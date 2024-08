Comment utiliser la méthode de prise de notes Cornell (avec des modèles !)

Dans le feu d'une session de brainstorming, d'une réunion intense ou d'une conférence au rythme soutenu, lire, saisir et retenir des détails essentiels peut ressembler à une tentative d'attraper de la fumée.

A stratégie de prise de notes qui aide à la compréhension et à la mémorisation pourrait être votre salut. L'une de ces méthodes est le Cornell Note-Taking System, un système éprouvé qui promet d'améliorer la clarté, la réflexion et l'organisation. Développé dans les années 1950 par le professeur d'éducation Walter Pauk à l'université de Cornell, cette méthode de prise de notes divise vos notes en points clés, développements et résumés.

Cet article se concentrera sur son approche distincte et vous guidera à travers elle avant d'explorer comment l'adapter à l'aide de modèles préétablis et d'outils numériques.

Qu'est-ce que la méthode de prise de notes Cornell ?

La méthode de prise de notes Cornell est une approche efficace et systématique pour capturer, organiser et résumer les détails essentiels de réunions ou d'autres sessions d'information dans vos propres mots.

Développée à l'origine pour les étudiants universitaires, cette méthode peut être étendue à tout cas d'utilisation personnelle ou professionnelle où des notes sont nécessaires pour enregistrer et se rappeler des informations clés.

Cette technique de prise de notes est simple et efficace. Elle consiste à diviser votre documentation ou vos notes en trois sections : une section principale pour noter les idées et les observations, une colonne de gauche pour les indices ou les points d'intérêt particulier, et une section inférieure pour résumer l'information clé à retenir

Cette structure présente plusieurs avantages :

Résumer : Elle permet de distiller les informations essentielles en points clés et en résumés concis, ce qui facilite la relecture de vos notes

: Elle permet de distiller les informations essentielles en points clés et en résumés concis, ce qui facilite la relecture de vos notes Éléments d'action : Vous pouvez facilement identifier les tâches clés ou les éléments d'action, ce qui renforce la responsabilisation

: Vous pouvez facilement identifier les tâches clés ou les éléments d'action, ce qui renforce la responsabilisation Organisation logique : En séparant visuellement les informations en sections distinctes, vous pouvez accéder rapidement aux données pertinentes

Que vous participiez à des sessions de brainstorming, à des ateliers ou que vous assistiez simplement à des conférences, le système Cornell a fait ses preuves depuis des décennies. À faire ?

Améliorez votre compréhension et retenez mieux les informations en utilisant la méthode de prise de notes Cornell. Voici un guide étape par étape sur l'utilisation de cette méthode pour une productivité optimale :

1. Divisez votre carnet

Divisez votre carnet de notes papier ou numérique en trois sections. Vous aurez deux colonnes appelées " colonne de prise de notes " et " colonne de repères ", respectivement à droite et à gauche. La section du bas sera constituée d'une ligne.

2. Attribuez des informations à chaque section

La colonne de droite, la "colonne de prise de notes", est l'endroit où vous notez les idées principales, les points importants ou les questions soulevées lors de réunions ou de séances de remue-méninges.

Par exemple, lors d'une réunion de planification d'une campagne de marketing, vous pouvez noter dans cette section les jalons clés ou les défis potentiels.

La colonne de gauche, appelée "colonne des indices", contient des mots-clés ou des questions qui servent d'invitations à revoir vos notes ultérieurement.

Dans l'exemple de la campagne de marketing, les indices peuvent comprendre des questions telles que "Quelles sont nos caractéristiques démographiques cibles ?" ou des mots clés tels que "Stratégie en matière de médias sociaux"

Enfin, utilisez la partie inférieure pour résumer succinctement chaque page de notes. Cet espace est idéal pour capturer l'essentiel de vos notes, comme un résumé général des concepts clés du forfait marketing.

Cette division systématique vous aide à vous impliquer activement dans vos notes pendant la révision. La "colonne de repères" déclenche le rappel des détails notés dans la section plus large, renforçant ainsi la rétention de la mémoire.

Le résumé en bas de page renforce les idées principales et crée un point de référence facile à consulter lorsque vous revoyez vos notes. Elle facilite également le partage des concepts importants de ces résumés avec les membres de l'équipe qui n'ont pas assisté à la réunion mais qui ont besoin d'un aperçu.

Lorsqu'il est utilisé avec compétence, le système de notes Cornell vous aide à organiser clairement les points clés d'une discussion, à vous souvenir efficacement des détails et à partager facilement l'information.

Nous disposons de quelques modèles qui peuvent faciliter votre transition vers le système de prise de notes Cornell.

Modèles de la méthode de prise de notes Cornell

Les modèles peuvent changer la donne en matière de prise de notes.

Ils accélèrent le processus, permettent une mise en forme cohérente et rendent vos notes plus faciles à consulter ultérieurement. En outre, ils réduisent la charge cognitive liée à l'organisation des informations, ce qui libère de l'énergie mentale pour la compréhension.

ClickUp propose des modèles personnalisables qui imitent la structure des notes Cornell, afin que vous puissiez prendre des notes rapidement sans avoir à créer une disposition à partir de zéro à chaque fois.

ClickUp propose deux modèles complets de notes Cornell qui mettent en forme les principes de la méthode Cornell. Ces modèles prêts à l'emploi sont dotés de fonctionnalités qui augmentent la productivité et facilitent la gestion des tâches.

1. Modèle de notes Cornell de ClickUp

Prenez des notes selon la méthode Cornell en utilisant le modèle de notes ClickUp Cornell

Le premier modèle, Le modèle de notes Cornell de ClickUp est conçu pour vous aider à noter des idées, à ajouter des indices et à résumer des points cruciaux.

Il s'aligne sur la structure traditionnelle des notes Cornell : une grande section de prise de notes à droite, une colonne d'indices plus petite à gauche pour rédiger des questions et une section de résumé au bas de la page. Dans ClickUp, vous pourriez faire cela avec ce tableau de base ou prendre des notes sur les tâches et intégrer la liste des tâches.

Voici comment utiliser efficacement ce modèle :

Capturez les idées principales : Notez les points importants en temps réel pendant votre réunion ou votre session d'étude

: Notez les points importants en temps réel pendant votre réunion ou votre session d'étude Dressez la liste des indices : Ajoutez des questions ou des mots-clés dans la colonne des indices qui déclencheront le rappel de concepts complexes

: Ajoutez des questions ou des mots-clés dans la colonne des indices qui déclencheront le rappel de concepts complexes Résumer : Rédigez un résumé des notes après la session pour consolider votre compréhension

2. ClickUp Modèle de note Cornell

Prenez des notes, liez-les à des tâches et enregistrez la progression des tâches à l'aide du modèle de notes ClickUp Cornell

Le deuxième modèle, Le modèle de note Cornell de ClickUp le modèle Cornell Note Template de ClickUp intègre la prise de notes simple et des fonctions de gestion des tâches.

Utilisez l'affichage Tableau dans ClickUp pour créer une représentation visuelle du modèle de notes Cornell. Divisez votre Tableau en quatre sections : repères, notes, résumé et révision. Désormais, vous pouvez facilement prendre des notes et classer les informations dans les bonnes sections pendant les cours et/ou les réunions.

Une fois les notes prises, résumez les points principaux dans la section résumé. Pour vous rafraîchir la mémoire, créez des repères tels que des mots-clés ou des phrases.

Vous pouvez également créer des tâches pour assurer le suivi de vos notes. Par exemple, mettez en place des rappels avec Automatisations ClickUp ou utilisez des tâches récurrentes pour vous assurer de revoir régulièrement les notes que vous avez prises.

Voici quelques conseils pour utiliser efficacement ce modèle :

Utilisez des champs personnalisés : Ajoutez différentes catégories pour gérer vos notes

: Ajoutez différentes catégories pour gérer vos notes Collaborez : Partagez vos notes avec vos collègues pour les développer ensemble

: Partagez vos notes avec vos collègues pour les développer ensemble Suivez la progression : Utilisez les fonctionnalités de gestion de projet intégrées au modèle pour contrôler l'achèvement des tâches

Ces deux modèles sont personnalisables, ce qui vous permet de les adapter à vos besoins spécifiques. Ils sont également dotés d'outils de collaboration, permettant une modification en cours et des commentaires en temps réel, ce qui est parfait pour les sessions en équipe où plusieurs personnes prennent des notes simultanément.

Que vous soyez un étudiant essayant de saisir des cours magistraux complexes ou un chef de projet jonglant avec plusieurs réunions, les modèles de notes Cornell de ClickUp peuvent vous aider à structurer vos idées et vos responsabilités, favorisant ainsi la clarté et l'efficacité de votre travail.

Outils de la méthode de prise de notes Cornell

La découverte d'outils pratiques adaptés à la méthode Cornell de prise de notes peut grandement aider votre routine d'étude. Explorons-en quelques-uns applications de prise de notes sur ClickUp qui peuvent optimiser votre expérience.

1. Documents ClickUp

Obtenir un espace pour mettre en œuvre efficacement le système de prise de notes Cornell à l'aide de ClickUp Docs ClickUp Documents est un paradis du traitement de texte qui offre un environnement de travail personnalisable pour la prise de notes. Mettez en forme votre document selon la disposition Cornell avec des sections dédiées aux indices (mots-clés/questions), aux notes (contenu du cours), au résumé (points principaux) et à la révision (tâches récurrentes), ou utilisez l'un des modèles préexistants. ClickUp vous permet d'ajouter des champs personnalisés (par exemple, sujet, date, etc.) pour une meilleure organisation.

Grâce à la modification en cours, plusieurs utilisateurs peuvent accéder au même document ClickUp et le modifier simultanément. C'est donc l'outil idéal pour prendre des notes collectives pendant les réunions et les sessions de brainstorming. Les modifications en cours sont visibles au fur et à mesure que les autres tapent, ce qui permet à tout le monde de rester sur la même page.

Vous pouvez directement créer des tâches à partir de vos notes dans Teams et les assigner aux bons membres de l'équipe.

Utilisez la fonctionnalité de commentaire pour laisser des remarques et des instructions lorsque vous assignez des tâches ou demandez des éclaircissements à partir de vos notes.

2. ClickUp Bloc-notes

Prenez des notes et suivez les tâches en fonction de vos notes grâce à la fonctionnalité ClickUp Bloc-notes

Le ClickUp Bloc-notes est un compagnon intuitif pour prendre des notes rapides et organisées lors de réunions ou de conférences.

Son interface conviviale vous permet de :

De noter rapidement les points importants sans avoir à naviguer dans des options compliquées

Convertir des idées en tâches réalisables directement à partir de vos notes

D'assigner une tâche à vous-même ou à un coéquipier, et d'en suivre la progression, sans quitter vos notes

Transférez facilement vos notes du bloc-notes vers un document ClickUp dédié pour une organisation plus structurée ultérieurement

3. ClickUp Brain

Récupérez des informations, créez et modifiez vos notes grâce à ClickUp Brain ClickUp Brain est un autre outil remarquable qui complète le système de prise de notes Cornell en offrant des fonctionnalités avancées telles que AI Writer for Work, AI Knowledge Manager et AI Project Manager.

Vous pouvez utiliser AI Writer for Work pour reviser vos notes afin d'en vérifier l'orthographe et la grammaire et pour peaufiner votre style et votre ton. Demandez à l'IA de développer des points clés, et elle générera pour vous une explication contextuelle détaillée.

À faire pour condenser les points clés ? Elle peut également analyser vos notes et générer un résumé concis, vous faisant ainsi gagner un temps précieux. Il vous aide également à ajouter des tableaux à vos notes pour les rendre plus faciles à parcourir.

La gestion des connaissances par IA fournit des réponses instantanées basées sur le contexte à partir de ClickUp.

Par exemple, si vous réfléchissez à des idées pendant une réunion et que vous avez besoin d'informations sur des projets ou des tâches antérieurs, la gestion des connaissances par IA peut récupérer ces informations instantanément, réduisant ainsi le temps perdu en recherches manuelles.

La Gestion de projet IA automatise les mises à jour de projets et les tâches, en fournissant des mises à jour du statut de vos projets en temps réel. En substance, ClickUp Brain améliore la productivité en offrant une assistance alimentée par l'IA pour la prise de notes et la gestion des tâches.

En combinant la disposition structurée de ClickUp Docs avec des fonctionnalités de modification collaborative, la flexibilité de ClickUp Bloc-notes et la puissance de ClickUp Brain, vous pouvez créer un système complet de prise de notes Cornell qui favorise le travail d'équipe, stimule l'apprentissage et améliore la rétention des informations.

Améliorer votre expérience de prise de notes Cornell avec des outils supplémentaires

Nous avons d'autres outils de productivité qui peuvent rationaliser votre expérience de prise de notes. ClickUp est une plateforme de productivité complète. Elle ne se limite pas à quelques modèles et outils de prise de notes, mais a la capacité de remplacer toutes vos autres applications.

Liez les idées entre elles pour mieux les mémoriser à l'aide des cartes mentales ClickUp

Pour les apprenants visuels, l'outil Cartes mentales ClickUp la fonctionnalité des cartes heuristiques est un excellent outil d'aide à la mémoire. Elle vous permet d'organiser vos pensées et vos repères dans un format très visuel et interconnecté

Utilisez-la pour connecter des idées, identifier des modèles et des relations, et structurer vos notes plus efficacement. Par exemple, vous pouvez lier une idée centrale à divers points secondaires ou relier deux idées apparemment disparates qui partagent un thème commun.

Dessinez des diagrammes et ajoutez des notes autocollantes à votre routine de prise de notes avec les Tableaux blancs ClickUp

Un autre outil de ce type est Les Tableaux blancs de ClickUp qui offre un environnement de travail numérique pour le brainstorming et la collaboration en temps réel.

La colonne de gauche de vos notes de Cornell, où sont notés les indices ou les points d'intérêt particulier, peut être améliorée à l'aide de des notes autocollantes numériques ou des diagrammes à main levée sur le Tableau blanc. Ces notes peuvent être codées par couleur et classées en fonction des différentes phases du projet, ce qui facilite l'identification et le suivi des informations.

Imaginez que vous dessiniez l'échéancier d'un projet ou le flux d'un processus à côté de vos notes : tout ce qui a trait à votre tâche ou à votre projet devient visible en un seul endroit.

Si vous recherchez des solutions plus avancées et que vous souhaitez tirer la plus grande valeur de vos notes de type Cornell, divers outils de gestion des notes sont à votre disposition Outils d'IA pour les notes de réunion peuvent également vous aider à prendre des notes et des résumés de réunion efficaces.

Ces outils peuvent transcrire les discussions, en extraire les points clés et même générer des éléments d'action - un excellent moyen d'améliorer l'efficacité et la productivité lors des réunions.

Vous pouvez également utiliser applications de journaux numériques pour cristalliser la "section résumé" dans les Cornell Notes. Ces applications permettent de consolider les points clés à retenir, ce qui facilite la réflexion et la récupération des informations importantes par la suite.

Conseils de pro : Pour une expérience transparente sur vos appareils favoris, explorez les applications /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/104988/applications-de-prise-de-notes-pour-android/note-taking pour Android/%href/ ou /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/112469/applications-de-prise-de-notes-pour-mac/note-taking pour Mac/%href/. | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

L'utilisation d'outils de productivité tels que ClickUp en conjonction avec le système de notes Cornell peut rendre votre processus de prise de notes plus efficace et mieux organisé.

Mon travail, c'est la clé de la personnalisation : choisissez ce qui fonctionne le mieux pour vous et adaptez les outils à votre flux de travail unique.

Mise en œuvre de la méthode de prise de notes Cornell pour une gestion de projet efficace

La méthode Cornell de prise de notes peut constituer une stratégie de gestion de projet efficace. Grâce à sa structure en deux colonnes et à sa section résumé, cette méthode vous aide à saisir les détails, les actions et les idées essentiels des réunions ou des sessions de brainstorming.

Par exemple, cette méthode peut vous aider à noter efficacement les tâches, à identifier les dépendances et à établir des échéanciers lors d'une réunion de lancement de projet. La colonne de gauche de vos notes met en évidence les indices essentiels ou les éléments d'action urgents qui nécessitent une attention immédiate. La partie inférieure sert de résumé des points clés discutés et des décisions prises au cours de la réunion.

La mise en œuvre de la méthode Cornell dans la gestion de projet permet de clarifier les choses et de promouvoir la réflexion, améliorant ainsi votre capacité à gérer des projets avec succès.

Un aspect essentiel d'une mise en œuvre réussie est une plateforme efficace qui assiste cette méthode. Heureusement, logiciel de gestion de projet gratuit comme ClickUp est disponible pour vous aider.

Mon travail sur vos notes avec ClickUp

Les méthodes traditionnelles de prise de notes peuvent souvent vous laisser avec un désordre d'informations. La méthode de prise de notes Cornell offre une approche structurée pour capturer efficacement les points clés, mais la reproduire avec un stylo et du papier peut s'avérer limitatif.

L'intégration de plateformes telles que ClickUp dans votre flux de travail vous permet de récolter les bénéfices de cette méthode plus efficacement. En utilisant ClickUp Docs, ClickUp Brain et ClickUp Bloc-notes, vous pouvez créer des notes Cornell organisées, interactives et facilement accessibles.

Pour commencer votre voyage vers une prise de notes efficace, essayez la version personnalisable de ClickUp, qui vous permet de créer des notes Cornell modèles de prise de notes personnalisables de ClickUp . Ils fournissent un cadre facile pour que vous puissiez commencer à utiliser cette méthode immédiatement au sein d'une plateforme intuitive.

La maîtrise de tout nouveau système nécessite de la pratique et de la patience, alors n'hésitez pas à expérimenter ces outils. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !