Notes numériques ou notes papier : Qu'est-ce qui est le mieux ?

Il y a deux types de personnes dans le monde.

L'une préfère écrire sur du papier, tandis que l'autre tape sur son appareil numérique. Tous deux prennent des notes pour les mêmes raisons : mieux se souvenir, organiser ses idées et enregistrer des informations pour les réutiliser ultérieurement.

Mais dans la comparaison notes papier/notes numériques, quelle est la méthode de prise de notes la plus populaire, et quels sont leurs avantages ?

Il s'avère que les notes papier sont globalement plus efficaces pour retenir les informations. Cependant, elles ne sont pas à la hauteur des capacités organisationnelles supérieures des notes numériques.

Pour trancher le débat notes papier/notes numériques, nous avons fait une tonne de recherches en consultant des études et des sondages en ligne et en recueillant l'avis d'étudiants et de professionnels en activité.

Et nous sommes ici pour partager nos notes (vous voyez ce que nous avons fait ?) avec vous.

Comprendre la prise de notes

la prise de notes permet de capturer tout, des pensées fugaces aux informations essentielles

Pourquoi la prise de notes est-elle importante ? Si vous vous posez la même question, passons en revue l'étendue des informations que nous notons généralement.

Cela va de la liste des choses à faire à l'entrée dans un journal, en passant par la prise de notes, jusqu'à l'information essentielle les notes de réunion des listes de courses, des forfaits de recherche et même des rappels occasionnels.

De plus, il existe plusieurs classiques techniques de documentation des notes :

Lesméthode de contournement pour le contenu structuré

La méthodeMéthode Cornell pour un examen ciblé

Diagrammes pour les comparaisons

Les cartes mentales pour les apprenants visuels

La méthode de la phrase simple pour saisir l'information directement

Explorer la prise de notes sur papier

Si vous dressez une liste des avantages et des inconvénients avant de prendre des décisions, vous êtes au bon endroit.

Avant de trancher le débat notes papier vs notes numériques, examinons rapidement l'efficacité des notes papier :

Avantages et inconvénients des notes papier

Les avantages et les inconvénients de la prise de notes sur papier Les notes manuscrites permettent de mieux s'identifier au contenu et de mieux s'en souvenir : Des études suggèrent que les notes manuscrites permettent de mieux se connecter au contenu et de mieux mémoriser Méthode plus lente : Il faut plus de temps pour écrire que pour taper. Un adulte moyen écrit environ 13 mots par minute, alors que la dactylographie prend en moyenne 40 mots par minute

Privacité : il est plus facile de conserver votre contenu : Il est plus facile de garder votre contenu privé avec des notes manuscrites, car il n'y a pas de risque de violation numérique ou de partage accidentel : Votre main peut se fatiguer avant même que vous n'ayez terminé. Prendre une "pause" peut conduire à des notes incomplètes Compréhension plus approfondie : L'écriture à la main vous ralentit, ce qui vous laisse plus de temps pour absorber l'information et établir des connexions : Pour garder vos notes avec vous, vous devez transporter un carnet, ce qui peut s'avérer moins pratique pour écrire en déplacement | Moins de distractions : Les notes manuscrites éliminent les distractions numériques telles que les notifications et les médias sociaux | Encombrement : Écrire sur du papier génère un encombrement physique Personnalisation : Vous pouvez facilement dessiner des diagrammes, des gribouillis et d'autres visuels qui aident à comprendre des informations complexes et à créer une expérience de prise de notes personnalisée | Pas idéal pour les environnements au rythme rapide : Pour les employés d'entreprise qui consignent le compte rendu d'une réunion, les notes sur papier ne sont pas idéales en raison de leur lenteur et de la difficulté à suivre le rythme des discussions

Déballons le tableau!

Lorsque l'objectif est de comprendre et de retenir l'information en profondeur, les notes papier sont souvent plus performantes que leurs équivalents numériques. Écrire à la main ralentit la prise de notes, ce qui a ses propres avantages. Étude de Mueller et Oppenheimer a mis en évidence que les notes manuscrites ne présentaient que 8,8 % de chevauchement mot à mot, contre 14,6 % pour les notes sur ordinateur portable.

Cela signifie que les étudiants traitent l'information plus en profondeur lorsqu'ils écrivent au lieu de simplement la transcrire.

Toutefois, si vous cherchez à gagner du temps, cela peut poser problème.

L'un des plus gros problèmes des notes manuscrites est de trouver des informations spécifiques. C'est particulièrement difficile pour les étudiants qui ont des notes sur plusieurs sujets et qui préfèrent qu'elles soient mieux organisées.

Et pour les employés d'entreprise ? À quand remonte la dernière fois que vous avez vu une personne prendre des notes sur papier ? Les notes sur papier sont utiles, mais elles ne sont pas idéales pour les environnements d'entreprise au rythme rapide où le temps est un facteur essentiel.

Après tout, qui veut perdre son temps à chercher dans une pile de plusieurs cahiers alors qu'il existe des outils de prise de notes comme ClickUp ? Une simple recherche vous permet d'accéder à n'importe quel contenu en quelques secondes - c'est aussi simple que cela.

Naviguer dans la prise de notes numérique

Revenons à notre Tableau, c'est-à-dire à notre liste de favoris et d'inconvénients. Sauf que cette fois-ci, nous abordons la prise de notes numérique en détail.

Avantages et inconvénients de la prise de notes en ligne

Les avantages et les inconvénients de la prise de notes en ligne Plus rapide : Vous souhaitez rédiger rapidement le compte rendu d'une réunion ? La dactylographie est généralement plus rapide que l'écriture manuscrite, avec une vitesse de frappe moyenne d'environ 40 mots par minute : Les personnes qui prennent des notes sous forme numérique sont comparativement plus vulnérables aux virus informatiques, au piratage, au vol et aux pannes d'équipement

Portabilité : Les applications de prise de notes comme ClickUp vous permettent d'accéder à vos notes sur votre ordinateur ou votre téléphone, ce qui facilite la prise de notes en déplacement : L'accès aux notes peut être perdu en cas de casse d'un appareil ou de dysfonctionnement d'un logiciel. De plus, des frais sont souvent associés aux logiciels et au stockage des données Modèles : Les applications modernes proposent des modèles : Les applications modernes proposent des modèles, fournissant un point de départ structuré et des fonctionnalités supplémentaires pour les tâches, les rappels et l'intégration du Calendrier, améliorant ainsi la productivité : Sans système d'organisation efficace, les fichiers en ligne peuvent devenir encombrés, rendant difficile la recherche de notes spécifiques et submergeant l'utilisateur Facilité de partage et d'archivage : Les notes numériques peuvent être facilement partagées et archivées pour être retrouvées rapidement, ce qui est utile pour le travail collaboratif et les projets de groupe | Distraction et multitâche : Les appareils numériques peuvent être une source de distraction en raison des notifications et des médias sociaux, ce qui perturbe l'attention et la concentration pendant la prise de notes | Intégration avec d'autres outils : Les outils numériques peuvent s'intégrer à d'autres applications comme les chronomètres de téléphone et les outils de gestion de projet, créant ainsi un flux de travail transparent pour la gestion des tâches et des rappels. | |

Les arguments en faveur des notes numériques

88 % des étudiants possèdent un ordinateur portable et 63 % l'utilisent pendant les cours. Ce n'est pas pour rien que les notes virtuelles sont de plus en plus populaires.

Imaginez un peu : Vous avez emprunté les notes d'un camarade de classe et vous vous apercevez que son écriture ressemble à une langue étrangère. Frustrant, n'est-ce pas ?

C'est là que les notes numériques brillent : elles sont comme des recettes standardisées, claires et cohérentes. Elles peuvent être téléchargées et cryptées. Et le plus grand drapeau vert de tous : outils de collaboration numérique sont dotés d'une fonction auto-correction qui supprime automatiquement les fautes de frappe (une véritable bouée de sauvetage !).

Mais savez-vous ce qu'il y a de mieux ? Ce sont les les meilleurs pour organiser vos notes .

Simplifier la journée de travail grâce aux notes virtuelles Plateformes de prise de notes sont dotées de fonctionnalités intégrées telles que des étiquettes, des dossiers et des barres de recherche, qui facilitent la tâche de tous les utilisateurs.

A Rapport McKinsey a révélé que les professionnels perdent près de 20 % de leur semaine de travail à rechercher des informations. Laissez-vous convaincre par ce pourcentage : c'est presque une journée de travail entière !

Voici comment les notes virtuelles peuvent faire la différence pour vous :

Gagner du temps : Comme nous l'avons vu précédemment, les notes numériques, avec leurs fonctions d'étiquettes, de dossiers et de recherche, transforment la recherche d'informations en un processus facile qui ne dure que quelques secondes

: Comme nous l'avons vu précédemment, les notes numériques, avec leurs fonctions d'étiquettes, de dossiers et de recherche, transforment la recherche d'informations en un processus facile qui ne dure que quelques secondes Amélioration de la mémoire et de la rétention : Il est prouvé que le fait de structurer les pensées sous forme de puces ou de schémas clairs améliore la mémorisation

: Il est prouvé que le fait de structurer les pensées sous forme de puces ou de schémas clairs améliore la mémorisation Prise de décision éclairée : Des notes bien organisées sont les piliers d'une prise de décision éclairée. En accédant facilement aux informations pertinentes, vous pouvez analyser les options et tirer des conclusions en connaissance de cause

: Des notes bien organisées sont les piliers d'une prise de décision éclairée. En accédant facilement aux informations pertinentes, vous pouvez analyser les options et tirer des conclusions en connaissance de cause Lutte contre la surcharge d'informations : Nous sommes à l'ère du numérique : les outils d'IA sont omniprésents. Combinez-les avec des notes en ligne, et vous condensez l'information en points clés et évitez le fouillis écrasant qui accompagne souvent la recherche

: Nous sommes à l'ère du numérique : les outils d'IA sont omniprésents. Combinez-les avec des notes en ligne, et vous condensez l'information en points clés et évitez le fouillis écrasant qui accompagne souvent la recherche Une excellente collaboration : Une application de notes numériques partagée est idéale pour le travail d'équipe. Tout le monde reste sur la même page (littéralement), et les projets avancent en douceur

ClickUp : L'outil idéal pour la prise de notes numériques

Dans la plupart des scénarios, les équipes, les étudiants et les employés recherchent les mêmes choses lorsqu'il s'agit d'une prise de notes efficace :

Une collaboration efficace

Intégration avec d'autres outils (Google Suite, par exemple)

et le favori de tous, la bonne vieille IA

ClickUp remplit toutes ces conditions et bien plus encore, ce qui fait de la question des notes papier par rapport aux notes numériques une évidence !

Voici quelques scénarios qui montrent pourquoi ClickUp est l'outil de prise de notes numérique qu'il vous faut.

Utilisation de ClickUp Brain pour la recherche

Résumez vos notes, recherchez des informations spécifiques et automatisez les tâches manuelles avec ClickUp Brain

Défi : Vous êtes un étudiant diplômé effectuant des recherches pour votre thèse. De nombreuses notes, tâches et documents dispersés sur différentes plateformes nécessitent un système unifié pour rationaliser vos recherches.

Solution : ClickUp Brain Features :

Gestion des connaissances par l'IA : La gestion des connaissances par IA de ClickUp Brain fournit des réponses instantanées à vos questions liées à la recherche. Vous pouvez poser des questions sur des sujets spécifiques, accéder à vos notes et obtenir des réponses concises basées sur le contexte de votre recherche. Il peut même faire apparaître des notes que vous auriez stockées dans d'autres applications, comme votre Google Drive

: La gestion des connaissances par IA de ClickUp Brain fournit des réponses instantanées à vos questions liées à la recherche. Vous pouvez poser des questions sur des sujets spécifiques, accéder à vos notes et obtenir des réponses concises basées sur le contexte de votre recherche. Il peut même faire apparaître des notes que vous auriez stockées dans d'autres applications, comme votre Google Drive Mises à jour automatisées : L'IA résume automatiquement la progression de vos recherches et vous informe des jalons et des tâches clés

Utilisation des modèles ClickUp pour la gestion des cours

Défi : Vous êtes un professeur qui se prépare à donner un nouveau cours. Vous devez organiser votre matériel de cours et créer un forfait structuré à partager avec vos étudiants.

Solution : Modèles de ClickUp Features :

Modèles pré-fabriqués : ClickUp offre un intervalle de modèles qui vous aident à structurer efficacement le contenu de votre cours

: ClickUp offre un intervalle de modèles qui vous aident à structurer efficacement le contenu de votre cours Formats personnalisables : Vous pouvez les personnalisermodèles de prise de notes pour les adapter à la structure de votre cours, en ajoutant des sections pour les cours, les devoirs et les échéances importantes

Modèle de notes de cours

Modèle de notes de cours de ClickUp est le modèle idéal pour les étudiants afin de garder leurs notes à jour et organisées. Ce modèle Docs personnalisable vous aide à organiser les notes de cours, les liens, les devoirs, etc. Mettez-le en forme comme vous le souhaitez et ajoutez des commentaires aux notes. Il vous fournira même un bloc-notes séparé à conserver comme bloc-notes ! La vue Liste permet de classer, regrouper et filtrer les notes.

Même si vous n'êtes pas étudiant, nous pouvons tous bénéficier d'un peu de prise de notes de temps en temps. Les réunions de bureau, les idées créatives et la prise de notes sur les tâches sont autant d'activités qui deviennent beaucoup plus efficaces lorsque vous prenez des notes.

Par exemple, des modèles tels que Modèle de notes quotidiennes de ClickUp sont parfaits pour organiser les éléments d'action en fonction des tâches, des listes, des idées, etc. Vous pouvez même définir la priorité de chacun de vos éléments d'action, ce qui vous aide à terminer efficacement vos tâches à temps.

Modèle de notes quotidiennes ClickUp

Le modèle de notes quotidiennes de ClickUp vous permet de noter des notes rapides et des éléments d'action en temps réel, de visualiser votre progression par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés, de hiérarchiser les tâches et les projets, et de collaborer plus facilement avec les membres de votre équipe. Vous pouvez même paramétrer des statuts personnalisés pour chaque note que vous prenez !

Tirer parti de ClickUp Docs pour la collaboration au sein de l'équipe

Enregistrez toutes les informations importantes en un seul endroit sur ClickUp Docs

Défi : En tant que gestionnaire de projet, vous devez coordonner un projet complexe avec plusieurs parties prenantes. Vous devez également collaborer sur des documents et suivre la progression en temps réel.

Solution : Documents ClickUp Features :

Collaboration en temps réel : ClickUp Teams vous permet, à vous et à votre équipe, de travailler simultanément sur des documents. Vous pouvez voir les modifications et les commentaires en temps réel, ce qui améliore la collaboration

: ClickUp Teams vous permet, à vous et à votre équipe, de travailler simultanément sur des documents. Vous pouvez voir les modifications et les commentaires en temps réel, ce qui améliore la collaboration Mise en forme de texte riche : Utilisez des en-têtes, des puces et un code couleur pour organiser clairement votre forfait de projet. Incorporez des feuilles de calcul, des vidéos et des liens pour une documentation complète

: Utilisez des en-têtes, des puces et un code couleur pour organiser clairement votre forfait de projet. Incorporez des feuilles de calcul, des vidéos et des liens pour une documentation complète Intégration des tâches : Convertissez des sections de votre fichier en tâches suivies dans ClickUp, assignez-les aux membres de l'équipe et fixez des paramètres d'échéance

Mise en œuvre de ClickUp Bloc-notes pour les tâches quotidiennes

Organisez tout, des notes aux checklists en passant par les tâches, avec ClickUp Bloc-notes

Défi : Vous êtes un employé qui jongle avec de multiples tâches quotidiennes et vous avez besoin d'un moyen de capturer et d'organiser rapidement vos pensées et vos listes à faire.

Solution : ClickUp Bloc-notes Fonctionnalités :

Capture rapide des notes : Utilisez le bloc-notes ClickUp pour noter instantanément les tâches et les idées

: Utilisez le bloc-notes ClickUp pour noter instantanément les tâches et les idées Interface glisser-déposer : Déplacez facilement les notes autocollantes pour réorganiser les priorités, regrouper les idées similaires ou créer des flux de travail. Cette interface intuitive permet de visualiser les étapes du projet et les dépendances des tâches

: Déplacez facilement les notes autocollantes pour réorganiser les priorités, regrouper les idées similaires ou créer des flux de travail. Cette interface intuitive permet de visualiser les étapes du projet et les dépendances des tâches Code couleur et libellé : Utilisez des couleurs et des libellés différents pour classer les notes en fonction de thèmes, de priorités ou de services

: Utilisez des couleurs et des libellés différents pour classer les notes en fonction de thèmes, de priorités ou de services Intégration des tâches : Intégration des tâches : convertissez les notes adhésives en tâches traçables avec des dates d'échéance, des assignés et des statuts

Utilisation des Tableaux blancs ClickUp pour la planification de projets

Collaborez, réfléchissez et innovez sur les Tableaux blancs ClickUp

Défi : Vous menez une campagne marketing et avez besoin d'un outil visuel pour trouver des idées et planifier votre stratégie de campagne avec votre équipe.

Solution : Tableaux blancs ClickUp et Cartes mentales ClickUp Features :

Réflexion visuelle : Utilisez les Tableaux blancs ClickUp etCartes mentales pour créer des cartes mentales, des organigrammes et des diagrammes. Des notes autocollantes et des éléments visuels à glisser-déposer vous aident à faire du brainstorming et à organiser vos idées de manière efficace

: Utilisez les Tableaux blancs ClickUp etCartes mentales pour créer des cartes mentales, des organigrammes et des diagrammes. Des notes autocollantes et des éléments visuels à glisser-déposer vous aident à faire du brainstorming et à organiser vos idées de manière efficace Collaboration en temps réel : Collaborez avec votre équipe en temps réel, ce qui permet à chacun de contribuer à la session de brainstorming et de voir les contributions des autres

: Collaborez avec votre équipe en temps réel, ce qui permet à chacun de contribuer à la session de brainstorming et de voir les contributions des autres Intégration des tâches : Convertissez les idées de brainstorming en tâches directement à partir du Tableau blanc. Liez les documents ClickUp et d'autres ressources pour afficher une vue d'ensemble de votre projet

Structurez visuellement vos idées et vos projets pour plus de clarté grâce aux cartes mentales ClickUp

Notes papier vs. notes numériques : Comparaison approfondie

On parle beaucoup de la rétention de la mémoire et de la supériorité des notes papier à cet égard.

Cependant, les outils d'écriture numériques peuvent offrir le même avantage. Avec 95% de la population adolescente aux États-Unis. possèdent un smartphone, les outils numériques tels qu'un stylet ou un Apple pencil qui imitent l'écriture manuscrite tout en permettant aux utilisateurs de stocker leurs notes sous forme numérique peuvent offrir à l'élève le meilleur des deux mondes.

Cet hybride méthode de prise de notes peut également être facilement incorporée en classe.

Mais qu'est-ce que les étudiants préfèrent vraiment ? La recherche souligne que que les étudiants ne préfèrent pas particulièrement l'une ou l'autre solution, mais qu'ils ont tendance à utiliser des notes papier si leurs professeurs ont interdit les appareils numériques dans les salles de classe. D'autres étudiants utilisent des notes numériques en raison de leur familiarité générale avec les appareils numériques.

Pour les professionnels, cependant, la prise de notes numérique l'emporte haut la main. Comme nous l'avons vu précédemment, les notes numériques conviennent mieux à l'environnement rapide des entreprises que les méthodes traditionnelles de prise de notes.

Autre avantage majeur des notes numériques : économiser de l'argent

Les notes manuscrites entraînent des coûts permanents. Il y a la dépense initiale pour les cahiers, dont le prix varie généralement entre 5 et 15 dollars, et les stylos ou crayons, dont le prix varie entre 1 et 10 dollars par paquet.

Pour ceux qui ont besoin d'organiser et de stocker des documents, des dépenses supplémentaires pour des classeurs ou d'autres solutions de stockage peuvent ajouter 20 à 50 dollars.

Au fil du temps, le remplacement des cahiers, des stylos et du papier d'imprimante, ainsi que de l'encre pour l'impression, entraîne des coûts permanents.

En revanche, la structure tarifaire de ClickUp commence par un plan de base gratuit et s'étend à des forfaits payants allant de 5 à 12 dollars par utilisateur et par mois, en fonction des fonctionnalités et de l'intervalle requis.

Contrairement aux méthodes physiques de prise de notes, ClickUp est un outil numérique avec accès à distance (et même hors ligne), ce qui permet de gérer les tâches et les projets de n'importe où. Cela réduit le besoin d'espace physique et de stockage

L'angle environnemental dans la discussion notes papier vs. numérique

Lorsque l'on compare les notes virtuelles aux notes papier, une statistique se détache vraiment : il faut environ 17 arbres pour produire une tonne de papier.

Pour ne rien arranger, on estime qu'un foyer américain moyen jette environ 13 000 feuilles de papier par an.

Ces chiffres sont alarmants si l'on considère l'impact sur l'environnement de l'abattage d'un nombre aussi important d'arbres.

Le passage progressif à une a méthode numérique de documentation peut être bénéfique à la fois pour vous et pour la planète!

Combiner la prise de notes numérique et papier

Nous avons tous grandi avec des notes manuscrites - c'est familier et réconfortant. C'est familier et réconfortant Outils d'IA pour la prise de notes peuvent nécessiter un certain temps d'adaptation.

L'utilisation de notes à la fois papier et numériques peut être idéale pour ceux qui chérissent la satisfaction tactile de rayer des tâches d'un agenda papier, mais qui apprécient également la polyvalence des gestionnaires de tâches numériques.

Supposons que vous commenciez votre journée par une liste de choses à faire écrite à la main dans un agenda élégant. L'acte physique procure un sentiment gratifiant d'accomplissement lorsque vous cochez des éléments.

En transférant ces tâches sur une plateforme numérique telle que ClickUp, vous vous assurez qu'elles sont sauvegardées, facilement accessibles et intégrées aux autres outils numériques que vous utilisez.

Lors des sessions de brainstorming ou des processus créatifs, nombreux sont ceux qui constatent que le fait de noter les idées sur le papier stimule la créativité. Ainsi, une fois les idées initiales capturées, vous pouvez digitaliser ces notes dans un outil de gestion de projet pour en assurer le suivi et la collaboration

Les capacités de prise de notes de ClickUp sont dignes d'être notées

Au cas où vous auriez sauté tout l'article pour vous rendre directement à la conclusion afin de connaître le verdict final de la bataille entre les notes papier et les notes numériques, voici l'essentiel : Les notes papier et les notes numériques sont toutes deux excellentes.

Certaines personnes aiment rayer de leur liste de choses à faire des notes écrites à la main, tandis que d'autres apprécient les possibilités de recherche et l'accessibilité des notes virtuelles sur leurs appareils électroniques.

Cependant, les notes virtuelles auront toujours l'avantage supplémentaire d'une meilleure gestion du temps, de la portabilité et d'une organisation inégalée

Mais ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à abandonner la rédaction de notes sur papier. Un système hybride est tout à fait envisageable.

Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui a du mal à passer le cap et à trouver l'équilibre parfait, un outil de prise de notes convivial tel que ClickUp pourrait être la solution idéale pour vous. Essayez la collaboration facile et la prise de notes numérique. Créez votre compte ClickUp gratuit aujourd'hui.