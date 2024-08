10 modèles gratuits de suivi des habitudes dans Google Sheets & ; ClickUp

La plupart d'entre nous savent ce qu'il faut faire pour se construire une vie équilibrée. Voici comment cela se passe :

Faire de l'exercice régulièrement. Remplacer la malbouffe par des repas sains préparés à la maison. Boire de l'eau. Dormir suffisamment. Limiter le temps passé sur les médias sociaux. Passer plus de temps avec les personnes qui nous sont chères. Continuer à apprendre et à se développer. 🌻

Mais faisons-nous toujours ces choses ?

Ummm ... pas tant que ça. Malgré les meilleures intentions, il peut être plus difficile qu'il n'y paraît de rester fidèle aux bonnes habitudes, et les mauvaises habitudes reviennent rapidement.

C'est là que les modèles de suivi des habitudes s'avèrent utiles. Lorsque vous suivez vos habitudes, il est plus facile de les gérer. Avant même de vous en rendre compte, vos nouvelles habitudes sont devenues - osons le dire - habituelles, et vous n'avez plus besoin d'y penser. 🤩

Voyons comment un modèle de suivi des habitudes peut vous aider à développer et à conserver ces habitudes habitudes saines . Nous partagerons ensuite quelques idées de suivi des habitudes pour vous aider à atteindre vos objectifs, une étape à la fois.

Qu'est-ce qu'un modèle de suivi des habitudes ?

Un modèle de suivi des habitudes vous aide à fixer des objectifs, puis à les décomposer en petites actions que vous pouvez réaliser régulièrement pour obtenir un changement positif.

Les outils de suivi des habitudes vous aident à prendre de l'élan en vous rappelant les actions à entreprendre chaque jour. Un peu comme applications de suivi d'objectifs les applications de suivi d'objectifs, qui fournissent un aperçu visuel de vos progrès, vous permettent de suivre votre évolution et vous aident à vous réajuster rapidement si vous vous écartez de votre objectif.

Elles vous motivent à continuer jusqu'à ce que ces nouvelles habitudes positives soient ancrées dans votre routine quotidienne, ce qui peut prendre un peu plus de temps qu'il n'en faut pour le faire les 21 jours généralement acceptés .

Vous pouvez utiliser un modèle de suivi des habitudes hebdomadaires pour fixer des objectifs pour une semaine, un modèle de suivi des habitudes de 30 jours pour vous aider à fixer des objectifs pour un mois entier, ou un modèle de suivi des habitudes annuelles pour une année entière - ou plus.

N'hésitez pas à utiliser des modèles de suivi des habitudes pour prendre soin de vous, par exemple en augmentant votre consommation d'eau, en prenant vos suppléments quotidiens ou en faisant des pauses régulières au cours de votre journée de travail. Ou utilisez-les pour vous aider à à établir des priorités dans votre travail vous pouvez aussi épargner pour des vacances de rêve ou vous réserver du temps pour écrire enfin ce livre, quelques pages à la fois. 📚

Quelle que soit la manière dont vous l'appliquez, l'utilisation d'un outil de suivi des habitudes pour gérer les tâches est l'une des méthodes les plus efficaces pour vous aider à atteindre vos objectifs les plus productives que vous puissiez faire .

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi des habitudes ?

Le meilleur applications de suivi des habitudes et les modèles ont certains points communs :

Ils sont simples et faciles à utiliser

Leur format vous convient - qu'il s'agisse d'un tableau bien conçu avec des dates, d'un mini carnet de suivi des habitudes à conserver dans votre sac à main ou votre portefeuille, d'un carnet de suivi des habitudes sous forme de bullet journal avec différentes couleurs pour différents objectifs, ou d'un carnet de suivi des habitudes circulaire qui s'étend d'un jour à l'autre

Ils vous permettent de cocher les éléments au fur et à mesure que vous les réalisez, soit électroniquement, soit sur un agenda imprimable, ce qui vous donne un sentiment d'accomplissement quotidien ✅

Ils aident àla gestion des priorités afin que vous vous concentriez toujours sur ce qui est le plus important

Ils fonctionnent en parallèle avec n'importe quel autreplanificateurs numériques que vous utilisez pourgérer votre charge de travail ## 10 modèles de suivi des habitudes à utiliser en 2024

Quel que soit votre objectif, il existe un modèle de suivi des habitudes pour vous. Vous vous êtes peut-être fixé un défi de 30 jours pour appeler un nouveau client potentiel chaque jour pendant un mois. Ou bien vous travaillez sur un objectif à plus long terme, comme la préparation d'un marathon. (Dans ce cas, vous pouvez utiliser un outil de suivi des habitudes sur 100 jours.) 🏃

De nombreux modèles de fiches de suivi des habitudes sont désormais disponibles sous forme numérique. Mais si vous préférez travailler avec une copie papier, recherchez l'un des modèles de fiches de suivi des habitudes imprimables gratuites disponibles en ligne - et n'hésitez pas à ajouter des autocollants de motivation au fur et à mesure.

Examinons quelques-unes des meilleures options disponibles en ligne aujourd'hui.

1. Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp

Mettez en place de nouvelles habitudes saines, une étape à la fois, grâce au modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp

Le ClickUp Personal Habit Tracker (traqueur d'habitudes personnelles) est un modèle gratuit de suivi des habitudes qui vous aide à maîtriser vos activités quotidiennes et à adopter des habitudes saines pour atteindre vos objectifs.

Commencez par utiliser un ClickUp Doc ou Notes autocollantes sur un tableau blanc ClickUp pour identifier vos objectifs. Réfléchissez ensuite aux habitudes que vous devez mettre en place pour les atteindre. Si vous n'êtes pas sûr de connaître vos véritables priorités, un tableau blanc ClickUp vous aidera à les définir modèle de hiérarchisation peut vous aider à y voir plus clair.

Créez une tâche pour chaque habitude que vous souhaitez suivre, ce qui peut aller de "méditer 10 minutes chaque jour" à "étudier trois fois par semaine" Fixez un calendrier pour chacune d'entre elles en utilisant Jalons afin d'avoir des mini-objectifs à atteindre et d'utiliser des champs personnalisés pour des tâches plus petites et régulières, comme lire 15 pages ou marcher 10K pas chaque jour.🚶

Utilisez les champs Statut ouvert et Statut terminé ainsi que la barre de progression pour garder un œil sur l'état d'avancement de vos tâches individuelles. Décidez ensuite de la manière dont vous souhaitez suivre votre progression globale Tableau ou une vue en liste. Télécharger ce modèle

2. ClickUp Modèle de travail à faire

Abordez avec succès toutes vos obligations à venir grâce au modèle de travail à faire de ClickUp

Le Modèle de travail à faire ClickUp vous aide à accomplir vos tâches rapidement, efficacement et dans le bon ordre, en créant de bonnes habitudes qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. 🌈

Ce modèle de planificateur décompose chaque tâche importante en sous-tâches plus petites et plus faciles à gérer, chacune étant assortie d'une date d'échéance. Il vous aide à hiérarchiser vos tâches pour que vous travailliez toujours sur les plus importantes en premier et vous permet d'organiser le tout à l'aide d'un calendrier flexible Tableau Kanban . Et si quelqu'un d'autre est impliqué, vous pouvez assigner des tâches à d'autres personnes à l'aide de la fonction Automations ClickUp .

Catégorisez vos tâches à l'aide de champs personnalisés tels que Type de tâche, Fréquence et Notes importantes, et suivez la progression à l'aide de statuts personnalisés tels que À faire, En cours, Terminé ou Annulé.

Vous pouvez voir toutes vos tâches dans la vue Liste des tâches. Utilisez le modèle comme planificateur hebdomadaire dans Weekly Vue calendrier ou utilisez-le comme modèle de suivi mensuel des habitudes dans la vue Calendrier mensuel. Télécharger ce modèle

3. ClickUp Modèle de liste de choses à faire au quotidien

Ce modèle classique de ClickUp Daily Things To Do facilite le suivi des tâches et de leur avancement

Le ClickUp Modèle quotidien de choses à faire est un outil de suivi des habitudes quotidiennes - parce que les habitudes quotidiennes vous aident à atteindre des objectifs à long terme.

Utilisez des listes de contrôle et des champs personnalisés tels que Catégories, Charge de travail et Progrès pour vous assurer que rien n'est oublié chaque jour. Triez les éléments de votre liste de tâches en fonction de leur date d'échéance et classez-les par ordre de priorité afin de savoir ce sur quoi vous devez vous concentrer en premier.

Ce modèle simple de suivi des habitudes vous permet également de cocher les éléments au fur et à mesure que vous les réalisez. Vous pouvez ensuite les masquer - ou les laisser ouvertes et visibles si vous préférez. Le fait de voir vos tâches accomplies vous donne souvent un sentiment d'accomplissement. ✅

La vue Tableau vous montre rapidement ce qu'il reste à faire et ce qui est terminé, afin que vous sachiez toujours où vous en êtes dans l'ensemble. Télécharger ce modèle

4. Modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp

Voyez toutes vos tâches pour chaque jour sur le modèle de liste des choses à faire du calendrier ClickUp

Le modèle Modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp fonctionne particulièrement bien lorsque vous jonglez avec plusieurs tâches et que vous ne savez pas trop par où commencer. Ce modèle gratuit de suivi des habitudes vous montre toutes vos tâches sous forme de calendrier afin que vous puissiez facilement visualiser ce que vous devez faire.

Ensuite, lorsque vous êtes prêt à vous lancer, vous pouvez approfondir les détails de n'importe quelle tâche≈. Des attributs personnalisés tels que la catégorie, le rôle, les ressources et le niveau de productivité vous permettent de savoir exactement avec quoi vous travaillez et ce que vous devez accomplir.

Vous pouvez également organiser vos tâches en fonction de certains de ces attributs, notamment la catégorie et le rôle, afin de pouvoir travailler sur des tâches similaires ensemble si vous le souhaitez. Lorsque vous avez terminé, il vous suffit de modifier le statut de la tâche pour la faire passer de "ouverte" à "terminée".

Vous pouvez utiliser ce modèle pour suivre vos habitudes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, en fonction du temps que vous préférez consacrer à la planification. 🗓️ Télécharger ce modèle

5. Modèle de plan de développement personnel ClickUp

Utilisez ce modèle pour vous aider à dresser la liste de votre plan de développement et à le visualiser

Le développement personnel continu est un élément important de l'épanouissement personnel et de l'évolution de votre carrière. Réalisez votre potentiel en comprenant vos points forts et vos points à améliorer, puis planifiez votre évolution vers la meilleure version de vous-même.

Les Modèle de plan de développement personnel ClickUp vous aide à le faire. Il s'agit d'un outil de suivi des objectifs personnels et professionnels et d'un planificateur de projets qui vous aide à fixer des objectifs et organisez vos tâches en tenant compte des obstacles potentiels. Vous pourrez ensuite mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs.

Les différents états des tâches, tels que "Hors piste", "En piste" et "Objectif atteint", vous permettent de rester concentré et motivé. Des attributs personnalisés, tels que la possibilité de choisir un partenaire de responsabilisation, de définir des objectifs quotidiens minimums et de célébrer les victoires et les réalisations, vous permettent d'aller de l'avant. 🏆

La vue du tableau des DP par trimestre vous montre vos plan de développement personnel tous les trois mois. Vous pouvez également mesurer votre niveau de satisfaction pour chaque tâche en sélectionnant un nombre de cœurs sur cinq pour le champ personnalisé "Quel est votre degré de satisfaction par rapport à vos progrès ? Télécharger ce modèle

6. ClickUp Modèle d'emploi du temps quotidien pour les enfants

Créez une routine et une structure dès le début avec le modèle d'emploi du temps quotidien ClickUp pour les enfants

"Tu t'es brossé les dents, tu as fait ton lit, tu as fait tes devoirs ? Tous les parents connaissent ce type de tâches quotidiennes et savent à quel point il est parfois difficile de les faire accomplir par les enfants. Instaurez de bonnes habitudes dès le départ et facilitez votre tâche (et celle de vos enfants) grâce au ClickUp Agenda personnel quotidien pour les enfants .

Conçu à l'origine pour les enfants qui apprennent à la maison, ce modèle de suivi des habitudes peut facilement être adapté pour développer de bonnes habitudes chez les enfants qui vont à l'école. Il s'agit d'un outil visuel, adapté aux enfants, qui leur fournit une structure et leur indique exactement ce qu'ils doivent faire chaque jour et à quel moment, en leur fournissant des rappels utiles si nécessaire.

Avec des blocs de temps pour les devoirs, le temps passé en famille et les activités amusantes qui créent un bon équilibre, il les garde productifs et heureux, et vous pouvez ajouter toutes les tâches supplémentaires qu'ils doivent faire, comme se brosser les dents ou faire leur lit. 🛏️

L'application fait même office de traqueur d'humeur et encourage une interaction plus personnelle grâce à des champs personnalisés tels que "Comment s'est passée ta journée ?", "Qu'est-ce qui t'a fait sourire aujourd'hui ?" et "Y a-t-il quelque chose dont tu veux parler en privé ?" Télécharger ce modèle

7. Modèle de productivité personnelle ClickUp

Utilisez ClickUp pour votre productivité personnelle avec ce modèle

Dites adieu à l'accablement et organisez votre vie grâce à Le modèle de productivité personnelle de ClickUp .

Fixez vos objectifs à long terme, puis planifiez des tâches plus petites pour vous aider à les atteindre. Établissez des priorités pour votre journée, de votre méditation matinale à vos réunions et à la planification de vos repas, en fonction de ce qui est le plus important pour vous, afin que vous restiez concentré et motivé.

Faites passer les tâches de l'état "À faire" à l'état "Terminé" au fur et à mesure que vous les accomplissez, ou utilisez des statuts personnalisés plus spécifiques tels que "Repas planifiés", "Acheté à la boucherie" et "Réussi" pour suivre chaque étape. Utilisez l'application Suivi du temps pour savoir exactement combien de temps vous passez sur une tâche et un Diagramme de Gantt pour voir à quel point vous êtes loin de l'avoir terminé. Vous pourrez alors décider des modifications à apporter à votre plan.

Ce modèle gratuit de suivi des habitudes vous aide également à mettre en place des tâches récurrentes. Par exemple, définissez une tâche pour vous rappeler de faire des pauses régulières tout au long de la journée afin de rester productif. 💪 Télécharger ce modèle

8. Modèle d'objectifs SMART de ClickUp

Utilisez le modèle d'objectifs SMART de ClickUp pour les organiser en un système gérable qui soutient votre approche quotidienne de la définition et de l'atteinte des objectifs

Les meilleurs objectifs sont les objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps.

Les objectifs Modèle d'objectifs SMART de ClickUp vous aide à clarifier tous les éléments de vos objectifs tout en les divisant en morceaux beaucoup plus faciles à gérer. Avec des jalons plus petits à atteindre, il est plus facile de rester motivé et concentré.

Le modèle vous encourage également à réfléchir plus en profondeur à vos objectifs et à identifier les obstacles potentiels qui pourraient se présenter. Par exemple, des champs personnalisés tels que "Pourquoi est-ce que je me fixe cet objectif maintenant ?" et "Avez-vous les compétences requises pour l'atteindre ?" ainsi que "Quantité d'effort requise" vous incitent à réfléchir et à vous assurer que vous vous fixez les bons objectifs au bon moment. 🚦

Des statuts utiles tels que "Off Track", "On Track" et "Crushing" vous permettent de savoir où vous en êtes et vous avertissent si vous devez prendre des mesures correctives pour atteindre vos objectifs. Télécharger ce modèle

9. Google Sheets Modèle de feuille de calcul pour le suivi des habitudes par Hellometrics

via Hellométrie Le modèle de suivi des habitudes de Google Sheets est conçu pour aider les chefs d'entreprise ou les blogueurs à assurer le suivi des tâches récurrentes, mais tout le monde peut l'utiliser pour mettre en place de bonnes habitudes.

Gérez votre routine de travail en définissant des tâches à effectuer à des moments précis, par exemple tous les jours, une ou deux fois par semaine ou une fois par mois. Vous pouvez personnaliser le modèle pour répondre à vos besoins spécifiques.

Cochez ensuite les tâches accomplies. Au fur et à mesure que vous les cochez, vous obtenez un visuel agréable qui vous donne un sentiment de réussite. Et si vous souhaitez obtenir un récapitulatif, l'onglet Progrès vous indique combien de fois vous avez effectué chaque tâche, ce qui vous permet de rester réaliste au cas où vous vous seriez dérobé. 👀 Télécharger ce modèle

10. Modèle de feuille de calcul Google Sheets Habit Tracker par Template.net

via Template.net Ce modèle de suivi des habitudes Google Sheets est un document simple et facile à utiliser qui vous permet de dresser la liste de vos tâches - ou des habitudes sur lesquelles vous souhaitez travailler - avec une date et une heure d'échéance. Vous pouvez spécifier le suivi hebdomadaire ou mensuel des habitudes comme s'il s'agissait d'une tâche récurrente, puis changer le statut d'Incomplet à Complet lorsque la tâche est terminée.

Vous devez payer un abonnement à Template.net avant de pouvoir télécharger ce modèle de suivi des habitudes au format Google Sheets ou Excel. Mais une fois que vous l'avez fait, il est modifiable et imprimable et vous aidera à rester responsable envers vous-même. 📝 Télécharger ce modèle

Atteignez vos objectifs avec des modèles de suivi des habitudes qui fonctionnent pour vous

Tout le monde a besoin d'un objectif à atteindre, qu'il s'agisse de la réussite professionnelle, d'une bonne santé, de la viabilité financière ou d'une combinaison de ces éléments. Atteindre ce type d'objectifs ne se fait pas du jour au lendemain. C'est le résultat de bonnes habitudes prises à plusieurs reprises, même lorsque la vie se met en travers du chemin.

Les outils tels que les modèles de suivi des habitudes nous aident à clarifier nos objectifs et nous rappellent chaque jour ce que nous devons faire pour y parvenir. Ils nous permettent de rester concentrés malgré les distractions. Lorsque nous pouvons voir clairement nos progrès, cela nous motive à continuer. 🙌

Les modèles gratuits de suivi des habitudes de ClickUp sont parmi les meilleurs disponibles en ligne. Comme tous les modèles de ClickUp, ils sont faciles à utiliser, personnalisables en fonction de vos besoins et aident à rationaliser votre flux de travail comme jamais auparavant. S'inscrire gratuitement à ClickUp et accédez à notre large gamme de modèles de suivi des habitudes et à bien d'autres choses encore. Gérer votre entreprise - et votre vie - n'a jamais été aussi facile.