Meilleurs modèles Bubble.io pour le développement d'applications sans code

Vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences techniques pour créer une excellente application.

Mais vous avez besoin d'un point de départ intelligent.

Pour la plupart des entrepreneurs et des développeurs sans code, le problème ne réside pas dans les idées, mais dans leur mise en œuvre. Commencer à partir d'un projet Bubble vierge vous ralentit. Et essayer de décider quoi développer en premier, qu'il s'agisse de l'authentification, des flux de travail, des rôles des utilisateurs ou des tableaux de bord, crée souvent des frictions inutiles.

C'est pourquoi les modèles sont importants. Le bon modèle de développement d'application sans code Bubble vous offre une base fonctionnelle avec les fonctionnalités essentielles de l'application dès le premier jour, afin que vous puissiez vous concentrer sur la personnalisation plutôt que sur l'installation.

Ce guide présente des modèles Bubble.io gratuits que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui, ainsi que des modèles ClickUp pour planifier votre développement, suivre votre travail et livrer plus rapidement.

Trouvez un modèle qui vous aidera à lancer votre application sans code en toute confiance.

Aperçu des modèles gratuits Bubble.io

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de développement d'application sans code Bubble.io ?

Lors de la création d'une application sans code, la rapidité et la clarté sont primordiales. Un bon modèle Bubble.io réduit le temps d'installation et offre un parcours clair, de l'idée au lancement.

Voici ce qu'il faut rechercher lorsque vous choisissez un modèle Bubble.io pour votre application sans code. 👇

Une structure d'application claire dès le premier jour : choisissez un modèle avec des pages nommées de manière logique, des types de données pertinents et des flux de travail prévisibles.

Conçus pour des cas d'utilisation réels : privilégiez les modèles conçus autour de l'intégration des utilisateurs, des paiements, des tableaux de bord ou des panneaux d'administration pour les administrateurs.

Facile à personnaliser sans rien casser : choisissez un modèle qui vous permet de renommer les champs, d'ajuster les flux de travail et d'ajouter des fonctionnalités sans modifier la structure de base.

Des flux de travail clairs et lisibles : choisissez des modèles avec des flux de travail faciles à suivre et à contrôler.

Conçu pour s'adapter à la croissance de votre application : recherchez des données structurées et une logique réutilisable afin de pouvoir faire évoluer votre application au fil du temps.

Conception réactive par défaut : choisissez des modèles qui s'adaptent à différentes tailles d'écran (ordinateur de bureau, tablette et mobile).

Documentation utile ou conseils intégrés à l'application : choisissez des modèles qui fournissent des notes ou des guides utiles, car ils vous feront gagner un temps considérable lors du développement, en particulier si vous êtes novice sur la plateforme Bubble.

Modèles Bubble.io gratuits pour le développement d'applications sans code

Voici quelques-uns des modèles les plus populaires du marché Bubble qui vous permettront de prendre une longueur d'avance dans le lancement d'une version basique de votre application sans complexité inutile.

1. Modèle de page d'accueil Bubble Startup

Le modèle de page d'accueil Bubble Startup est une page d'accueil prête à l'emploi conçue pour vous aider à valider et à pré-lancer une idée d'application. Il guide les visiteurs à travers l'histoire de votre application dans un flux fluide et logique, en commençant par des visuels accrocheurs, puis en passant à des explications sur les fonctionnalités, et en terminant par des sections qui renforcent la crédibilité, telles que des captures d'écran, l'équipe et les tarifs.

Grâce à des appels à l'action clairs et des aperçus visuels, vous pouvez recueillir des inscriptions dès le début et partager votre concept en toute confiance avec les utilisateurs ou les investisseurs avant d'investir beaucoup de temps ou d'argent dans le développement complet.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Montrez votre dynamisme en utilisant une section chiffres flexible pour mettre en avant les inscriptions sur la liste d'attente ou les utilisateurs bêta.

Testez les prix en essayant différents forfaits, intervalles ou offres « à venir » sans procéder à une validation trop tôt.

Réutilisez le cadre dans plusieurs concepts d'applications, qu'il s'agisse d'applications sociales, SaaS, de marché ou utilitaires.

✅ Idéal pour : les fondateurs, les développeurs sans code et les équipes en phase de démarrage qui souhaitent présenter une idée d'application avant de créer le produit dans son intégralité.

👀 Le saviez-vous ? Pour 49 % des acheteurs, c'est une démonstration en direct du produit qui les convainc, plus encore que les essais, les avis ou les pages marketing.

💡 Conseil de pro : l'IA n'est plus facultative dans le développement de logiciels et d'applications sans code. Elle fait déjà partie du travail quotidien. Selon le rapport DORA de Google Cloud: Plus de 75 % des professionnels utilisent quotidiennement l'IA pour des tâches telles que l'écriture de code, l'explication de la logique ou la résumation du travail.

