Modèles gratuits de tableaux de bord numériques pour inspirer votre équipe

Pourquoi auriez-vous besoin d'un Tableau de bord pour le projet de travail de votre équipe ? Ne servent-ils pas à les forfaits personnels, les affirmations et les objectifs d'autosoins ?

Ils sont certainement parfaits pour tout cela, mais les tableaux de vision sont également un outil d'entreprise fantastique. Ils permettent de saisir les mêmes informations que celles que vous consigneriez dans des listes et des documents, mais de manière visuelle. En outre, ils permettent de communiquer l'aspect et la sensation de votre produit à l'aide d'une image. 🖼️

Avant de sortir vos ciseaux, vos autocollants et vos bâtons de colle, n'oubliez pas que vous devez rester efficace dans les entreprises. Le produit final doit être quelque chose que vous pouvez partager numériquement au sein de votre équipe et de votre entreprise. Et vous voulez à tout prix éviter les paillettes.

C'est là qu'intervient le modèle de Tableau de bord de ClickUp. Il vous donne une longueur d'avance dans la création collaborative de tout type de Tableau d'orientation dont votre équipe a besoin et dans sa mise à jour au fur et à mesure de la progression de votre projet.

Cet article présente quelques conseils de base sur les modèles de tableaux de bord. Nous partagerons également quelques-uns de nos favoris afin que vous soyez sûr de gagner une étoile d'or de la part de votre équipe (même si vous n'en avez pas obtenu une en arts et métiers). ⭐

Qu'est-ce qu'un modèle de Tableau de bord ?

Un tableau de vision personnelle - parfois appelé tableau de rêve, tableau de manifestation ou tableau d'objectifs - est une représentation visuelle de vos objectifs de vie personnels ou de vos.. objectifs professionnels et des souhaits pour l'avenir. Il s'agit généralement d'un collage de mots et d'images découpés et collés sur un Tableau, destiné à fournir de l'inspiration, de la motivation et des pensées positives.

Pour une entreprise, le tableau de bord d'un produit est similaire. Mais au lieu d'objectifs de vie, il se concentre sur les objectifs d'un produit sur lequel votre équipe travaille. Il présente les objectifs et l'état idéal de votre produit sous une forme numérique que votre équipe peut créer, réviser et consulter en toute coopération.

Lorsque vous créez un Tableau de bord, il doit fonctionner comme un outil qui guide la création de tableaux de bord en en saisissant les OKR d'un produit ou d'un projet . Le modèle guide votre équipe à travers les tâches nécessaires à l'élaboration de tableaux de bord et peut même aider votre équipe à prendre des décisions sur la vision qui sous-tend votre produit.

La disposition, les couleurs et les images d'un tableau d'évaluation de produit permettent de saisir les aspects émotionnels et créatifs de votre produit - non seulement ce qu'il fait, mais aussi ce qu'il fait ressentir aux utilisateurs. Lorsque vous créez un Tableau de bord, il vous guide également dans la connexion de votre vision d'entreprise et de l'identité de votre marque.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de Tableau de bord ?

Créer un Tableau de Vision ne consiste pas seulement à créer virtuellement un collage de photos. C'est un petit projet en soi, et un bon modèle de tableau d'orientation guide l'équipe tout au long du processus et suggère la disposition.

Dans la plupart des cas, vous aurez besoin de deux modèles : l'un pour gérer le processus de création du Tableau et l'autre pour aider à l'aspect et à la convivialité du Tableau.

Voici quelques caractéristiques d'un bon modèle de tableau de bord :

Se concentre sur les applications de l'entreprise et non sur les objectifs personnels

Il intègre facilement la vision et l'image de marque de votre entreprise

Il offre une assistance pour permettre aux membres de l'équipe de travailler en même temps sur le tableau d'affichage

Vous guide dans la représentation des contributions des parties prenantes, de la segmentation du marché, de l'image de marque, des fonctions et des informations sur le marché cible

Encourage l'utilisation d'images, de couleurs, de textes, de polices de caractères, de citations inspirantes et d'autres types de médias

Conserve toutes les idées du Tableau dans une forme attrayante et professionnelle, prête à être présentée

Mon travail est intégré à votre outil de projet

Qui n'aime pas le gratuit ? L'utilisation d'un modèle gratuit réduit la pression lors de la création d'un tableau de bord

3 modèles gratuits de Tableau de bord à utiliser en 2024

L'endroit où commencer à définir la vision de votre produit est l'un de ces modèles de tableau de vision faciles à utiliser.

