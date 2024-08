Qu'est-ce que la méthode Agile Scrum ? Avec des techniques Agile Scrum éprouvées

Qu'est-ce que Scrum ?

Scrum est un cadre de gestion de projet basé sur la méthode Agile, dans lequel des équipes internes et virtuelles développent des produits dans le cadre de cycles de projet courts appelés sprints. À la fin de chaque sprint, vous recueillez les commentaires des clients et intégrez leurs suggestions avant de poursuivre votre processus de développement.

Avec des tonnes de développeurs de logiciels qui s'agitent autour de Scrum agile et les comptes rendus quotidiens, il est facile de se perdre et de se laisser déborder.

il n'y a qu'un nombre limité de fois où l'on peut hocher la tête à la fontaine d'eau _sans rien savoir, n'est-ce pas ?

Mais ne vous inquiétez pas.

It's far easy than it seems!

Dans ce guide Scrum, nous allons passer en revue tout ce que vous devez savoir sur Scrum pour vous aider à comprendre comment il peut vous aider, vous et toute votre équipe. Nous mettrons également en évidence la meilleure façon de gérer tout projet Scrum.

C'est parti !

Qu'est-ce que Scrum ?

Scrum est super simple:

C'est une méthodologie de développement de logiciels qui aide les équipes, en particulier les équipes de logiciels, à gérer le développement de leurs produits.

Dans la méthode Scrum, vous suivez un processus incrémental et itératif de gestion de projet ou de produit.

Le cycle de vie du projet est divisé en cycles plus petits de périodes spécifiques (appelés sprints) que vous abordez de manière indépendante. Chaque sprint a une durée recommandée de 2 à 4 semaines et vous aidera à développer rapidement votre projet et à respecter vos délais dans les temps.

Une fois chaque cycle de sprint achevé, vous présentez le logiciel de travail (appelé incrément) aux parties prenantes (généralement, les clients) pour leur feedback.

**Qu'est-ce qu'un logiciel de travail ?

Le produit de travail est simplement un produit viable en condition d'utilisation.

Après avoir fait la démonstration du produit aux clients et recueilli leurs commentaires, vous mettez en œuvre leurs recommandations avant de passer au sprint suivant.

Ce processus est très différent d'un processus de gestion de projet traditionnel, comme le modèle de Waterfall, dans lequel vous développez un produit achevé avant de l'expédier aux clients.

Voici un exemple :

Supposons que vous développiez une application logicielle.

Si vous utilisez des méthodes traditionnelles telles que Mon travail, vous ferez tout le travail complexe du processus de développement du logiciel (le forfait, les tests et le développement) par vous-même pendant plus d'un an.

Vous le présenterez ensuite à vos clients, en espérant qu'ils apprécieront tout le travail que vous avez fourni. Le problème, c'est qu'ils n'aimeront peut-être pas tout à son sujet.

N'oubliez pas que vous avez créé cette application en supposant ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Ces suppositions n'étaient peut-être pas exactes.

Au lieu de cela, si vous aviez utilisé la gestion de projet Scrum, vous auriez pu les impliquer activement à chaque étape et obtenir leur avis. Cela vous permet de construire des produits de qualité supérieure, offrant la plus grande valeur à vos clients !

Pour suivre le rythme rapide du travail de développement, les équipes de produits Scrum utilisent un tableau blanc (Scrum board) pour gérer leurs tâches et leurs sprints.

A quoi sert Scrum ?

Si Scrum est principalement utilisé par les équipes de développeurs pour gérer des projets logiciels et construire des logiciels de haute qualité, il peut également être utilisé par Marketing agile et les équipes commerciales pour gérer efficacement les projets.

À faire Scrum ?

Il y a deux avantages clés à utiliser la méthode Scrum :

Comme vous ne tentez pas de réaliser l'ensemble du projet en une seule fois, il est plus facile d'apporter des changements si quelque chose ne va pas. Par exemple, en cas de problème technique, il suffit de refaire un cycle de sprint et non l'ensemble du projet (PHEW !) Le développement itératif basé sur le sprint vous permet d'obtenir un feedback de la part des parties prenantes à la fin de chaque cycle de sprint et vous aide à l'incorporer dans votre développement avant le prochain sprint. Grâce à ce processus continu, vous impliquez activement les clients et pouvez créer un produit final qu'ils aimeront !

