Wispr Flow vs ClickUp : lequel est le meilleur pour la transcription en temps réel ?

La saisie au clavier ne permet pas toujours de suivre le rythme de vos pensées. Un instant, vous enregistrez des notes vocales, l'instant d'après, vous passez d'un document à l'autre, d'un e-mail à l'autre et d'un outil de projet à l'autre pour essayer de transformer ces idées en quelque chose d'utilisable.

C'est là que les outils vocaux basés sur l'IA et la transcription en temps réel entrent en jeu, afin que vous puissiez parler naturellement et continuer à effectuer votre travail sans vous battre avec votre clavier.

Wispr Flow agit comme un clavier alimenté par l'IA pour votre ordinateur de bureau, transformant la dictée en texte propre dans vos applications de travail préférées. ClickUp, quant à lui, combine plusieurs fonctionnalités et outils dans un seul environnement de travail alimenté par la voix et l'IA.

Dans cet article, nous allons comparer Wispr Flow et ClickUp, en examinant la manière dont chacun gère la gestion des tâches vocales, les capacités contextuelles de l'IA et les fonctionnalités de productivité.

Wispr Flow vs ClickUp en un coup d'œil

Lorsque vous comparez un outil de dictée spécialisé à une plateforme de productivité complète, il est utile de mettre en parallèle leurs différences :

Fonctionnalité ClickUp Wispr Flux Transcription et prise de notes en temps réel ClickUp AI Notetaker enregistre les appels pris en charge, génère des transcriptions et des résumés, et transforme les suivis en tâches dans ClickUp Tasks et Docs. Se concentre sur la dictée en direct dans n'importe quel champ de texte sélectionné ; ne participe pas aux appels, mais vous permet de dicter des notes dans n'importe quelle application. Gestion de projets et de tâches Hiérarchie complète des projets (environnements de travail → espaces → dossiers → listes → tâches → sous-tâches) avec documents, tableaux de bord et rapports regroupés en un seul endroit. Pas de gestion intégrée des tâches ou de la gestion de projet ; s'appuie sur des outils externes tels que ClickUp, Jira ou des CRM pour stocker et suivre le travail. Automatisation des flux de travail et modèles d'IA ClickUp Automations et ClickUp Brain gèrent les changements de statut, les affectations, les notifications, les résumés et les brouillons générés par l'IA liés aux données de l'environnement de travail ClickUp. Utilise des modèles d'IA pour nettoyer, réécrire et mettre en forme le texte dicté, mais ne déclenche pas de changements dans le flux de travail ni d'actions liées aux tâches. Collaboration et communication Les documents partagés, les commentaires d'attribution, le chat et les Clips permettent de regrouper les discussions, les fichiers et les tâches au sein d'un seul environnement de travail collaboratif. Accélère les réponses et la documentation dans des outils tels que les e-mails, Slack, Docs ou les IDE, mais n'offre pas d'environnement de travail partagé. Tarifs Forfait Free Forever ; forfaits payants à partir de 7 $/mois par utilisateur, avec des modules complémentaires IA tels que Brain et BrainGPT disponibles sur les niveaux payants. Basic : gratuit ; Pro : 15 $/mois par utilisateur ; Enterprise : prix personnalisé Idéal pour Équipes qui souhaitent disposer de fonctionnalités de voix, de transcription, de tâches, de documents et d'automatisation IA dans une seule plateforme de productivité et de gestion de projet. Les personnes et les équipes qui recherchent une couche de dictée rapide et flexible qu'elles peuvent utiliser dans les applications et les flux de travail existants.

Qu'est-ce que ClickUp ?

Restez organisé, avancez plus vite et gérez toutes vos tâches en un seul endroit avec ClickUp

Imaginez que vous dirigez un lancement : notes vocales dans votre téléphone, rappels de tâches dispersés dans différentes applications et commentaires enfouis dans des fils de discussion par e-mail. Chaque fois que vous passez d'un outil à l'autre, vous perdez de la vitesse et le contexte. C'est un exemple classique de dispersion du travail .

ClickUp est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde , conçu pour réduire à la fois la prolifération du travail et celle des outils d'IA en regroupant toutes vos applications professionnelles, vos données et vos modèles d'IA sur une seule et même plateforme.

Vous pouvez planifier des projets, créer des tâches, rédiger des documents et ajouter des commentaires sans changer d'onglet. Tous vos outils et fonctionnalités ClickUp restent connectés sur une seule plateforme, de sorte que votre flux de travail ressemble à un espace de travail continu, plutôt qu'à une pile d'outils déconnectés.

ClickUp comprend également un assistant IA intégré appelé ClickUp Brain. Il s'agit d'une application IA contextuelle qui comprend vos tâches, vos documents et vos commentaires, et vous aide à rédiger du contenu directement là où le travail est effectué.

Pour les équipes qui préfèrent dicter plutôt que taper, ClickUp BrainGPT ajoute Talk to Text à ClickUp Brain. Avec BrainGPT sur votre ordinateur ou via l'extension Chrome, il vous suffit d'appuyer sur un raccourci, de parler naturellement et vos mots apparaissent sous forme de texte formaté dans les tâches, les documents, les commentaires ou autres applications professionnelles que vous utilisez déjà.

Un utilisateur l'a parfaitement décrit :

ClickUp a remplacé plusieurs outils sur lesquels nous comptions auparavant : gestionnaires de tâches, outils de gestion de documents, tableaux de bord et même applications de prise de notes basées sur l'IA. La possibilité de personnaliser les flux de travail, d'automatiser les mises à jour et de synchroniser tout le monde en temps réel a complètement changé notre façon de fonctionner.

📖 À lire également : Comment transcrire des mémos vocaux en textes

Fonctionnalités de ClickUp

ClickUp rassemble les tâches, les documents, la collaboration et l'IA sur une seule et même plateforme. Voici les fonctionnalités clés qui comptent le plus lorsque vous vous intéressez à la transcription, à la dictée d'idées et à la transformation de discussions en travail.

Fonctionnalité n° 1 : ClickUp AI Notetaker

Transformez chaque réunion en notes instantanées, transcriptions et tâches exploitables grâce à ClickUp AI Notetaker

Au lieu de vous fier à des notes manuscrites ou à des enregistrements épars, ClickUp AI Notetaker peut automatiquement se connecter aux appels pris en charge et générer des transcriptions et des résumés consultables. À partir de là, vous pouvez créer des tâches, attribuer des propriétaires et ajouter des dates d'échéance directement à partir du récapitulatif, afin que rien ne se perde entre un appel et votre liste de tâches.

Comme les notes et les transcriptions sont intégrées à les tâches ClickUp et les documents ClickUp, votre équipe peut laisser des commentaires, ajouter des remarques et suivre le travail de suivi sans avoir à passer par un logiciel de transcription distinct.

Par exemple, un directeur commercial organise des réunions quotidiennes avec son équipe. Au lieu de taper les actions à mener pendant que les gens parlent, ils utilisent ClickUp AI Notetaker. Après la réunion, le résumé met en évidence les décisions prises et les tâches de suivi sont créées et attribuées automatiquement, de sorte que le directeur n'a plus qu'à les examiner et à les ajuster.

👀 Anecdote amusante : le premier enregistrement audio au monde a été réalisé en 1860 à l'aide d'un appareil appelé phonautographe, qui gravait les ondes sonores sur un morceau de papier recouvert de suie. Il n'était même pas destiné à la lecture, mais servait uniquement à l'analyse visuelle du son.

Fonctionnalité n° 2 : ClickUp Brain et BrainGPT

Demandez, analysez et automatisez votre travail grâce à une IA qui comprend l'ensemble de votre environnement de travail avec BrainGPT

ClickUp Brain est votre assistant IA intégré à ClickUp. Il utilise des modèles d'IA avancés pour répondre à vos questions sur vos tâches et vos documents, créer des tâches et des documents, résumer de longues notes et vous aider à structurer vos commentaires en un plan clair.

Avec BrainGPT sur votre bureau et en tant qu'extension Google Chrome, vous pouvez utiliser Talk to Text pour capturer instantanément vos idées et laisser l'IA se charger des tâches fastidieuses.

BrainGPT convertit votre parole en texte dans les applications de bureau, les documents, les sites et les formulaires, vous permettant ainsi de dicter vos mises à jour ou vos plans au lieu de les taper. En moyenne, cela permet aux utilisateurs de gagner jusqu'à 1,1 jour par semaine et d'achever leurs tâches 4 fois plus rapidement qu'en tapant, grâce à sa transcription alimentée par l'IA.

Optimisé par des modèles d'IA haut de gamme tels que ClickUp Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek et Claude, ClickUp BrainGPT comprend intelligemment votre contexte, effectue des modifications en cours pendant que vous parlez et fournit des textes perfectionnés dans toutes les applications.

Elle peut gérer la ponctuation, la structure et la mise en forme à votre place, afin que votre contenu dicté soit présenté sous forme de paragraphes ou de checklists clairs, plutôt que sous forme de transcriptions brutes. Avec jusqu'à 88 % d'économies, cette super application IA remplace plusieurs applications IA et outils de transcription tout en vous offrant une vitesse et une précision optimales grâce à la commande vocale.

Vous pouvez également utiliser Talk to Text dans les flux de travail de transcription classiques. BrainGPT peut :

Enregistrez rapidement des notes vocales après une réunion et déposez-les dans un document ClickUp

Transformez vos idées exprimées oralement en documentation ou en briefs de projet structurés.

Remplissez les formulaires et les champs sans les mains tandis que les automatisations prennent le relais.

Fonctionnalité n° 3 : ClickUp Documents, tâches et collaboration

Créez, partagez et effectuez la connexion de documents directement à vos flux de travail pour une exécution plus rapide avec ClickUp Docs

ClickUp Docs permet aux équipes de créer des documents, des wikis et des hubs de connaissances directement liés aux tâches et aux projets. Vous pouvez laisser des commentaires, ajouter des commentaires destinés à des collègues spécifiques et convertir ces commentaires en éléments à mener, le tout sans quitter Doc. Les documents et les tâches coexistent, ce qui vous permet de suivre la transformation d'un document en travail réel.

Avec Talk to Text, vous pouvez dicter des sections d'un document, un compte rendu de réunion ou un article de connaissance au lieu de les taper. Énoncez votre plan ou vos paragraphes complets, laissez Talk to Text les rédiger, puis utilisez BrainGPT pour peaufiner le texte ou transformer de longs commentaires en une checklist claire.

Au-delà des documents, ClickUp Tasks vous offre une structure flexible (tâches, sous-tâches, champs personnalisés, dépendances) pour le suivi de tout, des simples checklists aux projets complexes. Lorsque vous joignez des documents et des fichiers à des tâches, vous bénéficiez d'une expérience « tâches-documents » où le contexte et l'exécution cohabitent.

Planifiez, organisez et suivez chaque tâche grâce aux champs personnalisés, aux priorités et aux échéances avec les tâches ClickUp

📌 Exemple : une équipe marketing rédige un brief de lancement dans ClickUp Docs. Les réviseurs laissent des commentaires, puis convertissent les fils de discussion clés en tâches pour la rédaction, la conception et l'assurance qualité. Ces tâches restent liées au document original, ce qui permet à tout le monde de suivre les modifications, les approbations et les dates de lancement en un seul endroit.

Pour renforcer cette synergie, les outils de collaboration de ClickUp ( ClickUp Chat, Assign Comments et ClickUp Clips ) permettent aux équipes de laisser des commentaires, de partager rapidement des captures d'écran ou des clips audio et de travailler au sein de la même plateforme. Cela évite d'avoir à passer d'un outil à l'autre et aide les équipes à concentrer leurs énergies sur la réalisation des tâches sans changement de contexte.

Tarifs ClickUp

📖 À lire également : Enregistreurs d'écran gratuits sans filigrane

Qu'est-ce que Wispr Flow ?

via Wispr Flux

Wispr Flow est un outil de dictée vocale alimenté par l'IA conçu pour résoudre ce problème. Il vous permet de parler naturellement et transforme instantanément votre voix en texte bien formé dans presque toutes les applications sur Mac, Windows ou iPhone. Vous pouvez dicter dans Google Docs, votre navigateur, votre e-mail, Notion, votre IDE ou un CRM, et Wispr Flow tapera pour vous.

Contrairement aux outils de reconnaissance vocale basiques, Wispr Flow se présente comme une application d'IA contextuelle. Elle ajoute automatiquement la ponctuation, supprime les mots de remplissage et peut adapter le ton et la mise en forme en fonction de ce que vous écrivez, qu'il s'agisse d'un document de projet, d'une réponse à un chat ou d'un bloc de code. Elle prend en charge plus de 100 langues, ce qui la rend utile pour les équipes internationales et les flux de travail multilingues.

📖 À lire également : Comment partager et collaborer sur des notes

Fonctionnalités de Wispr Flow

Wispr Flow a un objectif principal : vous aider à dicter vos idées et à achever la rédaction de vos documents plus rapidement qu'en tapant, quelle que soit l'application ou l'appareil utilisé. Voici les principales fonctionnalités à prendre en compte lorsque vous comparez Wispr Flow et ClickUp.

Fonctionnalité n° 1 : dictée vocale mains libres

via Wispr Flux

Avec Wispr Flow, vous pouvez commencer à dicter à l'aide d'un raccourci clavier ou de la barre Flow. Une fois activé, il tape dans le champ de texte que vous avez sélectionné, qu'il s'agisse d'un e-mail, d'un Google Doc, d'un message de chat ou de votre éditeur de code.

Cet outil est conçu pour s'adapter à la vitesse à laquelle votre cerveau génère des idées, et non à la vitesse à laquelle vos doigts peuvent taper. Wispr Flow affirme que la dictée peut être 3 à 4 fois plus rapide que la saisie, en particulier pour les documents longs tels que les rapports ou les notes de réunion.

📌 Exemple : un chef de produit participe à un compte rendu virtuel tout en consultant son tableau. Au lieu de faire une pause pour taper des notes, il maintient le raccourci clavier enfoncé, dicte les mises à jour suffisamment fort pour que son microphone les capte, et Wispr Flow note tout dans la tâche ou le document qu'il a ouvert.

Fonctionnalité n° 2 : modifications et commandes automatiques basées sur l'IA

Wispr Flow utilise des modèles d'IA pour nettoyer votre discours. Il supprime les mots de remplissage, ajoute des signes de ponctuation et transforme les instructions vocales telles que « nouveau paragraphe » ou « transformer ceci en puces » en véritables modifications de mise en forme.

Vous pouvez également utiliser des commandes vocales simples telles que « réécris cela de manière plus formelle » ou « raccourcis ce paragraphe », et Wispr réécrira le texte sélectionné. Cela le rend utile non seulement pour la dictée brute, mais aussi pour réviser des brouillons et ajuster la structure sans toucher au clavier.

Fonctionnalité n° 3 : dictionnaire personnel pour une synchronisation entre appareils

via Wispr Flux

Wispr Flow comprend un dictionnaire personnel qui vous permet de lui enseigner des noms de produits, des acronymes et des termes spécifiques à un domaine. Vous pouvez créer des extraits réutilisables déclenchés par des phrases courtes, ce qui est pratique pour les signatures ou les descriptions récurrentes.

Votre vocabulaire et vos préférences sont synchronisés sur tous vos appareils, ce qui vous permet de passer de votre bureau à votre mobile sans perdre vos habitudes de dictée. Pour les équipes, les dictionnaires partagés permettent de garantir la cohérence orthographique et terminologique lorsque plusieurs personnes utilisent le même outil.

📌 Exemple : un rédacteur technique ajoute « SaaS », « SDK » et les noms spécifiques de clients au dictionnaire. Plus tard, lorsqu'il dicte un long document, ces termes apparaissent correctement à chaque fois, ce qui réduit le besoin de corrections manuelles.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour les notes de réunion ?

Tarifs Wispr Flow pour le flux

Basique : Gratuit

Pro : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

📖 À lire également : Comment prendre des notes à partir d'une vidéo comme un pro

Wispr Flow vs ClickUp : comparaison des fonctionnalités

Wispr Flow et ClickUp vous aident tous deux à utiliser davantage votre voix et moins votre clavier, mais ils s'intègrent à votre flux de travail de manière très différente. Wispr Flow se comporte comme un outil de transcription IA et un clavier que vous pouvez intégrer à n'importe quelle application, tandis que ClickUp est une plateforme de productivité complète avec une IA intégrée à vos tâches, vos documents et vos réunions.

Comparons Wispr Flow et ClickUp en termes de transcription en temps réel, de gestion des tâches, d'automatisation IA, de collaboration et de tarification.

📖 À lire également : Les meilleurs résumeurs de réunion basés sur l'IA

Fonctionnalité n° 1 : transcription et capture de notes en temps réel

ClickUp

ClickUp combine AI Notetaker, Docs et des tâches afin que vos discussions lors de réunions soient directement transformées en notes structurées et en actions à mener. ClickUp AI Notetaker capture l'audio, crée une transcription, résume la discussion et vous permet d'extraire les tâches de suivi en quelques clics.

Comme tout se trouve dans ClickUp, vous pouvez consulter les transcriptions dans les tâches, ajouter des commentaires et suivre les changements de statut au fil du temps. Si vous préférez ajouter vos propres réflexions après l'appel, la fonction Talk to Text de ClickUp vous permet de dicter des notes vocales directement dans les documents ou dans les tâches. Vous pouvez ensuite utiliser ClickUp Brain pour les résumer ou les transformer en checklists, sans avoir à les saisir manuellement.

Wispr Flux

Wispr Flow se concentre sur la dictée plutôt que sur la capture de réunions. Il ne permet pas de rejoindre des appels, mais vous permet de transcrire votre discours dans n'importe quelle application que vous utilisez. Si vous écoutez un enregistrement ou réfléchissez à voix haute après une réunion, vous pouvez dicter votre récapitulatif dans un document Google Doc, une tâche ClickUp ou votre CRM.

🏆 Gagnant : ClickUp l'emporte si vous souhaitez une transcription complète des réunions liée aux tâches et aux documents. Wispr Flow l'emporte si vous souhaitez une couche de dictée flexible que vous pouvez intégrer à n'importe quelle application que vous utilisez déjà.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de reconnaissance vocale

Fonctionnalité n° 2 : gestion de projet et de tâches

ClickUp

Organisez votre travail avec une hiérarchie structurée, de l'environnement de travail ClickUp aux tâches, pour plus de clarté dans ClickUp

ClickUp est avant tout une plateforme de gestion de projets et de tâches. Sa hiérarchie de projets (environnements de travail → espaces → dossiers → listes → tâches → sous-tâches) facilite l'organisation des grands projets et des tâches quotidiennes dans une structure unique. Les tâches peuvent inclure des champs personnalisés, des priorités, des checklists et des dépendances, ainsi que des liens vers ClickUp Docs et ClickUp Dashboards.

Vous pouvez créer des tâches à partir de résumés de réunion, depuis Docs ou en convertissant des commentaires, afin que vos dictées et transcriptions aient toujours une destination claire.

Wispr Flux

Wispr Flow ne gère pas les tâches à lui seul. Il vous aide à remplir les descriptions de tâches, à rédiger des mises à jour et à rédiger des documents plus rapidement grâce à la dictée vocale, mais vous devez toujours utiliser d'autres outils (tels que ClickUp, Jira ou un CRM) pour stocker et suivre ces tâches.