1. Modèle de tableau de bord ClickUp

Aidez toute votre équipe à mieux comprendre votre marché cible grâce à ce modèle de Tableau de bord

Se démarquer de la concurrence nécessite une vision claire du produit. Ce modèle gratuit de Modèle de Tableau de Vision ClickUp aide votre équipe à décrire la fonction de votre produit, votre marché cible, ainsi que les clients et les utilisateurs.

Une fois que vous avez posé les bases, vous pouvez approfondir et représenter les problèmes auxquels votre produit répondra et les ressources dont vous avez besoin pour réussir. Lorsque votre équipe commencera à organiser son projet de tableau d'affichage, elle trouvera quatre champs personnalisés utiles et différentes catégories pour chaque tâche de la liste À faire :

Vision: Résumez la vue d'ensemble et l'impression générale, qu'il s'agisse de l'ensemble du produit ou d'un sous-ensemble du produit ou du projet

Résumez la vue d'ensemble et l'impression générale, qu'il s'agisse de l'ensemble du produit ou d'un sous-ensemble du produit ou du projet **Teams : partagez en équipe ce qui est nécessaire pour achever les tâches de chaque partie de votre tableau de vision

Groupe cible: Choisissez parmi un ensemble de paramètres démographiques prédéfinis afin d'assigner un public et un objectif à chaque élément de votre vision

Choisissez parmi un ensemble de paramètres démographiques prédéfinis afin d'assigner un public et un objectif à chaque élément de votre vision Objectifs Business: Placez le produit, le projet ou les tâches dans leur contexte en identifiant l'impact que vous espérez avoir sur votre entreprise, qu'elle soit grande ou petite

Ce modèle de projet de niveau intermédiaire guide votre équipe dans la collecte des idées que vous souhaitez inclure dans votre Tableau de bord. Il décompose votre projet en vision, groupes cibles, objectifs de l'entreprise et besoins.

Pour chacun de ces éléments, les membres de l'équipe peuvent attribuer et exécuter des tâches en collaboration, classer chaque étape par ordre de priorité d'élaborer des checklists et de partager les supports qui figureront sur le Tableau de bord.

Le modèle contient également un guide pratique intitulé "Commencez ici", destiné aux membres de votre équipe et portant sur l'utilisation du modèle et l'élaboration d'un tableau d'affichage de qualité. Ce guide explique la structure du projet défini dans le modèle et donne un aperçu utile de ce qu'est un tableau d'affichage et des raisons pour lesquelles vous en avez besoin pour votre produit.

Ce sont là de bons rappels auxquels toute l'équipe pourra se référer lors du travail sur votre propre tableau d'affichage.

Et parce que le modèle construit votre projet de tableau de bord dans ClickUp, vous disposez d'un suivi du temps, d'un système de discussion, d'une documentation et d'un calendrier, le forfait des tâches quotidiennes et même la génération de texte IA dans le cadre du processus. Vous pouvez également utiliser le Tableau blanc ClickUp pour créer vos graphiques.

2. ClickUp Vision Tableau Modèle de Tableau blanc

Trouvez l'état idéal pour votre prochain projet grâce à ce modèle de tableau blanc Vision

Nous offrons également un modèle de tableau de vision gratuit pour les penseurs visuels avec des éléments de conception de Tableau blanc réaliser exactement ce dont vous avez besoin. Le Modèle de Tableau blanc ClickUp Vision complète également le modèle de tableau de vision orienté projet.

Il fournit un cadre simple pour décrire et spécifier les objectifs de votre produit et ce à quoi ressemble son état idéal. Vous pouvez également l'utiliser comme tableau d'inspiration pour le produit, afin d'organiser un brainstorming collaboratif sur tout ce qui touche à la conception et au marketing.

