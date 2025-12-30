Le marketing ne se résume plus à un nombre sur un tableau de bord. C'est une question de confiance.

Dans un sondage, 13 % des acheteurs de services ont déclaré qu'ils renonceraient à un achat s'il n'y avait pas de contenu généré par les utilisateurs. Les avis, les photos et le contenu réel des utilisateurs constituent une preuve sociale que la publicité traditionnelle ne peut offrir.

Cet article explique comment les responsables de la croissance peuvent développer le contenu généré par les utilisateurs et le contenu communautaire de manière ciblée.

Vous découvrirez également où le contenu généré par les utilisateurs (UGC) s'intègre dans votre stratégie marketing, comment activer les membres de la communauté et comment mesurer l'impact.

Qu'est-ce que la croissance communautaire et le contenu généré par les utilisateurs ?

Duolingo stimule sa croissance en fusionnant les réseaux sociaux viraux avec une communauté qui agit en tant que co-créateurs. En développant le divertissement sur TikTok parallèlement à une base d'utilisateurs massive, ils ont atteint 46,6 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et plus de 10 millions d'abonnés payants.

Cette réussite démontre comment la combinaison du plaisir, du fanatisme et des commentaires crée une croissance durable qui surpasse la publicité traditionnelle.

Comment font-ils ?

Scénarios viraux réutilisables : en utilisant des « gags récurrents » (comme le béguin de Duo pour Dua Lipa), l'équipe peut rapidement s'adapter aux tendances actuelles sans repartir de zéro.

Création communautaire : grâce au programme Incubator, Duolingo a permis à des bénévoles bilingues de créer et de développer le contenu de leurs cours.

Boucles hors ligne → en ligne : avant 2020, l'équipe organisait environ 600 évènements par semaine dans 113 pays, des rencontres qui ont donné lieu à un apprentissage entre pairs.

Ce concept est au cœur de la manière dont les responsables de la croissance peuvent développer le contenu généré par les utilisateurs et le contenu communautaire.

🧐 Contenu généré par les utilisateurs (UGC) vs croissance communautaire

Le contenu généré par les utilisateurs, ou UGC, désigne tout contenu public créé par des personnes extérieures à votre entreprise. Il comprend les avis, les photos, les vidéos, les articles pratiques, les modèles et les témoignages de réussite.

Un bon contenu généré par les utilisateurs fait généralement preuve d'un certain effort, est diffusé sur les réseaux sociaux ou sur votre site, et n'est pas produit dans le cadre du travail d'un employé de votre marque.

Par ailleurs, la croissance communautaire est une stratégie de commercialisation dans laquelle les membres de la communauté contribuent à l'acquisition, à l'activation et à la fidélisation grâce à des programmes continus. Pensez aux AMA, aux rencontres, aux cercles de créateurs, aux heures de bureau et aux publications des ambassadeurs.

Mais voici en quoi ils diffèrent : le contenu généré par les utilisateurs est le contenu lui-même. Le contenu généré par la communauté est le système qui permet de le maintenir.

Le contenu généré par les utilisateurs vous offre un contenu authentique et une preuve sociale. Les programmes communautaires vous fournissent des invites, des garde-fous, une modération et des droits, afin que vous puissiez publier sur plusieurs canaux sans épuiser votre équipe ni exploser votre budget contenu.

Par exemple, la communauté Figma est une plateforme UGC intégrée : les concepteurs publient des fichiers/plugins ; d'autres les dupliquent et les adaptent. Elle est structurée pour être évolutive (publication, duplication, statistiques), de sorte que le contenu créé par les utilisateurs se diffuse à travers le produit et sur les réseaux sociaux avec un minimum d'intervention de la part de l'équipe centrale.

Pourquoi il est important de développer le contenu généré par les utilisateurs et le contenu communautaire

Développer le contenu généré par les utilisateurs et le contenu communautaire n'est pas un jeu de vanité.

Si vous êtes un responsable de la croissance qui s'efforce sérieusement de développer le contenu généré par les utilisateurs et les communautés, vous en tirerez des avantages en termes de preuve sociale, de réduction des coûts d'acquisition et d'amélioration plus rapide des produits.

Voyons comment des marques telles que Nike, Airbnb, Dove et Figma utilisent les programmes UGC et communautaires !

1. Renforce la confiance et l'authenticité à grande échelle

La publicité traditionnelle est soignée, mais elle n'est pas toujours crédible. Le contenu généré par les utilisateurs fonctionne parce qu'il s'agit d'une preuve sociale provenant de personnes réelles, dans des contextes réels. Il façonne la perception de la marque plus rapidement que les canaux de marketing traditionnels.

Une étude menée par Bazaarvoice a révélé que les acheteurs sur les pages produits font largement davantage confiance au contenu généré par les utilisateurs qu'au contenu de marque.

Pour les marques de commerce électronique en particulier, le contenu généré par les utilisateurs proche du moment de l'achat (photos de produits, vidéos de critiques et questions-réponses) peut réduire l'anxiété des acheteurs et améliorer la satisfaction des clients.