De plus, une augmentation de 25 % de l'utilisation de l'IA entraîne une amélioration de 7,5 % de la qualité de la documentation. Cette même augmentation améliore également la qualité du code de 3,4 % et la vitesse de révision du code de 3,1 %. Pour les développeurs sans code, le plus grand avantage est d'utiliser l'IA pour planifier clairement avant de créer. L'utilisation d'outils d'IA tels que ClickUp Brain vous aide à planifier et à accélérer votre travail de développement d'applications. Il agit comme un assistant IA conscient du travail qui comprend vos tâches, vos documents et le contexte de votre projet. Vous pouvez l'utiliser pour : Générer une logique de flux de travail

Écrivez des extraits d'API ou de JavaScript

Créez des diagrammes Mermaid pour les flux d'applications, et

Déboguez même la logique lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Par exemple, utilisez cette invite : « Générez un flux utilisateur pour cette fonctionnalité (inscription utilisateur avec vérification par e-mail) et fournissez un diagramme Mermaid que je peux utiliser pour la documentation. »

2. Modèle Bubble Social Media Like Instagram

Si vous souhaitez créer une plateforme d'application de partage de photos et de vidéos comme Instagram, le modèle Bubble Social Media Like Instagram est une bonne option. Il comprend des comptes utilisateurs, des profils, des publications et un flux fonctionnel organisé de manière similaire à Instagram.

Le modèle effectue déjà la connexion entre les publications, les utilisateurs et les interactions via la base de données de Bubble, de sorte que les actions telles que les mentions « J'aime », les commentaires, les étiquettes et les abonnements fonctionnent immédiatement. De plus, chaque publication est liée à son créateur, ce qui permet une mise à jour en temps réel de l'engagement, et les pages de profil affichent automatiquement le contenu et l'activité des utilisateurs.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez un parcours utilisateur entièrement connecté couvrant la navigation dans les flux, l'engagement, les profils et la création de contenu.

Gérez les relations dynamiques entre les utilisateurs grâce aux fonctionnalités intégrées de suivi, de désabonnement et de connexion mutuelle.

Publiez des stories temporaires qui permettent aux utilisateurs de partager des mises à jour rapides et temporaires en plus des publications régulières.

✅ Idéal pour : les fondateurs, les startups et les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui souhaitent lancer un MVP sur les réseaux sociaux ou une application de type Instagram.

3. Modèle Bubble pour la gestion d'évènements

Le modèle Bubble Event Management Marketplace est un kit de démarrage complet sans code permettant de créer une plateforme événementielle de type Eventbrite sur Bubble. Il permet aux organisateurs de créer et de promouvoir des évènements, tandis que les visiteurs peuvent facilement parcourir les listes, comprendre les détails des évènements en un coup d'œil et enregistrer les évènements dans leur Calendrier. La disposition est intuitive, ce qui facilite la découverte des évènements, même pour les nouveaux utilisateurs.

Le modèle comprend également un système d'achat de billets intégré avec Stripe et PayPal, permettant aux utilisateurs de passer facilement de la navigation au paiement et vous aidant à générer des revenus dès le premier jour.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Filtrez les évènements par catégorie et par emplacement afin que les visiteurs puissent rapidement trouver ce qui les intéresse sans avoir à faire défiler indéfiniment la page.

Permettez aux utilisateurs d'ajouter des évènements à leur Calendrier en un seul clic, afin qu'ils n'oublient pas leurs rendez-vous et arrivent à l'heure.

Lancez rapidement un MVP fonctionnel pour tester des idées locales ou de niche, commencez modestement avec quelques évènements, puis développez-vous dès que vous constatez un intérêt.

✅ Idéal pour : les créateurs et les communautés d’évènements qui souhaitent lancer rapidement une place de marché d’évènements locaux ou spécialisés.

📊 Alerte statistique : 65 % des participants à un évènement affirment qu'une application mobile dédiée à l'évènement peut faire ou défaire leur expérience globale. Cela montre à quel point l'expérience utilisateur de l'application événementielle est essentielle pour la satisfaction des clients.

4. Modèle d'application web responsive Bubble (Flexbox)

Le modèle Bubble Responsive Webapp (Flexbox) est un framework UI moderne pour tableau de bord SaaS, construit à l'aide du nouveau moteur responsive Flexbox de Bubble. Vous remarquerez son aspect épuré, son espacement harmonieux et sa disposition similaire à celle d'outils tels que les tableaux de bord analytiques, les panneaux d'administration ou les logiciels métier internes.

Ce modèle est également conçu autour d'une structure de type Single Page App (SPA). Dans une application à page unique, l'utilisateur ne passe pas constamment d'une page à l'autre. Au contraire, cela rend l'application plus fluide, car la structure principale reste la même et seul le contenu change.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Mettez en évidence les indicateurs clés à l'aide de composants de carte prêts à l'emploi pour les utilisateurs, les revenus, les inscriptions ou d'autres KPI importants.

Visualisez les tendances à l'aide de deux diagrammes dont l'espace et la disposition sont déjà prévus pour les données réelles.

Présentez vos meilleurs produits dans une section « Meilleurs produits » qui peut être réutilisée pour les utilisateurs, les services, les catégories ou les classements de performance.

✅ Idéal pour : les fondateurs et les équipes SaaS qui souhaitent créer rapidement une interface utilisateur de tableau de bord d'aspect professionnel dans Bubble.

👀 Le saviez-vous ? Une entreprise moyenne utilise aujourd'hui environ 101 applications logicielles différentes en même temps. Concrètement, cela montre que la plupart des organisations ne s'appuient plus sur quelques outils seulement, mais disposent de différentes applications pour la gestion de la relation client (CRM), le marketing, les finances, les ressources humaines, l'assistance, l'analyse et la collaboration interne. En raison de la prolifération des outils: Les équipes finissent par passer d'un tableau de bord à l'autre chaque jour.

La distribution des données s'effectue entre différents outils

La gestion des accès, de la sécurité et des coûts devient plus difficile

5. Bubble Tasky – Modèle de gestion de projet

Bubble Tasky - Modèle de gestion de projet est une application de gestion de projet et de tâches sans code développée sur Bubble. Elle vous offre un système entièrement fonctionnel qui permet aux utilisateurs de créer des projets, d'ajouter des tâches à l'intérieur des projets, d'attribuer du travail aux membres de l'équipe, de suivre la progression à partir d'un tableau de bord et de collaborer à l'aide de commentaires.

Vous pouvez fixer des délais clairs, tels que « Soumettre la proposition avant vendredi » ou « Révision par le client mardi », ce qui aide les équipes à comprendre ce qui est urgent et à mieux planifier leur charge de travail. De plus, les tâches peuvent être marquées comme achevées une fois achevées et rouvertes si des modifications sont nécessaires, ce qui rend le flux de travail réaliste et flexible.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Donnez la priorité aux projets importants grâce aux votes positifs et triez-les pour décider lesquels doivent être traités en premier.

Organisez vos environnements de travail en pleine expansion à l'aide de filtres intégrés et effectuez des recherches pour trouver plus rapidement vos projets.

Surveillez les utilisateurs, les projets et les tâches grâce à une visibilité de niveau administrateur pour une meilleure supervision.

✅ Idéal pour : les équipes de projet ou les agences à la recherche d'une application de gestion de projet pour organiser leur travail et suivre leur progression.

📊 Alerte statistique : Selon un sondage mondial mené par le Project Management Institute (PMI), les organisations ont déclaré qu'environ 8 % de leurs projets avaient échoué au cours des 12 derniers mois. Le PMI définit l'échec d'un projet comme un projet qui n'a pas atteint ses objectifs ou qui n'a pas apporté la valeur attendue. Cela montre que de meilleurs outils et pratiques peuvent réduire les échecs. Les applications de gestion de projet et de tâches vous aident en : Rendre les objectifs, les priorités et la progression visibles

Aligner les tâches sur les résultats de l'entreprise

Améliorer la coordination entre les équipes

Détecter les risques tôt plutôt que tard

📚 En savoir plus : Meilleurs outils de gestion de produits

Limites de l'utilisation de Bubble pour le développement d'applications sans code

Bubble dispose de fonctionnalités puissantes pour lancer des applications web et mobiles sans code, en particulier pour les MVP. Cependant, les commentaires des utilisateurs sur les plateformes d'évaluation et la communauté Bubble montrent quelques limites qui deviennent plus visibles à mesure que les applications dépassent l'étape initiale, telles que :

Courbe d'apprentissage plus raide par rapport aux outils sans code plus simples, en particulier lorsque les flux de travail et la logique des bases de données deviennent complexes.

Les prix peuvent sembler imprévisibles à mesure que les applications évoluent, avec des fonctionnalités à payer pour les débloquer et des augmentations de coûts basées sur la charge de travail.

Des problèmes de performances et de vitesse peuvent apparaître à mesure que le nombre d'utilisateurs, le volume de données et la complexité des flux de travail augmentent.

Les fonctionnalités de collaboration peuvent sembler restrictives pour les équipes de développement plus importantes ou plus techniques.

📚 En savoir plus : Outre Bubble, vous pouvez également explorer cette collection complète d'outils d'IA sans code pour créer des flux de travail plus intelligents et éviter les limites des plateformes.

Alternative aux modèles Bubble : ClickUp pour la planification et la livraison

Lorsque vous créez une application sans code, le développement n'est qu'une partie du processus. Vous devez encore clarifier ce que vous voulez créer, comment les fonctionnalités s'articulent entre elles, qui travaille sur quoi et où vous en êtes dans le processus de lancement. C'est là que de nombreux projets sans code Bubble.io ralentissent, car la planification et l'exécution commencent à sembler dispersées.

C'est pourquoi de nombreux développeurs Bubble et créateurs sans code associent leurs outils de création d'applications à ClickUp. Bien que ClickUp ne soit pas un créateur d'applications sans code, il joue un rôle essentiel dans le même flux de travail. Il vous aide à concevoir la logique de votre application, à gérer les fonctionnalités, à suivre la progression et à passer de l'idée au lancement avec beaucoup plus de structure et de visibilité.

Collaborez avec votre équipe et gérez les échéanciers et les charges de travail à l'aide de ClickUp.

📝 Note : si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées, consultez ce guide sur l'utilisation de ClickUp pour le développement de logiciels, qui explique en détail l'ensemble de l'installation.

