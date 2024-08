Qu'est-ce que la méthode de hiérarchisation du MoSCoW ?

En matière de moyens mnémotechniques, la priorisation MoSCoW est l'un des acronymes les plus efficaces en agile logiciel scrum développement. Le nom résume brièvement une pratique essentielle et souvent répétée consistant à hiérarchiser les éléments lors de la planification du produit.

Alors, qu'est-ce que c'est ? À faire ? Comment l'utiliser ? Découvrons-le.

Qu'est-ce que la priorisation du MoSCoW ?

La hiérarchisation MoSCoW est une technique puissante utilisée dans les domaines suivants gestion de projet agile pour paramétrer les priorités des tâches et des initiatives. MoSCoW est un acronyme qui signifie

Doit être

Doit être

Pourrait avoir

Ne pas avoir

Chacun de ces éléments constitue une catégorie de priorité, qui oriente ce que l'équipe développera au cours des prochains sprints. La priorisation du MoSCoW peut être appliquée à n'importe quel élément du cadre agile, y compris les exigences, les cas d'utilisation des tests, les histoires d'utilisateurs, les bugs/défauts, les critères d'acceptation ou les tâches.

Même au-delà du développement agile de produits, le modèle MoSCoW peut aider à hiérarchiser le travail. Dans tous les secteurs, la méthode MoSCoW est utilisée dans les domaines suivants les logiciels de gestion des opérations pour aider les équipes de projet à prendre de meilleures décisions.

À partir du moment où il existe plusieurs autres méthodes de hiérarchisation, dont la plus simple, l'échelle haut-moyen-faible, pourquoi en faire une autre ? Voyons comment elle est née et a évolué.

Origine et histoire de la priorisation MoSCoW

La technique de hiérarchisation MoSCoW a été mise au point par Dai Clegg d'Oracle en 1994 pour aider son équipe à classer les tâches du projet en tâches critiques et non critiques développement rapide d'applications (RAD). Il l'a utilisé spécifiquement dans les projets à durée limitée pour hiérarchiser les exigences du projet.

Au fil des ans, cette méthode s'est imposée dans les gestion de projet agile . Elle a été adoptée et appréciée pour sa simplicité et son orientation sur ce qu'une équipe doit prioriser tout en menant l'ensemble du projet.

Avantages de la méthode de hiérarchisation MoSCoW

Bien qu'elle date de deux décennies, la technique de hiérarchisation MoSCoW continue d'être populaire parmi les équipes qui utilisent la méthode de développement de systèmes dynamiques (DSDM). Voici pourquoi.

Simplicité

La technique MoSCoW est ridiculement simple à comprendre. Elle permet de clarifier les options disponibles devant eux afin d'éliminer les distractions. (Elle n'est pas aussi simple à utiliser, car il peut y avoir des divergences d'opinion sur ce qui est indispensable et ce qui est souhaitable, par exemple. Nous y reviendrons un peu plus tard)

Clarté

Les catégories apportent de la clarté et réduisent la confusion. S'il ne s'agit pas d'un élément indispensable, il ne sera pas intégré au prochain sprint. Ainsi, l'équipe n'est pas stressée et peut se concentrer sur son travail.

Focus

La méthode MoSCoW aide les managers et les équipes à déterminer ce qui est important et doit faire l'objet d'une attention immédiate. En classant une tâche de haute priorité comme "indispensable", les managers peuvent s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut pour la terminer. Ils peuvent également discuter des priorités concurrentes en tant qu'équipe.

Applicabilité

La méthode MoSCoW est presque universellement applicable. Elle peut être utilisée pour établir des priorités dans n'importe quel domaine. Par exemple, un chef d'équipe peut marquer dix développeurs comme indispensables et trois autres comme souhaitables pour indiquer à ses supérieurs le nombre de personnes dont il a besoin.

Communication

L'attribution de niveaux de priorité selon cette méthode est un excellent point de départ pour les discussions dans le cadre de la planification des projets et de l'évaluation des risques la planification des sprints sessions. Définir quelque chose comme "must-have" ou "won't-have" encourage les gens à être d'accord ou en désaccord de manière spécifique.

