10 stratégies de gestion des produits et conseils pour maximiser la réussite des produits

La gestion des produits est un exercice d'équilibriste entre les besoins actuels des utilisateurs et la vision à long terme du produit. À cela s'ajoute la nécessité de maintenir la fidélité des utilisateurs tout en gérant les attentes des parties prenantes internes. Une gestion efficace des produits nécessite donc une combinaison de réflexion stratégique, de connaissance du marché et de collaboration interfonctionnelle. Une stratégie de gestion des produits clairement articulée est également utile.

Une stratégie produit solide et bien structurée offre la structure et l'orientation nécessaires pour relever les défis, aligner les attentes et atteindre les objectifs de l'entreprise.

On peut comparer les stratégies de gestion des produits à un plan d'ensemble. Une stratégie produit est un forfait de haut niveau qui définit le "qui", le "quoi" et le "comment" d'un produit tout au long de son cycle de vie. Elle permet de préciser à qui le produit s'adresse, ce qu'il offre et de définir une vision collective de la manière d'y parvenir.

Dans ce guide, nous allons explorer les nuances de la création de stratégies de gestion de produits complètes qui conduiront votre produit à la réussite.

Pourquoi la gestion de produit est-elle importante ?

La gestion de produit est le processus systématique par lequel une organisation gère le développement d'un produit depuis sa création jusqu'à la fin de son cycle de vie. Ce processus comprend :

Comprendre votre marché cible et faire une étude de marché

L'élaboration de la feuille de route du produit

La définition des objectifs du produit

Utilisez les Mindmaps ClickUp pour visualiser votre prochaine idée de produit, forfaiter vos tâches et étapes d'action, et finaliser une stratégie de gestion de produit efficace

2. Tirez parti du retour d'information des utilisateurs

Obtenez des informations essentielles sur les préférences de vos utilisateurs, les fonctionnalités qu'ils demandent et leur expérience du produit jusqu'à présent.

Utilisez des sondages auprès des utilisateurs, des formulaires de retour d'information pour les clients et des entretiens pour comprendre les points douloureux et les attentes de vos utilisateurs et développer un produit qui les aide vraiment.

Pour les produits existants, la collecte et l'analyse des commentaires sont la clé pour innover le produit et s'assurer qu'il restera pertinent et apportera de la valeur.

Pro tip💡: Use Formulaires ClickUp clickUp Forms permet de collecter et d'organiser les commentaires. Chaque envoi est converti en une tâche, ce qui permet à votre équipe d'examiner et d'organiser facilement les données de réponse

utilisez ClickUp Form View pour recueillir et organiser les commentaires sur les produits

3. Gérer l'idéation

L'idéation est un élément essentiel du processus de gestion des produits, qu'il s'agisse des fonctionnalités, des offres tarifaires ou de l'expérience utilisateur. Lorsque plusieurs équipes et parties prenantes collaborent sur le produit, vous pouvez générer une grande variété d'idées et de points de vue. Mais vous devez disposer d'un système pour vous assurer que les meilleures idées ne se perdent pas dans le volume de pensées.

Dans le cadre d'un exercice de routine, en particulier lors des réunions de progression, les chefs de produit utilisent les outils suivants Tableaux blancs ClickUp pour faire un brainstorming avec l'équipe, collecter les idées présélectionnées, et conserver un référentiel d'idées à revoir et à faire passer à la phase suivante du développement. Tableaux blancs pour les équipes de production stimulent la collaboration entre les équipes à distance. Votre équipe peut apporter ses idées et ses commentaires en temps réel. Ainsi, tout le monde, y compris les concepteurs UX, les spécialistes du marketing et les ingénieurs, est sur la même page et prêt à construire le prochain produit révolutionnaire.

