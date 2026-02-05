Zeb Evans, PDG et fondateur de ClickUp, s'est exprimé dans une interview.

ClickUp a commencé comme un outil interne destiné à résoudre le problème de fragmentation de la productivité de son équipe, qui utilisait 15 outils différents. Nous avons ensuite décidé de nous consacrer à faire gagner du temps au monde entier.

Ce qui n'était au départ qu'un simple flux de travail interne s'est transformé en une image qui guide chaque jour la manière dont nous construisons ClickUp.

Chaque semaine, les équipes produit, conception et ingénierie travaillent sur une source unique d'informations. Ce tableau partagé permet de tout visualiser : les progrès, les obstacles et ce que nous livrons.

Ces tableaux sont ensuite directement intégrés à nos tableaux de bord, ce qui permet d'afficher des informations telles que la vélocité et l'état de préparation des versions sans avoir à mener de travail !

L'utilisation de notre propre système nous a beaucoup appris sur le fonctionnement des équipes et des processus Agile.

Je voudrais donc vous montrer ce que nous avons appris.

Ci-dessous, je partage comment ClickUp utilise les tableaux de sprint pour le développement agile de produits.

Que sont les tableaux de sprint dans ClickUp ?

Un tableau de sprint est une représentation visuelle du travail de sprint, organisé en étapes telles que À faire, En cours, Révision et Terminé. Dans ClickUp, la plupart des équipes créent des tableaux de sprint à l'aide de la vue Tableau , puis y ajoutent des paramètres de sprint tels que les dates, les points, les débordements et les rapports.

Pour gérer efficacement les sprints dans ClickUp, vous pouvez représenter visuellement les tâches, les sous-tâches, les estimations d'effort et d'autres détails connexes dans la vue Tableau de style Kanban.

Visualisez et gérez les tâches, les sous-tâches et les estimations d'effort des sprints grâce à la vue Tableau de ClickUp.

Il vous permet d'afficher, d'organiser et de gérer toutes les tâches d'un sprint tout en intégrant les paramètres clés du sprint, notamment la durée, les dates de début et de fin, les points ou les estimations de durée, les débordements et les rapports.

⚡ Archive de modèles : Si la création de votre tableau de sprint ou de votre backlog vous donne l'impression de réinventer la roue à chaque fois, consultez notre liste de modèles de structure de répartition du travail.

Aperçu des fonctionnalités du tableau de sprint

Voici un aperçu rapide des fonctionnalités du tableau de sprint de ClickUp :

Fonctionnalité Fonctionnalité Vue unifiée des tâches de sprint Visualisez toutes vos tâches et sous-tâches de sprint au même endroit. Gérez tout à partir d'un seul tableau et suivez la progression des travaux. Estimation de l'effort et suivi de la progression Suivez le travail à l'aide de points ou des estimations de durée ClickUp . Tout reste synchronisé avec la durée de votre sprint, les dates de début et de fin, et toutes les tâches qui débordent sur le sprint suivant. Intégration des rapports du tableau de bord Créez des tableaux de bord personnalisés avec des cartes de rapports de sprint telles que Velocity, Burnup et Burndown pour suivre la progression de votre équipe et repérer les goulots d'étranglement. Nouvelles cartes sprint Les dernières cartes Velocity, Burnup et Burndown sont plus rapides, plus précises et prennent en charge les durées de sprint personnalisées. Les anciennes cartes ne fonctionnent pas bien avec les durées personnalisées, il est donc intéressant de passer à la nouvelle version pour bénéficier de meilleurs rapports Agile. Affichage détaillé des analyses Cliquez sur vos cartes pour obtenir des informations détaillées. Découvrez quelles tâches, quels responsables et quels changements ont contribué aux résultats de votre équipe. Sources de données et filtres flexibles Personnalisez ce que vous voyez en choisissant les sprints, les listes ou les champs personnalisés à inclure. Vous pouvez même décider d'afficher les sous-tâches, les travaux archivés ou les tâches dans plusieurs listes.

🤯 Le saviez-vous ? L'IA de ClickUp, ClickUp Brain, a connu une croissance remarquable, passant d'environ 665 000 à plus de 2 millions d'environnements de travail en un an. Cela représente plus du triple du nombre d'équipes qui utilisent désormais l'IA pour planifier, rédiger et travailler plus intelligemment chaque jour.

📚 En savoir plus : Comment définir les rôles et responsabilités d'une équipe agile

Flux de travail et colonnes personnalisables pour les équipes Agile

Ce que nous apprécions particulièrement dans le développement avec ClickUp, c'est de savoir que chaque équipe Agile (y compris la nôtre !) a ses propres particularités, rituels et règles de fonctionnement.

C'est en fait la raison d'être de ClickUp for Agile Teams.

Lancez votre processus Agile plus rapidement avec ClickUp et bénéficiez de flux de travail prédéfinis qui s'adaptent aux approches Scrum, Kanban ou hybrides.

Dans cette installation, nous avons un accès instantané aux deux vues dans lesquelles les équipes Agile évoluent pratiquement en permanence :

Vue Tableur ClickUp pour la clarté de type tableur dont nous avons besoin lors du tri des tâches de sprint, des estimations, des propriétaires et des dépendances.

Vue Tableau de ClickUp pour un flux fluide par glisser-déposer qui nous permet de passer de « À faire » à « En cours » puis à « Terminé » sans perdre notre rythme.

Dans l'environnement de travail, vous pouvez renommer les colonnes, réorganiser les étapes, ajouter des étapes telles que « Révision » ou « Assurance qualité », ou encore simplifier considérablement le processus.

⭐ Bonus : Le guide ultime des valeurs Agile

Intégration avec les tâches, les backlogs et les objectifs

Les tableaux de sprint dans ClickUp deviennent plus puissants lorsque vous les connectez au reste de votre environnement de travail.

Les tâches ClickUp permettent de diviser le travail de haut niveau en sous-tâches, d'imbriquer les couches lorsque l'effort s'étend sur plusieurs composants et de conserver un contexte détaillé.

Décomposez le travail complexe en sous-tâches structurées avec les tâches ClickUp.

À partir de là, ClickUp vous permet de mapper votre sprint à une liste de backlog spécifique. Celle-ci sert de source unique pour le travail à venir.

Mieux encore, chaque élément du backlog comprend une option permettant de l'ajouter directement au sprint actif. Si votre équipe planifie plusieurs stories à la fois, vous pouvez regrouper ces sélections et les ajouter en une seule fois.

Associez les éléments du backlog aux sprints actifs et gérez le travail à venir en toute simplicité avec les tâches ClickUp.

Tout cela s'inscrit dans vos objectifs généraux dans ClickUp. Vous pouvez relier les tâches de sprint aux objectifs qu'elles soutiennent, suivre la progression au fur et à mesure que le travail avance et voir comment chaque sprint contribue à la vision d'ensemble.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp AI vous aide à gérer vos tâches. Voici comment : Résumez l'activité de la tâche : Demandez à l'IA de résumer l'activité décrite dans la description et les commentaires de cette tâche.

Posez des questions sur votre tâche : l'IA vous suggérera plusieurs questions sur votre tâche auxquelles elle peut répondre.

Mise à jour de l'avancement : demandez à l'IA de vous tenir au courant de l'activité liée à cette tâche.

Identifiez les tâches bloquées : l'IA identifie toutes les tâches d'un emplacement qui n'ont pas fait l'objet de mises à jour ou de discussions pendant une période donnée. Créez des sous-tâches générées par ClickUp AI à partir d'un simple nom de tâche.

⚡ Archive de modèles : Modèles Agile gratuits pour la planification de projets dans Excel et ClickUp

Les tableaux de sprint prennent vie lorsque les discussions qui leur donnent leur forme se déroulent au même endroit.

Entrez : Discuter avec ClickUp

Vos équipes interfonctionnelles peuvent discuter des priorités, affiner les idées ou partager des décisions rapides bien avant que quoi que ce soit ne soit transféré sur un tableau.

Collaborez en temps réel sur les priorités et les décisions relatives aux sprints grâce à ClickUp Chat.

Les SyncUps de ClickUp Chat vont encore plus loin. Pendant la planification du sprint, n'importe qui peut lancer un SyncUp directement dans le canal et partager son écran pour passer en revue les éléments en attente ou le sprint en cours.

Effectuez la planification des sprints et les revues des backlogs en temps réel directement dans les canaux grâce à ClickUp Chat SyncUps.

Pour les idées plus ambitieuses ou les ajustements en cours de sprint, ClickUp Tableaux blancs est l'endroit idéal pour en discuter avec votre équipe.

Esquissez rapidement un flux, mappez les dépendances ou affinez une histoire en groupe. Lorsqu'un élément est prêt à devenir du travail, il se transforme en tâche directement à partir du Tableau (quelle simplicité !).

Réfléchissez, cartographiez les dépendances et transformez instantanément vos idées en tâches grâce aux tableaux blancs ClickUp.

🔖 Bonus : Comment exceller dans la gestion agile de produits pour une livraison plus rapide

Avantages de l'utilisation des tableaux de sprint pour le développement agile

Découvrons les avantages de l'utilisation des tableaux de sprint pour la gestion de projet agile 👇

✅ Amélioration de la planification et de la hiérarchisation des sprints

Lorsque nous planifions un sprint sur un tableau, nos équipes de développement logiciel obtiennent une vue d'ensemble de la situation. Nous pouvons voir les tâches importantes, mineures et absolument incontournables pour le sprint en cours.

La visualisation du travail sous forme de cartes permet de classer les priorités et d'identifier les domaines dans lesquels nous surchargeons l'équipe de développement. Au moment où nous validons le sprint, nous savons exactement ce que nous acceptons et ce que nous reportons à plus tard.

✅ Visibilité et responsabilité accrues au sein de l'équipe

Nous apprécions particulièrement le fait qu'un simple coup d'œil au tableau nous permette de savoir qui fait quoi et comment le sprint se déroule. Chaque carte a un propriétaire et un statut, ce qui évite les malentendus du type « Je pensais que tu t'en occupais ».

Lors des comptes rendus debout, nous parcourons simplement le tableau de gauche à droite et discutons des avancées. Les gens s'approprient naturellement leur travail, car celui-ci est visible par tous. Cela permet à nos équipes Agile de rester alignées (sans donner l'impression d'un suivi trop strict).

📮 ClickUp Insight : Près d'un tiers des travailleurs (29 %) mettent leurs tâches en pause en attendant des décisions, laissés dans l'incertitude, ne sachant pas quand ni comment aller de l'avant. Une situation de productivité dans laquelle personne ne souhaite se trouver. 💤 Grâce aux cartes IA de ClickUp, chaque tâche comprend un résumé clair et contextuel des décisions. Vous voyez instantanément ce qui bloque la progression, qui est impliqué et les prochaines étapes. Ainsi, même si vous n'êtes pas le décideur, vous n'êtes jamais laissé dans l'ignorance.

✅ Identification plus rapide des obstacles et des goulots d'étranglement

Les tableaux permettent à toute l'équipe de voir immédiatement le travail bloqué. Lorsque les cartes cessent d'avancer ou s'accumulent dans la même colonne, nous savons qu'il y a un goulot d'étranglement, qu'il s'agisse de révisions, d'assurance qualité, d'exigences ou autre.

Nous pouvons accéder directement à ces cartes, lire les commentaires et débloquer les situations dès qu'elles commencent à poser problème. C'est là que les tableaux de sprint prennent tout leur sens pour les équipes de développement logiciel Agile qui travaillent sur des projets Agile complexes.

✅ Livraison rationalisée et meilleure prévisibilité des sprints

Grâce à un tableau de sprint bien entretenu, la livraison ne ressemble jamais à une course effrénée à la fin de chaque semaine. Nous pouvons voir le travail s'écouler régulièrement sur le tableau, ce qui nous aide à lisser les pics et à éviter les accumulations de dernière minute.

Et comme chaque tâche est suivie, nous commençons à remarquer de véritables tendances dans la manière dont l'équipe travaille (ce que nous accomplissons généralement, le temps que cela prend et les domaines dans lesquels nous avons tendance à ralentir).

🚀 Avantage ClickUp : Puisque nous parlons déjà de faciliter les sprints, nous nous appuyons également sur l'un de nos super pouvoirs ClickUp favoris pour que tout continue à avancer sans avoir à surveiller le Tableau. Nous utilisons les Super Agents de ClickUp, car ils nous évitent de nous demander sans cesse « est-ce que quelqu'un a fait ça ? ». Voici comment ils nous aident au quotidien : Lorsqu'une tâche passe à l'état « En cours », un agent identifie instantanément notre collègue chargé de l'assurance qualité et lui envoie un rappel amical dans le fil de discussion.

À la fin de la semaine, un autre agent rédige un résumé clair de ce que nous avons accompli et des points à traiter ensuite (un petit chef de projet à notre service). Pour les nouvelles fonctionnalités, nous déposons nos notes dans ClickUp Documents, et un agent génère automatiquement des sous-tâches en fonction des titres (c'est magique, croyez-nous !).

Comment les équipes ClickUp utilisent efficacement les tableaux de sprint

Voyons maintenant comment nous utilisons concrètement les tableaux de sprint chez ClickUp :

Étape 1 : Configurez votre tableau de sprint

Avant de pouvoir commencer le suivi des diagrammes d'avancement ou le débat sur la vélocité lors des rétrospectives, nous avons besoin d'un support solide pour nos sprints. Tout d'abord, voici comment activer les « Sprints » sur ClickUp (si vous ne les voyez pas déjà) :

Ouvrez nos paramètres de l'environnement de travail .

Accédez au Centre d'applications

Accédez au Centre d'applications

Recherchez et activez l'application Sprints ClickApp.

Accéder à toutes les ClickApps

Choisissez les Espaces dans lesquels vous souhaitez que les sprints soient actifs.

Activer les sprints dans les espaces ClickUp

Dans la barre latérale ou à l'intérieur d'un espace, cliquez sur le bouton « + ».

Cliquez sur le bouton « + ».

Sélectionnez Dossier de sprints pour créer un nouveau dossier.

Sélectionnez le dossier de sprints

Nous disposons désormais d'un dossier de sprints qui identifie chaque liste qu'il contient comme un sprint, avec des dates, des rapports et des paramètres spécifiques à Agile prêts à l'emploi.

Créer un nouveau dossier de sprints

🚀 Avantage ClickUp : l'une des meilleures améliorations de productivité que nous nous sommes offertes est de laisser ClickUp Automatisations prendre en charge toutes les tâches administratives répétitives liées aux sprints. Automatisez les tâches administratives répétitives liées aux sprints et assurez le bon déroulement des flux de travail grâce aux automatisations ClickUp. Grâce à ces commutateurs d'automatisation, nous pouvons : Marquez automatiquement un sprint comme terminé dès qu'il atteint sa date de fin (adieu, sprints oubliés)

Créez instantanément le prochain sprint , afin que notre équipe soit toujours prête pour le cycle suivant.

Déplacez les tâches incomplètes vers votre liste de tâches en attente

📚 En savoir plus : Documentation Agile : bonnes pratiques pour les équipes Agile

Étape 2 : Remplissez les sprints avec des tâches prioritaires

Maintenant que notre tableau de sprint est configuré, nous devons décider ce qui va réellement entrer dans un sprint. À partir de là, nous commençons par préparer notre backlog en dehors du sprint :

Utilisez une liste de Backlog pour conserver toutes les idées, les bugs et le travail à venir.

Ajoutez des tâches à votre liste de backlog

Ajoutez des détails tels que des descriptions, des critères d'acceptation et des liens.

Appliquez les paramètres Priorité, Points d'histoire et Type (fonctionnalité, bug, tâche).

Appliquer les champs personnalisés ClickUp

Ensuite, nous intégrons les meilleurs travaux dans le sprint. Une façon simple d'y penser :

Commencez par les éléments les plus importants qui sont clairement définis.

Examinez la capacité de notre équipe à l'aide des estimations de durée ClickUp ou de la vélocité passée, afin de ne pas surcharger le sprint.

Déplacez ou attribuez ces tâches à la liste de sprint actuelle afin qu'elles apparaissent sur notre tableau de sprint.

🚀 Avantage ClickUp : créez des champs IA pour vos épopées. Nous recommandons les champs suivants : Champ de l'IA Description Résumé Résumez l'épique Mises à jour sur l'avancement Recevez des mises à jour sur la progression de l'épique. Éléments à prendre en compte Identifiez le travail à faire pour l'épique. Taille du t-shirt Identifiez l'ampleur de l'effort requis pour l'épopée épique. Catégoriser Laissez ClickUp AI classer vos épopées, ou créez votre propre invite personnalisée pour le faire.

Regardez cette vidéo pour tirer le meilleur parti des champs IA :

🔊 Écoutez le témoignage d'un utilisateur de ClickUp, ingénieur logiciel :

Mon expérience avec ClickUp a été très positive. La plateforme est intuitive et conviviale, ce qui permet à notre équipe de l'adopter facilement sans courbe d'apprentissage abrupte. L'une des fonctionnalités qui nous a le plus marqués est la facilité avec laquelle on peut créer et gérer des sprints. La flexibilité offerte pour personnaliser les tableaux de sprint, attribuer des tâches et suivre les progrès en temps réel a considérablement amélioré l'efficacité de notre flux de travail. ClickUp offre également une expérience utilisateur fluide grâce à son interface épurée, sa navigation rapide et ses intégrations robustes. Qu'il s'agisse de définir des priorités, de suivre les échéanciers ou de collaborer entre équipes, tout semble rationalisé et bien structuré. Dans l'ensemble, ClickUp a simplifié la manière dont nous planifions, exécutons et évaluons nos projets, ce qui en fait un excellent outil pour la gestion agile des sprints dans notre entreprise.

Étape 3 : Suivre la progression du sprint en temps réel

Une fois le sprint lancé, notre travail consiste essentiellement à superviser le travail de la meilleure façon possible. Nous voulons voir ce qui avance, ce qui bloque et si nous sommes toujours en bonne voie pour tenir nos promesses.

Sur le tableau de sprint, nous conservons notre liste de sprints actuelle dans la vue Tableau et observons le flux des tâches : elles passent de À faire à Terminé. Pendant les comptes rendus debout, nous parcourons littéralement le tableau ensemble, discutons de ce qui a bougé et signalons tout ce qui reste trop longtemps dans En cours ou En révision.

Suivez la progression des sprints et identifiez les goulots d'étranglement en temps réel en gérant les tâches dans la vue Tableau ClickUp.

Nous prenons ensuite du recul grâce aux cartes du tableau de bord Sprint, qui nous donnent une vue d'ensemble derrière le tableau.

Les cartes de sprint se trouvent sur les tableaux de bord ClickUp et extraient les données directement de notre dossier de sprints, ce qui nous permet de produire des rapports et de visualiser avec précision la progression du sprint.

En résumé, voici ce dont mon équipe ne peut se passer 👇

Sprint Burndown pour voir combien d'efforts il reste à fournir et si nous avançons à un rythme satisfaisant ou si nous nous éloignons de la ligne idéale.

Surveillez l'effort restant et comparez la progression réalisée par rapport au rythme idéal grâce au diagramme ClickUp Sprint Burndown.

Sprint Burnup pour rendre impossible pour rendre impossible toute dérive des objectifs , puisqu'il compare le travail total au travail achevé au fur et à mesure que le sprint avance.

Suivez le travail total par rapport au travail achevé pour révéler les changements de portée grâce au diagramme ClickUp Sprint Burnup.

Suivez le travail total par rapport au travail achevé pour révéler les changements de portée avec ClickUp Sprint Burnup

Sprint Velocity pour examiner plusieurs sprints et comprendre notre rythme réel avant de planifier le suivant.

Analysez les performances de l'équipe sur plusieurs cycles afin de planifier avec précision grâce au diagramme ClickUp Sprint Velocity.

Rapport sur les tâches du sprint lorsque nous voulons avoir une vue d'ensemble du sprint, montrant ce à quoi nous nous sommes engagés, ce qui a été ajouté ou supprimé, et ce qui n'a pas été terminé.

Passez en revue les engagements, les changements de portée et les tâches inachevées grâce au rapport sur les tâches sprint de ClickUp.

Nous utilisons des tableaux de bord pour mesurer les indicateurs Agile.

Les tableaux de bord ClickUp peuvent être créés pour les parties prenantes internes et externes. Ils peuvent être personnalisés au niveau de l'équipe et pour une vue d'ensemble.

Créez des tableaux de bord personnalisés pour les équipes Agile

Grâce aux cartes IA, tout le monde peut obtenir un résumé rapide des éléments clés à mener.

Obtenez un résumé des principales réalisations, des risques, des tâches terminées et plus encore grâce aux cartes IA.

Étape 4 : Réalisez des revues et des rétrospectives de sprint

À la fin d'un sprint, nous avons deux discussions différentes à mener :

Une révision de sprint sur ce que nous avons livré

Une rétrospective sur la manière dont nous avons travaillé et sur les améliorations que nous souhaitons apporter la prochaine fois.

Et nous veillons à les traiter comme des moments distincts, même s'ils se succèdent rapidement.

Lors de la revue de sprint, nous procédons généralement comme suit :

Filtrez notre liste de sprints ou notre tableau pour afficher les éléments terminés et découvrez ce que nous avons réellement livré.

Invitez les parties prenantes à réagir, poser des questions et donner leur avis directement dans les commentaires des tâches.

Utilisez les commentaires de tâches dans ClickUp pour @mentionner, poser des questions et obtenir des commentaires.

Mettez à jour le backlog en fonction de ce que nous avons appris, afin que le prochain sprint commence à partir d'une feuille de route du projet améliorée.

C'est à la fin d'un sprint que tout l'apprentissage se fait, et il est très facile que cet apprentissage se perde dans des notes et des fils de discussion aléatoires. Mais le modèle de rétrospective ClickUp aide notre équipe à mener des rétrospectives cohérentes et structurées à chaque fois !

Obtenir un modèle gratuit Effectuez des revues de sprint cohérentes et structurées et consignez les enseignements tirés grâce au modèle de rétrospective ClickUp.

Dans ce modèle :

Conservez toutes les rétrospectives dans un seul document, avec un onglet pour chaque session, afin que nous puissions revenir sur les sprints passés et voir comment notre équipe a évolué.

Rédigez un résumé clair, indiquez ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné et les prochaines étapes concrètes.

Utilisez les @mentions et les commentaires assignés pour impliquer les bonnes personnes, transformer les suivis en tâches et vous assurer que les améliorations apparaissent dans le prochain sprint.

Si vous avez déjà été perplexe face aux points d'histoire, cette vidéo est le raccourci idéal. Il montre (étape par étape) comment comparer les tâches, choisir une base de référence, utiliser l'échelle de Fibonacci et estimer en équipe sans trop réfléchir. Vous verrez des exemples concrets, de véritables tableaux de sprint et les moments précis où les équipes se retrouvent généralement bloquées. Regardez-le une fois, et votre prochaine session de planification de sprint vous semblera dix fois plus facile.

Étape 5 : Ajustez les sprints futurs en fonction des analyses

Le rapport sur les tâches du sprint est l'occasion de faire une pause et de nous regarder dans le miroir. Il compare notre engagement initial à ce qui s'est réellement passé et suit chaque changement de portée tout au long du processus, afin que nous puissions avoir une vue d'ensemble du sprint.

Le rapport présente cinq vignettes clés, chacune racontant une partie différente de l'histoire :

Rapport sur les tâches du sprint Description Validé L'effort que nous avons engagé lorsque nous avons confirmé le sprint. Il s'agit de notre promesse initiale en termes de points ou de temps, avant que quoi que ce soit ne change. Ajouté Travail supplémentaire ou effort supplémentaire apparu après confirmation. C'est là que la dérive des objectifs en cours de sprint apparaît clairement. Supprimé Travail que nous avons retiré ou réduit après confirmation. Cela met en évidence les domaines dans lesquels nous avons discrètement réduit le sprint pour faire face à la réalité. Achevé Tout le travail que nous avons réellement terminé avant de marquer le sprint comme terminé. Il s'agit de notre véritable pile de tâches terminées, et non pas seulement de ce que nous espérions accomplir. Restant Tâches qui étaient encore en cours à la fin du sprint. Il s'agit des éléments susceptibles d'être reportés au sprint suivant ou qui doivent être repensés.

Chaque vignette étant cliquable, nous pouvons examiner en détail les tâches exactes qui se cachent derrière ces nombres et voir quels propriétaires, types de travail ou épiques sont à l'origine de ces tendances.

À partir de là, nous ajustons notre prochain sprint :

Si Committed (Engagé) est toujours beaucoup plus important que Achevé, nous réduisons notre charge initiale ou divisons les éléments importants en tâches plus petites.

Si les ajouts continuent d'augmenter, nous renforçons nos règles pour le travail en cours de sprint ou réservons une marge explicite.

Si le même type de travail continue d'apparaître dans Restant, nous repensons la manière dont nous estimons ou hiérarchisons cette catégorie.

🔖 Bonus : Le guide de planification de sprint pour les chefs de projet en gestion de projet Agile

Exemples concrets d'utilisation des tableaux de sprint

Une fois le processus mis en place, il est utile de voir comment les tableaux de sprint fonctionnent dans les environnements de produits Agile. Passons donc en revue quelques exemples :

Responsables du développement logiciel et des produits chez ClickUp

Nos ingénieurs et chefs de produit chez ClickUp planifient des épopées dans ClickUp afin de hiérarchiser le travail, d'améliorer la visibilité et de faciliter la collaboration.

Les équipes sont organisées en squads, chacune disposant d'un dossier dédié. Chaque dossier de squad contient des listes pour les éléments en attente, les bugs et les Sprints.

Les épopées et les récits d'utilisateurs existent dans les listes de fonctionnalités, les listes de feuilles de route des produits et les listes de sprints de l'équipe grâce à la flexibilité des tâches dans plusieurs listes.

Équipe de développement SaaS gérant les lancements de fonctionnalités

Yggdrasil Gaming est une société de développement de jeux qui est passée à ClickUp pour gérer son travail d'ingénierie. Après avoir transféré le développement vers ClickUp, elle a réduit ses coûts spécifiques au développement d'environ 30 % et augmenté sa productivité de 37 %.

En bref :

Leurs équipes d'ingénieurs gèrent le développement des jeux dans ClickUp, qu'ils utilisent comme plateforme centrale pour planifier et suivre le travail sur les nouveaux titres et fonctionnalités.

Les tableaux de type sprint leur permettent de passer de la planification à la mise en œuvre, puis à la commercialisation, tout en garantissant la cohérence entre les équipes produit, ingénierie et direction en termes de progression et de portée.

L'équipe marketing mène des sprints de campagne avec des délais et des validations.

Les équipes marketing connaissent autant de chaos que les équipes d'ingénierie... parfois même plus. Santander en est un exemple concret utile : son service marketing est passé d'une planification de campagne longue et rigide à des cycles Scrum serrés de deux semaines. Cela lui permet de tester rapidement des idées et de prendre des décisions plus éclairées à mesure que les résultats arrivent.

Leur tableau de sprint les aide à :

Consultez tous les éléments de la campagne en un seul endroit grâce à des méthodologies Agile éprouvées.

Faites progresser le travail à travers différentes étapes telles que la rédaction, la conception, la révision et le lancement.

Modifiez les budgets et les priorités en cours de sprint en fonction des performances réelles.

Les designers aiment autant la structure que le chaos créatif, et les équipes UX de Google sont un bon exemple d'équilibre entre les deux. Elles utilisent les sprints de conception comme un flux de travail ciblé et limité dans le temps pour itérer aussi rapidement que possible sur les idées d'interface utilisateur et d'expérience utilisateur.

Voici comment se déroule généralement un sprint de conception chez eux :

Plannez le problème en équipe

Esquissez et explorez plusieurs approches UX

Prototypez la meilleure idée

Testez-le avec de vrais utilisateurs

Décidez ce qui sera intégré au produit

📚 En savoir plus : Maîtriser les flux de travail Agile : techniques pour une gestion de projet efficace

Erreurs courantes lors de l'utilisation des tableaux de sprint

Voici quelques erreurs subtiles et discrètes que nous voyons les équipes commettre sur les tableaux de sprint ⬇️

Couloirs mal alignés

Il est étonnamment facile pour les couloirs de nage de s'éloigner de la façon dont le travail se déroule au sein de l'équipe. Lorsque le Tableau ne correspond plus à la réalité, les gens commencent souvent à changer de couloir ou à les ignorer complètement.

✅ Solution : Reconstruisez les couloirs autour des étapes réelles du flux de travail ou des propriétaires réels, et revoyez-les à chaque sprint.

Travail bloqué masqué

Les tâches bloquées aiment se cacher dans des endroits que personne ne vérifie, comme les sous-tâches ou au milieu d'une colonne encombrée. Lorsque cela se produit, le ralentissement semble soudain, même si le travail est au point mort depuis longtemps.

✅ Correction : attribuez aux éléments bloqués leur propre étiquette ou voie distinctive, et exigez que tout ce qui est en pause depuis plus d'une heure soit signalé.

Micro-tâches excessives

Certaines équipes divisent le travail en tâches si petites que le tableau finit par ressembler à des confettis. Il devient alors parfois plus difficile d'avoir une vue d'ensemble que de faire le travail.

✅ Solution : définissez une taille minimale raisonnable pour les tâches et regroupez les éléments ultra-petits en blocs qui représentent une valeur réelle pour l'utilisateur.

Réduire les écarts en matière de propriété

Les cartes restent parfois dans les colonnes actives sans propriétaire clairement identifié, attendant silencieusement que quelqu'un vienne les récupérer comme par magie. Le plus souvent, tout le monde suppose que quelqu'un d'autre s'en occupe.

✅ Correction : exiger qu'un propriétaire soit désigné avant qu'une carte ne passe à l'état actif et mettre à jour ouvertement la propriété lorsqu'elle change.

Livrez plus rapidement, réduisez votre stress et construisez mieux grâce aux tableaux de sprint ClickUp.

Lorsque nous menons nos projets de développement logiciel dans ClickUp, tout se met en place comme prévu. Notre tableau Agile Scrum devient le seul endroit où les idées se transforment en tâches, les tâches en progression et la progression en fonctionnalités livrées. Et le meilleur dans tout ça, c'est que nous ne perdons pas de temps à deviner où en sont les choses ou qui fait quoi.

Les tableaux de sprint nous offrent une image claire et dynamique de la gestion de nos tâches, ce qui nous permet de faire progresser le travail d'une étape à l'autre, de débloquer rapidement nos collègues et de rester concentrés sur ce qui apporte de la valeur. Ajoutez à cela les automatisations, les documents, les tableaux de bord et l'IA de ClickUp... et soudain, nos processus de développement logiciel semblent beaucoup plus légers.

Nous planifions plus intelligemment, révisons plus rapidement et livrons avec beaucoup plus de confiance. Inscrivez-vous à ClickUp et découvrez jusqu'où votre équipe peut aller lorsque vos sprints ont enfin un flux.

⚡ Archive de modèles : Modèles gratuits de planification de sprint pour les équipes Agile

Foire aux questions

La vue Tableau dans ClickUp vous aide à organiser les tâches, les récits d'utilisateurs et les priorités pour un cycle de sprint dédié. Semblable à un tableau Scrum physique traditionnel, il affiche le travail par étapes (telles que À faire, En cours et Terminé), mais avec de puissantes fonctionnalités d'automatisation, de filtrage et de reporting, idéales pour gérer des projets Agile. Il aide les membres de l'équipe à visualiser la charge de travail, à rester alignés et à collaborer en temps réel.

Les tableaux de sprint aident les équipes à rester en phase avec les principes Agile en offrant à chacun une vue partagée du travail. Les tâches sont organisées de manière claire, ce qui aide les membres de l'équipe à se concentrer sur les éléments les plus importants lors de la planification du sprint. Grâce à un flux de travail visuel, il devient beaucoup plus facile de suivre les progrès, de gérer la portée et de garantir une livraison prévisible. Cette boucle de rétroaction étroite permet de prendre de meilleures décisions et de faciliter le développement des produits.

Oui, les tableaux de sprint sont directement connectés à votre backlog et à toutes les tâches associées. Vous pouvez intégrer des éléments affinés dans un sprint, les regrouper par statut ou par tâche assignée, et tout synchroniser à l'aide de vos outils de gestion de projet. Cette connexion aide le scrum master et l'équipe à maintenir un backlog clair tout en garantissant que chaque tâche dispose d'un cheminement clair vers le prochain sprint.

ClickUp vous offre plusieurs façons de suivre les progrès en temps réel. Vous pouvez utiliser la vue Tableau pour suivre l'évolution des tâches à travers les différentes étapes, la vue Tableau pour obtenir des détails plus précis sur les tâches et les tableaux de bord pour les indicateurs tels que les points achevés, la charge de travail et le burndown sprint. Ces vues aident les membres de l'équipe et le scrum master à rester alignés sur les progrès, les obstacles et le rythme global de livraison. Mieux encore, cela permet de faire passer la collaboration d'équipe à un niveau supérieur !

Une revue de sprint efficace met en avant le travail achevé, recueille les commentaires et établit la connexion entre les résultats et la vision du produit. Ensuite, une rétrospective aide l'équipe à réfléchir au déroulement du sprint. Nous examinons ce qui a bien fonctionné, ce qui nous a ralentis et ce que nous voulons améliorer. Transformer ces informations en tâches concrètes permet d'assurer une amélioration continue, ce qui est un élément essentiel des pratiques Agile et du travail d'équipe collaboratif.