Découvrons les modèles de développement logiciel ClickUp qui constituent de solides alternatives aux modèles Bubble pour la planification et l'exécution du développement sans code :

1. Modèle ClickUp pour le développement de nouveaux produits

Obtenir un modèle gratuit Suivez chaque jalon important et chaque livrable de vos produits grâce au modèle de développement de nouveaux produits ClickUp.

Le modèle ClickUp New Product Development Template vous aide à faire passer un produit de l'idée au développement sans confusion. Grâce à ce modèle, vous pouvez planifier chaque étape du processus de développement du produit dans un ordre logique et suivre la progression à différentes étapes.

Les fonctionnalités du modèle ajoutent également un contexte pratique à votre planification en vous permettant d'évaluer la complexité d'une tâche, l'effort qu'elle nécessite et son impact sur le produit global. Cela rend la hiérarchisation des priorités plus réaliste et aide les équipes à se concentrer sur le travail qui compte vraiment, au lieu de traiter toutes les tâches de la même manière.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Attribuez la propriété en associant chaque tâche à une équipe spécifique, telle que Produit, Ingénierie, Équipe commerciale, Juridique, Assurance qualité ou Opérations.

Planifiez les échéanciers et les dépendances à l'aide de la vue Gantt de ClickUp , où les tâches sont réparties sur plusieurs dates et liées entre elles.

Calculez automatiquement la durée des tâches à l'aide des dates de début et de date d'échéance, et maintenez la précision des calendriers à mesure que les échéances changent.

✅ Idéal pour : les chefs de produit, les fondateurs de start-ups et les équipes interfonctionnelles qui souhaitent planifier et lancer de nouveaux produits sans perdre le contrôle des échéanciers ou des dépendances.

📮 ClickUp Insight : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils différents pour créer un contexte de travail. Une information clé peut être enfouie dans un e-mail, développée dans un fil de discussion Slack et documentée dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de se concentrer sur leur travail. ClickUp rassemble l'ensemble de votre flux de travail sur une plateforme unifiée. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Email gestion de projet, ClickUp Chat, ClickUp Docs et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et accessible instantanément. Dites adieu au « travail autour du travail » et récupérez votre temps de productivité. 💫 Résultats concrets : les équipes peuvent gagner plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait créer avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

2. Modèle de développement logiciel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez votre feuille de route logicielle en un coup d'œil en organisant les initiatives, les équipes et le statut des versions grâce au modèle de développement logiciel ClickUp.

Si vous avez besoin d'un système qui prend en charge l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel, de la planification de la feuille de route et de l'exécution des sprints au suivi des bogues, en passant par l'assurance qualité et la surveillance post-lancement, le modèle de développement logiciel ClickUp est celui qu'il vous faut.

Le tableau de bord principal met en évidence les tâches bloquées, les travaux en retard et les bogues à haute priorité, afin que les équipes puissent résoudre les problèmes rapidement au lieu de les découvrir lors des comptes rendus quotidiens.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Surveillez la charge de travail et la santé de livraison de votre équipe afin de détecter rapidement toute surcharge et d'éviter le burn-out.

Suivez la vitesse de livraison grâce à des informations sur la durée du cycle afin de comprendre où le travail ralentit et d'améliorer la rapidité avec laquelle les tâches sont exécutées du début à la fin.

Standardisez le signalement des bogues grâce à un formulaire intégré qui permet de saisir des descriptions claires, des liens, des captures d'écran et les coordonnées du rapporteur pour un triage plus rapide.

Séparez les problèmes de production urgents dans un flux d'assistance technique dédié tout en les gardant en connexion avec la feuille de route principale du produit.

✅ Idéal pour : les équipes de développement logiciel et les chefs de produit qui souhaitent disposer d'un système unique pour planifier les feuilles de route, exécuter des sprints, suivre les bogues, gérer l'assurance qualité et livrer les versions.

Voici ce qu'un utilisateur réel dit à propos de l'utilisation de ClickUp pour le développement de logiciels :

ClickUp a changé la donne pour notre équipe, en transformant les flux de travail obsolètes tant dans le suivi des bogues que dans le développement de nouveaux produits. Grâce à la possibilité de créer des statuts structurés qui reflètent avec précision l'avancement des tâches, nous avons éliminé la confusion et amélioré la visibilité sur l'ensemble des projets. Notre système de suivi des bogues, qui était autrefois hébergé dans Redmine, semblait déconnecté et manquait de visibilité. Après avoir créé notre nouveau système dans ClickUp, nous avons bénéficié d'un lancement sans heurts et continuons à bénéficier d'un excellent flux de travail, du triage à la résolution, garantissant ainsi que rien ne passe entre les mailles du filet. Nous avons facilement mis en place des automatisations pour éviter à notre équipe des tâches manuelles fastidieuses, ce qui nous a également permis de gagner beaucoup de temps.

ClickUp a changé la donne pour notre équipe, en transformant les flux de travail obsolètes tant dans le suivi des bogues que dans le développement de nouveaux produits. Grâce à la possibilité de créer des statuts structurés qui reflètent avec précision l'avancement des tâches, nous avons éliminé la confusion et amélioré la visibilité sur l'ensemble des projets. Notre système de suivi des bogues, qui était autrefois hébergé dans Redmine, semblait déconnecté et manquait de visibilité. Après avoir créé notre nouveau système dans ClickUp, nous avons bénéficié d'un lancement sans heurts et continuons à bénéficier d'un excellent flux de travail, du triage à la résolution, garantissant ainsi que rien ne passe entre les mailles du filet. Nous avons facilement mis en place des automatisations pour éviter à notre équipe des tâches manuelles fastidieuses, ce qui nous a également permis de gagner beaucoup de temps.

📚 En savoir plus : pour une vision plus large au-delà des modèles, consultez notre analyse approfondie des outils de développement logiciel utilisés par les équipes produit modernes.

3. Modèle de forfait de développement d'application ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez le processus de développement d'applications à travers la recherche, la planification, la conception, le développement et les tests à l'aide du modèle de plan de développement d'applications ClickUp.

Le modèle de plan de développement d'application ClickUp vous fournit une liste complète de toutes les tâches nécessaires à la création d'une application, telles que la définition des objectifs de l'application, l'étude de la concurrence, la création de maquettes fonctionnelles, la réalisation de tests d'assurance qualité, etc. Vous pouvez également modifier rapidement les tâches, les descriptions, attribuer des propriétaires, modifier les priorités, mettre à jour les dates et suivre l'avancement.

Une fois les tâches ajoutées, vous pouvez les gérer visuellement à l'aide de la vue Tableau d'état, où les tâches passent facilement de « À faire » à « Achevé ». Vous pouvez également planifier de manière réaliste l'échéancier des tâches à l'aide de la vue Gantt du calendrier du projet, qui affiche les dépendances et le flux global du projet.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Permettez la collaboration en temps réel en partageant un lien vers un formulaire de tâche afin que les développeurs, les concepteurs, les testeurs et les équipes produit puissent soumettre leurs tâches respectives.

Visualisez le travail de manière plus intelligente en combinant le statut des tâches avec les étapes spécifiques du projet afin de voir si les tâches sont en phase de recherche, de planification, de conception, de développement, de test ou de déploiement.

Suivez automatiquement la progression à l'aide du champ « % terminé », qui vous donne un aperçu de l'avancement de vos tâches.

✅ Idéal pour : les chefs de produit et les équipes de développement qui souhaitent créer et lancer des projets d'applications réussis sans perdre de visibilité sur les tâches et les responsabilités.

📚 En savoir plus : pour comprendre ce qui soutient la création d'applications de bout en bout, explorez notre aperçu des outils modernes de développement d'applications et découvrez où chacun d'entre eux trouve sa place.

4. Modèle de feuille de route produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Passez en revue les initiatives trimestrielles relatives aux produits et les priorités à l'aide du modèle de feuille de route produit ClickUp.

La partie la plus difficile d'une feuille de route produit consiste à gérer les changements de priorités sans perdre l'alignement.

Le modèle de feuille de route produit ClickUp vous aide à hiérarchiser votre travail de manière logique à l'aide de vues personnalisées.

La vue Roadmap trimestrielle est idéale pour la planification à moyen terme avec des fonctionnalités, des jalons et des initiatives prévus, regroupés par trimestre. Roadmaps by Initiatives est une vue Tableau où les activités du projet sont représentées par des cartes qui peuvent être déplacées entre les étapes de progression à l'aide d'une simple fonction glisser-déposer.

La vue Backlog du produit comprend une vue Liste des idées de produits et des priorités et une matrice Impact-Effort pour éviter le chaos dans le backlog et rendre les compromis visibles.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Recueillez des idées de produits grâce à un formulaire de demande de produit qui transforme automatiquement les commentaires en tâches exploitables.

Hiérarchisez le travail à l'aide d'un système de notation basé sur des formules et d'outils visuels tels que la matrice impact-effort afin de rendre les décisions transparentes et reproductibles.

Automatisez le flux, du backlog à l'exécution, à l'aide des automatisations intelligentes de ClickUp qui synchronisent tout sans effort manuel.

✅ Idéal pour : les chefs de produit et les équipes interfonctionnelles qui souhaitent hiérarchiser les idées de produits et partager une feuille de route avec les parties prenantes.

💡 Conseil de pro : avec les Tableaux blancs ClickUp, les équipes peuvent explorer visuellement la vision du produit et mapper les priorités avant que quoi que ce soit ne soit finalisé. Cela est particulièrement utile lors de la révision ou de la création d'exemples de feuilles de route produit afin de comparer différentes approches et de décider de celle qui convient le mieux à votre produit. Clarifiez votre stratégie produit et façonnez votre vision de manière collaborative avec les Tableaux blancs ClickUp.

5. Modèle de calendrier de développement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez les échéanciers de développement et la durée des tâches à chaque étape du produit à l'aide du modèle de calendrier de développement ClickUp.

Le modèle de calendrier de développement ClickUp vous aide à gérer le développement de vos produits en répondant à trois questions essentielles à tout moment : Sur quoi travaillez-vous, à quelle étape en êtes-vous et combien de temps cela prendra-t-il pour achever le travail ?.

Vous pouvez décomposer l'ensemble du processus de développement en petites tâches telles que la définition des exigences, la conception des fonctionnalités, la création des fonctionnalités, les tests ou la préparation du lancement, toutes soigneusement regroupées par étapes afin que vous sachiez toujours où en est le produit et ce qui va suivre.

De plus, au fur et à mesure que le travail avance, le modèle reste flexible. Vous pouvez ajouter des notes essentielles, télécharger des fichiers de référence, mettre à jour les échéanciers et déplacer les tâches d'une étape à l'autre. Cela permet de suivre facilement la progression et de repérer les goulots d'étranglement. Si les tâches commencent à s'accumuler à une étape ou si rien n'avance, vous le verrez immédiatement et pourrez résoudre le problème avant qu'il ne se transforme en retard.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Ajoutez des notes claires dans le champ « Remarques » pour expliquer les décisions importantes ou les raisons pour lesquelles une tâche est retardée.

Comparez les échéanciers prévus avec les efforts réels à l'aide des champs de durée estimée et réelle pour voir à quel point votre planification est précise.

Définissez des dépendances entre les tâches pour vous assurer que le travail est effectué dans le bon ordre et que les équipes ne commencent pas les tâches avant que les conditions préalables ne soient achevées.

✅ Idéal pour : les chefs de produit, les fondateurs et les équipes de développement qui souhaitent afficher une vue claire, étape par étape, de leur cycle de développement.

📊 Alerte statistique : le cycle moyen de développement d'un produit dure environ 22 mois, soit près de 2 ans entre l'idée et le lancement. C'est pourquoi il est important de disposer des processus, modèles, outils et points de contrôle appropriés. Ils aident les équipes à rester alignées, de la découverte initiale à la livraison.

🎥 Voici un guide rapide pour structurer votre travail et suivre votre progression tout au long du cycle de vie du produit.

6. Modèle de planification agile de sprint ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez les tâches de sprint à différentes étapes grâce au modèle de planification de sprint agile ClickUp.

Le modèle de planification agile de sprints ClickUp aide les équipes à planifier leurs sprints avec plus de confiance en transformant les éléments en attente en tâches bien estimées avec des propriétaires clairement identifiés. Comme toutes les tâches, tous les bugs, toutes les user stories, toutes les améliorations et toutes les fonctionnalités sont triés par priorité, votre équipe reste toujours concentrée sur le travail qui apporte le plus de valeur pendant le sprint.

Le principal avantage de ce modèle réside dans la manière dont il relie les tâches quotidiennes à des objectifs plus ambitieux. Les tâches sont regroupées en épopées telles que « Mises à jour UI/UX », « Gestion des fichiers » ou « Authentification ». Il permet également de suivre l'écart entre l'effort prévu et l'effort réel à l'aide de la formule (heures estimées moins heures suivies), afin que vous puissiez rapidement ajuster la portée et éviter les surprises de dernière minute.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Clarifiez chaque élément du backlog avec le type, l'épique, les estimations et la propriété, afin que rien n'entre dans le sprint à moitié fini.

Suivez clairement la progression à l'aide des étapes du statut de développement telles que À faire → Mise en œuvre → Révision → Déployé.

Équilibrez la capacité du sprint grâce à la vue Charge de travail de ClickUp afin d'éviter toute surcharge avant le début du sprint.

✅ Idéal pour : les équipes de production et d'ingénierie agiles qui souhaitent planifier des sprints réalistes et éviter les engagements excessifs.

⚡ Archive des modèles : si vous souhaitez plus de flexibilité dans la planification et l'exécution des sprints, les modèles de planification de sprint de ClickUp vous offrent des installations intégrées pour différents styles Agile et besoins d'équipe. De l'affinement du backlog et la planification de la capacité à l'exécution des sprints et aux rétrospectives, ces modèles aident les équipes à rester réalistes et à garantir la prévisibilité des livraisons.

7. Modèle de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Surveillez plusieurs projets dans une seule vue de portefeuille à l'aide du modèle de gestion de projet ClickUp.

En matière de gestion de projet, les équipes sont souvent confrontées à des dérapages dans le périmètre et à une surcharge invisible. Le modèle de gestion de projet ClickUp fonctionne comme un système complet d'exécution de projet.

Tout votre travail lié au projet est soigneusement classé dans des dossiers organisés en fonction des étapes du projet, telles que la planification, la découverte, la conception, le développement, les tests et la livraison. Chaque tâche représente un livrable, une correction, une amélioration ou une activité liée à un jalon, avec des propriétaires, des priorités, des dates d'échéance et un contexte clairement définis.

Ce qui distingue vraiment ce modèle d'une simple checklist de projet, c'est l'utilisation des champs personnalisés ClickUp. Ceux-ci font office de libellés supplémentaires et de champs de suivi, rendant chaque tâche plus significative.

Par exemple, vous pouvez ajouter un champ « priorité » pour indiquer ce qui doit être fait en premier, un champ « effort » pour indiquer la difficulté de la tâche ou un champ « service » pour indiquer quelle équipe est responsable du travail. Le modèle favorise également une collaboration plus étroite en encourageant la documentation et le contexte au sein du même environnement de travail.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Visualisez les calendriers et les dépendances à l'aide des vues Gantt, Échéancier et Calendrier afin d'identifier les risques à un stade précoce et de planifier de manière réaliste.

Suivez précisément vos efforts grâce à des estimations de durée et au suivi du temps afin d'améliorer vos prévisions et d'éviter les dépassements de budget ou de délais.

Automatisez les suivis de routine grâce à des automatisations afin de réduire les rappels manuels et d'assurer le bon déroulement du travail.

✅ Idéal pour : les chefs de projet et les équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'un système tout-en-un pour planifier des projets et maintenir tout le monde sur la même longueur d'onde sans avoir à effectuer de suivis constants.

💡 Conseil de pro : le contexte peut rapidement se perdre dans les projets logiciels, car les exigences changent, des bugs apparaissent et des décisions sont prises en cours de sprint. Avec ClickUp Chat, les équipes de développement peuvent maintenir les discussions directement liées aux tâches, aux sprints et aux versions. Conservez le travail et les discussions de votre équipe de développement au même endroit grâce à ClickUp Chat.

8. Modèle d'histoire utilisateur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Décomposez les besoins des utilisateurs en activités, tâches et phases de lancement à l'aide du modèle ClickUp User Story Template.

Le modèle ClickUp User Story Template est conçu pour aider les équipes Agile à rédiger des récits d'utilisateurs qui semblent directement liés aux besoins réels des utilisateurs.

Tout d'abord, cela vous permet de définir qui est l'utilisateur et ce qu'il souhaite accomplir. Par exemple, un utilisateur peut souhaiter suivre une commande, prendre rendez-vous, télécharger un rapport ou réinitialiser un mot de passe sans appeler l'assistance.

À partir de là, le modèle cartographie étape par étape les actions attendues de l'utilisateur, aidant ainsi les équipes à comprendre comment la fonctionnalité doit être utilisée dans la vie réelle. Par exemple, si l'objectif est de « suivre ma commande », les activités peuvent inclure l'ouverture de l'application, l'accès aux commandes, la sélection d'une commande, la consultation des mises à jour de livraison et la réception de notifications.

Enfin, grâce à des critères d'acceptation clairs, vous pouvez définir ce que signifie « Terminé », ce qui réduit les retouches causées par des attentes floues.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez clairement les fonctionnalités et les résultats attendus afin que chacun sache exactement ce qui doit être développé et ce que signifie la réussite pour l'utilisateur.

Classez les tâches par ordre de priorité en fonction de leur impact, de l'effort requis ou de leur urgence afin de déterminer celles qui doivent être effectuées immédiatement et celles qui peuvent attendre.

Planifiez les lancements par étapes afin de livrer rapidement de la valeur tout en gardant la visibilité sur les améliorations futures.

✅ Idéal pour : les équipes produit et Agile qui souhaitent transformer les besoins des utilisateurs en scénarios testables sans retouches ni dérive des objectifs.

⚡ Archive des modèles : Découvrez les modèles de marketing produit ClickUp pour planifier vos campagnes marketing.

✈️ Avantage ClickUp : les idées d'histoires d'utilisateurs surgissent parfois au milieu d'une discussion ou lors de l'examen des commentaires. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'attendre pour les noter. Grâce à Talk-to-Text, vous pouvez saisir les besoins des utilisateurs dès qu'ils vous sont communiqués. Tout ce que vous dites est instantanément converti en texte structuré dans ClickUp. C'est un moyen idéal d'utiliser l'IA pour les récits d'utilisateurs des équipes Agile qui réfléchissent plus vite qu'elles ne tapent.

📹 Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les fonctionnalités de reconnaissance vocale de ClickUp.

9. Modèle ClickUp de suivi des bogues et des problèmes

Obtenir un modèle gratuit Cartographiez l'ensemble du flux de travail de signalement, de triage et de résolution des bogues à l'aide du modèle ClickUp Bug and Issue Tracking Template.

Le modèle ClickUp Bug and Issue Tracking vous offre un système permettant de traiter les bugs grâce à un flux clair de réception et de triage qui aide les équipes à distinguer les véritables défauts des doublons ou des demandes de fonctionnalités.

Une fois qu'un bug est confirmé, il est ajouté à une liste centrale des défauts où la gravité (l'importance du bug) et la priorité (ce qui doit être traité en premier) guident les décisions les plus judicieuses. La propriété reste claire entre les équipes et la progression est visible, de la correction à la mise en production.

Le modèle comprend également un espace pour documenter les limitations connues et les solutions de contournement, afin que les équipes ne perdent pas de temps à rediscuter du comportement attendu. Les processus clairs décrits dans ClickUp Docs permettent à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde, en particulier lorsque l'équipe s'agrandit.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Capturez les rapports de bogues à l'aide d'un formulaire dédié comprenant des résumés, des étapes détaillées, des captures d'écran et les résultats attendus.

Identifiez rapidement les problèmes en double et liez-les aux défauts existants lors du triage.

Suivez chaque défaut à travers des étapes définies, de l'attribution à la publication, avec une visibilité totale.

✅ Idéal pour : les équipes produit et assurance qualité qui ont besoin d'un processus systématique pour produire des rapports, trier, hiérarchiser et résoudre les bugs.

📌 Le saviez-vous ? 50 % des entreprises ne mesurent pas le coût des bugs qui atteignent la production. Seules 30 % d'entre elles effectuent réellement le suivi de ces coûts, tandis que 20 % ne savent même pas si elles le font. Cela signifie que les bugs sont livrés, que les utilisateurs sont affectés, mais que l'impact réel sur les revenus, le taux de désabonnement et le temps d'ingénierie reste caché.

10. Modèle de risque lié aux demandes de fonctionnalités ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Examinez les demandes de fonctionnalités en fonction de leur complexité et de leur source à l'aide du modèle ClickUp Feature Request Risk Template.

Le modèle ClickUp Feature Request Risk Template permet de rassembler les demandes de fonctionnalités en un seul endroit et de les transformer en décisions produit mûrement réfléchies. Chaque demande de fonctionnalité devient une tâche dans ClickUp, et cette tâche contient toutes les informations essentielles dont votre équipe a besoin.

Le modèle dispose d'une base de données principale où chaque demande de fonctionnalité est stockée dans un format cohérent. Même si les demandes proviennent de différentes sources, comme un e-mail d'un client, un ticket d'assistance, un appel commercial ou un membre de l'équipe interne, tout aboutit dans le même système, en utilisant les mêmes champs.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Regroupez les demandes de fonctionnalités par niveau de complexité (niveau 1 - facile, niveau 2 - modéré et niveau 3 - difficile) afin d'évaluer clairement l'effort, l'incertitude et le risque lié à la livraison.

Organisez les demandes par fonctionnalité du produit afin d'identifier les tendances de la demande, les lacunes et les problèmes d'utilisabilité.

Hiérarchisez visuellement les demandes de fonctionnalités afin de clarifier les compromis et d'éviter les fausses urgences.

Standardisez l'ensemble du flux de travail grâce à des procédures opératoires normalisées intégrées qui garantissent la cohérence des décisions entre les équipes.

✅ Idéal pour : les équipes produit et opérations qui ont besoin d'un moyen conscient des risques pour évaluer et approuver les demandes de fonctionnalités avant la validation du temps d'ingénierie.

11. Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les différentes tâches liées au lancement d'un produit grâce au modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp.

Le lancement d'un produit implique généralement de nombreux éléments, notamment la recherche, les messages, la tarification, les campagnes, la préparation des ventes, l'alignement interne et l'exécution le jour du lancement. Le modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp divise le lancement du produit en tâches plus petites et plus faciles à gérer, puis les regroupe en différentes catégories de lancement.

Vous commencez par valider la demande grâce à une analyse de marché, en comprenant vos concurrents et en identifiant le bon public cible à l'aide de données réelles et d'informations sur les clients. À partir de là, la tarification et le positionnement de la valeur sont finalisés, puis vous définissez comment le produit doit être positionné et présenté sur le marché.

Les tâches axées sur l'exécution, telles que les vérifications avant la mise en service, les mises à jour des pages web, les lancements et les déploiements de campagnes, sont clairement définies. Après le lancement, le modèle vous aide au suivi des premiers indicateurs de performance et à la collecte des commentaires des clients, des équipes commerciales et des équipes d'assistance.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les principaux jalons du lancement à l'aide de la vue Milestones afin que la direction puisse se concentrer sur les résultats tels que les approbations et la préparation.

Collaborez directement dans les tâches en ajoutant des commentaires, en utilisant des étiquettes pour taguer vos collègues et en joignant des pièces jointes, afin de regrouper toutes les discussions relatives au lancement.

Planifiez clairement vos calendriers grâce aux vues Gantt et Échéancier pour comprendre d'un seul coup d'œil l'ordre des tâches, les dépendances et le flux complet du lancement.

✅ Idéal pour : les chefs de produit et les équipes de lancement interfonctionnelles qui souhaitent disposer d'un système étape par étape pour planifier et suivre les lancements de produits.

⚡ Archive de modèles : Si vous prévoyez de lancer plusieurs produits ou d'affiner votre processus au fil du temps, l'archive de modèles de lancement de produits de ClickUp vous propose des installations prêtes à l'emploi pour différents styles de lancement et besoins d'équipe. Ils sont particulièrement utiles lorsque vous souhaitez un processus de lancement reproductible qui laisse néanmoins une marge de manœuvre.

Transformez votre application sans code en un produit commercialisé avec ClickUp.

Les modèles Bubble facilitent le développement d'applications sans code. Ils vous offrent une structure prête à l'emploi et une base solide pour transformer vos idées en produits fonctionnels sans connaissances approfondies en codage. Pour les MVP et les lancements précoces, ils permettent de gagner du temps et d'économiser des efforts.

Mais la création d'une application n'est que la moitié du travail. Vous avez encore besoin d'une planification claire, d'un suivi des fonctionnalités et d'un moyen de rester organisé à mesure que les choses avancent. C'est là que les modèles hautement personnalisables de ClickUp entrent en jeu. Ils vous aident à cartographier la logique de l'application et à maintenir l'exécution sur la bonne voie à mesure que vous vous rapprochez du lancement.

Utilisés ensemble, Bubble et ClickUp créent un flux de travail sans code plus fluide, de l'idée au lancement.

Inscrivez-vous à ClickUp et faites avancer votre projet sans code.