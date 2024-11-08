Soyons réalistes : prendre des notes pendant les réunions peut relever de l'exploit. Vous essayez de rester concentré sur une discussion clé tout en vous efforçant de la noter pour ne pas l'oublier.

Mais que se passerait-il si vous n'aviez pas à choisir entre l'attention et l'enregistrement de tous les détails importants ?

Grâce aux résumeurs de réunion IA, ce n'est plus le cas. Avec ces outils, vous pouvez vous concentrer pleinement sur la discussion, sachant que l'IA capture et résume les notes de la réunion pour vous.

De l'enregistrement des éléments d'action à la génération de résumés clairs, les résumeurs de réunion IA éliminent la nécessité d'une prise de notes manuelle, ce qui vous permet d'être plus présent et productif lors de vos réunions.

À faire, cela pique votre intérêt ? 🤔

Eh bien, lisez la suite pour découvrir les 10 meilleurs résumeurs de réunion IA qui peuvent vous aider à transformer votre flux de travail.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans un résumeur de notes IA ?

Choisir le bon résumeur de réunion IA ne se résume pas à trouver un outil qui "travaille" Il doit être performant, facile à utiliser et réactif. En dehors de ces éléments, voici quelques qualités essentielles que vous devriez rechercher :

Exactitude : Choisissez un résumeur de réunion IA qui génère des transcriptions de réunion exactes. Il facilite la prise de notes et garantit une fiabilité maximale

Choisissez un résumeur de réunion IA qui génère des transcriptions de réunion exactes. Il facilite la prise de notes et garantit une fiabilité maximale Personnalisation: Optez pour un outil qui offre des options de personnalisation. Par instance, un résumeur de réunion IA de qualité devrait vous permettre de personnaliser différentes notes de réunion en fonction de la longueur, des détails, des points clés, etc.

Optez pour un outil qui offre des options de personnalisation. Par instance, un résumeur de réunion IA de qualité devrait vous permettre de personnaliser différentes notes de réunion en fonction de la longueur, des détails, des points clés, etc. Capacités d'intégration: Choisissez un résumeur qui s'intègre à des outils et logiciels tiers. Cela inclut les applications et outils de vidéoconférence populaires comme Zoom et Google Meet, les plateformes de collaboration comme Microsoft Teams, et les outils d'agenda comme Calendly

Choisissez un résumeur qui s'intègre à des outils et logiciels tiers. Cela inclut les applications et outils de vidéoconférence populaires comme Zoom et Google Meet, les plateformes de collaboration comme Microsoft Teams, et les outils d'agenda comme Calendly Assistance linguistique: Trouvez un outil qui prend en charge différentes langues mondiales et régionales. Cela facilite la transcription en temps réel et permet d'enregistrer les réunions plus efficacement

Trouvez un outil qui prend en charge différentes langues mondiales et régionales. Cela facilite la transcription en temps réel et permet d'enregistrer les réunions plus efficacement Sécurité: Choisissez un résumeur de notes IA qui fournit des mesures de sécurité robustes et adhère aux réglementations sur la protection des données, garantissant que les détails que vous partagez dans vos enregistrements vidéo sont à l'abri d'un accès non autorisé

En savoir plus: 10 meilleurs résumeurs vidéo IA qui vous feront gagner un temps précieux## Les 10 meilleurs résumeurs de notes IA à utiliser

Voici une comparaison rapide des meilleurs outils du marché pour vous aider à choisir le résumeur de réunion IA adapté à vos besoins spécifiques. Nous les avons répartis en fonction de leurs meilleurs cas d'utilisation, de leurs fonctionnalités clés, de leur prix et de leur éventuel forfait gratuit. De cette façon, vous pouvez facilement repérer l'outil qui correspond à votre flux de travail et à votre budget.

