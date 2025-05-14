Nous avons testé les 14 meilleurs enregistreurs d'écran gratuits (sans filigrane) en 2025

Vous venez de terminer l'enregistrement d'un tutoriel incroyable ou d'une présentation professionnelle importante, mais lorsque vous appuyez sur « Lecture », un filigrane gênant apparaît au milieu de votre écran.

C'est un moment de déception pour toute personne qui crée du contenu.

En réalité, trouver un enregistreur d'écran gratuit sans filigrane ne devrait pas ressembler à une chasse au trésor.

Dans cet article, nous avons rassemblé les 15 meilleurs enregistreurs d'écran gratuits sans filigrane afin que vous puissiez vous concentrer sur la création, et non sur la suppression de logos indésirables. C'est parti ! 😉

Que rechercher dans un logiciel gratuit d'enregistrement d'écran sans filigrane ?

Trouver le bon enregistreur d'écran gratuit sans filigrane peut faire une grande différence dans la qualité de vos enregistrements. Pour tirer le meilleur parti de votre outil, voici les fonctionnalités clés que vous devez rechercher :

Interface facile à utiliser : choisissez un logiciel simple à naviguer afin de pouvoir commencer à enregistrer rapidement sans vous perdre dans des paramètres complexes

Haute qualité d'enregistrement : recherchez des outils qui préservent la clarté et la haute résolution des vidéos, afin que vos enregistrements restent nets et professionnels

Compatibilité multiplateforme : Assurez-vous que l'outil fonctionne sur plusieurs systèmes d'exploitation et appareils, ce qui vous permet d'enregistrer sur différentes plateformes sans aucune limite

Performances fluides : sélectionnez une application qui ne sollicite pas les ressources de votre système et ne provoque pas de ralentissements pendant l'enregistrement. Vous souhaitez bénéficier d'une expérience fluide, même lors de sessions prolongées

Outils de modification vidéo de base : Choisissez un Choisissez un enregistreur d'écran en ligne avec des options telles que le rognage, le recadrage ou l'ajout d'annotations pour affiner votre contenu avant le partage

Mises à jour et assistance gratuites : Assurez-vous que le logiciel propose des mises à jour régulières et un service client accessible, afin de pouvoir résoudre rapidement tout problème éventuel

Capture audio fiable : Trouvez un outil qui enregistre un son de haute qualité en même temps que la capture d'écran. Un son clair est tout aussi important que la qualité vidéo pour créer un contenu professionnel

🔍 Le saviez-vous ? L'enregistrement d'écran est largement utilisé pour le streaming de jeux et les tutoriels. Des plateformes telles que Twitch et YouTube permettent à des millions de spectateurs de regarder des gamers partager leurs parties.

Les 15 meilleurs logiciels gratuits d'enregistrement d'écran sans filigrane

Dans cette liste, nous avons compilé les meilleurs enregistreurs d'écran gratuits d', qui vous permettent de créer des vidéos nettes et sans filigrane. ✅

1. ClickUp (Idéal pour enregistrer facilement votre écran et améliorer la productivité dans vos flux de travail)

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail, conçue pour regrouper tous vos projets, tâches et collaborations d'équipe sur une plateforme centralisée et alimentée par l'IA. Elle vous aide à rationaliser votre flux de travail, à gérer les tâches, à suivre les échéances et à communiquer efficacement, le tout sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Commencez à utiliser ClickUp Clips Capturez et partagez des enregistrements d'écran avec ClickUp Clips pour une collaboration fluide

Cette plateforme puissante offre un intervalle de fonctionnalités qui boostent la productivité, notamment ClickUp Clips, un outil d'enregistrement d'écran intégré qui facilite plus que jamais la capture de commentaires, la création de tutoriels ou l'explication de tâches.

Créez et gérez vos enregistrements d'écran directement à l'aide de ClickUp Clips

Avec une limite d'enregistrement de 45 minutes, vous pouvez créer des procédures détaillées, des vidéos de produits d' ou des sessions de feedback sans interruption. Les clips sont automatiquement enregistrés dans votre environnement de travail, ce qui les rend accessibles et partageables avec toute votre équipe.

Imaginons que vous travaillez avec une équipe à distance et que vous devez clarifier une tâche.

Au lieu de rédiger un long e-mail, vous pouvez enregistrer votre écran tout en naviguant dans la tâche dans ClickUp, en expliquant ses exigences. Joignez le clip directement à la tâche afin que tout le monde puisse le consulter à son rythme.

Accédez à toutes vos enregistrements et gérez-les sans effort dans le Hub Clips de ClickUp

De même, lors de l'intégration, vous pouvez enregistrer une démonstration du flux de travail de votre entreprise, guider les nouvelles recrues étape par étape à travers les processus clés et y accéder via le Hub Clips de ClickUp, où il est automatiquement enregistré pour une utilisation future.

