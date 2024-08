Méthodes courantes de prise de notes pour différents cas d'utilisation (avec exemples et modèles)

Essayez-vous de vous souvenir de tout ce que vos coéquipiers ont dit lors de cette session de brainstorming ?

Il est facile de perdre de vue des détails essentiels entre les présentations, les réunions et cette liste de choses à faire qui n'en finit pas.

La prise de notes est un excellent moyen de surmonter la surcharge d'informations. Elle vous aide à saisir et à organiser vos idées, les détails importants et les éléments à retenir d'une manière qui vous paraît logique.

Dans cet article de blog, vous découvrirez des méthodes efficaces de prise de notes stratégies de prise de notes découvrez comment choisir celui qui convient le mieux à vos besoins et mettez la main sur des modèles pour améliorer votre prise de notes.

Commençons par là. ✍️

**Qu'est-ce qu'une méthode de prise de notes ?

Une méthode de prise de notes vous aide à saisir et à enregistrer les points clés, les idées et les détails d'un cours, d'une réunion ou même de vos pensées. Elle vous permet de ne rien manquer d'important et de comprendre et d'utiliser facilement vos notes par la suite.

Par exemple, lors d'une réunion, si vous êtes chargé de rédiger le compte rendu, le fait de savoir comment prendre des notes de manière efficace vous permet de saisir tous les éléments cruciaux afin de les comprendre plus tard et de les partager avec votre équipe.

Il existe toutes sortes de méthodes de prise de notes pour différentes situations. La meilleure dépend de votre style d'apprentissage, des informations que vous recueillez et de la raison pour laquelle vous les notez.

Voici ce que vous devez garder à l'esprit lorsque vous choisissez une méthode de prise de notes :

1. Votre style d'apprentissage

Votre style d'apprentissage peut avoir un impact significatif sur la façon dont vous prenez des notes. Si tu es quelqu'un qui apprend mieux grâce à des éléments visuels tels que des images et des diagrammes, les méthodes telles que la cartographie mentale pourraient te convenir.

En revanche, si vous êtes plutôt du genre à penser de manière linéaire et à aimer les choses bien organisées, les schémas traditionnels ou les puces vous conviendront peut-être mieux.

2. Le type d'informations que vous traitez

Lorsque vous prenez des notes au cours d'une réunion rapide, vous vous concentrez probablement sur des mises à jour rapides et des éléments d'action.

À l'inverse, une discussion sur une nouvelle campagne de marketing implique de rassembler de nombreuses idées créatives. Dans ce cas, vous cherchez à saisir un large intervalle de pensées sans trop vous soucier de la structure.

3. Votre objectif

L'objectif des notes forme la méthode que vous devez utiliser.

Si vous prenez des notes pour garder une trace des éléments d'une réunion, vous vous concentrerez sur le suivi des tâches, des échéances et des responsabilités. Les puces ou une forme de liste à faire conviennent parfaitement à cet objectif, car elles permettent de se référer facilement à ce qui doit être fait.

En revanche, si les notes sont destinées à des réflexions personnelles, vous pourriez utiliser un style plus narratif ou plus gratuit. Il pourrait s'agir d'écrire des pensées, des sentiments et des observations à la manière d'un journal, ce qui permettrait d'explorer des idées sans se soucier de la structure ou de tâches spécifiques.

Types de méthodes de prise de notes

Maintenant que vous savez pourquoi le choix de la bonne méthode est important, plongeons dans quelques méthodes de prise de notes populaires et efficaces. 👇

Méthode 1 : La méthode des grandes lignes

La méthode des grandes lignes est une structure hiérarchique classique, comme un arbre généalogique pour les idées.

Les points principaux se trouvent au sommet, et les détails d'assistance se ramifient en dessous, montrant leur connexion. Cette méthode est parfaite pour organiser des cours ou des présentations avec des structures claires.

💡Exemple: Imaginons que vous preniez des notes sur le parcours d'un visiteur organique sur votre site web :

Parcours d'un visiteur organique Page d'atterrissage Aperçu des fonctionnalités Boutons d'appel à l'action Page des produits Descriptions des produits Avis des clients Formulaire de contact Champs obligatoires Page de remerciement



À l'instar du "parcours du visiteur organique", chaque point principal représente une étape cruciale.

Sous chaque étape, telle que " Landing Page " ou " Product Page ", vous avez des sous-points détaillant des éléments spécifiques.

Ainsi, lorsque vous optimisez votre site web, vous pouvez voir clairement le parcours du visiteur et apporter des améliorations là où c'est nécessaire, comme renforcer les fonctionnalités de la page d'atterrissage ou améliorer les descriptions des produits.

Méthode 2 : La méthode de la carte mentale

La méthode de la carte mentale convient mieux aux apprenants visuels. Cette méthode de prise de notes est très stimulante sur le plan visuel.

Commencez par un sujet central au milieu de la page, puis faites des branches avec des lignes rayonnantes pour les idées connectées et les sous-thèmes.

Cette méthode de prise de notes vous permet d'ajouter des images, des couleurs et des symboles pour rendre votre carte mentale attrayante. Elle est excellente dans les situations où vous devez voir comment différentes idées se connectent.

💡Exemple: Examinons l'exemple de carte mentale pour la planification de la refonte d'un site web :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/website-rebrand-1400x788.png

/$$img/

Cette carte mentale commence par le sujet central, "Rebranding du site web : Nouveau texte et nouveau design"

À partir de là, elle se ramifie en trois domaines principaux : " Identité de la marque ", " Stratégie de rédaction " et " Cible " Ces branches principales sont divisées en sous-branches, ce qui permet une planification et une organisation détaillées.

Par instance, sous "Identité de la marque", nous avons "Voix de la marque" avec les sous-points "Décontracté et amical" et "Professionnel et digne de confiance" De même, la rubrique "Stratégie de rédaction" comporte des branches pour les différentes sections du site web, telles que "Page d'accueil" et "À propos de nous", chacune ayant des idées de contenu spécifiques.

En planifiant visuellement ces idées interconnectées, vous pouvez voir comment les différents aspects de la refonte de la marque sont liés les uns aux autres. C'est un excellent moyen d'organiser les idées, d'en trouver de nouvelles et de s'assurer que tous les éléments de la refonte du site Web sont cohérents et bien planifiés.

Méthode 3 : La méthode du diagramme

Si vous aimez l'organisation et les comparaisons, la méthode de prise de notes par diagramme est faite pour vous. Elle se met en forme de tableau avec des colonnes pour les différentes catégories et des lignes pour les informations.

La méthode du diagramme est parfaite pour les situations où vous devez comparer des informations, comme l'analyse des forces et des faiblesses de différentes campagnes de marketing.

💡Exemple: Par exemple, vous comparez vos campagnes de marketing dans le cadre d'un examen trimestriel.

Créez un tableau avec les canaux de marketing (médias sociaux, e-mail) comme colonnes et les tactiques (publicités Facebook, newsletter) comme lignes. Remplissez-le avec les coûts, la portée et les leads pour chaque tactique.

Voici le tableau permettant de comparer les campagnes de marketing à l'aide de la méthode de prise de notes par diagramme :

Canaux de marketing Médias sociaux Email Canaux de marketing Canaux de marketing Médias sociaux **E-mail Tactique : Annonces Facebook Lettre d'information Coûts 500 $ 300 $ Portée 10 000 5 000 Leads 200 150

Cet affichage côte à côte vous permet de comparer les canaux et d'optimiser votre campagne pour obtenir le plus de leads au moindre coût.

Elle vous aide à comparer les options et les points connexes, à organiser les données et à repérer les tendances.

Méthode 4 : La méthode Cornell

La méthode de prise de notes Cornell est une forme populaire et structurée qui compartimente votre prise de notes. Elle est parfaite pour les situations où vous devez vous engager et comprendre un matériel critique.

Elle promeut le rappel actif de la mémoire - ce terme sophistiqué qui désigne la récupération d'informations dans votre mémoire - ce qui est beaucoup plus efficace que la simple relecture passive de vos notes.

Pour commencer, divisez votre page en trois sections :

Colonne de prise de notes: Dans cette section, vous saisissez les idées principales, les faits et les points clés d'une réunion ou de toute autre instance. Utilisez des puces et des phrases courtes pour rester concis

Dans cette section, vous saisissez les idées principales, les faits et les points clés d'une réunion ou de toute autre instance. Utilisez des puces et des phrases courtes pour rester concis Colonne des indices: Après avoir relu vos notes, notez des mots-clés, des questions ou des indices qui vous aideront à vous rappeler les informations plus tard

Après avoir relu vos notes, notez des mots-clés, des questions ou des indices qui vous aideront à vous rappeler les informations plus tard Section résumé : Le résumé vous permet de consolider votre compréhension et de saisir rapidement l'essentiel de l'information à retenir

💡Exemple:

Prise de notes Cue Résumé Prise de notes Résumé **Résumé Échéancier et paramètres du projet Échéances des étapes Paramètres fixés : 5 mai pour le prototype, 1er juin pour le lancement de la campagne Jalon 1 : Achèvement du prototype du site web pour le 5 mai Répartition de l'enveloppe budgétaire Budget : 30 000 $ restants Jalon 2 : Lancement de la campagne de marketing d'ici le 1er juin Responsabilités de l'équipe Rôles Effacés : Sarah (conception), Mark (développement), Alex (marketing) Mises à jour du budget Budget actuel : 50 000 $ Dépenses jusqu'à présent : 1 000 000 Dépenses jusqu'à présent : $20,000 Affectation des équipes Conception : Sarah Développement : Mark Développement Marketing : Alex

Méthode 5 : La méthode de la phrase

La méthode de prise de notes par phrases est simple et concise. Il s'agit de saisir chaque point ou détail dans des phrases sans utiliser de puces, d'abréviations ou de symboles.

Cette méthode est idéale pour les sessions en direct au rythme rapide, au cours desquelles vous enregistrez chaque détail exactement comme il est présenté.

Avec la méthode des phrases, vos notes suivent naturellement l'ordre des informations partagées, créant ainsi une mini-transcription de la réunion.

Il s'agit d'une approche sans fioritures, qui se concentre sur des phrases claires et achevées pour capturer l'essence de ce qui a été discuté.

💡Exemple: Notes de réunion de projet - 20 avril 2024

Nous avons discuté de l'échéancier du projet et des jalons. Le jalon 1 est l'achevé du prototype du site web d'ici le 5 mai Achevé. Le jalon 2 est le lancement de la campagne de marketing d'ici le 1er juin.

Nous avons examiné les mises à jour budgétaires. Le budget actuel est de 50 000 dollars. Les dépenses s'élèvent à ce jour à 20 000 dollars.

Les rôles de l'équipe ont été attribués. Sarah est responsable de la conception. Mark s'occupe du développement. Alex est chargé du marketing.

N'oubliez pas que la meilleure méthode de prise de notes vous permet de capturer, d'organiser et de comprendre les informations de manière efficace. Si vous êtes un utilisateur de Mac, utilisez un application de prise de notes pour simplifier l'ensemble du processus.

Voici quelques conseils pour vous aider à choisir la méthode de prise de notes idéale dans votre situation.

Pour le brainstorming : La méthode des cartes mentales permet de faire circuler librement les idées et d'établir des connexions entre elles. Imaginez une toile d'araignée, avec votre idée centrale qui sert de point d'ancrage à tout. C'est l'outil idéal pour capturer votre créativité.

: La méthode des cartes mentales permet de faire circuler librement les idées et d'établir des connexions entre elles. Imaginez une toile d'araignée, avec votre idée centrale qui sert de point d'ancrage à tout. C'est l'outil idéal pour capturer votre créativité. Pour les réunions : La méthode Cornell ou outline vous aide à suivre les éléments d'action et les décisions critiques de manière claire et organisée. À l'instar d'une liste à puces, elle permet de s'assurer que rien ne se perd dans la discussion. Si vous avez besoin d'une solution plus avancée, en voici quelques-unesOutils d'IA pour les notes de réunion pour vous aider

: La méthode Cornell ou outline vous aide à suivre les éléments d'action et les décisions critiques de manière claire et organisée. À l'instar d'une liste à puces, elle permet de s'assurer que rien ne se perd dans la discussion. Si vous avez besoin d'une solution plus avancée, en voici quelques-unesOutils d'IA pour les notes de réunion pour vous aider Pour la rédaction d'un journal : La méthode de prise de notes par phrase ou par schéma est celle qui fonctionne le mieux pour la rédaction d'un journal. Si vous êtes toujours en mouvement et que vous aimez tenir un journal entre vos tâches quotidiennes, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes pour noter vos pensées à l'aide deles applications de journal numérique *Pour tout ce qui se trouve entre les deux : Essayez les cartes mentales ou utilisez la méthode de prise de notes par phrases en utilisantClickUp Bloc-notes pour capturer vos pensées et idées fugaces. Cette fonctionnalité s'apparente à un bloc-notes numérique où vous pouvez noter toutes vos soudaines bouffées d'inspiration

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-notepad.gif Bloc-notes de ClickUp avec gif de notes de réunion /$$$img/

Organisez vos notes, vos checklists et vos tâches en un seul endroit grâce au bloc-notes en ligne gratuit de ClickUp.

Modèles de méthodes de prise de notes

Différentes situations de prise de notes requièrent différentes approches. ClickUp dispose d'une bibliothèque de modèles prédéfinis et personnalisables modèles de prise de notes pour diverses situations.

Maintenant, trouvez le modèle parfait qui correspond à vos besoins et libérez de l'espace mental pour des choses plus importantes.

Modèle 1 : Le modèle de note Cornell

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-378.png Le modèle de note Cornell de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre et à organiser vos notes.

https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6056968&_gl=1*1ulpi23*_gcl_aw*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWWlnOHdCUUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQZEX0J3RQ..*_gcl_au*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Télécharger ce modèle /$$$cta/ Ce champion de la prise de notes bénéficie d'une mise à jour numérique grâce à Le modèle de note Cornell de ClickUp . Organisez vos notes, résumez les points clés et définissez des rappels, le tout en un seul endroit.

Qu'il s'agisse de réunions ou d'objectifs de projets, la méthode Cornell vous couvre. C'est une technique de prise de notes efficace si vous préférez la structure.

Modèle 2 : Le modèle des notes de réunion

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-10.png Le modèle de notes de réunion de ClickUp garantit des réunions d'équipe productives et bien documentées avec des directives, un agenda, des notes et des éléments d'action, garantissant ainsi que les réunions quotidiennes et les réunions hebdomadaires détaillées sont bien documentées.

https://clickup.com/templates/meeting-notes-kkmvq-6438620 Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de notes de réunion de ClickUp fournit un cadre structuré pour la saisie des agendas, des notes et des éléments d'action.

Il travaille pour les réunions d'équipe hebdomadaires détaillées et les réunions quotidiennes rapides.

Modèle 3 : Le modèle des notes de cours

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-379.png Le modèle de notes de classe ClickUp est le modèle de prise de notes parfait pour garder vos notes de classe, vos matières et vos devoirs organisés en un seul endroit !

https://app.clickup.com/signup ?template=t-38266262&_gl=1*pwdj1k*gcl_aw*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMJyOHhtdGhxeUpWWlnOHdCUUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQZEX0J3RQ..*_gcl_au*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Télécharger ce modèle /$$$cta/ Plus besoin de jongler avec les syllabus, les notes de cours et les devoirs. Cette Modèle de notes de cours ClickUp vous permet d'organiser vos notes de cours par matière, ce qui facilite l'étude.

Fini les impressions perdues et les dossiers encombrés, place aux notes organisées. Vous pouvez également utiliser des applications de prise de notes pour Android pour prendre des notes lors de vos déplacements.

Modèle 4 : Le modèle des notes de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/clickup-project-note-template.webp Le modèle de notes de projet de ClickUp est conçu pour vous aider à capturer et à organiser les idées d'un projet.

https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6140344&_gl=1*1uzbujn*_gcl_aw*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGyOHhtdGhxeUpWWVlnOHdCUUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de notes de projet de ClickUp vous permet de tout enregistrer, des forfaits initiaux aux rapports finaux, dans un emplacement central.

Vous pouvez garder l'onglet sur les tâches, recueillir des commentaires et vous assurer que tout le monde est aligné grâce à un modèle personnalisable qui saisit tous les détails.

À mesure que vos projets prennent de l'ampleur et que la collaboration devient plus délicate, un logiciel de gestion de projet gratuit comme ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités pour assurer le bon fonctionnement de votre équipe.

Modèle 5 : Le modèle des notes de mise à jour

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Release-Notes-Template.png Le modèle de notes de version de ClickUp est conçu pour vous aider à capturer et à partager les changements importants dans chaque version de produit.

https://app.clickup.com/signup ?template=1737m-78653&_gl=1*15gzg7u*_gcl_aw*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWWVlnOHdCUUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQZEX0J3RQ..*_gcl_au*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de notes de mise à jour de ClickUp vous aide à créer des notes claires et concises pour votre équipe et vos clients. En un seul document, il assure le suivi des nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs et des mises à jour de version.

Ce modèle facilite le partage des mises à jour avec votre équipe, en veillant à ce que tout le monde reste informé des lancements majeurs, des corrections mineures et de tout ce qui se trouve entre les deux.

Outils pour chaque type de méthode de prise de notes

Maintenant que vous disposez d'un arsenal des meilleures méthodes de prise de notes, parlons des outils suivants les applications de prise de notes et des outils qui peuvent vous aider à trouver celle qui convient le mieux à votre cas d'utilisation.

Allez, c'est parti ! 🧰

1. ClickUp Documents

Utiliser Documents ClickUp comme environnement de travail numérique pour la prise de notes structurées et la création de documents. Vous pouvez organiser vos notes à l'aide de titres, de puces et de la mise en forme de texte riche. 📝

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/docs.png ClickUp Documents /$$img/

Capturez des notes importantes, mettez-les en forme et organisez-les grâce à ClickUp Docs

Supposons que vous soyez un créateur de contenu qui forfait une série de vidéos sur le mode de vie durable.

Vous pouvez créer un document intitulé Série de vidéos sur la vie durable avec des titres pour des sujets tels que :

_Conseils pour un nettoyage éco-responsable

les astuces du recyclage

guide du mode de vie zéro déchet

conseils pour réduire l'utilisation du plastique

introduction au compostage

recettes de soins de la peau naturels DIY

Sous chaque titre, utilisez des puces pour lister les points clés de votre recherche, des citations d'experts et même des liens vers des ressources utiles.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/clickup-docs-1400x601.png Documents ClickUp /$$img/

Utilisez ClickUp Docs pour créer et organiser du contenu avec une efficacité accrue

Vous pouvez ainsi garder une trace de tous les éléments d'action qui découlent de vos recherches et vous assurer que votre série de vidéos regorge de conseils exploitables pour les spectateurs.

2. ClickUp Bloc-notes

Parfois, vous avez juste besoin d'un espace rapide et gratuit pour capturer des pensées ou des idées de brainstorming comme nous l'avons vu précédemment. Ouvrez ClickUp Bloc-notes et notez-les rapidement !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-126.png ClickUp Bloc-notes /$$$img/

Prenez des notes rapides, des idées et des rappels avec le bloc-notes ClickUp

ClickUp Bloc-notes est un logiciel de note autocollante en ligne idéal pour les moments où l'inspiration vient à manquer.

Mais ClickUp ne se contente pas de fournir un fournisseur, une plateforme pour vos notes. Il tire parti de son modèle d'IA, ClickUp Brain pour faire passer votre prise de notes au niveau supérieur. 📈

Alors, comment cette IA peut-elle vous aider à optimiser votre approche de la prise de notes ? Voici comment .

**ClickUp Brain peut stimuler la créativité en suggérant des idées pour lancer les sessions de brainstorming

Création d'éléments d'action : ClickUp Brain vous aide à convertir les éléments essentiels de vos notes en tâches exploitables dans ClickUp. Plus besoin de se demander ce qu'il faut faire Terminé

ClickUp Brain vous aide à convertir les éléments essentiels de vos notes en tâches exploitables dans ClickUp. Plus besoin de se demander ce qu'il faut faire Terminé **ClickUp Brain peut produire des résumés concis de vos notes, ce qui vous permet de saisir rapidement les points principaux sans avoir à tout relire

Maximisez l'efficacité de votre prise de notes avec ClickUp

Si vous avez du mal à gérer vos notes de travail, ClickUp facilite la prise de notes grâce à des outils puissants.

Avec ClickUp Docs, vous pouvez créer, collaborer et organiser des notes en toute transparence.

ClickUp Bloc-notes offre un espace pratique pour prendre rapidement des notes sur des idées, des tâches et des rappels, afin de ne rien oublier. Enfin, ClickUp Brain révolutionne la façon dont vous utilisez vos notes.

Ces fonctionnalités flexibles s'adaptent à vos besoins, qu'il s'agisse d'idées rapides dans le bloc-notes ou de comptes rendus de réunion détaillés dans ClickUp Docs. S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et essayez votre méthode de prise de notes favorite.