Comment les responsables de la croissance peuvent coordonner les équipes interfonctionnelles

Un responsable de la croissance a un jour organisé une réunion afin d'aligner les équipes marketing, produit et commerciales sur les objectifs du quatrième trimestre. Le marketing voulait plus de prospects. Le service commercial voulait de meilleurs prospects. Le service produit voulait lancer une fonctionnalité dont personne n'avait demandé.

La réunion s'est terminée avec trois feuilles de route distinctes, et tout le monde était plus confus qu'au début.

Vous avez probablement déjà participé à ce genre de réunion. 😤

L'alignement interfonctionnel semble formidable en théorie : mettre tout le monde sur la même page, travailler vers des objectifs communs, briser les silos et atteindre l'harmonie.

La réalité ? Le marketing mesure la réussite en termes de volume de prospects, l'équipe commerciale se soucie des taux de conclusion et le produit optimise les fonctionnalités livrées. Tout le monde rame de toutes ses forces, mais le bateau tourne en rond.

Ce guide explique comment les responsables de la croissance peuvent harmoniser les équipes interfonctionnelles de manière durable. Et comment ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, peut vous aider. 🤝

⭐ Fonctionnalité présentée La gestion de projets complexes impliquant plusieurs équipes est désormais plus facile. Le modèle de plan de projet interfonctionnel de ClickUp fournit un cadre clair pour harmoniser les tâches, les échéanciers et les responsabilités, garantissant ainsi une collaboration interfonctionnelle réussie et une livraison dans les délais. Obtenez un modèle gratuit Planifiez, coordonnez et exécutez vos projets à l'aide du modèle de plan de projet interfonctionnel de ClickUp.

Les coûts cachés des équipes interfonctionnelles mal alignées

Lorsque les services ne sont pas synchronisés, vous perdez en efficacité et réduisez considérablement vos bénéfices. Voici ce que cela vous coûte en termes financiers et en opportunités manquées. 📊

Vous payez des personnes pour faire deux fois le même travail à faire.

Votre équipe marketing passe trois jours à préparer une présentation client. Pendant ce temps, l'équipe commerciale crée sa propre version, car elle ne savait pas que le marketing s'en occupait.

Les deux équipes facturent leurs heures. Les deux se sentent productives. Vous venez de payer le double pour un seul livrable.

Multipliez cela par tous vos projets, et vous financez toute une main-d'œuvre fantôme qui ne produit rien de nouveau.

🧠 Anecdote : Skunk Works chez Lockheed Martin dans les années 1940 est souvent cité comme l'un des premiers exemples d'équipes interfonctionnelles dans le monde de l'entreprise. Ingénieurs, concepteurs, testeurs, etc. ont travaillé ensemble au sein d'une équipe spécialisée afin de construire rapidement des avions de pointe dans des conditions très contraignantes.

Vous laissez des informations cruciales mourir dans la boîte de réception de quelqu'un.

Un client important signale au service d'assistance qu'il manque à votre produit une fonctionnalité dont il a désespérément besoin. Le service d'assistance enregistre cette information, mais l'équipe produit ne la voit jamais. Six mois plus tard, ce client se tourne vers un concurrent qui l'a écouté.

Vous avez perdu le client parce que les personnes qui auraient pu résoudre le problème n'ont jamais été informées de son existence.

📖 À lire également : Stratégies de marketing de croissance pour développer votre entreprise

Vous célébrez des victoires qui n'ont pas d'importance

L'équipe commerciale atteint 120 % de son quota, mais la moitié de ces contrats sont résiliés dans les 90 jours, car elle a vendu des fonctionnalités qui n'existent pas encore.

La réussite du Clientèle affiche des scores de satisfaction records, mais le chiffre d'affaires stagne car les clients satisfaits ne se développent pas.

Le marketing génère des milliers de prospects que l'équipe commerciale ne contacte jamais.

Tout le monde atteint ses nombres, mais votre entreprise continue de rencontrer des difficultés. Lorsque les équipes s'optimisent pour obtenir des résultats différents, le team building devient une case à cocher au lieu d'un véritable alignement.

Vous transformez des décisions rapides en débats qui durent des mois.

Votre concurrent lance un nouveau modèle de tarification et votre équipe doit réagir rapidement. Mais avant cela, le service financier doit l'analyser. Ensuite, le service marketing doit examiner le message. Puis, le service juridique doit donner son avis. Et enfin, l'équipe commerciale doit le tester.

Au moment où vous vous décidez à agir, votre concurrent a déjà conquis la part de marché dont vous discutiez. La rapidité est un avantage concurrentiel que vous avez laissé filer gratuitement.

💡 Conseil de pro : Ancrez chaque initiative autour d'un seul indicateur de croissance sur lequel chacun peut influer à son niveau. Par exemple, si l'indicateur est le taux de conversion des essais gratuits en abonnements payants, le service Produit se concentre sur les flux d'intégration, le service Marketing optimise la fidélisation et le service Assistance veille à ce que les tickets de la première semaine soient résolus en moins de deux heures. De cette façon, personne ne tire dans une direction différente.

Vous perdez de bons employés parce que la culture d'entreprise récompense les manœuvres politiques.

Votre meilleur concepteur présente une solution qui permettrait aux utilisateurs de gagner 10 heures par semaine. Le service d'ingénierie estime que ce n'est pas une priorité, tandis que le service produit insiste sur le fait que cela ne correspond pas à la feuille de route.

Six réunions plus tard, rien n'a changé, sauf la motivation de votre designer. Elle met à jour son CV, car elle en a assez de mener des guerres internes au lieu de résoudre les problèmes des clients personnalisés.

La collaboration sur le lieu de travail n'a aucun sens lorsque toutes les bonnes idées sont étouffées par des querelles territoriales.

🔍 Le saviez-vous ? Une étude a montré que les résultats dépendent de la composition de l'équipe, du contexte organisationnel (par exemple, la manière dont les dirigeants fournissent l'assistance à l'équipe), des processus internes (la manière dont ils communiquent, fixent des normes) et de la clarté des mesures des résultats. Les équipes qui ne remplissent pas l'un de ces critères ont souvent des performances inférieures à la moyenne.

Comment aligner efficacement les équipes interfonctionnelles

La collaboration interfonctionnelle rassemble des expertises diverses, mais lorsque chaque équipe suit sa propre direction, l'alignement s'effondre.

Voici un guide étape par étape pour que tout le monde reste connecté et avance ensemble. 🫱

Étape n° 1 : définir des objectifs partagés et des indicateurs clés de performance (KPI)

Pour harmoniser les efforts, commencez par définir un objectif commun qui établit la connexion entre tous les services. Ensuite, fixez des indicateurs de performance clés (KPI) mesurables pour chaque équipe, directement liés à cet objectif global.

Organisez une brève réunion d'alignement avec les chefs d'équipe afin de définir les priorités et les critères de réussite. Concentrez-vous sur les résultats. En exemple, au lieu de dire « augmenter la clientèle », vous pourriez formuler l'objectif comme suit : « augmenter le nombre d'utilisateurs actifs de 15 % ce trimestre ».

Le marketing peut gérer la génération de prospects, le service produit peut améliorer le taux de réussite de l'intégration qui est achevé, et l'équipe commerciale peut convertir davantage d'essais en clients. Tout le monde contribue au même résultat mesurable.

Une fois ces résultats clairement définis, le logiciel de gestion des tâches ClickUp les transforme en progression mesurables.

Mapper vos objectifs dans ClickUp Tasks, achevé avec le statut, les sous-tâches, les checklist et plusieurs assignés.

Créez une liste ou un dossier dédié à chaque objectif d'équipe ou domaine KPI, et utilisez ClickUp Tasks pour les décomposer. Ajoutez des tâches qui représentent des objectifs spécifiques, des jalons ou des livrables clés. Utilisez des sous-tâches ou des checklists pour décomposer chaque objectif en étapes réalisables.

Supposons que l'équipe de croissance crée une tâche pour atteindre son objectif d'activation des utilisateurs : elle peut regrouper en un seul endroit les sous-tâches de la campagne, les plans d'amélioration de l'intégration et les scripts de suivi des clients.

Cela aide les dirigeants à voir comment chaque fonction contribue à l'objet global, en maintenant l'alignement fondé sur des données.

Étape n° 2 : mapper les responsabilités et les flux de travail

Une fois les objectifs alignés, chacun doit savoir comment le travail suit son flux entre les différents services.

Choisissez un processus critique impliquant plusieurs équipes. Prenons l'exemple du flux d'intégration des clients. Notez chaque étape, depuis la conclusion d'un contrat jusqu'à la mise en service complète du client sur votre plateforme.

Attribuez un propriétaire à chaque étape, non pas une équipe, mais une personne réelle qui sera responsable. Ensuite, définissez précisément ce que signifie « terminé » à chaque étape.

Lorsque l'équipe commerciale dit avoir achevé le transfert, cela signifie-t-il qu'il a rempli un formulaire ou qu'il a eu un entretien téléphonique de 30 minutes avec le service de réussite client pour discuter des détails du compte et des éventuels signaux d'alerte ?

Documentez également le pouvoir décisionnel dans l'application de collaboration d'équipe. Voici ce qui doit être clair : Qui prend la décision finale lorsqu'il y a une question concernant les demandes de personnalisés ?

Qui décide si nous reportons ou livrons avec une portée réduite lorsque l'échéancier ne est pas respecté ?

Qui approuve les modifications budgétaires lorsqu'un projet nécessite davantage de ressources ?

Qui approuve les communications externes avant leur publication ? Conseil : la matrice RACI permet de structurer davantage cette répartition des tâches.

Créez une documentation des processus dans ClickUp Docs qui établit la connexion entre les flux de travail et les tâches réelles

ClickUp Docs devient votre source unique d'informations fiables pour la documentation des processus. Vous pouvez créer des documents qui mapper l'ensemble des flux de travail, attribuer des propriétaires à des sections spécifiques et établir des liens directs vers les tâches concernées.

Lorsqu'une personne rejoint un projet en cours, elle lit le document au lieu d'organiser trois réunions pour comprendre ce qui se passe.

De plus, le document reste à jour car il se trouve dans l'application de communication de l'équipe où le travail est effectué.

💡Conseil de pro : créez des vidéos des processus et de tout autre élément nécessitant une explication plus visuelle à l'aide de Clips dans ClickUp. Intégrez-les dans le document principal, et le tour est joué.

🤩 Bonus : un modèle !

Obtenez un modèle gratuit Planifiez et suivez les livrables de l'équipe en temps réel à l'aide du modèle de plan de projet interfonctionnel de ClickUp.

Vous pouvez également essayer le modèle de plan de projet interfonctionnel de ClickUp pour simplifier l'installation.

Il comprend des étapes telles que Achevé, Documentation, Lancement, Validation du lancement et Traitement, permettant aux équipes de suivre efficacement la progression. De plus, les champs personnalisés ClickUp tels que Équipe fonctionnelle, Documentation achevée, Autorisateur, Validation et Membres de l'équipe permettent de suivre les attributs essentiels et de visualiser les données du projet.

💡 Conseil de pro : Transformez des notes éparpillées en documentation soignée en quelques secondes avec ClickUp Brain MAX. En exemple, vous pouvez demander à Brain MAX de rédiger un aperçu du processus à partir de votre liste de tâches ou de résumer une récente synchronisation de projet en étapes clés. Cela aide les équipes à mettre à jour les documents plus rapidement, en gardant chaque guide de processus à jour.

Étape n° 3 : mettre en place des canaux de communication centralisés

Choisissez un système et faites-en le système par défaut pour toutes les discussions liées au projet. Lorsque quelqu'un souhaite donner son avis sur un livrable, il le fait à cet endroit. Lorsqu'un obstacle apparaît, il le signale à cet endroit. Lorsque des décisions sont prises, elles sont consignées à cet endroit.

Définissez des règles claires pour déterminer quel type de communication doit être utilisé à quel endroit : Les problèmes urgents qui nécessitent une attention immédiate se voient attribuer une étiquette directement dans la tâche afin que la personne concernée puisse les voir immédiatement.

Les mises à jour générales que tout le monde doit voir sont publiées dans le canal du projet, où elles offrent une visibilité mais ne perturbent pas le travail.

Les décisions stratégiques qui concernent plusieurs équipes sont consignées dans un espace de partage où chacun peut les consulter ultérieurement.

Les commentaires sur les livrables spécifiques sont intégrés aux commentaires sur le travail réel, afin que le contexte ne soit jamais perdu.

Gardez toutes les discussions en connexion avec le contexte du projet grâce à ClickUp Chat pour discuter

ClickUp Chat permet aux équipes de discuter sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Vous pouvez créer des canaux pour des projets, des services ou des sujets spécifiques, et lier directement les messages aux tâches auxquelles ils se rapportent.

Un chef de projet peut publier des mises à jour sur la campagne dans Discuter, et les membres des équipes marketing, produit et conception peuvent partager rapidement leurs commentaires. Lorsqu'une idée ou un problème nécessite une action, ce message instantané est immédiatement converti en tâche ClickUp.

Marquez les membres de l'équipe pour obtenir leur avis grâce à la fonction « Assign Comments » (Attribuer des commentaires) de ClickUp

Vous pouvez également attribuer des commentaires dans ClickUp avec @mentions afin que les commentaires restent exactement là où ils doivent être, c'est-à-dire sur le travail lui-même.

💡 Conseil de pro : lorsque les fils de discussion s'allongent, utilisez ClickUp Brain pour résumer automatiquement la discussion. Les équipes peuvent ainsi gagner des heures de rattrapage et aucune décision clé n'est perdue. Utilisez ClickUp Brain pour résumer les fils de discussion et améliorer la collaboration interfonctionnelle

Étape n° 4 : mettre en place des points réguliers et des revues

Déterminez le rythme approprié en fonction de la rapidité avec laquelle votre travail évolue. Les équipes produit qui travaillent rapidement peuvent avoir besoin de réunions quotidiennes pour détecter rapidement les problèmes. Les initiatives stratégiques à plus long terme peuvent nécessiter des synchronisations hebdomadaires. L'alignement à l'échelle de l'entreprise nécessite probablement des revues mensuelles.

Ensuite, créez un sentiment de responsabilité en documentant les engagements. Quand quelqu'un dit qu'il livrera la documentation API avant jeudi, cela devient une validation suivie. Quand jeudi arrive et que ce n'est pas terminé, tout le monde le sait.

Prévoyez du temps pour examiner ce qui est du travail et ce qui ne l'est pas. Voici ce qu'il faut examiner toutes les deux semaines : Les transferts se sont-ils déroulés sans heurts ou le travail a-t-il été bloqué dans l'attente d'une autre équipe ?

Quelqu'un s'est-il retrouvé bloqué parce qu'il ne disposait pas des informations ou des ressources nécessaires ?

Avons-nous découvert des priorités mal alignées qui ont conduit les équipes à travailler les unes contre les autres ?

Nos réunions sont-elles utiles ou les participants se désintéressent-ils parce que rien n'est décidé ?

Utilisez ces informations pour ajuster votre processus.

Déclenchez des vérifications régulières de l'équipe et des mises à jour de statut avec ClickUp Automatisation

ClickUp Automatisations se charge du travail répétitif d'installation afin que ces vérifications aient bien lieu. Vous pouvez créer des règles qui informent automatiquement les chefs d'équipe chaque vendredi qu'ils doivent soumettre leurs mises à jour hebdomadaires, ou déclencher des rappels trois jours avant la date limite des revues trimestrielles.

Joseph S Kahn partage son expérience de l'utilisation de ClickUp chez Hum JAM :

ClickUp est l'outil d'automatisation d'équipe « tout-en-un » le plus incroyable qui soit, capable de suivre, d'automatiser et de mesurer la réussite de votre équipe. Croyez-moi, votre équipe ne pourra plus se passer de cet outil.

ClickUp est l'outil d'automatisation d'équipe « tout-en-un » le plus incroyable qui soit, capable de suivre, d'automatiser et de mesurer la réussite de votre équipe. Croyez-moi, votre équipe ne pourra plus se passer de cet outil.

🔍 Le saviez-vous ? L'approche Scrum (de Takeuchi & Nonaka 1986) s'inspire du rugby, où une équipe interfonctionnelle avance ensemble à travers des phases de développement qui se chevauchent. Cela se traduit par moins d'attente, plus de collaboration et une meilleure rapidité.

Étape n° 5 : Suivre les progrès et itérer en continu

Améliorez la visibilité de votre flux de travail quotidien. Chaque équipe doit connaître son statut actuel par rapport aux objectifs, les échéances à venir et tout obstacle affectant les autres équipes.

Créez des tableaux de bord ClickUp pour afficher la progression en temps réel afin que chacun puisse accéder en libre-service aux informations dont il a besoin.

Voici ce qu'il faut regarder : Les taux d'achèvement des tâches indiquent si les équipes tiennent leurs validations ou manquent systématiquement leurs délais.

La durée du cycle indique la durée pendant laquelle le travail reste à chaque étape et où se forment les goulots d'étranglement du projet

Le suivi des dépendances indique quand une équipe attend une autre équipe et à quelle fréquence les transferts entraînent des retards.

La distribution de la charge de travail montre si certaines équipes sont débordées tandis que d'autres ont la capacité d'aider.

La progression des objectifs indique si le travail individuel de chacun contribue à la réalisation des objectifs à l'échelle de l'entreprise.

Créez des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp pour suivre l'avancement des projets interfonctionnels

Recherchez les schémas qui indiquent un désalignement. Si l'équipe de conception livre toujours dans les délais, mais que l'équipe d'ingénierie est toujours en retard, vous avez peut-être un problème de ressources ou d'estimation. Si la réussite continue de signaler les mêmes problèmes, l'équipe produit ne donne peut-être pas la priorité aux bonnes corrections.

💡 Conseil de pro : gardez le système intelligent grâce aux agents ClickUp AI. Par instance, configurez un agent pour : Détectez quand une tâche est bloquée en raison de dépendances non satisfaites.

Mettez automatiquement à jour le statut de la tâche sur Bloc .

Informez l'équipe concernée via le discuter des obstacles rencontrés.

Publiez un résumé sur une carte IA affichant tous les obstacles actuels dans votre tableau de bord.

3 exemples concrets d'alignement interfonctionnel générant des résultats

Voici trois exemples où le fait d'avoir mis les équipes interfonctionnelles sur la même page a conduit à des gains mesurables.

1. Le modèle « Squad » de Spotify

via Spotify

En 2012, Spotify était confronté aux problèmes classiques liés à la croissance : des équipes qui attendaient des validations, des fonctionnalités bloquées dans les limbes du transfert et des cycles de lancement qui s'éternisaient pendant des mois.

Ils se sont restructurés en équipes autonomes, chacune comprenant des concepteurs, des développeurs, des chefs de produit et des analystes de données qui ont travaillé ensemble de la conception au lancement.

Ce qui a changé :

Chaque équipe était responsable d'une partie spécifique du produit de bout en bout et pouvait publier des mises à jour sans passer par les différentes couches de la bureaucratie.

Les équipes sont passées à un déploiement continu car les personnes chargées de prendre les décisions se trouvaient dans la même pièce.

La rapidité de prise de décision a considérablement augmenté car les équipes n'avaient plus besoin de l'accord des différents départements.

📮ClickUp Insight : 34 % des décisions sont bloquées dans l'attente d'une validation managériale, et 33 % supplémentaires sont retardées lors de la collaboration interfonctionnelle. Traduction ? Trop de cuisiniers, pas assez de clarté. 👥 Les commentaires assignés et les observateurs dans les tâches ClickUp permettent d'impliquer facilement les bonnes personnes dans la prise de décision au bon moment, sans plus se demander « qui est responsable de cela ? ». Tout le monde reste informé, aligné et responsable.

2. Le processus « Travail en Retour » d'Amazon

via Amazon

Amazon s'attaque aux problèmes de désalignement avant qu'ils ne deviennent coûteux.

Avant de créer un nouveau produit ou une nouvelle fonctionnalité, les équipes rédigent un communiqué de presse fictif et une FAQ comme si le produit ou la fonctionnalité avait déjà été lancé.

Les équipes d'ingénierie, de produit, de marketing et d'exploitation contribuent toutes à ces documents, montrant comment les responsables de la croissance peuvent aligner les équipes interfonctionnelles autour des résultats clients plutôt que des objectifs départementaux.

Voici pourquoi cela fonctionne :

Les problèmes de coordination au sein des équipes apparaissent tôt, alors qu'il est encore facile et peu coûteux d'y remédier.

Les équipes s'accordent sur ce que signifie la réussite organisationnelle avant que quiconque n'écrive le moindre code.

Les besoins des clients restent au cœur des décisions, car si vous n'êtes pas capable de rédiger un communiqué de presse convaincant, vous ne devriez probablement pas le rédiger.

📖 À lire également : Modèle de gestion collaborative du travail : votre feuille de route pour une meilleure productivité

3. Le système de production de Toyota

via Toyota

Dans les années 1950, la plupart des fabricants séparaient complètement les ouvriers d'usine et les équipes de conception. Toyota a fait quelque chose de différent : ils ont donné aux ouvriers de la chaîne de montage le pouvoir d'arrêter la production et de faire venir directement les ingénieurs sur le terrain lorsqu'ils détectaient des problèmes. Ce système est devenu connu sous le nom de système de cordon andon.

L'impact a été significatif :

La qualité des produits s'est considérablement améliorée , car les personnes chargées de la construction des voitures pouvaient immédiatement signaler les problèmes.

Les cycles de développement des produits ont été raccourcis car les ingénieurs ont reçu des commentaires en temps réel de la part des ouvriers chargés de l'assemblage des véhicules.

Les problèmes ont été résolus plus rapidement car les personnes qui comprenaient le problème et celles qui pouvaient le résoudre ne travaillaient plus dans des mondes séparés.

🧠 Fait intéressant : les équipes interfonctionnelles qui excellent dans la recherche d'information (recherche de données externes) et qui sont fortement alignées en interne (tout le monde fait le partage d'information et de décisions) sont nettement plus résilientes en cas de perturbation. Si l'équipe manque d'intégration interne, son avantage diminue considérablement.

Synchronisez votre équipe avec ClickUp

Les responsables de la croissance sont confrontés à un défi constant : maintenir toutes les équipes sur la même page. Chaque fonction a ses propres priorités, mais la progression dépend de la façon dont ces éléments mobiles travaillent ensemble.

ClickUp rend cela naturel. Chaque discussion, objectif et tâche est connecté au même endroit, ce qui permet aux équipes de suivre la progression en temps réel.

Les responsables de la croissance peuvent suivre les initiatives, clarifier les prochaines étapes et responsabiliser chacun sans ralentir la dynamique.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et offrez à vos équipes l'espace nécessaire pour grandir ensemble ! ✅

Foire aux questions (FAQ)

Les responsables de la croissance s'appuient sur plusieurs équipes pour atteindre des cibles de partage. L'alignement permet à chacun de comprendre les priorités, les échéanciers et les responsabilités. Lorsque les équipes s'synchronisent, les projets restent sur la bonne voie, les décisions sont prises plus rapidement et les résultats s'améliorent.

ClickUp rassemble toutes les tâches, tableaux de bord, discuter et documents dans un seul espace connecté. Les responsables de la croissance peuvent suivre la progression, attribuer des responsabilités, organiser des activités de consolidation d'équipe et maintenir les discussions liées au travail lui-même. ClickUp rend la collaboration claire, transparente et facile à gérer entre les différents services.

Un manque de coordination entraîne une duplication du travail, des délais non respectés et des priorités conflictuelles. Les équipes perdent le contexte, la communication s'effondre et la progression stagne. Au fil du temps, cela entraîne un gaspillage de ressources et affaiblit les efforts de croissance, rendant plus difficile la réalisation des objectifs de l'entreprise.

Le suivi des objectifs établit la connexion entre les tâches individuelles et les objectifs plus larges. Lorsque chacun voit comment son travail contribue aux objectifs partagés, la collaboration devient naturelle et ciblée. Elle renforce la responsabilité, améliore la transparence et renforce la cohésion de l'équipe.