🏆 Gagnant : ClickUp l'emporte clairement pour la gestion des tâches et de la gestion de projet, car il combine la planification, le suivi et les rapports dans une seule plateforme plutôt que de se contenter d'être une couche supplémentaire.

📖 À lire également : Modèles gratuits de notes de réunion pour rédiger de meilleurs comptes rendus de réunion

Fonctionnalité n° 3 : automatisation du flux de travail et modèles d'IA

ClickUp

Automatisez les flux de travail répétitifs grâce à des déclencheurs et des conditions personnalisés avec ClickUp Automatisations

ClickUp inclut des automatisations intégrées via ClickUp Automations et ClickUp Brain afin que vous puissiez automatiser les changements de statut, les attributions, les notifications et même les actions IA telles que le résumé d'un document ou la génération d'un brouillon à partir d'une invite ou d'instructions.

Avec ClickUp BrainGPT, vous pouvez dicter des tâches et des documents, puis demander à l'IA de résumer les informations ou de mettre à jour les champs. Vous pouvez utiliser les mêmes modèles d'IA qui facilitent la génération de texte pour « lire » votre environnement de travail et fournir des réponses sur le statut de votre travail.

Wispr Flux

Wispr Flow utilise principalement des modèles d'IA pour traiter les entrées vocales. Il nettoie le texte dicté, réécrit le contenu lorsque vous le lui demandez et met en forme la sortie sous forme de listes, de paragraphes ou de résumés.

Cependant, il ne connaît pas vos projets, vos tâches ou vos tableaux. L'automatisation se limite à la réécriture et au formatage ; elle ne déclenche pas d'actions de flux de travail telles que la modification du statut ou l'attribution de tâches.

🏆 Gagnant : ClickUp l'emporte pour l'automatisation du flux de travail et la profondeur des modèles d'IA liés à vos tâches et à vos documents. Wispr Flow l'emporte si votre priorité principale est de convertir la parole en texte propre dans n'importe quelle application.

📖 À lire également : Modèles gratuits de listes de tâches dans Excel et ClickUp

Fonctionnalité n° 4 : collaboration et communication

ClickUp

ClickUp est conçu pour la collaboration en équipe. Vous pouvez :

Partagez des documents et permettez à vos collègues de laisser des commentaires ou de suggérer des modifications.

Utilisez Assign Comments pour transformer les commentaires en travail suivable.

Discutez dans ClickUp grâce à des discussions liées aux tâches et aux documents.

Enregistrez rapidement des Clips de vidéo ou d’audio et joignez-les à vos tâches en tant que pièces jointes pour plus de contexte.

Comme tout se passe dans ClickUp, votre équipe peut travailler sur une seule plateforme et garder les discussions, les tâches et les documents connectés.

Wispr Flux

Wispr Flow ne dispose pas de son propre espace de travail partagé. La collaboration s'effectue dans les outils que vous utilisez : Slack, e-mail, Docs ou gestionnaires de tâches. Il accélère la collaboration en aidant les personnes qui ont des problèmes de frappe ou de concentration à répondre plus rapidement et de manière plus cohérente. De nombreux utilisateurs atteints de TDAH soulignent le gain de temps que cela leur procure.

🏆 Gagnant : ClickUp l'emporte pour la collaboration structurée, car il offre aux équipes un environnement unique pour suivre les tâches, les documents, les commentaires et les notifications. Wispr Flow est un outil complémentaire puissant qui permet d'écrire plus rapidement dans ces applications.

💟 Bonus : BrainGPT vous permet de créer des agents personnalisés dans ClickUp simplement en prononçant vos instructions à l'aide de sa fonctionnalité de reconnaissance vocale. Il vous suffit de décrire, avec vos propres mots, ce que vous voulez que l'agent fasse, par exemple répondre à des questions dans un canal ou réaliser l'automatisation des mises à jour, et il transcrit votre discours et vous guide dans la configuration des déclencheurs, des conditions, des actions et des sources de connaissances de l'agent. Vous pouvez utiliser l'option « Ask Brain » pour obtenir des suggestions basées sur l'IA afin d'affiner les instructions de votre agent, ce qui rend le processus encore plus facile. Bénéficiez de l'aide de ClickUp Brain et BrainGPT pour créer et affiner vos agents.

ClickUp vs Wispr Flow sur Reddit

Les utilisateurs de Reddit qui discutent de ClickUp et Wispr Flow soulignent la manière dont ces outils répondent à différents besoins en matière de productivité.

De nombreux utilisateurs apprécient ClickUp pour sa capacité à regrouper plusieurs flux de travail dans une seule interface :

Je suis vraiment impressionné par le fait que je n'ai pas besoin d'un autre outil pour faire tout cela. Tout se trouve dans l'interface ClickUp. Il effectue la connexion avec mon Google Agenda et fonctionne de manière très fluide.

Je suis vraiment impressionné par le fait que je n'ai pas besoin d'un autre outil pour faire tout cela. Tout se trouve dans l'interface ClickUp. Il effectue la connexion avec mon Google Agenda et fonctionne de manière très fluide.

Cependant, certains utilisateurs ont rencontré des difficultés avec sa reconnaissance linguistique dans certains cas :

Il arrive parfois que la reconnaissance linguistique pose problème. ClickUp NoteTaker confond souvent l'arabe et le farsi, ce qui entraîne des erreurs de transcription des notes.

Il arrive parfois que la reconnaissance linguistique pose problème. ClickUp NoteTaker confond souvent l'arabe et le farsi, ce qui entraîne des erreurs de transcription des notes.

En ce qui concerne Wispr Flow, les utilisateurs de Reddit apprécient particulièrement la façon dont il transforme la productivité des utilisateurs qui ont des difficultés à taper rapidement ou à se concentrer :

J'adore Wispr Flow. Je souffre de TDAH, et cet outil me fait gagner plusieurs heures par jour et me permet de travailler à une vitesse folle sans contraintes de saisie.

J'adore Wispr Flow. Je souffre de TDAH, et cet outil me fait gagner plusieurs heures par jour et me permet de travailler à une vitesse folle sans contraintes de saisie.

Mais d'autres soulignent des problèmes techniques qui peuvent perturber leur flux de travail :

Pour une raison quelconque, l'application perturbe le menu contextuel du clic droit dans Firefox. Les options d'extension du menu contextuel du clic droit disparaissent lorsque je passe la souris dessus. J'ai passé des heures à essayer de résoudre ce problème, allant même jusqu'à réinitialiser l'installation de Firefox, pour finalement découvrir que Flow en était la cause.

Pour une raison quelconque, l'application perturbe le menu contextuel du clic droit dans Firefox. Les options d'extension du menu contextuel du clic droit disparaissent lorsque je passe la souris dessus. J'ai passé des heures à essayer de résoudre ce problème, allant même jusqu'à réinitialiser l'installation de Firefox, pour finalement découvrir que Flow en était la cause.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives au flux de Wispr

Quel outil de productivité règne en maître ?

Wispr Flow est idéal si vous souhaitez vous concentrer uniquement sur la dictée plutôt que sur la saisie. Il est particulièrement utile lorsque vous passez votre journée à rédiger des e-mails, à documenter des idées ou à mettre à jour des cartes sur différents outils et que vous recherchez simplement un moyen plus rapide de saisir du texte à l'écran.

ClickUp AI Notetaker pour la transcription en temps réel, ClickUp Brain et BrainGPT pour les résumés et la dictée basés sur l'IA, et ClickUp Tasks et Docs pour tout regrouper, vous disposez d'une plateforme unique où les discussions, les notes et l'exécution restent connectées.

Si vous hésitez entre Wispr Flow et ClickUp et que vous recherchez un environnement de travail où les outils d'IA, les tâches, les documents et les projets cohabitent, ClickUp est la solution la plus adaptée à long terme pour votre équipe.