En termes simples, le contenu généré par les utilisateurs améliore les conversions, ce qui permet aux responsables de la croissance de développer le contenu généré par les utilisateurs et le contenu communautaire sans alourdir les budgets de production.

2. Réduit la dépendance à l'égard des acquisitions payantes

Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris.

L'UGC s'inspire d'une page de ce guide.

Les données d'Emplifi révèlent que le contenu généré par les utilisateurs génère près de quatre fois plus d'engagement que les publicités Instagram standard. Cela permet aux responsables de la croissance d'atteindre plus efficacement leurs indicateurs clés de performance en réorientant le budget de l'achat d'« impressions » vers le développement de l'« influence ».

📌 Exemple : les concours de GoPro, tels que Line of the Winter, permettent de collecter des clips sur le terrain grâce à des hashtags et des récompenses liés à la marque, ce qui permet de remplir leurs réseaux sociaux de contenu authentique créé par les clients.

3. Favorise la promotion de la marque et l'amplification organique

Nike montre comment transformer les clients quotidiens en ambassadeurs de la marque. Leur stratégie sur les réseaux sociaux invite les fans à publier des moments d'entraînement et à apposer des étiquettes sur des gammes de produits. Ensuite, la marque sélectionne les meilleures entrées afin de mettre en avant à la fois la marque et les membres de la communauté.

💯 Le résultat est un flux constant de contenu authentique, plus efficace que la publicité traditionnelle.

Un exemple tiré du secteur de l'alimentation et des boissons est le programme de récompenses de Starbucks, qui encourage les comportements répétitifs et fidélise une base de membres qui discutent, publient et reviennent.

Au cours de l'exercice 2024, Starbucks a publié des rapports indiquant 33,8 millions de membres actifs sur 90 jours aux États-Unis. Cette base amplifie de manière organique les lancements de produits et les menus saisonniers à travers les publications et les stories sur les réseaux sociaux.

Il s'agit là d'une croissance communautaire qui dépasse largement ce que les paiements seuls peuvent offrir.

4. Crée des boucles de rétroaction continues pour l'amélioration des produits

Le contenu généré par la communauté est un canal de recherche en direct pour les produits et l'expérience utilisateur. Microsoft a officialisé cela avec son portail public Feedback, où les utilisateurs soumettent des suggestions et votent pour des idées concernant différents produits, puis suivent les réponses des équipes.

Vous pouvez emprunter cette structure pour vos propres plateformes UGC afin de faire apparaître des indicateurs pertinents tels que le volume d’envois, le temps de réponse et les modifications apportées.

Figma est un autre exemple classique d'intégration du contenu généré par les utilisateurs dans un produit.

Son récapitulatif « You shaped it » ( Vous l'avez façonné) montre comment les fonctionnalités proposées ont été inspirées par les commentaires des concepteurs, les fichiers de la communauté et les discussions en cours. Il encourage la participation et montre à la communauté que ses contributions sont importantes.

Les défis liés à la mise à l'échelle du contenu généré par les utilisateurs et du contenu communautaire

Un spécialiste du marketing sur Reddit a déclaré que sa plus grande difficulté était « d'atteindre 50 UGC actifs à la fois », car chaque niche se comporte différemment et le ROAS est difficile à déterminer, même avec des liens de suivi.

Un autre a expliqué que le contenu généré par les utilisateurs ne fonctionne que lorsque les créateurs correspondent vraiment au public, et que la cohérence entre les niches est un véritable gouffre en termes de temps.

Cela vaut pour la plupart des équipes marketing.

🚩 Examinons les obstacles spécifiques auxquels sont confrontés les responsables de la croissance lorsqu'ils développent le contenu généré par les utilisateurs et le contenu communautaire :

Mesure et rapidité : Il est difficile d'attribuer le retour sur investissement entre des plateformes cloisonnées, car les indicateurs basés sur le « dernier clic » ne tiennent pas compte de l'importance du contenu généré par les utilisateurs dans la vente finale. De plus, les allers-retours constants nécessaires pour « trouver le ton juste » d'un créateur ralentissent la dynamique de la campagne.

Gestion juridique et des droits : le contenu « public » n'est pas « gratuit ». Les marques s'exposent à d'importants risques en matière de droits d'auteur et de confidentialité si elles réutilisent les avis ou les vidéos des utilisateurs sans consentement juridique explicite et sans conditions d'utilisation claires.

Maintenir la santé des communautés : à mesure que les communautés se développent, la charge de travail liée à la modération augmente. Sans une gestion active et des directives claires, les comportements toxiques peuvent détruire la confiance envers la marque plus rapidement que l'équipe ne peut réagir aux changements de politique de la plateforme.

Équilibrer l'authenticité et les normes de la marque : les algorithmes récompensent les contenus « bruts », mais les parties prenantes exigent souvent des ressources « peaufinées ». Le plus grand obstacle consiste à convaincre les dirigeants de privilégier l'authenticité plutôt que la perfection , tout en préservant la sécurité et les valeurs de la marque.

Approvisionnement et logistique : trouver les bons créateurs de niche est plus important que le nombre d'abonnés, mais les « messages privés à froid » manuels sont inefficaces. Les équipes ont besoin de systèmes d'automatisation pour les briefs, les téléchargements et les validations afin de maintenir un flux constant de contenu.

Comment les responsables de la croissance peuvent développer le contenu généré par les utilisateurs et les campagnes menées par la communauté

Unilever a transféré 50 % de son budget média vers des programmes sociaux et d'influence afin de rechercher la « désirabilité à grande échelle ». Cela montre clairement que le contenu communautaire et celui des créateurs sont désormais au cœur de la croissance.

De nombreuses équipes souffrent de la dispersion du travail, où les tâches, les approbations et les ressources sont dispersées à trop d'endroits, ce qui entraîne une perte de contexte. Ajoutez à cela la dispersion de l'IA, avec des outils déconnectés qui ne connaissent pas votre travail, et les campagnes simples deviennent lentes et coûteuses. ClickUp résout ce problème en proposant un environnement de travail IA convergent qui fonctionne de bout en bout pour votre équipe.

Voyons comment les responsables de la croissance peuvent développer le contenu généré par les utilisateurs et les campagnes menées par la communauté à l'aide de simples instructions et d'une pile ClickUp légère !

1) Standardisez les instructions afin que les envois soient faciles (et conformes à l'image de marque)

Commencez par un pack d’invites hebdomadaires auxquelles les membres de votre communauté peuvent réagir en quelques minutes. Adaptez-le à votre public cible et aux plateformes sur lesquelles vous publiez. Pensez à un accroche TikTok, un angle de carrousel LinkedIn, un bref aperçu de tutoriel, un script avant/après.

Ici, vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour conserver le pack d’invites, les valeurs de la marque et les choses à faire/à ne pas faire au même endroit, afin de ne pas avoir à réécrire les directives pour chaque campagne.

Collaborez sur des documents avec votre équipe et prenez des notes avec ClickUp Docs

Lorsque vous recevez des commentaires de la part des services juridiques, produits ou sociaux, traitez-les dans leur contexte à l'aide de mentions et de commentaires. De cette façon, le « pourquoi » reste attaché au brief final.

Vous recherchez un moyen simple de gérer le contenu de votre communauté ? Le modèle de gestion de communauté de ClickUp est conçu pour répondre aux besoins quotidiens liés à la création d'une communauté. Planifiez les thèmes de contenu, restez réactif vis-à-vis des membres de la communauté et suivez les performances de vos différents canaux marketing.

Obtenir un modèle gratuit Transformez le travail communautaire dispersé en un système clair et traçable grâce au modèle de gestion communautaire de ClickUp.

Vous pouvez l'utiliser pour planifier des thèmes, organiser les tâches par catégorie et garder une visibilité sur les flux d'approbation pour tout, des publications sur les réseaux sociaux aux évènements virtuels.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les tâches de la communauté grâce à des statuts personnalisés tels que « Approuvé », « Bloqué » et « À approuver ».

Planifiez les thèmes du contenu communautaire et les routines d'engagement dans un flux de travail partagé.

Passez de l’échéancier la vue Gantt pour gérer les échéanciers des évènements et les initiatives en cours.

Regroupé par catégorie afin que les priorités ne soient pas noyées dans la masse. Organisez votre travail à l'aide d'une vueafin que les priorités ne soient pas noyées dans la masse.

Utilisez le guide de démarrage pour afficher les informations nécessaires à l'intégration de vos coéquipiers et à la garantie de la cohérence de votre processus.

2) Créez un pipeline d’envoi et de droits auquel vous pouvez faire confiance

Les efforts en matière de CGU échouent lorsque le « contenu public » est considéré comme « gratuit pour la réutilisation ». Créez un système d'admission léger qui capture :

Qui l'a créé (témoignages d'utilisateurs, pseudonyme du créateur, clients existants vs nouveaux clients)

Où se trouve-t-il (plateformes de réseaux sociaux, source de trafic du site web, publication de la communauté) ?

Comment l'utiliser (organique uniquement ou payant, fenêtre d'utilisation, régions)

Preuve de permission (identifiant de consentement, lien de publication, capture d'écran du message)

Une fois la structure mise en place, les tableaux de bord ClickUp permettent de surveiller les goulots d'étranglement opérationnels. Suivez ce qui vous ralentit : le temps passé en révision, le ratio des droits de publication et les ressources en attente de modification en cours.

Créez des tableaux de bord personnalisés pour suivre vos indicateurs et vos objectifs avec ClickUp Dashboards

Vous pouvez également utiliser les cartes IA pour vos tableaux de bord, afin d'accélérer les mises à jour et les résumés lorsque vous présentez les rapports chaque semaine aux parties prenantes.

3) Transformez les programmes communautaires en « rituels de contenu »

La croissance de la communauté devient prévisible lorsque vous effectuez des actions répétitives selon un calendrier défini :

AMA mensuel ou heures de bureau (engagement communautaire + commentaires sur les produits)

Défi « Montrez votre flux de travail » (contenu créé + preuve sociale)

Semaine de tutoriels (créez des tutoriels qui réduisent les frictions pour les clients potentiels)

Événements virtuels avec des publications récapitulatives (informations précieuses + amplification)

💡 Conseil de pro : le modèle de plan à 30-60-90 jours de ClickUp transforme les informations du tableau de bord en actions pour le trimestre suivant. Consacrez les 30 premiers jours au nettoyage et aux gains rapides, les 30 suivants aux processus reproductibles et les 30 derniers à la mise à l'échelle et à la délégation. Restez pragmatique : définissez les propriétaires, fixez deux ou trois cibles mesurables et faites le point chaque semaine.

4) Utilisez des expériences pour développer ce qui fonctionne, et non ce qui fait le plus de bruit.

Lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux, une « bonne idée » peut tout de même échouer si l'accroche, la façon de mettre en forme le contenu ou l'appel à l'action ne sont pas adaptés à la plateforme.

À cette étape, vous pouvez vous appuyer sur le modèle de Tableau blanc ClickUp Growth Experiments pour vous aider à mener vos expériences. Il vous aide à visualiser votre pipeline et à simplifier la collaboration lorsque plusieurs parties prenantes interviennent.

Obtenir un modèle gratuit Transformez « nous devrions tester cela » en un plan d'expérimentation clair grâce au modèle de Tableau blanc « Expériences de croissance » de ClickUp.

Il est également conçu pour prendre en charge l'ensemble du flux : brainstorming sur un Tableau blanc, hiérarchisation des priorités, attribution des responsabilités et suivi de la progression tout au long de la mise en œuvre.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

5) Réutilisez un atout puissant sur plusieurs canaux sans perdre le contexte

Si vous souhaitez augmenter la production de contenu généré par les utilisateurs sans augmenter les coûts de production, vous avez besoin d'un flux de travail « une histoire, plusieurs formats » (vidéo courte, carrousel, extrait d'e-mail, bloc de preuve de page d'accueil).

💡 Conseil de pro : utilisez le modèle de plan de contenu ClickUp pour mapper chaque ressource approuvée à ses versions réutilisées et à ses dates de publication. Au lieu de suivre le contenu dans des documents et des calendriers déconnectés, vous disposez d'un modèle de liste qui relie chaque élément de contenu à ses propriétaires et à son approbation.

6) Maintenez la boucle de rétroaction avec une visibilité élevée (afin que les membres contribuent à nouveau)

Votre communauté florissante contribue davantage lorsqu'elle constate des résultats. Identifiez les thèmes récurrents dans les discussions de la communauté et transmettez-les au service produit ou CX, puis publiez les changements apportés.

Au lieu de lire manuellement chaque fil de discussion, vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour résumer les changements apportés à un espace, une liste ou un projet, puis convertir le résultat en étapes suivantes (tâches de contenu ou actions de modération).

Obtenez des résumés détaillés de toutes les mises à jour de votre environnement de travail avec ClickUp Brain

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Agents pour réduire les délais de révision et de modération. Ces agents IA peuvent fonctionner dans des espaces, des listes ou des canaux de discussion ClickUp spécifiques et prendre des mesures lorsque des déclencheurs et des conditions sont remplis. Pour le contenu généré par les utilisateurs, cela peut consister à taguer un envoi, à vérifier si un champ de consentement est rempli, à acheminer le contenu vers un réviseur ou à créer des tâches à partir de notes de réunion.

Mesurer l'impact du contenu généré par les utilisateurs et des communautés

Si vous souhaitez sérieusement développer le contenu généré par les utilisateurs et les communautés, commencez par associer ce contenu à des indicateurs de performance clés clairs plutôt qu'à des chiffres superficiels.

Le rapport 2025 Digital Media Trends de Deloitte indique que 56 % de la génération Z et 43 % des milléniaux trouvent le contenu des réseaux sociaux plus pertinent que celui de la télévision. Environ la moitié d'entre eux se sentent plus proches des créateurs que des personnalités de la télévision.

Les membres de votre communauté et les créateurs sont la culture.

😉 Voici donc un cadre léger pour la création de rapports :

Collecte : centralisez le contenu créé par les utilisateurs à l'aide d'étiquettes claires pour le canal, la campagne, le format, le produit et le marché.

Attribut : Comparez les performances du contenu généré par les utilisateurs (UGC) et du contenu non généré par les utilisateurs (non-UGC) à l'aide d'indicateurs pertinents.

Mettez en avant les preuves sociales : placez les UGC les plus performants à proximité des appels à l'action et des étapes de paiement.

Bouclez la boucle : intégrez les thèmes récurrents au produit et à l'expérience client, puis annoncez les corrections apportées aux membres de la communauté.

Répétez chaque mois : mesurez les enregistrements et les partages, actualisez les hashtags de marque et supprimez ce qui ne génère pas de conversions.

Dans un sondage ClickUp mené auprès de 1 000 travailleurs, environ 45 % des équipes avaient déjà abandonné les outils d'IA adoptés au cours de l'année écoulée, soulignant à quel point la surcharge d'outils érode la confiance et les résultats.

Vous n'avez pas besoin d'une pile volumineuse pour adapter le contenu généré par les utilisateurs et la croissance de la communauté. Les cinq outils appropriés couvrent l'écoute et la découverte, les droits et la syndication, les opérations des créateurs et la couche « travail IA » qui conserve le contexte en un seul endroit.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp

Utilisez l'environnement de travail connecté de ClickUp ainsi que ses fonctionnalités basées sur l'IA pour accomplir facilement votre travail.

Votre stratégie UGC commence à s'effondrer sous le poids du volume : les envois provenant de plusieurs plateformes de réseaux sociaux, les approbations qui se trouvent dans les fils de discussion et les indicateurs clés répartis sur trop d'onglets. L'environnement de travail unifié de ClickUp résout ce problème.

Avec ClickUp, au lieu de traiter le contenu généré par les utilisateurs comme une « preuve sociale aléatoire », vous pouvez le gérer comme un flux de travail reproductible. Chaque élément possède un propriétaire, un statut et un lien clair avec votre stratégie marketing.

De plus, ClickUp Brain peut vous aider à résumer les longues discussions communautaires, à extraire les éléments à mener des mises à jour et à rédiger du contenu pour les publications sur les réseaux sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Saisie structurée : capturez automatiquement les envois des créateurs ainsi que les permissions et droits légaux nécessaires à l'aide capturez automatiquement les envois des créateurs ainsi que les permissions et droits légaux nécessaires à l'aide des formulaires ClickUp

Transfert automatisé : configurez configurez les automatisations ClickUp pour déclencher les étapes suivantes (par exemple, faire avancer les éléments lorsque des champs tels que « droits accordés » sont confirmés).

Rapports personnalisés : surveillez les indicateurs clés de performance hebdomadaires et fournissez un accès basé sur les rôles aux parties prenantes à l'aide des tableaux de bord ClickUp. : surveillez les indicateurs clés de performance hebdomadaires et fournissez un accès basé sur les rôles aux parties prenantes à l'aide des tableaux de bord ClickUp.

Suivi des KPI : utilisez utilisez les champs personnalisés avec IA de ClickUp pour afficher les cibles et les indicateurs de performance directement à côté des tâches de la campagne.

Efficacité opérationnelle : réduisez les tâches fastidieuses dans les flux de travail de gestion du contenu grâce à réduisez les tâches fastidieuses dans les flux de travail de gestion du contenu grâce à Talk to Text et Super Agents

Limites de ClickUp

Nécessite du temps pour être bien configuré si vous souhaitez disposer de pipelines clairs sur plusieurs canaux et équipes (certains évaluateurs signalent une courbe d'apprentissage).

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (plus de 10 800 avis) 4,7/5,0 (plus de 10 800 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (plus de 4 520 avis) 4,6/5,0 (plus de 4 520 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

Un critique a écrit :

J'adore le fait que tout ce dont nous avons besoin pour rester organisés et sur la bonne voie se trouve au même endroit. Plus besoin de passer de Google Drive aux e-mails, à WhatsApp, à une « liste de tâches » et à une multitude d'autres applications ennuyeuses qui ne fonctionnent pas correctement ensemble : tout peut se faire dans cet espace unique.

💡 Conseil de pro : mettez en place une routine d'opérations UGC assistée par l'IA avec ClickUp BrainGPT. Effectuez des recherches dans l'ensemble de votre environnement de travail et accédez à tous vos fichiers avec ClickUp BrainGPT Lorsque vous gérez du contenu généré par les utilisateurs à grande échelle, la rapidité est importante, mais la cohérence l'est encore plus. ClickUp BrainGPT peut vous aider à capturer des idées plus rapidement et à transformer les contributions de la communauté en briefs reproductibles. Capturez instantanément les accroches UGC et les notes des créateurs grâce à Talk to Text : Utilisez Talk to Text de ClickUp BrainGPT pour dicter une accroche, un CTA ou un brief où que vous soyez. Ajoutez des noms de produits, des hashtags de marque et des termes de campagne à votre dictionnaire BrainGPT afin que vos briefs restent cohérents. Utilisez Talk to Text de ClickUp BrainGPT pour dicter une accroche, un CTA ou un brief où que vous soyez. Ajoutez des noms de produits, des hashtags de marque et des termes de campagne à votre dictionnaire BrainGPT afin que vos briefs restent cohérents.

Posez des questions qui font ressortir des tendances, pas seulement « ce qui s'est passé » : Utilisez le modèle Brain dans BrainGPT lorsque vous souhaitez obtenir des réponses fondées sur votre travail, car il peut effectuer des recherches dans ClickUp, vos applications connectées et sur le Web. Exemples de messages que vous pouvez utiliser : « Quels angles UGC ont obtenu le plus grand nombre d'enregistrements et de partages ce mois-ci ? » « Montrez-moi les meilleures histoires d'utilisateurs que nous avons réutilisées sur plusieurs canaux et celles qui ont obtenu les meilleurs résultats. » « Quelles sont les objections les plus courantes dans les discussions communautaires ce trimestre ? »

« Quels angles de contenu généré par les utilisateurs ont obtenu le plus grand nombre d'enregistrements et de partages ce mois-ci ? »

« Montrez-moi les meilleures histoires d'utilisateurs que nous avons réutilisées sur plusieurs canaux, et celles qui ont obtenu les meilleurs résultats. »