N'oubliez pas l'expression : "pour les clients, par_ les clients"

Scrum garantit qu'il s'agit d'une réalité et non d'un simple gadget marketing !

Brève histoire de la méthodologie Scrum

Si vous connaissez le rugby, vous savez ce que signifie "mêlée". Il s'agit d'une forme de rugby dans laquelle une équipe se met ensemble et tente de gagner la possession d'un ballon.

Et c'est exactement là que la gestion de projet Scrum trouve ses racines.

Voici une brève leçon d'histoire sur Scrum :

En 1986, deux professeurs japonais, Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka , ont introduit le terme "scrum" dans leur article de la Harvard Business Review intitulé "Le nouveau jeu de développement de nouveaux produits"

et , ont introduit le terme "scrum" dans leur article de la Harvard Business Review intitulé "Le nouveau jeu de développement de nouveaux produits" Inspiré par cela, Jeff Sutherland a utilisé la théorie Scrum pour des projets de développement de logiciels au début des années 1990

a utilisé la théorie Scrum pour des projets de développement de logiciels au début des années 1990 En 1995, Jeff Sutherland et Ken Schwaber ont présenté Scrum comme un cadre approprié lors de la conférence OOPSLA '95 (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications '95)

ont présenté Scrum comme un cadre approprié lors de la conférence OOPSLA '95 (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications '95) En 2001, Ken Schwaber, Jeff Sutherland et 15 autres ont présenté le cadre de gestion de projet Agile et Scrum a été défini comme une méthodologie de gestion de projet basée sur Agile

Mais attendez, qu'est-ce qu'Agile ?

Le cadre Agile est une vaste classification de méthodologies de gestion qui reposent sur l'approche du sprint.

Bien que chaque méthode Agile soit unique, toutes les méthodes Agile suivent le manifeste Agile.

La méthode Agile fait-elle partie de Scrum ?

Agile n'est pas une partie de Scrum ; c'est l'inverse.

Scrum est un sous-ensemble d'Agile, construit sur les différentes valeurs et principes de gestion Agile. Il adopte une approche itérative de courte durée pour le développement de produits.

Qu'est-ce que le Manifeste Agile ?

Le Manifeste Agile est un bref résumé de la méthodologie Agile et de ce qu'elle représente. Il se compose de 12 principes clés qui guident le développement Agile et les bonnes pratiques de programmation Agile.

Vous devez suivre assidûment les principes Agile pour vous assurer que tout se déroule comme prévu. Voici un résumé de ces principes :

Principes Agiles de satisfaction du client : votre client doit toujours être votre priorité. Inspectez-le et adaptez-vous à l'évolution de ses besoins et de ses commentaires pour lui livrer un produit fonctionnel dont il est satisfait. Les principes de qualité d'Agile : votre principale mesure de réussite est la satisfaction du client. Vous y parviendrez grâce à un développement durable, piloté par les tests, qui conduit à une amélioration continue. Les principes agiles du travail d'équipe : les membres de l'équipe doivent toujours être activement impliqués et motivés. Responsabilisez l'ensemble de votre équipe, traitez-les comme des individus compétents et donnez-leur les outils dont ils ont besoin pour réussir. Agileprincipes de la gestion de projetles principes de la gestion de projet : gardez votre développement piloté par les tests simple et évaluez votre processus en permanence. Supprimez tous les processus inutiles pour accélérer les choses et optimisez-les régulièrement.

à quoi tout cela fait-il référence ?

Les méthodologies de développement agiles inspectent et s'adaptent à l'évolution des besoins au fil du temps et encouragent un retour d'information constant de la part des utilisateurs finaux.

Elles mettent en œuvre le retour d'information des clients à tous les niveaux pour s'assurer que le produit final est quelque chose dont ils ne cesseront de s'extasier, ce que vous ne verrez pas dans le modèle Waterfall.

nous allons maintenant voir comment la méthode Scrum s'intègre dans le cadre Agile

Pensez-y de la manière suivante : si Agile est un régime, Scrum est une recette pour faciliter ce régime.

Fondamentalement, Scrum est un sous-ensemble du cadre Agile, avec Les valeurs de Scrum et les principes de Scrum qui s'appuient sur les principes d'Agile.