Il s'intègre également de manière transparente dans votre flux de travail existant :

Enregistrez directement à partir d'un commentaire ou d'une barre d'outils, ce qui est pratique pour traiter des tâches ou des problèmes spécifiques

Choisissez entre les options d'enregistrement en plein écran, en fenêtre ou dans un onglet du navigateur, selon vos besoins

Utilisez ClickUp Brain pour transcrire vos enregistrements et accéder rapidement à des informations pertinentes

Transcrivez automatiquement vos enregistrements avec ClickUp Brain , un assistant intégré alimenté par l'IA, afin que votre équipe puisse rapidement se référer aux points clés sans avoir à revoir l'intégralité du clip

Vous pouvez également améliorer la collaboration grâce à des commentaires horodatés sur les clips, qui permettent de donner un retour précis au moment exact de l'enregistrement. Par exemple, lors d'une revue de conception, vous pouvez signaler des sections spécifiques de la vidéo et attribuer des actions à des membres de l'équipe.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Enregistrez des vidéos et des captures d'écran détaillées : Créez des enregistrements d'écran d'une durée maximale de 45 minutes avec audio pour rationaliser la communication au sein de votre équipe

Accédez à des transcriptions automatiques : utilisez des transcriptions générées par IA pour simplifier les recherches et conserver des enregistrements détaillés

Ajoutez des commentaires avec horodatage : laissez des commentaires spécifiques directement sur l'enregistrement, pour plus de clarté et une meilleure collaboration au sein de l'équipe

Organisez efficacement vos clips : Utilisez le Hub Clips pour stocker, gérer et accéder facilement à vos enregistrements

Partagez et intégrez des clips partout : activez le partage rapide via des liens ou intégrez directement des enregistrements dans des tâches, des documents ou des commentaires

Limitations de ClickUp

Les enregistrements Clip contribuent aux limites de stockage du forfait Free Forever

Pas d'assistance pour les applications mobiles pour les enregistrements d'écran

Disponible uniquement sur la version navigateur, pas sur l'application de bureau

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Il dispose d'un vaste tableau de fonctionnalités adaptées à pratiquement tout le monde. Pour ma part, je n'ai utilisé que celles qui me sont utiles. L'enregistreur d'écran intégré est génial, en particulier pour créer de courts tutoriels si nécessaire. De la gestion des tâches et du suivi du temps à la définition d'objectifs, en passant par le partage de documents et l'automatisation, il offre tout ce dont vous avez besoin. De plus, la plateforme est régulièrement mise à jour et de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées en fonction des commentaires des utilisateurs. Il est donc conseillé de suivre leur feuille de route ou de s'abonner aux mises à jour.

💡 Conseil de pro : Désencombrez votre bureau avant d'enregistrer. Fermez les onglets et les programmes inutiles pour vous assurer que votre enregistrement d'écran est propre, professionnel et concentré sur la tâche à accomplir.

2. OBS Studio (idéal pour le streaming live professionnel et la production vidéo avancée)

via OBS Studio

OBS Studio est une solution robuste pour les professionnels à la recherche de fonctionnalités avancées de streaming vidéo en direct et d'enregistrement d'écran. Il offre un environnement de type studio avec des outils puissants tels que la composition de scènes, l'intégration de plusieurs sources et le mixage audio/vidéo en temps réel.

Ce qui rend OBS unique, c'est son vaste écosystème de plugins qui permet des installations hautement personnalisables et des fonctionnalités améliorées. Il s'adresse aux créateurs et aux diffuseurs qui ont besoin d'un contrôle granulaire sur leurs enregistrements et leurs flux en direct, garantissant un résultat de qualité professionnelle.

Meilleures fonctionnalités d'OBS Studio

Créez des dispositions complexes combinant des sources vidéo, des superpositions de texte et des éléments du navigateur

Mélangez plusieurs sources audio avec des commandes de volume individuelles, des filtres et des effets

Diffusez simultanément sur plusieurs plateformes avec des débits et des options d'encodage ajustables

Appliquez des effets en temps réel tels que la clé chromatique, la suppression du bruit et le masquage d'image

Enregistrez un nombre illimité de vidéos dans plusieurs formats avec des paramètres personnalisables pour la résolution et la fréquence d'images

Limitations d'OBS Studio

L'interface peut sembler intimidante pour les nouveaux utilisateurs

Il consomme d'importantes ressources système

Aucun stockage cloud intégré n'est disponible

Tarifs OBS Studio

Gratuit (open source)

Évaluations et avis sur OBS Studio

G2 : 4,6/5 (plus de 120 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'OBS Studio ?

C'est le meilleur dans l'ensemble, mais l'un des plus difficiles à utiliser, rien n'est automatique ou facile. Il nécessite beaucoup d'installation et de tests pour trouver ce que vous voulez. C'est en partie pour cela qu'il est le meilleur, car il vous permet de modifier des choses que d'autres programmes ne vous laissent même pas voir.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Vimeo pour enregistrer facilement votre écran

3. ScreenRec (idéal pour la communication professionnelle instantanée et le partage rapide)

via ScreenRec

ScreenRec simplifie la communication d'entreprise en se concentrant sur la capture d'écran instantanée et le partage sécurisé. Il génère automatiquement des liens de partage privés après l'enregistrement et inclut un stockage cloud crypté.

