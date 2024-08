10 meilleurs résumeurs vidéo par IA qui vous feront gagner un temps précieux

Avez-vous déjà voulu un assistant qui pourrait regarder des heures de vidéos importantes (peut-être ennuyeuses !) pour vous et ensuite vous dire rapidement les éléments exploitables ?

Eh bien, c'est ce que fait un résumeur vidéo IA ! Ce petit robot infatigable peut regarder tous vos webinaires, tutoriels ou enregistrements de réunions interminables, puis rédiger un résumé net et concis.

Cette technologie intelligente (lire : algorithmes avancés) vous permet de saisir rapidement les points essentiels dans une forme facile à digérer, sans entrer dans les détails non pertinents. Elle permet également de lire rapidement de longues vidéos et de travailler comme un outil de transcription ce qui permet d'économiser un temps et des efforts précieux.

Cependant, trouver le bon résumeur vidéo IA peut être accablant, car une seule recherche sur Google donne des millions d'options. J'ai consacré plus de 36 heures à rechercher et à tester les meilleurs résumeurs de vidéos IA disponibles en ligne.

Dans ce guide, je vais vous présenter les dix meilleurs résumeurs vidéo IA, en détaillant leurs fonctionnalités, leurs prix et leurs avantages. Ainsi, la prochaine fois que vous aurez besoin d'extraire des informations d'une longue vidéo, vous pourrez laisser l'IA faire le gros du travail pour la regarder et la comprendre afin d'en tirer le meilleur parti !

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un résumeur vidéo IA?

Mon objectif avec cet article a été d'identifier les outils les plus efficaces qui peuvent vous faire gagner du temps et booster votre productivité. À travers ce processus, j'ai analysé la façon dont ces résumeurs vidéo IA s'intègrent aux flux de travail existants, en me concentrant tout particulièrement sur leurs capacités en matière de L'IA au service de la documentation .

Lors de la sélection d'un résumeur vidéo IA, tenez compte des facteurs suivants pour vous assurer de choisir celui qui répond le mieux à vos besoins :

La précision : Le résumeur doit capturer les points clés et les idées principales sans manquer de détails importants

: Le résumeur doit capturer les points clés et les idées principales sans manquer de détails importants Rapidité : L'outil doit traiter rapidement les vidéos et fournir des résumés dans les meilleurs délais

: L'outil doit traiter rapidement les vidéos et fournir des résumés dans les meilleurs délais **La facilité d'utilisation : Une interface conviviale est cruciale pour une intégration efficace du flux de travail

Intégration : Vérifiez si le résumeur s'intègre à votre stack technologique existant pour un fonctionnement sans faille et une intégration efficacegestion de la communication *Coût : Évaluer les forfaits pour s'assurer qu'ils correspondent à votre budget sans faire de compromis sur les fonctionnalités

Les 10 meilleurs résumeurs vidéo IA à utiliser en 2024

1. ClickUp : Le meilleur pour les transcriptions de vidéos IA et la gestion des tâches

Utilisez ClickUp Clips pour enregistrer une vidéo et une voix off et partager clairement vos idées

ClickUp dispose d'un vaste intervalle de fonctionnalités conçues pour simplifier la gestion de projet et améliorer la productivité. Parmi celles-ci, citons ClickUp Clips qui vous permet d'enregistrer des écrans, de couper des vidéos, de les partager et de collaborer.

ClickUp Clips prend tout son sens lorsqu'il travaille en collaboration avec le logiciel ClickUp Brain , un assistant IA qui transcrit des enregistrements et des clips super rapidement et avec une grande précision. Cela signifie que documenter, condenser et partager des informations devient beaucoup plus facile.

Transcrivez automatiquement vos enregistrements avec ClickUp Brain en quelques minutes

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Transcription automatique des clips vidéo, achevés avec l'horodatage et le texte consultable

Partagez instantanément en intégrant les clips directement dans ClickUp, via un lien public ou en téléchargeant le fichier vidéo

Connexion transparente avec Slack, Google Drive et de nombreux autres outils

Ajoutez des commentaires directement sur les clips vidéo, facilitant ainsi un retour d'information clair et concis

Gérez tous vos clips vidéo dans un Hub Clips organisé, facilitant l'accès et la recherche d'un contenu spécifique

Limites de ClickUp

L'installation initiale peut prendre du temps (comme toute installation d'IA, vraiment)

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent une courbe d'apprentissage

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 7$ par membre et par mois

ClickUp évaluations

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (4 000+ commentaires)

2. Claude 3 : Meilleur pour le traitement du langage naturel

via Claude Claude 3, développé par Anthropic, est un modèle d'IA avancé conçu pour diverses tâches, notamment le résumé de vidéos. Connu pour sa fenêtre contextuelle élevée et ses capacités de rappel quasi parfaites, Claude 3 se distingue dans le domaine du résumé vidéo par l'IA.

Claude 3 fournit des résumés vidéo précis et pertinents sur le plan contextuel. Cela en fait un solution idéale pour la communication d'entreprise et l'utilisation pédagogique, en particulier dans les champs de la création de contenu, de l'éducation et de la pratique des langues. Je le recommande à tous ceux qui consomment régulièrement du contenu vidéo de longue durée et qui ont besoin d'extraire rapidement des informations clés des vidéos.

Claude 3 meilleures fonctionnalités

Générez des résumés précis qui conservent le contexte et les points clés

Démarrez rapidement grâce à une interface intuitive avec une courbe d'apprentissage plate

Intégrez-le à de nombreuses plateformes éducatives et professionnelles grâce à son API, et simplifiez vos flux de travail

Transcrivez et résumez dans la langue de votre choix

Les limites de Claude 3

Prix plus élevé que certains concurrents

Options de personnalisation limitées pour la longueur du résumé

Tarifs de Claude 3

Forfait Free

Pro : $20/mois par utilisateur (minimum cinq membres)

Teams : $30/mois par utilisateur (minimum cinq membres)

Claude 3 évaluations

G2 : 4.7/5 (22+ commentaires)

: 4.7/5 (22+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (4+ commentaires)

3. Knowt : Le meilleur pour l'apprentissage collaboratif

via Savoir Knowt est un résumeur vidéo IA conçu pour aider les apprenants à étudier plus efficacement. Il utilise l'IA pour créer des flashcards, des notes et des résumés à partir de diverses sources telles que des PDF, des présentations PowerPoint et des vidéos de cours.

Si vous êtes timide devant l'appareil photo et ne vous sentez pas à l'aise pour poser des questions pendant les cours en direct, ou vous voulez simplement revoir un concept et prendre votre temps pour le comprendre, c'est un outil formidable à avoir de votre côté.

Knowt dispose d'une fonctionnalité de répétition espacée qui peut aider les étudiants à retenir les informations plus longtemps. Cela peut rendre l'étude de dernière minute plus efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Knowt

Collaborez facilement grâce aux fonctions de travail en groupe et d'évaluation par les pairs

Ajustez facilement la longueur du résumé et les domaines d'intérêt

Convertissez les vidéos longues (comme les conférences et les webinaires) en notes et en flashcards

Intégration transparente avec des plateformes éducatives telles que Google Classroom

Connaître les limites

Limité à un contexte éducatif

Fonctionnalités avancées limitées par rapport à d'autres résumeurs vidéo IA

Connaître les prix

Étudiant de base : Free

Étudiant Plus : 5,99 $/mois

Étudiant Ultra : 12,99 $/mois

Évaluations des connaissances

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

4. Fireflies.IA : le meilleur pour les transcriptions et les résumés de réunions

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'aide d'une personne qualifiée Lucioles.IA Fireflies.ai est un assistant de réunion alimenté par l'IA qui simplifie le processus de transcription et d'analyse des réunions. Ses fonctionnalités clés comprennent l'enregistrement vocal, la transcription en temps réel et la génération de résumés de réunion.

L'outil fournit des résumés détaillés des réunions et agit comme un participant à la réunion. C'est un logiciel précieux pour les professionnels qui assistent à des réunions à distance et qui ont besoin de.. d'un partage d'écran facile et fluide pendant les visioconférences.

Les meilleures fonctionnalités de fireflies.IA

Transcrivez et résumez automatiquement les enregistrements de réunions

Trouvez et revoyez facilement les points clés des réunions passées en utilisant l'option de recherche dans les notes

Mettez à jour les informations de contact avec les enregistrements de réunion et les notes d'appel en l'intégrant à votre CRM

Intégration avec Zoom, Google Meet et d'autres outils de réunion populaires

Limites de fireflies.ai

Les transcriptions peuvent parfois comporter des erreurs mineures, notamment en cas d'accents prononcés ou de jargon technique

Certaines fonctionnalités avancées et intégrations ne sont disponibles qu'avec les forfaits premium

Tarifs de Mireflies.ai

Forfait Free

Forfait Pro : 18$/mois par place

Forfait Business : 29$/mois par place

Forfait Enterprise : 39$/mois par place

Évaluations de fireflies.IA

G2: 5/5 (434+ avis)

5/5 (434+ avis) Capterra: 4.2/5 (9 commentaires)

5. Summarize.tech : Le meilleur pour les résumés rapides de vidéos YouTube

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la technologie de l'information Résumer.tech Summarize.tech est un outil alimenté par l'IA qui crée des résumés de longues vidéos YouTube. Il utilise un traitement avancé du langage naturel pour condenser un long contenu en résumés brefs et digestes. Cet outil est donc idéal pour tous ceux qui regardent beaucoup de vidéos YouTube.

Vous pouvez parcourir sa bibliothèque de vidéos résumées ou ajouter un lien vers une vidéo spécifique que vous souhaitez voir résumée.

Les meilleures fonctionnalités de résumer.tech

Résume rapidement des vidéos YouTube de n'importe quelle longueur

Utilisation gratuite grâce à une interface intuitive

Ajustez la longueur du résumé en fonction de vos besoins

Limites de résumer.tech

Ne travaille qu'avec des vidéos YouTube

N'est pas idéal pour les contenus très techniques

Résumer.tech prix

Utilisation gratuite

Résumer.tech évaluations

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

6. Notta IA : Le meilleur pour la transcription multilingue et en temps réel

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert Notta Notta IA est spécialisée dans la fourniture de résumés vidéo multilingues. Elle fournit une transcription en temps réel et une intégration sur diverses plateformes également. Il peut gérer les transcriptions audio et vidéo, ce qui rend Notta convivial.

Avec Notta, vous pouvez transcrire des réunions en direct, des fichiers audio et des fichiers vidéo en texte rapidement et avec précision. Vous pouvez également télécharger des fichiers audio ou vidéo pour les transcrire ou les importer à l'aide de leur URL. L'outil assiste plus de 104 langues et offre des fonctionnalités telles que l'identification du locuteur, l'horodatage et les corrections automatiques, garantissant ainsi la qualité des transcriptions.

Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il ne se contente pas de transcrire les notes de réunion, mais qu'il les résume également. De plus, j'ai apprécié le travail avec son interface utilisateur épurée.

Les meilleures fonctionnalités de Notta IA

Transcription de réunions en direct et de fichiers enregistrés en temps réel

Transcription de vidéos dans plus de 104 langues

Intégration avec des équipes telles que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams

Notta IA limitations

Certaines fonctionnalités avancées, comme la transcription multilingue, nécessitent le forfait Business ou Pro

Le niveau gratuit a des minutes de transcription limitées par mois

Tarification de l'IA

Forfait Free

Pro : $14.99 /mois par place

Business : $27.99 /mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Notta IA ratings (évaluations de l'IA)

G2: 4.6/5 (103 avis)

4.6/5 (103 avis) Capterra: Non disponible

7. Résumeur de vidéos de rappel : Meilleur pour un usage personnel

la question est de savoir si l'on peut faire quelque chose pour l'avenir Rappeler Recall excelle à résumer le contenu en ligne et à l'organiser dans une base de connaissances personnelle. Il est idéal pour les utilisateurs qui souhaitent enregistrer, classer et passer en revue des informations provenant de diverses sources en ligne. L'outil catégorise et lie automatiquement les résumés des vidéos de formation des vidéos d'apprentissage, etc., et facilite la recherche de connaissances.

Les fonctionnalités de Recall permettent de résumer des pages web, des blogs, des articles et des PDF. J'aime beaucoup le fait qu'il offre un accès hors ligne, ce qui en fait un outil d'apprentissage continu et de gestion de l'information.

Les meilleures fonctionnalités du résumeur vidéo Recall

Paramétrage et utilisation en quelques paramètres grâce à une interface simple

Catégorise et lie automatiquement les résumés sauvegardés

Générer des questions à partir des résumés sauvegardés pour tester les connaissances

Comprenez facilement des idées complexes grâce au contenu lié dans un graphique de connaissances

Exporter vos notes n'importe où dans une forme Markdown

Rappelle les limites du résumeur vidéo

Fonctionnalités avancées limitées par rapport à d'autres résumeurs vidéo IA

Il peut ne pas être adapté à des projets plus importants

Rappeler les prix du résumeur vidéo

Recall lite : Utilisation gratuite

Recall plus : 10 $ par mois

Recall business : Tarification personnalisée

Évaluations du résumeur vidéo de Recall

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

8. Tout résumé : Meilleur pour un usage général

via Tout résumé Any Summary est optimisé par ChatGPT et résume rapidement les longs fichiers audio et vidéo. Il assiste divers types de fichiers, notamment les images, les fichiers audio, les vidéos, le texte et les fichiers CSV, ce qui en fait une solution polyvalente pour résumer du contenu provenant de différentes sources. Vous pouvez également choisir d'ajouter un lien vidéo YouTube pour recevoir un résumé vidéo.

Les meilleures fonctionnalités du résumé

Choisissez la forme de résumé dont vous avez besoin, y compris les puces, les citations ou les résumés

Résumez des fichiers ou des URL de différentes formes, y compris des PDF, des documents Word, des MP3, etc

Générez rapidement des résumés et économisez du temps et des efforts en matière de gestion de projet

Toutes les limites du résumé

Il peut être moins précis avec des contenus très techniques

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin de temps pour utiliser pleinement les fonctionnalités avancées

Certains utilisateurs ont signalé des variations dans la précision des résumés

Tarification des résumés

Utilisation gratuite

Any Summary ratings (en anglais)

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

9. Résumeur de descriptions : Le meilleur pour les créateurs de contenu

via Description Descript est un outil tout-en-un pour la modification en cours, la transcription et le résumé d'audio et de vidéo. Il est conçu pour simplifier le processus de modification en cours, le rendant accessible même à ceux qui n'ont pas de compétences techniques approfondies.

Le résumeur vidéo de Descript, alimenté par l'IA, vous donne des résultats précis et quasi instantanés. L'outil identifie et libelle également automatiquement les locuteurs, vous permet de transcrire l'audio dans plus de 20 langues et vous offre un historique des versions basé sur le cloud afin que vous (et toute autre personne avec laquelle vous travaillez) puissiez suivre les modifications apportées.

Descript Summarizer meilleures fonctionnalités

Modifiez des vidéos et générez des résumés dans le même outil

Créez des descriptions YouTube, des ébauches de scripts vidéo et bien plus encore avec l'assistant IA Underlord

Obtenez une granularité avec la modification en cours basée sur le texte, la suppression des mots de remplissage et les fonctionnalités vocales générées par l'IA

Enregistrer l'activité de l'écran et contrôlez les sessions audio et vidéo à distance

Les limites du résumeur de descripteurs

Prix plus élevé

Nécessite une courbe d'apprentissage pour les fonctionnalités avancées

Des utilisateurs ont rapporté une perte de qualité dans les fichiers exportés

Prix de Résumer le texte

Forfait Free

Hobbyiste : $19 /mois par personne

Créateur : $35 /mois par personne

Business : $50 /mois par personne

Entreprise : Tarification personnalisée

Les évaluations du résumeur de descripteurs

G2: 4.6/5 (560+ commentaires)

4.6/5 (560+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (160+ commentaires)

10. ScreenApp Video Summarizer : Le meilleur pour une utilisation en ligne

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'intelligence artificielle ScreenApp ScreenApp Video Summarizer est un outil web permettant de transcrire et de résumer des vidéos en ligne. Il vous permet d'enregistrer des écrans, de transcrire l'audio avec une grande précision, de résumer les transcriptions (et d'exporter les résumés) et de transformer le texte en notes rapides (avec horodatage).

Ce qui est vraiment génial, c'est que ScreenApp vous permet également de discuter avec vos vidéos - si vous avez besoin d'informations spécifiques à partir de la vidéo, il suffit de demander au chatbot intégré, et il vous donnera ce dont vous avez besoin.

Vous pouvez également traduire des vidéos dans plus de 50 langues et télécharger des vidéos dans un large intervalle de formes telles que .mp4, .mov, .avi, et autres.

Les meilleures fonctionnalités de ScreenApp Video Summarizer

Commencez sans avoir à télécharger d'application

Résumez rapidement et avec précision des vidéos en ligne

Téléchargez facilement des vidéos et enregistrez des écrans en temps réel

Discutez avec vos enregistrements et extrayez plus rapidement des informations précieuses

Traduisez les transcriptions et résumés de vidéos dans plus de 50 langues

Limites de ScreenApp Video Summarizer

Capacités hors ligne limitées

Moins d'options de personnalisation par rapport aux applications de bureau

Tarifs de ScreenApp Video Summarizer

Démarrage : Utilisation gratuite

Croissance : $19 /mois par utilisateur

Business : $39 /mois par utilisateur

Enterprise : $99 /mois par utilisateur

Évaluations de ScreenApp Video Summarizer

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Pas assez de commentaires

Stop 1.5Xing Vidéos, Start 1.5Xing Flux de travail

Je détest absolument regarder des heures de vidéo en accéléré et prendre des notes à chaque fois que je repère une information importante qui vaut la peine d'être notée. C'est pénible.

Et le fait est que vous n'avez pas toujours raison - il est si facile de passer à côté de quelques détails qui se révèlent être des concepts clés par la suite.

Les résumeurs vidéo IA sont une bénédiction. J'ai économisé tant d'heures précieuses, non seulement en visionnant des vidéos, mais aussi en les organisant et en les partageant.

Il existe des tonnes d'outils gratuits, freemium et payants qui peuvent faire un travail fantastique pour transcrire et résumer les vidéos rapidement et avec précision. J'en ai essayé plusieurs, et ClickUp est sans aucun doute le plus facile à utiliser. À cela s'ajoutent d'autres fonctionnalités telles que la documentation, le chat, etc., ce qui me permet de faire tout mon travail sur une seule et même plateforme.

À**a était aussi très décent (mais bon sang, ça coûte une bombe).

L'outil de résumé vidéo IA de ClickUp (et des tas d'autres fonctionnalités) est gratuit. Essayez-le ! et regardez vos flux de travail devenir tellement plus simples !