Transformez les idées en actions pour donner vie à la créativité et à la collaboration de votre équipe avec le Tableau blanc de ClickUp

Pro tip💡: Move straight from design to development in ClickUp! _Montez directement de la conception au développement dans ClickUp! voici comment : Après la phase de conception, convertissez les éléments de votre Tableau blanc ClickUp en tâches pour vos développeurs et ingénieurs. De plus, intégrez le Tableau blanc dans ClickUp Docs pour votre prochaine discussion. Transformez les notes en tâches, assignez-les et ajoutez-les au forfait de développement de votre prochain sprint

4. Mener des exercices de cartographie du parcours client

La clé d'une adoption réussie d'un produit est de forfaiter chaque étape du parcours de votre client.

La cartographie du parcours client consiste à identifier chaque point de contact avec lequel ils interagissent aux différentes étapes de la recherche, de l'achat et de l'utilisation de votre produit. Chaque point de contact doit avoir un impact, depuis la première interaction d'un client avec votre contenu jusqu'au processus d'embarquement et à l'expérience client globale.

Cet exercice vous aide à comprendre les points de douleur des clients, les éventuelles lacunes dans leur expérience et les domaines potentiels d'amélioration du produit. Intégrez plusieurs perspectives, en particulier celles de vos équipes en contact avec les clients, telles que le marketing, le service client et les équipes commerciales.

A Modèle de plan d'itinéraire du client ClickUp est très utile ici. Vous pouvez visualiser le parcours de chaque client à travers différents points de contact et découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il est ainsi plus facile de collaborer, de créer des tâches qui assistent chaque point de contact et de surveiller les tâches pour garantir une productivité maximale.

5. Construire des feuilles de route de produits axées sur l'impact

Une feuille de route produit axée sur l'impact vous aide à poursuivre une stratégie avec des résultats tangibles et des objectifs spécifiques qui s'aligneront sur les Objectifs de l'organisation.

Exécutez les différentes étapes de votre feuille de route visualisée en actions coordonnées. Vous pouvez utiliser des cadres de priorisation tels que le Méthode MoSCoW et le modèle Kano pour se concentrer sur les activités qui font progresser votre produit.

Pro tip💡: Planifiez les jalons, les objectifs, les délais et les propriétaires du projet avec des affichages personnalisables tels que Échéancier , Diagramme de Gantt le graphique de Gantt est un diagramme de Gantt qui est un outil d'aide à la décision Vue Tableau .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-159.png ClickUp, logiciel de gestion de projet agile /$$img/

Gérer les feuilles de route des produits, les backlogs, les sprints et le design UX avec le logiciel de gestion de projet agile ClickUp

6. Assurer l'alignement sur l'ensemble du Tableau

Assurez-vous d'obtenir l'adhésion de vos parties prenantes et des membres de votre équipe à chaque étape du projet processus de développement du produit . Garder toutes les parties prenantes sur la même page peut demander des efforts, mais c'est une partie essentielle du processus. L'alignement entre les équipes permet au développement de votre produit de se dérouler sans heurts

Par exemple, des modifications mineures apportées aux offres tarifaires ou aux fonctionnalités peuvent avoir une influence considérable sur l'expérience de l'utilisateur. Cependant, si ces changements ne sont pas communiqués correctement, ils entraînent des retards inutiles dans le développement de votre produit stratégie de lancement du produit et des mises à jour de fonctionnalités. Ces petits changements et ajustements peuvent sembler insignifiants, mais ils risquent de créer des malentendus et de ralentir la progression.

7. Cultiver une approche agile

La gestion et le développement de produits sont des processus dynamiques. Pour maintenir une progression cohérente, les managers d'équipe produit doivent cultiver un état d'esprit agile au sein de l'équipe.

L'utilisation de méthodologies agiles comme Scrum, vous pouvez agir rapidement pour vous concentrer sur les éléments d'action qui font avancer l'aiguille.

L'idée est de construire un projet qui soit à la fois compétitif et aligné sur les attentes des utilisateurs. Vous pouvez améliorer ses performances en affinant constamment le produit en réponse à la dynamique du marché et à l'évolution des besoins des clients.

8. Définir et suivre les objectifs de marketing produit

Votre stratégie produit est incomplète sans un forfait de lancement et de promotion qui positionne et promeut intelligemment votre produit sur le marché. Objectifs de ClickUp est une fonctionnalité utile pour le suivi et la gestion de votre forfait de marketing produit.

Par exemple, supposons que vous souhaitiez lancer un forfait révisé dans le cadre de la campagne annuelle. Dans la section Objectifs, vous pouvez créer des cibles avec des descriptions et des dates d'échéance et suivre la progression de chaque tâche ainsi que les personnes qui en sont responsables.

Cela vous permet de rester organisé et de vous concentrer sur la réalisation de vos objectifs

Le suivi de la progression et l'atteinte de nos objectifs sont plus faciles avec ClickUp Objectifs

9. Utiliser l'IA et l'automatisation pour construire des flux de travail productifs

Boostez la productivité de vos équipes en intégrant des Outils d'IA et l'automatisation dans votre stratégie produit. Logiciel de gestion des produits de ClickUp donne aux chefs de produit les moyens dont ils ont besoin pour faire les choses terminées plus rapidement. Voici comment il stimule l'efficacité, la collaboration et la productivité :

ClickUp Brain pour l'IA dans la gestion de projet et la rédaction ClickUp Brain est votre assistant IA intégré, qui vous aide à automatiser des activités telles que l'écriture

des notes de synthèse sur les produits résumer les notes des réunions et créer des documents de marketing.

En tant que gestionnaire de projet IA, ClickUp Brain automatise les mises à jour de la progression, les rapports d'état et même les résumés quotidiens du standup, la planification des tâches secondaires et les éléments d'action.

Générez des idées de produits, des feuilles de route et plus encore avec les outils ClickUp AI conçus par des spécialistes

ClickUp Automatisations pour l'automatisation et l'optimisation des flux de travail Automatisation du flux de travail simplifie l'exécution des tâches répétitives, réduit le temps d'entrée manuelle des données et les erreurs en paramétrant des lignes directrices spécifiques pour déclencher les flux de travail.

Que vous souhaitiez semi-automatiser ou entièrement automatiser des flux de travail pour exécuter des tâches manuelles ou sélectionnées, ClickUp Automatisations le fait pour vous - en accélérant la façon dont vous faites votre travail.

ClickUp Chat Affiche pour la collaboration d'équipe ClickUp Chat View permet de s'assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet, en particulier lorsque plusieurs équipes et parties prenantes sont impliquées dans la gestion des produits. Il regroupe toutes les discussions liées à une tâche, ce qui les rend faciles à suivre.

Par exemple, lorsque l'équipe de conception a créé des wireframes de produit, votre équipe d'ingénierie peut commencer à les intégrer dans la pile technologique pour construire le front-end et le back-end.

Le gestionnaire de projet peut étiqueter l'équipe de développement logiciel sur les tâches qu'elle doit prendre en charge à la place des concepteurs UX.

Une fois que la version de travail est prête, l'équipe d'assurance qualité examine les critères d'acceptation et laisse des commentaires assignés concernant les bugs et les problèmes de blocage critiques.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-259.png Affiche de discussion ClickUp /$$img/

Donnez un feedback instantané ou collaborez à des mises à jour avec ClickUp Chat View

10. Mesurer la progression

En tant que gestionnaire de produits gérant plusieurs projets simultanément, vous souhaitez disposer d'un processus simple pour définir et suivre la progression par rapport à les OKR du produit .

Traditionnellement, cela se faisait à l'aide de feuilles de calcul, mais celles-ci posent des problèmes d'évolutivité, notamment en ce qui concerne l'entrée manuelle des données et le contrôle des versions, et leur mise à jour prend beaucoup de temps et est sujette aux erreurs. Tableaux de bord de ClickUp vous permettent de saisir et de suivre visuellement les indicateurs importants sans avoir à saisir toutes les données manuellement. Vous pouvez utiliser des diagrammes de vélocité, des diagrammes de combustion et d'épuisement, et un certain nombre d'autres widgets personnalisables pour obtenir une image achevée de l'environnement de travail indicateurs clés de performance du produit les indicateurs et le travail achevé par rapport à l'étendue du travail restant.

Affichez une vue d'ensemble des statuts des projets et des tâches restantes au sein de votre équipe ou de votre département grâce aux tableaux de bord de ClickUp 3.0

Une stratégie produit solide est la clé de toute réussite en matière de développement de produit. Si vous manquez de temps ou si vous élaborez une stratégie produit pour la première fois, Modèle de stratégie produit de ClickUp contient tout ce dont vous avez besoin pour démarrer avec une exécution détaillée.

Ce modèle interactif et personnalisable vous aide à faire passer vos idées de produits de la vision à l'exécution. Grâce à lui, vous pouvez établir des objectifs clairs et aligner les équipes autour de celui-ci. Si vous utilisez un modèle pour la première fois, il comprend un guide de démarrage pratique qui vous affichera comment l'utiliser et configurer les tâches.

Les six étapes exactes pour le faire :

1. Définir votre produit

Clarifiez l'objet et les objectifs de votre produit, ainsi que les problèmes qu'il permettra de résoudre, afin de créer une stratégie produit ciblée qui aidera tout le monde à rester sur la bonne voie.

Définissez tous ces détails, y compris les stratégies, les spécifications et les fonctions potentielles du produit sur Documents ClickUp qui sera une source d'information unique pour toutes les équipes travaillant sur le produit actuel.

2. Étude de marché

Votre stratégie produit décrit l'étude de marché, les besoins et les aspirations de la cible, ainsi que les tendances et les opportunités pour la nouvelle fonctionnalité ou le nouveau produit en cours de développement.

Créer Tâches ClickUp pour les activités stratégiques - entretiens avec les utilisateurs, analyse de la concurrence, etc.

3. Fixer des objectifs pour le produit

Créer des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables et limités dans le temps Objectifs SMART pour mesurer la progression de votre stratégie produit. En fonction de votre vision du produit, vos objectifs peuvent aller de l'augmentation de votre CLV au lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle fonctionnalité.

Utiliser Objectifs ClickUp pour définir comment vous voulez atteindre vos objets par des actions mesurables avec les Cibles.

4. Construire une feuille de route

Utilisez vos objectifs et votre vision pour créer votre feuille de route de haut niveau. Celle-ci vous guidera dans les étapes et les actions nécessaires pour traduire cette vision et cet objectif en actes.

5. Contrôler la progression

Lorsque la stratégie produit passe à la phase de mise en œuvre, il convient de suivre la progression et de procéder à des ajustements de manière proactive.

Paramètres les tâches récurrentes pour le travail qui doit être achevé fréquemment afin d'éviter de perdre du temps à créer manuellement de nouvelles tâches à chaque fois - y compris des tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

6. Évaluer les résultats

L'une des choses importantes que fait un chef de produit est d'identifier ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Jalons de ClickUp aident les équipes à suivre et à mesurer la réussite des différentes stratégies de gestion des produits.

En voici quelques-uns modèles de stratégie produit chargés et prêts à l'emploi sur ClickUp pour vous aider à mener à bien le prochain sprint de développement de produits.

Types de stratégies de différenciation des produits

Stratégie de prix

La stratégie de prix vise à mettre en évidence l'aspect abordable d'un produit. Dans cette approche, le prix est le principal facteur de différenciation du produit.

En proposant des prix compétitifs, la stratégie cherche à attirer les clients avec une option moins coûteuse que ses concurrents. Cette stratégie est particulièrement efficace sur les marchés où la sensibilité au prix est élevée.

Pour comprendre cette stratégie de différenciation par les prix, nous pouvons prendre l'exemple d'Amazon.

Dans de nombreux cas, la place de marché ajuste le prix des produits en fonction des prix pratiqués par les concurrents et de la capacité d'achat des clients.

Un exemple concret : Amazon propose souvent des produits à un prix réduit bien plus élevé que ce que ses concurrents ou même la même marque pourraient se permettre sur son site officiel. Voyons le prix du thermostat de chauffage Warmall de Mysa sur la place de marché Amazon par rapport au prix sur le site de Mysa.

Le prix de l'appareil sur Amazon : $140

Le prix de l'appareil sur le site de Mysa : $199

Stratégie des concurrents

La stratégie concurrentielle vise à différencier un produit de ses rivaux sur la base de meilleures fonctionnalités, d'un meilleur prix, d'une meilleure expérience client ou d'une plus grande efficacité. Ici, l'objectif est d'identifier et d'exploiter les faiblesses des concurrents et de positionner votre produit comme le meilleur choix.

Prenons l'exemple de l'approche adoptée par Entreprise. Le marché de la location de voitures était traditionnellement dominé par Hertz et Avis, qui se concentraient principalement sur les locations dans les aéroports. En se concentrant sur les emplacements en centre-ville plutôt que sur les seuls aéroports, Enterprise a pu étendre sa présence et devenir peu à peu la plateforme préférée pour la location de voitures. Aujourd'hui, elle est le plus grand fournisseur prestataire de transport aux États-Unis.

Envisagez d'utiliser Le modèle d'analyse concurrentielle de ClickUp pour identifier les forces et les faiblesses de vos concurrents, comprendre le paysage concurrentiel, élaborer des stratégies de gestion des produits adaptées et ajouter tous ces détails à un tableau blanc interactif.

Stratégie de niche

Cela signifie simplement se concentrer sur un petit public très bien défini. La plupart des nouvelles entreprises utilisent cette stratégie pour comprendre et tester leur marché et mettre progressivement en place un forfait de croissance. Vous pouvez vous en tenir aux besoins uniques et répondre à des points de douleur spécifiques d'un segment de clientèle relativement inexploité, de niche et à faible concurrence.

Par exemple, une société de conseil spécialisée dans l'aide aux entreprises pour la réduction de leurs émissions de carbone et l'assistance aux objectifs de développement durable de l'entreprise.

Stratégie de vente incitative et de vente croisée

Concentrez-vous sur l'exploitation de vos clients existants afin d'augmenter la valeur moyenne de vos commandes, d'accroître vos bénéfices à long terme et de créer une meilleure expérience client. La vente incitative consiste à inviter les clients à investir dans une version plus haut de gamme de votre produit. Les ventes croisées invitent à acheter des fonctionnalités ou des produits supplémentaires qui complètent l'achat initial. Les marques de commerce électronique pratiquent souvent la vente incitative et la vente croisée.

La marque de soins de la peau et de produits de toilettage Harry's vous montre des produits " que les gens achètent aussi " en fonction des produits que vous ajoutez à votre panier afin d'augmenter la valeur moyenne de la commande. La clé ici est de recommander des produits que le client achètera probablement en même temps que ce qu'il achète déjà.

Créez une stratégie de gestion des produits gagnante avec le logiciel de gestion des produits de ClickUp

Votre stratégie produit est le GPS de votre parcours : elle vous aide à passer de la vision à l'exécution, à éviter les détours inutiles et les mauvais virages, et à maintenir une vitesse constante.

Étant donné que les stratégies de gestion de produits comportent plusieurs éléments mobiles, vous avez besoin d'une plateforme de gestion de produits comme ClickUp pour gérer chaque étape du cycle de vie du produit.

Les managers d'équipe utilisent ClickUp pour collaborer, aligner les équipes et rester sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Pour rassembler vos équipes de produits, vos flux de travail et vos rapports en un seul endroit, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp.