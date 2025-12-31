Comment gérer plusieurs comptes de réseaux sociaux comme un pro

Vous consultez votre téléphone le matin : trois notifications Instagram, un message privé d'un client sur LinkedIn et quelqu'un qui a ajouté votre marque à une étiquette sur X.

Et le contenu d'aujourd'hui ? Il n'est même pas programmé.

La gestion de plusieurs comptes pour votre marque peut rapidement vous prendre beaucoup de temps. La bonne nouvelle ? Vous n'avez pas besoin d'une grande équipe ni d'un budget important pour rester au top.

Dans ce guide, vous découvrirez un flux de travail en 8 étapes pour planifier, produire, programmer et réviser du contenu sur différentes plateformes sans avoir à jongler entre cinq onglets.

Pourquoi la gestion de plusieurs comptes sur les réseaux sociaux est-elle un défi ?

Gérer plusieurs comptes signifie souvent devoir jongler simultanément entre différents styles de contenu, les attentes du public et les directives des plateformes. Comprenons pourquoi il est difficile de gérer différents comptes sur les réseaux sociaux :

Besoins spécifiques à chaque plateforme : Instagram privilégie les Reels, X préfère les réactions à chaud et LinkedIn mise sur des récits soignés. Cela signifie que vous devez constamment changer de ton, de format et de stratégie tout en conservant un style cohérent pour votre marque.

Tâches manuelles : vous connecter et vous déconnecter de vos comptes, republier le même message ou répondre à des messages privés sur cinq onglets différents ? Cela vous prend beaucoup de temps. C'est là qu'un flux de travail répétable et vous connecter et vous déconnecter de vos comptes, republier le même message ou répondre à des messages privés sur cinq onglets différents ? Cela vous prend beaucoup de temps. C'est là qu'un flux de travail répétable et l'automatisation de la création de contenu s'avèrent utiles.

Changements d'algorithmes et de politiques : les plateformes mettent à jour leurs règles avec une précision horlogère. Un jour, votre engagement est en plein essor, le lendemain, votre portée s'effondre.

Nécessité de réaliser la création de contenu de manière cohérente : alimenter plusieurs calendriers de contenu signifie que vous devez être constamment « à l'affût ». Vous ne pouvez pas publier la même chose partout, et votre public sait quand vous ne vous donnez pas à fond.

Plus le nombre de comptes augmente, plus la complexité s'accroît. Il devient difficile de coordonner les ressources, les validations, les échéanciers et l'engagement sur toutes les plateformes sans un outil dédié à la gestion des réseaux sociaux et un processus d'audit régulier.

🔍 Le saviez-vous ? Plus de 91 % des utilisateurs d'Instagram regardent des vidéos chaque semaine ! Mieux encore ? Les vidéos courtes, en particulier celles d'environ 26 secondes, sont celles qui suscitent le plus de commentaires. Et près de la moitié des utilisateurs préfèrent les stories Instagram aux autres types de contenu.

Comment gérer plusieurs comptes de réseaux sociaux : 8 conseils éprouvés

La gestion de plusieurs comptes sociaux devient plus facile lorsque vous la considérez comme un flux de travail et non comme une corvée quotidienne. Les conseils ci-dessous vous aideront à définir une stratégie, à planifier le contenu dans un calendrier, à accélérer les validations, à réaliser l’automatisation des transferts et à mesurer ce qui fonctionne, afin que vous puissiez en tirer le meilleur parti.

ClickUp offre aux équipes chargées des réseaux sociaux un hub central pour planifier, rédiger, collaborer et suivre les performances, ainsi qu'une IA pour accélérer la création de contenu et la prise de décisions. Associez-le au logiciel de gestion de projet marketing ClickUp pour garder vos campagnes, commentaires, fichiers et tâches connectés sans avoir à jongler entre cinq onglets.

Plongeons-nous dans ces conseils.

1. Commencez par définir une stratégie

Avant de rédiger une légende ou de désigner un designer, commencez par clarifier vos objectifs. Définissez vos objectifs pour chaque plateforme, identifiez votre public cible, déterminez le type de contenu adapté à chaque audience et définissez comment vous mesurerez la réussite.

Instagram peut se concentrer sur la notoriété de la marque, tandis que LinkedIn génère des prospects ou des partenariats. Chaque plateforme a son propre rôle, et chaque rôle nécessite son propre plan.

ClickUp Docs aide les équipes à organiser cette planification en un seul endroit. L'espace de gestion des documents est intégré à vos flux de travail ClickUp Task.

Créez des références stratégiques pour les réseaux sociaux à l'aide de ClickUp Docs pour chaque client ou campagne

Commencez par créer un document pour chaque client ou marque que vous gérez. Utilisez une section pour définir le ton et le style, une autre pour définir les objectifs de la plateforme et une troisième pour définir les types de publications, comme les Reels, les carrousels ou les études de cas.

Par exemple, si vous gérez trois clients sur cinq plateformes, utilisez des documents distincts pour consigner les détails de la stratégie de marketing de contenu de chaque marque, puis liez-les aux campagnes actives afin que les membres de l'équipe puissent s'y référer avant de créer du contenu.

🧠 Anecdote amusante : Meta (Facebook) a été le premier réseau social à atteindre le milliard de comptes, et il ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, il compte plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs par mois, ce qui le rend plus peuplé que n'importe quel pays au monde !

2. Créez un calendrier de contenu unifié

Une fois la stratégie définie, transformez-la en calendrier. Chaque réseau social a son propre rythme. Vous devez pouvoir visualiser les campagnes de tous vos clients et sur tous les canaux sans avoir à activer/désactiver des outils.

ClickUp Calendrier vous sauve la mise ici. Sa planification automatique des tâches vous aide à hiérarchiser vos priorités quotidiennes sans avoir à microgérer votre échéancier.

Utilisez le Calendrier ClickUp pour planifier intelligemment vos échéanciers et rester sur la bonne voie

Imaginons que vous soyez un gestionnaire de réseaux sociaux indépendant chargé de trois marques : le logiciel de calendrier de contenu peut intégrer la planification du contenu pour le lancement du produit de la marque A le matin et programmer l'engagement communautaire pour la marque B l'après-midi. Il vous rappelle également l'appel de révision de la campagne de la marque C.

Vous pouvez même inviter des collaborateurs, attribuer des tâches à des créateurs de contenu ou à des designers, et suivre ce qui est en cours ou sera mis en ligne cette semaine-là. Pour les appels de planification récurrents, ClickUp AI Notetaker peut enregistrer les décisions et les actions à mener, garantissant ainsi que les mises à jour ne disparaissent pas après la réunion.

Vous ne voulez pas partir de zéro ? Utilisez les modèles de calendrier pour réseaux sociaux de ClickUp.

Obtenez un modèle gratuit Planifiez du contenu multiplateforme à l'aide du modèle de calendrier de contenu ClickUp.

Le modèle de calendrier de contenu ClickUp vous offre une vue calendiaire où chaque publication est représentée par une tâche. Utilisez-le pour organiser votre contenu sur Instagram, LinkedIn, Facebook et TikTok dans un espace de travail partagé. Filtrez par marque, attribuez des échéances et modifiez les dates selon vos besoins. Le modèle de calendrier de contenu vous permet d'ajuster instantanément le timing ou les propriétaires de contenu grâce à son interface glisser-déposer.

Obtenez un modèle gratuit Suivez les variations spécifiques à chaque plateforme à l'aide du modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux de ClickUp.

Pour les campagnes qui couvrent plusieurs formats, le modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux de ClickUp offre un contrôle supplémentaire. Organisez vos publications par plateforme, format ou objectif de campagne tout en effectuant le suivi des légendes, des visuels et des hashtags côte à côte sans perdre le contexte.

Vous pouvez également ajouter des étiquettes à des rédacteurs, joindre des pièces jointes et gérer le statut, de la version préliminaire à la version finale, dans le modèle de réseau social.

⭐ Avis client ClickUp :

J'utilise ClickUp pour la gestion de projet et de tâches, ainsi que pour l'organisation des flux de travail, ce qui m'aide à mieux suivre les tâches et à mieux gérer mon temps. J'adore la fonctionnalité qui permet de créer des tableaux pour visualiser le flux des tâches d'un projet. C'est extrêmement utile, car j'utilise ces tableaux pour établir des calendriers mensuels pour les réseaux sociaux, ce qui m'aide à visualiser efficacement le contenu. De plus, la facilité d'utilisation globale de ClickUp correspond exactement à ce que nous recherchions dans un logiciel de gestion de projet, car il a remplacé une application développée en interne qui présentait de nombreuses lacunes. L'installation initiale a été très facile, ce qui était un gros avantage. De plus, l'intégration transparente avec des outils tels que Google Drive et Outlook rend ClickUp encore plus efficace pour mon flux de travail. Dans l'ensemble, ClickUp offre une solution intuitive et complète qui répond parfaitement à nos besoins en matière de gestion de projet.

Considérez ClickUp comme le système d'enregistrement (planification + approbations) et votre planificateur comme le moteur de publication.

Une fois votre calendrier mappé, n'attendez pas pour cliquer manuellement sur « Publier » sur chaque plateforme. Utilisez plutôt des outils tels que Buffer, Hootsuite ou Later. Ces outils de gestion de projet sur les réseaux sociaux vous permettent de planifier votre contenu, de le publier automatiquement sur plusieurs plateformes et même de prévisualiser l'apparence de vos publications, ce qui est idéal pour conserver l'esthétique de votre grille ou la cohérence du ton de votre marque.

Vous pouvez intégrer ces plateformes à votre environnement de travail grâce à l'intégration Zapier de ClickUp. Cela signifie que vous pouvez créer une tâche dans ClickUp, y joindre votre brouillon de publication en pièce jointe et le lier à un créneau horaire programmé dans votre outil de planification.

Le modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux de ClickUp est un moyen efficace de gérer cela, vous aidant à toucher de nouveaux publics et à réaliser la promotion de votre marque tout en accordant à chaque publication l'attention qu'elle mérite.

Obtenez un modèle gratuit Structurez vos flux de travail de pré-planification à l'aide du modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux de ClickUp.

Chaque publication est une tâche qui progresse à travers des étapes claires, notamment « Brief prêt », « En cours de conception », « En attente d'approbation » et « Prêt à être programmé », ce qui vous permet de garder une longueur d'avance sur le calendrier pour un engagement constant. Cela vous aide à standardiser les transferts et à suivre les notes/liens de performance par publication, ce qui facilite l'optimisation ultérieure.

4. Créez et réutilisez du contenu par lots

Rédiger un message à la fois n'est pas rentable. Le traitement par lots vous aide à rester concentré, en particulier lorsque vous gérez des volumes importants. Vous gagnez des heures lorsque vous regroupez des tâches telles que la rédaction de légendes, la recherche d'images et la modification en cours de vidéo.

ClickUp Docs prend en charge le travail par lots en vous permettant de rédiger des idées longues et d'intégrer directement des éléments plus courts dans votre flux de travail.

Regroupez le contenu de vos campagnes à partir d'une seule source à l'aide de ClickUp Docs et des tâches liées

Par exemple, créez un document pour définir les grandes lignes d'une nouvelle campagne, puis divisez-le en une légende Instagram, une publication LinkedIn et un script de reel. Conservez toutes les versions liées à une seule source afin que les modifications en cours ou les mises à jour puissent être facilement synchronisées. Cette approche fonctionne particulièrement bien pour la gestion de séries récurrentes, telles que des conseils hebdomadaires ou des présentations de clients.

ClickUp Brain accélère ce processus.

Adaptez et mettez en forme votre contenu plus rapidement grâce à ClickUp Brain

Cet assistant IA intégré vous aide à reformuler, résumer ou adapter instantanément le ton de vos contenus à la voix de votre marque. Si vous avez rédigé un nouvel article de blog ou un script vidéo, utilisez ClickUp Brain pour le raccourcir en une légende ou le reformater pour une autre plateforme, le tout dans le cadre de votre tâche.

Si vous gérez trois clients dont les thèmes se recoupent, cela permet de localiser le langage ou de retravailler un concept de campagne en plusieurs tons de marque sans repartir de zéro.

🧠 Anecdote amusante : si les États-Unis dominent le nombre de plateformes de réseaux sociaux au niveau mondial, la Chine n'est pas en reste avec WeChat, QQ et Douyin (que vous connaissez probablement sous le nom de TikTok). Eh oui, TikTok n'est autre que la version internationale de Douyin !

Conseil pour le flux de travail : la plupart des gens pensent qu'ils se souviendront d'une bonne accroche lorsqu'elle leur viendra plus tard dans la journée. Ce n'est pas le cas. ClickUp BrainGPT résout ce problème grâce à la fonctionnalité Talk to Text, qui vous permet de rédiger des variantes, des hashtags ou des idées de contenu dès qu'elles vous viennent à l'esprit. ClickUp BrainGPT Talk to Text Il détecte automatiquement le ton et la structure, ce qui vous permet de capturer vos idées désordonnées sans interrompre votre activité. Pour les créateurs qui jonglent entre plusieurs marques, c'est le moyen le plus simple d'éviter que les idées ne s'envolent et de transformer les notes vocales en textes prêts à faire l'objet de modifications en cours.

5. Collaborez avec votre équipe

La gestion de plusieurs comptes implique souvent plusieurs personnes, notamment des rédacteurs, des designers, des responsables de marque et parfois des clients. Sans système partagé, les commentaires se perdent dans les e-mails, les rôles deviennent flous et les délais ne sont pas respectés.

Les tâches ClickUp permettent à chacun de connaître son rôle à chaque étape grâce à plusieurs personnes assignées, des dates d'échéance personnalisées et des checklists pour les sous-étapes au sein d'une même carte.

Cependant, pour renforcer la responsabilité, vous pouvez utiliser les commentaires assignés de ClickUp.

Attribuez des rôles clairs à l'aide des commentaires assignés de ClickUp afin d'éviter les goulots d'étranglement pendant la production.

Cela vous permet de centraliser les commentaires directement dans vos tâches et vos documents. Identifiez les membres de l'équipe, demandez des mises à jour et résolvez les fils de discussion une fois terminé. Tout le monde peut voir l'historique complet dans son contexte.

Par exemple, si le responsable de marque souhaite modifier le CTA dans une publication carrousel, il peut laisser un commentaire directement dans la tâche où se trouve le brouillon de légende. Le rédacteur voit le problème, apporte la modification et le marque comme résolu.

Suivez avec précision les étapes de contenu à l'aide des statuts de tâches personnalisés ClickUp pour les flux de travail sociaux

Les statuts de tâches personnalisés de ClickUp aident les équipes à suivre le contenu à chaque étape de la production. Au lieu des statuts génériques « À faire » ou « Terminé », créez des statuts qui reflètent votre flux de travail éditorial, tels que Brouillon en cours, En cours de révision, Approuvé et Planifié.

📖 À lire également : Outils d'IA pour la génération de légendes pour les réseaux sociaux et le contenu vidéo

6. Automatisez les tâches répétitives

Le travail administratif répétitif ralentit les équipes chargées du contenu. Si vous passez du temps à marquer des statuts, à attribuer des transferts ou à copier des briefs, c'est du temps que vous pourriez consacrer à la stratégie de contenu ou à l'engagement communautaire.

Les automatisations ClickUp sont très utiles dans ce domaine.

Planifiez vos publications et réduisez l’effort manuel grâce aux automatisations ClickUp

Vous pouvez définir des règles simples telles que : « Si une publication est approuvée, identifiez le planificateur, marquez-la comme « Prête » et prévenez l'équipe sur Chat. » Et le tour est joué. Vous pouvez même identifier automatiquement les campagnes ou les types de contenu afin de garantir la clarté et la cohérence des analyses. Cela aide les agences, les freelances et les petites équipes à travailler plus rapidement sans avoir à microgérer les étapes.

Grâce à l'automatisation, vous pouvez programmer des publications et des tâches récurrentes, telles que des sessions de veille des tendances du secteur, déclencher des transferts spécifiques à certaines plateformes et recevoir des notifications lorsque du contenu approuvé est publié automatiquement.

🔍 Le saviez-vous ? Le modèle de contenu GaryVee est l'une des stratégies de marketing sur les réseaux sociaux les plus efficaces. Il consiste à créer un contenu pilier de grande taille, puis à le décomposer en micro-contenus faciles à partager sur différentes plateformes.

💫 Mise à niveau du flux de travail Les super agents donnent aux gestionnaires de réseaux sociaux un peu de répit lorsque tout arrive en même temps. Ils peuvent surveiller votre flux de travail et intervenir lorsque quelque chose doit être fait : relancer un réviseur qui n'a pas encore approuvé le brouillon, rassembler les éléments manquants avant la programmation ou vérifier si les légendes sont conformes aux directives de la plateforme. Accélérez vos flux de travail avec les Super Agents dans ClickUp. Ils préparent même des résumés hebdomadaires de ce qui a été livré, de ce qui a pris du retard et de ce qui nécessite votre attention, sans que vous ayez à fouiller dans cinq outils différents. Lorsque vous gérez plusieurs comptes, ces assistants discrets en coulisses font tourner la machine afin que vous puissiez vous concentrer sur les décisions créatives qui font réellement avancer une campagne.

7. Surveillez les analyses

Une fois le contenu publié, vous devez vous concentrer sur les performances. Les vues, les clics, les commentaires et les partages ne reflètent qu'une partie de la réalité. Vous devez également suivre les performances des campagnes sur les différentes plateformes, l'évolution des objectifs au fil du temps et les actions qui méritent d'être répétées à l'aide d'outils d'analyse pour Instagram, Meta, X et d'autres plateformes.

Vous souhaitez regrouper toutes ces données ? Créez des tableaux de bord ClickUp personnalisés.

Créez des tableaux de bord ClickUp personnalisés pour suivre l'engagement de votre public cible

Ces tableaux de bord vous aident au suivi des tendances en matière de performances ainsi que des indicateurs de production, tels que les éléments expédiés, ceux en attente d'approbation et ceux qui doivent être actualisés. Vous pouvez également joindre des exportations ou des rapports hebdomadaires afin de conserver les résultats et les décisions au même endroit. Utilisez des cartes pour visualiser des données telles que les tendances en matière d'engagement, les indicateurs clés de performance des campagnes et la charge de travail de l'équipe.

Par exemple, si vous gérez cinq marques, configurez un tableau de bord qui affiche les performances hebdomadaires de chaque marque. Utilisez des diagrammes linéaires pour suivre la croissance du nombre d'abonnés, des diagrammes à barres pour l'engagement par plateforme et des taux d'achèvement des tâches pour les objectifs de contenu internes. Et si vous utilisez des outils d'écoute des réseaux sociaux? Intégrez ces informations pour guider vos prochaines actions.

ClickUp s'est révélé être une solution tout-en-un, fidèle à son objectif, qui nous a permis de gérer pratiquement tous les aspects de nos activités d'entreprise. Cela inclut notamment les projets de conception web, l'optimisation des moteurs de recherche pour nos clients, la gestion des réseaux sociaux et la gestion commerciale de deux autres sociétés associées.

8. Vérifiez et ajustez régulièrement

Les stratégies de contenu ont besoin d'espace pour évoluer. Les algorithmes des plateformes changent, le comportement du public évolue et les objectifs des campagnes changent. L'examen régulier des indicateurs des réseaux sociaux, tels que l'écoute sociale et les performances, vous aide à affiner ce qui fonctionne et à éliminer ce qui ne fonctionne pas.

Créez un document ClickUp qui servira de modèle pour votre planification média. Soulignez les questions clés telles que : Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Que testerons-nous le mois prochain ? Identifiez votre équipe, joignez des captures d'écran et ajoutez des informations spécifiques à la plateforme directement dans le document afin que tout soit regroupé au même endroit.

🔍 Le saviez-vous ? Les vidéos sur X (anciennement Twitter) peuvent multiplier par 10 l'engagement de vos tweets ! Et si votre vidéo montre des interactions humaines positives, les taux de réponse peuvent bondir de 40 %.

Lorsque les comptes se multiplient, ClickUp simplifie les choses

Lorsque les comptes se multiplient, l'objectif reste le même : une seule stratégie, un seul Calendrier, un seul flux d'approbation et un seul endroit pour suivre ce qui a été publié et ce qui a fonctionné.

ClickUp relie tous ces éléments entre eux afin que vous passiez moins de temps à coordonner et plus de temps à créer. Planifiez votre contenu dans le Calendrier ou la vue Liste, attribuez clairement les responsabilités, rationalisez les révisions grâce aux documents et aux commentaires assignés, et effectuez l’automatisation des transferts afin que les publications passent du statut de brouillon à celui de publication programmée sans intervention manuelle.

Prêt à rendre la gestion de plusieurs comptes à nouveau raisonnable ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui. ✅

Foire aux questions

Cela dépend de la fréquence de publication et de la complexité du processus d'approbation. – Solo + aucune approbation : 3 à 6 comptes sont réalistes si vous regroupez le contenu chaque semaine– Approbations des clients + plusieurs plateformes : 1 à 3 marques sont plus réalistes– Avec des modèles, l'automatisation et le regroupement : vous pouvez évoluer, mais uniquement si le flux de travail est cohérent. Un bon repère : si vous passez votre journée à vous demander « où se trouve la ressource / qui a approuvé / qu'est-ce qui est publié aujourd'hui ? », vous avez atteint votre capacité maximale, non pas parce que vous devez fournir plus d'efforts, mais parce que vous avez besoin d'un système plus rigoureux.

Privilégiez la cohérence à l'intensité. Commencez par un rythme que vous pouvez maintenir pendant 6 à 8 semaines, puis augmentez-le. – Instagram : publications régulières + Reels lorsque vous pouvez les maintenir– LinkedIn : publications régulières qui correspondent à votre cycle de vente et à l'attention de votre public– X : une fréquence plus élevée fonctionne, mais seulement si cela ne nuit pas à la qualité– TikTok : la cohérence est primordiale, le regroupement aide beaucoup. Si vous êtes débordé, publiez moins, mais mieux, et réutilisez les piliers (un thème → plusieurs publications).

Pas mot pour mot. Votre public s'attend à ce que la plateforme « semble native ». Utilisez cette approche : – Conservez la même idée – Modifiez le format + accroche – Ajustez le CTA – Adaptez le ton à la plateforme Exemple : – LinkedIn = histoire + conclusion – X = opinion + punchline – Instagram = visuel avant tout + légende courte Même message, présentation différente.