Avec sa conception légère et l'accent mis sur la rapidité des fonctionnalités, ScreenRec est idéal pour une communication visuelle rapide et sécurisée. Ses analyses intégrées et son impact minimal sur le système le distinguent des outils plus gourmands en ressources, garantissant ainsi efficacité et performances.

Les meilleures fonctionnalités de ScreenRec

Générez des liens de partage sécurisés et privés immédiatement après l'enregistrement pour partager rapidement du contenu tout en contrôlant l'accès

Stockez vos enregistrements dans un espace de stockage cloud crypté, garantissant la sécurité, la sauvegarde et l'accessibilité de vos fichiers depuis n'importe quel appareil

Obtenez des statistiques d'affichage détaillées, notamment le temps de visionnage et les indicateurs d'engagement, afin de mesurer la manière dont votre audience interagit avec votre contenu

Profitez d'une compatibilité multi-plateforme, garantissant des performances fluides et constantes sur Windows, macOS, Linux et d'autres appareils sans perte de qualité

Limitations de ScreenRec

La version gratuite ne permet aux utilisateurs d'enregistrer que pendant cinq minutes

Manque d'outils de modification vidéo de base

Pas d'assistance pour le streaming

Peu d'options de format d'exportation

Tarifs ScreenRec

Free

Pro : 8 $/mois

Premium : 81 $/mois

Évaluations et avis sur ScreenRec

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de ScreenRec ?

Je l'utilise depuis plus de 9 mois et je trouve qu'il est très facile à mettre en œuvre, car son interface utilisateur est très simple et la qualité d'enregistrement est également élevée et ne comporte aucun filigrane. Le plus grand avantage est que les fichiers créés restent très légers et qu'il offre également une option de partage et de copier-coller en termes de capture d'écran.

🧠 Anecdote : La possibilité d'enregistrer un écran en temps réel a transformé le service client, permettant aux agents d'accompagner les utilisateurs à travers les étapes de dépannage via une vidéo, améliorant ainsi l'efficacité de la résolution des problèmes.

4. ShareX (Idéal pour les captures d'écran avancées et l'automatisation des flux de travail)

via ShareX

ShareX va au-delà de l'enregistrement d'écran de base grâce à ses fonctionnalités d'automatisation et de personnalisation des flux de travail. Il prend tout en charge, des simples captures d'écran aux processus automatisés complexes, ce qui en fait un excellent choix pour les professionnels qui accordent de la valeur à la précision et à l'efficacité.

Avec des intégrations pour plus de 80 services d'hébergement, ShareX simplifie le partage et améliore la productivité des utilisateurs avancés.

Les meilleures fonctionnalités de ShareX

Créez des flux de travail personnalisés pour traiter, télécharger et partager automatiquement vos captures

Intégrez plus de 80 services d'hébergement de fichiers et de raccourcissement d'URL pour un partage flexible

Capturez des captures d'écran et des enregistrements avec une sélection précise de la zone et une assistance par raccourci clavier

Extrayez du texte à partir d'images à l'aide de la fonctionnalité OCR intégrée pour des conversions de texte rapides

Modifiez vos images à l'aide d'annotations, d'effets et d'outils de mise en forme pour obtenir des visuels soignés

Limitations de ShareX

Disponible uniquement sur Windows, ce qui limite son utilisation sur plusieurs plateformes

Utilisation élevée de la mémoire lors de l'exécution simultanée de plusieurs tâches

Fonctionnalités de modification en cours limitées par rapport à un éditeur vidéo dédié

Tarifs ShareX

Free

Évaluations et avis sur ShareX

G2 : 4,8/5 (plus de 75 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de ShareX ?

ShareX n'est pas un simple utilitaire de capture d'écran. C'est une suite d'outils puissants. Il comprend une visionneuse d'images, un éditeur, un combinateur, un diviseur et un outil de téléchargement. Il dispose également d'un générateur de QR, d'un sélecteur de couleurs, d'une règle et d'un créateur d'albums de miniatures. De plus, ShareX peut capturer des fenêtres avec transparence (effet verre) sans laisser apparaître ce qui se trouve derrière.

📖 À lire également : 10 alternatives et concurrents de Screen Studio

5. Loom (Idéal pour la communication d'entreprise asynchrone et la collaboration en équipe)

via Loom

Loom permet aux équipes de communiquer efficacement sans avoir besoin de réunions en direct. Il se concentre sur l'enregistrement vidéo asynchrone et le partage instantané. Ses fonctionnalités exceptionnelles comprennent l'analyse en temps réel des spectateurs, des outils de feedback intégrés et des bibliothèques d'équipe.

Loom est une option fiable pour les équipes et les organisations à distance qui souhaitent améliorer leurs processus de communication. Cet outil simplifie le partage des mises à jour, l'explication d'idées complexes et favorise la collaboration entre différents fuseaux horaires.

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Créez instantanément des liens vidéo partageables avec une protection par mot de passe en option

Analysez l'engagement des spectateurs grâce à des indicateurs détaillés tels que le temps de visionnage et les interactions

Organisez le contenu dans des bibliothèques consultables à l'aide de dossiers et d'étiquettes personnalisés

Modifiez rapidement vos vidéos grâce aux fonctions de découpe, de fusion et de personnalisation des miniatures

Limitations de Loom

Le forfait Free limite la durée des vidéos

Les fonctionnalités premium, telles que les analyses, sont disponibles à un prix plus élevé

La qualité d'enregistrement dépend fortement de la vitesse de votre connexion Internet

Tarifs Loom

Starter : Gratuit

Business : 15 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Business + IA : 20 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Loom

G2 : 4,7/5 (plus de 2 080 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 460 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Loom ?

J'ai commencé à faire exactement cela cette année et les clients ADORENT. Sérieusement, je n'ai jamais reçu d'aussi bons commentaires sur quoi que ce soit. Il m'est également arrivé à plusieurs reprises de repérer une erreur dans la vidéo qui avait passé la révision, ce qui m'a permis de la corriger avant de l'envoyer au client. Le plus gros problème pour moi est que ma connexion Internet est parfois instable. Loom doit être connecté à Internet pendant la vidéo, donc lorsque ma connexion Internet est défaillante, la vidéo ne fonctionne pas.

🔍 Le saviez-vous ? Certains logiciels d'enregistrement d'écran peuvent détecter les mouvements de la souris, se concentrer automatiquement sur le curseur ou ajouter des effets pour mettre en évidence les actions, aidant ainsi les spectateurs à suivre plus facilement le contenu.

6. Free Cam (idéal pour la création de contenu éducatif et les enregistrements en voix off)

via Free Cam

Free Cam se concentre sur l'amélioration de la clarté du son grâce à des fonctionnalités intégrées de réduction du bruit et de modification en cours. Son interface sans distraction permet aux utilisateurs d'enregistrer sans complexité inutile, tandis que son approche axée sur l'audio le rend idéal pour les tutoriels et les présentations.

Cette plateforme est un bon choix pour ceux qui privilégient des fonctionnalités simples et un son clair. Elle offre une expérience intuitive aussi bien pour les débutants que pour les utilisateurs expérimentés.

Les meilleures fonctionnalités de Free Cam

Améliorez la clarté audio de vos vidéos à l'aide d'outils de réduction du bruit et de modification du son, pour des enregistrements plus professionnels et plus attrayants

Créez des tutoriels vidéo soignés grâce aux effets de découpe et de fondu intégrés qui vous permettent de modifier facilement les erreurs ou les sections inutiles et d'ajouter des transitions fluides

Exportez vos enregistrements au format WMV avec des options de qualité personnalisables pour ajuster la résolution et la taille des fichiers en fonction des différentes plateformes et appareils

Limitations de Free Cam

Fonctionne uniquement sur les appareils Windows

Enregistrement audio système incohérent sur certaines versions de Windows

Tarifs Free Cam

Free

Cam Pro : 227 $/an

Évaluations et avis sur Free Cam

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Free Cam ?

Free Cam est presque entièrement intuitif. J'ai pu l'installer et produire une vidéo explicative simple en 15 minutes. Il dispose d'un éditeur très basique pour supprimer le contenu indésirable. Aussi facile à utiliser que possible.

💡 Conseil de pro : Ajustez la fréquence d'images de votre enregistrement d'écran pour une lecture vidéo plus fluide, en particulier pour les contenus en mouvement rapide comme les jeux ou les tutoriels avec beaucoup d'action.

7. Screen Pal (idéal pour la création rapide de tutoriels et les créateurs de contenu occasionnels)

via Screen Pal

Screen Pal simplifie l'enregistrement d'écran pour les enseignants et les utilisateurs occasionnels à la recherche d'outils faciles à utiliser. Sa fonctionnalité de script permet aux utilisateurs de planifier efficacement leurs enregistrements, tandis que les légendes en temps réel garantissent l'accessibilité.

L'intégration du stockage cloud et de la synchronisation mobile permet aux utilisateurs d'accéder à leurs enregistrements depuis n'importe où. Screen Pal est idéal pour les utilisateurs à la recherche de solutions d'enregistrement simples, pratiques et accessibles.

Les meilleures fonctionnalités de Screen Pal

Rationalisez votre processus d'enregistrement en utilisant les fonctionnalités intégrées de script et de téléprompteur

Générez automatiquement des légendes et effectuez des modifications en temps réel pour vous assurer que vos vidéos sont accessibles et correspondent parfaitement au contenu parlé

Synchronisez vos enregistrements sur tous vos appareils à l'aide de l'application mobile et de la sauvegarde dans le cloud. Cela vous permet de passer facilement d'un appareil à l'autre

Publiez directement vos vidéos sur des plateformes telles que YouTube en un seul clic, sans avoir à les télécharger manuellement

Limitations de Screen Pal

L'enregistrement Full HD nécessite un abonnement payant

Les formats d'exportation limités réduisent la flexibilité pour les utilisateurs avancés

Vous ne pouvez enregistrer que des vidéos d'une durée maximale de 15 minutes

Tarifs Screen Pal

Business

Solo Deluxe : 3 $/mois (facturé annuellement)

Solo Premier : 6 $/mois (facturé annuellement)

Solo Max : 10 $/mois (facturé annuellement)

Team Business : 8 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Éducation

Solo Deluxe Edu : 2 $/mois (facturé annuellement)

Solo Premier Edu : 4 $/mois (facturé annuellement)

Solo Max Edu : 6 $/mois (facturé annuellement)

Team Edu : 2 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Screen Pal

G2 : 4,4/5 (100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 95 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Screen Pal ?

J'utilise ScreenPal depuis très longtemps maintenant. Je l'utilise principalement pour créer des vidéos de formation pour mes clients. Le téléchargement des fichiers et la possibilité de les partager via des liens vers le cloud facilitent grandement le partage et le stockage à long terme. L'outil en lui-même est très facile à utiliser et dispose de toutes les fonctions clés dont vous avez besoin pour la modification en cours [...]. »

🤝 Rappel amical : Organisez vos enregistrements dans des dossiers pour y accéder facilement et les partager rapidement avec les membres de votre équipe ou vos clients.

8. ActivePresenter (idéal pour le développement de contenu e-learning et la simulation logicielle)

via Atomi

ActivePresenter transforme la création de contenu e-learning grâce à une combinaison d'outils d'enregistrement d'écran et de création de cours interactifs. Il est spécialement conçu pour créer des simulations logicielles et des vidéos de formation.

La plateforme génère des tutoriels étape par étape et des évaluations à partir des actions enregistrées, ce qui la distingue des enregistreurs polyvalents. Elle s'adresse spécifiquement aux concepteurs pédagogiques et aux formateurs en entreprise, offrant des fonctionnalités pour le développement de contenus professionnels.

Meilleures fonctionnalités d'ActivePresenter

Créez des simulations logicielles interactives avec détection automatique des étapes pour des résultats précis et structurés

Générez du contenu e-learning compatible SCORM directement à partir d'enregistrements afin de rationaliser la création de cours

Utilisez la capture intelligente avancée qui ajoute automatiquement des annotations et des légendes au contenu enregistré

Modifiez vos vidéos à l'aide d'un échéancier multicouche, qui offre une grande flexibilité pour les projets complexes et détaillés

Élaborez des quiz et des évaluations à l'aide de divers modèles adaptés aux environnements d'apprentissage

Limitations d'ActivePresenter

Configuration système élevée par rapport à des outils plus simples

Options limitées pour l'intégration au cloud

Le rendu de fichiers volumineux peut ralentir les systèmes

Tarifs ActivePresenter

Standard : 199 $/licence

Pro : 399 $/licence

Pro Edu : 199 $/licence

Évaluations et avis sur ActivePresenter

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 65 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'ActivePresenter ?

Depuis que j'utilise ActivePresenter, je suis extrêmement impressionné par les fonctionnalités qui peuvent être développées à l'aide de cet outil. Alors que certains préfèrent une expérience plus simplifiée qui s'adresse aux novices, je préfère partir de zéro et j'apprécie le fait que cet outil de création offre un bon équilibre entre les utilisateurs novices et expérimentés.

💡 Conseil de pro : Planifiez vos enregistrements d'écran à l'avance en rédigeant un script ou en soulignant les points clés, afin que votre vidéo soit concise et reste centrée sur le sujet.

9. Icecream Screen Recorder (idéal pour les enregistrements programmés et la capture de jeux)

via Icecream Applications

Icecream Screen Recorder est spécialisé dans les enregistrements programmés et la capture optimisée des jeux. Il offre un contrôle précis sur les horaires d'enregistrement et les performances des jeux.

Cet outil offre une assistance aux créateurs de contenu qui ont besoin d'options efficaces et simples pour capturer des parties de jeux vidéo ou automatiser leurs enregistrements. Des raccourcis clavier personnalisables, des outils de dessin et des fonctionnalités de superposition de webcam améliorent encore davantage l'expérience d'enregistrement.

Les meilleures fonctionnalités d'Icecream Screen Recorder

Définissez des heures de démarrage et d'arrêt personnalisées pour les enregistrements programmés, ce qui vous aide à automatiser les flux de travail sans intervention manuelle

Personnalisez les commandes d'enregistrement avec des raccourcis clavier pour un accès rapide et un fonctionnement fluide pendant les sessions en direct

Gérez l'historique des enregistrements grâce à des projets organisés, ce qui facilite le suivi et la modification des fichiers précédents

Dessinez des annotations directement pendant l'enregistrement en direct pour souligner les points clés ou ajouter des instructions visuelles

Limitations d'Icecream Screen Recorder

La version gratuite limite la durée d'enregistrement et les formats d'exportation

Intégrations de stockage cloud limitées

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes audio avec la fonctionnalité de pause

Tarifs d'Icecream Screen Recorder

Licence d'un an : 29,95 $ (facturée annuellement)

Licence à vie : 59,95 $ (paiement unique)

Forfait Video PRO : 78 $ (paiement unique)

Évaluations et avis sur Icecream Screen Recorder

G2 : 4,1/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Icecream Screen Recorder ?

J'aime l'interface utilisateur d'icecream, qui est légère et facile à utiliser, avec un texte lisible et facile à comprendre. La fonctionnalité que j'apprécie le plus est l'enregistreur, qui vous permet d'enregistrer votre présentation avec votre caméra, ce qui vous donne une touche personnalisée pour partager toutes les fonctionnalités du produit avec vos clients potentiels.

💡 Conseil de pro : Si vous enregistrez un tutoriel logiciel, essayez d'enregistrer par sections et de les assembler plus tard afin de rester concentré et de réduire le risque d'erreurs lors d'une longue session.

10. Bandicam (Idéal pour l'enregistrement de jeux haute performance et la capture d'appareils)

via Bandicam

Bandicam enregistre les écrans et les périphériques externes tels que les webcams ou les consoles de jeux sans complexité inutile. Sa technologie de compression réduit la taille des fichiers tout en conservant la clarté des vidéos.

Les gamers et les créateurs de contenu peuvent compter sur ses fonctionnalités pour capturer des séquences de haute qualité, ajouter des annotations en temps réel ou programmer des enregistrements pour plus de commodité.

Les meilleures fonctionnalités de Bandicam

Enregistrez vos parties avec un impact minimal sur les performances, pour un fonctionnement fluide même lors de tâches intensives

Capturez des vidéos à partir d'appareils externes tels que des webcams et des consoles de jeux via HDMI, avec un aperçu en temps réel pour des réglages précis

Automatisez les enregistrements à l'aide de la fonctionnalité de planification, afin de ne manquer aucun moment important, même sans intervention manuelle

Mettez en évidence l'activité avec des effets de clic de souris et des visualisations de frappes au clavier pour améliorer la clarté et l'engagement dans les vidéos pédagogiques

Limitations de Bandicam

Disponible uniquement sur Windows

Pas de fonctionnalités de streaming en direct intégrées

Le forfait Free limite les enregistrements à 10 minutes

Tarifs Bandicam

Licence personnelle : 2,78 $/mois (facturée annuellement) ou 44,96 $ (à vie)

Licence Business et Éducation : 49,46 $ (facturée annuellement)

Évaluations et avis sur Bandicam

G2 : 4,4/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 110 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bandicam ?

Ce qui m'a le plus impressionné dans cette fonctionnalité, c'est qu'elle m'a permis d'enregistrer mon écran pendant plus de 8 heures, et qu'elle est très facile à utiliser car après l'enregistrement, elle stocke automatiquement le fichier dans le dossier souhaité, qui est facilement accessible. Je l'ai recommandé à mes amis et j'ai appris qu'il ne prend pas en charge d'autres systèmes d'exploitation et qu'il ne dispose pas d'une fonctionnalité widget facile à utiliser lorsque vous souhaitez enregistrer comme avec un autre enregistreur.

💡 Conseil de pro : Lorsque vous devez prendre des notes à partir d'une vidéo, recherchez un enregistreur d'écran qui vous permet de capturer des parties spécifiques de la vidéo tout en offrant des fonctionnalités de prise de notes sous forme de texte. Ainsi, vous pouvez facilement noter les détails importants pendant l'enregistrement.

11. MangoApps (idéal pour les communications d'entreprise rapides et le partage de fichiers)

via MangoApps

MangoApps vise à rendre la communication d'entreprise fluide et efficace, en combinant l'enregistrement d'écran avec des outils de partage de fichiers sécurisé et de collaboration en équipe. Il fonctionne bien pour les organisations qui cherchent à rationaliser leurs flux de travail, à améliorer la communication et à partager des enregistrements en toute sécurité entre les équipes.

La plateforme s'intègre également aux systèmes de communication d'entreprise, offrant ainsi une grande flexibilité pour les opérations à grande échelle.

Les meilleures fonctionnalités de MangoApps

Partagez en toute sécurité les fichiers de votre entreprise grâce au cryptage afin de protéger les informations sensibles et de garantir la sécurité de vos données

Permettez aux équipes de collaborer efficacement grâce à des commentaires en fil de discussion sur les enregistrements, ce qui permet d'organiser les discussions et de suivre facilement les commentaires contextuels

Stockez tous les enregistrements dans le cloud avec des options de gestion des accès et des permissions de l'équipe, vous donnant ainsi un contrôle total sur qui peut afficher, modifier ou partager le contenu

Intégrez-le à des plateformes d'entreprise telles que Microsoft Teams ou Slack pour une collaboration fluide

Limitations de MangoApps

L'espace de stockage gratuit peut ne pas être suffisant pour les grandes équipes ou les projets volumineux

Ne prend pas en charge l'utilisation hors ligne, ce qui le rend moins adapté aux environnements distants

Les utilisateurs signalent que l'interface est plutôt obsolète et pourrait être plus intuitive

Tarifs MangoApps

Tarification personnalisée

Évaluations et avis MangoApps

G2 : 4,2/5 (plus de 125 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 145 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de MangoApps ?

Les supports d'intégration sont bien conçus et l'assistance en cas de problème ou pour obtenir des conseils est personnalisée et excellente. Leur série de vidéos Brown Bag et sur les fonctionnalités sont une excellente ressource. En tant qu'administrateur et éditeur, nous utilisons l'interface plusieurs fois par semaine, tandis que les employés l'utilisent quotidiennement dans toute l'entreprise. La plateforme s'est avérée très stable.

🔍 Le saviez-vous ? Le marché des enregistreurs d'écran représentait 1,2 milliard de dollars en 2023 et devrait atteindre 2,1 milliards de dollars d'ici 2031, avec un taux de croissance annuel de 6,5 % entre 2024 et 2031.

12. CamStudio (idéal pour l'enregistrement d'écran basique et la compatibilité avec les systèmes hérités)

via CamStudio

CamStudio est un outil simple conçu pour les utilisateurs disposant d'un matériel ancien ou de ressources système minimales. Il offre des fonctionnalités d'enregistrement d'écran de base, permettant aux utilisateurs de capturer des écrans sans avoir besoin d'une technologie avancée.

Cet outil mise sur la simplicité et offre des fonctionnalités simples pour les besoins d'enregistrement de base et les petits projets.

Meilleures fonctionnalités de CamStudio

Choisissez des zones ou des fenêtres spécifiques à enregistrer pour obtenir un résultat plus précis et plus net, sans distractions inutiles provenant d'autres parties de votre écran

Ajoutez du texte ou des annotations pendant l'enregistrement pour mettre en évidence les points clés et guider l'attention de votre public

Personnalisez les effets du curseur pour attirer l'attention sur les zones importantes pendant la lecture afin de mettre en évidence les éléments essentiels et d'assurer une communication plus claire

Convertissez vos enregistrements en fichiers SWF pour les rendre compatibles avec les plateformes Web, ce qui facilite le partage de votre contenu dans différents environnements en ligne

Limitations de CamStudio

Le développement est peu fréquent, ce qui se traduit par moins de mises à jour ou de nouvelles fonctionnalités

Les options d'enregistrement sont limitées aux fonctionnalités de base, sans améliorations modernes

Ne prend pas en charge les formats de fichiers tels que MP4 ou MOV pour une flexibilité accrue

Tarifs CamStudio

Free

Évaluations et avis sur CamStudio

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de CamStudaio ?

J'ai essayé CamStudio, l'alternative open source et gratuite, qui, je crois, a été nommée et conçue d'après Camtasia, mais ses performances ne sont pas aussi bonnes (seulement 5 images par seconde pour la même animation intensive). Je pense toutefois qu'elle peut convenir si vous enregistrez des applications simples qui ne rafraîchissent pas beaucoup l'écran.

🤝 Rappel amical : Gardez un œil sur le temps pendant l'enregistrement. Si vous créez un tutoriel, soyez concis afin de maintenir l'attention de votre public.

13. Monosnap (idéal pour améliorer rapidement vos captures d'écran et les partager instantanément)

via Monosnap

Monosnap facilite la communication visuelle grâce à des outils de modification des captures d'écran, d'enregistrement d'écran et de partage rapide. Il convient parfaitement aux équipes qui utilisent des supports visuels pour expliquer des idées ou des processus, offrant des fonctionnalités telles que des outils d'annotation et le stockage cloud pour faciliter la collaboration.

Vous pouvez capturer et modifier des captures d'écran ou des enregistrements, puis les partager avec votre équipe pour rester sur la même page. Cela aide les équipes à travailler plus efficacement, en simplifiant la mise à jour des visuels et le partage d'informations en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Monosnap

Partagez instantanément vos enregistrements grâce au stockage cloud intégré et aux options de partage de fichiers sécurisées

Améliorez vos captures d'écran grâce à des outils de modification avancés, tels que les fonctionnalités d'annotation et de mise en évidence

Hébergez des images sur des serveurs intégrés et générez des URL courtes pour un partage sans effort

Capturez de courts clips vidéo et modifiez-les directement sur la plateforme pour des délais d'exécution rapides

Floutez ou pixellisez les données sensibles dans les captures d'écran pour préserver la confidentialité lors de vos communications

Limitations de Monosnap

Les fonctionnalités d'enregistrement sont basiques et peuvent ne pas répondre aux besoins des utilisateurs avancés

Le forfait Free comprend une capacité de stockage limitée, ce qui peut poser problème pour les grandes équipes

Les outils d'organisation sont minimaux, ce qui rend plus difficile la gestion d'un grand nombre de fichiers

Tarifs Monosnap

Free

Usage non commercial : 3 $/mois

Commercial : 10 $/mois

Évaluations et avis sur Monosnap

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Monosnap ?

Il en existe également un autre appelé Monosnap que j'ai utilisé. Il crée des fichiers mp4 petits et sympas, et vous permet d'enregistrer tout l'écran ou une zone sélectionnée (au choix), ainsi que le micro.