Limites

L'établissement de priorités dans le cadre du MoSCoW est très efficace pour éviter les dérives. Les priorités effacées garantissent que toute fonctionnalité nouvellement ajoutée passe par le processus de hiérarchisation, ce qui aide les gestionnaires de projet à gérer les attentes.

Inconvénients de la méthode MoSCoW

Malgré ses avantages, la méthode de hiérarchisation MoSCoW n'est pas sans poser de problèmes. Nous les aborderons ci-dessous.

Ambiguïté : Il est facile de se mettre d'accord sur ce qui est indispensable et ce qui ne l'est pas. En revanche, les choses à faire et à ne pas faire peuvent être plus ambiguës. Bien que le cadre établisse des définitions claires, il peut s'avérer complexe dans la pratique. De plus, les équipes sont souvent en désaccord sur la définition des choses à ne pas faire - sont-elles exclues de ce sprint ou de l'ensemble du produit ?

Simplification excessive : Cette méthode risque de simplifier à l'excès les projets agiles complexes, dans lesquels les tâches ne peuvent pas être facilement classées dans des catégories distinctes et qui pourraient ne pas tenir compte de manière adéquate des interdépendances entre les tâches.

Subjectivité : Comme toutes les méthodes, la priorisation selon la méthode MoSCoW est également subjective. L'équipe doit se réunir pour prendre des décisions concernant la hiérarchisation des tâches. L'inconvénient de cette méthode est qu'elle ne fait pas grand-chose pour apporter de l'objectivité au processus.

Exigeant : Pour hiérarchiser une tâche dans le cadre du MoSCoW, chacune d'entre elles doit faire l'objet d'une description et d'un contexte détaillés. Par exemple, une fonctionnalité d'"Étiquette" dans un projet agile outil de gestion de projet agile peut s'avérer indispensable pour des cas d'utilisation spécifiques tout en paraissant non critique. Les propriétaires de produits doivent investir du temps et de l'énergie dans les définitions pour catégoriser avec précision.

Niveau unique : Dans les quatre catégories, il n'y a aucun moyen de hiérarchiser davantage les éléments. Cette méthode suppose une priorité égale pour tous les éléments indispensables, ce qui la rend inefficace pour le forfait.

Catégories de la méthode de hiérarchisation du MoSCoW

La méthode de hiérarchisation du MoSCoW comporte quatre catégories : les éléments indispensables, les éléments souhaitables, les éléments possibles et les éléments non souhaitables.

#1 Indispensable

les tâches "indispensables" sont des éléments critiques pour la durée du sprint en cours. dans la catégorie des tâches "incontournables", le terme "doit" est parfois défini comme "sous-ensemble minimal utilisable" Cela garantit que l'itération permet un niveau minimum d'utilisabilité des fonctionnalités.

Une fonctionnalité indispensable est généralement essentielle pour les clients, une exigence de conformité ou une prérogative en matière de sécurité ou d'accessibilité. Sans ces fonctionnalités, il serait inutile de lancer le produit sur le marché.

#2 Doit être

Les tâches considérées comme "indispensables" sont de deuxième priorité. Ces tâches sont importantes mais pas critiques pour le calendrier actuel et peuvent être reportées si nécessaire.

Une fonctionnalité "de première nécessité" est généralement une correction de bug mineur ou une amélioration de la productivité, sans laquelle le produit fonctionne, même si ce n'est pas de manière optimale. Les équipes ont souvent recours à des solutions de contournement temporaires pour gérer ces éléments.

#3 Pourrait être

La troisième catégorie est celle des tâches "qui auraient pu", c'est-à-dire souhaitables mais inutiles. La différence essentielle entre "should-have" et "could-have" est que la première est importante et peut avoir un impact considérable sur la réussite du produit (satisfaction des clients, revenus, productivité, etc.), tandis que la seconde peut être laissée de côté sans trop de dommages.

Les équipes ne donnent la priorité aux tâches qui pourraient être réalisées que si elles peuvent l'être sans affecter les coûts ou les efforts de l'équipe de développement. Au fur et à mesure de l'évolution de la situation, les éléments "could-have" sont souvent redéfinis et développés.

#4 Ne pas avoir (pour l'instant)

les tâches "Won't-have" sont reconnues comme n'étant pas nécessaires pour la portée actuelle du projet. Ces tâches ou fonctionnalités ont la priorité la plus basse et sont supprimées au premier signe de résistance.

Les fonctionnalités "à éviter" ont un impact très faible sur la réussite du projet. Elles ne nuisent pas aux résultats et ne créent pas de valeur supplémentaire.

Aussi utile que soit cette technique, elle n'est pas universellement efficace. Voici les situations dans lesquelles elle fonctionne le mieux.

Quand utiliser la méthode de priorisation du MoSCoW ?

La méthode de hiérarchisation MoSCoW est un excellent outil de prise de décision pour plusieurs scénarios personnels et professionnels. Lorsque vous désencombrez votre Accueil, au lieu de vous demander si un élément "suscite la joie", vous pouvez vous demander s'il est "indispensable"

Pour un gestionnaire de projet agile, cela peut être beaucoup plus précieux que cela. Voici comment.

Le temps : Le principal déterminant de l'analyse MoSCoW est le temps. La catégorisation porte sur le sprint ou la boîte de temps en cours. Elle est très efficace pour les projets sensibles au temps avec des délais serrés.

Ressources : Que faire si vous disposez d'une équipe limitée de développeurs ? Utilisez MoSCoW car il permet de maximiser les produits livrables dans la limite des ressources disponibles.

Initiation du produit : Au début du projet, vous devez décider sur quoi vous concentrer en premier et ce qui constitue votre produit minimum viable (MVP). La hiérarchisation du MoSCoW peut s'avérer extrêmement utile pour orienter ces discussions.

Cependant, il est important de noter que le MoSCoW n'est pas forcément adapté à tous les projets, en particulier ceux qui présentent des interdépendances complexes ou pour lesquels toutes les tâches sont également cruciales.

La réussite de la méthode de hiérarchisation MoSCoW repose sur des processus clairs et efficaces. Voici les grandes lignes d'un processus et des conseils sur les points suivants comment classer votre travail par ordre de priorité avec n'importe quel logiciel de gestion de projet gratuit comme ClickUp.

1. Créez votre backlog de produits

Avant de hiérarchiser les tâches pour la future version, il est essentiel de créer une liste de possibilités. En règle générale, cette liste est présentée dans le carnet de commandes du produit. Sur la base des recherches et des contributions des équipes interfonctionnelles, établissez quelques sélections à partir du carnet de commandes.

Sur ClickUp, vous pouvez les paramétrer en tant que tâches, jalons, fonctionnalités, défauts, etc. pour faciliter une meilleure hiérarchisation.

types de tâches pour construire un backlog de produit bien organisé sur ClickUp_

2. Ajouter des détails au backlog de produit

Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'un des facteurs non négociables de la priorisation MoSCoW est une information adéquate sur la tâche. Sans le quoi, le pourquoi, le comment, le quand et le qui, il serait impossible d'établir un ordre de priorité correct. Ajoutez donc toutes les informations que vous pouvez rassembler. Il peut s'agir de :

Description de l'histoire de l'utilisateur

L'impact Business

L'impact technique, tel que l'estimation de la durée et de l'effort

Mesures de réussite

Dépendances par rapport à d'autres tâches Tâches ClickUp vous permettent d'ajouter des sous-tâches, des checklists, des estimations de durée, des utilisateurs, des étiquettes, des champs personnalisés, etc. Utiliser Le guide de hiérarchie de ClickUp pour organiser l'information de manière efficace.

3. Paramètres pour les catégories de priorité

À faire, que signifie "indispensable" ? Quels paramètres une tâche doit-elle avoir pour être considérée comme indispensable ? À l'ensemble de l'équipe doit-elle être d'accord pour classer une tâche dans la catégorie "ne pas avoir" ?

Les fonctionnalités les plus couramment utilisées sont la notation pondérée, le modèle de Kano ou l'achat d'une fonctionnalité. Si vous avez l'impression d'avoir affaire à une autre couche de cadres/modèles, voici quelques projets modèles de hiérarchisation des priorités que vous pouvez utiliser.

Choisissez le vôtre avec soin. Il est essentiel de paramétrer ces définitions avant de commencer à hiérarchiser les tâches. Cela vous aidera à la normalisation des processus pour une la gestion des priorités . Placez également une matrice d'escalade afin que quelqu'un puisse prendre une décision en cas de désaccord.

Pour que tout le monde comprenne et suive vos définitions de priorités, documentez-les et publiez-les sur Documents ClickUp . Collaborez à leur élaboration pour vous assurer que l'équipe est d'accord. Vous pouvez également utiliser ClickUp AI dans les documents pour résumer les définitions les plus longues afin d'en faciliter la consultation.

4. Décider en collaboration des priorités

Mon travail de base étant terminé, il est temps d'établir des priorités. Réunissez l'équipe pour évaluer chaque option et fixer des paramètres.

Choisissez l'une des options suivantes Les affichages de ClickUp pour voir les informations qui correspondent à vos besoins. Par exemple, la plupart des équipes agiles utilisent généralement la méthode Tableau Kanban pour afficher tous les éléments non classés dans une colonne, puis les glisser-déposer dans leurs priorités respectives. Vous pouvez également filtrer les éléments du tableau Kanban en fonction de ce que vous souhaitez voir.

vue du Tableau Kanban de ClickUp

Discutez ouvertement des exigences de l'entreprise. Voici quelques éléments à prendre en compte.

Paramétrez toutes les tâches comme étant à éviter, puis débattez des raisons pour lesquelles vous devez les avoir

Pour les exigences indispensables, posez la question suivante : "Sans cet élément, l'incrément est-il aussi bon qu'annulé ?"

S'il existe une solution de contournement, même si elle est manuelle, ne la classez pas dans la catégorie des exigences incontournables

Si une exigence indispensable a une dépendance à l'égard d'un élément autre qu'une autre exigence indispensable, réévaluez-la

N'oubliez pas qu'une chose que vous avez classée dans la catégorie des "choses à faire" lors de l'incrément précédent peut devenir une "chose à faire" lors de l'incrément suivant. Par exemple, lors de la construction du MVP, vous avez peut-être classé certains éléments dans la catégorie des choses à faire parce qu'ils ne sont pas cruciaux pour le sprint en cours. Une fois le MVP lancé, ces fonctionnalités peuvent devenir indispensables.

5. Définir les paramètres

Une fois que vous vous êtes mis d'accord, fixez-les sur votre outils de hiérarchisation . Priorités du ClickUp vous offrent quatre options : Urgent, élevé, normal et faible. Vous pouvez faire de ces priorités des priorités MoSCoW.

Vous pouvez également utiliser la méthode MoSCoW avec les éléments suivants statuts personnalisés . Lors du paramètre les priorités des tâches sur ClickUp, ajoutez une ou deux lignes dans les commentaires pour expliquer pourquoi vous avez pris cette décision. Cela facilitera les futures sessions d'établissement des priorités.

statuts personnalisés sur ClickUp

6. Valider la faisabilité

Les priorités ne concernent pas seulement ce qui est important, mais aussi ce qui peut être réalisé dans les délais impartis. Il ne faut pas s'engager à l'excès et ne pas tenir ses promesses simplement parce que l'on pense que tout est indispensable.

Avant de valider un forfait, vérifiez la charge de travail et la capacité actuelles de chaque membre de l'équipe. Utilisez les estimations de durée de chaque tâche pour simuler la capacité. Utilisez les estimations de temps pour chaque tâche pour simuler la capacité Vue Charge de travail pour s'assurer que personne n'est surchargé.

la planification de la capacité sur ClickUp_

Donner la priorité aux bonnes choses avec ClickUp

Les équipes de production doivent rester concentrées sur ce qui est bon pour l'entreprise et le client. Elles doivent éliminer les distractions. C'est pourquoi.., la hiérarchisation des projets est un super pouvoir. Une bonne hiérarchisation est autant un choix de ce qu'il faut faire que de ce qu'il ne faut pas faire.

L'outil de gestion de projet de ClickUp est conçu pour permettre exactement cela. La hiérarchie, la gestion des tâches, les priorités et les statuts personnalisés aident les équipes à comprendre et à hiérarchiser efficacement leur travail.

Les vues Charge de travail permettent de s'assurer que les tâches priorisées sont livrables, et les tableaux de bord ClickUp permettent de garder les priorités sur la bonne voie. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et construisez ce qu'il y a de mieux.