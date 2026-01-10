Les 10 meilleures alternatives à FlowSavvy pour une planification plus intelligente en 2025

FlowSavvy facilite considérablement la planification automatique personnelle. Les tâches s'organisent comme par magie, le temps de concentration semble préservé et, pendant un certain temps, votre Calendrier prend enfin tout son sens.

Mais cela s'avère souvent insuffisant lorsque les journées comprennent des projets complexes, une collaboration en équipe ou des délais dynamiques. Les chevauchements, les conflits cachés et les changements fréquents de contexte peuvent rapidement réduire la productivité.

Se fier uniquement à la plateforme commence à sembler limitatif, et c'est là que la recherche d'une solution plus intelligente commence.

Dans cet article, nous allons explorer les 10 meilleures alternatives à FlowSavvy qui vont au-delà de la simple planification automatique. C'est parti ! 📅

Les meilleures alternatives à Flowsavvy en un coup d'œil

Voici un tableau comparatif de toutes les alternatives à Flowsavvy présentées dans cet article. 📊

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Productivité, planification, exécution des tâches et flux de travail tout-en-un pour les petites équipes et les entreprises. Espace de travail unifié reliant ClickUp Calendrier avec plusieurs vues, ClickUp Brain pour la hiérarchisation et les résumés contextuels, Automatisations pour les flux de travail personnalisés et AI Agents. Gratuit à vie ; personnalisations disponibles pour les entreprises. Reclaim. IA Planification automatique des tâches, des habitudes et des blocs de concentration alimentée par l'IA pour les travailleurs du savoir et les passionnés de productivité. Blocage de temps basé sur l'IA, placement intelligent des réunions, outils de gestion du temps, reprogrammation tenant compte des conflits, protection des habitudes et des pauses. Gratuit ; les forfaits payants commencent à 12 $/mois par utilisateur. Motion Priorisation automatique, reprogrammation et optimisation intégrée du calendrier pour les équipes et les individus. Génération de plannings alimentés par l'IA, reprogrammation en temps réel, moteur de hiérarchisation des tâches Les forfaits payants commencent à 29 $/mois par utilisateur. Sunsama Planification quotidienne structurée, gestion consciente du temps et intégration des tâches entre plusieurs calendriers pour les professionnels. Tableau de bord de planification quotidienne avec fusion du Calendrier et des tâches, gestion du temps par glisser-déposer, rituels matinaux et de fin de journée. Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois. Akiflow Saisie centralisée des tâches, planification en langage naturel et coordination multi-applications pour les personnes qui gèrent les données provenant de plusieurs outils de productivité. Boîte de réception universelle pour les tâches provenant de plus de 3 000 intégrations, assistant personnel IA (Aki) pour la création de tâches en langage naturel, planification intelligente. Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 9,5 $/mois par utilisateur (facturation annuelle). Notion Environnement de travail flexible combinant bases de données, notes, calendriers et flux de travail personnalisés pour les étudiants, les créateurs et les travailleurs du savoir. Notion Agent et fonctionnalités IA, bases de données personnalisables, vues du Calendrier et de l’Échéancier, notes de réunion IA. Gratuit ; les forfaits payants commencent à 12 $/mois par utilisateur. Fantastical Calendrier avancé, création d'évènements et synchronisation entre calendriers pour les utilisateurs Apple et Windows. Saisie en langage naturel, plusieurs vues détaillées (jour/semaine/mois/année), liens de planification, widgets riches. Gratuit ; les forfaits payants commencent à 6,99 $/mois par utilisateur. Todoist Gestion des listes de tâches à faire, des tâches récurrentes et des priorités pour les individus et les équipes à la recherche d'un suivi organisé des tâches. Projets/sections/libellés, dates récurrentes et rappels, collaboration avec les personnes assignées/commentaires, filtres et synchronisation de l'affichage du Calendrier. Gratuit ; les forfaits payants commencent à 5 $/mois par utilisateur (facturation annuelle). TickTick Gestion des tâches et des habitudes avec Pomodoro, affichage du Calendrier et rappels pour les amateurs de productivité personnelle. Listes de tâches avec rappels, chronomètre Pomodoro, suivi des habitudes, matrice d'Eisenhower, collaboration. Gratuit ; les forfaits payants commencent à 35,99 $/an par utilisateur. Google Agenda Planification simple d'évènements, intégration à Gmail et visualisation claire du temps pour les particuliers et les équipes professionnelles. Création d'évènements avec rappels, évènements récurrents, suggestions intelligentes et objectifs pour rester concentré. Free

Que rechercher dans les alternatives à Flowsavvy ?

De nombreux utilisateurs atteignent les limites de Flowsavvy lorsque leur travail implique des projets, des changements de priorités ou l'utilisation de plusieurs outils. Lorsque vous évaluez les alternatives, recherchez des fonctionnalités adaptées pour combler ces lacunes et faciliter la planification et l'exécution. 👀

Structure complète des tâches et des projets : prend en charge les projets, les sous-tâches, les dépendances, les statuts personnalisés (tels que « En attente », « En cours » ou « Bloqué ») et prend en charge les projets, les sous-tâches, les dépendances, les statuts personnalisés (tels que « En attente », « En cours » ou « Bloqué ») et les modèles de relevés de temps

Collaboration intégrée : permet l'assignation de responsables, la visibilité partagée et permet l'assignation de responsables, la visibilité partagée et la communication au sein de l'équipe , plutôt que de se limiter à une planification autonome dans un Calendrier.

Contrôle flexible de la planification : vous permet d'ajuster manuellement les blocs de temps, les durées et les priorités au lieu de vous fier uniquement à des plannings générés automatiquement.

Plusieurs vues de travail : offre des vues sous forme de liste, de calendrier, d’échéancier ou de tableau pour planifier, suivre et examiner le travail.

Planification assistée par l'IA : aide à résumer le travail, suggère des priorités et adapte les plannings lorsque les tâches changent.

Automatisation pour la maintenance : met à jour automatiquement les tâches, les statuts ou les plannings à mesure que le travail évolue, réduisant ainsi les frais généraux liés à la reprogrammation manuelle.

🔍 Le saviez-vous ? Le champ de la science des interruptions a vu le jour lorsque des chercheurs ont découvert que le changement de tâche, comme passer d'une tâche à l'autre dans un Calendrier ou d'une réunion à l'autre, entraînait des coûts mentaux mesurables.

Les meilleures alternatives à Flowsavvy

Vous recherchez un moyen plus flexible de planifier votre journée et de gérer votre travail réel ?

Voici les meilleures alternatives à FlowSavvy qui vont au-delà de la planification automatique grâce à une gestion des tâches plus intelligente, une planification dynamique et des calendriers basés sur l'IA. 🎯

1. ClickUp (idéal pour la productivité tout-en-un, la planification, l'exécution des tâches et les flux de travail pour les projets)

Utilisez ClickUp Tasks pour enregistrer vos tâches, avec leurs dates d'échéance, leurs personnes assignées, leur statut et d'autres détails importants.

À mesure que le travail s'étend au-delà des tâches personnelles pour inclure des projets, des suivis et des priorités changeantes, la planification conduit souvent à une prolifération des outils.

ClickUp va encore plus loin en unifiant la planification, la gestion des tâches, les vues de projet, l'automatisation et l'IA. Ainsi, votre calendrier évolue avec votre travail au lieu de devenir un plan statique qui vit séparément. Premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde, il rassemble la planification, la gestion de projet et l'exécution dans un environnement unique et connecté.

Décomposez le travail complexe

Tout dans ce logiciel de planification des tâches commence avec ClickUp Tasks. Contrairement aux listes de tâches basiques, ClickUp Tasks est conçu pour la planification réelle, où les priorités changent et où le travail s'étend sur plusieurs jours.

Voici comment elles peuvent vous aider :

Modélisez des flux de travail réels : faites progresser le travail à travers différentes étapes telles que Backlog , Planned , En cours , En attente et Terminé grâce faites progresser le travail à travers différentes étapes telles queetgrâce aux statuts personnalisés de ClickUp afin que les tâches reflètent le flux de travail.

Ajoutez du contexte : enregistrez la priorité, l'effort, les estimations de durée, le niveau d'énergie ou la catégorie à l'aide enregistrez la priorité, l'effort, les estimations de durée, le niveau d'énergie ou la catégorie à l'aide des champs personnalisés ClickUp pour chaque tâche.

Automatisez les tâches routinières : configurez configurez les tâches récurrentes ClickUp pour qu'elles se répètent par période (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) ou par évènement, par exemple lorsqu'un statut change.

Planifiez au-delà des tâches quotidiennes : divisez les gros travaux en sous-tâches, attribuez des dépendances et répartissez l’effort sur plusieurs jours.

Associez-le à l'outil IA Notetaker de ClickUp, et vous disposez soudainement d'une combinaison puissante !

Visualisez le travail planifié

Une fois votre travail clairement défini dans ClickUp Tasks, ClickUp Calendrier devient la couche où le travail rencontre le temps. Il intègre directement les tâches, les dates d'échéance et les priorités dans votre planning.

Contrairement aux outils qui se contentent de placer automatiquement les tâches autour des réunions, ClickUp vous permet de contrôler la manière dont les tâches apparaissent dans votre Calendrier.

Par exemple, vous pouvez faire glisser votre tâche de révision de conception dans un bloc de 2 heures le matin, la voir à côté de vos appels clients et des dates limites de vos rapports, et la déplacer facilement vers l'après-midi si une réunion se prolonge. Zoomez sur les vues hebdomadaires ou mensuelles pour repérer les goulots d'étranglement potentiels, équilibrer les priorités et vous assurer que rien ne passe entre ClickUp et vos calendriers Google Agenda ou Outlook synchronisés.

Intégrez des capacités d'IA

ClickUp Brain, votre assistant alimenté par l'IA, est intégré directement à votre environnement de travail contextuel. Il prend en compte les priorités, les délais, les dépendances et même vos habitudes de travail personnelles pour rendre votre planning plus intelligent et plus réaliste.

Demandez à ClickUp Brain des suggestions de délais en fonction de votre charge de travail actuelle, de vos priorités et de votre planning existant.

Par exemple, vous ouvrez ClickUp un lundi matin après une semaine bien remplie. Au lieu de parcourir des dizaines de tâches, d'éléments en retard et de blocs de calendrier, vous demandez à ClickUp Brain : « Sur quoi dois-je me concentrer aujourd'hui ? »

Il met en évidence trois éléments à fort impact, explique pourquoi ils sont importants aujourd'hui et signale une tâche qui prend du retard parce qu'une révision dépendante n'a pas encore eu lieu.

Vous remarquez qu'un projet semble plus lourd que prévu, vous l'ouvrez et demandez : Résumez ce projet et dites-moi ce qui bloque sa progression.

En quelques secondes, Brain génère un bref résumé de type exécutif, extrait le contexte des commentaires sur les tâches et des documents, et souligne que deux suivis sont en retard. Vous convertissez l'un d'eux en une tâche ClickUp hautement prioritaire et demandez à l'outil d'IA de reprogrammer le reste de la semaine pour faire de la place.

📌 Exemples d’invites : Reprogrammez mes tâches en retard pour le reste de la semaine afin d'équilibrer ma charge de travail.

Créez une tâche pour assurer le suivi de la proposition client jeudi prochain et marquez-la comme ayant une priorité élevée.

Suggérez des améliorations à mon emploi du temps hebdomadaire actuel afin d'éviter la surcharge de travail.

Automatisez les tâches répétitives

Une fois vos tâches organisées et votre planning optimisé avec ClickUp Brain, ClickUp Automations se charge du travail fastidieux afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Créez des flux de travail personnalisés dans ClickUp Automations pour gérer automatiquement les tâches répétitives exactement comme vous le souhaitez

Voici ce que vous pouvez faire avec les automatisations ClickUp :

Automatisez les mises à jour du statut des tâches : déplacez les tâches entre « À faire », « En cours » et « Achevé » en fonction de déclencheurs tels que les dates d'échéance, les commentaires ou les attributions de tâches.

Envoyez des notifications et des rappels : alertez automatiquement les membres de votre équipe, vos collaborateurs ou vous-même lorsque les échéances approchent ou que les tâches changent.

Attribution des tâches : attribuez automatiquement des tâches à des personnes ou à des équipes spécifiques lorsque certaines conditions sont remplies.

Intégrez des applications externes : effectuez la connexion entre ClickUp et votre e-mail, Slack ou d'autres outils populaires pour déclencher automatiquement des flux de travail externes.

Créez des flux de travail d’automatisation complexes

Les super agents ClickUp vous aident à aller encore plus loin dans votre planification et votre automatisation en agissant comme des assistants intelligents qui gèrent le travail, fournissent des informations et automatisent les tâches répétitives à votre place.

Concevez des agents ClickUp AI personnalisés pour exécuter des automatisations personnalisées sans écrire une seule ligne de code

Il surveille en permanence votre environnement de travail pour vous suggérer des mises à jour, reprogrammer des tâches et mettre en évidence les échéances importantes avant même que vous ne le demandiez. Vous pouvez exécuter automatiquement des flux de travail complexes, comme la création de nouvelles tâches à partir d'e-mails, la rédaction de plans de projet ou la génération de rapports à partir de vos données de tâches.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Signalez, examinez et verrouillez les heures de travail : soumettez les heures directement à partir des tâches avec Timesheets Hub , verrouillez les heures finalisées pour garantir la conformité et suivez les informations en temps réel. soumettez les heures directement à partir des tâches avec ClickUp Timesheets , approuvez ou demandez des modifications dans le, verrouillez les heures finalisées pour garantir la conformité et suivez les informations en temps réel.

Suivez votre temps où que vous soyez : démarrez et arrêtez les chronomètres sur votre ordinateur, votre mobile ou votre navigateur avec démarrez et arrêtez les chronomètres sur votre ordinateur, votre mobile ou votre navigateur avec ClickUp Suivi du temps pour projet , ajoutez du temps rétroactivement avec des notes et des libellés, marquez les entrées comme « facturables » pour facturer un client et cumulez le temps passé sur les tâches et sous-tâches.

Visualisez votre travail sous tous les angles : passez de la liste au Calendrier, à l'Échéancier, au kanban ou à des dispositions personnalisées à l'aide passez de la liste au Calendrier, à l'Échéancier, au kanban ou à des dispositions personnalisées à l'aide des vues ClickUp pour planifier vos horaires , comparer les priorités et adapter l'affichage de votre travail.

Unifiez votre flux de travail entre les différents outils : synchronisez votre calendrier Google ou Outlook, connectez des applications de suivi du temps telles que Toggl ou Harvest, et transférez vos tâches depuis des outils externes vers un seul environnement de travail grâce synchronisez votre calendrier Google ou Outlook, connectez des applications de suivi du temps telles que Toggl ou Harvest, et transférez vos tâches depuis des outils externes vers un seul environnement de travail grâce aux intégrations ClickUp.

Limitations de ClickUp

Avec de nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation, il peut prendre un certain temps pour trouver l’installation qui convient le mieux à votre flux de travail.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique résume bien la situation :

Je mets à jour mon avis car ClickUp continue de m'impressionner, en particulier avec sa récente refonte majeure, ClickUp 4. 0. Ma fonctionnalité préférée, la commande slash (/) simple mais puissante dans les zones de description et de commentaire, est encore meilleure et sert désormais de point d'entrée pour des fonctionnalités avancées telles que ClickUp AI (/ai) et la barre de commande IA globale. Cela facilite la mise en forme rapide (comme la numérotation que j'utilise pour les pièces jointes) et les actions complexes, tant pour les projets professionnels que personnels. Bien que le forfait Free Forever soit généreux avec un nombre illimité de membres, ses limites sont devenues plus visibles. J'apprécie toujours de pouvoir créer plusieurs environnements de travail (chacun avec 5 espaces gratuits) pour segmenter mes grands projets. Cependant, l'introduction de limites sur des fonctionnalités clés telles que les automatisations, les champs personnalisés et la limite stricte de 100 Mo de stockage m'oblige à être plus attentif à la façon dont j'utilise la plateforme avant d'envisager une mise à niveau.

Je mets à jour mon avis car ClickUp continue de m'impressionner, en particulier avec sa récente refonte majeure, ClickUp 4. 0. Ma fonctionnalité préférée, la commande slash (/) simple mais puissante dans les zones de description et de commentaire, est encore meilleure et sert désormais de point d'entrée pour des fonctionnalités avancées telles que ClickUp AI (/ai) et la barre de commande IA globale. Cela facilite la mise en forme rapide (comme la numérotation que j'utilise pour les pièces jointes) et les actions complexes, tant pour les projets de travail que personnels.

Bien que le forfait Free Forever soit généreux avec un nombre illimité de membres, ses limites sont devenues plus perceptibles. J'apprécie toujours de pouvoir créer plusieurs environnements de travail (chacun avec 5 espaces gratuits) pour segmenter mes grands projets. Cependant, l'introduction de limites sur des fonctionnalités clés telles que les automatisations, les champs personnalisés et la limite stricte de 100 Mo de stockage signifie que je dois être plus attentif à la façon dont j'utilise la plateforme avant d'envisager une mise à niveau.

📮 ClickUp Insight : 24 % des utilisateurs estiment que le temps de concentration est surestimé et préfèrent le multitâche, tandis que 39 % affirment que la concentration profonde est le seul moyen pour eux de terminer un travail significatif. Quel que soit votre style de travail, ClickUp est le centre de commande alimenté par l'IA qui s'adapte à vous. Vous avez besoin d'effectuer plusieurs tâches à la fois ? Vous pouvez gérer des projets, discuter avec votre équipe et même effectuer des recherches sur le Web en temps réel, le tout sans quitter ClickUp. 🤹🏽 Vous préférez vous concentrer pleinement ? Des fonctionnalités telles que ClickUp Calendrier vous aident à bloquer les distractions, tandis que les agents automatisent les tâches routinières, afin que vous puissiez rester concentré !

2. Reclaim. ai (Idéal pour la planification automatique des tâches, des habitudes et des blocs de concentration basée sur l'IA)

Au lieu de vous demander de bloquer manuellement chaque tâche, Reclaim.ai évalue en permanence votre calendrier Google Agenda ou Outlook et prend des décisions à votre place. Il place le travail, les routines et les réunions là où ils conviennent le mieux en fonction de leur urgence et de leur priorité.

À mesure que votre emploi du temps évolue, cette alternative à Clockwise réorganise les éléments flexibles afin que les délais restent inchangés sans vous obliger à surveiller votre Calendrier toute la journée.

Vous pouvez conserver vos routines sans ajustements manuels grâce à Habits, une fonctionnalité alimentée par l'IA qui se réorganise automatiquement et réduit l'épuisement professionnel. Évitez les changements de contexte excessifs grâce à Buffer Time, qui ajoute automatiquement des pauses et des fenêtres de transition.

Les meilleures fonctionnalités de Reclaim.ai

Protégez automatiquement votre travail grâce à Focus Time , qui s'adapte aux évènements ayant une priorité élevée.

planification des tâches synchronisée à partir d'outils tels qu'Asana et ClickUp. Transformez vos tâches à haute priorité en blocs de calendrier de gestion de projet en temps réel à l'aide de lasynchronisée à partir d'outils tels qu'Asana et ClickUp.

Réservez automatiquement et plus rapidement des réunions sans conflit grâce aux liens de planification IA qui affichent les disponibilités flexibles.

Coordonnez intelligemment les réunions d'équipe récurrentes grâce à Smart Meetings, qui s'adapte aux congés et aux changements de Calendrier.

Limites de Reclaim. IA

Personnalisation limitée du calendrier, sans code couleur pour les tâches ni palettes de couleurs flexibles, contrairement aux alternatives à Reclaim.ai.

Les habitudes ne fonctionnent pas comme de véritables tâches récurrentes et nécessitent des étapes supplémentaires pour être affichées ou marquées comme achevées.

Tarifs de Reclaim. IA

Free

Starter : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Avis sur Reclaim.ia

G2 : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Reclaim. IA ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

J'apprécie la fonctionnalité de planification. Elle me permet d'utiliser différents formats de planning pour différents groupes. […] J'apprécie vraiment la section « habitudes » ; elle m'a été d'une grande aide. […] J'ai remarqué que les évènements planifiés se doublent partout. Il serait utile d'avoir de meilleures instructions sur la façon de gérer la duplication des évènements entre les calendriers personnels et professionnels. Je rencontre beaucoup de duplications lorsque j'utilise votre application et mes paramètres Google Agenda. Les instructions écrites ne sont pas claires et prêtent à confusion.

J'apprécie la fonctionnalité de planification. Elle me permet d'utiliser différents formats de planning pour différents groupes. […] J'apprécie vraiment la section « habitudes » ; elle m'a été d'une grande aide. […] J'ai remarqué que les évènements planifiés se doublent partout. Il serait utile d'avoir de meilleures instructions sur la façon de gérer la duplication des évènements entre les calendriers personnels et professionnels. Je rencontre beaucoup de duplications lorsque j'utilise votre application et mes paramètres Google Agenda. Les instructions écrites ne sont pas claires et prêtent à confusion.

🎥 Découvrez certaines des meilleures plateformes de gestion de calendrier :

3. Motion (idéal pour la hiérarchisation automatique des tâches, la reprogrammation et le Calendrier intégré)

via Motion

Motion se positionne comme un système de productivité où la planification, la hiérarchisation et l'exécution se font automatiquement. Son IA analyse en permanence vos délais, la durée des tâches, les dépendances et le temps disponible afin d'établir un planning optimisé pour la journée, puis le recalcule au fur et à mesure que les choses évoluent.

Comparé à FlowSavvy, qui se concentre sur le blocage adaptatif du temps, Motion va encore plus loin en prédisant les dates d'achèvement des projets, en réattribuant le travail entre les différents collaborateurs et en signalant les surcharges.

Ses outils intelligents de gestion des réunions offrent des liens de planification basés sur l'IA qui n'affichent que les créneaux horaires qui correspondent réellement à votre planning optimisé, tout en protégeant votre temps de concentration et en ajoutant des marges de sécurité.

Les meilleures fonctionnalités de Motion

Hiérarchisez automatiquement votre travail quotidien grâce à IA Tasks , qui réorganise vos plannings en fonction des délais, de l'effort requis et de votre capacité réelle.

Faites avancer vos projets automatiquement grâce à la gestion de projet par l'IA qui résout les dépendances et signale le travail bloqué.

Respectez les échéanciers en temps réel grâce au diagramme de Gantt IA qui se met à jour au fur et à mesure de l'avancement du travail.

Réduisez les frais généraux liés à la coordination grâce à l'assistant de réunion IA qui impose des limites aux réunions et des plages horaires optimales pour les réservations.

Limitations de mouvement

Il est difficile de gérer les nouvelles fonctionnalités, telles que les employés IA, car il n'existe aucune documentation claire à ce sujet.

Cet outil peut sembler trop sophistiqué pour un usage personnel, car de nombreuses fonctionnalités sont destinées aux équipes d’entreprises.

Tarification Motion

Pro IA : 49 $/mois par utilisateur (particuliers)

IA pour l'entreprise : 69 $/mois par utilisateur (particuliers)

Pro IA : 29 $/mois par utilisateur (Teams)

IA pour l'entreprise : 49 $/mois par utilisateur (Teams)

Avis sur Motion

G2 : 4,2/5 (plus de 130 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Motion ?

Voici un commentaire d'un utilisateur réel :

Je trouve Motion assez facile à configurer, car je n'ai eu qu'à corriger les plannings. Cela rend la gestion de mes tâches beaucoup plus facile en les classant par ordre de priorité. […] Je trouve la saisie de données dans Motion difficile, car il y a trop de boutons dans la liste des tâches, ce qui rend difficile la sélection et la catégorisation dans le cadre d'un projet donné. De plus, le logiciel peut parfois être lent, ce qui rend la saisie d'un grand nombre de tâches fastidieuse. Un autre inconvénient est son prix élevé, qui peut être prohibitif pour des étudiants comme moi, en faculté de médecine, qui ont des moyens financiers limités.

Je trouve Motion assez facile à configurer, car je n'ai eu qu'à corriger les plannings. Cela rend la gestion de mes tâches beaucoup plus facile en les classant par ordre de priorité. […] Je trouve la saisie de données dans Motion difficile, car il y a trop de boutons dans la liste des tâches, ce qui rend difficile la sélection et la catégorisation dans le cadre d'un projet donné. De plus, le logiciel peut parfois être lent, ce qui rend la saisie d'un grand nombre de tâches fastidieuse. Un autre inconvénient est son prix élevé, qui peut être prohibitif pour des étudiants comme moi, en faculté de médecine, qui ont des moyens financiers limités.

🧠 Anecdote : Les anthropologues décrivent la chronémique, c'est-à-dire la manière dont le temps est compris et valorisé différemment selon les cultures, allant de normes de ponctualité rigides dans certaines sociétés à des approches plus souples dans d'autres. Ces perceptions influencent la manière dont les gens planifient, hiérarchisent et utilisent les outils de planification.