💡 Conseil de pro : Si vous recherchez une expérience d'enregistrement sans tracas, optez pour un enregistreur d'écran avec une extension Chrome. Cette fonctionnalité vous permet de démarrer l'enregistrement directement depuis votre navigateur sans installer ni lancer une application séparée, ce qui est idéal pour enregistrer des tutoriels en ligne, des réunions ou des webinaires lors de vos déplacements.

14. Peek (idéal pour l'enregistrement d'écran sous Linux et le développement open source)

via GitHub

Peek est conçu pour les utilisateurs Linux qui ont besoin d'un moyen simple d'enregistrer de petits GIF de haute qualité. Il reste simple et se concentre sur des captures rapides et efficaces, sans la complexité des outils d'enregistrement d'écran traditionnels.

Cet outil offre une interface minimaliste, ce qui le rend facile à utiliser avec peu de configuration. Vous pouvez ajuster la fréquence d'images et la qualité en fonction de vos besoins et partager rapidement les GIF.

Aperçu des meilleures fonctionnalités

Créez des enregistrements GIF légers optimisés pour les petites tailles de fichiers et un chargement rapide sur diverses plateformes

Utilisez les performances natives de Linux pour obtenir des enregistrements fluides et fiables, sans décalage ni interruption

Ajustez la fréquence d'images et la qualité d'image en fonction de vos besoins spécifiques afin d'optimiser votre contenu, que vous recherchiez plus de détails ou un chargement plus rapide des fichiers

Partagez rapidement vos enregistrements à l'aide des options d'exportation intégrées pour rationaliser les flux de travail

Enregistrez des zones ou des fenêtres spécifiques avec des configurations personnalisées pour plus de précision

Limitations de Peek

Ne fonctionne que sous Linux, ce qui limite son audience aux utilisateurs de ce système d'exploitation

Les options d'enregistrement sont limitées aux GIF, sans possibilité d'enregistrement vidéo ou audio

Prix indicatif

Free

Consultez les évaluations et les avis

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de screencast (gratuits et payants)

15. Recast Studio (idéal pour la création de contenu amélioré par l'IA et la réutilisation de vidéos)

via BetaList

Recast Studio aide à rationaliser le processus de création de contenu grâce à la réutilisation de vidéos par IA.

Au lieu de modifier manuellement vos vidéos, vous pouvez l'utiliser pour créer automatiquement des clips adaptés à différentes plateformes. Il ajoute également des sous-titres et génère des transcriptions de manière autonome. Cet outil vise à simplifier le processus d'adaptation du contenu à diverses plateformes de réseaux sociaux, ce qui permet aux créateurs de contenu de gagner du temps.

Grâce à ses modèles intégrés et à ses outils d'analyse de l'engagement du public, il prend en charge l'optimisation du contenu sur différents canaux.

Meilleures fonctionnalités de Recast Studio

Appliquez des outils d'IA pour transformer vos enregistrements en formats adaptés à différents publics et plateformes

Générez automatiquement des sous-titres et des transcriptions pour une meilleure accessibilité et un engagement accru

Créez rapidement des clips vidéo prêts à être partagés sur les réseaux sociaux grâce à des modèles prédéfinis

Optimisez le contenu à l'aide d'analyses d'audience pour comprendre ce qui fonctionne le mieux

Réutilisez des vidéos existantes dans plusieurs formats pour des plateformes telles que YouTube ou Instagram

Limites de Recast Studio

Le forfait Free offre un temps de traitement IA limité, ce qui le rend moins adapté à une utilisation intensive

N'offre pas de fonctionnalités d'enregistrement avancées, se concentrant davantage sur la modification en cours et la réutilisation

Tarifs Recast Studio

Starter : 17 $/mois

Premium : 57 $/mois

Professionnel : 37 $/mois

Évaluations et avis sur Recast Studio

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Recast Studio ?

Je suis tellement content d'avoir trouvé ce site ! Recast m'a tellement simplifié la vie en tant qu'administrateur de mon podcast. J'ai cherché partout et je n'ai rien trouvé qui offre les mêmes fonctionnalités que Recast Studio. Je suis très satisfait de mon expérience. J'aimerais toutefois que l'application soit développée pour iOS ou Mac afin de faciliter son utilisation.

💡 Conseil de pro : pour les enregistrements d'écran plus longs, utilisez des pauses et des interruptions afin d'éviter les problèmes techniques et de faciliter la modification en créant des points d'arrêt naturels.

Passez à l'action avec ClickUp Clips

Et voilà ! Vous avez maintenant une liste d'outils qui vous permettent d'enregistrer votre écran sans ces filigranes gênants. Des options simples et sans fioritures aux plateformes riches en fonctionnalités, il y en a pour tous les goûts.

Si vous recherchez un outil qui fait plus que simplement enregistrer votre écran, ClickUp pourrait bien devenir votre nouveau meilleur ami.

ClickUp Clips vous permet d'enregistrer des commentaires, des tutoriels ou des explications sur des tâches directement dans votre environnement de travail. Il organise vos enregistrements, les rend accessibles et faciles à partager afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail.

Si cela vous intéresse, pourquoi ne pas l'essayer ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