L'objectif de Scrum est de prendre les principes du développement piloté par les tests et de les rendre plus rapides, plus simples et plus flexibles, pour vous aider à développer facilement des produits complexes.

Bien que les équipes Agile et Scrum soient similaires, leurs rôles diffèrent légèrement.

Par exemple, dans une équipe Agile, vous pourriez avoir un coach Agile ou un chef de projet, tandis que dans une équipe Scrum, le rôle d'un chef de projet est généralement divisé entre le propriétaire du produit, le rôle de Scrum master et l'équipe de développement.

Pourquoi parle-t-on de Scrum Agile ?

Scrum est également connu sous le nom de Agile Scrum car il utilise les principes de base de la philosophie de gestion de projet Agile.

En fait, vous pouvez combiner Scrum avec une autre méthode agile comme la méthode Kanban, la programmation extrême, le Lean ou le Scaled Agile framework pour plus d'efficacité.

Qui peut bénéficier de Scrum ?

Les méthodes agiles comme Scrum sont naturellement adaptées aux équipes de développement de logiciels.

Comme les projets de développement de logiciels impliquent généralement des tests rigoureux auprès des clients et qu'ils sont très flexibles, Scrum leur convient parfaitement.

Cependant, le développement agile de logiciels n'est pas le seul endroit où Scrum est utilisé.

Malgré ses racines dans le monde de la technologie, Scrum se prête à tout type d'environnement.

Scrum peut être utilisé aussi bien par une équipe de développement de logiciels et une équipe de marketing que par des équipes commerciales et de petites organisations de développement ne comptant que quelques employés.

l'approche Scrum ne fait pas de discrimination ; elle peut aider tout le monde !

Quelles sont les valeurs de Scrum ?

Les valeurs de Scrum forment le code éthique des équipes Scrum et comprennent cinq valeurs quotidiennes :

Courage : Les équipes Scrum doivent avoir le courage d'expérimenter et de faire ce qu'il faut

: Les équipes Scrum doivent avoir le courage d'expérimenter et de faire ce qu'il faut Concentration : les équipes doivent se concentrer sur le sprint et les objectifs à atteindre

: les équipes doivent se concentrer sur le sprint et les objectifs à atteindre Effacées : les équipes doivent se fixer des objectifs réalistes avec un but clair et s'engager à les atteindre

: les équipes doivent se fixer des objectifs réalistes avec un but clair et s'engager à les atteindre Ouverture : toutes les personnes impliquées dans le projet Scrum doivent être ouvertes au sujet des défis rencontrés et du travail effectué dans le cadre du projet. Cela permet de s'assurer qu'il y a une transparence achevée sur tout.

: toutes les personnes impliquées dans le projet Scrum doivent être ouvertes au sujet des défis rencontrés et du travail effectué dans le cadre du projet. Cela permet de s'assurer qu'il y a une transparence achevée sur tout. Respect : pour une collaboration efficace au sein de l'équipe, les membres doivent se respecter mutuellement, quels que soient leurs compétences techniques ou leurs antécédents

cela semble simple, n'est-ce pas ?

Que sont les artefacts Scrum ?

Les artefacts Scrum ressemblent aux vestiges perdus d'une grotte abandonnée qu'Indiana Jones a explorée.

Mais ce sont en fait des éléments centraux de Scrum.

Chaque artefact Scrum forme l'épine dorsale de vos processus pour garantir le bon fonctionnement de Scrum.

Voici un aperçu des artefacts qui forment le cadre de Scrum.

$$$a. Qu'est-ce qu'un carnet de commandes ?

Le product backlog est une liste hiérarchisée des tâches qui doivent être achevées, ainsi que de tout ce qui doit se produire pour qu'un projet devienne réalité.

Cet artefact Scrum est essentiellement une liste de tout ce qui doit être fait pour terminer un projet.

Habituellement, un élément du backlog de produit est présenté via des récits d'utilisateur afin de les rendre plus faciles à appliquer.

Qu'est-ce qu'une histoire d'utilisateur ?

Les histoires d'utilisateurs sont un élément essentiel de la méthodologie Agile Scrum.

Il s'agit de courtes descriptions des fonctionnalités d'un produit du point de vue de l'utilisateur final. Dans la méthodologie Agile, l'histoire d'utilisateur prend le formulaire de cette simple phrase :

"En tant que $$$a [rôle de l'utilisateur final], je veux $$$[le désir] pour que $$$[la raison d'être]".

Les développeurs tiennent ensuite compte de cette histoire d'utilisateur lorsqu'ils construisent et créent des fonctionnalités dans leur flux de travail. Cette méthode a pour but d'aider les propriétaires de produits et les membres de l'équipe Scrum à prendre en compte le point de vue de l'utilisateur plutôt que le leur. Il s'agit essentiellement d'aider l'équipe produit à créer une compréhension partagée de ce dont l'utilisateur a vraiment besoin.

À fait le backlog du produit change-t-il ?

Scrum étant une méthodologie de gestion de projet tellement dynamique, aucun artefact Scrum ne peut rester statique. C'est pourquoi les éléments de votre carnet de commandes changent constamment au fur et à mesure de la progression de votre projet.

à faire ?

Comme vous obtenez des retours fréquents après chaque cycle, vous aurez une meilleure idée de ce que les clients veulent et de ce dont ils ont besoin. Vous pouvez alors ajouter ou supprimer un élément du carnet de commandes pour vous assurer que votre produit final reflète exactement leurs exigences. L'ensemble de ce processus est connu sous le nom d'affinage du carnet de commandes.

B. Qu'est-ce qu'un backlog de sprint ?

Le sprint backlog est essentiellement un backlog de produit, sauf qu'il ne contient que des éléments pour un sprint particulier.

Tout comme le backlog de produit, le backlog de sprint est extrêmement flexible car votre équipe de développement modifie ses histoires en fonction des retours qu'elle reçoit.

C. Qu'est-ce qu'un incrément ?

non, il ne s'agit pas de votre augmentation de salaire annuelle

L'incrément, également appelé logiciel de travail ou incrément de produit, est le produit final utilisable de chaque sprint Scrum.

Par exemple, si un sprint était axé sur la création d'une fonctionnalité d'application, cette fonctionnalité finie est appelée l'incrément de produit du sprint.

Quels sont les rôles clés de Scrum ?

Il est donc clair que Scrum est une méthodologie de gestion de projet spécialisée.

mais qu'en est-il des personnes qui la dirigent ?

ne devraient-ils pas être spéciaux eux aussi ?

Ils le sont !

Bien que chaque entreprise et chaque équipe Scrum soient différentes, elles contiennent toutes en général trois rôles Scrum clés. Ces trois parties collaborent constamment les unes avec les autres pour s'assurer que le projet respecte ses délais.

Voici un bref aperçu des différents rôles dans le modèle d'équipe Scrum.

A. Qui est le propriétaire du produit ?

Le processus de développement SCRUM commence avec le propriétaire du produit Scrum.

Il a une vision de ce que doit être le produit final. Il connaît les exigences du produit et prend les décisions finales sur ce qui est inclus ou exclu.

Le propriétaire est également la personne qui présente chaque incrément aux parties prenantes et remet leurs commentaires à l'équipe Scrum.

Il est essentiel qu'il n'y ait qu'un seul propriétaire de produit Scrum dans chaque projet et que son autorité ne soit pas contestée.

pourquoi ?

je ne sais pas si vous voulez que Archie et Reggie s'occupent tous les deux de l'organisation de la fête

Si vous avez plus d'un propriétaire, il n'y aura pas de direction claire, ce qui compliquera la prise de décision.

Si vous avez plus d'un propriétaire de produit Scrum, vous allez être confronté à ce problème :

il n'y a pas d'autre solution que de s'en débarrasser

Et bien que vous puissiez avoir un propriétaire de produit pour plusieurs équipes Scrum, ce n'est pas vraiment recommandé, même si c'est pour de petits projets.

Comme le rôle de propriétaire de produit comporte beaucoup de responsabilités, il est également important qu'il reçoive une formation Scrum adéquate. Pour une formation et une certification Scrum adéquates, les groupes professionnels Scrum tels que Agile Alliance ou Scrum Alliance sont des sources fiables.

B. Qui est le Scrum master ?

Dans le cadre de Scrum, le Maître Scrum est un peu comme un chef de projet avec un nom plus cool.

Ils assurent la cohésion du développement des produits et les rendent comptables de leurs objectifs et de leurs résultats.