4. Sunsama (idéal pour une planification quotidienne structurée et un blocage de temps conscient)

via Sunsama

Sunsama adopte une approche délibérément humaine de la planification. Chaque matin, vous passez en revue les tâches importées à partir d'outils tels qu'Asana, Jira, Slack et Gmail, puis vous décidez de ce qui est réaliste d'accomplir aujourd'hui. Les tâches sont directement placées dans votre Calendrier, ce qui vous oblige à faire des compromis naturels et vous aide à éviter le piège de la surcharge de travail.

Au lieu de réorganiser automatiquement votre journée à l'aide de l'IA, Sunsama met l'accent sur la prise de décision réfléchie et la visibilité des efforts. Les estimations de durée, les objectifs quotidiens et les indicateurs de charge de travail vous permettent de savoir clairement quand vous en faites trop, tandis que des fonctionnalités telles que les rituels de fin de journée et les résumés de progression renforcent les limites saines.

Les meilleures fonctionnalités de Sunsama

Guidez la planification intentionnelle grâce à des rituels de planification quotidiens qui mettent en évidence les priorités avant le début du travail.

Restez concentré grâce au mode sans distraction et aux commandes de mise en sourdine des applications.

Créez des rythmes de travail durables grâce à l'assistance du Pomodoro Chronomètre .

Suivez vos efforts et vos habitudes grâce aux analyses quotidiennes et hebdomadaires .

Alignez votre travail à court terme sur des objectifs plus ambitieux à l'aide des objectifs hebdomadaires.

Limitations de Sunsama

L'installation des tâches peut sembler fastidieuse, car les sous-tâches doivent être ajoutées après la création de la tâche principale.

Manque de fonctionnalités robustes pour la prise de notes à long terme par rapport aux applications dédiées aux tâches ou aux notes telles que Todoist.

Tarifs Sunsama

Essai gratuit de 14 jours

Abonnement annuel : 16 $/mois (facturé annuellement)

Abonnement mensuel : 20 $/mois

Avis sur Sunsama

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sunsama ?

Voici un avis Capterra pour vous :

En tant qu'entrepreneur indépendant, il est souvent difficile de gérer le nombre de tâches que j'ai à accomplir chaque jour. Sunsama me rappelle de faire des pauses, me donne une idée réaliste du temps que prendra une tâche et me fournit un résumé hebdomadaire de la façon dont j'utilise mon temps. Je peux regrouper mes calendriers personnels et professionnels, mes activités de bien-être et mon temps en famille en un seul endroit. Cela m'aide à rester en phase avec mes objectifs et mes intentions... Parfois, j'oublie d'attribuer une tâche au bon canal. J'aimerais que cela soit plus facile/plus évident. De plus, il faut entrer une tâche, puis y revenir pour inclure des sous-tâches. J'aimerais que ce processus soit plus fluide.

En tant qu'entrepreneur indépendant, il est souvent difficile de gérer le nombre de tâches que j'ai à accomplir chaque jour. Sunsama me rappelle de faire des pauses, me donne une idée réaliste du temps que prendra une tâche et me fournit un résumé hebdomadaire de la façon dont j'utilise mon temps. Je peux regrouper mes calendriers personnels et professionnels, mes activités de bien-être et mon temps en famille en un seul endroit. Cela m'aide à rester en phase avec mes objectifs et mes intentions... Parfois, j'oublie d'attribuer une tâche au bon canal. J'aimerais que cela soit plus facile/plus évident. De plus, il faut entrer une tâche, puis y revenir pour inclure des sous-tâches. J'aimerais que ce processus soit plus fluide.

🧠 Anecdote amusante : Certaines personnes ont l'impression que le temps passe vite lorsqu'elles sont concentrées, tandis que d'autres ont l'impression qu'il s'écoule lentement. Cette perception subjective a une incidence sur la manière dont nous répartissons notre temps ou planifions nos tâches. Une formation à la prise de conscience et à l'estimation de durée permet d'améliorer la précision de la planification et de réduire le stress.

📖 À lire également : Meilleur logiciel de surveillance des employés

5. Akiflow (idéal pour la saisie centralisée des tâches, la planification et la coordination multi-applications)

via Akiflow

Akiflow repose sur le concept de la technique du flowtime et rassemble les tâches, les messages et les évènements provenant de Slack, Gmail, Asana, Trello et d'autres applications dans son centre de commande. Tout atterrit dans une boîte de réception universelle, où vous décidez ce qui mérite votre attention aujourd'hui, puis vous le placez directement dans votre calendrier à l'aide du blocage de temps.

Ce qui distingue Akiflow en tant qu'alternative à FlowSavvy, c'est son équilibre entre contrôle et automatisation.

Il réduit la charge cognitive en transformant les entrées dispersées en blocs de temps structurés. De plus, l'assistant IA intégré, Aki, ajoute une couche conversationnelle, vous permettant de planifier, de reprogrammer ou d'automatiser des routines avec un langage naturel.

Les meilleures fonctionnalités d'Akiflow

Bloquez votre temps avec précision grâce à un blocage de temps avancé et des créneaux horaires personnalisables.

flux de travail IA créés à partir d'invites et Automatisez les actions récurrentes à l'aide decréés à partir d'invites et de modèles IA prédéfinis pour le suivi du temps.

Partagez facilement vos disponibilités grâce aux liens de réunion synchronisés avec votre Calendrier réel.

Évaluez votre progression et améliorez vos habitudes de planification grâce aux statistiques et aux rituels quotidiens.

Limitations d'Akiflow

Les fonctionnalités de base semblent encore incomplètes, les utilisateurs souhaitant que les fonctionnalités de base, telles que les rappels personnalisés, soient prioritaires par rapport aux nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA.

Les tâches ne prennent pas en charge les délais spécifiques, ce qui constitue une lacune importante pour une planification précise.

Tarifs Akiflow

Tarification personnalisée

Avis sur Akiflow

G2 : 4,8/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Akiflow ?

Voici ce qu'un utilisateur avait à dire :

J'apprécie beaucoup le fait qu'Akiflow s'intègre à mon compte ClickUp, ce qui me permet de voir clairement ce qui a été planifié dans mon calendrier et dans plusieurs environnements de travail, afin de m'assurer que rien n'a été oublié. […] Ce que je n'aime pas, c'est que lorsque je coche des tâches, il n'y a pas d'option pour ajouter automatiquement le temps passé sur cet évènement au temps suivi dans ClickUp. Cependant, lorsque je le marque comme achevé dans Akiflow, cela me redirige directement vers la tâche ClickUp. L'autre chose que j'aimerais voir, c'est la possibilité de regrouper facilement mes tâches ClickUp en fonction de leur emplacement d'origine dans ClickUp.

J'apprécie beaucoup le fait qu'Akiflow s'intègre à mon compte ClickUp, ce qui me permet de voir clairement ce qui a été planifié dans mon calendrier et dans plusieurs environnements de travail, et ainsi m'assurer que rien n'a été oublié. […] Ce que je n'aime pas, c'est que lorsque je coche des tâches, il n'y a pas d'option pour ajouter automatiquement le temps passé sur cet évènement au temps suivi dans ClickUp. Cependant, lorsque je le marque comme achevé dans Akiflow, cela me redirige directement vers la tâche ClickUp. L'autre chose que j'aimerais voir, c'est la possibilité de regrouper facilement mes tâches ClickUp en fonction de leur emplacement d'origine dans ClickUp.

🔍 Le saviez-vous ? L'idée de diviser la journée en blocs d'activités fixes n'est pas nouvelle. Les premiers calendriers étaient alignés sur les cycles agricoles, ce qui correspondait essentiellement à une planification précoce du travail quotidien essentiel lié aux saisons.

6. Notion (idéal pour un environnement de travail flexible combinant base de données, notes et Calendriers)

via Notion

Notion n'est pas une application de planification au sens traditionnel du terme. Il s'agit plutôt d'un logiciel de gestion des connaissances flexible qui vous permet de concevoir votre propre système de planification.

Au lieu de règles prédéfinies comme FlowSavvy, il vous offre des blocs de base utilisant des bases de données, des pages, des calendriers et désormais des agents IA. Avec le lancement de Notion Calendar, les tâches, les échéances et les réunions peuvent coexister. Cela fonctionne particulièrement bien si votre planning est lié à des systèmes plus vastes tels que des pipelines de contenu, des plans d'étude, le travail avec des clients ou des projets à long terme.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Créez des systèmes de planification personnalisés à l'aide de bases de données , de vues et de dispositions de calendrier .

Automatisez le travail répétitif à l'aide de Notion IA et Notion Agents .

Capturez, résumez et organisez vos réunions grâce à IA Meeting Notes .

Trouvez instantanément des réponses dans vos documents et outils grâce à Enterprise Search .

Connectez les environnements de travail entre les équipes grâce à des permissions granulaires et des pages partagées.

Limitations de Notion

Fonctionnalité hors ligne limitée, rendant difficile l'accès ou la mise à jour du contenu sans connexion Internet.

Les fonctionnalités d'IA peuvent parfois sembler intrusives et la plateforme offre un contrôle limité pour les désactiver complètement.

Tarifs Notion

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Avis sur Notion

G2 : 4,6/5 (plus de 8 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Extrait d'un avis d'utilisateur:

La meilleure fonctionnalité est que j'aime les projets Notion car, lors de la création d'un projet, je peux définir son statut, puis les détails de son échéance, puis s'il s'agit d'un projet ayant une priorité ou non. Ensuite, le projet est évalué en pourcentage... Au début, Notion est assez compliqué car il y a beaucoup de fonctionnalités, nous voulons donc les construire une par une. Notion propose également des services payants, mais d'après mon expérience, cela ne vaut pas la peine de payer, la version gratuite est suffisante.

La meilleure fonctionnalité est que j'aime les projets Notion car, lors de la création d'un projet, je peux définir son statut, puis les détails de son échéance, puis s'il s'agit d'un projet ayant une priorité ou non. Ensuite, le projet est évalué en pourcentage... Au début, Notion est assez compliqué car il y a beaucoup de fonctionnalités, nous voulons donc les construire une par une. Notion propose également des services payants, mais d'après mon expérience, cela ne vaut pas la peine de payer, la version gratuite est suffisante.

🚀 Avantage ClickUp : Allez au-delà de la planification automatique de base en ajoutant une véritable intelligence à la manière dont le travail est créé, ajusté et suivi avec ClickUp BrainGPT. Au lieu de simplement placer des tâches dans un calendrier, il comprend le contexte, vos priorités, vos réunions, vos dépendances et votre charge de travail, afin que vos plans restent réalistes même si votre semaine change. Optimisez votre planning en temps réel grâce aux suggestions intelligentes de ClickUp BrainGPT Voici comment cela peut vous aider : Transformez vos commandes vocales en tâches , notes de réunion ou évènements du Calendrier à l'aide de , notes de réunion ou évènements du Calendrier à l'aide de Talk-to-Text , afin que vos idées ne se perdent pas en cours de journée.

Obtenez des suggestions pour des délais plus intelligents et une replanification basée sur la charge de travail en temps réel et les dépendances à l'aide de simples invitations en langage naturel.

Passez d'un modèle d'IA de pointe à un autre, comme ChatGPT, Claude et Gemini, depuis un seul environnement de travail pour vous adapter à différentes tâches de planification ou de réflexion.

Récupérez le contexte à partir d'applications tierces en connexion afin que les tâches et les réunions restent à jour sans synchronisation manuelle.

📌 Essayez ces instructions : Analysez mes tâches, mes échéances, mes dépendances et mes réunions. Identifiez les conflits, redéfinissez les priorités en fonction de l'impact et suggérez un réajustement du calendrier si nécessaire.

7. Fantastical (idéal pour les calendriers avancés, la création d'évènements et la synchronisation entre plusieurs calendriers)

via Fantastical

Fantastical est une application premium de calendrier et de tâches qui met l'accent sur la rapidité, la clarté et le design. Elle s'ajoute aux autres outils que vous utilisez déjà, tels que iCloud, Google ou Exchange, et vous offre un moyen plus simple d'ajouter et d'afficher des évènements.

Tout se synchronise sur Mac, iPhone, iPad, Apple Watch et même Apple Vision Pro.

En tant qu'alternative à FlowSavvy, Fantastical convient aux personnes qui recherchent le contrôle et la commodité, plutôt que l'automatisation de la replanification. Il ne réorganisera pas votre journée à votre place, mais il facilite la planification, le partage de vos disponibilités et la coordination avec les autres. Il est particulièrement adapté aux professionnels, aux créatifs et aux utilisateurs Apple.

Les meilleures fonctionnalités de Fantastical

Partagez vos disponibilités à l'aide de Openings pour réserver des réunions sans va-et-vient.

Proposez plusieurs horaires de réunion avec Propositions en fonction de la disponibilité des participants.

Passez à l'affichage DayTicker , puis à l'affichage par jour, semaine, mois, trimestre et année.

Joignez des fichiers et des photos directement aux évènements grâce à des pièces jointes synchronisées dans le cloud.

Filtrez le bruit à l'aide des ensembles de calendriers et des filtres de concentration.

Limites de Fantastical

La version gratuite est très limitée, les fonctionnalités essentielles étant réservées au forfait payant.

Les fonctionnalités de gestion des tâches sont basiques et en retard par rapport aux outils dédiés à la gestion des tâches ou à la productivité.

Tarifs Fantastical

Free

Individuel : 6,99 $/mois par utilisateur

Famille : 10,49 $/mois (jusqu'à cinq utilisateurs)

Équipe : 6,99 $/mois par utilisateur

Avis sur Fantastical

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fantastical ?

De vrais utilisateurs partagent leur expérience :

J'adore pouvoir gérer tous mes calendriers à partir d'un seul outil. Et j'adore pouvoir créer de nouveaux évènements et de nouvelles tâches en tapant en langage naturel... Pour une raison quelconque, ma montre ne se synchronise qu'avec les mises à jour effectuées sur mon téléphone et non sur mon iPad, ce qui signifie que lorsque je marque des tâches comme achevées sur mon iPad, elles n'apparaissent pas comme achevées sur ma montre tant que je ne les ai pas également marquées comme achevées sur mon téléphone.

J'adore pouvoir gérer tous mes calendriers à partir d'un seul outil. Et j'adore pouvoir créer de nouveaux évènements et de nouvelles tâches en tapant en langage naturel... Pour une raison quelconque, ma montre ne se synchronise qu'avec les mises à jour effectuées sur mon téléphone et non sur mon iPad, ce qui signifie que lorsque je marque des tâches comme achevées sur mon iPad, elles n'apparaissent pas comme achevées sur ma montre tant que je ne les ai pas également marquées comme achevées sur mon téléphone.

🧠 Anecdote amusante : bien avant l'apparition des calendriers ou des applications, les philosophes de l'Antiquité, comme les stoïciens, mettaient l'accent sur le temps comme discipline. Sénèque a écrit sur la maîtrise du temps pour vivre avec un but, soulignant que le temps qui n'est pas activement guidé est du temps perdu.

8. Todoist (idéal pour les listes de tâches, les tâches récurrentes et la gestion des priorités)

via Todoist

Todoist est une application de planification quotidienne claire et fiable qui privilégie la simplicité et la cohérence plutôt que la complexité. Son approche axée sur les tâches vous permet de saisir rapidement vos idées, vos rappels et vos actions dès qu'ils vous viennent à l'esprit. Vous pouvez ainsi organiser vos tâches par priorité, date d'échéance, libellé et projet.

Des fonctionnalités telles que les tâches récurrentes, les niveaux de priorité et la saisie en langage naturel rendent la planification rapide et fluide, tandis que les vues « Aujourd'hui » et « À venir » offrent un aperçu clair de ce qui vous attend.

Ses fonctionnalités légères de collaboration en équipe, telles que les projets partagés et les commentaires, le rendent adapté aux petites équipes sans imposer la charge supplémentaire d'un logiciel complet de gestion de projet.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Organisez votre travail à l'aide de projets, de sections, de libellés et de sous-tâches.

Hiérarchisez les tâches importantes à l'aide des niveaux de priorité P1 à P4.

Synchronisation transparente entre le Web, les ordinateurs de bureau, les appareils mobiles, les appareils portables et les extensions de navigateur.

Limitations de Todoist

Ne dispose pas de fonctionnalités intégrées de suivi du temps et de gestion de projet avancée par rapport à d'autres plateformes.

Les notifications peuvent être irrégulières, et certains utilisateurs signalent des rappels manqués ou retardés.

Tarifs Todoist

Débutant : Gratuit

Pro : 5 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

Entreprise : 8 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

Avis sur Todoist

G2 : 4,5/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Todoist dans la vie réelle ?

Un utilisateur résume ainsi :

Le meilleur produit que j'ai trouvé dans cette catégorie. Il offre des fonctionnalités de gestion des tâches, de liste de choses à faire et de rappel. Son interface utilisateur est très interactive et très facile à naviguer. En outre, il garantit la confidentialité et la sécurité des données. Le service client est également rapide et très utile... Le logiciel pourrait être mieux intégré à d'autres outils. De plus, le produit est un peu cher. Sinon, c'est un produit excellent et très utile.

Le meilleur produit que j'ai trouvé dans cette catégorie. Il offre des fonctionnalités de gestion des tâches, de liste de choses à faire et de rappel. Son interface utilisateur est très interactive et très facile à naviguer. En outre, il garantit la confidentialité et la sécurité des données. Le service client est également rapide et très utile... Le logiciel pourrait être mieux intégré à d'autres outils. De plus, le produit est un peu cher. Sinon, c'est un produit excellent et très utile.

📖 À lire également : Modèles gratuits de listes de tâches pour vos projets à faire

9. TickTick (idéal pour la gestion des tâches et des habitudes avec Pomodoro)

via TickTick

TickTick est une application de productivité polyvalente qui combine la gestion des tâches, la planification du Calendrier, le suivi des habitudes et des outils de concentration. Elle facilite la gestion des tâches quotidiennes et des routines à long terme.

Les tâches peuvent être saisies rapidement à l'aide d'une entrée en langage naturel ou vocale, puis organisées avec des priorités, des étiquettes, des listes et des dates d'échéance afin que tout reste réalisable.

La plateforme combine les tâches et la gestion du temps. Vous pouvez visualiser votre travail dans plusieurs vues de calendrier, échéanciers ou dispositions d'agendas. Des rappels intelligents et récurrents vous permettent de ne manquer aucune tâche importante, même en cas de changement d'horaire. Ses chronomètres Pomodoro intégrés, ses statistiques de concentration et son suivi des habitudes favorisent le travail approfondi et la cohérence.

Les meilleures fonctionnalités de TickTick

Passez d'une vue Liste à une vue Kanban, échéancier ou matrice d'Eisenhower.

Créez des routines à l'aide du suivi des habitudes avec des statistiques détaillées.

Ne manquez plus jamais une tâche grâce à des rappels constants, récurrents, basés sur la localisation et envoyés par e-mail.

Personnalisez votre installation avec plus de 40 thèmes et la possibilité de synchroniser vos données sur plusieurs plateformes.

Limitations de TickTick

La migration depuis d'autres gestionnaires de tâches peut s'avérer fastidieuse, car elle nécessite souvent de recréer manuellement les listes et les tâches imbriquées.

Manque d'analyses avancées et d'informations sur la productivité pour les équipes qui ont besoin de rapports détaillés sur les performances.

Tarifs TickTick

Free

Premium : 35,99 $/an par utilisateur

Avis sur TickTick

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de TickTick ?

Un utilisateur explique ainsi :

Il comprend des fonctionnalités conviviales qui nous aident dans les cas de test. Par exemple, la fonction de sous-tâches est particulièrement utile pour décomposer des cas complexes en étapes plus petites et plus faciles à gérer, ce qui facilite leur suivi et leur exécution efficace. Nous pouvons également suivre les documents pertinents et les preuves des résultats des tests en joignant des fichiers et des liens de réservation à chaque tâche... C'est une excellente application pour gérer les tâches quotidiennes, mais elle présente un inconvénient : elle ne dispose pas de fonctionnalités sophistiquées d'analyse des données permettant de fournir des informations approfondies sur la productivité de l'équipe.

Il comprend des fonctionnalités conviviales qui nous aident dans les cas de test. Par exemple, la fonction de sous-tâches est particulièrement utile pour décomposer des cas complexes en étapes plus petites et plus faciles à gérer, ce qui facilite leur suivi et leur exécution efficace. Nous pouvons également suivre les documents pertinents et les preuves des résultats des tests en joignant des pièces jointes et des liens de réservation à chaque tâche... C'est une excellente application pour gérer les tâches quotidiennes, mais l'un de ses inconvénients est qu'elle ne dispose pas de fonctionnalités sophistiquées d'analyse des données permettant de fournir des informations approfondies sur la productivité de l'équipe.

🧠 Anecdote : Les anthropologues distinguent les cultures monochroniques (qui planifient et segmentent le temps de manière rigoureuse) des cultures polychroniques (qui considèrent le temps comme plus fluide et relationnel).

📖 À lire également : Meilleur logiciel de gestion des temps de présence

10. Google Agenda (idéal pour la planification simple d'évènements et l'intégration à Gmail)

via Google Agenda

Google Agenda est un logiciel de gestion de réunions simple et efficace, conçu pour vous aider à gérer votre temps sans vous prendre la tête. Il vous permet de créer des évènements, de définir des rappels, d'inviter des personnes, d'ajouter des emplacements et de gérer des réunions récurrentes, le tout synchronisé instantanément sur le web et sur mobile.

Grâce à son intégration poussée avec Gmail et Google Workspace, les évènements tels que les vols, les réunions et les réservations peuvent s'afficher automatiquement, ce qui réduit les entrées manuelles et les oublis.

Ces alternatives sont particulièrement utiles pour les personnes et les équipes qui utilisent déjà Google Workspace et qui recherchent un outil fiable d'optimisation du calendrier, compatible avec les e-mails, les réunions et les disponibilités partagées.

Les meilleures fonctionnalités de Google Agenda

Planifiez vos habitudes personnelles à l'aide d' objectifs qui s'adaptent à votre Calendrier.

Protégez votre travail en profondeur grâce à Focus Time , qui refuse automatiquement les réunions conflictuelles.

Participez à des réunions vidéo en un seul clic grâce à l'intégration native de Google Meet.

Utilisez Gemini pour afficher, créer et gérer les évènements Google Agenda directement depuis Gmail et l'application Gemini à l'aide de commandes en langage naturel.

Limitations de Google Agenda

La configuration des rappels peut être incohérente, les notifications ne se déclenchant parfois pas comme prévu.

La gestion de plusieurs comptes Google peut être source de confusion et difficile à organiser.

Tarifs de Google Agenda

Free

Tarification personnalisée

Avis sur Google Agenda

G2 : 4,6/5 (plus de 47 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 3 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Agenda ?

Voici un aperçu des commentaires des utilisateurs :

Facile à utiliser et gratuit, il s'intègre également à une multitude d'autres applications et plateformes, ce qui facilite la planification et le rappel des rendez-vous. Je n'ai jamais eu de problème de plantage ou de défaillance, même lorsque mon système a dû être mis à jour. C'est un véritable atout !... Google Agenda est idéal pour la planification quotidienne simple, mais il lui manque tout composant qui en ferait une véritable application de gestion de projet. De plus, si votre compte est piraté, vous perdez tout votre planning.

Facile à utiliser et gratuit, il s'intègre également à une multitude d'autres applications et plateformes, ce qui facilite la planification et le rappel des rendez-vous. Je n'ai jamais eu de problème de plantage ou de défaillance, même lorsque mon système a dû être mis à jour, c'est un véritable soldat !... Google Agenda est idéal pour la planification quotidienne simple, mais il ne dispose d'aucun composant qui en ferait une véritable application de gestion de projet. De plus, si votre compte est piraté, tout votre planning est perdu.

🔍 Le saviez-vous ? Des études sur le comportement des consommateurs montrent que le fait de planifier des activités de loisirs, comme aller au cinéma ou prendre un café, peut donner l'impression qu'il s'agit davantage d'un travail à accomplir que d'un moment de plaisir spontané, soulignant ainsi le coût psychologique intéressant d'une structuration excessive du temps.

Planifiez ClickUp dans votre calendrier !

Trouver le bon outil de planification peut transformer la façon dont vous organisez votre journée.

Chacun de ces outils est performant en soi, mais de nombreuses personnes abandonnent Flowsavvy pour trouver une solution de gestion de projet tout-en-un. Celle-ci doit permettre de gérer les tâches, les projets, la planification et l'automatisation sans avoir à passer d'une application à l'autre. C'est exactement ce qu'offre ClickUp.

ClickUp Brain vous propose des suggestions de tâches intelligentes et vous aide à réorganiser votre planning, tandis que ClickUp Automations vous aide à créer des flux de travail personnalisés basés sur l'IA. De plus, ClickUp Calendar visualise et ajuste votre planning en un seul endroit, vous offrant ainsi un système connecté qui s'adapte à votre travail réel.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui !