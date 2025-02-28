Comment prendre des notes à partir d'une vidéo comme un pro ?

Il fut un temps où assister à des conférences en personne et prendre des notes au tableau était la norme.

Mais aujourd'hui ? Les écrans numériques, les classes Zoom et les vidéos en ligne sont omniprésents. Pourtant, l'art de la prise de notes continue de prospérer.

Après tout, comme l'a judicieusement dit l'auteur américain Ben Casnocha, "Si vous n'écrivez pas ce que vous entendez et apprenez, quelles sont les chances que vous vous en souveniez?"

Seulement voilà : la prise de notes a considérablement évolué au fil des ans.

Aujourd'hui, des outils dotés d'IA peuvent résumer automatiquement des vidéos et nous aider à rédiger des notes plus concises.

Mais qu'est-ce qui différencie une bonne prise de notes d'une excellente, et comment pouvez-vous tirer parti des outils d'IA pour tirer le meilleur parti des vidéos ? Explorons en commençant par comprendre comment prendre des notes à partir d'une vidéo de manière efficace et pourquoi cela reste un élément essentiel de l'apprentissage. ✍️

Pourquoi vous devez prendre des notes à partir de vidéos

Historiquement, prendre des notes a toujours été considéré comme le signe d'un apprenant ou d'un auditeur attentif et sérieux. À faire en sorte que la prise de notes améliore réellement l'apprentissage ? Voici ce que dit la science :

Selon recherche d'Audrey van der Meer et Ruud van der Weel à l'Université norvégienne des sciences et de la technologie (NTNU), les gens prennent des notes sans réfléchir

il est très tentant de taper tout ce que dit le professeur. Cela entre par les oreilles et ressort par le bout des doigts, mais on ne traite pas l'information reçue", a-t-elle observé.

En 2022, la chaîne YouTube Koi a publié une vidéo intitulée " Pourquoi votre terrible prise de notes est en train de ruiner vos notes " dans la vidéo, le narrateur explique un concept appelé "charge cognitive"

Il compare notre cerveau à un téléphone, la charge cognitive représentant la batterie. Il insiste sur le fait que notre cerveau n'est pas fait pour le multitâche, qui le surcharge.

Le narrateur raconte une expérience personnelle vécue lors de sa deuxième année à l'école de médecine, où son obsession pour la prise de notes l'a empêché de se concentrer sur les patients. Au lieu de retenir des informations cruciales, il peinait à poser des questions pertinentes. Une fois qu'il est passé de la prise de notes excessive à l'écoute active, sa capacité à se connecter avec les patients s'est considérablement améliorée.

À travail, comment la prise de notes fonctionne-t-elle avec d'autres supports, tels que les vidéos ? Est-il possible d'utiliser l'IA pour faciliter la prise de notes tout en regardant une vidéo ? (Indice : oui, ClickUp's got you covered !)

Sondage : Quel est votre plus grand défi lorsque vous prenez des notes à partir d'une vidéo? 🎥

Suivre le rythme rapide du contenu (où vous ne pouvez pas prendre des notes et écouter en même temps) Rester concentré pendant les vidéos plus longues Organiser vos notes de manière efficace (pendant ou après la vidéo) Se souvenir des détails essentiels après la fin de la vidéo

Quelle que soit votre réponse, nous avons une solution à tous les défis ci-dessus. Poursuivez votre lecture 🙂

1. Activer le sous-titrage ou les sous-titres fermés

Une solution simple au dilemme de la prise de notes consiste à utiliser des sous-titres.

Lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube, par exemple, activez la fonctionnalité de sous-titrage fermé ou de sous-titres. Cela vous permet de lire le texte à l'écran pendant que vous les affichez. Cela améliore considérablement votre compréhension et vous permet de rester plus attentif.

N'oubliez pas que le sous-titrage fermé inclut des sons de fond et des indices non verbaux, ce qui le rend idéal pour les personnes malentendantes, tandis que les sous-titres s'adressent aux téléspectateurs qui souhaitent lire en même temps que le texte.

2. Rechercher des transcriptions de vidéos

Certaines vidéos éducatives fournissent des transcriptions, qui peuvent être extrêmement utiles pour la prise de notes. Contrairement aux sous-titres, une transcription vous permet de lire le contenu à votre rythme.

Avec ClickUp Brain , vous pouvez auto-transcrire vos enregistrements avec l'IA en quelques minutes.

ClickUp fournit une transcription consultable et horodatée que vous pouvez facilement annoter ou surligner. La documentation des points clés des vidéos est ainsi plus facile à gérer et plus efficace.

transcrivez vos enregistrements sans effort avec ClickUp Brain_

Par exemple, si vous êtes un étudiant très occupé qui jongle avec plusieurs cours, cette fonctionnalité vous sauvera la vie.

Au lieu de revoir des cours entiers avant un examen, vous pouvez rapidement rechercher dans la transcription les sections les plus pertinentes. Vous gagnez ainsi du temps et vous vous concentrez sur les informations les plus importantes.

Le stress ? Il n'y en a plus. 🙌

3. Régler la vitesse de lecture de la vidéo

Si le contenu défile trop rapidement, ralentissez la lecture de la vidéo à une vitesse de 0,75x (ou à une vitesse inférieure si vous préférez). Vous aurez ainsi plus de temps pour assimiler les informations et prendre des décisions des notes comme le compte rendu de la réunion sans se sentir pressé.

💡Pro Tip : Utiliser la technique Pomodoro 🍅

Lorsque vous regardez des vidéos plus longues (des vidéos de 1 à 3 heures ou des séries de conférences qui s'étendent sur des dizaines d'heures), essayez la technique Pomodoro pour maintenir votre concentration. Regardez la vidéo pendant 25 minutes, faites une pause de 5 minutes et recommencez. Cette technique vous aidera à rester concentré et à retenir davantage d'informations.

4. Mettre la vidéo en pause pour prendre des notes

Vous n'arrivez pas à suivre la vidéo ? Pas de problème, mettez-la en pause aussi souvent que nécessaire pour noter les informations clés.

Avec ClickUp Clips vous pouvez enregistrer votre écran, ajouter vos propres commentaires pour les revoir plus tard et mettre l'enregistrement en pause à tout moment pour prendre des notes détaillées.

Cette fonctionnalité vous permet de capturer les points essentiels des vidéos et de partager ou d'incorporer les clips directement dans vos documents ClickUp à des fins de documentation et de révision.

Pour les conférences vidéo, l'écoute active des mots-clés et des concepts est cruciale pour une prise de notes efficace. L'utilisation de sous-titres fermés ou de sous-titres peut améliorer votre compréhension et votre engagement, ce qui vous permet de mieux assimiler la matière.

ClickUp s'intègre également facilement dans votre système d'information existant logiciel de partage d'écran existant si vous devez participer à un appel ou partager vos notes avec les membres de votre équipe.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/2.png Prendre des notes à partir d'une vidéo à l'aide de ClickUp Clips /$$img/

partagez vos idées de manière visuelle et audible avec ClickUp Clips

🏷️ Exemple: Imaginez que vous êtes un étudiant qui prépare ses examens. Au lieu de vous battre pour suivre des cours vidéo au rythme effréné, vous pouvez faire une pause et prendre votre temps pour vous assurer de saisir tous les points clés.

Plus tard, lorsque vous réviserez, vous reviendrez sur les clips et les notes que vous avez créés pour vous assurer que vous n'avez rien oublié d'essentiel.

5. Revenir en arrière lorsque quelque chose n'est pas clair

Cela peut sembler évident, mais c'est crucial : si vous ne comprenez pas quelque chose, rembobinez la vidéo et regardez-la à nouveau. Continuez à rembobiner et à réécouter jusqu'à ce que le concept soit clair. C'est l'un des avantages des vidéos enregistrées : vous pouvez les assimiler à votre rythme. Il est essentiel d'assimiler la matière pour prendre des notes précises et efficaces.

Là encore, les ClickUp Clips peuvent s'avérer extrêmement utiles. Vous pouvez enregistrer et capturer des sections essentielles de la vidéo et revoyez-les autant de fois que nécessaire tout en prenant des notes.

transformez sans effort vos ClickUp Clips en tâches exploitables

6. Organisez vos notes avec des titres et des sous-titres

Créez un plan en ajoutant des titres et des sous-titres basés sur les sujets clés abordés dans la vidéo. Cette structure vous aidera à organiser vos idées et facilitera la relecture ultérieure.

Google Docs ou d'autres outils numériques peuvent simplifier le processus de prise de notes et réduire les modifications en cours, ClickUp Documents est une meilleure alternative. Elle offre une gestion des tâches, une mise en forme personnalisable et la possibilité d'intégrer des vidéos et d'autres ressources directement dans vos notes.

Vous pouvez mettre en forme vos notes avec des titres, des sous-titres et des puces tout en liant directement aux tâches ou à d'autres documents pertinents dans votre flux de travail.

personnalisez vos documents avec des options de style, des modèles, des vidéos et des tableaux intégrés

🏷️ Exemple: les professionnels ayant un emploi du temps chargé peuvent utiliser ClickUp Docs pour organiser et accéder facilement à leurs documents notes sur les projets et les documents importants .

Lorsqu'il s'agit de préparer une réunion ou de respecter les délais d'un projet, tout est organisé, ce qui permet de se concentrer sur les tâches les plus importantes sans perdre de temps à chercher dans des fichiers éparpillés.

C'est là le véritable pouvoir de gestion de projet .

💡 Conseil de pro: Code couleur pour vos notes en utilisant différents surlignages pour revenir sur les principaux concepts, questions et idées. Cela ajoute une organisation visuelle et aide à la révision. 🎨

7. Utiliser des puces pour les détails clés

Lorsque vous prenez des notes, listez chaque détail important sous forme de puces. Il peut s'agir de nouveaux mots de vocabulaire ou de termes que vous ne connaissez pas, de personnes importantes, de dates, de concepts clés, etc. Les puces rendent vos notes plus claires et plus faciles à suivre. En vous concentrant sur les principaux concepts et en les organisant sous forme de puces, vous pouvez transformer efficacement vos notes en informations clés concises.

ClickUp's Docs and ClickUp Bloc-notes les fonctionnalités de ClickUp Notepad vous permettent de créer des puces et d'organiser vos notes de manière efficace, ce qui facilite leur examen et leur accès ultérieur.

🏷️ Exemple: Les ingénieurs qui regardent des démonstrations de logiciels peuvent utiliser les résumés de l'IA pour décomposer des explications de code complexes en points faciles à comprendre.

notez rapidement des notes, des idées et des rappels à l'aide de ClickUp Notepad_

8. Faites des phrases courtes et simples

**N'oubliez pas que vous prenez des notes et que vous n'écrivez pas une dissertation détaillée.

Utilisez des phrases courtes, des fragments et des abréviations pour transmettre rapidement les idées principales sans perdre de temps à transcrire de longues phrases. Vous pouvez toujours laisser des marques de temps dans vos notes pour revenir plus tard sur des sections pertinentes de la vidéo.

ClickUp Docs offre un Mode de mise au point gratuit pour vous aider à vous concentrer sur le fait de résumer les informations clés de la vidéo.

9. Utilisez vos propres mots

Prenez toujours vos notes en utilisant vos propres mots. Cette pratique permet de renforcer les informations et de s'en souvenir plus facilement par la suite.

Évitez de copier les mots exacts de l'orateur - assimilez l'information de la manière qui vous semble la plus logique et personnalisez votre apprentissage.

Mini-guide : Comment rester concentré tout en prenant des notes à partir d'une vidéo$$

🔕 Éliminez les distractions : Fermer les onglets sans rapport et faire taire les notifications

🎯 Utiliser le mode Focus : Si vous prenez des notes dans ClickUp Docs, utilisez le mode Focus pour minimiser les distractions et vous concentrer uniquement sur votre prise de notes

⏸️ Faire des pauses : Mettez la vidéo en pause et faites de courtes pauses toutes les 20 minutes pour retenir davantage d'informations. Des études montrent que les pauses améliorent la concentration et la productivité

Résumez toutes les 5 minutes : Arrêtez-vous toutes les 5 à 10 minutes pour résumer ce que vous venez d'apprendre avec vos propres mots

10. Mettre en évidence les termes, les personnes et les concepts clés

Faites attention aux mots-clés, aux personnages importants, aux dates et aux concepts majeurs de la vidéo. Ces éléments sont souvent mis en valeur à la fois visuellement et verbalement. Mettez-les en évidence ou soulignez dans vos notes pour les faire ressortir. ClickUp Brain , un assistant IA intelligent, vous permet de générer des résumés IA de vidéos. Grâce à cela, vous pouvez personnaliser et reformuler pour une meilleure compréhension.

ClickUp Brain recherche dans les transcriptions de votre Clip les réponses à vos questions

11. Esquisser des schémas simples à partir de la vidéo

Si la vidéo comporte des diagrammes ou des graphiques importants, faites une pause et reproduisez-les dans vos notes.

Vous pouvez également suivre les étapes suivantes :

Si vous prenez des notes numériques, faites des captures d'écran avec ClickUp Clips et intégrez-les directement dans ClickUp Docs.

Pour aller encore plus loin, utilisez Tableaux blancs ClickUp pour dessiner des cartes mentales et visualiser les connexions entre les concepts clés.

Donnez vie à vos idées avec les cartes mentales ClickUp Selon une étude , la prise de notes visuelle est une meilleure stratégie d'apprentissage que son équivalent traditionnel.

🏷️ Exemple: Si vous regardez un webinaire sur les tendances du marketing de contenu, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Tableau blanc de ClickUp pour planifier visuellement vos idées et observations. Cela vous permet de faire un brainstorming à côté de vos notes, en transformant les idées de la vidéo en stratégies exploitables.

12. Remarquez les indices tels que le ton et la musique de fond

La vidéo présente un avantage unique : les indices non verbaux tels que le style de la voix, la musique de fond et les effets sonores mettent souvent l'accent sur des points clés.

En utilisant ClickUp Clips, vous pouvez capturer ces nuances sans effort. En tant que une extension gratuite pour Chrome clip vous permet d'enregistrer et d'envoyer sans effort des messages clairs et de haute qualité par le biais d'un lien, d'un e-mail ou directement dans ClickUp.

partagez des enregistrements d'écran de haute qualité avec n'importe qui, n'importe où, grâce à Clip by ClickUp_

13. Utilisez les horodatages des vidéos pour structurer vos notes

Certaines vidéos comportent des repères temporels ou des chapitres, qui peuvent constituer un excellent guide pour organiser vos notes. Utilisez ces marqueurs temporels comme titres dans vos notes et listez les détails clés sous chacun d'eux. Cette méthode permet de s'assurer que vos notes suivent le flux logique de la vidéo.

Pour vous faciliter la tâche, ClickUp Brain vous permet de transcrire automatiquement les clips vidéo achevés avec les horodatages. Par la suite, vous pouvez facilement rechercher et organiser vos notes autour des moments cruciaux.

Astuce de pro : Organisez vos notes avec des étiquettes et des libellés

Dans ClickUp Docs, vous pouvez ajouter des étiquettes ou des libellés à des sections spécifiques de vos notes. Utilisez des étiquettes telles que " Important ", " Revoir plus tard " ou " Concept clé " pour classer vos notes de manière efficace. Cela vous aidera à revenir rapidement sur certaines sections.

L'état d'esprit idéal pour la prise de notes

Maintenant que nous avons vu comment prendre des notes à partir d'une vidéo, passons à l'étape suivante : former l'état d'esprit idéal pour la prise de notes.

Les conseils dont nous avons parlé jusqu'à présent visent à atteindre des objectifs clés qui améliorent l'efficacité de la prise de notes. Tout d'abord, n'oubliez jamais que les notes sont un enregistrement personnel de ce que vous avez affiché. Elles sont destinées à vous aider à réviser et à vous souvenir. Ce ne sont pas des transcriptions !

Voici comment vous devez aborder la prise de notes :

Concentrez-vous sur les concepts principaux et non sur les moindres détails

Utilisez des puces ou des cartes mentales

Incorporez des déclencheurs de mémoire

Personnalisez vos notes

Créez des notes qui vous seront utiles (et compréhensibles) des mois plus tard

Après avoir appliqué ces stratégies, vous devez revoir et affiner vos notes.

Réviser et affiner vos notes

La révision de vos notes est la partie la plus importante de la prise de notes (à l'exception du visionnage de la vidéo, de la participation au séminaire, etc.)

). Cela vous permet d'identifier les lacunes, les informations mal placées ou les points à clarifier. Comme nous l'avons suggéré plus haut, essayez ClickUp Brain pour affiner vos notes en générant automatiquement des résumés IA du contenu de vos vidéos.

🏷️ Exemple: imaginons qu'un gestionnaire de projet examine une réunion d'équipe enregistrée. À l'aide de ClickUp Brain, ils transcrivent et résument la discussion, en mettant en évidence les éléments d'action clés et les décisions prises. Cela leur permet d'affiner rapidement leurs notes, en s'assurant que tous les points critiques sont capturés et communiqués efficacement à l'équipe.

ClickUp vous aide à prendre de meilleures notes

Il n'y a pas de débat. Les notes peuvent nous aider à mieux apprendre. Mais la prise de notes ne consiste pas seulement à griffonner tout ce que vous entendez dans une vidéo. C'est une compétence qui, si elle est bien utilisée, peut fonctionner comme un excellent outil de mémorisation et un gain de temps pour les révisions ultérieures.

ClickUp peut simplifier votre parcours vers une prise de notes efficace et efficiente. Pour résumer : utilisez ClickUp Brain pour résumer des vidéos avec l'IA, ClickUp Clips pour prendre des notes détaillées, ClickUp Docs pour intégrer des clips vidéo et mettre en forme des notes, et ClickUp Tableau blanc pour visualiser des concepts.

Prêt à explorer ces fonctionnalités en direct ? S'inscrire sur ClickUp gratuitement et faites l'expérience d'une meilleure prise de notes ! ✏️