Une des fonctions principales du rôle de Scrum master est de promouvoir la communauté et l'harmonie au sein de l'équipe. Ils peuvent également aider le propriétaire du produit avec le projet l'allocation des ressources processus.

Les Scrum masters ne recherchent pas nécessairement un retour sur investissement (même si le ROI est un facteur) mais tentent de promouvoir les bonnes pratiques pour rationaliser le processus Agile et créer une équipe Scrum efficace.

Cependant, les rôles principaux et les tâches d'un Scrum master _varient d'une entreprise à l'autre

Dans une organisation Agile, le Scrum master pourrait être responsable d'une partie du processus de développement de produits lui-même. Dans une organisation Agile plus importante, il peut être simplement un médiateur, encadrant l'équipe dans le développement du produit.

Étant donné que le rôle du Scrum master varie beaucoup de celui d'un chef de projet ordinaire, il ne peut pas instantanément gérer des équipes Scrum. Il est recommandé que chaque gestionnaire de projet devienne certifié Scrum master avant d'assumer ce rôle.

Dans l'idéal, ils devraient suivre une formation Scrum approfondie auprès de groupes professionnels, tels que Scrum.org et Project Management Institute, et obtenir une certification Scrum avant de gérer ces projets. Cela fera certainement de vous un excellent Scrum master.

C. Qui fait partie de l'équipe de développement Scrum ?

**L'équipe de développement de Scrum est probablement l'équipe qui travaille le plus dur au monde

Les équipes Scrum sont de petites équipes de 5 à 7 membres qui réalisent la majeure partie des efforts de développement dans le cadre d'un projet. Les membres de l'équipe Scrum ont généralement des compétences spécialisées et forment leurs collègues de manière croisée afin de s'assurer que personne ne ralentit le processus de développement.

Ces équipes équipes interfonctionnelles sont également des équipes très autonomes et s'entraident pour atteindre leurs objectifs avec un minimum d'aide extérieure

En raison du niveau d'auto-organisation nécessaire, les membres de l'équipe Scrum doivent être parfaitement formés et expérimentés pour mener à bien leurs tâches. Bien qu'ils ne soient pas obligés d'obtenir une certification Scrum auprès d'un institut professionnel Scrum, cela est recommandé.

Quels sont les cérémonies (évènements) clés de Scrum ?

Le cadre de Scrum est basé sur une séquence d'évènements répétitifs (évènements Scrum) qui maintiennent le projet sur la bonne voie. Ils sont essentiels à la progression d'un projet et on ne peut pas faire sans eux.

Voici un examen plus approfondi des évènements Scrum qui guident le développement.

A. Qu'est-ce que la réunion de planification du backlog ?

Il s'agit de la première réunion de planification Scrum.

C'est là que le propriétaire du produit commence à construire le backlog du produit pour donner à l'équipe une idée de toutes les tâches et histoires qu'elle va traiter. Comme votre carnet de commandes évolue constamment en fonction des nouveaux retours des clients, cet évènement ne se termine jamais vraiment.

Vous devrez constamment procéder à des ajustements de planification de votre carnet de commandes jusqu'à ce que votre produit soit terminé.

**B. Qu'est-ce que la réunion de planification du sprint ? Le forfait de sprint est un autre élément essentiel du processus Scrum et Agile.

En le forfait du sprint l'ensemble de l'équipe de développement décide de la portée (le travail forfaitaire) d'un cycle itératif individuel.

L'équipe passe en revue les histoires existantes dans le backlog du produit et décide de celles qu'elle tentera de réaliser dans le sprint en cours. L'équipe fixe ensuite les échéances de ce sprint et se répartit les tâches.

C. Qu'est-ce qu'un sprint Scrum?

quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez parler de sprints ? Usain Bolt ?

ou peut-être les enfants du quartier qui courent à toute allure, n'est-ce pas ?

C'est à peu près ce que sont les sprints dans le processus Agile aussi !

Également connus sous le nom de boîtes de temps ou d'itérations, les sprints sont généralement des périodes de deux semaines qui encapsulent une session de projet.

Au cours de chaque itération de durée déterminée, votre équipe de développement :

Travaille activement sur un produit

Vérifie et adapte le retour d'information des clients

Vérifie les uns avec les autres

Bien que la plupart des sprints aient un "objectif du sprint" qui consiste en un ensemble de produits à livrer, ces objectifs peuvent être flexibles. En effet, les sprints doivent tenir compte du feedback des clients et si le client a besoin de changements, le sprint Scrum doit s'y adapter.

**D. Qu'est-ce qu'un compte rendu quotidien ?

**Les comptes rendus quotidiens sont des réunions quotidiennes super rapides Réunions Scrum pour les mises à jour de la progression du sprint sur tout ce qui concerne le backlog du produit. Les équipes utilisent la réunion Scrum quotidienne pour passer en revue ce qui s'est passé et préparer le travail à venir au jour le jour.

Les réunions quotidiennes de la Mêlée doivent :

Durer moins de 15 minutes

Tous les membres de l'équipe doivent être présents

Être dirigées par le maître de la mêlée qui veille à ce que tout le monde reste concentré sur les tâches à accomplir

Se tenir le matin pour réfléchir à la journée précédente et établir l'agenda de la journée

N'oubliez pas que la réunion quotidienne de Scrum n'est pas une réunion visant à résoudre les obstacles au projet.

Les obstacles à la progression qui sont soulevés sont généralement traités par le sous-groupe concerné immédiatement après la réunion.

Au cours des réunions quotidiennes, chaque membre de l'équipe répond aux trois questions suivantes dans le cadre du processus Scrum :

_Qu'avez-vous fait hier ?

Qu'allez-vous faire aujourd'hui ?

Y a-t-il des obstacles sur votre chemin dans le cadre du projet ?

**E. En quoi consiste la réunion "Scrum of Scrums" ?

_Scrum of Scrums ressemble à la bataille finale d'une série télévisée fantastique sur la gestion Scrum, n'est-ce pas ?

malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est un peu comme une grande réunion quotidienne de Scrum

Parfois, les équipes se divisent en multiples équipes Scrum pour faire face aux demandes de projets importants. De plus, si votre équipe est de taille importante, il est préférable de la diviser en plusieurs équipes Scrum.

Bien que toutes ces équipes travaillent vers le même objectif de Sprints, elles travaillent de manière assez indépendante.

cependant, comme il y a _multiples équipes _engagées, elles doivent aussi se coordonner, n'est-ce pas ?

C'est là que la réunion Scrum des Scrums entre en jeu.

C'est là que les représentants de chaque équipe se réunissent pour informer régulièrement tout le monde de la progression de leur sprint. La réunion "Scrum of Scrums" permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page et est informé de ce que fait chaque équipe Scrum.

**F. Qu'est-ce que la réunion de revue de sprint ?

Servant de point d'inspection pour les parties prenantes, une réunion de sprint review est le moment où les équipes présentent l'incrément aux parties prenantes pour qu'elles fassent part de leurs commentaires.

Ici, vous présentez une démo du logiciel de travail pour le contrôle de qualité et la validation des parties prenantes. De cette manière, les équipes obtiennent un retour d'information opportun de la part des parties prenantes et peuvent apporter les changements nécessaires dans le sprint à venir.

G. Qu'est-ce qu'une rétrospective de sprint?

Organisée à la fin du sprint, la rétrospective réunion permet à toute l'équipe d'inspecter le dernier sprint et de discuter de la manière d'améliorer les choses au cours du prochain sprint.

N'oubliez pas que l'apprentissage par le retour d'expérience est un élément clé de la méthodologie Agile Scrum et que cela donne aux membres de l'équipe de fabuleuses occasions d'apprendre.

En réfléchissant à ce qui n'a pas fonctionné au cours du sprint précédent et en lançant des idées pour améliorer le sprint à venir, les équipes utilisent la méthode rétrospective du sprint pour s'améliorer systématiquement au fil du temps.

Bonus: Sprint modèles rétrospectifs En quoi une revue de sprint est-elle différente d'une rétrospective de sprint ?

Les réunions de révision et de rétrospective garantissent toutes deux une inspection fréquente, mais sur deux points différents.

Dans une revue de sprint, l'accent est mis sur la démonstration et l'amélioration de l'incrément de produit, tandis que dans la rétrospective, l'accent est mis sur l'amélioration du processus par l'analyse des sprints précédents.

les rôles de l'équipe, les artefacts et les cérémonies de Scrum vous aident à construire le cadre de Scrum et à développer des produits à forte valeur commerciale

Mais ils ne sont pas suffisants pour gérer entièrement vos projets.