Outil | Parfait pour | Plan gratuit | Plan payant à partir de | Fonctionnalités clés |

| ---------------- | -------------------------------------------- | ------------- | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |

| ClickUp | Résumé des notes de réunion par IA | Oui | 7 $/mois | Transcription en temps réel, conversion de tâches, stockage de documents

| Fireflies.ai | Capture automatique des notes de réunion | Oui | 18$/mois | Résume les réunions vidéo, et extension pour navigateur pour une utilisation facile |

Otter.ai | Résumer des réunions en ligne | Oui | 16,99 $/mois | Génère des récapitulatifs de réunion, application mobile, met en évidence les points clés | Avoma | Obtenir des informations sur les réunions | Oui | 24 $/mois | Fournit des informations sur les réunions, modifie en cours les transcriptions, intègre la gestion de la relation client Fathom | Résumer les vidéos des réunions | Oui | 19$/mois | Résume les vidéos des réunions, extension pour navigateur pour une utilisation facile | Fellow | Création d'agendas de réunion | Oui | 11$/mois | Capture de notes en direct, assignation de tâches, notifications en temps réel |

| IA Sembly | Enregistrement de réunions | Oui | 29 $/mois par place | Étiquette les moments clés, assistance en 48 langues, recherche par mots clés |

Laxis | Extraction de notes de réunions | Oui | 13,33 $/mois | Résume les réunions des clients, génère des informations exploitables |

Rewatch | Noter les vidéos | Oui | 23,75 $/mois | Organise les réunions par canal, fournit des analyses, partage les résumés |

Tableau comparatif des résumeurs de réunion IA

Maintenant que vous avez vu une comparaison rapide des meilleurs résumeurs de réunion IA, plongeons plus profondément dans ce qui distingue chaque outil. De la transcription en temps réel aux intégrations transparentes et aux fonctionnalités d'automatisation, nous allons explorer les avantages et les limites uniques de ces outils afin que vous puissiez prendre une décision éclairée sur celui qui répond le mieux aux besoins de votre équipe.

1. ClickUp (le meilleur pour résumer les notes de réunion à l'aide de l'IA)

Vous voulez un assistant IA sur le lieu de travail qui soit robuste, polyvalent et performant ? Ne cherchez plus : ClickUp est la solution ultime pour vous. 🏆

Plateforme de gestion de projet tout-en-un, ClickUp offre tous les outils et fonctionnalités dont vous avez besoin pour simplifier chaque aspect de votre travail - et la prise de notes ne fait pas exception.

Qu'est-ce qui fait de ClickUp la meilleure entreprise ? Le secret est bien connu : son exhaustivité ! Contrairement à d'autres outils, ClickUp offre des solutions pour optimiser la prise de notes pour les réunions synchrones et asynchrones.

Automatisation de la création d'agendas de réunion, du résumé du contenu de la réunion et de l'automatisation des notes de réunion. Entrer ClickUp Réunions .

Un outil complet de gestion des réunions qui vous sauvera de tous vos problèmes d'équipe en temps réel.

Mais attendez, ce n'est même pas la moitié de ce que ClickUp offre.

Générer des résumés et des notes instantanés et en temps réel de chaque réunion avec ClickUp Brain

Transcription améliorée des réunions vidéo avec ClickUp Brain et Clips ClickUp Brain vous aide à générer des agendas de réunion, des transcriptions de réunion en temps réel, des résumés, des idées clés et des documents, le tout à l'aide de quelques instructions. Il vous aide également à analyser les discussions et à mettre automatiquement en évidence les éléments d'action. Il les convertit ensuite en tâches et les assigne aux parties prenantes concernées.

La fonctionnalité de résumé de l'outil permet également de générer en quelques clics un bref aperçu des décisions clés, des éléments d'action et des points à retenir.

Et ce n'est pas tout ! Combinez ClickUp Brain avec ClickUp Clips pour transcrire parfaitement toutes les réunions vidéo asynchrones !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss62-1400x1161.png ClickUp Docs AI Meeting Summarizer (Résumeur de réunions IA) /$$$img/

organisez vos notes de réunion, vos agendas, vos discussions, etc., en un seul endroit avec ClickUp Docs_

_Organisez vos documents avec ClickUp Docs

L'un des principaux écueils des résumeurs de réunion IA ordinaires est l'évolutivité. Au fur et à mesure que votre équipe s'agrandit, il devient difficile de conserver un enregistrement des points critiques discutés lors de chaque réunion. Mais pas avec ClickUp Documents .

Cet outil vous permet de regrouper toutes vos notes, transcriptions, résumés et vidéos des réunions précédentes en un seul endroit.

ClickUp propose en outre deux modèles prêts à l'emploi et personnalisables pour la gestion des réunions et des notes.

Modèles de réunion que vous pouvez utiliser

Avec l'outil Modèle de notes de réunion ClickUp il permet également de créer automatiquement des tâches à partir des éléments de la réunion, de centraliser les documents de la réunion pour en faciliter l'accès et de rationaliser la collaboration grâce à des mises à jour et des commentaires en temps réel.

En outre, l'outil Modèle de compte rendu de réunion ClickUp fournit un squelette de structure pour l'enregistrement du procès-verbal d'une réunion en tant que document dans la plateforme ClickUp. Il vous aide à enregistrer les comptes rendus de réunion, à organiser les discussions, les décisions et les suivis dans une forme structurée, et à partager et mettre à jour facilement les comptes rendus de réunion avec votre équipe.

Parfait pour: Les chefs de projet et les équipes qui jonglent avec plusieurs projets nécessitant des résumés de réunion détaillés, des attributions de tâches et une intégration transparente avec d'autres outils de gestion du travail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Convertit les notes et les éléments d'action directement en tâches, en attribuant les responsabilités en temps réel

Paramétrage de rappels automatiques pour les tâches de suivi, afin de s'assurer qu'aucun élément n'est oublié après la réunion

Collaborer en direct sur les documents de la réunion avec les membres de l'équipe, permettant à chacun de contribuer simultanément

Utilisez des options de texte enrichi telles que les caractères gras, les titres et les puces pour mettre en forme et organiser clairement vos notes de réunion

Effectuez facilement des recherches dans les notes et les discussions des réunions précédentes, ce qui vous permet d'accéder rapidement aux informations importantes

Se synchroniser avec les principales plates-formes de réunion et les calendriers tels que Google Agenda et Outlook pour planifier des réunions et lier les notes à des évènements spécifiques

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent être confrontés à une légère courbe d'apprentissage

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Fireflies.IA (Meilleur pour prendre des notes de réunion)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Firefiles.IA Fireflies.ai est un assistant de réunion IA intuitif qui génère des des notes de réunion automatiques .

Cet outil vous permet de filtrer et d'écouter les sujets clés, d'ajouter des commentaires, d'épingler les membres de l'équipe, de suivre le temps de parole des intervenants, etc. Il est idéal pour créer des résumés de taille réduite qui permettent d'éviter les réunions interminables.

✅ Parfait pour: Les équipes distantes ou distribuées qui ont besoin de résumés rapides et concis de longues réunions et qui souhaitent partager facilement leurs notes sur des plateformes comme Slack ou Asana.

Fireflies.IA meilleures fonctionnalités

Recherchez dans les réunions passées et les transcriptions à l'aide de mots-clés et de phrases avec la recherche alimentée par l'IA

Capturer et résumer les éléments d'action des discussions en utilisant l'intelligence de la discussion

Partager les notes de réunion instantanément avec votre équipe via Slack, Notion, Asana, etc.

S'intégrer à des applications de calendrier comme Google Agenda pour planifier et synchroniser les réunions

Les limites de fireflies.ai

Coûts élevés pour les fonctionnalités avancées

Nécessite une installation manuelle lourde pour les flux de travail personnalisés

Assistance hors ligne minimale

Tarifs de l'IA

Free Forever

Pro: $18/mois par place (facturé annuellement)

$18/mois par place (facturé annuellement) Business: $29/mois par place (facturé annuellement)

$29/mois par place (facturé annuellement) Enterprise: 39$/mois par place (facturé annuellement)

Évaluations et critiques de fireflies.IA

G2: 4.8/5 (490+ reviews)

4.8/5 (490+ reviews) Capterra: NA

3. Otter.IA (Meilleur pour résumer les réunions en ligne)

il s'agit d'un outil de gestion de l'information et de la communication IAOtter.ai est un résumeur de réunion IA bien connu, conçu pour faciliter la collaboration entre les équipes à distance.

L'outil automatise entièrement toutes vos activités en salle de réunion. Il génère des résumés de réunion, attribue des éléments d'action aux coéquipiers, fournit des sous-titres pour les réunions en personne et virtuelles, etc.

✅ Parfait pour: Les équipes qui ont besoin de générer des résumés de réunion clairs en déplacement, avec une forte assistance des applications mobiles et une intégration avec les outils de vidéoconférence.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.IA

Gagnez du temps en écoutant des résumés de 30 secondes d'une réunion d'une heureminutes de réunion Utilisez l'application mobile pour assister et générer des transcriptions de réunion en déplacement

Obtenez des informations directes sur les sujets clés discutés lors d'une réunion avec la fonctionnalité Otter IA Chat

Limites d'Otter.IA

Options d'exportation limitées

Le forfait Free comporte des restrictions

Intégration limitée avec des outils tiers

Tarifs d'Otter.IA

Basic: Free Forever

Free Forever Pro: $16.99/mois par utilisateur

$16.99/mois par utilisateur Business: 30$/mois par utilisateur

30$/mois par utilisateur Enterprise:Tarification personnalisée

Otter.ai évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (240+ avis)

4.3/5 (240+ avis) Capterra: 4.5/5 (80+ avis)

4. Avoma (Meilleur pour obtenir des informations sur les réunions)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le logiciel de synthèse des réunions d'Avoma AI Avoma Avoma est un assistant de réunion IA connu pour automatiser l'ensemble du cycle de vie des réunions - de la planification à l'exécution.

Il vous aide à créer des agendas de réunion transcrivent les réunions, obtiennent des résumés et des notes de réunion précis, et bien plus encore. Avoma se concentre sur l'amélioration des résultats des ventes et du marketing et fournit des informations clés exploitables à partir des réunions avec les clients qui s'avèrent précieuses pour la conclusion d'une affaire.

Parfait pour: Les équipes commerciales qui souhaitent extraire des informations exploitables des réunions avec les clients, suivre les modèles de discussion et améliorer l'efficacité de leurs réunions afin de conclure des affaires plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Modification en cours et personnaliséetranscriptions de réunions en temps réel afin de peaufiner les résumés ou d'ajouter des notes supplémentaires

Suivi des conversations, comme les taux de conversation, le rythme de l'orateur et les modèles d'interaction, afin d'améliorer l'efficacité des réunions

Intégration à un intervalle d'outils de CRM, de calendrier, de conférence et de numérotation

Limites d'Avoma

Courbe d'apprentissage plus élevée

Coûteux pour les petites équipes

N'est pas idéal pour la transcription de réunions non anglophones en raison de problèmes de précision

Prix Avoma

Basic: Free Forever

Free Forever Starter: 24$/mois par utilisateur

24$/mois par utilisateur Plus: 59 $/mois par utilisateur

59 $/mois par utilisateur Business: 99$/mois par utilisateur

99$/mois par utilisateur Enterprise: $109/mois par utilisateur

Évaluations et critiques d'Avoma

G2: 4.6/5 (1,320+ reviews)

4.6/5 (1,320+ reviews) Capterra: NA

5. Fathom (Meilleur pour résumer les vidéos des réunions)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Fathom Si vous cherchez un résumeur de réunion IA pour faciliter les réunions internes dans votre organisation, jetez un coup d'œil à Fathom. Il est complet, mais relativement facile à naviguer.

Fathom fait tout, de l'enregistrement des vidéos de réunion à leur transcription. Il vous aide à générer des résumés de réunion, à synchroniser les tâches avec votre CRM et à partager les notes de réunion avec vos collègues. En outre, Fathom propose des formulaires de demande d'information préconçus modèles de notes de réunion pour accélérer le processus.

✅ Parfait pour: Les organisations qui organisent fréquemment des réunions vidéo et qui veulent des résumés et des points d'action faciles à digérer, sans avoir à passer au peigne fin des heures de vidéo.

Les meilleures fonctionnalités de Fathom

Recevez des résumés concis après chaque réunion pour éviter d'avoir à consulter de longues transcriptions

Étiqueter les discussions importantes pour s'assurer que les idées clés et les points d'action sont mis en évidence et facilement accessibles

Utilisez l'extension navigateur de Fathom pour capturer et transcrire les réunions sans installer d'application bureau

Limites de Fathom

Assistance uniquement pour les visioconférences

Fonctionnalités d'exportation et de partage limitées dans le forfait gratuit

Tarification de Fathom

Free Forever

Premium: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Teams Edition: $29/mois par utilisateur

$29/mois par utilisateur Teams Edition Pro: 39$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Fathom

G2: 5/5 (3,270+ commentaires)

5/5 (3,270+ commentaires) Capterra: 5/5 (490+ avis)

6. Fellow (Meilleur pour la création d'agendas de réunion)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert Ami En plus d'être un résumeur de réunion IA populaire, Fellow est surtout connu pour créer des agendas de réunion bien forfaitaires et alimentés par l'IA.

L'outil est idéal pour prendre des notes de réunion et aide à achever les transcriptions, à mettre en évidence les moments clés, à parcourir les notes de réunion de l'IA et les récapitulatifs pour le contexte.

Malgré cela, la navigation peut être complexe, surtout si vous n'avez jamais utilisé un fore similaire.

✅ Parfait pour: Les équipes qui ont besoin de réunions structurées et axées sur l'agenda, en veillant à ce que chaque point de discussion clé soit capturé et que les tâches de suivi soient clairement définies.

Les meilleures fonctionnalités des autres utilisateurs

Capture des notes de réunion pendant les discussions en direct sur Zoom, Google Meet, etc., pour s'assurer que tous les points clés sont documentés en temps réel

Recevoir des notifications en temps réel pour les éléments d'action qui découlent des réunions

Attribuer des tâches et des éléments d'action issus des transcriptions de réunion à des coéquipiers directement depuis la plateforme

Limites des coéquipiers

Fonctionnalités d'automatisation limitées

Cher pour les grandes équipes

Tarif similaire

Free Forever

Pro: 11$/mois par utilisateur

11$/mois par utilisateur Business: 10$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

10$/mois par utilisateur (facturé annuellement) Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (2,200+ reviews)

4.7/5 (2,200+ reviews) Capterra: 4.9/5 (30+ avis)

7. Sembly IA (Meilleur pour l'enregistrement des réunions)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'aide d'une personne qualifiée IA Sembly Sembly est une Outil d'IA pour les réunions qui fournit des notes de réunion automatiques et des résumés intelligents de la taille d'une bouchée.

L'outil vous permet de partager l'intégralité de la transcription d'une réunion enregistrée avec votre équipe. De plus, Sembly s'intègre à plusieurs outils pour optimiser la collaboration et le flux de travail et prend en charge 48 langues.

Parfait pour: Les équipes internationales qui ont besoin d'un outil offrant une assistance multilingue et la transcription automatique des notes de réunion, facilitant ainsi la collaboration entre les différentes langues.

Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Étiquette les moments clés des discussions de la réunion afin que vous puissiez facilement repérer les points de discussion importants dans la transcription par la suite

Recherchez dans les résumés de réunion à l'aide de filtres de mots clés pour trouver rapidement des discussions ou des points d'action spécifiques

Synchroniser automatiquement les notes de réunion avec des outils comme Asana, Trello et Slack pour améliorer la collaboration

Limites de l'IA de montage

Pas de modification en cours

Les transcriptions peuvent être imprécises

Courbe d'apprentissage importante pour l'utilisation de l'outil

Tarification de l'IA

Personnel: Free Forever

Free Forever Professionnel: $15/mois (facturé annuellement)

$15/mois (facturé annuellement) Teams: 29$/mois par place (facturation annuelle)

29$/mois par place (facturation annuelle) Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (30+ reviews)

4.6/5 (30+ reviews) Capterra: NA

8. Laxis - Le meilleur pour l'extraction de notes

Laxis Vous recherchez des outils d'IA de résumé de réunion capables d'extraire des informations essentielles de longues interactions avec les clients ? Découvrez Laxis.

Construit sur la devise " des discussions aux conversions ", ce preneur de notes IA crée des résumés concis des transcriptions des réunions avec les clients. Ainsi, vous pouvez accéder à des éléments d'action cruciaux sur lesquels travailler et obtenir des résultats. En outre, Laxis s'intègre aux outils de gestion de la relation client (CRM) pour vous aider à organiser les notes de réunion et les garder à portée de main.

✅ Parfait pour: Les équipes de réussite client et de vente qui ont besoin de transformer rapidement les discussions avec les clients en informations exploitables, en se concentrant sur l'obtention de résultats lors des réunions.

Laxis, les meilleures fonctionnalités

Résumer les réunions avec des aperçus alimentés par l'IA pour générer automatiquement des éléments d'action, des points clés et des étapes de suivi

Capturez les points et phrases clés pendant les réunions pour y accéder facilement par la suite

Limites de Laxis

Options d'extraction de notes basiques

Assistance minimale pour les réunions en direct et la collaboration

Tarifs de Laxis

Basic: Free Forever

Free Forever Premium: $13.33/mois

$13.33/mois Business: $24.99/mois

$24.99/mois Enterprise:Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Laxis

G2: 4.9/5 (20+ reviews)

4.9/5 (20+ reviews) Capterra: NA

9. Jamie IA (Le meilleur pour résumer les réunions)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Jamie IA Jamie est un Application IA de prise de notes qui génère automatiquement des notes sur des plateformes comme Google Meet. Mais elle ne se limite pas à cela.

Même si vous assistez à une réunion en personne, Jamie peut vous aider à extraire des résumés concis de la réunion, des transcriptions et des éléments d'action. Il vous permet également de regarder des récapitulatifs de réunions ou des réunions passées pour en tirer des enseignements et accéder à des informations importantes.

Parfait pour: Les équipes qui travaillent dans des paramètres virtuels et physiques, car il capture et résume efficacement les points de discussion clés des réunions en personne et en ligne.

Les meilleures fonctionnalités de Jamie IA

Utilisez l'IA de Jamie pour identifier les points d'action et les étapes suivantes afin d'agir rapidement

Étiqueter automatiquement les moments clés en temps réel pour revenir sur les points essentiels

Traduire les transcriptions des réunions dans plus de 20 langues pour assurer une communication transparente

Les limites de l'IA de Jamie

Intégrations limitées avec les plateformes

Options de mise en forme minimales

Free Forever

Standard: $26.31/mois (converti le 7/10/24)

$26.31/mois (converti le 7/10/24) Pro: $51.53/mois (converti le 7/10/24)

$51.53/mois (converti le 7/10/24) Exécutif: $108.54/mois (converti le 7/10/24)

Jamie IA ratings and reviews (en anglais)

G2: NA

NA Capterra: NA

10. Rewatch (Meilleur pour noter les vidéos)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'aide d'une personne qualifiée Rewatch Rewatch, un autre preneur de notes IA assez populaire, sert également d'enregistreur d'écran pour les équipes et les professionnels.

Rewatch permet d'obtenir des résumés de réunions, des transcriptions, des éléments d'action - tout. Cet outil collaboratif et complet constitue une solution unique pour tous les besoins en matière de réunions en ligne.

✅ Parfait pour: Les Teams qui enregistrent et s'appuient sur le contenu vidéo, fournissant des résumés détaillés, des analyses de l'engagement de l'équipe, et des archives de réunion organisées pour une référence facile.

Revoir les meilleures fonctionnalités

Créez des canaux pour organiser des réunions par équipes ou par projets,

Partagez des résumés automatisés ou des clips spécifiques de la réunion avec votre équipe

Recevez des analyses sur l'engagement de l'équipe, les lectures de vidéos, les recherches, etc.

Limites de la relecture

Coûteux pour une utilisation régulière

Nécessite une large bande passante

Ne transcrit pas les appels téléphoniques

Revoir les prix

Free: Free Forever

Free Forever Teams: $23.75/mois par utilisateur

$23.75/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Revoir les évaluations et les critiques

G2: 4.5/5 (190+ commentaires)

4.5/5 (190+ commentaires) Capterra: NA

Notez toutes vos réunions avec le meilleur résumeur de réunions de l'IA - ClickUp!

Dans le monde rapide d'aujourd'hui, prendre manuellement des notes de réunion peut être une perte de temps importante et une distraction. C'est là qu'un résumeur de réunion IA intervient pour rationaliser le processus.

Ces outils permettent de gagner du temps en générant des notes de réunion automatiques et de s'assurer que les différents points forts, les points clés à retenir et les éléments d'action de vos réunions sont capturés avec précision. ✍️

Beaucoup de ces outils s'intègrent sans effort à des logiciels de vidéoconférence populaires comme Google Meet, ce qui vous permet de vous concentrer entièrement sur la discussion pendant que l'IA s'occupe de la prise de notes. Cela en fait un outil essentiel pour améliorer la productivité, la précision et la collaboration.

Alors n'attendez pas - procurez-vous ClickUp dès aujourd'hui. S'inscrire ici pour un essai gratuit ! 🚀