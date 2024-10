Comment maîtriser la gestion du cycle de sprint pour les équipes agiles ?

Les cycles de Sprints peuvent soit propulser votre équipe vers l'avant, soit vous enfermer dans un jeu de rattrapage permanent.

La différence réside dans la manière dont vous les gérez. En tant que gestionnaire de projet ou praticien Agile, vous devez faire plus que respecter les délais. À chaque sprint, vous devez vous rapprocher des objectifs à long terme tout en restant réactif aux changements.

Mais cela n'est pas facile à gérer.

Si vous ne parvenez pas à gérer correctement un cycle sprint, votre équipe risque d'être confrontée à des priorités floues. Dans le pire des cas, cela peut entraîner des problèmes tels que des retards dans le projet, une augmentation des coûts, une baisse du moral de l'équipe et une perte de confiance des parties prenantes.

Pour éviter ces problèmes, vous devez optimiser la gestion du cycle sprint. En maîtrisant cette compétence, vous pouvez promouvoir la collaboration entre les équipes interfonctionnelles, rester plus productif pendant les sprints et réaliser des progressions significatives.

Que sont les cycles de sprint dans la gestion de projet ?

Un cycle de sprint est une période définie et délimitée dans le temps au cours de laquelle une équipe achève une tâche spécifique et la rend prête à être examinée. S'étendant généralement sur une à quatre semaines, le cycle sprint est un élément essentiel du processus de gestion de projet Cadre de gestion de projet Scrum -l'une des méthodologies Agile les plus utilisées.

Au début de chaque sprint, l'équipe de gestion de projet de L'équipe Scrum sélectionne un ensemble d'histoires d'utilisateurs dans le backlog du sprint. Celles-ci représentent de petits travaux gérables qui contribuent à l'ensemble du projet.

L'objectif d'un cycle de sprint est de livrer un incrément de produit potentiellement expédiable à la fin du cycle.

Termes Agile Scrum à connaître

Avant d'aborder le processus de gestion d'un cycle sprint, passons rapidement en revue quelques concepts clés :

1. Agile: Gestion de projet agile est une approche itérative de la gestion de projet et du développement de logiciels. Cette méthodologie est flexible, collaborative et centrée sur le client. Elle permet aux équipes de répondre rapidement aux changements dans les exigences ou les conditions du marché en livrant le travail par petits incréments gérables.

La méthode agile garantit une amélioration continue grâce à un retour d'information régulier.

2. Scrum: Cadre populaire au sein de l'Agile, Scrum organise le travail en itérations de durée fixe appelées sprints. Le cadre de Scrum repose sur trois principes fondamentaux, également connus sous le nom de piliers de Scrum : la transparence, l'inspection et l'adaptation.

La transparence permet à toutes les personnes impliquées dans le projet de voir clairement le travail et sa progression.

**L'inspection consiste à vérifier régulièrement le travail pour détecter les problèmes éventuels.

**L'adaptation permet aux équipes d'apporter des modifications en fonction de ce qu'elles découvrent lors des inspections. Ces principes aident les équipes à gérer efficacement des projets complexes et à fournir une valeur ajoutée de manière progressive.

3. Récit de l'utilisateur: Un récit de l'utilisateur est une description simple et informelle d'une fonctionnalité logicielle du point de vue d'un utilisateur final. Elle se met en forme comme suit : "En tant que [type d'utilisateur], je veux [fonction] pour que [prestation]"

Par exemple, une histoire d'utilisateur pour une application de forfaits de voyage peut ressembler à ce qui suit : 'En tant que grand voyageur, je souhaite enregistrer mes destinations favorites dans l'application afin de pouvoir y accéder rapidement lors de la planification de mes voyages.'

Cette structure aide les équipes de développement logiciel à hiérarchiser les fonctionnalités en fonction des besoins et des attentes des utilisateurs.

L'importance des cycles de sprint dans le développement agile de logiciels

Les cycles de sprint sont essentiels à la méthode Agile car ils décomposent le processus de développement logiciel en morceaux gérables, ce qui permet aux équipes de :

Itérer rapidement : Les équipes peuvent s'adapter et pivoter en fonction du retour d'information, des conditions du marché ou des priorités changeantes après chaque sprint

: Les équipes peuvent s'adapter et pivoter en fonction du retour d'information, des conditions du marché ou des priorités changeantes après chaque sprint Maintenir la concentration : Les sprints permettent à l'équipe de se concentrer sur des objectifs spécifiques à court terme, en minimisant les distractions et le glissement de périmètre

: Les sprints permettent à l'équipe de se concentrer sur des objectifs spécifiques à court terme, en minimisant les distractions et le glissement de périmètre Fournir de la valeur plus rapidement : À la fin de chaque sprint, les équipes livrent un incrément fonctionnel du produit, ce qui garantit que la progression est visible et utilisable

: À la fin de chaque sprint, les équipes livrent un incrément fonctionnel du produit, ce qui garantit que la progression est visible et utilisable Encourager l'amélioration continue : Lors de chaque rétrospective de sprint, les équipes analysent leurs processus et identifient les moyens de les améliorer pour le cycle suivant

L'anatomie des cycles de sprints

Un cycle de sprint suit un processus prédéfini pour aider l'équipe à passer de la planification à la livraison. Voici les étapes d'un cycle de sprint :

1. Le forfait du sprint Planification du sprint est le point de départ de chaque cycle de sprint, où votre équipe décide du travail qui sera fait dans le sprint à venir.

Les activités clés au cours d'une réunion de planification du sprint comprennent :

Le propriétaire du produit présente les histoires d'utilisateurs les plus prioritaires de l'équipe de planification du sprintbacklog du sprint* Les membres de l'équipe discutent de ces histoires afin de clarifier les exigences, de définir les priorités et de se mettre d'accord sur l'objectif du sprint

L'équipe de développement estime ensuite l'effort nécessaire pour achever chaque histoire et valide le travail qui peut raisonnablement être achevé dans le délai du sprint

2. Résumé rapide (Daily Scrum)

Le résumé rapide est une réunion rapide de 15 minutes destinée à maintenir l'équipe alignée et consciente de la progression de chacun.

Au cours de cette étape, les membres de l'équipe répondent à trois questions clés :

À quoi ai-je travaillé hier ?

Sur quoi vais-je travailler aujourd'hui ?

Y a-t-il des obstacles qui m'empêchent de progresser ?

Cette étape permet d'améliorer la communication au sein de l'équipe et d'identifier et de résoudre tout problème susceptible d'entraver la progression. Si certains blocages surviennent, le Scrum master intervient pour apporter son aide.

3. Revue de sprint

À la fin du cycle de sprint, l'équipe organise une réunion de revue de sprint pour présenter son travail achevé au propriétaire du produit et aux parties prenantes.

Les activités clés de cette étape consistent à :

L'équipe de développement fait une démonstration de l'incrément de produit fonctionnel, en présentant les fonctionnalités qu'elle a achevées

Les parties prenantes et le propriétaire du produit donnent leur avis sur le produit et discutent de ses perspectives d'avenir

L'équipe incorpore un incrément de produit révisé (et potentiellement expédiable) avec un retour d'information dans les cycles de sprint à venir

4. Rétrospective du sprint

La rétrospective est une opportunité pour l'équipe de réfléchir sur le sprint et identifier les domaines à améliorer

Les activités clés comprennent :

Le Scrum master anime la réunion et encourage un retour d'information honnête

L'équipe discute de ce qui a bien fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné, et identifie des éléments d'action spécifiques à améliorer au cours des prochains cycles de sprint

La durée d'un cycle de sprint

Un sprint dure entre une et quatre semaines, en fonction de la complexité du projet et des préférences de l'équipe Scrum.

Les sprints de deux semaines sont un bon compromis, car ils offrent suffisamment de temps pour achever les tâches prioritaires tout en permettant un retour d'information et des ajustements réguliers.

Conseil rapide: Si votre équipe Scrum a souvent du mal à livrer un incrément terminé à la fin du sprint, il se peut que le sprint soit surchargé de tâches. Pour y remédier, réduisez la charge de travail par sprint ou la durée du sprint afin de maintenir l'attention de l'équipe.

Pour que chaque sprint compte, vous avez besoin d'un système pour rationaliser les cycles de sprint.

Qu'il s'agisse de gérer les dates de sprint, de hiérarchiser les tâches, de les attribuer aux membres de l'équipe ou d'apporter des modifications permanentes en fonction des retours d'information, vous devez gérer de nombreuses pièces en mouvement.

À force, on en vient à se sentir dépassé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec un outil de gestion de sprint comme le ClickUp Sprints à vos côtés, les choses peuvent devenir plus faciles.

Explorons quelques-unes des bonnes pratiques pour aplanir les difficultés de vos cycles de sprint et voyons comment ClickUp peut vous assister tout au long du processus.

1. Aligner les objectifs du sprint sur ceux du client

La première étape de tout sprint consiste à s'assurer que vos objectifs sont clairs comme de l'eau de roche et alignés sur les attentes du client/de la partie prenante. Objectifs de ClickUp simplifie le processus de définition des objectifs. Cet outil vous permet de définir des objectifs mesurables et de suivre leur progression en temps réel.

Vous pouvez décomposer les grands objectifs en cibles plus petites et plus faciles à gérer et les connecter directement à des tâches.

Par exemple, disons que l'objectif du sprint est d'augmenter l'engagement des utilisateurs de 20 % pour une application de shopping d'ici la fin du sprint. Vous pouvez décomposer cet objectif en cibles plus petites, telles que :

Créer des wireframes pour l'écran d'Accueil remanié

Développer et tester la fonctionnalité "enregistrer pour plus tard"

Optimiser les temps de chargement

Vous pouvez convertir ces cibles en tâches ClickUp pouvant faire l'objet d'un suivi et faire en sorte que votre équipe reste concentrée.

De cette façon, chaque tâche achevée par votre équipe est directement liée à quelque chose qui ajoute de la valeur pour la partie prenante. Comme la progression vers les objectifs est visible tout au long du sprint, tout le monde reste sur la même page.

Simplifiez la définition et le suivi de vos objectifs de sprint grâce à ClickUp Objectifs

2. Planifiez et gérez les tâches avec un outil de collaboration

Maintenant que vos objectifs sont fixés, vous avez besoin d'un forfait solide pour collaborer avec votre équipe et atteindre ces paramètres.

Jongler entre plusieurs tâches pendant les cycles de sprint et se coordonner avec votre équipe Agile interfonctionnelle peut s'avérer difficile. Mais avec un outil de gestion des tâches comme ClickUp, vous pouvez gérer des flux de travail complexes en toute simplicité.

Voici comment :

Décomposez votre travail en éléments exploitables à l'aide deTâches ClickUp* Créez des sous-tâches, assignez-les aux membres de l'équipe et fixez des paramètres d'échéance

Organisez les tâches en listes ou tableaux adaptés à votre flux de travail

Outre la gestion du travail, les outils de collaboration de ClickUp facilitent la communication. Voyons comment :

Commentaires et mentions : Dans chaque tâche, vous pouvezlaisser des commentairesd'étiqueter des coéquipiers, de paramétrer des dépendances et de créer des liens vers des tâches liées. Vous pouvez obtenir des clarifications rapides sur les requêtes liées aux tâches sans encombrer votre boîte de réception

Rationaliser la communication asynchrone en utilisant les commentaires de tâches sur ClickUp

Chat : Besoin d'un brainstorming en temps réel ? UtilisezClickUp Discuter pour maintenir le flux des discussions tout en gardant tout le monde au courant

Connectez-vous avec les membres de l'équipe à distance en temps réel avec ClickUp Chat

Clips : Pour des mises à jour plus complexes, utilisezClickUp Clips pour capturer des enregistrements d'écran, consigner vos idées et partager une explication audiovisuelle sans vous lancer dans des réunions

Partagez vos idées et clarifiez vos doutes avec ClickUp Clips

Ces outils vous permettent de réduire le nombre d'e-mails et de conserver toutes les discussions relatives au projet en un seul endroit. Résultat : vous gagnez du temps et évitez la confusion.

3. Impliquer toute l'équipe pour améliorer la transparence

Pour maintenir un cycle de sprint efficace, brisez les silos et impliquez tous les membres de l'équipe dans vos sprints.

Grâce à cette pratique, vous pouvez :

Apporter les différentes perspectives des membres de l'équipe interfonctionnelle

des membres de l'équipe interfonctionnelle **Accélérer la prise de décision en réduisant les allers-retours

Maintenir la transparence des processus, des changements en cours et de la progression du sprint

Avec la solution ClickUp Outil de gestion de projet agile vous pouvez offrir à votre équipe une visibilité sur vos projets et sprints à travers l'ensemble du pipeline.

Grâce à des tableaux de bord automatisés, vous (et votre équipe Automatisation) serez au courant en temps réel de la progression de l'équipe, des changements de périmètre et des taux d'achèvement des tâches, de la rationalisation.. Le forfait de capacité Agile , et de localiser plus rapidement les éventuels obstacles.

Dans les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez ajouter des Cartes du tableau de bord Sprint pour créer des diagrammes personnalisés et permettre aux équipes de visualiser les sprints comme elles le souhaitent.

Voici quelques diagrammes qui vous aideront à gérer les sprints plus efficacement :

Diagramme d'épuisement : Suivez la progression du sprint par rapport aux résultats projetés

Suivez la progression du sprint par rapport aux résultats projetés Diagramme d'épuisement : Voir l'étendue du travail restant et les tâches achevées

Voir l'étendue du travail restant et les tâches achevées Diagramme de flux cumulatif : Surveillez l'avancement du sprint en fonction du statut des tâches, utilisez un code couleur pour identifier le travail en cours et mettez en évidence les goulets d'étranglement

Surveillez l'avancement du sprint en fonction du statut des tâches, utilisez un code couleur pour identifier le travail en cours et mettez en évidence les goulets d'étranglement **Diagramme de vélocité : anticipez le taux d'achèvement des tâches d'une semaine sur l'autre et affichez les performances sur des intervalles mensuels

Suivez la progression du projet en comparant le travail achevé à la portée totale avec la carte Burnup dans les tableaux de bord ClickUp - aidez les équipes à évaluer leur rythme et à prévoir l'achèvement du projet de manière plus efficace

Lorsque tout le monde est au courant du statut du sprint et de ses responsabilités individuelles, il y a moins de risques de conflits. Les membres de l'équipe restent motivés car ils voient comment leur travail fait avancer le projet.

4. Mettre en œuvre un retour d'information et une amélioration continus

Aucun sprint n'est parfait, mais c'est là que l'amélioration continue entre en jeu. Des boucles de rétroaction régulières, telles que les réunions de revue de sprint et les rétrospectives, aident votre équipe à identifier ce qui fonctionne et ce qui doit être modifié

Vous pouvez utiliser Documents ClickUp un document virtuel collaboratif, pour noter les suggestions des parties prenantes, les leçons apprises, les forfaits futurs concernant le produit développé.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-3.gif ClickUp Docs /$$img/

Collaborez avec votre équipe Agile en temps réel à l'aide de ClickUp Docs, notez les retours sur les sprints et établissez des forfaits pour améliorer vos processus ClickUp Bloc-notes est un autre outil pratique pour créer des checklists pour les points de feedback importants que vous souhaitez appliquer pour le sprint en cours ou pour des projets futurs. Vous pouvez également transformer vos notes ou checklists en tâches ClickUp.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-4.gif ClickUp Bloc-notes /$$$img/

Créez une checklist des éléments d'action importants à l'aide du bloc-notes ClickUp

Grâce à cette approche, votre équipe respectera le principe Agile de progression progressive au fil du temps, et chaque nouveau sprint se déroulera plus facilement que le précédent.

5. Rester prêt à faire face à des tâches et des défis inattendus

Il est presque garanti que quelque chose d'inattendu se produira au cours de votre sprint. Mais ne vous laissez pas déstabiliser par ces surprises : restez flexible et gérez-les comme un pro.

Voici quelques stratégies pour vous aider à faire face à des défis sans précédent :

Adoptez un état d'esprit de croissance et considérez les défis comme des opportunités d'amélioration

et considérez les défis comme des opportunités d'amélioration Utilisez une matrice de priorisation pour évaluer l'urgence et l'importance de la tâche inattendue et pour déterminer si elle s'aligne sur les objectifs du sprint

pour évaluer l'urgence et l'importance de la tâche inattendue et pour déterminer si elle s'aligne sur les objectifs du sprint Maintenir une communication ouverte avec les parties prenantes sur les changements de priorités/échéanciers dus à des tâches inattendues

sur les changements de priorités/échéanciers dus à des tâches inattendues Ajoutez du temps tampon à chaque sprint, afin de ne pas vous retrouver à court d'échéanciers Priorités des tâches ClickUp facilitent la gestion de ces imprévus. Vous pouvez marquer les tâches comme étant de priorité urgente, élevée, normale ou faible (et les modifier si nécessaire), ajuster les dates d'échéance et aider votre équipe à savoir clairement ce qu'elle doit faire et à quel moment.

Organisez votre carnet de commandes par priorité en utilisant les priorités des tâches sur ClickUp

6. Optimiser les cycles de sprint avec l'automatisation et les modèles

Paramétrer les tâches, les assigner aux membres de l'équipe, modifier le statut des tâches : une bonne partie du travail répétitif occupe votre emploi du temps au cours d'un cycle sprint. Si vous souhaitez éliminer le travail manuel, l'automatisation est une excellente solution.

Par exemple, Automatisation du sprint par ClickUp vous permet d'accélérer vos processus et d'exécuter des tâches récurrentes en mode automatique. Vous pouvez automatiser les tâches suivantes :

Marquer le sprint comme terminé lorsqu'il se termine

Créer un ou plusieurs nouveaux sprints lorsqu'un sprint en cours est terminé

Déplacer les tâches inachevées d'un sprint terminé vers le sprint suivant

Archiver les anciens sprints (le nombre de sprints à archiver est personnalisable)

Gagnez du temps sur les tâches administratives avec les Automatisations de Sprint de ClickUp et rendez vos sprints plus efficaces

Suivez ces étapes pour activer les Automatisations de Sprint dans votre environnement ClickUp :

Cliquez sur l'ellipse (...) à côté du dossier de sprints

Sélectionnez Paramètres du dossier, puis Paramètres du dossier de sprints

Si vous utilisez des sprints avec des durées personnalisées, cliquez sur l'onglet Automatisations

Activez/désactivez les interrupteurs pour activer les Automatisations de Sprint

À faire Terminé

Astuce: Si vous n'avez pas envie de commencer la gestion des sprints à partir de zéro, essayez les modèles de sprint préétablis :

Modèle de planification du sprint de ClickUp pour Scrum Si vous commencez tout juste à planifier des sprints ou si vous cherchez un moyen simple de gérer vos sprints, le modèle de planification de sprints de ClickUp est un excellent point de départ.

Télécharger ce modèle

Utilisez ce cadre personnalisable pour planifier, exécuter et suivre les sprints à partir d'une plateforme unifiée. Des statuts personnalisés tels que Backlog, Terminé, In Progress, et To Do vous aident à surveiller chaque étape du sprint, tandis que des champs personnalisés tels que Story Points, Development Status, Sprint Goal, Category, et Epic offrent une visibilité sur les informations importantes spécifiques à la tâche.

Vous pouvez mieux visualiser vos sprints grâce à ces affichages intégrés :

Affichages Utilisation Visualisations Utilisation Utilisation Utilisation Utilisation **Utilisations Vue du formulaire d'envoi de ticket - Ajouter des tickets au sprint Vue Terminé - Définir les critères de réussite de l'achèvement d'un ticket Vue Epiques - Obtenez une vue d'ensemble des objectifs de votre sprint Vue Sprints - Planifiez et suivez les sprints dans le temps Affichage de tous les tickets : Gardez une trace de tous les tickets (y compris les éléments achevés, en progression et en attente)

Le modèle permet aux membres de l'équipe de savoir plus facilement où en est le sprint, de communiquer et de collaborer entre eux, et de s'assurer que les processus se déroulent sans heurts.

Il vous permet également de documenter l'ensemble du cycle du sprint, que vous pouvez utiliser comme points de référence pour les sprints futurs.

Télécharger ce modèle

Modèle de brainstorming pour la rétrospective de sprint de ClickUp Étape clé du cycle du sprint, la réunion de rétrospective du sprint permet de tirer les leçons du sprint en cours. Cette réflexion vous aide à progresser progressivement au cours des prochains sprints - répétez ce qui a bien fonctionné et rectifiez ce qui n'a pas fonctionné.

Mais lorsque plusieurs membres de l'équipe et parties prenantes sont impliqués, il peut être difficile de rassembler les contributions de chacun dans un document unique. C'est là que le modèle de Brainstorming de la rétrospective du sprint de ClickUp s'avère utile.

Télécharger ce modèle

Ce cadre prêt à l'emploi vous aide à :

Initier un dialogue ouvert entre les membres de l'équipe

Recueillir les idées de chacun et les organiser au sein d'un document centralisé

Analyser les informations recueillies pour débloquer les schémas et les problèmes sous-jacents

Le modèle vous permet de diviser votre session de brainstorming en quatre colonnes : Ce qui s'est bien passé, Ce qui pourrait être mieux, Éléments d'action et Objectifs rétrospectifs.

Une fois la rétro terminée, vous aurez une idée de la manière dont vous pouvez rendre les prochains sprints plus efficaces et concevoir un forfait d'action à cet effet.

Télécharger ce modèle

Voici quelques autres modèles de sprint qui pourraient vous être utiles :

Rôles des membres de l'équipe au sein d'un cycle de sprint

Au cours d'un cycle de sprint, chaque membre de l'équipe interfonctionnelle joue un rôle unique dans l'avancement du projet. Voici une répartition des rôles et de leurs responsabilités :

Titre Responsabilités Propriétaire du produit - Définir la vision et la direction du projet Aligner le carnet de commandes sur les besoins des parties prenantes et les objectifs de l'entreprisePrioriser et affiner le carnet de commandes pour livrer les fonctionnalités les plus importantes en premierServir de pont entre les parties prenantes et l'équipe de développement, clarifier les paramètres et fournir un retour d'information pour que tout le monde soit sur la même page Monter des cérémonies clés comme les réunions quotidiennes, la planification du sprint, les revues de sprint et les rétrospectivesMettre en place un environnement de collaboration et d'amélioration continue Équipe de développement (composée de développeurs, de testeurs, de concepteurs, de spécialistes UX et d'ingénieurs d'exploitation) Livrer un incrément de produit fonctionnel à la fin de chaque sprintDécider comment accomplir le travail pendant le sprint - estimer le nombre de tâches qu'ils peuvent accomplir, répartir les rôles entre eux et gérer la progression de manière indépendanteCollaborer étroitement avec le propriétaire du produit pour comprendre les exigences et achever un produit de haute qualité Collaborer étroitement avec le propriétaire du produit pour comprendre les exigences et fournir un produit de haute qualité. Collaborer avec les parties prenantes (clients, parties prenantes internes, partenaires et influenceurs externes)

Soyez maître de vos sprints avec ClickUp

Une gestion efficace du cycle de sprint stimule la productivité, améliore les résultats du projet, favorise la collaboration et encourage la croissance et l'apprentissage.

Les sprints peuvent être de courte durée, mais ils sont chargés de processus, de tâches et d'exigences changeantes. Cependant, même si la gestion des sprints est délicate, vous ne pouvez pas vous permettre de la laisser s'interrompre ou échouer, car cela coûte cher.

Au lieu de vous fier à de multiples outils qui ne font qu'encombrer votre flux de travail, utilisez un outil de gestion de projet Agile comme ClickUp pour rationaliser l'ensemble du cycle de sprint. Vous pouvez définir vos objectifs de sprint, les lier à des actions, assigner des tâches, apporter des modifications à votre flux de travail, surveiller la progression et obtenir des informations sur les sprints précédents, le tout au sein d'une seule et même plateforme. Démarrer avec ClickUp et gérez chaque sprint en douceur.