« Quelles sont les objections les plus courantes dans les discussions communautaires ce trimestre ? » « Quels angles de contenu généré par les utilisateurs ont obtenu le plus grand nombre d'enregistrements et de partages ce mois-ci ? »

« Montrez-moi les meilleures histoires d'utilisateurs que nous avons réutilisées sur plusieurs canaux, et celles qui ont obtenu les meilleurs résultats. »

« Quelles sont les objections les plus courantes dans les discussions communautaires ce trimestre ? » Retrouvez vos anciens fichiers sans avoir à fouiller dans vos dossiers : utilisez utilisez la fonction Enterprise Search de ClickUp BrainGPT pour retrouver d'anciens briefs ou contenus créés autour d'un sujet donné afin de pouvoir réutiliser des formats qui ont fait leurs preuves plutôt que de repartir de zéro. Choisissez le modèle adapté à la tâche : conservez Brain lorsque vous avez besoin de réponses tenant compte de votre environnement de travail, puis passez à ChatGPT, Claude ou Gemini lorsque vous souhaitez des réécritures rapides ou des tons différents (ces modèles n'auront pas accès aux informations de votre environnement de travail).

2. Sprout Social

via Sprout Social

Sprout Social vous aide à identifier les préférences de votre audience et à découvrir les nouvelles tendances. Il vous permet également d'organiser vos calendriers de contenu sur tous vos comptes de réseaux sociaux.

Bien que Sprout gère la publication et les rapports, il fonctionne généralement en parallèle avec un système distinct qui gère votre travail créatif (comme la rédaction de briefs et l'obtention des droits légaux).

Les meilleures fonctionnalités de Sprout Social

Gérez votre calendrier de publication sur tous les réseaux sociaux et obtenez l'approbation de votre équipe en un seul endroit.

Utilisez des outils d'écoute pour connaître l'opinion des gens sur votre marque et mesurer leur engagement.

Affichez toutes vos données ensemble pour voir quels canaux sociaux sont les plus performants.

Limites de Sprout Social

Les tarifs basés sur le nombre de places peuvent rapidement devenir élevés pour les équipes qui ont besoin de nombreux collaborateurs.

Une écoute avancée et des rapports détaillés peuvent nécessiter une certaine installation.

Tarifs Sprout Social

Standard : 199 $ par place/mois

Professionnel : 299 $ par place/mois

Avancé : 399 $ par place/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sprout Social

G2 : 4,4/5 (plus de 5 750 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 600 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Sprout Social

Un critique a écrit :

Sprout Social est un outil précieux qui simplifie la gestion des réseaux sociaux. J'apprécie particulièrement le fait que toutes les plateformes soient en connexion en un seul endroit, ce qui facilite grandement la planification et la publication.

Sprout Social est un outil précieux qui simplifie la gestion des réseaux sociaux. J'apprécie particulièrement le fait que toutes les plateformes soient en connexion en un seul endroit, ce qui facilite grandement la planification et la publication.

3. Emplifi

via Emplifi

Emplifi est idéal pour les équipes qui ont besoin de données sociales approfondies et d'un suivi clair des performances sur les plateformes de réseaux sociaux. Il aide les grandes équipes à suivre les performances de leurs publications et à les comparer à celles d'autres entreprises.

Pour les responsables de la croissance, Emplifi aide à mesurer et à améliorer le contenu généré par les utilisateurs (UGC). Il montre quels messages constituent la meilleure « preuve sociale » et contribuent à transformer les abonnés en clients.

Les meilleures fonctionnalités d'Emplifi

Rendez compte des indicateurs d'engagement et du contenu créé sur tous les canaux.

Découvrez quelles photos et vidéos réalisées par les fans génèrent le plus de ventes.

Standardisez les rapports entre les régions et les équipes pour obtenir des mesures cohérentes.

Limites d'Emplifi

Les prix sont généralement basés sur des devis, ce qui rend la budgétisation à l’étape initiale plus difficile.

Tarifs Emplifi

Social Marketing Essential : 1 249 $/mois

Marketing social avancé : 2 499 $/mois

Forfaits d'assistance sociale : tarification personnalisée

Forfaits de commerce social : tarification personnalisée

Évaluations et avis Emplifi

G2 : 4,4/5 (plus de 360 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 35 avis)

Ce que les utilisateurs disent d'Emplifi

Un critique a écrit :

J'apprécie le fait que vous puissiez rassembler tous vos réseaux sociaux et contenus en un seul endroit, publier directement le contenu sur tous ou sur un seul réseau social, et consulter toutes les statistiques à partir d'un seul endroit.

J'apprécie le fait que vous puissiez rassembler tous vos réseaux sociaux et contenus en un seul endroit, publier directement le contenu sur tous ou sur un seul réseau social, et consulter toutes les statistiques à partir d'un seul endroit.

4. Bazaarvoice

via Bazaarvoice

Bazaarvoice est largement utilisé par les marques de commerce électronique pour collecter et distribuer du contenu utilisateur tel que des évaluations, des avis et des envois visuels. Il est particulièrement utile lorsque vous souhaitez placer davantage de contenu généré par les utilisateurs à proximité des points de conversion, où la preuve sociale peut influencer les décisions d'achat.

Il fournit également l'assistance pour la syndication dans les écosystèmes de vente au détail et de partenaires. Cela est particulièrement utile si votre stratégie de commerce électronique repose sur plusieurs canaux au-delà de votre propre site web.

Les meilleures fonctionnalités de Bazaarvoice

Recueillez et affichez les évaluations et les avis qui fournissent de l'assistance pour les décisions d'achat.

Syndiquez le contenu généré par les utilisateurs vers les réseaux de détaillants et de partenaires afin d'étendre votre portée au-delà de vos propres canaux.

Trouvez des créateurs et gérez vos collaborations grâce à la solution Creator Marketing.

Limites de Bazaarvoice

Les tarifs sont généralement orientés vers les grandes entreprises, ce qui peut être lourd pour les petites équipes.

Tarifs Bazaarvoice

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Bazaarvoice

G2 : 4,2/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Bazaarvoice

Un critique a écrit :

J'apprécie le fait que vous puissiez rassembler tous vos réseaux sociaux et contenus en un seul endroit, publier directement le contenu sur tous ou sur un seul réseau social, et consulter toutes les statistiques à partir d'un seul endroit.

Exemples concrets de croissance communautaire

Vous pouvez repérer la croissance dirigée par la communauté partout où les fans co-créent le produit, le contenu ou le guide. Voici cinq exemples récents qui illustrent à quoi ressemble une « communauté florissante » dans la pratique.

✅ LEGO IdeasLes fans suggèrent de nouveaux sets LEGO et votent pour leurs favoris. Les gagnants voient leurs créations transformées en produits réels. En septembre 2025, un nombre record de 146 designs ont atteint l'étape finale d'examen. Cela montre que plus de personnes que jamais créent et partagent des idées.

✅ Sephora Beauty InsiderSephora utilise sa communauté pour se développer. Les membres partagent des avis et des témoignages qui font office de « preuve sociale » et incitent les autres à acheter. Cette communauté aide les acheteurs à trouver des produits en ligne, puis à les acheter en magasin. Cette approche axée sur les fans est l'arme secrète de Sephora pour garder une longueur d'avance sur les autres marques.

✅ RedditReddit héberge plus de 100 000 communautés actives où les utilisateurs partagent des idées et du contenu généré par les utilisateurs en temps réel. En 2024, le site comptait environ 73 millions d'utilisateurs quotidiens. Aujourd'hui, ce nombre est passé à plus de 100 millions, ce qui montre à quel point les discussions communautaires peuvent être puissantes.

✅ DiscordDiscord utilise le chat vocal et textuel en direct pour permettre aux fans et aux créateurs de communiquer quotidiennement. Il compte environ 259 millions d'utilisateurs mensuels. Ces personnes rejoignent les serveurs gérés par leurs créateurs ou marques favoris pour collaborer et discuter en temps réel.

✅ GitHubGitHub montre comment les communautés peuvent créer des produits ensemble. La plateforme open source compte plus de 100 millions de comptes de développeurs. Les membres de la communauté ont créé des centaines de millions de projets. Chaque nouvelle contribution améliore les outils et les bibliothèques pour tous, créant ainsi un effet de réseau massif.

Pour les responsables de la croissance, le résultat est un contenu généré par les utilisateurs sous forme de code, qui façonne la feuille de route du produit en public.

Pièges à éviter lors de la mise à l'échelle du contenu généré par les utilisateurs et du contenu communautaire

La croissance du contenu généré par les utilisateurs peut rapidement stagner si les principes de base tels que le consentement, la divulgation et la modération ne sont pas respectés. Considérez cela comme un travail sur le produit : mettez d'abord en place des garde-fous, puis développez-vous.

Obtenez d'abord la permission : ne réutilisez le contenu (images, noms ou voix) que si vous disposez des droits écrits. Conservez des traces claires de la date et du lieu où vous êtes autorisé à les utiliser.

Soyez honnête au sujet des publicités : si vous payez pour une recommandation, indiquez-le dans la vidéo ou l'audio. Ne cachez pas cette information dans une longue légende ; elle doit être facilement visible par tous.

Pas de faux avis : n'achetez et ne vendez jamais de faux commentaires. n'achetez et ne vendez jamais de faux commentaires. Les règles de la FTC prévoient de lourdes amendes si une marque utilise de fausses « preuves sociales » pour tromper les clients.

Ne misez pas tout sur une seule carte : les algorithmes des réseaux sociaux évoluent rapidement. Diffusez votre contenu sur différentes plateformes afin qu'une seule mise à jour ne compromette pas votre portée.

Prévoyez une modération : établissez dès le début des règles claires pour la communauté. Utilisez des outils de rapports et prévoyez un plan pour traiter rapidement les problèmes avant qu'ils ne nuisent à la confiance envers votre marque.

L'avenir de la croissance communautaire

Trois grandes tendances donnent la forme à l'avenir.

Tout d'abord, le commerce s'implante de plus en plus dans les réseaux sociaux. Le GMV de TikTok Shop aux États-Unis a atteint environ 1,1 milliard en juillet 2025, et les analystes prévoient une accélération continue.

Les données et la distribution font l'objet de nouvelles négociations, alors que Reddit signe et renouvelle des contrats de contenu de plusieurs millions de dollars avec Google et OpenAI. Cela positionne les communautés comme des sources de formation et de découverte de premier ordre.

Enfin, les budgets suivent l'efficacité. Les investissements dans le marketing des créateurs détournent les fonds du marketing payant traditionnel, car les marques exigent un retour sur investissement mesurable de la part des canaux communautaires.

🤔 Ce que cela signifie pour les responsables de la croissance

Rendez le contenu achetable : utilisez de courtes critiques et des clips « pratiques » qui mènent directement à la caisse. Placez les évaluations des clients juste à côté de vos boutons « acheter » pour aider les gens à se décider plus rapidement.

Soyez maître de vos données et de vos droits : obtenez toujours une permission claire pour utiliser le contenu des clients. Veillez à bien étiqueter et organiser vos fichiers afin de pouvoir les partager facilement avec les moteurs de recherche et les partenaires commerciaux.

Misez sur l'authenticité : concentrez-vous sur les avis vérifiés et soyez honnête au sujet des partenariats rémunérés. Considérez la confiance comme un moyen de croissance, car ce sont les témoignages authentiques qui transforment les navigateurs en acheteurs.

Consolidez la pile : moins d'outils, une intégration plus poussée. Exécutez les flux de travail UGC dans un environnement de travail convergent qui relie les tâches, les documents et les chats, afin d'éliminer les changements de contexte.

Utilisez la communauté comme un service de R&D : écoutez les témoignages des fans pour trouver des idées de nouveaux produits. Lorsque vous résolvez un problème grâce à leurs commentaires, informez-les. Cela renforce la fidélité des fans et réduit les coûts d'acquisition.

Le contenu généré par les utilisateurs au Front, ClickUp en arrière-plan

Les témoignages de la communauté et l'engouement des utilisateurs peuvent faire progresser une marque bien plus que n'importe quelle publicité. Le véritable travail consiste à mettre en place un système simple qui transforme ces moments en résultats constants.

Voici pourquoi ClickUp est la solution idéale. Il regroupe tout votre travail au même endroit, afin que rien ne se perde dans les chats ou les dossiers. Les documents contiennent les informations importantes et les automatisations permettent de faire avancer les choses. En parallèle, les tableaux de bord ClickUp affichent les actions qui ont vraiment fait la différence, tandis que ClickUp Brain transforme les réunions en notes et en tâches sur lesquelles vous pouvez agir.

Si vous souhaitez réduire le nombre d'onglets, accélérer les transferts et obtenir une vision claire du retour sur investissement, inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp!

Foire aux questions (FAQ)

Associez le contenu généré par les utilisateurs à des indicateurs de performance clés, et pas seulement aux likes. Suivez le taux de conversion du contenu généré par les utilisateurs par rapport au contenu non généré par les utilisateurs, les conversions assistées, la valeur moyenne des commandes, le taux d'ajout au panier et le trafic sur le site web provenant des publications sur les réseaux sociaux. Utilisez les enregistrements et les partages comme premiers signes de réussite. Créez un tableau de bord unique afin de pouvoir facilement comparer différents types de publications et voir ce qui fonctionne.

Rendez le processus simple, précis et gratifiant. Publiez des invitations hebdomadaires claires, présentez des exemples de réussite et alternez les thèmes. Utilisez des hashtags de marque et un formulaire d'envoi simple, puis remerciez publiquement les membres de la communauté. Réduisez les frictions sur les appareils mobiles, répondez rapidement pour maintenir un niveau élevé d'engagement de la communauté et organisez des concours avec des règles transparentes pour encourager la création de contenu généré par les utilisateurs.

Oui, si vous associez l'automatisation à une vérification humaine. Commencez par signaler les mots-clés et les images qui enfreignent les règles. Transférez les cas limites aux modérateurs et consignez les décisions pour en tirer des enseignements. Utilisez les résumés générés par l'IA pour extraire des informations précieuses des longs fils de discussion et des discussions communautaires. Marquez automatiquement le contenu créé par les membres actifs afin de le retrouver plus facilement par la suite. Votre objectif est d'accélérer les temps de réponse et de sécuriser les espaces sans perdre en nuance.

Donnez la priorité aux avis authentiques et aux informations transparentes. Demandez la permission, enregistrez les droits et évitez les modifications importantes qui effacent le style de l'utilisateur. Privilégiez les témoignages d'utilisateurs, les tutoriels et les publications avant/après qui semblent naturels sur les plateformes de réseaux sociaux. Simplifiez les incitations, mettez en avant les indicateurs pertinents qui importent à la communauté et présentez à la fois des clients existants et de nouveaux membres de la communauté pour éviter la monotonie.

Utilisez un environnement de travail convergent qui regroupe les invites, les approbations et les analyses. ClickUp rassemble les briefs dans les documents, le routage avec les Automatisations et les synthèses de performances dans les tableaux de bord, afin que votre marque et vos créateurs puissent consulter la même source d'informations.