Le modèle est doté d'un code couleur qui divise le tableau de bord en plusieurs parties :

Vision

Groupe cible

Besoins

Productivité

Valeur

Chacune de ces sections est accompagnée d'icônes descriptives que vous pouvez conserver ou modifier pour refléter le style de votre entreprise ou de votre marque. Ce modèle vous permet d'aborder l'aspect créatif de la définition de votre vision du produit. Si vous avez admiré des modèles de tableaux d'évaluation colorés et élégants comme ceux proposés par Canva, ce modèle est fait pour vous. Il vous offre l'attrait visuel d'un Tableau de bord artistique ainsi que la fonction et l'intégration des outils de ClickUp.

Ce modèle gratuit s'intègre directement à Tableau blanc de ClickUp de ClickUp, où vous avez accès à toutes les pages du outils de conception dont vous avez besoin. Vous pouvez ajouter du texte, des images, des icônes, des vidéos et bien plus encore à partir d'une interface simple d'utilisation intégrée à votre site Web outil de gestion de projet avec toutes les fonctionnalités de collaboration que vous utilisez tous les jours.

Il s'agit également d'un modèle de Tableau de vision imprimable. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc le poser sur un panneau d'affichage et le modifier dans le monde physique. sous la forme d'un fichier PDF. Ce modèle est un point de départ pour laisser libre cours à votre créativité.

3. Modèle ClickUp de la vision aux valeurs

Alignez vos valeurs sur votre vision à l'aide du modèle des valeurs sur la vision

Les termes "vision" et "valeurs" sont souvent utilisés. Mais il ne s'agit pas seulement de mots à la mode qui permettent à une présentation de paraître convaincante. En l'absence d'une vision et des valeurs nécessaires à la réalisation de cette vision, les projets et les produits risquent de ne pas être à la hauteur ou de sembler vides.

Bien entendu, il faut du temps et des efforts pour passer de la vision globale de votre produit aux détails importants, tels que les valeurs nécessaires pour parvenir à cette vision. Ce processus de réflexion peut parfois être difficile à cerner, surtout si vous venez d'un côté plus technique. Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons un modèle pour cela aussi. Modèle de vision et de valeurs de ClickUp vous guide, vous et votre équipe, tout au long du processus consistant à planifier tous les éléments dont vous avez besoin pour documenter pleinement l'orientation que vous souhaitez donner à votre entreprise ou à votre projet. Il s'agit d'une feuille de travail que vous achevez avant de créer votre tableau de bord numérique.

Il comprend des sections sur :

La vision

La mission

Stratégies, y compris les avantages concurrentiels et la stratégie de produit

Les objectifs de l'entreprise, y compris les objectifs et les indicateurs

Éléments d'action

Valeurs des clients

Segments de clientèle

Le modèle exploite toutes les fonctionnalités disponibles dans un document ClickUp, et sa disposition est attrayante et attire l'attention, de sorte que vous n'avez pas besoin de faire appel à un graphiste pour le nettoyer. Des espaces sont prévus pour le nom et la marque de votre produit, ainsi que des icônes pour chaque section.

L'assistance ne manque pas non plus. Le modèle comprend des notes expliquant l'objectif de chaque section et la meilleure façon d'achever cette partie du document, afin que vous et votre équipe puissiez clarifier ensemble vos valeurs et votre vision.

Votre nouveau document étant intégré à un projet ClickUp, votre équipe peut travailler sur les sections ensemble, en collaborant au fur et à mesure des itérations. Une fois que vous aurez tout peaufiné, vous disposerez d'un document attrayant et de grande qualité que vous pourrez utiliser comme référence au sein de votre équipe et partager avec toutes les parties prenantes.

Avantages de l'utilisation d'un Tableau de Vision pour votre équipe

La plupart des équipes utilisent un Tableau de bord parce qu'une image vaut mille mots. Cependant, l'acte de création d'un Tableau de bord est encore plus important. Le processus créatif consistant à prendre les idées de votre équipe et à les consolider sous forme de graphiques et de textes aide l'équipe à réfléchir et à prendre des décisions concernant votre produit.

Supposons que votre équipe ait pour tâche de développer une nouvelle campagne de marketing numérique pour les médias sociaux. Vous avez probablement reçu un grand nombre d'e-mails et de propositions décrivant les indicateurs, les cibles démographiques, le style graphique, le message de la marque et la douzaine d'autres choses que votre équipe doit savoir pour mener à bien une campagne réussie.

Les faire passer devant un tableau blanc numérique avec un modèle de tableau de vision bien conçu, c'est comme si vous versiez toutes les idées autour d'un projet dans un entonnoir et que vous obteniez une vision ciblée et achevée de ce que votre équipe essaie de produire.

Une fois partagé, le Tableau de bord permet à l'équipe de rester concentrée sur la tâche à accomplir et peut la sortir de l'ornière pour lui permettre d'avoir une vue d'ensemble du projet. N'oubliez pas non plus que certaines personnes sont des apprenants et des communicateurs visuels, et que la nature graphique d'un tableau de bord peut faire économiser des heures d'e-mails et de discussions.

Pour résumer, un bon tableau de bord peut vous aider :

Identifier si votre produit est supérieur à la norme

Vérifier si votre produit répond aux exigences de votre entreprise

Créer une stratégie de produit

Améliorer les fonctionnalités du produit

Comprendre les besoins de votre marché cible et élaborer des forfaits

Favoriser la collaboration au sein de l'équipe et la fixation d'objectifs tout en veillant à ce que chacun travaille à la réalisation d'un objet commun

Les avantages de la création et de l'utilisation d'un Tableau de bord dépendent d'un facteur important. Votre équipe doit utiliser cet outil puissant tout au long de votre projet. Commencez par utiliser un bon modèle de tableau de bord qui permette à l'équipe de le créer, de le modifier et de s'y référer régulièrement, et non pas de l'afficher sur un mur virtuel quelque part ailleurs.

FAQ sur les modèles de tableaux d'évaluation

Lorsque les équipes se réunissent pour créer un Tableau de bord, il est important de favoriser la collaboration et une communication ouverte. Commencez par planifier un session de brainstorming où chacun peut apporter ses idées et sa vision de l'avenir de l'équipe.

Encouragez les membres de l'équipe à partager leurs objectifs, leurs aspirations et leurs valeurs. Adoptez une approche collective pour recueillir des sources d'inspiration visuelle, telles que des images, des citations et des symboles, qui représentent la vision partagée de l'équipe.

Un Tableau de Vision Virtuel est-il meilleur qu'un Tableau de Vision Physique ?

Alors que les tableaux de vision traditionnels sont des collages physiques créés sur des tableaux d'affichage ou des tableaux de liège, vous pouvez également créer des tableaux de vision numériques à l'aide d'outils ou d'applications en ligne. Les tableaux de vision physiques et numériques peuvent tous deux être efficaces pour visualiser vos objectifs et vos aspirations.

Quelles questions dois-je me poser avant de créer un Tableau de vision ?

Réfléchir à l'année écoulée et à ce que vous changeriez ou amélioreriez est un point de départ utile. Se demander ce dont vous avez le plus besoin en ce moment, ce que vous aimez dans la vie et quelle histoire vous vous racontez à propos de vous-même peut également fournir des indications précieuses.

Utilisez des modèles de tableaux de vision pour inspirer votre équipe

Il est toujours préférable de savoir où l'on se dirige avant de lancer un nouveau produit ou projet. Les tableaux de vision sont un outil puissant pour capturer ce que votre équipe a besoin de savoir et les garder dans la même direction tout au long du projet.

Créatif ou technicien, collaborateur individuel ou chef d'équipe, tout le monde rencontre le même problème au début d'un projet : savoir par où commencer. Mais avec les modèles de tableau de bord de ClickUp, vous disposez d'un point de départ efficace et éprouvé pour votre parcours de tableau de bord. Et vous avez entamé ce processus dans le cadre d'une plateforme collaborative et facile à utiliser.

Ces modèles de tableau de bord vous aident à gérer le processus de création du tableau de bord, à le présenter sur un Tableau blanc ClickUp et à documenter la vue d'ensemble. L'un d'entre eux guide même votre équipe dans le processus d'ancrage de votre vision dans vos valeurs. Considérez-les comme un kit de tableau de vision dans lequel vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour commencer. 🏃

Si vous êtes déjà un utilisateur ClickUp, ajoutez un modèle à votre environnement de travail dès maintenant. Si vous n'avez pas encore essayé notre puissante plateforme de gestion de projet et de collaboration, inscrivez-vous pour un essai gratuit de ClickUp et faites-lui faire un tour - paillettes en option. ✨