Comment utiliser la méthode de prise de notes sous forme de schéma (avec modèles !)

Vous recueillez en permanence de nouvelles informations lors des réunions d'équipe, des discussions avec les clients et des mises à jour des parties prenantes.

Se souvenir de tous les détails et faire le tri dans tout cela peut s'avérer accablant. On risque de passer à côté de détails cruciaux du projet ou de prendre de mauvaises décisions. Des notes mal organisées vous empêchent de trouver ce dont vous avez besoin, ce qui vous ralentit et entraîne des retards.

Une méthode de prise de notes structurée simplifie la gestion des informations. Elle vous aide à trier et à hiérarchiser les faits et les idées, en les intégrant dans votre flux de travail pour que tout soit organisé et facile à trouver.

Nous vous expliquons comment utiliser la méthode de prise de notes structurée pour vous aider à rationaliser votre processus de gestion de l'information.

Nous vous présenterons également différents modèles pour vous aider à organiser vos notes. 📝

Qu'est-ce que la méthode de prise de notes dans les grandes lignes?

La méthode de prise de notes sous forme de schéma organise l'information de manière hiérarchique, avec des idées principales et des détails d'assistance.

Dans cette méthode, l'information est organisée de façon hiérarchique, avec des idées principales et des détails complémentaires stratégie de prise de notes les idées d'assistance sont placées sous le point principal correspondant, ce qui vous permet de créer autant de couches que nécessaire. La disposition facilite la visualisation de la hiérarchie de vos informations et la compréhension des liens entre les différentes idées.

Voici d'autres avantages de la méthode de prise de notes sous forme de schéma :

Structure organisée: Elle vous fournit une disposition claire pour vos notes en regroupant les informations en points principaux et en détails d'assistance

Elle vous fournit une disposition claire pour vos notes en regroupant les informations en points principaux et en détails d'assistance **Elle simplifie le processus d'examen et de révision des notes en séparant les différents sujets et les détails qui s'y rapportent

Flexibilité : Il vous permet d'avoir plusieurs couches d'informations pour développer chaque point comme vous le souhaitez

: Il vous permet d'avoir plusieurs couches d'informations pour développer chaque point comme vous le souhaitez Préparation à la rédaction: Si vous rédigez un rapport ou un essai, vous pouvez gagner du temps en exposant toutes vos idées avant de commencer à écrire

Le meilleur moment pour utiliser la méthode de prise de notes sous forme de schéma

La méthode de prise de notes sous forme de schéma est pratique dans différentes situations. Voici quelques façons d'utiliser cette méthode pour prendre des notes :

Préparation d'une réunion Avant une réunion, il est utile d'organiser les points clés, les éléments de l'agenda et les questions qui doivent être abordées. Cela permet de s'assurer que tout le monde reste concentré, que les discussions sont productives et que rien d'important n'est oublié

Avant une réunion, il est utile d'organiser les points clés, les éléments de l'agenda et les questions qui doivent être abordées. Cela permet de s'assurer que tout le monde reste concentré, que les discussions sont productives et que rien d'important n'est oublié Rapports sur le statut: Lorsque vous établissez des rapports sur le statut, la méthode de prise de notes dans les grandes lignes vous aide à organiser les données de manière à ce qu'elles circulent naturellement et qu'elles couvrent tous les points essentiels. Elle garantit que le rapport est facile à suivre, complet et qu'il communique le statut actuel du projet

Lorsque vous établissez des rapports sur le statut, la méthode de prise de notes dans les grandes lignes vous aide à organiser les données de manière à ce qu'elles circulent naturellement et qu'elles couvrent tous les points essentiels. Elle garantit que le rapport est facile à suivre, complet et qu'il communique le statut actuel du projet Planification du projet: Les grandes lignes permettent de diviser les tâches en parties gérables, de fixer des paramètres et d'établir des échéanciers. Cette approche structurée permet de prendre en compte chaque aspect du projet, d'achever les tâches de manière logique et de respecter les réunions

Les grandes lignes permettent de diviser les tâches en parties gérables, de fixer des paramètres et d'établir des échéanciers. Cette approche structurée permet de prendre en compte chaque aspect du projet, d'achever les tâches de manière logique et de respecter les réunions **Gestion des tâches : la méthode de prise de notes dans les grandes lignes vous permet d'organiser les tâches et les sous-tâches afin d'identifier les dépendances

Que vous soyez en réunion ou que vous étudiiez seul, la méthode des grandes lignes vous aide à vous concentrer sur les idées principales tout en saisissant les détails clés.

Voici comment utiliser cette technique pour améliorer vos compétences en matière de prise de notes et étudier plus efficacement : 👇

Écrire les points principaux à gauche: Lorsque vous utilisez la méthode des grandes lignes, vous commencez par placer les sujets principaux sur le côté gauche de la page. Chacun de ces sujets principaux représente le début d'une nouvelle idée ou un aspect différent du sujet que vous explorez. Cette disposition permet de séparer et d'organiser visuellement vos idées, ce qui facilite la visualisation de la structure de vos notes d'un seul coup d'œil

Lorsque vous utilisez la méthode des grandes lignes, vous commencez par placer les sujets principaux sur le côté gauche de la page. Chacun de ces sujets principaux représente le début d'une nouvelle idée ou un aspect différent du sujet que vous explorez. Cette disposition permet de séparer et d'organiser visuellement vos idées, ce qui facilite la visualisation de la structure de vos notes d'un seul coup d'œil Ajouter des sous-thèmes avec un retrait: Le retrait à droite du point principal vous permet d'ajouter des sous-thèmes qui se rapportent directement à cette idée principale. Ces sous-thèmes fournissent des informations détaillées, des exemples ou des explications qui assistent et développent le point principal. Cette structure hiérarchique vous aide à voir les relations entre les idées et garantit que vos notes sont organisées de manière logique et facile à suivre

Le retrait à droite du point principal vous permet d'ajouter des sous-thèmes qui se rapportent directement à cette idée principale. Ces sous-thèmes fournissent des informations détaillées, des exemples ou des explications qui assistent et développent le point principal. Cette structure hiérarchique vous aide à voir les relations entre les idées et garantit que vos notes sont organisées de manière logique et facile à suivre Inclure des points d'assistance: L'indentation sous chaque sous-thème vous permet d'ajouter des pensées ou des faits d'assistance. Il s'agit de détails supplémentaires qui clarifient davantage ou fournissent des preuves pour le sous-thème. Vous créez une structure d'information en couches en imbriquant ces idées d'assistance sous leurs sous-thèmes respectifs. Cette méthode vous aide à maintenir la clarté de vos notes, en vous assurant que vous saisissez à la fois les idées principales et leurs détails d'assistance de manière cohérente

L'indentation sous chaque sous-thème vous permet d'ajouter des pensées ou des faits d'assistance. Il s'agit de détails supplémentaires qui clarifient davantage ou fournissent des preuves pour le sous-thème. Vous créez une structure d'information en couches en imbriquant ces idées d'assistance sous leurs sous-thèmes respectifs. Cette méthode vous aide à maintenir la clarté de vos notes, en vous assurant que vous saisissez à la fois les idées principales et leurs détails d'assistance de manière cohérente Ajoutez des détails supplémentaires: L'indentation des sous-points vous permet d'ajouter des informations spécifiques sur les points d'assistance. Ces sous-points permettent d'approfondir les idées ou les faits d'assistance, en apportant plus de clarté et de contexte. Ils offrent un niveau d'information granulaire qui aide à comprendre pleinement le sujet ou l'idée discutée

L'indentation des sous-points vous permet d'ajouter des informations spécifiques sur les points d'assistance. Ces sous-points permettent d'approfondir les idées ou les faits d'assistance, en apportant plus de clarté et de contexte. Ils offrent un niveau d'information granulaire qui aide à comprendre pleinement le sujet ou l'idée discutée Continuer avec de nouveaux titres et sous-titres: Créer de nouveaux titres pour différents sujets afin d'introduire de nouvelles idées principales ou sections. Ces titres permettent de segmenter vos notes en sujets distincts, ce qui facilite la navigation et les références ultérieures

Exemple de la méthode de prise de notes sous forme de schéma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-343.png

/$$$img/

Modèles de méthodes de prise de notes

Bien que vous puissiez trouver diverses applications de prise de notes pour Mac et Windows, ClickUp est une option exceptionnelle.

ClickUp offre une manière structurée de capturer et d'organiser l'information grâce à ses modèles flexibles. Ces modèles vous aident à créer un cadre qui oriente la manière dont vous prenez des notes, ce qui simplifie l'organisation des idées dans une hiérarchie.

Jetons un coup d'œil à quelques modèles modèles de prise de notes qui vous aideront à rester concentré et à améliorer votre productivité : ✅

Modèle 1 : Le modèle du plan de l'histoire

Le modèle d'intrigue de ClickUp est conçu pour vous aider à créer et à gérer des intrigues.

Qu'il s'agisse de rédiger un scénario ou de préparer une présentation, Le modèle de plan de récit de ClickUp de ClickUp vous aide à créer un plan d'histoire qui fera briller votre récit. Voici comment vous pouvez l'utiliser :

Inclure les points et les arcs de l'intrigue: Veiller à ce que tous les éléments essentiels soient couverts tout en évitant les détails inutiles

Veiller à ce que tous les éléments essentiels soient couverts tout en évitant les détails inutiles Créez des échéanciers : Établissez une séquence logique d'évènements pour assurer un flux régulier de votre histoire

Établissez une séquence logique d'évènements pour assurer un flux régulier de votre histoire **Faites un brainstorming sur les intrigues et les rebondissements : notez les idées au fur et à mesure qu'elles vous viennent, afin de vous assurer que votre histoire est pleine de surprises

Modèle 2 : Le modèle d'esquisse de projet

Le modèle de plan de projet de ClickUp est conçu pour vous aider à planifier et à organiser des projets du début à la fin.

Modèles d'esquisses de projet vous aident à organiser les tâches, à allouer les ressources de manière efficace et à suivre la progression du projet. Modèle de plan de projet de ClickUp sert de plan directeur pour les projets approuvés, en vous aidant à fixer des objectifs, à définir des buts et à établir un échéancier.

Ce modèle vous aide à créer un forfait clair, à respecter le calendrier et à faire en sorte que votre équipe se concentre sur l'obtention des résultats escomptés du projet :

Identifier les risques : Utilisez ce modèle pour identifier les problèmes qui pourraient faire dérailler le projet et y remédier immédiatement

: Utilisez ce modèle pour identifier les problèmes qui pourraient faire dérailler le projet et y remédier immédiatement Rationalisation de la communication : ce modèle vous aide à définir clairement les rôles et les responsabilités de toutes les personnes impliquées dans le projet

: ce modèle vous aide à définir clairement les rôles et les responsabilités de toutes les personnes impliquées dans le projet Le suivi de la progression : Suivez facilement la progression des tâches et tenez les parties prenantes informées, en veillant à ce que toutes les tâches soient traitées et en rationalisant le processus de planification

Modèle 3 : Modèle d'aperçu de l'étendue de l'application

Le modèle App Scope Outline de ClickUp est conçu pour vous aider à capturer des idées et à définir la portée d'un projet d'application.

Modèle d'aperçu de l'étendue de l'application de ClickUp fournit aux prestataires un cadre clair et concis pour définir les besoins de l'entreprise lors du développement d'applications.

Ce modèle simplifie le développement de l'application en vous aidant à établir des objectifs et des échéanciers pour chaque phase du projet.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Répartir les tâches : Décomposer les projets complexes en tâches gérables et définir des objectifs, des livrables et des échéanciers pour chaque phase du projet

Décomposer les projets complexes en tâches gérables et définir des objectifs, des livrables et des échéanciers pour chaque phase du projet Suivre la progression: Suivre la progression et respecter les délais grâce à des mises à jour en temps réel

Suivre la progression et respecter les délais grâce à des mises à jour en temps réel Clarifier les résultats: Clarifier l'objectif et les résultats souhaités de l'application afin de hiérarchiser les tâches de manière efficace

Clarifier l'objectif et les résultats souhaités de l'application afin de hiérarchiser les tâches de manière efficace Identifier et établir un échéancier: Identifier les fonctionnalités essentielles à inclure dans l'application et établir un échéancier pour le développement et le déploiement

Outils permettant la méthode de prise de notes dans les grandes lignes

ClickUp est un outil de logiciel gratuit de gestion de projet qui offre des outils complets pour rationaliser la gestion de projet et l'organisation des tâches. Ses fonctionnalités personnalisables s'adaptent parfaitement aux besoins de votre entreprise et de votre projet.

Un outil puissant est Documents ClickUp qui intègre vos documents et vos flux de travail en un seul endroit, vous aidant ainsi à organiser vos notes de manière efficace.

profitez de la modification en cours avec votre équipe sur ClickUp Docs_

Avec ClickUp Docs, vous disposez de tous les outils nécessaires à la documentation et à la productivité en un seul endroit.

Utilisez la méthode de prise de note des grandes lignes pour les projets que vous gérez afin de créer des comptes-rendus de réunion, des bases de connaissances, journal numérique et bien d'autres choses encore, le tout dans une interface conviviale. Voici d'autres façons d'utiliser ClickUp Docs :

Personnalisation et structuration: Créez des pages imbriquées et utilisez des options de mise en forme avancées telles que la typographie, les couleurs et les bannières pour organiser vos notes

Créez des pages imbriquées et utilisez des options de mise en forme avancées telles que la typographie, les couleurs et les bannières pour organiser vos notes Tableau blanc numérique: UtilisezTableaux blancs ClickUp comme votre tableau blanc personnalisénotes autocollantes en ligne pour le brainstorming, l'organisation et la visualisation d'idées en déplacement. Grâce aux fonctionnalités de collaboration en temps réel, vous pouvez travailler avec d'autres personnes sur le même Tableau, ce qui facilite le partage et la discussion des notes

mieux visualiser les concepts avec les tableaux blancs de ClickUp_

Assistance pour les pièces jointes: Incorporez des fichiers, des images, des vidéos et d'autres médias directement dans vos notes pour une expérience complète ClickUp Bloc-notes vous aide à organiser vos notes, vos checklists et vos tâches en un seul endroit. Voici ses fonctionnalités clés :

Prenez des notes pour toujours vous souvenir des informations essentielles, avec le bloc-notes de ClickUp

Le bloc-notes et les documents de ClickUp comprennent tous deux la fonction ClickUp Brain , qui est doté d'un assistant IA pour vous aider à rédiger des notes de manière plus efficace et plus créative. Voici comment ClickUp Brain peut améliorer votre flux de travail et la productivité de vos réunions :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-148-1400x652.png ClickUp Brain /$$img/

Utilisez ClickUp Brain pour résumer les mises à jour du projet et rationaliser la communication avec votre équipe de conception

Procès-verbal de réunion: Utilisez l'IA Writer pour rédiger des procès-verbaux de réunion clairs et structurés, en capturant les points clés de la discussion et en veillant à ce que rien ne soit oublié

Utilisez l'IA Writer pour rédiger des procès-verbaux de réunion clairs et structurés, en capturant les points clés de la discussion et en veillant à ce que rien ne soit oublié Résumés de notes: Condensez de longues notes en résumés concis, ce qui facilite la révision et le partage des points principaux

Condensez de longues notes en résumés concis, ce qui facilite la révision et le partage des points principaux Création de contenu: Rédiger des documents et des rapports clairs et concis,générer des résuméset d'autres contenus. ClickUp Brain peut fournir des fournisseurs prestataires pour la structure des phrases, la grammaire et le style, vous aidant ainsi à produire des notes de haute qualité de manière efficace

Que vous réfléchissiez à de nouvelles idées ou que vous résumiez des notes, ClickUp Brain peut améliorer votre productivité et vous aider à obtenir de meilleurs résultats.

Stay Organized with the Outline Note-Taking Method (Restez organisé avec la méthode de prise de notes par contour)

Maintenant que vous savez comment la prise de notes sous forme de schéma peut apporter clarté et structure à vos projets et à vos tâches, il est temps de mettre en œuvre ce que vous avez appris à l'intérieur de ClickUp et de faire passer votre productivité au niveau supérieur.

Exploitez ClickUp Docs et les modèles partagés ici pour organiser et documenter les informations en vue de votre prochaine réunion. Vous pouvez également utiliser ClickUp Bloc-notes pour noter vos idées en cours de route. S'inscrire à ClickUp gratuitement pour améliorer votre expérience de prise de notes et travailler plus efficacement que jamais !