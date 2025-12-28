Les meilleurs modèles du système Solo Leveling pour la productivité

Il peut être difficile de prendre de bonnes habitudes. Surtout quand tout semble vouloir nous distraire ! Avez-vous déjà joué à un jeu de rôle (RPG) et souhaité qu'il soit aussi facile de passer au niveau supérieur dans la vie, en acquérant des compétences, des expériences et des connaissances en cours de route ?

C'est là que les modèles de type Solo Leveling entrent en jeu. Ils transforment votre routine en une expérience RPG immersive inspirée du parcours de Sung Jinwoo.

Avec Solo Leveling, votre vie ne ressemble plus à une interminable checklist de tâches banales. Au contraire, vous avez l'impression d'être le protagoniste de votre propre histoire, et vous voyez votre caractère réel devenir plus fort à chaque quête (ou tâche) achevée.

Dans ce guide, vous trouverez certains des meilleurs modèles inspirés de Solo Leveling qui vous permettront de vivre votre développement personnel comme une véritable aventure RPG. Nous vous expliquerons également comment ClickUp peut booster l'ensemble de votre système Solo Leveling grâce à une automatisation plus intelligente et des flux de travail puissants.

📌 Le saviez-vous ? Solo Leveling détient désormais le titre d'anime le mieux noté sur Crunchyroll, avec plus de 800 000 évaluations d'utilisateurs. Avec une note impressionnante de 4,9/5, il surpasse des classiques tels que One Piece en termes de notes totales.

À mesure que les projets prennent de l'ampleur, les équipes sont souvent confrontées à une prolifération des tâches, où les tâches, les documents et les mises à jour sont dispersés entre trop d'outils disparates. Cette fragmentation réduit la visibilité et rend même la planification la plus simple chaotique.

Aperçu des modèles gratuits du système Solo Leveling

Voici un résumé de certains des meilleurs modèles inspirés du solo leveling, conçus pour gamifier votre productivité.

Que sont les modèles du système Solo Leveling ?

Les modèles du système Solo Leveling sont des cadres de progression inspirés des jeux vidéo, inspirés du célèbre manhwa/roman léger Solo Leveling. Ils sont couramment utilisés dans les journaux, les systèmes de productivité, les outils de suivi des habitudes ludiques, les agendas de type RPG et les outils de création de mondes. Grâce à ces efforts de progression en solo, vous transformez votre développement personnel ou celui d'un caractère fictif en un système structuré de type « montée de niveau ».

Ils vous aident à considérer votre routine comme un jeu de rôle dans lequel :

Les tâches quotidiennes deviennent des quêtes.

Les objectifs à long terme deviennent des missions, et

La progression devient un tableau de bord de développement du caractère.

Ces modèles comprennent souvent des fonctionnalités telles que des compteurs d'XP, des règles de passage de niveau, des suivis de séries, des classements de chasseurs, des arbres de compétences, des suivis d'objectifs de boss et des tableaux de quêtes. Ils vous procurent le même enthousiasme que lorsque vous regardez Sung Jinwoo.

En bref, ils rendent votre parcours d'amélioration personnelle immersif et véritablement motivant.

🧠 Fait rapide sur les habitudes : si vous vous êtes déjà demandé combien de temps il fallait réellement pour prendre une habitude, des recherches montrent qu'il ne s'agit pas de 21 jours, mais plutôt d'une répétition constante au fil du temps. Et si vous souhaitez mettre en place de meilleures routines de manière intentionnelle, voici un guide simple sur la façon de créer un suivi des habitudes qui favorise l'adoption d'habitudes réelles et durables.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de système Solo Leveling ?

Lorsque vous choisissez un modèle Solo Leveling, le plus important est de vous assurer que celui-ci vous aide réellement à achever vos tâches quotidiennes.

Voici ce que les meilleurs modèles comprennent généralement :👇

Un système XP simple : choisissez un modèle qui rend l'obtention de XP facile à comprendre. Chaque habitude ou tâche achevée devrait vous rapporter des points d'expérience, et passer au niveau supérieur devrait sembler réalisable.

Un tableau de bord visuel : assurez-vous que le modèle que vous choisissez vous offre un tableau de bord centralisé où vous pouvez facilement suivre votre progression avec votre niveau actuel, vos séries, vos statistiques, etc.

Suivi des statistiques personnelles : sélectionnez un modèle qui suit des attributs tels que la concentration, l'endurance, la constance ou la confiance en soi pour vous aider à voir comment vos habitudes influencent votre développement global.

Un système de récompenses intégré : choisissez des modèles qui incluent des récompenses lorsque vous passez au niveau supérieur, comme une petite gâterie, une journée de repos ou le déblocage d'une nouvelle compétence.

Défis liés aux objectifs principaux : utilisez un modèle proposant des quêtes plus difficiles pour les objectifs majeurs, tels que les jalons importants en matière de remise en forme ou les cibles d'étude qui nécessitent souvent de l'entraînement et de la préparation.

Touches esthétiques facultatives : assurez-vous que le modèle comprend des éléments tels qu'un thème sombre, des effets bleus lumineux, des visuels de type ombre et des éléments d'interface utilisateur RPG pour vous donner l'impression de vivre réellement l'univers Solo Leveling.

Compatible avec l'automatisation : optez pour un modèle qui fonctionne bien avec l'automatisation. Les mises à jour XP et le suivi de la progression doivent se faire avec un minimum de travail manuel.

⚡ Archive des modèles : Transformer votre vie réelle en jeu devient beaucoup plus facile lorsque vous disposez des bons systèmes pour vous aider. Que vous souhaitiez des habitudes basées sur des XP, des listes de tâches de type quête ou des boucles de motivation avec des récompenses, les modèles de gamification vous aident à rester constant en rendant la progression amusante plutôt que stressante.

Modèles gratuits du système Solo Leveling

Il existe de nombreux modèles gratuits en ligne qui vous plongent dans l'univers sombre et ludique du solo leveling. Ils sont parfaits pour vos habitudes, vos routines, vos plans d'étude, vos programmes de remise en forme ou même le suivi de vos objectifs généraux.

Découvrons quelques-uns des meilleurs modèles gratuits de type Solo Leveling disponibles sur différents sites Web et plateformes.

1. Système d'amélioration personnelle Solo Leveling

via Notion

Le système d'amélioration personnelle Solo Leveling transforme votre vie en un véritable jeu de rôle où vous êtes le héros de l'histoire. Dès que vous ouvrez le modèle, vous êtes accueilli par un écran bleu lumineux, exactement comme lors du réveil de Sung Jinwoo.

Il dispose d'un outil de suivi des statistiques et des niveaux, qui s'apparente à votre fiche de caractère personnelle. Il vous fournit huit statistiques principales (force, intelligence, volonté, charisme, compétences, leadership, richesse et créativité). Chacune d'entre elles représente une partie de votre développement personnel.

Vos habitudes quotidiennes vous rapportent automatiquement des XP dans les bonnes statistiques. Par exemple, avez-vous fait du travail aujourd'hui ? Votre force augmente. Vous avez lu un chapitre d'un livre ? Votre intelligence augmente. Vous vous êtes discipliné pour éviter les distractions ? Votre volonté augmente.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Créez de nouvelles quêtes dans la section « Ajouter des tâches » à l'aide de missions personnalisées ou basées sur des modèles.

Consultez vos missions actives dans un tableau de bord centralisé qui affiche uniquement Aujourd'hui, Demain et Hier.

Activez le « mode joueur » à l'aide du bouton de démarrage pour lancer officiellement votre routine Solo Leveling.

Recherchez d'anciennes missions ou des modèles lorsque vous avez besoin d'une vue d'ensemble de votre parcours.

✅ Idéal pour : Toute personne qui préfère un système Solo Leveling où chaque tâche améliore directement une statistique personnelle, créant ainsi un véritable caractère de type RPG.

📚 En savoir plus : consultez notre guide complet sur les applications de suivi des habitudes pour découvrir des outils supplémentaires qui vous offriront de l'assistance pour utiliser le système Solo Leveling.

2. Modèle Solo Leveling

via Notion

Le modèle Solo Leveling vous donne l'impression d'entrer directement dans le monde d'un chasseur, où votre vie réelle devient un donjon. Tout ce que vous faites vous rapporte des XP et vous rapproche du niveau suivant.

En haut se trouve votre panneau de chasseur, qui sert de carte de joueur personnelle. Il affiche votre nom, votre classe, votre niveau actuel, votre or, vos XP et même une barre de HP. Au fur et à mesure que vous achevez des tâches, le panneau se met à jour automatiquement, vous offrant la même boucle de rétroaction satisfaisante que celle que vous obtenez en accomplissant des quêtes dans un RPG.

Ce modèle Notion Solo Leveling comprend également un outil de suivi des statistiques et des niveaux basé sur cinq attributs principaux. Chaque statistique dispose d'une barre d'XP et d'une carte au design élégant qui vous permet de visualiser votre progression en temps réel.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Transformez les tâches importantes ou les engagements difficiles en boss épiques que vous aurez envie de vaincre.

Dépensez l'or que vous avez gagné dans la boutique Hunter pour débloquer des armes et des éléments emblématiques de Solo Leveling.

Fiez-vous à des bases de données cachées qui gèrent les formules XP, le suivi des statistiques, l'inventaire et toute la logique en coulisses.

Réinitialisez votre parcours à tout moment et commencez une nouvelle partie avec un nouveau caractère.

✅ Idéal pour : les amateurs d'anime ou les passionnés de développement personnel qui souhaitent suivre leur progression à l'aide de statistiques et passer des niveaux satisfaisants.

📈 Level Up Insight : Selon les faits essentiels de l'ESA, le jeu vidéo est officiellement devenu un entraînement cognitif et un rituel hebdomadaire. Aux États-Unis, 205 millions de personnes âgées de 5 à 90 ans jouent à des jeux vidéo chaque semaine. Parmi elles : 37 % des personnes interrogées déclarent jouer pour faire travailler leur cerveau ou garder l'esprit vif.

73 % des personnes interrogées estiment que le jeu améliore réellement leurs capacités cognitives.

14 % choisissent le sentiment d'accomplissement ou la réalisation d'objectifs comme principale motivation pour jouer.

⚡ Archive des modèles : Modèles gratuits pour définir, suivre et atteindre vos objectifs

3. Une vie inspirée par l'anime Solo Leveling

via Gumroad

Dans le modèle de vie inspiré de l'anime Solo Leveling, vous commencez votre parcours dans la section « I AM » (Je suis). C'est là que vous définissez qui vous devenez : vos traits de caractère, vos affirmations, votre vibe, et même votre portrait si vous voulez retrouver pleinement l'ambiance des personnages principaux de l'anime.

Ensuite, vos responsabilités quotidiennes se transforment en missions grâce au système de projets et de tâches. Les grands projets deviennent des quêtes majeures. Les petites étapes deviennent des quêtes secondaires. Chaque quête dispose d'une barre de progression, de récompenses XP et d'une place claire dans votre parcours global.

Grâce à la vue calendrier, vous pouvez voir l'ensemble de votre aventure, y compris les tâches, les échéances, les arcs et les réalisations, le tout en direct sur une seule page, mis à jour en temps réel au fur et à mesure que vous agissez.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Consignez votre vie comme un scénario d'anime en créant des arcs personnels (arc des examens, arc de guérison, arc d'entraînement).

Gérez vos livres, vos notes, vos entraînements et vos repas grâce à des modules prêts à l'emploi qui s'intègrent facilement à l'installation Notion existante.

Personnalisez votre Life OS en ajoutant de nouveaux trackers ou sections, permettant ainsi à votre système de s'étendre et d'évoluer exactement comme vous le souhaitez.

✅ Idéal pour : toute personne qui a du mal avec les outils de productivité ennuyeux et qui souhaite un système inspiré des anime qui lui permette de rester motivée.

📚 En savoir plus : Si vous avez souvent du mal à savoir si vous devez vous concentrer d'abord sur vos habitudes ou vos objectifs, ce guide sur les habitudes et les objectifs vous explique clairement la différence et vous aide à choisir la bonne approche pour votre système hebdomadaire.

4. Modèle de gamification Solo Leveling

via Payhip

Le modèle Solo Leveling Gamification est un tableau de bord d'auto-amélioration avec un thème Solo Leveling sombre et néon. Le modèle s'ouvre sur un tableau de bord élégant, affichant votre carte de caractère, votre barre d'XP, votre rang, votre or et vos séries.

Il existe même un diagramme radar qui suit vos statistiques principales, notamment votre condition physique, votre intelligence, votre discipline, votre concentration, vos finances et votre vie sociale, qui s'améliorent progressivement à mesure que vous gagnez des niveaux. Un panneau système vous offre des bonus quotidiens, des bonus d'XP, des avertissements lorsqu'une quête reste inachevée et de nouveaux défis qui se débloquent à mesure que vous devenez plus fort.

L'ensemble du système de navigation ressemble à un menu de RPG futuriste, vous guidant à travers l'éveil, les habitudes, les quêtes et les portes.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Transformez chaque tâche en carte de mission et transformez vos sessions de travail en batailles chronométrées grâce au chronomètre Pomodoro intégré.

Gagnez des XP et de l'or à dépenser dans le Centre de récompenses, où vous pouvez débloquer des pauses sans culpabilité.

Suivez votre progression grâce à un journal des tâches détaillé qui enregistre les horodatages, les gains d'XP et l'or gagné.

Rejoignez une communauté solidaire où vous partagez vos séries et évoluez aux côtés d'autres joueurs, en progressant dans la vie réelle.

✅ Idéal pour : les étudiants et les créateurs qui ont du mal à être constants et qui recherchent un système qui récompense l'effort et donne l'impression que la productivité est un niveau à franchir dans un jeu de rôle.

Vous souhaitez plus de clarté dans votre vie quotidienne, au-delà des listes de tâches et des calendriers ? Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer un tableau de bord personnel qui visualise vos objectifs, votre temps, vos habitudes et votre progression, le tout en un seul endroit.

5. Modèle Notion pour système de niveaux avancé

via Gumroad

Vous voulez un système de niveaux qui vous pousse à devenir la version la plus forte de vous-même ? Le système de niveaux avancé est spécialement conçu à cet effet.

Vous commencez par créer votre profil de joueur, qui permet le suivi de vos statistiques principales, de vos XP, de votre or, de vos succès et de votre progression globale. Le système de quêtes transforme vos tâches quotidiennes en missions et vos objectifs généraux en défis majeurs. Chaque quête a sa propre évaluation de difficulté, allant de facile à très difficile.

Chaque fois que vous gagnez de l'or, vous pouvez l'utiliser pour débloquer des récompenses, mais avec une petite particularité. Chaque achat déduit de l'or de manière aléatoire, comme dans les mécanismes de butin des jeux de rôle, ce qui rend chaque récompense passionnante. Pour équilibrer le tout, il existe également un mode de punition qui vous sanctionne pour vos mauvaises habitudes ou vos routines manquées.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez vos pensées grâce à des vues quotidiennes, mensuelles et globales qui affichent vos notes et vous permettent de retrouver facilement vos idées et vos réflexions.

Gérez vos finances comme une économie dans un jeu en effectuant un suivi clair et précis de vos portefeuilles, de vos revenus, de vos dépenses et de vos transferts, avec un suivi illimité.

Classez toutes vos affaires à l'aide d'un inventaire de type RPG qui trie les éléments en plusieurs catégories : liste de souhaits, usage quotidien, stockage, vendu ou poubelle.

Gérez votre flux de travail de créateur grâce à un mini studio de contenu où vous pouvez ajouter un nombre illimité de comptes sociaux, gérer les parrainages et les affiliés, et planifier des calendriers de contenu.

✅ Idéal pour : les passionnés de développement personnel qui aiment les systèmes de niveaux et les mécanismes de progression qui font du développement personnel un véritable jeu vidéo.

⚠️ Brain-Boost Insight : Une étude de randomisation mendélienne a révélé que certains changements dans le réseau cérébral liés aux jeux vidéo étaient associés à une intelligence fluide plus élevée, avec un rapport de cotes de 1,076. Cela signifie que les joueurs avaient 7,6 % plus de chances d'obtenir de meilleurs résultats aux tests d'intelligence fluide que les non-joueurs.

Comment ClickUp optimise les systèmes Solo Leveling

Pour passer au niveau supérieur dans la vie réelle, il ne suffit pas d'être motivé : vous avez besoin d'un système qui suit votre progression, récompense votre constance et transforme vos tâches quotidiennes en quêtes significatives. C'est là que ClickUp entre en jeu.

ClickUp est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail. Vos quêtes quotidiennes, vos suivis de développement de compétences, vos systèmes XP et votre progression de niveau peuvent être regroupés dans un espace de travail personnalisable qui ressemble vraiment à un jeu.

ClickUp devient en quelque sorte votre QG de chasseur, où toutes les statistiques, missions et mises à jour d'XP s'effectuent en arrière-plan, en toute fluidité.

De plus, ClickUp propose également des modèles Solo Leveling qui reprennent tout ce dont nous venons de parler (quêtes, objectifs, suivi des progrès, automatisation et esthétique) et les transforment en systèmes prêts à l'emploi que vous pouvez commencer à utiliser en quelques minutes :

1. Suivi des habitudes personnelles ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos habitudes quotidiennes et visualisez votre progression grâce au modèle ClickUp Personal Habit Tracker.

Si vous avez toujours rêvé que votre routine quotidienne ressemble à une progression dans Solo Leveling, le modèle ClickUp Personal Habit Tracker est fait pour vous. Il vous aide à organiser vos habitudes mois après mois.

Chaque mois est traité comme une tâche principale unique. Il vous suffit de le renommer (par exemple, « janvier 2025 ») et de changer son statut en « En cours ». Dès que vous le faites, le modèle génère automatiquement un nouvel ensemble de tâches quotidiennes pour le nouveau mois.

Chaque jour du mois devient une mission à accomplir, avec une checklist des habitudes que vous souhaitez suivre. Par exemple, le jour 5 peut inclure des habitudes telles que faire 10 000 pas, lire 15 pages, boire 2 litres d'eau ou pratiquer la méditation. À mesure que vous cochez chaque élément, vous avez l'impression de gagner des points d'expérience. Et lorsque vous avez terminé toutes les habitudes de la journée, il vous suffit de marquer la journée comme « Achevée », comme si vous aviez achevé une quête dans un jeu vidéo.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Regardez la barre de progression automatique agir comme votre jauge d'XP, se remplissant à mesure que vous achevez vos missions quotidiennes.

Oubliez les formules et les installations compliquées, car ClickUp automatise pour vous le suivi de tous vos progrès.

Utilisez la section facultative consacrée à la gratitude pour ajouter une dimension émotionnelle et une conscience pleine et entière à votre journée.

Passez de la vue Liste la vue Tableur pour voir vos objectifs comme un journal de quêtes ou une fiche de statistiques.

✅ Idéal pour : les personnes motivées par des objectifs qui aiment se fixer des objectifs mensuels et constater leurs progrès grâce à de petites victoires.

💡 Conseil de pro : Dans ClickUp, les tâches représentent des quêtes. Il s'agit des petites actions que vous faites chaque jour et qui alimentent votre système XP. Les tâches ClickUp vous permettent de : Créez des habitudes, des routines et des quêtes quotidiennes.

Définissez des statuts personnalisés tels que « Entraînement », « En cours » ou « Achevé ».

Ajoutez des priorités pour indiquer la difficulté des quêtes.

Fixez des dates d'échéance pour maintenir votre série de succès.

Regroupez les quêtes connexes en catégories telles que la remise en forme, l'apprentissage ou le travail.

Définissez des tâches récurrentes qui se réinitialisent automatiquement chaque jour. Triez vos tâches par priorité avec les tâches ClickUp et restez sur la bonne voie chaque jour. Chaque tâche peut être transformée en une quête répétable. Au lieu de penser « je dois lire » ou « je devrais nettoyer ma chambre », ClickUp vous permet de les étiqueter comme des quêtes dans votre système, par exemple « Mission quotidienne : lire 10 pages », « Formation professionnelle : exercices de codage » ou « Commande fantôme : nettoyer la chambre ».

2. Modèle de planificateur hebdomadaire des habitudes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez toute votre semaine en un coup d'œil et organisez vos habitudes quotidiennes grâce au modèle coloré ClickUp Weekly Habit Planner Template.

Le modèle ClickUp Weekly Habit Planner transforme votre semaine en un tableau de mission coloré où chaque jour devient une zone dans laquelle vous pouvez placer les habitudes ou les tâches que vous souhaitez achever.

Il vous suffit de glisser-déposer des notes autocollantes sur Monday, mardi ou tout autre jour, un peu comme si vous assigniez des quêtes sur une carte de jeu. Avant le début de la semaine, vous pouvez également créer des tâches ClickUp ou des habitudes à l'aide de notes autocollantes.

Il s'agit de votre installation hebdomadaire, dans laquelle vous décidez des missions à accomplir avant de les attribuer à des jours spécifiques. Par exemple, si vous prévoyez de faire trois séances de sport ou quatre séances d'étude, vous créez ces notes une seule fois, puis vous les dupliquez et les placez sur différents jours.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Téléchargez des photos, des citations et des captures d'écran pour décorer votre tableau, comme si vous ajoutiez des artefacts et des reliques à votre inventaire.

Utilisez les zones de priorité et de notes comme tableaux de missions de rang S, où figurent les grands défis hebdomadaires et les rappels.

Renforcez votre routine en utilisant l'empilement d'habitudes , en associant une nouvelle habitude à une habitude que vous faites déjà, afin que votre système hebdomadaire devienne plus cohérent.

Personnalisez tout sur les tableaux blancs ClickUp . Redimensionnez, recolorez et réorganisez les éléments pour les adapter à votre style de jeu et concevez votre arène hebdomadaire.

✅ Idéal pour : les étudiants, les créateurs et les passionnés de productivité qui aiment la planification visuelle et veulent que leur semaine ressemble à un tableau de bord Solo Leveling coloré.

Vous vous demandez quelles habitudes contribuent à bâtir une carrière de réussite ? Cette vidéo vous aidera ⬇️

💡 Conseil de pro : les tâches récurrentes dans ClickUp sont 10 fois plus puissantes. Une fois que vous les avez marquées comme achevées, elles se réinitialisent automatiquement, vous n'avez donc pas besoin de les marquer à nouveau pour votre prochaine quête. Restez cohérent avec vos habitudes grâce aux tâches récurrentes de ClickUp.

3. Modèle de planificateur mensuel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos tâches mensuelles, suivez les échéances et gérez facilement vos priorités à l'aide du modèle de planificateur mensuel ClickUp.

Le modèle de planificateur mensuel ClickUp fonctionne comme un tableau de quêtes mensuelles, sur lequel vous pouvez planifier toutes vos tâches et tous vos projets dans une vue Calendrier. Vous pouvez ajouter des tâches en fonction de leur priorité, définir des dates d'échéance et ajouter des détails tels que le type de tâche ou les personnes assignées.

Chaque tâche peut également inclure des notes et des commentaires qui vous aident, vous ou votre équipe, à comprendre ce qui doit être fait avant de commencer la mission. Vous pouvez également passer à une vue Tableau de type Kanban, où chaque tâche est codée par couleur afin que vous puissiez voir instantanément ce qui se passe au cours du mois.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Affichez toutes vos tâches en un seul endroit grâce à l'onglet « Liste des tâches », regroupées par date d'échéance pour une consultation rapide.

Passez d'une vue personnalisée à l'autre (liste, Tableau, Calendrier, Charge de travail, Échéancier) parmi plus de 15 options pour suivre votre mois de la manière qui vous semble la plus naturelle.

Visualisez votre mois en un coup d'œil grâce à un calendrier à code couleur qui met en évidence les jours chargés et les tâches importantes en quelques secondes.

✅ Idéal pour : les fans d'anime et les passionnés de productivité qui aiment Solo Leveling et souhaitent gamifier leur planification mensuelle.

4. Modèle d'objectif quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Fixez-vous des objectifs quotidiens et gérez votre progression grâce au modèle ClickUp Daily Goal Template axé sur les objectifs.

Le modèle ClickUp Daily Goal vous permet de rassembler vos objectifs de deux manières principales. La première est la vue Liste, qui fonctionne comme votre tableau de mission principal et affiche tous vos objectifs. Vous pouvez les trier par priorité, les regrouper par type (travail, personnel, idées, etc.), ajouter des notes et les marquer comme achevés.

Le second est le Form View, qui est votre mode de saisie rapide. Lorsqu'une nouvelle idée ou un rappel vous vient à l'esprit, il vous suffit de remplir un petit formulaire et ClickUp l'ajoute instantanément à votre journal de quêtes.

Le modèle comprend également des champs personnalisés, qui sont de petites étiquettes qui vous aident à décrire votre objectif plus clairement. Par exemple, de quel type de tâche s'agit-il ? Est-elle urgente ? Doit-elle être effectuée aujourd'hui ou plus tard ? Ces étiquettes vous aident à comprendre vos missions en un coup d'œil et à décider lesquelles traiter en premier.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Regroupez tous vos objectifs par type de note ou par catégorie, afin de rendre votre liste quotidienne visuellement attrayante et facile à parcourir.

Réutilisez la structure quotidienne sans rien reconstruire et commencez chaque journée avec le même cadre.

Reliez chaque objectif quotidien à des plans hebdomadaires ou mensuels plus ambitieux à l'aide de la hiérarchie de ClickUp.

✅ Idéal pour : toute personne qui aime commencer la journée avec un plan défini et la terminer avec un sentiment visible de progression.

📮 ClickUp Insight : La santé et la forme physique sont les principaux objectifs personnels des personnes interrogées dans notre sondage, mais 38 % d'entre elles admettent ne pas suivre leur progression de manière régulière. 🤦 Il y a un grand écart entre l'intention et l'action ! ClickUp peut vous aider à améliorer votre condition physique grâce à ses modèles dédiés au suivi des habitudes et aux tâches récurrentes. Imaginez que vous puissiez facilement mettre en place ces routines, enregistrer chaque séance d'entraînement et maintenir une forte série de méditations. 💫 Résultats concrets : les utilisateurs de ClickUp rapportent une augmentation de 200 % de leur productivité, car pour rester sur la bonne voie, il faut d'abord voir où l'on va.

📚 En savoir plus : Les meilleures applications d'agenda quotidien

5. Modèle de plan de développement personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des objectifs d'apprentissage et planifiez vos étapes de développement quotidiennes à l'aide du modèle de plan de développement personnel ClickUp.

Nous avons tous des compétences que nous souhaitons maîtriser, mais à moins de les suivre, elles se perdent souvent dans le tourbillon de notre vie quotidienne. Le modèle de plan de développement personnel ClickUp permet de visualiser ces compétences dans un format clair. Vos compétences sont classées par statut, par exemple « Non commencé », « En bonne voie », « En retard », « En attente » et « Objectif atteint ».

Chaque carte de compétence est comme un petit profil pour une compétence sur laquelle vous travaillez. À l'intérieur, vous pouvez noter vos idées, vos réalisations, vos défis et une évaluation de progression de 1 à 5. Il y a également un Tableau qui regroupe vos compétences par trimestre (T1 à T4). Cela vous aide à décider quand vous souhaitez vous concentrer sur chaque compétence.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Cochez les blocs horaires sur votre calendrier afin que vos sessions d'entraînement aient bien lieu, comme si vous fixiez votre programme de raid.

Choisissez les ressources qui vous aideront à progresser, telles que des livres, des mentors, des webinaires, des podcasts ou des cours, avant de commencer le travail sur une compétence.

Désignez des partenaires responsables qui vous offriront de l'assistance tout au long de votre parcours, comme des coéquipiers dans votre quête de niveau.

Utilisez ce modèle comme tableau de bord personnel de chasseur, transformez des idées aléatoires en petites tâches et suivez votre progression.

✅ Idéal pour : les fans d'anime et les personnes qui souhaitent transformer leur développement personnel, passant d'efforts aléatoires à une expérience de croissance guidée et basée sur des quêtes.

📚 En savoir plus : Les meilleurs outils de développement personnel pour atteindre vos objectifs

6. Modèle ClickUp SMART Objectifs

Obtenir un modèle gratuit Fixez des objectifs clairs et définissez des cibles mesurables à l'aide du modèle ClickUp SMART Goals.

Nous avons tous régulièrement de grandes idées, mais si nous ne les transformons pas en objectifs clairs, elles ne se concrétisent jamais. Le modèle ClickUp SMART Goals vous aide à transformer ces rêves vagues en objectifs que vous pouvez réellement atteindre.

Tout commence par une simple feuille de travail sur laquelle vous inscrivez votre objectif principal et répondez à quelques questions guides, telles que « Que voulez-vous faire ? » Pourquoi est-ce important ? Qui est impliqué ? Quand cela doit-il être terminé ? Possédez-vous déjà les compétences nécessaires ou s'agit-il du début de votre parcours de formation ?

Une fois votre objectif défini, la vue « Objectifs de l'entreprise » affiche vos objectifs regroupés par statut, tels que « En cours », « En retard » ou « À risque ». La vue Tableau vous permet de faire glisser vos objectifs de « Non commencé » à « Achevé », vous procurant ainsi un sentiment de progression à chaque fois que vous avancez d'une étape.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Découvrez le Tableau blanc SMART Objectifs , qui explique les objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et limités dans le temps à l'aide de blocs simples et colorés.

Créez une déclaration d'objectif SMART finale après avoir répondu aux questions guidées, confirmant que votre quête est désormais active.

Identifiez les collaborateurs ou les parties prenantes à l'aide des champs « Personnes » pour transformer les objectifs individuels en missions d'équipe que vous pouvez accomplir ensemble.

Fixez des délais clairs et suivez vos progrès grâce aux champs de date et de progression, qui vous permettent de définir un cheminement simple vers la réalisation de chaque objectif.

✅ Idéal pour : Tous ceux qui aiment la croissance ludique et souhaitent que leurs objectifs s'inscrivent dans un parcours épique de progression.

💡 Conseil de pro : utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre tous vos objectifs SMART dans un seul et même hub visuel. C'est là que toutes vos missions, statistiques, barres de progression et échéanciers de combat sont regroupées dans une vue puissante. Que vous suiviez votre développement personnel, vos XP d'habitudes, vos objectifs d'équipe ou vos combats de boss à long terme, les tableaux de bord extraient les données de votre environnement de travail et les convertissent en informations claires et visuelles. Offrez à votre équipe une vision digne d'un anime de ses objectifs et missions grâce aux tableaux de bord ClickUp. Grâce aux widgets glisser-déposer, vous pouvez concevoir un tableau de bord entièrement personnalisé dans le style Solo Leveling : Widgets de progression des tâches : suivez les quêtes que vous avez achevées, celles qui sont en attente et celles qui prennent du retard, comme un journal de mission qui se met à jour automatiquement.

Suivi du temps : mesurez le temps que vous consacrez à différentes tâches, idéal pour identifier où va (ou se perd) votre énergie.

Diagrammes de suivi des objectifs : visualisez vos jalons, vos barres de progression et vos courbes de réussite à mesure que vous passez des missions de rang E aux objectifs de rang S.

Rapports personnalisés : débloquez des informations plus approfondies sur vos habitudes de productivité. Vous pouvez considérer cela comme un scan de vos statistiques de performance après chaque raid dans un donjon.

7. Modèle d'objectifs et d'objectifs clés (OKR) de ClickUp Company

Obtenir un modèle gratuit Alignez les objectifs de l'équipe, suivez la progression à l'échelle de l'entreprise et organisez les objectifs départementaux grâce au modèle OKR et objectifs de ClickUp Company.

Le modèle OKR et objectifs de ClickUp Company offre une structure flexible qui vous aide à établir des OKR au niveau de l'entreprise, du service, de l'équipe et de l'individu, le tout convergeant vers un objectif organisationnel unique.

Pour les équipes qui apprécient l'approche ludique, chaque objectif est considéré comme une mission et chaque résultat clé devient une progression mesurable vers une quête plus importante. La vue Liste affiche tous les objectifs et résultats clés dans une disposition organisée, tandis que la vue Tableau les transforme en cartes de quête déplaçables. La vue Calendrier trace les échéances et les jalons comme un échéancier des batailles à venir.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez des exemples d'OKR préchargés dans les domaines du marketing, des opérations, de la réussite et de l'ingénierie pour accélérer votre développement.

Soumettez de nouveaux OKR via un formulaire d'envoi d'OKR qui standardise les entrées entre les équipes.

Surveillez la santé, les tendances, l'adoption et les performances des OKR grâce à un tableau de bord dynamique.

Synchronisez automatiquement les mises à jour de l'équipe grâce à ClickUp qui recalcule les indicateurs clés de performance et met à jour les tableaux de bord en temps réel.

Unifiez les objectifs à l'échelle de l'entreprise en permettant à chaque équipe et à chaque collaborateur d'ajouter des XP grâce aux résultats clés achevés.

✅ Idéal pour : les organisations qui aiment les anime et qui ont besoin d'un flux de travail OKR évolutif pour assurer la connexion entre la stratégie de l'entreprise et l'exécution quotidienne.

8. Modèle de plan de cours universitaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez des cours structurés et gérez efficacement la progression de vos classes grâce au modèle de plan de cours ClickUp College.

Vous avez toujours rêvé d'un enseignement plus organisé et plus ludique ? Avec le modèle de plan de cours ClickUp, chaque leçon que vous créez et chaque objectif que vous définissez vous permettent d'acquérir de nouvelles compétences et d'améliorer votre « niveau d'éducateur », vous aidant ainsi à devenir progressivement un enseignant de rang S.

Dans la vue Liste, toutes vos leçons sont comme des quêtes actives qui attendent d'être enseignées. Chaque leçon décrit ses objectifs, sa structure, ses supports et ses buts, fournissant ainsi la description de la quête que vos élèves doivent suivre. Lorsque vous passez à la vue Tableau, le modèle utilise le cadre ADDIE : Analyser → Concevoir → Développer → Mettre en œuvre → Évaluer.

Au fur et à mesure que votre leçon progresse à chaque étape, vous la faites glisser sur le tableau, exactement comme si vous faisiez passer une compétence du statut « Verrouillé » à « En cours » puis à « Maîtrisé ». Le modèle vous permet également d’afficher les leçons par niveau scolaire, par exemple première année, deuxième année, troisième année et dernière année, ce qui facilite la navigation.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Choisissez la structure de votre session, qu'il s'agisse d'un laboratoire, d'un cours magistral, d'un petit groupe ou d'un cours dispensé par une équipe.

Joignez des formulaires d'évaluation en tant que pièces jointes pour mesurer l'efficacité de votre cours en classe.

Ouvrez n'importe quelle carte de cours pour ajouter des notes, des checklists, des pièces jointes et des commentaires, tout ce dont vous avez besoin pour continuer à améliorer votre plan.

✅ Idéal pour : les professeurs et les coordinateurs académiques qui souhaitent disposer d'un système ludique pour organiser leurs cours universitaires et rendre chaque phase de cours claire et facile à gérer.

💡 Conseil de pro : ClickUp Brain est l'endroit où l'expérience Solo Leveling est encore plus intense. Si Jin-Woo peut compter sur son armée d'ombres pour le soutenir, dans ClickUp, vous pouvez compter sur ClickUp Brain. Il s'agit d'un puissant assistant IA qui se charge des tâches difficiles, telles que : Générez des listes de tâches pour vos quêtes quotidiennes.

Résumez votre progression par rapport à vos objectifs.

Demandez-vous sur quoi vous concentrer ensuite.

Identifiez les tâches bloquées ou les points faibles dans votre routine.

Transformez vos notes de réunion ou vos mémos vocaux en étapes concrètes.

Divisez les grandes missions en petites quêtes en quelques secondes. Utilisez ClickUp Brain pour concevoir un système de suivi des habitudes inspiré de Solo Leveling.

9. Modèle de plan de vie ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez vos objectifs à long terme et organisez vos tâches dans différents domaines de votre vie à l'aide du modèle ClickUp Life Plan.

Le modèle ClickUp Life Plan fonctionne comme votre tableau de bord personnel. Chaque tâche que vous ajoutez devient une mission, et chaque jour devient une occasion de progresser dans différents domaines de votre vie. Toutes vos tâches sont classées par ordre de priorité, ce qui vous permet de voir facilement quelles missions sont à la priorité maximale, comme si vous choisissiez les niveaux de difficulté dans un jeu.

Deux champs utiles vous aident à progresser. Le champ « Domaine » indique à quel aspect de votre vie appartient la tâche, par exemple les finances, la santé, la carrière, la communauté, les relations ou tout autre domaine que vous souhaitez améliorer. Cela vous donne le sentiment que votre progression est intentionnelle et non aléatoire.

L'autre est un champ « Partenaire de responsabilité » qui vous permet de désigner une personne qui vous offre de l'assistance, comme un allié qui vous aide à rester sur la bonne voie. Toutes vos tâches apparaissent sur le Tableau de vie, où vous pouvez ouvrir chacune d'entre elles pour ajouter des notes, joindre des fichiers et ajuster les domaines ou les priorités chaque fois que nécessaire.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Affichez vos objectifs dans la vue Tableau, où chaque carte est regroupée par domaine de vie ou priorité, comme une simple carte visuelle de compétences.

Créez facilement de nouvelles tâches en cliquant sur « +Tâche », en écrivant ce que vous souhaitez accomplir, en choisissant le domaine de votre vie, en ajoutant un partenaire de responsabilité et en enregistrant le tout.

Utilisez la section de description supérieure pour écrire votre vision de la vie, vos valeurs et vos objectifs dans un endroit clair.

✅ Idéal pour : Toute personne qui souhaite cesser de se demander quoi faire ensuite et suivre plutôt une feuille de route définie pour son développement personnel et ses objectifs à long terme.

⚡ Archive des modèles : Planifier votre vie devient fastidieux lorsque vos objectifs, vos routines, vos priorités et vos visions à long terme sont dispersés à différents endroits. Un système de planification de vie solide vous aide à rester concentré sur ce qui compte vraiment, sur ce sur quoi vous devez vous concentrer ensuite et sur la manière dont chaque action vous rapproche de la personne que vous souhaitez devenir. Notre liste de modèles de planification de vie sélectionnés avec soin vous facilite la tâche en : Décomposez vos objectifs à long terme en étapes simples et gérables.

Ils vous aident à organiser différents aspects de votre vie, tels que la santé, les finances, la carrière et les relations, ensemble.

Gardez vos routines, vos priorités et votre progression alignés afin de rester cohérent.

10. Modèle de productivité personnelle ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos tâches, effectuez le suivi de vos ressources d'apprentissage et gérez votre progression de manière visuelle grâce au modèle de productivité personnelle ClickUp.

Le modèle de productivité personnelle ClickUp organise vos domaines de la vie réelle en catégories claires. Vous disposez d'onglets pour les contacts, les objectifs, les ressources, les tâches, les listes d'achats, les pages de journal et les notes.

Vos contacts deviennent vos alliés, vos objectifs sont comme des quêtes principales, les ressources telles que les livres et les cours se transforment en éléments permettant d'augmenter votre XP, et les tâches apparaissent comme des missions quotidiennes que vous devez accomplir pour progresser dans votre classement.

Les objectifs de ce modèle ne sont pas de vagues intentions. Chacun d'entre eux a des priorités, des dates de début et de fin, des catégories et des tâches liées qui constituent des missions plus modestes menant au combat final. Lorsque vous achevez une tâche, l'objectif progresse réellement.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Associez des ressources à vos objectifs pour accélérer votre progression, par exemple en attribuant des éléments de point d'expérience à la compétence que vous souhaitez améliorer.

Utilisez la section Tâches pour gérer vos habitudes quotidiennes, votre travail administratif, vos tâches nécessitant une concentration intense et vos missions personnelles, chacune avec sa propre priorité.

Suivez vos achats grâce à une simple liste de type inventaire dans laquelle vous ajoutez des éléments, les classez par catégorie, surveillez votre budget et déplacez vos achats vers la section « Acheté ».

Enregistrez vos contacts importants, y compris vos amis, votre famille et vos collègues, avec des notes et des étiquettes.

Utilisez le journal pour noter vos victoires, vos leçons, vos remerciements et vos réflexions, et faites-en votre espace de réflexion quotidien.

✅ Idéal pour : Les professionnels très occupés qui recherchent un système de productivité où les objectifs et les tâches quotidiennes sont aussi satisfaisants que de passer au niveau supérieur dans un jeu de rôle.

Conseils pour rester motivé grâce aux modèles Solo Leveling

Il est plus facile de s'en tenir à un système lorsqu'il est gratifiant et simple à assurer la maintenance.

Ces conseils vous aideront à rester constant et à tirer le meilleur parti de votre flux de travail de type Solo Leveling :

Commencez par de petites quêtes : prenez de l'élan grâce à des victoires faciles avant de passer à des défis plus importants.

Définissez des règles claires pour passer au niveau supérieur : déterminez le nombre de points d'expérience nécessaires pour passer au niveau supérieur afin que votre progression soit toujours mesurable.

Utilisez une « quête principale » quotidienne : concentrez-vous chaque jour sur une tâche importante pour continuer à progresser dans votre parcours.

Récompensez-vous lorsque vous passez au niveau supérieur : considérez chaque nouveau niveau comme une réussite qui mérite d'être célébrée.

Créez une série que vous ne voudrez pas interrompre : les séries visuelles rendent la constance addictive de la meilleure façon qui soit.

Suivez les statistiques qui vous importent : choisissez des attributs tels que la concentration, l'endurance ou la discipline qui vous motivent réellement.

Mettez à jour votre design de temps en temps : rafraîchir les icônes ou les couleurs permet de maintenir l'intérêt pour votre système au fil du temps.

Passez en revue vos quêtes chaque semaine : supprimez les tâches qui vous épuisent et ajoutez des quêtes en phase avec vos objectifs actuels.

📚 En savoir plus : Si vous cherchez de l'inspiration pour des routines adaptées aux débutants, consultez ces exemples de bonnes habitudes pour trouver celles qui correspondent à votre système de niveaux.

Défis courants et comment les surmonter

Même le meilleur système Solo Leveling peut rencontrer des difficultés. Voici quelques problèmes courants auxquels les gens sont confrontés, ainsi que des moyens simples de les résoudre sans perdre leur élan :

1. Perte de motivation après quelques jours

✅ Solution : commencez par de petites quêtes et des exigences XP faibles. Les premières victoires renforcent la confiance et rendent le système immédiatement gratifiant.

2. Rendre le système trop compliqué

✅ Solution : ne conservez que ce que vous utilisez réellement. Supprimez les statistiques, règles ou automatisations superflues qui vous ralentissent.

✅ Solution : utilisez les rappels ou les automatisations dans ClickUp pour que vos quêtes se réinitialisent automatiquement sans effort manuel.

4. Se retrouver bloqué après avoir manqué quelques jours

✅ Solution : Ne redémarrez pas tout le système. Reprenez simplement là où vous en étiez et considérez ce retour ou cette erreur comme faisant partie de votre histoire, comme un épisode de retour.

5. Suivi trop d'habitudes à la fois

✅ Solution : Limitez les quêtes actives à 3-5 habitudes clés. Lorsque vous vous concentrez sur moins d'actions, votre boucle d'habitudes devient plus claire et plus facile à répéter, ce qui crée une réelle cohérence et une croissance à long terme.

6. Oublier pourquoi vous avez commencé

✅ Solution : conservez une petite note sur votre tableau de bord expliquant votre « pourquoi ». Lorsque votre motivation baisse, ce rappel vous remettra sur la bonne voie.

7. Le système s'arrête lorsque la vie devient trop chargée

✅ Solution : passez en mode « quêtes minimales ». Définissez 1 à 2 habitudes non négociables afin de maintenir votre élan pendant les périodes stressantes.

Votre système Solo Leveling devient plus puissant avec ClickUp

Les modèles Solo Leveling rendent la productivité plus amusante en transformant vos objectifs et vos habitudes en quêtes et en XP. Vous restez constant car votre routine quotidienne ressemble davantage à un jeu qu'à une corvée.

Et une fois que vous aurez intégré ces systèmes à ClickUp, tout deviendra plus fluide. Vous bénéficierez d'objectifs plus clairs, d'une gestion des tâches plus facile et de conseils plus avisés.

Les modèles ClickUp poussent l'expérience Solo Leveling encore plus loin. Ils vous offrent des dispositions prêtes à l'emploi pour vos quêtes, vos objectifs, vos tableaux de bord et vos systèmes quotidiens, afin que vous n'ayez pas à tout créer de zéro. Vous pouvez commencer à améliorer votre vie en quelques minutes.

Si vous êtes prêt à essayer une méthode plus ludique pour rester constant, configurez votre système Solo Leveling dans ClickUp et observez à quelle vitesse vous progressez. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!

