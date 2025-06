les 10 meilleures alternatives à Wispr Flow en 2025

Vous venez de terminer une réunion. De bonnes idées ont été partagées, des décisions claires ont été prises et vous vous êtes dit : « Je vais tout mettre par écrit dès que possible. »

Mais la prise de notes manuelle après une réunion prend un temps précieux, et il est difficile de se souvenir qui a dit quoi, quand et dans quel contexte.

C'est là qu'interviennent les outils de dictée vocale tels que Wispr Flow. Cet outil de dictée en ligne capture les mots prononcés, transforme les mémos vocaux en transcriptions précises et vous aide à les organiser à l'aide de commandes IA.

L'objectif est de vous aider à améliorer votre productivité sans passer des heures à taper manuellement. Cependant, Wispr Flow ne convient pas à tout le monde. Peut-être que la reconnaissance vocale n'est pas à la hauteur ou qu'elle ne s'intègre pas tout à fait dans votre flux de travail. C'est pourquoi nous avons rassemblé pour vous les meilleures alternatives à Wispr Flow.

Des logiciels intelligents de reconnaissance vocale aux outils basés sur l'IA qui vous permettent de rationaliser la prise de notes et la modification en cours de documents, ces options sont conçues pour vous aider à gagner du temps et à travailler plus intelligemment.

Pourquoi choisir les alternatives à Wispr Flow ?

Wispr Flow est un outil de dictée vocale utile, mais les commentaires récents des utilisateurs soulignent plusieurs défis qui pourraient vous pousser à explorer de meilleures options.

Utilisation élevée de la mémoire et du processeur : Wispr Flow consomme jusqu'à 800 Mo de RAM et 8 % du processeur, ce qui peut avoir un impact sur les performances de votre système, même lorsque vous n'utilisez pas activement l'outil de dictée en ligne. Cela représente un coût réel en termes de temps précieux

Démarrage lent et peu fluide : le lancement de l'application peut prendre 8 à 10 secondes, ce qui n'est pas idéal lorsque vous êtes pressé de dicter des notes après une réunion

Problèmes de confidentialité et de collecte de données : Wispr Flow collecte des données contextuelles à l'écran afin d'améliorer la précision et communique avec ses serveurs même lorsqu'il est inactif. Cela soulève des questions pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité et de la transparence

Modèles cloud plutôt que traitement local : bien que Wispr Flow dépende de la communication avec un serveur, certains utilisateurs préfèrent les outils avec traitement local qui ne stockent ni ne traitent les données en externe lors de la gestion de contenus sensibles

Intégration profonde au système sans consentement : l'application s'ajoute automatiquement aux éléments de connexion du système et aux barres d'outils du navigateur. Certains utilisateurs signalent qu'elle réapparaît après avoir été supprimée, avec un comportement qui peut interférer avec d'autres applications ou votre navigateur

Absence d'accès mobile : Wispr Flow n'est disponible que sur macOS et, plus récemment, sur Windows. Il n'existe pas d'application mobile, ce qui limite son utilité en tant qu'outil de dictée rapide et précis pour les équipes ou les professionnels en déplacement. Voici quelques modèles de notes de réunion utiles et des outils d'IA pour la prise de notes

Offre gratuite limitée : le forfait gratuit limite l'utilisation à un nombre de mots par semaine. Cela est loin d'être suffisant pour les réunions régulières, les sessions de brainstorming ou la planification de contenu, surtout si votre objectif est d'améliorer la productivité grâce à des commandes vocales cohérentes

Les alternatives à Wispr Flow en un coup d'œil

Voici notre liste des meilleures alternatives à Wispr Flow que vous pouvez essayer dès aujourd'hui pour transcrire facilement vos fichiers audio !

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp ClickUp Brain, IA pour la prise de notes, documents, gestion des tâches, modèles de réunion Les particuliers ainsi que les équipes de taille moyenne à grande qui ont besoin d'un environnement de travail tout-en-un pour leurs notes, leurs tâches et leur collaboration Forfait Free disponible, personnalisations disponibles pour les entreprises Otter. ai Transcription en direct, identifiant des intervenants, résumés de réunion, intégration de Zoom et Google Meet Particuliers, entrepreneurs individuels et petites équipes ayant besoin de transcriptions en temps réel et de résumés de réunions Forfait Free disponible, forfait payant à partir de 16,99 $/mois pour les fonctionnalités premium Sonix. ai assistance dans plus de 40 langues, importation audio/vidéo, horodatage, vocabulaire personnalisé Freelances, créateurs de contenu et équipes internationales ayant besoin d'une transcription rapide, multilingue et très précise Essai gratuit disponible, forfait payant à partir de 10 $/heure pour la transcription Temi Tarifs abordables, interface simple, délais d'exécution rapides Particuliers et utilisateurs occasionnels (étudiants ou journalistes, par exemple) qui ont besoin d'un logiciel de transcription rapide et économique À partir de 0,25 $/minute audio, modèle de paiement à l'utilisation Description Overdub, enregistrement d'écran, modification en cours, et publication de podcasts Créateurs solo, podcasteurs et petites équipes multimédias combinant modification audio, vidéo et texte Forfait Free disponible, forfaits payants à partir de 24 $/mois MacWhisper Moteur IA Whisper, sans connexion Internet, assistance multilingue Conversion voix-texte hors ligne pour les utilisateurs Mac Forfait Free disponible, licence unique pour la version Pro Dictanote Dictée hybride + saisie manuelle, outils de mise en forme, raccourcis vocaux Rédacteurs, blogueurs et étudiants qui activent/désactivent la dictée et la saisie dans une installation solo Forfait Free disponible, forfait payant à partir de 8 $/mois Tactiq Transcriptions pour Zoom, Google Meet, MS Teams, suivi des passages importants et résumés automatiques Équipes de petite et moyenne taille qui capturent et organisent les transcriptions de réunions à partir de visioconférences Forfait Free disponible, forfait payant à partir de 12 $/mois Rev Transcription IA et humaine, sous-titrage et assistance linguistique mondiale Équipes juridiques, médias et recherche (moyennes et grandes entreprises) nécessitant une transcription précise de niveau humain Forfait Free disponible, forfaits payants à partir de 14,99 $/mois Superwhisper Interface légère, assistance pour plusieurs entrées audio, aucun compte nécessaire Professionnels et utilisateurs d'entreprise soucieux de la confidentialité qui utilisent Whisper IA localement sur Mac et iOS Forfait Free disponible, forfaits payants à partir de 8,49 $/mois

La meilleure alternative à Wispr Flow

Maintenant que vous avez un aperçu des meilleurs choix, examinons-les un par un pour trouver celui qui vous convient le mieux.

1. ClickUp (Idéal pour les particuliers et les équipes qui ont besoin d'une plateforme unifiée pour les tâches et la communication)

Rendez vos réunions 10 fois plus productives avec ClickUp AI Notetaker Capturez chaque détail de n'importe quelle discussion à l'aide de ClickUp AI Notetaker

La plupart des outils de conversion de la voix en texte s'arrêtent à la transcription. ClickUp va plus loin en transformant vos discussions en plans d'action concrets.

Imaginez que vous êtes en train de discuter avec un client, de réfléchir à des idées, de discuter des prochaines étapes et d'attribuer des responsabilités à la volée. Le preneur de notes ClickUp AI se joint discrètement à la réunion (avec votre permission, bien sûr), enregistre la discussion et vous envoie une transcription claire et libellée dans votre boîte de réception, accompagnée d'un résumé intelligent des points clés et des actions à entreprendre.

Enregistrez, transcrivez et résumez automatiquement vos réunions avec ClickUp AI Notetaker

Mais ce n'est que le début.

Juste après la réunion, ces notes, créées dans ClickUp Docs, sont intégrées à votre environnement de travail. Vous pouvez instantanément transformer les points importants en tâches ClickUp, les attribuer, définir des dates d'échéance et centraliser l'ensemble du contexte du projet. Ce type d'intégration des tâches permet à votre équipe de rester alignée et évite d'avoir à passer d'un outil à l'autre. Vous pouvez également utiliser des modèles de liste de tâches pour démarrer plus rapidement.

Mettez instantanément en forme le contenu, liez des tâches et collaborez avec des équipes pour des modifications détaillées avec ClickUp Docs

Comme tout se passe dans un espace partagé, la collaboration se fait naturellement. Votre équipe peut co-éditer des notes à l'aide de la collaboration en direct dans ClickUp, laisser des commentaires, mettre à jour la progression des tâches et rester sur la même page grâce aux notes partagées, plutôt que de perdre de vue l'ensemble du projet.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Prise de notes IA pour les réunions : laissez le preneur de notes rejoindre automatiquement les appels, enregistrer les discussions et générer des transcriptions avec des résumés et des éléments d'action

Documents ClickUp : Créez, modifiez et partagez des documents en temps réel, avec des commentaires intégrés, des mentions et des liens vers des tâches

Intégration des tâches à partir des notes : Transformez n'importe quelle partie d'un document ou d'une transcription en tâche avec des assignés, des échéances et des étiquettes de projet

Collaboration d'équipe intégrée : modifiez des documents à plusieurs, attribuez des suivis, suivez les mises à jour et gérez les commentaires, le tout dans un environnement de travail partagé

ClickUp Brain avec commandes IA : Résumez de longues notes, extrayez les étapes suivantes et réécrivez le contenu de documents ou de commentaires grâce à l'assistance Résumez de longues notes, extrayez les étapes suivantes et réécrivez le contenu de documents ou de commentaires grâce à l'assistance IA de ClickUp

📮ClickUp Insight : ClickUp a constaté que 47 % des réunions durent une heure ou plus. Mais tout ce temps est-il vraiment nécessaire ? Pourquoi sommes-nous sceptiques ? Seuls 12 % des personnes interrogées jugent leurs réunions très efficaces. Le suivi d'indicateurs tels que les éléments d'action générés, les taux de suivi et les résultats peut révéler si les réunions plus longues apportent réellement de la valeur. Les outils de gestion des réunions de ClickUp peuvent vous aider ! Capturez facilement les éléments d'action pendant les discussions avec AI Notetaker, convertissez-les en tâches suivibles et surveillez les taux d'achèvement, le tout dans un environnement de travail unifié. Voyez quelles réunions produisent réellement des résultats et lesquelles ne font que faire perdre du temps à votre équipe !

Limites de ClickUp

ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités, ce qui peut être un peu trop pour les petites équipes ou les utilisateurs individuels qui débutent. Les utilisateurs notent souvent que la configuration des tableaux de bord, des vues et des flux de travail personnalisés prend un certain temps à comprendre

Des rapports occasionnels font état de ralentissements dans les environnements de travail plus importants, en particulier lorsque des automatisations ou des intégrations lourdes sont utilisées

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un évaluateur G2 a expliqué comment ClickUp a transformé la gestion des tâches internes de son agence :

ClickUp a complètement transformé la façon dont nous gérons nos tâches internes au sein de l'agence. Il me permet de suivre le flux de travail de toute l'équipe en un seul endroit, de hiérarchiser les questions urgentes et de centraliser la communication.

2. Otter. ai (Idéal pour la transcription en temps réel et les résumés de réunion)

Otter. ai est un outil de reconnaissance vocale bien connu, conçu pour les professionnels qui passent beaucoup de temps en réunion. Il offre une transcription en temps réel avec libellé des intervenants et génère automatiquement des résumés et des transcriptions consultables. Que vous soyez en appel Zoom, en conférence ou en entretien, Otter vous aide à rester concentré sans avoir à prendre de notes manuellement.

Otter. ai meilleures fonctionnalités

Différenciez les intervenants en temps réel pendant les réunions

Obtenez un aperçu rapide des moments clés sans lire la transcription complète

Intégrez facilement Zoom, Google Meet, Microsoft Teams et bien plus encore via l'extension Chrome ou des intégrations natives

Partagez des transcriptions, ajoutez des commentaires et étiquetez vos collègues dans la transcription à l'aide d'outils de collaboration

Transcrivez où que vous soyez grâce aux applications pour iOS, Android et le Web

Limitations d'Otter.ai

La précision de la transcription peut diminuer en raison du bruit de fond, des accents prononcés ou des chevauchements de voix

L'identification des locuteurs nécessite souvent des ajustements manuels pour fonctionner de manière cohérente dans les paramètres de groupe

Le forfait Free comprend un nombre limité de minutes de transcription, ce qui peut ne pas être suffisant pour une utilisation régulière

Les fonctionnalités avancées telles que le résumé en direct, la collaboration en équipe et les contrôles administrateur sont uniquement disponibles dans les forfaits payants haut de gamme

Tarifs Otter.ai

Forfait Basic : Gratuit

Forfait Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Forfait Business : 30 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Voici ce qu'un critique G2 dit à propos d'Otter. ai :

Un outil de prise de notes efficace avec de bons résumés, des éléments d'action et des intégrations utiles

📖 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents d'Otter IA

3. Sonix. ai (Idéal pour une transcription rapide et multilingue avec une grande précision)

Sonix. ai est idéal pour les créateurs de contenu et les équipes qui ont besoin d'une transcription rapide et précise dans plus de 40 langues. Vous pouvez télécharger des fichiers audio ou vidéo, obtenir rapidement des transcriptions avec le libellé des locuteurs et des horodatages, et les modifier directement dans le navigateur. Il prend en charge la saisie multilingue, permet aux utilisateurs de parler librement et comprend des fonctionnalités intelligentes telles que des résumés et des options d'exportation.

Sonix. ai meilleures fonctionnalités

Transcrivez des fichiers audio et vidéo dans plus de 40 langues pour les équipes et les créateurs du monde entier

Obtenez des transcriptions en quelques minutes, idéal pour les délais courts

Étiquetez les intervenants et ajoutez des horodatages au niveau des mots pour faciliter la navigation

Modifiez, surlignez et collaborez dans l'interface Web

Exportez les transcriptions au format TXT, DOCX, PDF, SRT et plus encore pour faciliter le partage et la réutilisation

Limitations de Sonix.ai

N'inclut pas d'enregistreur vocal intégré. Les utilisateurs doivent télécharger des fichiers audio ou vidéo

La précision peut diminuer dans les environnements bruyants ou lorsque les dialogues se chevauchent

L'essai gratuit limité et les tarifs peuvent ne pas convenir à une utilisation intensive et continue

Tarifs Sonix. ai

Essai gratuit disponible

Forfait standard (paiement à l'utilisation) : 10 $/heure pour la transcription

Forfait Premium : 16,50 $/utilisateur par mois (facturé annuellement) + 5 $/heure de transcription

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée pour 5 utilisateurs ou plus

Évaluations et avis sur Sonix.ai

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sonix.ai ?

Voici ce qu'en dit un utilisateur G2:

Sonix. ai est un outil fantastique pour transcrire vos messages vocaux professionnels lors de vos déplacements et les organiser.

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels de reconnaissance vocale

4. Temi (Idéal pour des transcriptions rapides et abordables avec un minimum de modifications en cours)

Temi est conçu pour la rapidité et la simplicité. Il s'agit d'un outil de transcription léger qui fournit des résultats rapides à l'un des prix les plus bas du marché. Avec son prix forfaitaire et son éditeur facile à utiliser, il est placé dans les favoris des professionnels indépendants tels que les journalistes, les étudiants et les créateurs de contenu.

Vous pouvez télécharger votre fichier audio, obtenir une transcription en quelques minutes et la peaufiner à l'aide de l'éditeur intégré de Temi. Ce service fonctionne mieux avec un son clair et un minimum de bruit de fond, ce qui est idéal pour les entretiens individuels, les conférences ou les enregistrements de podcasts.

Bien qu'il ne dispose pas de fonctionnalités de collaboration ni de flux de travail pour les tâches, Temi brille lorsque l'accessibilité et la rapidité sont vos priorités.

Les meilleures fonctionnalités de Temi

Bénéficiez de l'un des tarifs de transcription les plus bas du marché. Il n'y a pas d'abonnement, d'engagement mensuel ni de niveaux d'utilisation

Recevez vos transcriptions dans les 5 à 10 minutes suivant le téléchargement, même pour les fichiers les plus longs

Lisez des fichiers audio, suivez les horodatages et modifiez le texte ligne par ligne

Téléchargez la version nettoyée de votre transcription au format TXT, SRT ou PDF pour la partager ou la publier

Limites de Temi

Ne prend pas en charge la transcription en direct ni les fonctionnalités d'intégration aux réunions

La précision peut diminuer dans les enregistrements comportant des bruits de fond ou des voix qui se chevauchent

Aucune fonctionnalité collaborative ou de gestion de projet

Tarifs Temi

Essai gratuit disponible

0,25 $ par minute audio (paiement à l'utilisation)

Évaluations et avis sur Temi

Trustpilot : 4/5 (plus de 70 avis)

G2 : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Temi ?

Cet avis G2 partage :

Temi transcrit avec précision les enregistrements audio. Une fois transcrit, le contenu peut être modifié.

💡 Conseil de pro : si vous transcrivez manuellement des webinaires ou des visioconférences, utilisez des horodatages pour ancrer vos notes. Mettez la vidéo en pause et notez l'horodatage à côté de chaque point clé (par exemple, [03:42] Comment élaborer une feuille de route pour un projet). Cela vous permettra de revenir facilement sur les parties complexes sans avoir à tout revoir. Vous voulez plus de conseils ? Voici un guide rapide pour prendre efficacement des notes à partir d'une vidéo.

5. Descript (idéal pour les créateurs qui combinent transcription, modification audio et vidéo)

via Descript

Descript est l'un des favoris des podcasteurs, des spécialistes du marketing et des enseignants qui recherchent un moyen plus rapide de transcrire, modifier et publier du contenu sans avoir à changer d'outil. Il transforme automatiquement les enregistrements en texte, vous permettant de modifier des vidéos ou des voix off en modifiant simplement la transcription.

Vous pouvez supprimer les mots de remplissage, ajouter des légendes et préparer le contenu pour publication, le tout à partir d'un seul tableau de bord. Grâce à ses outils intégrés d'enregistrement d'écran, de collaboration en équipe et de publication, Descript aide les équipes créatives à passer de l'idée au contenu fini en moins de temps.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Modifiez le contenu audio et vidéo en modifiant simplement la transcription. Coupez, réorganisez ou supprimez des sections sans utiliser un éditeur d'échéancier traditionnel

Détectez et supprimez automatiquement les mots de remplissage tels que « euh », « hum » et les phrases répétées en un seul clic, pour un contenu plus clair et plus professionnel

Invitez les membres de votre équipe à collaborer en temps réel sur les transcriptions, les échéanciers et les modifications, ce qui facilite la gestion des projets partagés

Enregistrez des tutoriels, des démonstrations ou des présentations en enregistrant directement l'écran dans Descript, puis modifiez-les et publiez-les sans avoir besoin d'un autre outil

Ajoutez rapidement des sous-titres synchronisés à vos vidéos et exportez des fichiers de sous-titres pour les rendre accessibles ou les réutiliser

Limitations de la description

Courbe d'apprentissage pour les utilisateurs novices en matière de modification audio ou vidéo, malgré son interface simplifiée

Les fonctionnalités haut de gamme telles que la suppression des mots de remplissage et les exportations avancées sont uniquement disponibles dans les forfaits payants

Tarification Descript

Forfait Free disponible

Forfait amateur : 24 $ par utilisateur et par mois

Forfait Créateur : 35 $/utilisateur par mois

Forfait Business : 50 $/utilisateur par mois

Forfait Enterprise : tarification personnalisée pour les grandes équipes

Évaluations et avis descriptifs

G2 : 4,6/5 (plus de 750 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Descript ?

Voici ce qu'un utilisateur G2 partage à propos de son expérience avec Descript :

Idéal pour modifier et transcrire facilement des vidéos, et bien plus encore. Modifier des vidéos et des fichiers audio est aussi simple que modifier un document. Vous n'avez donc pas besoin de savoir utiliser un programme de modification complexe pour accomplir vos tâches.

📖 À lire également : Les meilleurs enregistreurs d'écran gratuits sans filigrane

6. MacWhisper (idéal pour les utilisateurs Mac à la recherche d'une solution de transcription hors ligne)

via MacWhisper

La confidentialité et la simplicité sont au cœur de MacWhisper. Il est conçu exclusivement pour macOS et fonctionne entièrement sur votre appareil, sans connexion Internet ni stockage cloud. Que vous transcrivez des entretiens, des réunions ou des brouillons de contenu, vos fichiers restent locaux et sécurisés.

MacWhisper utilise le modèle Whisper d'OpenAI pour fournir des transcriptions précises dans plusieurs langues. Vous pouvez télécharger des fichiers audio ou vidéo, afficher la transcription dans une interface claire et la modifier sur place sans vous soucier de la connectivité ou de la confidentialité.

C'est un choix fiable pour les professionnels qui accordent de la valeur au contrôle de leurs données et qui recherchent un outil de transcription hors ligne léger et efficace.

Les meilleures fonctionnalités de MacWhisper

Transcrivez des fichiers audio et vidéo directement sur votre Mac sans connexion Internet

Utilisez l'un des modèles de reconnaissance vocale open source les plus précis pour obtenir des résultats de haute qualité dans différents accents et langues

Prise en charge de la transcription dans des dizaines de langues, ce qui est utile pour les projets internationaux ou les équipes multilingues

Restez concentré sur votre travail, sans fenêtres contextuelles inutiles ni encombrement

Achetez une fois et utilisez-le pour toujours, grâce à un modèle de tarification simple sans frais récurrents.

Limites de MacWhisper

Uniquement disponible pour macOS. Il n'existe pas de version Windows ou mobile

Ne propose pas de transcription en temps réel ni d'intégration aux réunions en direct

Manque d'outils de collaboration intégrés ou de fonctionnalités de tâches pour une utilisation en équipe

Tarifs MacWhisper

Licence personnelle : ~64 $ (achat unique) [59 €]

5 licences : ~270 $ au total / ~54 $ par licence [249 € / 49 €]

10 licences : ~490 $ au total / ~49 $ par licence [450 € / 45 €]

20 licences : ~870 $ au total / ~44 $ par licence [799 € / 39 €]

50 licences : ~2 070 $ au total / ~41 $ par licence [1 899 € / 38 €]

Note : les prix réels peuvent varier légèrement en fonction des taux de change en vigueur.

Évaluations et avis sur MacWhisper

Gumroad : 4,9/5 (plus de 1 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de MacWhisper ?

Voici ce qu'un critique de Product Hunt a partagé à propos de son expérience avec MacWhisper :

Une application incroyablement utile pour la transcription sur appareil. Je l'utilise pour transcrire des notes vocales en texte et créer des transcriptions automatiques à partir de vidéos en ligne pour mes notes.

👀 Le saviez-vous ? Notre sondage sur l'efficacité des réunions a révélé que si 47 % des réunions durent une heure ou plus, 14 % des personnes interrogées sont capables de conclure leurs réunions en seulement 15 minutes. Un pourcentage faible mais notable qui prouve que des réunions rapides et efficaces sont possibles.

7. Dictanote (Idéal pour les rédacteurs qui souhaitent combiner dictée et modification manuelle)

via Dictanote

Dictanote est idéal pour les écrivains, les étudiants et les professionnels qui souhaitent passer de la saisie au clavier à la saisie vocale sans interrompre leur processus d'écriture. Il fonctionne dans votre navigateur avec une interface claire, similaire à celle de Google Docs, et une reconnaissance vocale intégrée.

Vous pouvez parler naturellement ou taper au milieu d'un document, organiser le contenu à l'aide d'étiquettes et gérer des projets à l'aide de « carnets » séparés. Pour tous ceux qui mélangent dictée et écriture manuelle, Dictanote permet de tout rationaliser en un seul endroit. Comme il fonctionne entièrement dans le navigateur sans intégrations lourdes, il reste réactif même sur des appareils plus lents ou plus anciens.

Les meilleures fonctionnalités de Dictanote

Modifiez le texte pendant que vous parlez grâce à l'assistance pour la ponctuation automatique. Cela vous permet de gagner du temps sur le nettoyage après coup et de produire instantanément des notes plus soignées

Utilisez le moteur vocal intégré à votre appareil, comme Google Speech dans Chrome. Cela réduit la dépendance à une connexion Internet rapide et préserve la confidentialité de vos données vocales

Mettez vos notes en gras, en italique, soulignez-les et mettez-les en forme pendant que vous dictez. Cette fonctionnalité est utile pour toute personne qui rédige des contenus longs ou organise des notes structurées

Démarrez, mettez en pause ou arrêtez la dictée à l'aide de commandes clavier simples, ce qui vous permet de capturer facilement vos pensées tout en effectuant plusieurs tâches à la fois

Limites de Dictanote

Limité à Google Chrome sur bureau, ce qui exclut les utilisateurs d'autres navigateurs ou ceux qui ont besoin d'un accès mobile

Pas de synchronisation ni de sauvegarde dans le cloud, les notes restent donc stockées localement à moins d'être exportées manuellement. Cela peut être risqué pour les utilisateurs qui travaillent sur plusieurs appareils ou qui ont besoin d'une synchronisation automatique

Ne prend pas en charge les fichiers audio préenregistrés, ce qui le rend inadapté à la transcription d'entretiens ou de réunions existants

Tarifs Dictanote

Free

Pro : 8 $ par mois

Évaluations et avis sur Dictanote

Chrome Web Store : 2,7/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Dictanote ?

Voici ce qu'un utilisateur partage sur Chrome Web Store à propos de son expérience avec Dictanote :

Cela fonctionnait plutôt bien hier, avec une précision d'environ 90 %, comme promis. Cependant, cela ne fonctionne pas du tout ce matin, avec une précision d'environ 50 %. Même avec une précision de 90 %, j'aurais pu taper tout le texte plus rapidement qu'il ne m'a fallu pour le dicter, puis faire les corrections.

8. Tactiq (idéal pour capturer et organiser les transcriptions de réunions vidéo)

via Tactiq

Vous est-il déjà arrivé de terminer un appel Zoom et d'oublier qui avait promis de faire quoi ? Tactiq vous aide à éviter que cela ne se reproduise.

Cette extension Chrome capture les transcriptions en direct de Google Meet, Zoom et Microsoft Teams, et vous permet de mettre en évidence les moments clés et de les transformer en éléments d'action, le tout pendant la réunion. Elle s'affiche discrètement sur le côté de votre écran, vous permettant ainsi de rester concentré sur la discussion sans avoir à chercher vos notes.

Vous pouvez étiqueter les points importants à retenir, attribuer des suivis et tout exporter vers des outils tels que Google Docs, Notion ou votre CRM. Comme il fonctionne sur votre navigateur et ne participe pas aux réunions en tant que participant, il évite les problèmes de confidentialité courants avec les robots de réunion.

Les meilleures fonctionnalités de Tactiq

Travaillez en toute transparence avec Zoom, Google Meet et Microsoft Teams sans avoir besoin de bots ou de permissions supplémentaires

Marquez les éléments d'action, les décisions et les informations clés pendant la réunion afin de pouvoir les consulter facilement par la suite

Résumez vos réunions, rédigez des e-mails de suivi ou générez instantanément des tickets Jira

Envoyez les transcriptions et les points forts directement vers Google Docs, Notion, Slack ou votre CRM sans avoir à copier-coller

Limites de Tactiq

Fonctionne uniquement sur bureau avec le navigateur Chrome, ce qui limite l'accessibilité pour les utilisateurs mobiles ou les équipes utilisant Safari ou Firefox

Certaines fonctionnalités, telles que l'intégration CRM et l'historique de transcription étendu, sont réservées aux forfaits payants supérieurs

Tarifs Tactiq

Forfait Free : fonctionnalités et exportations limitées

Forfait Pro : 12 $/utilisateur par mois

Forfait Teams : 20 $/utilisateur par mois

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tactiq

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tactiq ?

Voici ce qu'en dit un utilisateur G2:

Le moyen le plus simple de transcrire des réunions. Il y a plusieurs fonctionnalités, mais celle que je préfère est sans doute les résumés générés par IA.

📖 À lire également : Comment rédiger un compte rendu de réunion efficace

9. Rev (idéal pour la transcription manuelle avec une grande fiabilité)

via Rev

Tous les outils de reconnaissance vocale ne parviennent pas à trouver le juste équilibre entre vitesse et précision, mais Rev y parvient. Fort d'une décennie d'expérience dans le domaine de la transcription, il allie l'efficacité de l'IA à une précision humaine pour les secteurs où chaque mot compte.

Que vous soyez un journaliste ayant besoin de transcriptions admissibles devant les tribunaux, une équipe juridique préparant des contre-interrogatoires ou un chercheur triant des heures d'entretiens, Rev vous offre des options flexibles, allant de transcriptions rapides alimentées par l'IA à des transcriptions très précises générées par des humains.

Il offre également des fonctionnalités telles qu'un assistant IA pour faire ressortir les citations et les thèmes, des transcriptions modifiables et des intégrations avec Zoom, Teams et Google Meet.

Rev meilleures fonctionnalités

Choisissez entre l'IA pour la rapidité ou la transcription humaine pour une précision supérieure à 99 %

Générez automatiquement des résumés, mettez en évidence des citations et faites ressortir les thèmes clés des transcriptions. Cette fonctionnalité est très utile si vous devez assurer le suivi d'un entretien ou extraire les points les plus importants de longues discussions

Repérez les schémas et les contradictions dans plusieurs transcriptions, ce qui est idéal pour les équipes juridiques, médiatiques et de recherche

Modifiez tout en écoutant, suivez les modifications et collaborez dans un environnement de travail partagé

Enregistrez lors de vos déplacements ou connectez-vous à Zoom, Meet et Teams pour transcrire automatiquement vos réunions

Limites de Rev

Pas d'assistance à la transcription en temps réel pour les évènements en direct ou les webinaires

La transcription humaine peut s'avérer coûteuse pour les contenus longs

Quelques rapports faisant état d'erreurs d'identification des locuteurs et de préoccupations concernant l'utilisation des données pour l'entraînement de l'IA

Tarification Rev

Gratuit : 45 minutes de transcription IA / mois

Basique : 14,99 $/utilisateur/mois

Pro : 34,99 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rev ?

Voici ce qu'un critique G2 dit à propos de Rev :

Notre agence utilise rev presque quotidiennement pour fournir des brouillons IA quasi instantanés pour les dépositions. Nos clients apprécient les liens partageables qui synchronisent la transcription avec une vidéo. Le résumé IA et le bot de questions sont également très utiles et nous attendons avec impatience leur développement.

👀 Le saviez-vous ? 49 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage sur l'efficacité des réunions prennent encore des notes manuscrites, une tendance surprenante à l'ère du numérique. Ce recours au stylo et au papier peut être une préférence personnelle ou le signe que les outils de prise de notes numériques ne sont pas pleinement intégrés dans les flux de travail.

10. Superwhisper (Idéal pour les utilisateurs en entreprise qui recherchent la précision de Whisper IA dans une interface épurée)

via SuperWhisper

Superwhisper est un puissant outil de transcription hors ligne pour macOS et iOS, conçu pour les utilisateurs en entreprise. Il utilise le framework Whisper. cpp et fonctionne entièrement sur l'appareil, garantissant ainsi la confidentialité totale des données.

Ce qui le distingue, c'est sa mise en forme contextuelle et sa prise en charge de flux de travail IA personnalisables, qui permettent aux équipes de définir des règles de post-traitement à l'aide du traitement du langage naturel. Il est idéal pour transcrire des contenus sensibles tels que des notes juridiques ou médicales sans avoir recours à des services cloud.

Les meilleures fonctionnalités de Superwhisper

Travaillez entièrement sur votre appareil, en utilisant des modèles IA locaux sans envoyer aucune donnée vers le cloud

Adaptez la sortie en fonction de l'application que vous utilisez. Par exemple, elle met en forme le contenu comme un e-mail dans l'application Mail ou utilise des puces lors de la transcription dans Notes

Ajoutez des invites en langage naturel pour affiner vos transcriptions

Traitez les termes spécifiques à un domaine dans différents champs tels que la santé, le droit et la recherche avec une plus grande précision grâce à son système de reconnaissance avancé

Accédez au contrôle de version, à la modification collaborative et aux intégrations avec des outils d'IA tels que GPT-4o et Claude 3. 5 pour vous aider à peaufiner vos transcriptions et à extraire rapidement des résumés

Stockez tous vos fichiers localement avec un chiffrement de bout en bout, garantissant la sécurité des données sensibles et leur conformité aux normes de confidentialité

Limites de Superwhisper

Nécessite un matériel Mac plus récent (M2 ou supérieur) pour la transcription en temps réel à l'aide des plus grands modèles d'IA, ce qui limite l'accessibilité pour les utilisateurs disposant d'appareils plus anciens

L'absence d'identification intégrée des locuteurs rend plus difficile la distinction entre plusieurs voix lors d'entretiens ou de réunions

Courbe d'apprentissage abrupte pour la configuration de fonctionnalités avancées telles que les modes personnalisés et le post-traitement par IA, en particulier pour les utilisateurs non techniques

Tarifs Superwhisper

Forfait Free disponible

Pro : 8,49 $/mois

Annuelle : 84,99 $/an

À vie : 249,99 $

Évaluations et avis sur Superwhisper

App Store : 4,9/5 (plus de 1 200 avis)

Product Hunt : 5/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Superwhisper ?

Voici ce qu'un utilisateur a écrit sur Product Hunt à propos de Superwhisper :

Quel logiciel utile ! Je me surprends à rédiger des documents et des e-mails plus nombreux et de meilleure qualité grâce à lui, car il accélère considérablement la saisie de texte.

📖 En savoir plus : Comment utiliser l'IA pour prendre des notes lors de réunions

Comment choisir la bonne alternative à Wispr Flow

Les outils de conversion de la voix en texte ne servent plus uniquement à la transcription. Leur véritable valeur réside dans ce que vous pouvez faire avec ces transcriptions une fois la réunion terminée.

Avec des outils tels que ClickUp, vous bénéficiez d'un système complet pour transformer vos idées en actions. Avec ClickUp AI Notetaker, vous pouvez enregistrer des réunions, générer des résumés intelligents et créer instantanément des tâches à partir des points clés

Avec ClickUp Docs, votre équipe peut collaborer sur des notes, les lier à des tâches et tout organiser en un seul endroit

Bien sûr, d'autres outils excellent dans différents domaines. Otter. ai et Sonix sont parfaits pour une transcription rapide alimentée par l'IA. Rev vous offre des résultats très précis et révisés par des humains. MacWhisper et Superwhisper sont parfaits pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité qui ont besoin d'un traitement hors ligne.

Le bon outil dépend vraiment de la nature de votre flux de travail et du mode de fonctionnement de votre équipe.

Commencez par découvrir des démos et des essais gratuits avec des plateformes flexibles telles que ClickUp. Obtenez la clarté dont vous avez besoin pour choisir la meilleure solution pour la prochaine phase de croissance de votre équipe.