes)

via Salesforce

Vous souhaitez avoir une vue à 360 degrés du parcours client ? Envisagez d'utiliser Salesforce, un système CRM basé sur le cloud.

Lorsque les signaux de vos produits sont connectés à Salesforce, celui-ci devient un système d'enregistrement en temps réel. Les actions effectuées par un client final dans l'application peuvent être reflétées dans son profil en quelques instants. Cela permet à votre équipe en contact avec la clientèle d'avoir une visibilité immédiate sur le comportement en direct.

Cela signifie que la prospection peut être guidée par ce qui vient de se passer, et non par les données de la semaine dernière. Salesforce exploite également l'IA Einstein pour passer de l'analyse descriptive (ce qui s'est passé) à des prévisions (ce qui va se passer).

Il identifie les transactions à risque avant qu'elles ne échouent et détermine les modèles gagnants des meilleurs performers, qui peuvent être codifiés à l'échelle de toute l'équipe afin d'ajuster les initiatives de croissance axées sur les produits.

De plus, contrairement aux chatbots génériques, les agents Salesforce Agentforce peuvent effectuer des tâches au sein du CRM, telles que la qualification d'un prospect, la recherche des rapports financiers d'une entreprise, la mise à jour d'une étape de transaction et la rédaction d'un contrat sur mesure.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Intégrez facilement vos partenaires, lancez des campagnes conjointes et gérez les devises entre vos partenaires et vos programmes à partir d'un seul et même système.

Utilisez des agents IA pour résumer automatiquement les résolutions de cas et créer une base de connaissances, améliorant ainsi les performances de première ligne dès le premier jour.

Diffusez les analyses CRM dans Slack pour trouver, partager et discuter des informations grâce à des abonnements d’automatisation et des alertes en temps réel.

Limites de Salesforce

Les implémentations à grande échelle avec une automatisation importante sur la plateforme peuvent rencontrer des problèmes de latence ou de stabilité si les flux et les processus ne sont pas soigneusement optimisés.

Tarifs Salesforce

CRM : Salesforce Starter : 25 $/mois par utilisateur Salesforce Pro : 100 $/mois par utilisateur

Salesforce Starter : 25 $/mois par utilisateur

Salesforce Pro : 100 $/mois par utilisateur

Analytique : Tableau : 75 $+/mois par utilisateur Analytique CRM : 140 $+/mois par utilisateur Revenue Intelligence : 250 $/mois par utilisateur

Tableau : 75 $+/mois par utilisateur

CRM Analytics : 140 $+/mois par utilisateur

Revenue Intelligence : 250 $/mois par utilisateur

Einstein : tarification personnalisée

Salesforce Starter : 25 $/mois par utilisateur

Salesforce Pro : 100 $/mois par utilisateur

Tableau : 75 $+/mois par utilisateur

CRM Analytics : 140 $+/mois par utilisateur

Revenue Intelligence : 250 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Salesforce

G2 : 4,5/5 (plus de 3 800 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 380 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Salesforce ?

Un utilisateur de G2 déclare :

La plateforme Salesforce fait partie intégrante de mes opérations quotidiennes, m'aidant à rester organisé et efficace. J'apprécie sa capacité à centraliser toutes les informations clients, ce qui rend la gestion des dossiers plus facile et plus maniable. J'aime la façon dont je peux créer et gérer les demandes des clients, ce qui permet de tout suivre et organiser facilement. Cela me permet de hiérarchiser les tâches, de surveiller le statut de chaque dossier et de maintenir une communication claire avec les clients et les équipes internes.

La plateforme Salesforce fait partie intégrante de mes opérations quotidiennes, m'aidant à rester organisé et efficace. J'apprécie sa capacité à centraliser toutes les informations clients, ce qui rend la gestion des dossiers plus facile et plus maniable. J'aime la façon dont je peux créer et gérer les demandes des clients, ce qui permet de tout suivre et organiser facilement. Cela me permet de hiérarchiser les tâches, de surveiller le statut de chaque dossier et de maintenir une communication claire avec les clients et les équipes internes.

👀 Le saviez-vous ? Le concept de « viralité » existait bien avant la gestion des réseaux sociaux. Au début des années 1900, les modèles de contagion par le bouche-à-oreille ont été étudiés parallèlement à l'épidémiologie, donnant une forme à la manière dont les spécialistes du marketing ont ensuite compris les boucles de recommandation et les effets de réseau.

8. Clay (idéal pour les équipes GTM réduites qui souhaitent créer rapidement des listes sortantes ciblées)

via Clay

Clay est une plateforme de données IA destinée aux équipes Go-to-Market (GTM) qui vous permet d'enrichir vos prospects entrants grâce à plus de 150 points de données et à une recherche IA intégrée.

Il utilise une technique d'enrichissement en cascade qui lance des requêtes auprès de plusieurs fournisseurs de données tiers à la suite. Si une source ne trouve pas d'adresse e-mail ou de numéro de téléphone vérifié, Clay vérifie automatiquement la suivante. Cela améliore la couverture et les taux de correspondance par rapport aux outils d'enrichissement à source unique.

Vous pouvez également demander à Clay de visiter le site web de chaque entreprise, de consulter sa page Carrières, d'identifier les rôles à pourvoir et de résumer les lancements de produits récents à l'aide du web scraping IA et des LLM, puis d'utiliser ce contexte pour générer une phrase d'introduction personnalisée.

Les meilleures fonctionnalités de Clay

Définissez des taxonomies personnalisées, normalisez les champs, tels que les noms d'entreprises et les intervalles de revenus, et conservez des pistes d'audit pour garantir la conformité.

Équipez votre équipe commerciale de e-mails personnalisés rédigés à partir de recherches web effectuées par l'IA, de numéros de téléphone de haute qualité et d'un séquençage automatisé.

Créez, testez et itérez facilement de nouvelles idées de croissance (comme des actions de sensibilisation basées sur des déclencheurs pour les changements d'emploi ou les évènements de financement) à l'aide de son interface de type tableur.

Limites de Clay

Avec autant de sources de données et d'options de personnalisation, la plateforme peut sembler intimidante pour les utilisateurs non techniciens.

Tarification Clay

Free

Starter : 149 $/mois

Explorer : 349 $/mois

Pro : 800 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Clay

G2 : 4,8/5 (plus de 180 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Clay ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'apprécie beaucoup l'interactivité et la facilité d'utilisation de Clay. Il s'intègre à de nombreux outils et sources que j'utilise déjà, ce qui le rend très pratique. J'apprécie également beaucoup Sculptor et Sequencer, qui se sont révélés très efficaces pour tester des campagnes sortantes, trouver des contacts similaires et générer des textes de communication.

J'apprécie beaucoup l'interactivité et la facilité d'utilisation de Clay. Il s'intègre à de nombreux outils et sources que j'utilise déjà, ce qui le rend très pratique. J'apprécie également beaucoup Sculptor et Sequencer, qui se sont révélés très efficaces pour tester des campagnes sortantes, trouver des contacts similaires et générer des textes de communication.

⚡ Archive de modèles : Modèles gratuits de plans de stratégie de contenu pour rationaliser votre plan de contenu

9. Drift (idéal pour les équipes B2B qui convertissent les visiteurs à forte intention d'achat via le chat)

via Drift

Drift est une plateforme de marketing et de vente conversationnelle basée sur l'IA. Grâce à l'utilisation de guides IA, elle permet de qualifier les visiteurs du site web, de répondre aux questions techniques courantes et d'orienter ou de réserver des réunions directement dans le Calendrier d'un chargé de compte.

Plus récemment, Drift est passé des bots rigides à des agents IA génératifs formés sur un vaste corpus de discussions B2B. Ces agents peuvent traiter des questions ouvertes sur les prix, les intégrations et la sécurité, plutôt que de contraindre les visiteurs à passer par des menus prédéfinis.

Dans la pratique, cela vous permet d'étendre la couverture commerciale en temps réel à travers les régions et les fuseaux horaires sans augmenter votre équipe de première ligne, ce qui est utile lorsque vous essayez de constituer une équipe de croissance sans augmenter immédiatement vos effectifs.

Les meilleures fonctionnalités de Drift

Achemine les prospects à forte valeur ajoutée ou correspondant au profil client idéal (ICP) depuis des formulaires statiques vers un chat en temps réel ou des flux de planification intégrés.

Regroupez tous les fils de discussion LinkedIn dans un seul tableau de bord afin de pouvoir contrôler la qualité des discussions et la rapidité des réponses à l'échelle de l'équipe.

Analysez chaque transaction en cours pour détecter les risques, la dynamique et les meilleures actions à entreprendre, faisant ainsi du pipeline un point de contact d'exécution en temps réel pour votre équipe.

Limites de Drift

Les intégrations multisystèmes et les implémentations personnalisées sur la plateforme peuvent s'avérer complexes et nécessiter une expertise spécialisée.

Tarification Drift

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Drift

G2 : 4,4/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 190 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Drift ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus chez Drift, c'est sa capacité à transformer les chats sur les sites web en opportunités de vente immédiates. La plateforme achemine efficacement les demandes complexes des clients vers le représentant approprié, permet de planifier instantanément des réunions et s'intègre facilement à des outils marketing tels que HubSpot, Salesforce et Adobe Marketo. Drift est particulièrement bien adapté aux entreprises SaaS B2B qui souhaitent accélérer leur pipeline de ventes.

Ce que j'apprécie le plus chez Drift, c'est sa capacité à transformer les chats sur les sites web en opportunités de vente immédiates. La plateforme achemine efficacement les demandes complexes des clients vers le représentant approprié, permet de planifier instantanément des réunions et s'intègre facilement à des outils marketing tels que HubSpot, Salesforce et Adobe Marketo. Drift est particulièrement bien adapté aux entreprises SaaS B2B qui souhaitent accélérer leur pipeline de ventes.

⚡ Archive de modèles : Modèles de planification stratégique gratuits dans ClickUp, Word et Excel

10. Dynamic Yield (idéal pour les équipes qui personnalisent les expériences sur le Web, les applications et le commerce)

via Dynamic Yield

Comment vous assurer que chaque client bénéficie de l'expérience personnalisée au bon moment, quel que soit le canal d'interaction ? Utilisez Dynamic Yield, une plateforme d'optimisation de l'expérience et de personnalisation basée sur l'IA.

Grâce à son Experience OS, vous pouvez adapter de manière algorithmique les expériences aux intentions des utilisateurs et prédire leurs prochaines actions, ce qui en fait un complément puissant aux logiciels de planification stratégique utilisés pour la croissance axée sur l'expérience.

Dynamic Yield teste, apprend et s'adapte en permanence, vous permettant ainsi de dépasser les segments statiques pour prendre des décisions par utilisateur sur tous les canaux.

Cela garantit que si, par exemple, un utilisateur voit une offre de 20 % de réduction sur des bottes sur votre site web, il ne verra pas une offre de 10 % de réduction sur des manteaux dans son e-mail 5 minutes plus tard. Dynamic Yield synchronise l'expérience sur le web, les applications mobiles, les e-mails et même les bornes ou les systèmes de point de vente.

De plus, son architecture de données flexible et son API ouverte lui permettent de s'intégrer aux plateformes CMS, aux systèmes de commerce électronique, aux DMP, aux outils de marketing IA, aux gestionnaires d'étiquettes et aux piles d'analyse.

Les meilleures fonctionnalités de Dynamic Yield

Accédez à des dizaines de stratégies avancées, d'AffinityML au ciblage prédictif basé sur la géolocalisation, et exploitez-les à l'aide de données contextuelles, CRM, de fidélisation et en magasin pour fournir des recommandations plus rentables.

Créez des expériences et optimisez-les pour n'importe quel groupe cible grâce à un éditeur « What You See Is What You Get » (ce que vous voyez est ce que vous obtenez), sans avoir recours à des services de conception ou de développement.

Sélectionnez les indicateurs clés de performance (KPI) adaptés à chaque campagne de personnalisation et d'expérimentation afin de vous assurer que vous optimisez vos efforts en fonction des bons objectifs.

Limites de Dynamic Yield

Bien qu'ils soient « sans code », les cas d'utilisation avancés et les tests A/B nécessitent toujours un développement personnalisé, ce qui crée une dépendance permanente vis-à-vis des équipes d'ingénieurs.

Tarification Dynamic Yield

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Dynamic Yield

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Dynamic Yield ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Dynamic Yield est une plateforme de personnalisation de premier ordre qui a considérablement amplifié nos efforts de personnalisation sur plusieurs marques. Ses outils robustes de segmentation et de ciblage nous permettent de mener des campagnes percutantes, basées sur les données, sur le Web, les appareils mobiles et par e-mail, créant ainsi une expérience omnicanale fluide.

Dynamic Yield est une plateforme de personnalisation de premier ordre qui a considérablement amplifié nos efforts de personnalisation sur plusieurs marques. Ses outils robustes de segmentation et de ciblage nous permettent de mener des campagnes percutantes, basées sur les données, sur le Web, les appareils mobiles et par e-mail, créant ainsi une expérience omnicanale fluide.

📚 À lire également : Les meilleurs outils logiciels de gestion de campagne

Menez à bien votre stratégie de croissance avec ClickUp

La plupart des outils d'IA pour le leadership en matière de croissance accompagnent votre travail. L'environnement de travail IA convergent de ClickUp fonctionne en son sein.

ClickUp combine l'IA avec des projets, des tâches, des documents, des discussions et des échéanciers en temps réel dans un seul système. Cela signifie que l'IA comprend non seulement ce que vous demandez, mais aussi ce qui se passe déjà, ce qui bloque et ce qui doit être fait ensuite.

L'avantage vient de la convergence :

Le contexte vit là où le travail est effectué, et non dans des invitations copiées.

La propriété et l'échéancier renforcent la responsabilité

Vos coéquipiers IA, les Super Agents, font le gros du travail à votre place.

Prêt à découvrir la puissance d'un environnement de travail IA convergé ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp.