Feuille de route produit : Exemples et comment en créer une

Vous est-il déjà arrivé de regarder une liste de fonctionnalités, de demandes de clients et de grandes idées, et de vous sentir submergé ? Vous demandez-vous comment transformer tout cela en un forfait clair et réalisable auquel tous les membres de votre équipe de production peuvent s'abonner ?

La pression pour créer une feuille de route produit qui ait du sens pour votre équipe et qui s'aligne sur les objectifs de votre entreprise peut être intense. Une planification efficace de la feuille de route du produit est cruciale à cet égard.

Une feuille de route produit solide permet de faire la part des choses et d'indiquer clairement à vos équipes produit la voie à suivre. Elle transforme des idées éparses en un forfait stratégique qui guide le développement, hiérarchise les fonctionnalités essentielles et garantit l'alignement sur les besoins du marché.

Elle sert de plan directeur aux chefs de produit, les aidant à prendre des décisions complexes et à se concentrer sur la création de valeur.

Dans ce blog, nous allons nous plonger dans les meilleurs exemples de feuilles de route produit qui aident à apporter clarté, direction et efficacité à votre processus de développement. 🔄👇

Qu'est-ce qu'une feuille de route produit?

Une feuille de route produit est plus qu'un simple échéancier ; il s'agit en fait d'un forfait stratégique qui décrit l'orientation et la progression de votre produit au fil du temps. Elle indique le titre du produit, ce qui est en cours de productivité et les objectifs que vous souhaitez atteindre.

Pour illustrer ce propos, considérez-le comme le GPS de votre produit : il permet à chacun de rester aligné sur la stratégie globale, même si le produit évolue et que les conditions du marché changent. 🧭

En outre, la feuille de route comprend les fonctionnalités à venir, les échéanciers et les objets à long terme, affichant ainsi une vision claire de l'avenir du produit. C'est un document flexible qui change au fur et à mesure de l'évolution du produit, ce qui permet à chacun de rester aligné sur la stratégie globale.

Le parcours d'une startup technologique est un exemple de feuille de route :

La startup technologique a le forfait de lancer une nouvelle application. Cette feuille de route décrit ces objectifs de haut niveau et détaille les étapes stratégiques pour les atteindre, en veillant à ce que chaque phase de développement s'aligne sur la vision et les ambitions de croissance de la startup.

Au fil du temps, la feuille de route décompose ces objectifs en étapes réalisables, comme la conception de l'interface utilisateur, le développement de fonctionnalités et les tests bêta. Chaque phase est mappée pour s'assurer que les équipes de productivité se concentrent sur la fourniture de valeur et l'adaptation aux commentaires des utilisateurs.

L'importance d'une feuille de route produit dans le développement agile de logiciels

Une feuille de route produit est cruciale dans le développement agile de logiciels, où l'adaptabilité, les itérations rapides et le retour d'information continu sont essentiels.

Même avec la productivité d'Agile, la planification de la feuille de route du produit fournit une orientation essentielle. Par exemple, elle permet de s'assurer que les équipes travaillant sur des sprints courts et ciblés restent alignées sur la vision plus large du produit et les objectifs à long terme.

Cet alignement est essentiel pour livrer un produit qui répond aux besoins immédiats et aux objets futurs.

📌 Exemple: Pour un projet avec des mises à jour fréquentes, comme les déploiements de fonctionnalités d'une plateforme de commerce électronique, la feuille de route aide à prioriser les fonctionnalités en fonction des commentaires des utilisateurs et des objectifs de l'entreprise. Ainsi, l'équipe reste concentrée sur la fourniture de valeur tout en s'adaptant aux nouvelles perspectives.

En outre, la feuille de route joue un rôle important dans l'amélioration de la communication au sein des équipes Agile. En offrant transparence et clarté, elle permet à chacun, des développeurs aux parties prenantes, de savoir ce qui va suivre et pourquoi c'est essentiel.

Éléments clés d'une feuille de route produit réussie

Pour créer une feuille de route produit qui donne des résultats, il est essentiel d'en comprendre les éléments clés :

Vision: L'objectif global ou le but ultime de votre produit. Cette vision doit être claire, inspirante et alignée sur les objets de l'entreprise

L'objectif global ou le but ultime de votre produit. Cette vision doit être claire, inspirante et alignée sur les objets de l'entreprise **La stratégie : l'approche que vous adopterez pour réaliser la vision, y compris les principaux jalons qui guideront le développement du produit

**Objectifs : des résultats spécifiques et mesurables qui peuvent être atteints par l'entreprises'alignent sur la stratégie du produit. Ces objectifs doivent être réalistes et limités dans le temps

Initiatives: Efforts ou projets de haut niveau qui assistent vos objectifs. Il peut s'agir de nouvelles fonctionnalités, d'améliorations ou même de campagnes de marketing

Efforts ou projets de haut niveau qui assistent vos objectifs. Il peut s'agir de nouvelles fonctionnalités, d'améliorations ou même de campagnes de marketing Échéancier: Le calendrier d'exécution de chaque partie du forfait, la définition des paramètres et le maintien de l'équipe sur la bonne voie

Aperçu détaillé : Types et meilleurs exemples de feuilles de route de produits

Les feuilles de route des produits se présentent sous différents formulaires, chacun adapté à des besoins différents dans le cadre du développement de produits. Plongeons dans les cinq types courants d'exemples de feuilles de route de produits.📝

1. Feuilles de route produit agiles ou sprint

Les feuilles de route agiles ou sprint sont conçues pour les équipes utilisant la méthodologie Agile. Elles se concentrent sur des objectifs à court terme et sont mises à jour fréquemment pour refléter la nature itérative de la méthodologie Agile Développement agile de produits .

Ces feuilles de route permettent à l'équipe de se concentrer sur les tâches immédiates tout en offrant la possibilité de modifier les priorités en fonction du retour d'information.

Cette approche permet à l'équipe de rester sur le suivi sans perdre de vue ce qui doit être accompli par la suite.

Caractéristiques clés

**Objectif à court terme : couvre les tâches des prochaines semaines ou des prochains mois

**adaptable : facile à mettre à jour en fonction des nouvelles informations ou des changements

**Orienté vers les tâches : divise le travail en éléments spécifiques et réalisables

📌 Exemple: Pour une application mobile, lors de la planification d'une mise à jour, la feuille de route Agile peut présenter les tâches pour les sprints à venir, comme la mise en œuvre d'une nouvelle fonctionnalité de connexion des utilisateurs ou l'affinement de l'interface de l'application. Des ajustements peuvent être apportés au fur et à mesure de la progression de l'équipe en fonction des nouvelles exigences ou des retours d'expérience.

Vous pouvez ajuster la feuille de route en fonction des nouvelles exigences ou des commentaires des utilisateurs au fur et à mesure de la progression de votre équipe.

2. Feuilles de route des produits de fonctionnalité

Les feuilles de route des fonctionnalités se concentrent sur le développement et la publication de fonctionnalités spécifiques. Elles décrivent clairement les fonctionnalités à venir, les niveaux de priorité et les échéanciers prévus. Ce type de feuille de route affiche une vue détaillée de ce qui se profile à l'horizon, aidant ainsi les parties prenantes à comprendre à quoi s'attendre et quand.

Elle permet aux équipes de développement, de marketing et d'assistance client d'avoir une vision commune.

Cela permet de définir des attentes claires pour les parties prenantes et les clients qui anticipent de nouvelles fonctions.

Caractéristiques clés

Axé sur les fonctionnalités: Donne la priorité au développement et à la publication des fonctionnalités

Donne la priorité au développement et à la publication des fonctionnalités Échéancier : inclut des calendriers de mise à disposition des fonctionnalités

**Informé par les clients : souvent formé par le retour d'information des clients

📌 Exemple: Si vous travaillez dans une société SaaS, vous pouvez créer des exemples de feuilles de route de produits pour montrer quand les nouvelles fonctionnalités, comme la collaboration en temps réel, l'analyse avancée et l'intégration API, seront disponibles.

Chaque fonctionnalité est reportée sur un échéancier pour montrer aux parties prenantes quand les améliorations sont attendues.

Échéancier de la feuille de route du produit via Moyen

3. Objectifs feuilles de route des produits

Les feuilles de route des produits Objectifs mettent l'accent sur des objectifs d'entreprise plus larges plutôt que sur des fonctionnalités individuelles, comme l'augmentation de la part de marché, l'amélioration de la satisfaction de la clientèle ou l'expansion sur de nouveaux marchés.

Elles vous aident à aligner le développement des produits sur la vision à long terme de l'entreprise. En outre, les feuilles de route des objectifs fournissent un aperçu de haut niveau qui permet de coordonner les efforts entre les différents services.

Caractéristiques clés

**Orienté vers les objectifs : se concentre sur la réalisation d'objectifs d'entreprise spécifiques

**Transversales : elles permettent d'aligner les efforts des différentes équipes sur des objectifs communs

**Objectif à long terme : couvre généralement une période plus longue, comme un trimestre ou une année

📌 Exemple:Mettons que vous travailliez pour une entreprise d'applications de fitness. Une feuille de route des objectifs du produit pourrait présenter des objectifs tels que l'augmentation du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens ou l'élargissement de la portée de l'application sur les marchés internationaux.

Les managers d'un produit et les équipes de développement donnent ensuite la priorité aux fonctionnalités et aux mises à jour qui permettent d'atteindre ces objectifs.

4. Initiatives stratégiques feuilles de route produits

Les feuilles de route des initiatives stratégiques se concentrent sur des projets de haut niveau, alignés sur la vision du produit et les objectifs stratégiques de votre entreprise. Elles s'étendent souvent sur plusieurs trimestres, voire plusieurs années.

Les feuilles de route des initiatives stratégiques sont essentielles pour coordonner des projets complexes qui nécessitent beaucoup de ressources et de temps.

Caractéristiques clés

Objectif de haut niveau: Couvre les projets qui ont un impact significatif sur l'orientation stratégique du produit

Couvre les projets qui ont un impact significatif sur l'orientation stratégique du produit **Forfait à long terme : couvre une période plus longue, souvent plusieurs trimestres ou années

**Planification à long terme : s'étend sur une période plus longue, souvent sur plusieurs trimestres ou années

📌 Exemple: Si vous travaillez dans une entreprise technologique qui prévoit d'intégrer l'IA dans l'ensemble de ses produits, vous pourriez utiliser une feuille de route pour les initiatives stratégiques. Cette feuille de route décrirait les phases telles que la recherche et le développement, les tests et le déploiement des fonctionnalités de l'IA.

Chaque phase est mappée avec des jalons spécifiques, ce qui permet de s'assurer que l'initiative progresse sans heurts.

Exemple de feuille de route pour un portefeuille de produits via Venngage

Vous avez une vision pour votre produit, il faut maintenant la concrétiser.

Nous allons vous guider dans l'élaboration d'une feuille de route claire et réalisable pour votre produit. En cours de route, nous vous présenterons ClickUp un outil conçu pour vous aider à gérer et à organiser facilement chaque étape de votre feuille de route.🧭

Étape #1 : Comprendre l'objectif de votre feuille de route

Avant de plonger dans les détails, il est crucial de comprendre pourquoi vous élaborez une feuille de route produit.

Commencez par vous demander "Quelle est l'étoile polaire de notre produit?" ✨

La compréhension de vos objectifs, qu'il s'agisse de dominer un nouveau marché, d'améliorer la fidélisation des utilisateurs ou d'introduire une fonctionnalité révolutionnaire, ouvrira la voie à votre feuille de route.

Connaître ces objectifs vous aidera à hiérarchiser efficacement les tâches et à faire en sorte que votre feuille de route soit le moteur de la réussite du produit.

Réfléchissez aux questions suivantes :

quels sont les objectifs à long terme et à court terme du produit ?

qui sont les parties prenantes clés et quelles sont leurs attentes ?

comment le produit s'intègre-t-il dans la stratégie globale de l'entreprise ? Objectifs de ClickUp vous aident à aligner votre feuille de route sur vos objectifs stratégiques.

Il vous permet de définir des objectifs spécifiques et mesurables et de lier les tâches liées directement à ces objets.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Objectifs-1400x934.png Objectifs de ClickUp pour la feuille de route du produit /$$img/

Suivez et alignez vos objectifs stratégiques en utilisant les Objectifs de ClickUp pour créer un exemple de feuille de route produit

Par exemple, vous pouvez créer un objectif pour pénétrer un nouveau marché, puis assigner à cet objectif des tâches telles que l'étude de marché, l'analyse de la concurrence et le développement de fonctionnalités. De cette façon, vous vous assurez que chaque tâche contribue à vos objectifs stratégiques plus larges.

ClickUp Objectifs vous permet de suivre votre progression de manière visuelle, ce qui vous permet de voir facilement à quel point vous êtes proche d'atteindre vos jalons.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Go.png Objectifs ClickUp /$$img/

Maximisez la responsabilisation grâce au suivi de la progression dans ClickUp Objectifs, qui offre une représentation claire et visuelle

conseil de pro: Mener des entretiens avec les parties prenantes et utiliser les outils de ClickUp pour les aider à atteindre leurs objectifs Sondage fonctionnalité permettant de recueillir des commentaires et d'aligner la feuille de route sur les attentes des parties prenantes.

Etape #2 : Mener des recherches approfondies sur les utilisateurs

La recherche sur les utilisateurs est l'épine dorsale de toute feuille de route produit efficace. En comprenant les besoins, les points de douleur et les comportements de vos utilisateurs, vous pouvez vous assurer que votre produit évolue de manière à trouver un écho auprès de votre cible.

Méthodes clés pour recueillir des informations :

Sondages et entretiens: Obtenir un retour direct des utilisateurs sur leurs besoins et leurs préférences

Obtenir un retour direct des utilisateurs sur leurs besoins et leurs préférences **Analyses : analyser les données relatives au comportement des utilisateurs afin d'identifier les tendances et les points à améliorer

**Tests de convivialité : Observez comment les utilisateurs interagissent avec votre produit pour identifier les problèmes de convivialité

Pour maximiser les données que vous recueillez lors de vos recherches sur les utilisateurs, organisez-les et analysez-les efficacement. ClickUp offre plusieurs fonctionnalités pour rationaliser ce processus et s'assurer que vos données sont bien gérées.

Centralisez vos résultats avec Les documents de ClickUp . Il fournit un espace centralisé pour stocker toutes vos notes de recherche, vos résultats et vos idées.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Docs.gif Les documents de ClickUp pour créer des exemples de feuilles de route de produits /$$img/

Regardez les modifications de votre équipe apparaître instantanément dans ClickUp Docs, garantissant que tout le monde reste sur la même page lors de la création de documents de recherche pour la feuille de route du produit

Grâce à la collaboration en temps réel, les membres de votre équipe peuvent travailler ensemble en toute transparence. Cela permet de s'assurer que chaque perspective est capturée sans aucune confusion ou problème de version.

Ensuite, organisez votre recherche en paramétrant un espace de travail dédié Dossier ClickUp . Cela vous permet de maintenir une hiérarchie claire de vos résultats, facilitant ainsi la navigation dans vos documents de recherche.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Folder.png Dossier ClickUp /$$$img/

Créez un dossier ClickUp dans votre environnement de travail pour organiser vos efforts de recherche

Ensuite, classez vos informations avec Champs personnalisés ClickUp . Ces champs vous permettent d'adapter les tâches afin d'obtenir des informations spécifiques, telles que les données démographiques de l'utilisateur, les thèmes des commentaires ou les points problématiques.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Custom-Fields-3-1400x455.png Champs personnalisés ClickUp /$$img/

Catégorisez votre recherche utilisateur pour des exemples de feuilles de route de produits avec ClickUp Champs personnalisés pour rationaliser l'analyse des données

Personnaliser vos données de cette manière vous aidera à organiser et à hiérarchiser les commentaires en fonction de ce qui est le plus pertinent et le plus impactant. Il sera ainsi plus facile d'identifier les domaines qui nécessitent une attention immédiate.

Enfin, vous pouvez utiliser ces informations pour créer des profils d'utilisateurs détaillés et vous attaquer aux problèmes fondamentaux que votre produit doit résoudre. Continuez à mener des recherches sur les utilisateurs - recueillez régulièrement des commentaires pour affiner et ajuster votre feuille de route produit.

💡Pro Tip : Utilisez les informations issues de la recherche utilisateur pour établir des priorités et prendre des décisions, en veillant à ce que la feuille de route réponde aux besoins réels des utilisateurs et à leurs points faibles.

Etape #3 : Définir la vision et la stratégie de votre produit

comment notre produit va-t-il se démarquer ?

Avec les insights utilisateurs en main, il est temps de se poser ce genre de questions et de définir votre vision et votre stratégie produit.

Élaborez un forfait stratégique qui comprend :

Positionnement sur le marché: Comment votre produit se différencie-t-il de ses concurrents ?

Comment votre produit se différencie-t-il de ses concurrents ? Proposition de valeur: Quelle valeur unique votre produit fait-il ?

Quelle valeur unique votre produit fait-il ? Indicateurs clés de réussite: Comment allez-vous mesurer la réussite de votre produit ?

Cette vision et cette stratégie serviront de base à votre feuille de route et guideront le développement des fonctionnalités et des initiatives.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Whiteboards-2.gif Tableaux blancs ClickUp /$$img/

Visualisez et affinez votre stratégie produit avec les Tableaux blancs ClickUp pour plus de clarté et une contribution collaborative à votre vision

Vous pouvez dessiner des diagrammes, planifier le paysage de la concurrence et affiner votre stratégie en collaboration avec votre équipe.

Voici un modèle de Tableau blanc que vous pouvez utiliser :

Le modèle de Tableau blanc de la feuille de route du développement de produits de ClickUp est conçu pour vous aider à visualiser, documenter et suivre la progression du développement de produits.

Le ClickUp Modèle de tableau blanc de la feuille de route de développement de produits aidera votre équipe de production à forfaiter, suivre et exécuter les lancements sans effort. Il vous permet de visualiser chaque étape du processus de développement, de l'idée à l'achevé, en utilisant les éléments suivants Statuts personnalisés ClickUp et les champs.

Tout étant présenté, votre équipe produit reste alignée et les managers peuvent rapidement repérer les dépendances susceptibles d'avoir un impact sur l'échéancier. Grâce à cet affichage complet, les problèmes potentiels sont traités de manière proactive.

En outre, le modèle facilite l'information des parties prenantes en planifiant chaque étape du développement et en mettant à jour les statuts au fur et à mesure que les tâches sont achevées. Cette transparence favorise une meilleure communication et aide à gérer les attentes tout au long du processus de développement du produit.

👀 Bonus: Assurez-vous que toute votre équipe sait comment utiliser les modèles de développement de produits de manière efficace. Proposez une formation ou des lignes directrices sur la manière de les remplir, sur les informations requises et sur la manière de les personnaliser pour des projets spécifiques. Cette cohérence améliore la collaboration et réduit le risque d'erreurs.

Étape 4 : Décomposez votre feuille de route en phases gérables

Une feuille de route est plus efficace lorsque vous la divisez en phases ou en jalons gérables. Cela permet de conserver la processus de développement de produits organisé, motivé et concentré.

Divisez votre feuille de route en :

Objectifs à court terme: Fonctionnalités ou améliorations à fournir immédiatement (par exemple, au cours du prochain trimestre)

Fonctionnalités ou améliorations à fournir immédiatement (par exemple, au cours du prochain trimestre) **Objectifs à moyen terme : initiatives clés (par exemple, les 6 à 12 prochains mois)

**Objectifs à long terme : objectifs stratégiques (par exemple, l'année prochaine)

Chaque phase doit être assortie de résultats attendus et d'échéanciers précis afin que la progression puisse être suivie et gérée.

Utilisation Vue Gantt du ClickUp de ClickUp permet de décomposer visuellement votre feuille de route en ces phases. L'Échéancier permet d'afficher les objectifs à court, moyen et long terme, achevés avec les dates de début et de fin.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Gantt-Chart-View-2-1400x930.png Vue diagramme Gantt de ClickUp /$$img/

Exemple de feuille de route d'un produit : Organisez et suivez les phases de votre diagramme de route avec la vue Gantt de ClickUp

Vous pouvez également assigner des tâches et des jalons à des phases spécifiques et suivre la progression par rapport aux échéances. Cette approche visuelle vous aide à gérer efficacement les échéanciers et les dépendances.

ClickUp propose également diverses fonctions de modèles de feuilles de route pour les produits pour rationaliser le processus de création.

Le modèle de feuille de route produit de ClickUp est conçu pour vous aider à planifier, suivre et gérer le développement d'un produit.

Le Modèle de feuille de route du produit ClickUp est conçu pour que votre équipe soit parfaitement organisée et concentrée tout au long du processus de développement du produit. Il fournit un aperçu clair et détaillé de l'échéancier de votre produit, en alignant tout le monde sur des objectifs partagés et en mettant en évidence les risques et les opportunités potentiels.

Avec des statuts, des champs et des vues personnalisables, le modèle s'adapte au flux de travail unique de votre équipe, ce qui facilite la gestion de tout, des notes de mise à jour aux commentaires des clients.

Les affichages polyvalents du modèle couvrent tous les aspects du développement de produits, de la planification trimestrielle au suivi des demandes de fonctionnalités.

💡Pro Tip: Utilize ClickUp's Jalons pour définir et suivre les paramètres de chaque phase, afin de respecter le calendrier de votre feuille de route et de garantir une livraison dans les délais.

Etape #5 : Incorporer les processus de développement de logiciels et les récits d'utilisateurs

Intégrez les connaissances des utilisateurs dans des tâches exploitables grâce aux récits d'utilisateurs.

Créez des récits d'utilisateur qui :

Décrire le besoin de l'utilisateur: Qu'est-ce que l'utilisateur essaie de réaliser ?

Qu'est-ce que l'utilisateur essaie de réaliser ? Définir les critères d'acceptation: Comment saurez-vous que le besoin est satisfait ?

Comment saurez-vous que le besoin est satisfait ? **Classer les histoires utilisateur par ordre de priorité, en fonction de leur impact et de leur faisabilité

Travaillez en étroite collaboration avec votre équipe de développement pour vous assurer que ces histoires d'utilisateurs correspondent aux contraintes et aux capacités techniques. Cette collaboration permet de créer une feuille de route qui est à la fois centrée sur l'utilisateur et techniquement réalisable.

En outre, tirez parti ClickUp Brain , une fonctionnalité avancée alimentée par l'IA et intégrée à ClickUp, pour améliorer ce processus.

ClickUp Brain analyse votre texte, en fournissant des fournisseurs prestataires en temps réel pour améliorer la grammaire, le style et la cohérence. Résultat : il aide à affiner efficacement les récits d'utilisateurs et autres documentations.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Brain-7.gif ClickUp Brain /$$img/

Générer des histoires d'utilisateurs ciblées de manière efficace en utilisant ClickUp Brain dans les documents

Grâce à ses capacités IA, vous pouvez rationaliser la création de contenu, simplifier les informations complexes et vous assurer que vos récits d'utilisateurs sont efficacement communiqués et intégrés à votre feuille de route de développement.

💡Pro Tip : Use Notifications de ClickUp et les fonctionnalités de mise à jour pour informer tous les membres de l'équipe et les parties prenantes des changements et de la progression de la feuille de route.

Etape #6 : Fixer des échéanciers et des paramètres réalistes

Une feuille de route pratique comprend des échéanciers et des affectations de ressources réalistes. Lors du paramétrage des échéanciers de votre feuille de route, tenez compte des éléments suivants :

Capacité de développement: Quelle est la capacité de l'équipe à prendre en charge de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux projets ?

Quelle est la capacité de l'équipe à prendre en charge de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux projets ? Les dépendances: Y a-t-il des dépendances qui pourraient avoir un impact sur l'échéancier ?

Y a-t-il des dépendances qui pourraient avoir un impact sur l'échéancier ? Disponibilité des ressources: Faites-vous appel aux ressources nécessaires (personnel, budget, etc.) pour atteindre vos objectifs ?

Veillez à ce que chaque phase soit correctement forfaitée afin d'éviter les goulets d'étranglement et les retards.

Pour ce faire, nous vous recommandons d'utiliser les outils suivants Vue Charge de travail de ClickUp .

Elle vous aide à visualiser la charge de travail de chaque membre de l'équipe, ce qui vous permet d'évaluer la capacité et d'allouer les ressources de manière efficace. En affichant clairement qui s'occupe de quoi, vous pouvez distribuer les tâches de manière équilibrée et éviter les surcharges.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Charge de travail-View-1-1400x934.png Vue Charge de travail de ClickUp /$$img/

Visualisez et gérez la capacité de vos équipes avec la Vue Charge de travail de ClickUp, en assurant une allocation équilibrée des ressources tout en mettant en œuvre la feuille de route du produit

💡Pro Tip: Use Le suivi du temps du projet de ClickUp pour chaque sprint afin de surveiller le temps réel passé par rapport à la durée estimée et d'ajuster les futurs forfaits de sprint sur la base de ces informations. Cela permet de définir des échéanciers précis et d'éviter les goulets d'étranglement au niveau des ressources.

Etape #7 : Révisez et ajustez votre feuille de route régulièrement

Une feuille de route de produit n'est pas statique - elle doit évoluer.

Elle doit être revue et ajustée régulièrement pour rester pertinente et pratique.

Paramétrez des révisions périodiques pour :

Évaluer les cours: Avez-vous atteint vos jalons et vos objectifs ?

Avez-vous atteint vos jalons et vos objectifs ? Recueillir des informations en retour: Quelles sont les informations en retour que vous avez reçues des utilisateurs et des parties prenantes ?

Quelles sont les informations en retour que vous avez reçues des utilisateurs et des parties prenantes ? S'adapter aux changements: Y a-t-il de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis à relever ?

Des examens réguliers permettent d'aligner votre feuille de route sur les conditions changeantes du marché, les besoins des utilisateurs et les objectifs de l'entreprise.

Utilisation Affichage du Calendrier de ClickUp pour planifier et gérer efficacement les révisions de votre feuille de route. Cet outil vous permet de mettre en place des réunions d'examen récurrentes, en veillant à ce que toutes vos sessions d'examen soient bien organisées et se déroulent en temps voulu.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Calendrier-View-1-1400x971.png Affichage du Calendrier de ClickUp /$$img/

Coordonner et suivre les revues de la feuille de route des produits avec ClickUp's Calendrier View, en assurant des mises à jour régulières et des suivis en temps voulu

Et le meilleur ? Vous pouvez créer des réunions directement dans ClickUp ! Intégration de Zoom dans ClickUp vous permet de créer et de planifier des réunions Zoom directement dans ClickUp, ce qui vous évite de passer d'une application à l'autre et facilite l'organisation des réunions.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Zoom-Integration-1.png Intégration de Zoom dans ClickUp /$$$img/

Participez à des réunions d'évaluation directement avec l'intégration Zoom de ClickUp

En outre, Tableaux de bord ClickUp offrent un aperçu complet de votre progression et de vos indicateurs clés.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Dashboards-2.gif Tableaux de bord ClickUp /$$img/

Gardez le contrôle de votre feuille de route grâce aux tableaux de bord ClickUp

L'affichage à vue d'ensemble permet d'évaluer rapidement la progression du projet et la nécessité d'éventuels ajustements.

Etape #8 : Communiquer efficacement sur votre feuille de route

Une communication efficace permet à toutes les parties prenantes de comprendre et d'assister votre feuille de route. L'affiche de discussion de ClickUp facilite la communication et le retour d'information en temps réel afin de gérer les attentes, d'obtenir l'adhésion et de faire en sorte que tout le monde soit sur la même page.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Chat-View-1.png L'affiche de discussion de ClickUp /$$img/

Facilitez le retour d'information et la communication en temps réel avec l'affiche Chat de ClickUp

Une fois configurée, la vue Teams vous permet de tout faire : mentionner les membres de l'équipe, lier à des tâches ou à des sites externes, joindre des pièces jointes, etc. Plus précisément, elle facilite la communication et la coordination.

En outre, en suivant ces étapes, vous pouvez élaborer une feuille de route de produit qui décrit l'avenir de votre produit et s'aligne sur les objectifs de votre équipe et les besoins du marché. Les meilleurs exemples de feuilles de route sont des documents évolutifs qui s'adaptent aux conditions de votre produit et du marché, et qui guident votre équipe vers la réussite.

Mettez à profit ClickUp pour votre feuille de route produit

En prenant le temps de comprendre vos utilisateurs, de définir une vision et une stratégie claires, et de planifier un échéancier et des jalons, vous pouvez créer une feuille de route produit qui guide votre équipe et l'incite à réaliser de grandes choses.

ClickUp peut rendre ce processus encore plus efficace. Grâce à ses fonctionnalités puissantes et à ses outils de collaboration, vous pouvez facilement gérer votre feuille de route, vous adapter aux changements et permettre à votre équipe d'aller de l'avant.

Prêt à passer à la vitesse supérieure dans la planification de vos produits ? Commencez à construire votre feuille de route dès aujourd'hui et transformez votre vision en réalité avec ClickUp! 🚀 Commencez avec ClickUp gratuitement !